10 Logiciel d'automatisation des formulaires pour une analyse et une collecte de données plus rapides

Que vous souhaitiez connaître l'opinion de vos employés ou interroger vos clients sur leur expérience avec votre produit, il existe un formulaire de référence pour la collecte de ces données. 📄

Aussi précieux que soient les formulaires, leur création n'est pas une sinécure, sans parler de l'analyse des données recueillies. Heureusement, l'époque de l'entrée manuelle des données est révolue en créant des formulaires dans Excel ou même des formulaires papier - vous disposez maintenant de formulaires logiciel d'automatisation pour faire le travail à votre place.

Ces outils pratiques vous permettent de collecter des masses de données et de les transformer en informations structurées et personnalisées que vous pouvez utiliser pour améliorer vos performances, adapter vos stratégies d'entreprise et afficher le point de vue de vos clients ou de vos employés.

Dans cet article, nous allons explorer la crème de la crème des outils logiciels d'automatisation de formulaires, discuter de leurs fonctionnalités et vous aider à trouver celui qui correspond à vos besoins en matière de collecte et d'analyse de données.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'automatisation de formulaires ?

Les automatisations déclenchent automatiquement des résultats lorsqu'une action a lieu dans ClickUp

Les logiciels d'automatisation de formulaires doivent simplifier la collecte et l'analyse des données, et non la rendre plus difficile. Donc, si vous voulez un outil de qualité qui vous fera gagner du temps et calmera vos nerfs, recherchez des outils présentant les caractéristiques suivantes :

Facilité d'utilisation : Le logiciel doit vous permettre de créer des formulaires sans aucune connaissance en matière de codage. De préférence, il devrait être doté d'une interface de type "glisser-déposer" pour vous aider à personnaliser les formulaires en quelques clics

: Le logiciel doit vous permettre de créer des formulaires sans aucune connaissance en matière de codage. De préférence, il devrait être doté d'une interface de type "glisser-déposer" pour vous aider à personnaliser les formulaires en quelques clics Bibliothèque de modèles étendue : La plateforme doit proposer des modèles pré-faits et personnalisables pour vous aider à générer des formulaires numériques rapidement et à les ajuster à vos objectifs

: La plateforme doit proposer des modèles pré-faits et personnalisables pour vous aider à générer des formulaires numériques rapidement et à les ajuster à vos objectifs Multiples affichages : Elle doit vous permettre d'examiner les données sous différents angles afin de mieux les comprendre. Par exemple, les calendriers peuvent vous aider à classer les données par ordre chronologique, tandis que les tableaux peuvent regrouper les informations collectées par statut, priorité, assigné ou toute autre catégorie sélectionnée

: Elle doit vous permettre d'examiner les données sous différents angles afin de mieux les comprendre. Par exemple, les calendriers peuvent vous aider à classer les données par ordre chronologique, tandis que les tableaux peuvent regrouper les informations collectées par statut, priorité, assigné ou toute autre catégorie sélectionnée Flexibilité : La plateforme devrait vous permettre de masquer ou d'ajouter des catégories dans vos formulaires en fonction des réponses du formulaire afin de les rendre plus pertinentes

: La plateforme devrait vous permettre de masquer ou d'ajouter des catégories dans vos formulaires en fonction des réponses du formulaire afin de les rendre plus pertinentes Analyse robuste : Elle doit disposer de fonctionnalités qui vous permettent d'analyser les informations collectées en temps réel et d'en tirer des conclusions pertinentes

Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation de formulaires à utiliser en 2024

Nous avons passé au peigne fin des dizaines d'outils d'automatisation de formulaires et avons présélectionné les 10 meilleurs qui équilibrent parfaitement fonctionnalité, facilité d'utilisation et personnalisation. Explorez ce que chacun a à offrir et suralimentez votre collecte de données grâce au bon logiciel d'automatisation de formulaires ! 🦸

1. ClickUp

Ajout d'un champ e-mail à un formulaire ClickUp par glisser-déposer dans le formulaire.

ClickUp est difficile à battre lorsqu'il s'agit d'un logiciel d'automatisation de formulaires. Son Affichage du formulaire facilite plus que jamais l'élaboration de formulaires et de sondages. Glissez-déposez les champs personnalisés pour créer un instrument de collecte de données sur mesure. Vous ne savez pas quoi inclure dans vos formulaires automatisés ? Utilisez ClickUp AI pour générer instantanément des idées et rédiger des documents compréhensibles et pertinents. Logique conditionnelle dans ClickUp Forms peut également adapter les invitations de votre sondage en fonction des réponses de l'utilisateur. De plus, vous pouvez transformer les réponses en tâches et les soumettre automatiquement à l'équipe concernée. Par exemple, si un utilisateur suggère une fonctionnalité, Automatisations de ClickUp de ClickUp la transmettra à l'équipe de développement de produits ou à l'équipe de développement de produits l'équipe chargée du logiciel et ils verront la réponse correspondante dans la section Affichage de la tâche .

Bien que vous ayez toujours la possibilité de créer votre formulaire à partir de zéro, nous vous suggérons de commencer par un modèle personnalisable et préconstruit à partir de la section Bibliothèque de modèles ClickUp pour pratiquement tous les cas d'utilisation, y compris la collecte de commentaires ou l'émission de des demandes créatives .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Affichage unique du formulaire, avec plus de 15 autres affichages

Logique conditionnelle pour des formulaires plus complexes et plus ciblés

Options d'automatisation robustes

Plus de 1 000 modèles prédéfinis pour accélérer la mise en place de vos formulaires

Documents ClickUp collaboratifs

Assistant de rédaction alimenté par l'IA

Intégration avec plus de 1 000 autres outils

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités puissantes peut poser une courbe d'apprentissage pour certains nouveaux utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

: Contact pour les prix

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Typeform

Via : Formulaire de type A la recherche d'une plateforme tournant uniquement autour de les formulaires de construction ? Alors pensez à taper votre prochain formulaire avec Typeform !

La principale raison pour laquelle Typeform est si populaire est son interface d'une seule diapositive à la fois, qui permet aux utilisateurs d'avoir l'impression de participer à une discussion au lieu de remplir un formulaire en ligne. Les formulaires que vous créez dans Typeform sont dynamiques - ils peuvent s'adapter à différents scénarios en fonction des réponses des utilisateurs.

Vous pouvez également compter sur les capacités IA de Typeform lors de la création de vos formulaires. En plus de peaufiner votre langage, l'IA peut rédiger des questions automatiquement en fonction de votre intention.

Grâce aux 3 000+ modèles de la plateforme pour les quiz, les commentaires des utilisateurs, les recommandations de produits, l'engagement des employés , et des sondages, vous pouvez générer des formulaires numériques en un clin d'œil. 👀

Typeform s'intègre aux plateformes populaires comme Slack, Airtable, Zoho et Pipedrive, vous permettant de donner du sens à vos données en quelques clics.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Conçu spécifiquement pour la création de formulaires

Alimenté par l'IA

plus de 120 intégrations

Interface à une diapositive à la fois

plus de 3 000 modèles

Limites de Typeform

Structure de prix plus élevée, selon certains utilisateurs

L'installation initiale peut s'avérer difficile

Prix de Typeform

Basique : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Plus : 50 $/mois pour trois utilisateurs

: 50 $/mois pour trois utilisateurs Business : 83 $/mois pour cinq utilisateurs

: 83 $/mois pour cinq utilisateurs Enterprise : Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (650+ commentaires)

: 4.5/5 (650+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (750+ commentaires)

3. SurveySparrow

Via : SurveySparrow Créer des sondages fonctionnels et esthétiquement attrayants peut s'avérer délicat si vous n'utilisez pas le bon outil. Heureusement, avec SurveySparrow, ce problème ne se pose plus.

La plateforme vous permet de créer des formulaires de sondage accrocheurs qui posent toutes les bonnes questions. Comme vous voulez garder vos utilisateurs engagés, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez générer des sondages intelligents comprenant l'affichage et la logique de sautles sondages s'inspirent des réponses des utilisateurs pour afficher les bonnes questions ou passer rapidement à une section spécifique. Par exemple, si vous demandez aux répondants s'ils placent les favoris dans les chats ou les chiens et qu'ils optent pour les chats, vous ne voudrez pas les interroger sur leur race de chien préférée. 🐈

SurveySparrow est également doté d'une fonction pratique de Tableau de bord exécutif où vous pouvez extraire des données de vos sondages, suivre les indicateurs clés de performance, générer des rapports et identifier des tendances. Invitez votre équipe à consulter le tableau de bord, analysez les informations et créez des stratégies pour stimuler la croissance.

Avec des centaines de thèmes et d'intégrations avec des applications et plateformes populaires comme Zapier, Slack et Salesforce, SurveySparrow offre une personnalisation maximale et vous permet de centraliser vos flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Sondages intelligents

Tableau de bord pour les dirigeants

Facile à collaborer

Des centaines d'intégrations et de thèmes

Limites de SurveySparrow

Le modèle de prix pourrait être trop élevé pour les start-ups et les organisations à but non lucratif

Manque d'options de style complètes

Prix de SurveySparrow

Contact pour les prix

Evaluations et critiques de SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (1 800+ commentaires)

: 4.4/5 (1 800+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (80+ commentaires)

4. Jotform

Via : Jotform Notez vos formulaires avec Jotform, un fantastique constructeur en ligne idéal pour créer toutes sortes de formulaires, de la commande de produits à l'inscription de nouveaux clients, en passant par la réservation d'hôtel et les les commentaires des utilisateurs . ✍️

La construction de formulaires dans Jotform est simple et facile grâce à son logiciel d'automatisation de formulaires. Si vous partez de zéro, vous ajoutez d'abord les éléments de base sur le côté gauche de l'écran, puis vous utilisez le créateur de glisser-déposer pour les déplacer sur votre formulaire. Vous pouvez prendre un raccourci avec l'un des modèles de Jotform - il y a plus de 10 000 options parmi lesquelles choisir.

La plateforme s'intègre parfaitement à plus de 150 applications et plateformes, ce qui vous permet d'envoyer automatiquement les envois de formulaires.

Si vous vendez des produits ou des services, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez être payé directement via votre formulaire.

La beauté des formulaires en ligne réside dans l'analyse des données sans effort, et Jotform le permet grâce à son constructeur de rapports. Transformez les données brutes en rapports professionnels, partagez-les avec vos collègues ou intégrez-les sur votre site Web pour que tout le monde puisse les voir.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Constructeur de formulaires par glisser-déposer

plus de 150 intégrations

plus de 10 000 modèles de formulaires

Générateur de rapports pour l'analyse des données collectées

Limites de Jotform

Problèmes occasionnels

L'intégration des formulaires sur les sites web pourrait être simplifiée

Prix de Jotform

Débutant : Free (jusqu'à cinq formulaires)

: Free (jusqu'à cinq formulaires) Bronze : 34$/mois (jusqu'à 25 formulaires)

: 34$/mois (jusqu'à 25 formulaires) Argent : 39$/mois (jusqu'à 50 formulaires)

: 39$/mois (jusqu'à 50 formulaires) Or : 99$/mois (jusqu'à 100 formulaires)

: 99$/mois (jusqu'à 100 formulaires) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (2 300+ commentaires)

: 4.7/5 (2 300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 500+ commentaires)

5. Zoho Formulaires

Via : Zoho Générer des formulaires robustes n'a pas à être compliqué si vous utilisez une plateforme comme Zoho Forms.

Avec le générateur de formulaires de l'outil, vous pouvez choisir parmi plus de 30+ types de champs (Nom, Dropdown, Paiement, Section, etc.) et utiliser l'interface drag-and-drop pour créer des formulaires. Employez la logique conditionnelle pour sauter les étapes inutiles et maintenir l'engagement de vos utilisateurs.

Comme la création de formulaires numériques peut prendre beaucoup de temps, Zoho Forms vous permet de sauvegarder votre progression et de reprendre là où vous vous êtes arrêté quand vous le souhaitez, sans perte de données.

La plateforme propose 40+ modèles pré-faits pour vous aider à gagner du temps . Vous pouvez le personnaliser en fonction de vos préférences et des besoins de votre entreprise.

Zoho Forms offre des options d'analyse impressionnantes - voir les données recueillies dans la vue Tableur, générer et exporter des rapports, fusionner les réponses de plusieurs formulaires et afficher les objectifs.

Les fonctionnalités d'Automatisation vous permettent d'assigner les envois de formulaires à des membres spécifiques de l'équipe, d'envoyer les données du formulaire aux applications sélectionnées, et de déclencher des e-mails lorsqu'un envoi de formulaire répond aux paramètres définis.

Parmi les autres options que vous apprécierez, citons l'intégration de formulaires sur des pages Web, la personnalisation avancée et les passerelles de paiement.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Forms

plus de 30 types de champs de formulaire

Interface glisser-déposer

Fonctionnalités d'analyse avancées

Options d'automatisation

Limites de Zoho Forms

Certains utilisateurs ont eu des difficultés à joindre l'assistance client

Les options d'intégration pourraient bénéficier d'une mise à jour

Prix de Zoho Forms

De base : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Standard : 25$/mois pour 10 utilisateurs

: 25$/mois pour 10 utilisateurs Professionnel : 50 $/mois pour 25 utilisateurs

: 50 $/mois pour 25 utilisateurs Premium : 90$/mois pour 100 utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

6. FormAssembly

Via : FormAssembly FormAssembly combine la facilité d'utilisation avec des options d'analyse puissantes. Le générateur de formulaires de la plateforme vous permet de choisir parmi plusieurs types de champs (tels que la saisie de texte, les boutons radio ou le menu déroulant) pour créer des formulaires personnalisés.

Utilisez l'éditeur drag-and-drop pour configurer vos formulaires numériques et vous assurer que tous les éléments sont au bon endroit. Vous êtes libre de modifier les thèmes et de tirer parti des champs conditionnels pour rendre vos formulaires plus intelligents.

Grâce aux intégrations de FormAssembly, vous pouvez transférer les données collectées directement vers une application de votre choix. Par exemple, vous pouvez mettre à jour des enregistrements dans Salesforce.

La plateforme permet d'interpréter les données de manière précise et sans effort. Elle vous permet de convertir les informations collectées en diagrammes et graphiques pour visualiser et comprendre les réponses. 📊

Grâce à l'option révolutionnaire FormAssembly Workflow, vous pouvez créer des processus d'entreprise et des flux de travail basés sur les données que vous avez collectées à l'aide de formulaires. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent et de débloquer une meilleure prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités de FormAssembly

Plusieurs types de champs

Facilité d'utilisation

Intégrations avec des applications et plateformes populaires

Excellentvisualisation des données options

Limites de FormAssembly

Temps de chargement plus lent lorsqu'il y a beaucoup de réponses au formulaire

Plus d'options de personnalisation seraient bénéfiques

Prix de FormAssembly

Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 (350+ commentaires)

: 4.4/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ commentaires)

7. Formulaires Cognito

Via : Formulaire Cognito Vous souhaitez créer des formulaires conviviaux et automatiser vos flux de travail ? Cognito Forms est exactement ce qu'il vous faut. 🥸

Ce logiciel d'automatisation de formulaires vous permet de créer des formulaires avec des types de champs personnalisables pour capturer les données souhaitées exactement comme vous en avez besoin. Utilisez des cases à cocher, des menus déroulants, des dates et des heures pour construire des formulaires qui s'alignent sur vos objectifs.

Le charme de cet outil réside dans la possibilité d'effectuer des calculs basés sur les données collectées directement dans le formulaire. Vous pouvez également envoyer les données à d'autres plateformes qui s'intègrent à Cognito Forms, telles que Google Analytics et Microsoft Power Automatisation.

Grâce aux options d'automatisation avancées, les formulaires numériques que vous créez peuvent vous aider à rationaliser les flux de travail . Personnalisez les notifications pour que les membres de l'équipe concernés soient informés des réponses des utilisateurs et puissent prendre des mesures immédiates. Par exemple, vous pouvez acheminer les leads vers l'équipe commerciale ou transmettre les commentaires des utilisateurs à l'équipe de développement de produits.

Cognito Forms dispose d'une sélection étendue de modèles - vous pouvez les filtrer par type, industrie ou fonctionnalité et trouver celui qui correspond à vos besoins.

Meilleures fonctionnalités de Cognito Forms

Types de champs personnalisables

Calculs de données dans le formulaire

Fonctionnalités d'automatisation robustes

Des centaines de modèles

Notifications faciles à configurer

Limites de Cognito Forms

Absence d'instructions détaillées sur l'utilisation de toutes les fonctionnalités

Les formats des champs de devise et de date sont liés au pays pour lequel le formulaire est créé

Prix de Cognito Forms

Individuel : Free (un utilisateur)

: Free (un utilisateur) Pro : 15$/mois pour deux utilisateurs

: 15$/mois pour deux utilisateurs Teams : 35 $/mois pour cinq utilisateurs

: 35 $/mois pour cinq utilisateurs Enterprise : 99$/mois pour 20 utilisateurs

G2: 4.5/5 (70+ reviews)

4.5/5 (70+ reviews) Capterra : 4.6/5 (70+ commentaires)

8. SurveyMonkey

Via : SurveyMonkeySurveyMonkey est l'une des plateformes en ligne les plus populaires, spécialement conçue pour la construction de formulaires et de sondages. 🐒

Il facilite la création de formulaires avec différents types de champs pour les paiements, les informations de contact et les fichiers. Vous pouvez également personnaliser les thèmes et mettre en forme à votre guise. Choisissez parmi 25+ types de questions, tels que le curseur, le choix multiple et l'évaluation stare, afin de réduire les biais et d'être aussi transparent que possible.

Vous ne savez pas quoi écrire dans vos formulaires pour obtenir des réponses pertinentes ? SurveyMonkey Genius est le super-héros IA déguisé qui peut vous donner un coup de main ! Il vous aide à minimiser les erreurs et à adapter les bonnes questions.

La plateforme vous permet de personnaliser les notifications pour chaque envoi de formulaire, de transférer les données collectées dans des tableaux pour les examiner plus facilement et d'exporter les informations vers votre site Web dans les favoris .

Grâce à l'intégration Zapier, vous pouvez connecter SurveyMonkey à plus de 5 000 applications et plateformes et automatiser les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Plusieurs types de champs et de questions

SurveyMonkey Genius

Notifications personnalisables

Intégration transparente de Zapier

Limites de SurveyMonkey

Flexibilité limitée en termes de conception de formulaires

Certains utilisateurs ont mentionné le caractère obsolète de l'interface

Prix de SurveyMonkey

Consultez le site Web pour connaître les tarifs, car il existe plusieurs niveaux et options

Évaluations et critiques de SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (18 500+ commentaires)

: 4.4/5 (18 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (9 500+ commentaires)

9. PerfectApps

Via : PerfectApps PerfectApps est avant tout une plateforme sans code pour la création d'applications et de flux de travail, alors qu'est-ce qu'elle fait là ? Non, ce n'est pas une erreur, car la plateforme se targue d'avoir un concepteur visuel de premier ordre qui vous permet de générer des formulaires sans aucune connaissance en matière de codage.

Le drag-and-drop builder vous permet de composer n'importe quel type de formulaire en quelques clics. Assemblez les éléments et personnalisez la disposition et les thèmes du formulaire. Créez des formulaires dynamiques qui posent les bonnes questions en utilisant la logique conditionnelle.

La diffusion de vos formulaires web est plus simple que jamais : d'un simple clic sur un bouton, vous pouvez les partager par e-mail ou par lien sécurisé, ou les intégrer à votre site web.

Grâce à l'API de PerfectApps, vous pouvez connecter les formulaires à des applications tierces, automatiser la collecte de données et obtenir des résultats précis sans risque d'erreur.

Utilisez les puissantes fonctionnalités de rapports intégrées de la plateforme pour transformer les données collectées en diagrammes, tableaux et graphiques et prendre des décisions éclairées sur vos flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de PerfectApps

Constructeur d'automatisation de formulaires sans code, facile à utiliser, avec une fonction de glisser-déposer

Partage des formulaires sans effort

Excellentes options de rapports

API de PerfectApps

Limites de PerfectApps

Les formulaires ne sont pas aussi réactifs

Une courbe d'apprentissage plus raide pour certains utilisateurs

Prix de PerfectApps

Contact pour les prix

Evaluations et critiques de PerfectApps

GetApp : 4.9/5 (20+ avis)

: 4.9/5 (20+ avis) Capterra : 4.9/5 (20+ avis)

10. PandaDoc

Via : PandaDoc PandaDoc n'est pas une plateforme de création de formulaires à proprement parler - elle se spécialise dans les l'automatisation des documents et vous permet de créer, suivre, modifier, partager, envoyer et signer électroniquement des documents. Cependant, il existe une option permettant de créer des formulaires web grâce auxquels vous pouvez recueillir des signatures électroniques, des commentaires ou tout autre type de contribution de la part de vos employés, clients ou partenaires d'entreprise. 🐼

Vous pouvez créer vos formulaires à partir de zéro - la boîte à outils de la plateforme offre de nombreuses options et types de champs pour vous faciliter le travail. Vous pouvez également gagner du temps et vous rabattre sur des modèles éditables pour créer des formulaires personnalisés.

Le partage de vos formulaires ne nécessite aucun code : créez un lien direct pour le distribuer aux personnes intéressées ou intégrez-le sur votre site web.

Avec PandaDoc, vous pouvez ajouter des commandes de signature à vos formulaires, collecter des paiements et modifier facilement les formulaires publiés.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Boîte à outils facile à utiliser

Partage simple des formulaires

Ajout de commandes de signature aux formulaires

Collecte des paiements

Les limites de PandaDoc

Le prix pourrait être trop élevé pour les particuliers, les start-ups et les petites entreprises

Certains utilisateurs mentionnent qu'ils se déconnectent occasionnellement de la plateforme

Prix de PandaDoc

Free

Essentiels : 19$/mois par place

: 19$/mois par place Business : 49 $/mois par place

: 49 $/mois par place Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

Superchargez votre jeu de données avec le logiciel d'automatisation des formulaires

Les formulaires sont un excellent moyen d'obtenir les informations dont vous avez besoin. Les outils logiciels d'automatisation de formulaires vont plus loin et vous permettent de collecter et d'analyser des données sans lever le petit doigt. 🙌

Les logiciels d'automatisation de formulaires de notre liste sont comme des assistants d'automatisation de formulaires avec des options impressionnantes pour la construction et le partage de formulaires et la génération de rapports. Si vous avez besoin d'une plateforme qui va plus loin et qui offre de fantastiques gestion de tâches et de projets ainsi que des fonctionnalités de collaboration de premier ordre, essayez ClickUp !