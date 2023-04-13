Des formulaires plus intelligents dotés d'une logique conditionnelle prennent en charge vos flux de travail les plus complexes

Cela fait près de trois ans que ClickUp a lancé le programme Affichage du formulaire . Depuis, cette fonctionnalité est devenue la préférée des fans car les formulaires sont le principal moyen pour nos utilisateurs de capturer des informations auprès des gens et de les introduire dans ClickUp.

Des entreprises de tous types utilisent des formulaires, qu'il s'agisse d'éditeurs de logiciels capturant des équipes commerciales ou de flottes automobiles soumettant des demandes de pièces détachées. Les cas d'utilisation étant infinis, il peut être difficile de configurer votre formulaire pour obtenir les informations dont vous avez besoin de la part des bonnes personnes.

Nous le comprenons. C'est pourquoi nous avons travaillé dur pour rendre les formulaires ClickUp plus puissants que jamais.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter l'une de nos fonctionnalités les plus demandées, la logique conditionnelle dans les formulaires - une nouvelle capacité impressionnante qui vous permet de créer des formulaires plus intelligents pour vos flux de travail les plus complexes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit /$$$img/

La logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp vous permet de créer des formulaires plus intelligents pour collecter des données ou des informations telles que les commentaires sur les produits

Qu'est-ce que la logique conditionnelle ?

La logique conditionnelle vous permet de créer un seul formulaire dynamique qui assiste plusieurs cas d'utilisation, économisant ainsi un temps précieux pour vous et la personne qui remplit le formulaire !

Avec la logique conditionnelle dans les formulaires, vous pouvez :

Créer un seul formulaire qui s'adapte à la volée en fonction des sélections de champs précédentes pour assister une variété de cas d'utilisation

qui s'adapte à la volée en fonction des sélections de champs précédentes pour assister une variété de cas d'utilisation Rationaliser l'achevé des formulaires en ne présentant aux personnes que les champs correspondant à leurs besoins

en ne présentant aux personnes que les champs correspondant à leurs besoins Gérer des processus complexes en capturant des informations plus précises de la part des personnes interrogées afin de déclencher une enquête GÉRER DES PROCESSUS COMPLEXES EN RECUEILLANT DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES AUPRÈS DES PERSONNES INTERROGÉES AFIN DE DÉCLENCHER DES FLUX DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES ou des Automatisations

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

Exemples de formulaires dynamiques qui font gagner du temps

Vous avez besoin de quelques idées pour commencer ? Voici quelques-unes des façons les plus courantes dont notre communauté utilise les formulaires :

Rétroaction sur les produits : Les formulaires ClickUp facilitent la tâche des équipes chargées des produits en permettant aux utilisateurs de faire des commentaires sur les produitsde rapporter des bugsde soumettre des demandes de fonctionnalité ou de suggérer des améliorations de l'interface utilisateur. Grâce à la logique conditionnelle, il est désormais possible de capturer toutes ces informations à l'aide d'un seul formulaire. En fonction du type de commentaires soumis par l'utilisateur, le formulaire lui présentera les champs appropriés à achever. Conseil de pro : utilisezautomatisations pour acheminer le feedback à l'équipe appropriée ou même l'ajouter au sprint de la semaine suivante. Demandes créatives : Vous avez du mal à faire adopter par les parties prenantes le processus de demande d'actifs créatifs de votre équipe ? L'utilisation d'un formulaire avec logique conditionnelle peut faciliter l'obtention des bonnes informations, comme le script d'une vidéo ou les spécifications d'un nouveau graphique. Vous saisirez exactement les bonnes informations, quel que soit le type d'actif, et votre équipe sera plus à l'aisesera plus productive plus productive que jamais ! Routage des équipes commerciales : Assurez-vous que chaque prospect reçoive un traitement en gants blancs de la part de votre équipe de vente L'équipe commerciale . Avec la logique conditionnelle, vous pouvez faire des choses comme poser des questions différentes en fonction du produit ou du service spécifique auquel s'intéresse un client potentiel, puis acheminer les pistes de manière appropriée. Demandes de services informatiques : Les Teams IT peuvent désormais fournir à leurs collègues un formulaire unique pour toutes leurs demandes technologiques, que votre coéquipier ait besoin d'accéder à un nouveau logiciel ou à un nouvel ordinateur. Par exemple, grâce à la logique conditionnelle, vous pouvez demander aux employés s'ilsutilisent un Mac ou un PC et, en fonction de leur sélection, leur présenter une liste de versions de MacOS ou de Windows OS dans le champ suivant. Vous aurez enfin créé un processus rationalisé et sans douleur pour toutes les personnes concernées !

Rationaliser les demandes internes pour les équipes de conception ou d'informatique afin de collecter les informations exactes nécessaires dans vos formulaires

Optimiser les formulaires avec des Automatisations

Comme vous le savez, la soumission d'un formulaire n'est qu'un début ! En associant les formulaires à l'Automatisation, vous pouvez vraiment commencer à automatiser entièrement les processus de votre entreprise, ce qui vous permet de gagner énormément de temps.

Voici quelques-uns de mes favoris pour vous aider à mettre les formulaires en pilote automatique :

Assigner des tâches : Utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires pour recueillir des informations pertinentes sur un sujet afin d'assigner la tâche au membre de l'équipe approprié. Par exemple, vous pouvez assigner différentes tâches de rétroaction sur les produits en fonction des éléments suivantsChef de produit possède la fonctionnalité concernée.

: Utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires pour recueillir des informations pertinentes sur un sujet afin d'assigner la tâche au membre de l'équipe approprié. Par exemple, vous pouvez assigner différentes tâches de rétroaction sur les produits en fonction des éléments suivantsChef de produit possède la fonctionnalité concernée. Ajouter une tâche à plusieurs listes : Réduisez le temps de réponse en acheminant les envois de formulaires vers l'équipe qui doit s'occuper du travail. Par exemple, vous pouvez envoyer la demande de nouvel ordinateur à la liste de l'équipe Onboarding et acheminer la demande de logiciel à la liste IT Service Request.

: Réduisez le temps de réponse en acheminant les envois de formulaires vers l'équipe qui doit s'occuper du travail. Par exemple, vous pouvez envoyer la demande de nouvel ordinateur à la liste de l'équipe Onboarding et acheminer la demande de logiciel à la liste IT Service Request. Appliquer un modèle : Commencez avec vos clés sur le contact et ayez toutes vos sous-tâches, assignés et relations déjà paramétrées lorsqu'un envoi de formulaire arrive.

: Commencez avec vos clés sur le contact et ayez toutes vos sous-tâches, assignés et relations déjà paramétrées lorsqu'un envoi de formulaire arrive. Envoyez des notifications : Ajoutez un commentaire @mention pour que quelqu'un le révise et que le travail apparaisse dans ses notifications.

Que vous cherchiez à recueillir des commentaires sur un produit, à rationaliser vos processus d'admission ou à améliorer l'efficacité des ventes, la logique conditionnelle dans les formulaires peut vous aider à le faire. Et le meilleur ? Cette fonctionnalité est en ligne dès maintenant ! Mise à jour vers Business Plus ou Enterprise et découvrez la puissance de la logique conditionnelle dans les formulaires. Mettez à niveau votre forfait ClickUp