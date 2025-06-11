Les 11 meilleurs générateurs de formulaires IA pour 2026

Si vous vous êtes déjà demandé : « Comment puis-je collecter des données pour améliorer les résultats de mon entreprise ? », vous avez probablement pensé à un formulaire en ligne.

La création de formulaires en ligne et l'analyse des réponses facilitent tout, qu'il s'agisse de l'amélioration des produits, de la génération de prospects, du moral de l'équipe, de l'automatisation des tâches, et bien plus encore.

Le véritable défi ? Créer des formulaires en ligne interactifs, faciles à utiliser et personnalisés pour susciter davantage de réponses de la part des utilisateurs.

Mon équipe et moi-même recherchons depuis longtemps un générateur de formulaires fiable et personnalisable.

Nous avons passé beaucoup de temps à tester différents générateurs de formulaires IA afin de créer des formulaires attrayants, d'analyser les données et d'en tirer des enseignements. Sur la base de mes recherches, j'ai compilé pour vous une liste des meilleurs outils de génération de formulaires IA.

Que vous souhaitiez créer des formulaires d'une ou de plusieurs pages à des fins de recherche, de marketing ou de collecte de commentaires, ce guide vous aidera à optimiser vos processus et à gagner un temps précieux.

Découvrons ensemble les meilleurs générateurs de formulaires IA que vous pouvez utiliser pour créer de superbes formulaires.

Que faut-il rechercher dans un générateur de formulaires IA ?

Bien qu'il soit possible de créer un formulaire dans Excel, la création de formulaires attrayants, dynamiques et intuitifs nécessite des fonctionnalités avancées.

Voici quelques fonctionnalités essentielles que vous devriez rechercher dans un logiciel de création de formulaires en ligne :

Facilité d'utilisation : Vérifiez si le générateur de formulaires est intuitif et facile à utiliser. L'outil ne doit pas nécessiter de connaissances en programmation afin que même les utilisateurs non techniciens puissent facilement créer des formulaires.

Possibilités de personnalisation : l'outil doit vous permettre de personnaliser votre formulaire en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise, afin de le rendre interactif pour votre public et de l'inciter à l'achever avant d'abandonner.

Logique conditionnelle : vous souhaitez collecter des données extrêmement pertinentes auprès des utilisateurs ? Il est essentiel de choisir un outil doté de fonctionnalités avancées de logique conditionnelle pour personnaliser les questions en temps réel en fonction des réponses des utilisateurs.

Assistance pour les formulaires multipages : optez pour un outil prenant en charge les formulaires multipages afin de recueillir des informations détaillées

Adapté aux mobiles : choisissez un générateur de formulaires IA capable de s'adapter à une interface mobile afin d'offrir une expérience fluide aux utilisateurs

Intégration : assurez-vous que l'outil s'intègre à votre infrastructure technologique existante, notamment aux plateformes de CRM, de marketing, d'analyse de données, de communication et de e-mail marketing.

Les 11 meilleurs générateurs de formulaires IA à utiliser en 2025

1. ClickUp (Idéal pour les formulaires personnalisables et la collecte de données)

ClickUp est un logiciel complet de gestion de projet doté d'une fonctionnalité intégrée d'automatisation des formulaires qui permet de créer des formulaires en ligne conviviaux. La vue Formulaire de ClickUp vous permet de collecter sans effort des informations auprès de votre équipe ou de vos clients.

La fonctionnalité de création de formulaires ajoute de nombreux champs au formulaire en ligne, notamment du texte, du texte long, des nombres, un e-mail, un numéro de téléphone, une date, des listes déroulantes et des cases à cocher. Cela permet de structurer les questions en fonction de l'objectif recherché, qu'il s'agisse de questions ouvertes, fermées, oui/non, de sondages flash ou de questions en matrice.

Créez des formulaires intuitifs en utilisant la logique conditionnelle et les règles dans la vue Formulaire de ClickUp

Il masque les questions telles que le nom et le numéro de téléphone des répondants dont les informations ont déjà été recueillies, afin qu'ils n'aient pas à remplir ces champs à nouveau. Cela simplifie l'expérience utilisateur, améliorant ainsi les taux de réponse et de conversion.

ClickUp Automatisation améliore encore l'expérience en automatisant les flux de travail post-envoi, tels que l'envoi d'e-mails aux utilisateurs et aux partenaires pour les tenir informés. Vous pouvez également déclencher des analyses de données et du sentiment client générées par l'IA pour obtenir des informations pertinentes et prendre des décisions stratégiques.

Automatisez les flux de travail des formulaires et optimisez vos opérations grâce à ClickUp Automatisation

Voici comment vous pouvez utiliser des automatisations prédéfinies pour améliorer la productivité de votre équipe :

Tirez parti de plus de 100 modèles prédéfinis pour automatiser les processus récurrents de création de formulaires, tels que l'attribution de tâches, la publication de commentaires et la modification des statuts.

Ajoutez automatiquement de nouvelles tâches aux personnes assignées et aux observateurs et gagnez du temps

Effectuez une connexion avec vos applications existantes pour faciliter l'automatisation à tous les niveaux de votre infrastructure technologique

De plus, grâce à la tâche ClickUp, vous pouvez créer et attribuer automatiquement des tâches à partir des réponses aux formulaires en ligne. Ajoutez des libellés, des informations du formulaire et des réponses à la description de la tâche pour enrichir le contexte de vos tâches.

Recueillez les exigences avec ClickUp Forms et transmettez-les aux bons destinataires sous forme de tâches traçables dans ClickUp

Tirez parti de la puissance de ClickUp Forms pour rationaliser le travail des équipes logicielles: Simplifiez les rapports sur les bugs en recueillant des informations essentielles telles que la description du bug, les spécifications de l'appareil et du système d'exploitation, le message d'erreur, l'impact, etc.

Recueillez les demandes d'ajout de nouvelles fonctionnalités auprès des membres de l'équipe et des utilisateurs finaux

Améliorez la collaboration entre les équipes de développement et de test en consignant les détails des cas de test, les rapports d'exécution des tests, les problèmes identifiés, leur niveau de gravité, etc.

Pour couronner le tout, vous pouvez fournir des informations, puis vous détendre pendant que ClickUp Brain sélectionne pour vous les questions les plus appropriées et les plus pertinentes pour votre sondage. Nous avons testé quelques suggestions pour générer des sondages à l'aide de ClickUp Brain.

Exemples d'invites d'IA pour les sondages et les enquêtes :

Consigne 1 : Générez des questions de sondage captivantes pour recueillir des informations précieuses auprès de votre public. [Précisez la cible et l'objectif du sondage]

Consigne 2 : Rédigez une question de sondage convaincante pour susciter l'intérêt de votre public et l'encourager à participer. [Précisez le sujet ou le thème du sondage]

Consigne 3 : Générez une série de questions de sondage pour mesurer la satisfaction client et identifier les points à améliorer. [Précisez le secteur d'activité ou le type d'entreprise]

Utilisez ClickUp Brain pour générer des questions très pertinentes pour vos sondages et enquêtes

Une fois les données collectées, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour effectuer une analyse des données et obtenir :

Des informations exploitables qui mettent en évidence des tendances et des schémas qui, sans cela, pourraient passer inaperçus

Une plus grande évolutivité des sondages grâce à la distribution, à la collecte et à l'analyse automatisées des données

Des résultats de sondage améliorés grâce à des designs intuitifs et à une analyse des sentiments basée sur l'IA

Vous pouvez également utiliser les puissants réseaux neuronaux de ClickUp Brain pour analyser rapidement les données à l'aide de tableaux comparatifs, élaborer et lancer des stratégies marketing, puis partager les résultats avec les parties prenantes afin de recueillir leurs suggestions et d'identifier les axes d'amélioration.

Enfin, les fonctionnalités de personnalisation vous permettent d'adapter de nombreux éléments, tels que les thèmes, les couleurs, les images, le stockage, les modèles et les messages.

Par exemple, supposons que vous recueilliez des commentaires sur les fonctionnalités de votre produit, le service client et les forfaits. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de commentaires de ClickUp et personnaliser les champs, les vues et les tâches pour collecter, consulter et organiser facilement les informations. Cela vous offre un emplacement centralisé pour analyser les données et rationaliser le processus de collecte des commentaires.

Télécharger ce modèle Recueillez des commentaires et améliorez les fonctionnalités de vos produits en fonction des préférences des utilisateurs grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp.

Ce modèle vous permet de :

Créez des sondages ciblés sur les besoins individuels de vos clients

Offrez à vos clients une plateforme leur permettant d'exprimer leurs idées et leurs préoccupations

Recueillez des informations importantes pour améliorer vos produits et services

Identifiez les points à améliorer et élaborez des stratégies sur mesure pour y remédier

Il est conçu pour vous aider à rassembler toutes les données pertinentes en un seul endroit et à tirer parti des commentaires des utilisateurs pour hiérarchiser les projets. Cela fournit des analyses précieuses pour les décisions relatives aux produits et améliore l'engagement et la fidélité des clients.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi différents champs et collectez uniquement les données pertinentes à l'aide des champs personnalisés de ClickUp

Mettez à jour les champs de manière dynamique en fonction des réponses et simplifiez le processus de remplissage des formulaires pour les utilisateurs

Utilisez ClickUp Brain pour générer les questions les plus captivantes pour vos formulaires

Examinez les formulaires en temps réel et analysez les réponses pour débloquer des informations utiles

Transformez automatiquement les réponses aux formulaires en tâches exploitables à l'aide de tâches ClickUp

Utilisez les étiquettes de tâches ClickUp pour ajouter des informations aux descriptions de tâches et les retrouver facilement

Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est pas disponible dans la version gratuite

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à tout forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

En savoir plus : 11 modèles gratuits de formulaires de commentaires pour recueillir des informations

2. Jotform (Idéal pour la création de formulaires sans code)

via Jotform

Jotform permet aux organisations de passer d'une charge de travail fastidieuse à une charge de travail réduite grâce à des formulaires puissants qui utilisent la logique conditionnelle, acceptent les paiements, automatisent les flux de travail et exploitent l'automatisation des tâches pour répondre aux demandes des clients.

Il vous suffit de décrire le type de formulaire que vous souhaitez dans le générateur de formulaires IA de Jotform, ou de créer automatiquement un formulaire à partir de quelques suggestions populaires. Vous pouvez discuter avec l'IA de Jotform pour ajouter des champs de formulaire, modifier le texte ou apporter les modifications de conception nécessaires.

Vous pouvez même créer un agent IA conversationnel à partir de n'importe quel formulaire. Au lieu que vos visiteurs remplissent eux-mêmes un formulaire, l'agent le remplit pour eux via une discussion. Les agents peuvent également automatiser les données sur Slack, Google Workspace, Shopify et bien d'autres plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Créez un formulaire en quelques secondes grâce à l'IA en décrivant le formulaire souhaité et les données que vous souhaitez collecter

Créez un agent IA pour n'importe quel formulaire afin d'offrir une assistance en temps réel aux utilisateurs pendant le processus de remplissage du formulaire

Intégrez vos formulaires à plus de 250 plateformes disponibles, telles que des CRM, des systèmes de paiement, des solutions de gestion des données et des outils de collaboration.

Limites de Jotform

Le forfait de base prévoit des limites mensuelles en termes de formulaires, d’envois, de consultations et de stockage.

Pour bénéficier d'un nombre illimité de formulaires et d'agents, optez pour le forfait Enterprise.

Tarifs de Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 34 $/mois

Silver : 39 $/mois

Gold : 99 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

3. SurveySparrow (Idéal pour les sondages de discussion)

via SurveySparrow

SurveySparrow, l'une des meilleures alternatives à JotForm pour les sondages conversationnels, permet de créer des formulaires interactifs dotés de fonctionnalités de type chat afin de collecter des informations pertinentes et d'optimiser les opérations de l'entreprise.

Il est le fournisseur de plus de 1 500 intégrations pour exporter facilement des données vers des outils externes et des systèmes existants.

Les tableaux de bord de direction permettent de visualiser les données de sondage à l'aide de graphiques et de diagrammes à barres, et d'extraire des informations pertinentes à partir des formulaires générés par l'IA. Vous pouvez également automatiser les flux de travail en fonction des réponses aux sondages en définissant des conditions et en déclenchant des actions telles que des e-mails de suivi et des mises à jour de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Ajoutez des vidéos en arrière-plan de vos sondages

Recevez des rapports d'analyse de sondage directement dans votre boîte de réception selon la fréquence de votre choix

Envoyez des rappels par e-mail aux personnes qui n'ont pas répondu ou qui n'ont répondu que partiellement, et incitez-les à achever les sondages.

Limites de SurveySparrow

Manque de fonctionnalités analytiques permettant de calculer et d'indiquer les différences statistiquement significatives

La représentation des données nécessite beaucoup d'interventions manuelles pour en tirer les informations requises

Tarifs de SurveySparrow

Basic : 39 $/mois, facturé trimestriellement

Essential : 59 $/mois, facturé trimestriellement

Entreprise : 149 $/mois, facturé trimestriellement

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

4. Typeform (Idéal pour la personnalisation des formulaires personnalisés)

via Typeform

Typeform génère des formulaires en ligne visuellement attrayants et captivants. Réputé pour son interface conviviale, il n'affiche qu'une seule question par page afin de ne pas submerger le public et d'encourager davantage de réponses.

Avec Typeform, vous pouvez personnaliser vos formulaires avec des logos, des éléments, des couleurs, des polices de caractère, des images d'arrière-plan et des vidéos uniques. Il existe plus de 28 formats de questions modifiables pour collecter des données telles que les noms, les adresses e-mail, les classements, les évaluations et les commentaires écrits.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Indiquez vos besoins à l'IA de Typeform, et elle créera automatiquement les formulaires pour vous

Proposez des réponses pertinentes aux questions à choix multiples grâce à l'IA

Générez des suggestions alimentées par l'IA pour transformer des questions longues en questions simples et attrayantes

Limites de Typeform

Manque de fonctionnalités d'analyse et d'interprétation via des tableaux de bord et des rapports

N'enregistre pas les réponses partielles des utilisateurs

Options de personnalisation limitées pour les modèles et les questions

Tarifs de Typeform

Basic : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Entreprise : 99 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 860 avis)

5. Involve.me (Idéal pour les sondages approfondis)

Avec le générateur de formulaires IA d'Involve, vous pouvez coller l'URL du site web dans le générateur de formulaires IA. Le générateur saisit les éléments de votre marque pour créer des formulaires et des sondages approfondis. Vous pouvez ensuite ajouter des éléments, personnaliser et affiner ces modèles en fonction des besoins de votre entreprise.

Les capacités d'analyse IA d'Involve analysent les données collectées pour créer des rapports détaillés et des tableaux de bord. Cela nous aide à obtenir des informations précieuses sur les clients, à optimiser les entonnoirs de conversion et à prendre des décisions fondées sur les données.

Profitez des meilleures fonctionnalités

Prévisualisez vos formulaires et optimisez-les pour différents appareils, tels que les mobiles et les ordinateurs de bureau

Créez des formulaires sécurisés pour accepter des paiements en les intégrant à vos comptes Stripe et PayPal

Invitez des équipes à rejoindre des environnements de travail spécifiques et attribuez-leur des droits de modification et de consultation

Limites d'Involve

Les fonctionnalités de conception sont basiques et manquent d'options pour ajuster la position et la taille des modèles

La personnalisation des éléments de marque, tels que les polices de caractère, est limitée

Tarifs d'Involve

Basic : 49 $/mois

Pro : 99 $/mois

Entreprise : 199 $/mois

Agence : 399 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Intégrez des évaluations et des avis

G2 : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis) ;

6. Fillout (Idéal pour la création de formulaires de plusieurs pages)

via Fillout

Fillout est un générateur de formulaires IA simple et sans code qui vous aide à créer des formulaires, des quiz et des sondages performants. La plateforme offre des fonctions sophistiquées, telles que l'encaissement des paiements, la création de formulaires multipages, la connexion et la planification, pour vous aider à créer les formulaires les plus avancés.

Fillout s'intègre facilement à vos outils existants, effectuant l'automatisation des flux de travail et optimisant les opérations de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Fillout

Ajoutez des codes de réduction et encaissez les paiements des utilisateurs via Stripe sans frais supplémentaires

Ajoutez une page de prise de rendez-vous à vos formulaires et permettez aux utilisateurs de réserver une réunion avec vous

Limites de remplissage

Il n'est pas possible d'organiser les formulaires, la logique et les calculs dans des dossiers et des environnements de travail

Impossible de donner suite aux envois et d'informer les utilisateurs des modifications terminées

Tarifs de Fillout

Free Forever

Starter : 19 $/mois

Pro : 49 $/mois

Entreprise : 89 $/mois

Évaluations et avis sur Fillout

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. Feathery (Idéal pour l'automatisation des flux de travail)

via Feathery

Feathery est un outil de création de formulaires IA sans code qui vous aide à réaliser l'automatisation de n'importe quel flux de travail lié aux formulaires et à gagner du temps.

Feathery crée des formulaires à l'aide de l'IA et facilite la migration de modèles de formulaires performants provenant d'autres marques (Typeform). Vous pouvez également l'utiliser pour automatiser les flux de travail post-envoi en extrayant les informations des utilisateurs, en filtrant les demandes et en les acheminant vers le personnel concerné pour les processus de validation.

De plus, Feathery garantit la conformité aux normes SOC-2 et HIPAA afin de protéger les données sensibles des clients contre les cybermenaces.

Les meilleures fonctionnalités de Feathery

Définissez une logique personnalisée en langage naturel et affichez des questions en fonction des réponses données précédemment dans les champs.

S'intègre à plus de 100 outils de CRM, d'e-mail, d'analyse, de paiement et de gestion de projet

Limites de Feathery

Ne permet pas une intégration facile dans les sites web

L'intégration avec les plateformes d'automatisation du marketing n'est pas fluide

Tarifs de Feathery

Free Forever

Growth : tarifs personnalisés

Entreprises : tarifs personnalisés

Évaluations et avis Feathery

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. MakeForms (Idéal pour des designs intuitifs)

via MakeForms

Grâce à l'interface conviviale et aux designs intuitifs de MakeForms, vous pouvez générer des formulaires en ligne d'une seule page, de plusieurs pages ou en une seule fois pour votre entreprise.

Grâce aux fonctionnalités de vérification mobile et par e-mail de la plateforme, il est facile de vérifier l'identité des utilisateurs, d'éliminer les faux prospects et de collecter des données précises sur les utilisateurs.

Cet outil permet de créer plusieurs liens pour un même formulaire, tels que les réseaux sociaux, les e-mails et les canaux de marketing d'influence, ce qui facilite l'analyse des taux de réponse du public et de la réussite de chaque lien créé.

Makeforms est conforme aux normes HIPAA, RGPD, SOC-2 et ISO, et offre des fonctionnalités de chiffrement et de sauvegarde des données pour protéger les informations sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de MakeForms

Utilisez des dispositions claires et structurées pour guider les utilisateurs à travers des formulaires de plusieurs pages

Publiez des formulaires sur votre site web et offrez une expérience utilisateur plus professionnelle

Limites de MakeForms

Il manque des fonctionnalités avancées telles que les conditions logiques et les capacités d'intégration fluide via des API et des webhooks

Les modèles de formulaires sont limités et manquent de variété

Tarifs de MakeForms

Essentials : 29 $/mois

Pro : 69 $/mois

Agence : 149 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur MakeForms

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Yay! Formulaires (Idéal pour une fonctionnalité fluide sur tous les appareils)

Yay! Forms propose des designs visuellement attrayants et réactifs pour une expérience de remplissage de formulaires fluide sur tous les appareils.

Cette plateforme alimentée par l'IA analyse le comportement des utilisateurs dans les formulaires en ligne pour suggérer des options de réponse pertinentes, augmenter les taux de réponse et recueillir des commentaires précieux. Cela permet de mieux comprendre les clients et de personnaliser les stratégies marketing et les produits.

Yay! Les meilleures fonctionnalités des formulaires

Personnalisez des thèmes et des modèles prêts à l'emploi pour les adapter à l'identité visuelle de votre marque

Identifiez les points de désengagement des utilisateurs et optimisez votre site pour augmenter les conversions

Segmentez vos utilisateurs grâce à une logique conditionnelle avancée et améliorez la précision des données collectées

Yay! Limitations des formulaires

Il n'est pas possible d'indexer et d'exporter les formulaires au format PDF

Tarifs de Yay! Forms

Starter : 19 $/mois

Plus : 39 $/mois

Professionnel : 79 $/mois

Yay! Formulaires : évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Zoho Forms (Idéal pour les équipes et les flux de travail de validation)

via Zoho Forms

Zoho Forms est un outil gratuit de création de formulaires destiné aux équipes n'ayant aucune expérience en programmation.

Vous pouvez générer et intégrer des formulaires en ligne sur votre site web, vos réseaux sociaux et vos campagnes d'e-mailing pour améliorer l'engagement.

Ses fonctionnalités avancées comprennent des champs personnalisés, la sécurité des données, la validation des champs et la logique conditionnelle. Les répondants ont également l'avantage de pouvoir enregistrer des formulaires partiellement remplis auxquels ils peuvent revenir à leur convenance.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Forms

Validez les réponses des utilisateurs sur des formulaires en ligne en temps réel

Redirigez les utilisateurs vers une page de réussite, une page de remerciement ou un autre formulaire après qu'ils ont soumis leur réponse.

Envoyez des notifications par SMS et par e-mail aux répondants lorsqu'ils achevent un formulaire

Limites de Zoho Forms

Seul un nombre limité de champs peut être inclus

Manque de capacités d'intégration avec d'autres outils et plateformes populaires en dehors de Zoho

Les options de personnalisation sont limitées lors de la création de formulaires à partir de modèles prédéfinis

Tarifs des formulaires Zoho

Free

Basique : 10 $/mois

Standard : 25 $/mois

Professionnel : 50 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 120 avis)

11. Google Forms IA Form Builder (Idéal pour créer gratuitement des formulaires basiques)

via Google Forms

Google Forms est une application de création de formulaires IA très répandue qui permet de générer facilement des formulaires, de les partager en ligne, de collecter des données et d'analyser les réponses en temps réel. Vous pouvez facilement choisir des questions parmi les types de questions existants, les réorganiser par glisser-déposer et personnaliser les couleurs, les images et les polices de caractère.

La fonctionnalité d'intelligence intégrée de Google AI Form Builder vous permet de définir des règles de validation, de détecter les erreurs de formatage et de collecter uniquement les réponses valides des utilisateurs. Accessible depuis n'importe quel appareil, cet outil vous permet de créer des sondages et d'y répondre où que vous soyez, ce qui en fait une excellente alternative à SurveyMonkey.

Les meilleures fonctionnalités du générateur de formulaires IA de Google Forms

Exportez les données collectées vers Google Sheets pour une analyse plus approfondie et une automatisation

Ajoutez des collaborateurs pour créer des formulaires et analyser les résultats ensemble en temps réel

Créez et modifiez des formulaires où que vous soyez, et permettez aux utilisateurs de répondre depuis n'importe quel appareil, comme une tablette, un ordinateur ou un téléphone portable.

Limites du générateur de formulaires IA de Google Forms

Nombre limité de possibilités de personnalisation en matière d'identité visuelle, telles que le type de police de caractère, la disposition, la taille et la couleur

La plateforme plante lorsqu'elle doit gérer un trafic d'envois plus important

Manque de fonctionnalités d'analyse des données et de rapports

Tarifs du générateur de formulaires IA de Google Forms

Free

Business Starter : 7,20 $ par utilisateur et par mois

Business Standard : 14,40 $ par utilisateur et par mois

Business Plus : 21,60 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Google Forms IA Form Builder

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

En savoir plus : Typeform vs Google Forms (fonctionnalités, tarifs)

Créez des formulaires attrayants avec ClickUp

Fini le temps où vous vous débattiez avec Excel pour créer des formulaires.

Les logiciels de création de formulaires basés sur l'IA offrent un large éventail de fonctionnalités, telles que des modèles prédéfinis, des champs modifiables, une logique conditionnelle, l'analyse de données et des tableaux de bord. Cela permet aux équipes de créer facilement des formulaires conviviaux.

ClickUp offre les fonctionnalités avancées dont vous avez besoin pour créer des formulaires simples mais entièrement fonctionnels.

C'est l'outil idéal pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise et collecter efficacement des informations.

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