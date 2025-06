les 10 meilleures applications de liste de tâches et gestionnaires de tâches IA en 2025

Si vous avez déjà eu du mal à rester au courant de tout ce que vous avez à faire dans une journée, les applications de liste de tâches IA peuvent vous aider.

De nombreuses applications de gestion des tâches basées sur l'IA sont disponibles aujourd'hui pour vous aider à gérer vos éléments d'action. Elles comprennent des fonctionnalités clés telles que le suivi avancé des tâches, la planification automatique, la hiérarchisation des tâches et des suggestions intelligentes, afin que vous sachiez toujours quelle activité choisir et combien de temps y consacrer.

Mais trouver l'outil idéal pour créer des listes de tâches est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi nous avons testé les dix meilleures applications d'IA conçues pour vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes plus facilement, quel que soit votre domaine d'activité.

Les résultats ne vous décevront pas.

C'est parti !

Que rechercher dans les applications de liste de tâches IA ?

Les besoins et les habitudes de chacun sont différents, donc toutes les applications de liste de tâches IA ne vous conviendront pas forcément. Lorsque vous choisissez parmi la multitude d'options disponibles, voici quelques facteurs que je vous recommande de prendre en compte :

Optimisez les processus de gestion des tâches : Vous souhaitez réduire le temps d'intégration et commencer à utiliser rapidement l'application ; tous les processus d'installation doivent être simples et automatisés autant que possible grâce à l'IA

Interface intuitive : Cela facilite la navigation et l'organisation de vos tâches ; vous devriez pouvoir parcourir l'application et l'utiliser de manière logique et rapide

Intégrations tierces : L'outil doit être compatible avec les autres logiciels que vous utilisez quotidiennement dans votre flux de travail, tels que Gmail ou Slack, et doit s'intégrer facilement en quelques clics, y compris le paramétrage des permissions de l'application et la synchronisation des données

Capacités de gestion des données : Les applications de liste de tâches IA que vous envisagez doivent être capables de vous aider à suivre vos processus et à obtenir des informations sur la manière dont vous pouvez optimiser votre flux de travail ; cela peut prendre la forme de mises à jour hebdomadaires régulières ou de diagrammes que vous pouvez consulter à la demande

Cryptage et conformité réglementaire : Votre sécurité et votre confidentialité doivent être protégées à tout prix ; vous devez notamment disposer des informations nécessaires sur la manière dont l'application de liste de tâches utilisera vos données d'activité

les 10 meilleures applications de liste de tâches IA à utiliser

1. ClickUp (Meilleur outil de gestion des tâches IA)

Commencez avec ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain comme partenaire d'entraînement, rédacteur et gestionnaire de connaissances fiable

ClickUp est une application tout-en-un de liste de tâches qui offre des fonctionnalités polyvalentes de gestion de projet, de collaboration et d'analyse. Je peux créer des listes multifonctionnelles et détaillées dans n'importe quelle partie de mon environnement de travail à l'aide de la liste de tâches, des tâches, des documents ou des notes en ligne de ClickUp.

Avec ClickUp Tasks, par exemple, je peux ajouter des checklists à n'importe quelle tâche sur la plateforme, créant ainsi des processus clairs pour moi-même et mon équipe. D'autre part, l'intégration de checklists interactives dans ClickUp Docs me permet de cocher les éléments d'action répertoriés dans un document.

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quelle liste de tâches avec les tâches ClickUp

Bien sûr, il est également possible de créer des checklists à partir du bloc-notes ClickUp ou via l'extension du navigateur sans changer d'onglet et perturber mon flux de travail.

Lorsque j'ai trop de choses en tête et que je ne veux pas créer manuellement des listes, j'utilise ClickUp Brain. Il automatise la création de tâches et de sous-tâches, fournit des réponses rapides aux questions sur les tâches et les documents, et résume efficacement les détails des tâches.

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en un seul clic grâce à ClickUp AI

Pour tester les capacités de cette fonctionnalité IA, j'ai créé un projet intitulé « Lancer une nouvelle campagne marketing » et j'ai ajouté les membres de l'équipe concernés afin de réfléchir ensemble à des idées et des stratégies.

Nous avons discuté du forfait de notre équipe, de nos objectifs, du public cible et de l'approche globale que nous souhaitions adopter pour la campagne. En peu de temps, ClickUp Brain a commencé à suggérer des sous-tâches personnalisées en fonction du contexte de notre discussion.

Il s'agissait notamment de mener des études de marché pour comprendre les préférences des clients, de développer un contenu créatif pour les réseaux sociaux, de coordonner avec des graphistes pour créer du matériel promotionnel et de définir un échéancier pour le lancement de la campagne.

L'assistance proactive a rationalisé notre processus de planification et a listé toutes les étapes critiques dont nous avions besoin, ce qui nous a donné une bonne longueur d'avance. Il n'y a rien de mieux que ClickUp pour apprendre à utiliser l'IA dans les tâches quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

AI Notetaker pour documenter automatiquement les réunions sur des applications tierces, telles que Zoom, Teams et Google Meet

Classez vos tâches par ordre de priorité en fonction de facteurs tels que leur importance, leur urgence ou l'effort requis

Personnalisez les types de tâches en intégrant vos conventions de nommage dans les champs personnalisés ClickUp

Accédez à votre liste de tâches ClickUp en toute simplicité depuis votre bureau, votre appareil mobile ou votre navigateur Web

Boostez votre productivité en résumant vos tâches à la fin de la journée grâce aux comptes rendus alimentés par l'IA de ClickUp

Organisez vos projets à l'aide de listes, de sous-tâches et de délais, et suivez votre progression grâce à des outils tels que les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban

Modèles de listes de tâches prédéfinis équipés de l'IA pour gérer les tâches dans un document évolutif. Commencez avec le modèle de liste de tâches ClickUp

Télécharger ce modèle Gardez une liste de tâches à faire à jour grâce au modèle de liste de tâches de ClickUp

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas actuellement disponibles sur l'application mobile

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 100 avis)

2. Taskade (Idéal pour les environnements de travail en temps réel pour les tâches, les notes et la collaboration vidéo)

via Taskade

Taskade est une application de prise de notes alimentée par l'IA qui permet de créer des calendriers de contenu, des diagrammes de flux, des sprints de projet et même des procédures opératoires normalisées, le tout dans une interface unique et intuitive. Elle offre jusqu'à 1 To d'espace de stockage de fichiers.

Les agents IA de Taskade évaluent en permanence les priorités des tâches et créent des connexions et des hiérarchies dynamiques entre les tâches en temps réel. Grâce à cette fonctionnalité, vous saurez toujours quelles tâches nécessitent votre attention immédiate et comment elles s'inscrivent dans le projet.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Visualisez vos listes en plusieurs dimensions : tableaux, tableaux, listes, cartes mentales, calendriers, etc

Réfléchissez, organisez et consignez toutes vos tâches et notes grâce à un assistant de rédaction et de tâches doté d'une IA

Partagez facilement votre travail avec vos équipes, vos clients et vos invités ; discutez et collaborez en toute transparence sur le Web, sur mobile et sur votre bureau

Limites de Taskade

Il manque des options avancées telles que l'ajout d'images et de vidéos ou la création de tableaux complexes

La mise en forme peut s'avérer difficile si vous n'êtes pas familier avec les éditeurs compatibles Markdown

Tarifs de Taskade

Gratuit : 0

Taskade Pro : 10 $ par mois et par utilisateur

Taskade for Teams : 20 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Taskade

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Comparez Taskade à ClickUp ?

3. Motion (idéal pour créer des flux de travail adaptatifs et planifier des tâches de manière automatisée)

via Motion

Motion est un assistant IA doté d'une fonctionnalité de planification dynamique. Chaque fois que j'entre mes tâches, mes échéances et mes réunions sur la plateforme, son IA dédiée à la gestion du temps organise automatiquement mon emploi du temps afin de m'assurer un travail optimal.

Contrairement à certains gestionnaires de tâches IA, Motion s'adapte aux changements en temps réel. Par exemple, si une réunion est reportée ou si une nouvelle tâche apparaît, il recalibre ma journée pour tout intégrer sans que j'aie à faire d'ajustements manuels.

De plus, une petite bannière est restée affichée sur mon écran pour me rappeler d'éliminer les distractions, une fonctionnalité qui mérite d'être mentionnée dans cette critique de Motion.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Créez des tâches quotidiennes ou hebdomadaires et bloquez du temps dans votre calendrier en conséquence pour les accomplir

Conservez des notes détaillées et stockez des informations sur vos listes de tâches pour y accéder facilement

Reprogrammez vos tâches en un seul clic si une réunion de dernière minute ou un travail urgent survient

Limites de mouvement

Vous ne pouvez pas dupliquer des tâches au lieu de les créer à partir de zéro

Il n'est pas possible d'organiser les environnements de travail par ordre alphabétique ou de les réorganiser manuellement

Il n'y a pas de forfait gratuit, seulement un essai gratuit

Tarification dynamique

Individuel : 34 $ par mois

Équipe : 20 $ par mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 40 avis)

4. TimeHero (Idéal pour gérer et automatiser les tâches d'équipe grâce à des informations sur les modèles de productivité)

via TimeHero

TimeHero est un outil intelligent de planification et de gestion des tâches. Il permet de planifier, de gérer et d'automatiser les éléments de travail quotidiens, les projets et les évènements du calendrier, le tout en un seul endroit. Il a automatiquement planifié les tâches dans mon calendrier en fonction de mes délais, de mes priorités et de ma disponibilité.

TimeHero m'a également fourni des informations sur les modèles de productivité de mon équipe. J'ai pu voir la capacité des membres de mon équipe, attribuer facilement des tâches ad hoc et @mentionner d'autres personnes dans les discussions sur les tâches, sans avoir besoin de vérifications ou de réunions de mise à jour. Cela rend l'automatisation des tâches avec l'IA très facile.

Les meilleures fonctionnalités de TimeHero

Démarrez un chronomètre où que vous soyez et effectuez plusieurs tâches tout au long de la journée ; accédez à des relevés de temps détaillés et utiles

Utilisez des modèles de flux de travail pour lancer rapidement vos listes de tâches habituelles ; liez les dates de début et d'échéance à d'autres journaux d'activité ou évènements

Recevez des notifications intelligentes qui vous alertent des échéances à venir, des changements dans votre emploi du temps quotidien et de l'achèvement des tâches

Limites de TimeHero

Cet outil ne peut pas envoyer de mises à jour ou de rappels programmés ou automatiques par e-mail, car il ne dispose pas d'une liste de contacts coordonnée

Les utilisateurs ont parfois signalé des difficultés à localiser les tâches et les sous-tâches

Tarifs de TimeHero

Basique : 5 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 12 $ par mois et par utilisateur

Premium : 27 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur TimeHero

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Trello (Idéal pour les listes de tâches personnalisables et la gestion des tâches à l'aide d'un système de tableau Kanban)

via Trello

Après avoir testé Trello, je comprends pourquoi cette application est immédiatement devenue l'une de mes favorites pour gérer mes tâches. Son interface conviviale et visuellement attrayante est basée sur le système Kanban, où les tâches à accomplir sont représentées sous forme de cartes sur un tableau.

Je pouvais enregistrer des tâches spécifiques sur des cartes individuelles et les personnaliser avec des dates d'échéance, des pièces jointes et des libellés, ce qui me permettait d'avoir une vision claire de ce que j'avais à faire et quand.

Les Power-Ups de Trello m'ont également permis de personnaliser mes tableaux en fonction de besoins spécifiques, par exemple en ajoutant une vue Calendrier, en automatisant des tâches répétitives ou en intégrant des applications tierces telles que Whereby et OneDrive.

Cependant, cela semble assez simple, et je ne pense pas que cela fonctionnerait pour des projets plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Suivez toutes les cartes grâce à l'affichage Échéancier ; exécutez des commandes et définissez des règles automatisées pour presque toutes les actions sur la plateforme

Contrôlez les permissions de gestion de contenu de votre tableau en quelques clics et gérez facilement les membres de votre équipe en temps réel

Décomposez les tâches complexes au sein d'une même carte à l'aide de la fonctionnalité de checklist pour une répartition efficace des tâches grâce à l'IA

Limites de Trello

Sa récente mise à jour de politique limite la collaboration à seulement dix membres par tableau, ce qui limite son utilité pour les équipes plus importantes

Pour les projets très complexes, le système de cartes peut devenir difficile à gérer et à comprendre

Tarifs Trello

Gratuit : 0

Standard : 6 $ par mois et par utilisateur

Premium : 12,50 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : 17,50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 100 avis)

6. Asana (idéal pour rationaliser les flux de travail des tâches et des projets dans une interface visuellement intuitive)

via Asana

Asana est un logiciel de gestion de projet incontournable. Il est reconnu pour son interface claire et dynamique et ses fonctionnalités d'IA robustes qui permettent d'organiser, de suivre et de gérer efficacement le travail.

Vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe avec des dates d'échéance, ajouter des commentaires ou des instructions, et joindre des fichiers pour plus de contexte, tout en conservant toutes les communications associées organisées au même endroit.

L'outil de gestion de projet vous permet également de passer d'une disposition à l'autre pour afficher les listes de tâches de plusieurs façons, notamment sous forme de tableau Kanban, de diagramme de Gantt, de liste, de calendrier ou d'échéancier.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Ajoutez des libellés à vos listes de tâches afin de pouvoir trier, filtrer et générer automatiquement des rapports sur votre travail

Créez des modèles pour les tâches courantes ou les types de listes, des demandes de travail aux éléments d'action des réunions

Obtenez un résumé de ce qui s'est passé dans un portfolio, un projet ou une tâche pour rester à jour avec Asana IA

Limites d'Asana

Les notifications pourraient être plus personnalisables : par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas choisir de recevoir des notifications pour les tâches partagées avec eux, mais pas pour toutes les tâches de leur environnement de travail

Il manque une option permettant de classer manuellement les éléments de la liste des tâches par ordre de priorité

Tarifs Asana

Personnel : 0 $

Starter : 13,49 $ par mois et par utilisateur

Avancé : 30,49 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 700 avis)

Si vous n'êtes pas convaincu par Asana, voici quelques alternatives à Asana que vous pouvez explorer

7. Monday. com (Idéal pour l'automatisation des flux de travail, avec un accent particulier sur la convivialité et la personnalisation visuelle)

via Monday

Monday. com offre une plateforme visuelle et flexible qui s'adapte à divers flux de travail et types de projets.

La création de listes de tâches était très simple. Je pouvais utiliser des modèles personnalisables ou créer une liste à partir de zéro dans un document Monday Work, en ajoutant des colonnes pour les statuts, les échéances, les niveaux de priorité, etc.

Je pouvais également décider comment je souhaitais suivre l'avancement du projet, que ce soit via un calendrier, un échéancier, un diagramme de Gantt ou une vue Kanban. Si les membres de mon équipe disposaient d'une liste de tâches partagée, ils pouvaient chacun ajouter leurs vues.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos tableaux de bord avec une variété de widgets, y compris le widget Liste des tâches, où vous pouvez ajouter des tâches et les cocher au fur et à mesure jusqu'à ce que tout soit achevé

Recevez des notifications automatiques lorsque les échéances approchent afin d'être sûr que tout sera terminé à temps, à chaque fois

Hiérarchisez votre travail en fonction des dates d'échéance à venir, des statuts actuels ou selon vos préférences

Limites de Monday.com

Les utilisateurs ont signalé l'impossibilité d'ajouter automatiquement plusieurs tableaux de bord à un dossier particulier, ce qui nuit à leur expérience analytique

Il manque un contrôle granulaire des permissions et des niveaux d'accès pour les utilisateurs invités, ce qui n'est pas idéal pour gérer des listes et des projets contenant des informations sensibles

Tarifs Monday.com

Gratuit : 0

Basique : 12 $ par mois et par place

Standard : 14 $ par mois et par place

Pro : 24 $ par mois et par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Monday. com évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 800 avis)

Nous avons comparé Monday et ClickUp, et vous souhaitez en savoir plus

8. Tara AI (Idéal pour la gestion des tâches par l'IA et la planification agile de projets pour les équipes de développement logiciel)

via Tara IA

Tara AI est spécialement conçue pour les équipes logicielles, offrant une combinaison unique d'applications de planification de projet agile et de gestion des tâches.

L'un des points forts de Tara IA est sa capacité à prédire et à planifier des sprints en fonction des données historiques. J'ai trouvé cela incroyablement utile, car cela m'a permis d'allouer plus efficacement les ressources, d'anticiper les goulots d'étranglement potentiels et de m'assurer que mes tâches restaient sur la bonne voie et respectaient les délais.

La collaboration en équipe au sein de Tara IA est également simple et efficace. Grâce à son éditeur de texte enrichi, vous pouvez facilement attribuer des tâches, laisser des commentaires et joindre des documents pertinents, afin que votre équipe soit toujours sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités de Tara IA

Utilisez l'affichage Kanban pratique pour attribuer des tâches et suivre la progression des projets

Organisez des résumés rapides hebdomadaires et quotidiens pour suivre la progression de votre équipe par rapport au plan d'action

Bénéficiez d'une synchronisation bidirectionnelle avec GitHub, Trello et l'importation de tâches Asana ; les mises à jour des tâches sur n'importe quelle plateforme seront répercutées sur tous les outils synchronisés

Limites de Tara IA

Il n'y a pas de forfait gratuit ni même d'essai gratuit

Lors de la gestion automatique des sprints, lorsque les tâches sont achevées et déplacées d'un sprint à l'autre, les points surchargés ne sont pas mis à jour en conséquence

Tarifs de Tara IA

Insights Core : 25 $ par mois et par collaborateur (facturé annuellement)

Insights Plus : 35 $ par mois et par collaborateur (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tara IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Notion IA (Idéal pour un environnement de travail polyvalent tout-en-un avec une organisation des tâches et une rédaction améliorées par l'IA)

via Notion IA

Se plonger dans Notion IA a été une expérience passionnante, car cette application combine la polyvalence de l'environnement de travail tout-en-un de Notion avec la puissance de l'IA.

L'assistant IA peut vous aider à créer automatiquement des listes de tâches à partir de notes de réunion, d'enregistrements d'appels commerciaux, etc. Bien sûr, vous pouvez également créer une liste à cocher de la manière habituelle en ajoutant un bloc de liste dans Notion. Il existe également une commande slash pour le faire rapidement.

Elle vous permet d'ajouter des délais à des listes entières ou à des éléments de la liste, d'attribuer des tâches à des personnes et de suivre la progression à l'aide d'un champ de statut. Vous pouvez également demander à l'IA de réfléchir à des idées et des éléments pour votre liste ou de remplir automatiquement des listes de tâches pour des tâches spécifiques.

De plus, vous trouverez dans Notion divers exemples et modèles de listes de tâches pour organiser et hiérarchiser efficacement vos tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Rédigez et traduisez des listes en japonais, espagnol, allemand et plus encore

Permettez à d'autres personnes de commenter ou de suggérer des modifications sur votre liste ; il suffit de taper la clé @ pour les avertir

Laissez la saisie automatique parcourir des centaines de documents en quelques minutes et créer des listes, des aperçus, des résumés, etc

Limites de Notion IA

Il n'y a pas d'outil intégré pour les rapports, ce qui limite votre capacité à suivre vos projets

La fonctionnalité IA est disponible moyennant un coût supplémentaire de 10 $ par mois et par utilisateur, ce qui peut rendre son utilisation coûteuse pour les équipes

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $ par mois et par place

Business : 18 $ par mois et par place

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

15 alternatives à Notion parmi lesquelles choisir

10. Trevor IA (Idéal pour la gestion collaborative des tâches avec des capacités d'intégration)

via Trevor IA

Le dernier élément de notre liste d'applications de gestion des tâches basées sur l'IA est Trevor AI, un assistant de planification quotidienne intelligent. Grâce à lui, j'ai pu organiser mes tâches dans une liste, ajouter des libellés et des notes colorés, et intégrer des logiciels tiers tels que Google Agenda et Todoist pour synchroniser mes rendez-vous, réunions et activités.

Trevor IA m'a également fourni des suggestions de planification personnalisées, m'aidant ainsi à rester à jour dans mes responsabilités. Il a partagé des analyses détaillées sur la façon dont j'ai passé mon temps et ce que je pouvais faire pour cocher ma liste de tâches de manière optimale.

Les meilleures fonctionnalités de Trevor IA

Utilisez ses capacités prédictives d'IA pour estimer avec précision la durée des tâches en fonction de votre disponibilité et de votre comportement passé

Recevez par e-mail des suggestions pratiques et personnalisées pour améliorer votre forfait quotidien

Concentrez-vous sur votre tâche actuelle à l'aide d'un chronomètre et d'un champ de notes en mode Focus

Limites de Trevor IA

Elle repose sur la synchronisation cloud, ce qui limite ses fonctionnalités sans connexion Internet

Pour tout ce qui dépasse la planification de base, vous aurez besoin du forfait payant

Tarifs de Trevor IA

Gratuit : 0

Forfait Pro : 3,99 $ par mois

Évaluations et avis sur Trevor IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Améliorez la création de vos listes et la gestion de vos tâches grâce à un assistant IA

Une application bien choisie, alimentée par l'IA, peut vous aider à prendre en main votre liste de tâches et à atteindre une productivité maximale une fois pour toutes. Les meilleures applications offrent un équilibre entre facilité d'utilisation, intuitivité, flexibilité, sécurité et intégration tierce, afin que vous puissiez faire travailler l'outil pour vous, et non l'inverse.

Il ne fait aucun doute que l'intelligence artificielle change la donne en matière de productivité. Quelle que soit votre journée de travail, elle peut vous aider à gagner du temps et à consacrer votre énergie aux tâches qui comptent le plus. Les applications de liste de tâches basées sur l'IA peuvent optimiser votre flux de travail en hiérarchisant les tâches et vous faire gagner plusieurs heures chaque semaine.

Avec ClickUp, vous pouvez rester productif en créant des listes de tâches basées sur l'IA en quelques étapes simples. De plus, il offre plusieurs fonctionnalités de collaboration, de communication et de productivité qui peuvent simplifier votre quotidien.

Que vous souhaitiez gérer votre travail ou les tâches d'une équipe, notre plateforme s'adapte à vos besoins.

Découvrez les avantages par vous-même. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.