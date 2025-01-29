Meilleurs outils d'IA pour la gestion du temps : édition 2025

Vous êtes-vous déjà senti submergé par une liste interminable de tâches à accomplir ? Vous avez l'impression d'avoir été occupé toute la journée, mais il est déjà 18 h et vous n'avez toujours pas abordé les tâches importantes ?

Oui, moi aussi ! En tant que personne jonglant entre plusieurs tâches, réunions et travaux approfondis, je connais bien le défi que représente la gestion du temps.

Les outils de suivi du temps classiques ne semblaient pas très efficaces, surtout lorsque j'oubliais d'enregistrer manuellement mes heures. Déterminé à trouver une solution, je me suis tourné vers l'IA. Mon équipe et moi avons exploré et testé plusieurs outils de gestion du temps basés sur l'IA, dans l'espoir d'en trouver qui m'aideraient à améliorer mes compétences en matière de gestion du temps.

Je suis heureux de partager ma liste avec vous ! Les 10 outils d'IA pour la gestion du temps ci-dessous se démarquent des autres et constituent un excellent moyen de rester organisé, de gérer vos tâches et de garder le contrôle sur votre temps.

Que rechercher dans un outil de gestion du temps basé sur l'IA ?

La révolution de l'intelligence artificielle a donné naissance à de nombreux outils de gestion du temps basés sur l'IA qui améliorent la productivité, optimisent l'efficacité et permettent de gagner un temps précieux. Mais avec une telle offre sur le marché, comment choisir le meilleur outil ?

Au fil de mes recherches, j'ai réalisé que la plupart d'entre nous recherchons certaines fonctionnalités clés dans un outil de gestion du temps basé sur l'IA :

Facilité d'utilisation : choisissez un outil intuitif avec une courbe d'apprentissage douce. : choisissez un outil intuitif avec une courbe d'apprentissage douce. Les outils d'IA conviviaux permettent de gagner du temps et réduisent la frustration sans intégration complexe

Intégration transparente : optez pour des applications de gestion du temps par IA qui se synchronisent avec vos systèmes de gestion de projet existants. Cela vous aidera à rationaliser vos flux de travail et à réduire le besoin de passer constamment d'une application à l'autre

Automatisation : libérez du temps pour vous concentrer sur des tâches plus importantes en utilisant : libérez du temps pour vous concentrer sur des tâches plus importantes en utilisant l'IA comme assistant personnel pour gérer les tâches routinières telles que la planification des réunions et les rappels. Trouvez une application de gestion du temps basée sur l'IA qui fait cela

Personnalisation : la flexibilité est essentielle, car le flux de travail de chacun est unique. Un bon outil vous permet de personnaliser les tableaux de bord, les notifications et les priorités des tâches afin de vous aider : la flexibilité est essentielle, car le flux de travail de chacun est unique. Un bon outil vous permet de personnaliser les tableaux de bord, les notifications et les priorités des tâches afin de vous aider à gérer les contraintes de temps

Analyses et rapports : découvrez exactement où vous passez votre temps. Le meilleur logiciel de gestion du temps basé sur l'IA fournit des rapports qui mettent en évidence les inefficacités et suggèrent des améliorations

Fonctionnalités de collaboration : recherchez des outils dotés de fonctionnalités : recherchez des outils dotés de fonctionnalités de gestion de projet , d'attribution des tâches et de mises à jour en temps réel. Cela vous aidera à collaborer et à communiquer via votre outil de gestion du temps par l'IA

Sécurité : protégez vos données. Optez toujours pour des outils dotés de mesures de sécurité robustes afin de garantir la sécurité et la confidentialité de vos informations

Conseil de pro : Je m'appuie beaucoup sur ces conseils pratiques de gestion du temps les jours où les tâches semblent interminables et où j'ai besoin d'un coup de pouce pour être plus efficace. Découvrez-les !

Il ne sert à rien d'atteindre vos objectifs quotidiens ou hebdomadaires si vous vous sentez épuisé et vidé à la fin de la journée. Pour avoir un véritable sentiment d'accomplissement, vous devez vous sentir productif, comme si vous aviez tiré le meilleur parti de votre journée. Cela se résume à des stratégies efficaces de gestion du temps.

Les outils d'IA pour la gestion du temps sont des partenaires stratégiques dans votre parcours : ils automatisent, analysent et rationalisent votre travail.

Voici mes outils d'IA préférés pour vous aider à optimiser votre gestion du temps :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion du temps avec l'IA)

Suivez le temps passé et optimisez votre semaine de travail grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp

La gestion du temps de ClickUp est une plateforme de productivité complète que j'utilise beaucoup. Ses fonctionnalités puissantes me permettent de rester organisé et de récupérer du temps. Les vues ClickUp jouent un rôle crucial dans cette démarche en me donnant différentes perspectives et différents filtres pour afficher mon planning de travail.

La vue Échéancier m'aide à anticiper les taux d'achèvement des tâches afin que je puisse suivre en temps réel la progression des tâches qui me concernent. La vue Calendrier me permet également de glisser-déposer des dates et de les réorganiser à la volée en fonction de l'évolution des priorités.

Le suivi du temps des projets de ClickUp améliore encore mon efficacité en me libérant de la saisie manuelle des heures et en me permettant de me plonger dans mon travail. Je compte sur leurs rappels basés sur le temps pour rester organisé et productif.

La révision et le filtrage de mes entrées me fournissent des informations basées sur des données concrètes sur la façon dont j'utilise mon temps et les domaines à améliorer. Mais qu'est-ce qui distingue ClickUp ? La réponse réside dans sa vaste bibliothèque de modèles de gestion du temps prédéfinis.

Découvrez les modèles que j'utilise pour améliorer ma productivité et gérer efficacement mon temps :

Modèle de planning pour la gestion du temps

Télécharger ce modèle Tirez parti de ce modèle de planning de gestion du temps proposé par ClickUp pour optimiser votre semaine de travail

L'utilisation du modèle de planning de gestion du temps ClickUp est essentielle pour les professionnels comme moi qui gèrent d'innombrables responsabilités quotidiennes. C'est ma ressource incontournable pour planifier, respecter les délais importants et me concentrer sur les tâches prioritaires.

Le modèle commence par une vue Liste dans mon environnement de travail, complétée par trois vues de projet différentes qui me permettent d'aborder les tâches sous tous les angles. Les champs personnalisés de ClickUp me permettent d'ajouter ma liste de tâches hebdomadaires et de classer les tâches individuelles par jour ou par type d'activité.

Utilisez ClickUp pour créer des relevés de temps et suivre le temps passé

De plus, ClickUp intègre des outils de gestion des tâches tels que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les notifications par e-mail. Cette approche réduit le stress grâce à une meilleure organisation, ce qui me permet de concentrer mon énergie mentale sur les tâches critiques.

Fiche de gestion du temps personnel

Télécharger ce modèle Définissez des tâches dans ClickUp pour examiner et ajuster votre modèle de feuille de gestion du temps personnel selon vos besoins

Vous voulez connaître en détail comment vous passez votre temps ? Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp est tout ce dont vous avez besoin ! J'utilise cet outil pour améliorer ma productivité, renforcer mes compétences en gestion du temps et optimiser mon flux de travail quotidien.

Utilisez la vue Tableau ClickUp pour regrouper les tâches par statut et champs personnalisés

La vue Tableau de ClickUp est une excellente option pour visualiser la progression des tâches en temps réel. Elle fournit un journal d'activité complet, détaillant le temps investi dans chaque tâche et me guidant vers la réussite.

Modèle de calendrier de développement

Télécharger ce modèle Rationalisez le processus de développement grâce à la gestion visuelle des tâches et aux échéanciers interactifs à l'aide du modèle de calendrier de développement ClickUp

Le modèle de calendrier de développement de ClickUp est mon outil de prédilection pour la gestion et la planification stratégiques de projets. Il s'attaque de front à la complexité du développement de produits en fournissant des échéanciers clairs et en mettant en évidence les dépendances entre les tâches.

Prenez de l'avance sur tous vos délais, achevez vos tâches et visualisez la progression de vos projets, le tout en un seul endroit grâce aux diagrammes de Gantt ClickUp

Je supervise des projets à l'aide de listes de tâches et de vues personnalisables, telles que la vue Échéancier, le tableau Kanban ou la vue Diagramme de Gantt ClickUp. Cela me permet de prévoir les goulots d'étranglement, de suivre les progrès et d'atteindre les objectifs de mes projets sans me sentir trop dépassé.

Modèle de planning pour les employés

Télécharger ce modèle Créez, partagez et gérez la charge de travail de votre équipe grâce au modèle de planning des employés de ClickUp

Gérer votre temps personnel et professionnel, c'est très bien, mais qu'en est-il de votre équipe ? C'est là que le modèle de planning des employés ClickUp entre en jeu ! Une gestion d'équipe efficace commence par une planification structurée et automatisée, et c'est exactement ce qu'offre ce modèle.

Imaginez que vous puissiez superviser les coûts de main-d'œuvre, les taux horaires et les rôles de l'équipe en un coup d'œil. Grâce aux six champs personnalisés disponibles, j'ai une vision claire de toutes les informations qui me concernent. Les sept types de vues dynamiques, notamment les calendriers hebdomadaires intelligents, facilitent la gestion de la charge de travail et des projets.

Les vues polyvalentes, le suivi du temps robuste et les modèles complets de ClickUp en font l'outil idéal pour une gestion précise et efficace du temps. De plus, je peux confirmer que ses capacités en matière d'IA sont inégalées.

ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA, adapte ses recommandations de tâches à mon emploi du temps et à mon contexte. Par exemple, il me suggère des objectifs personnels comme la lecture ou la méditation lorsque je suis à la maison. Au travail, il m'invite à accomplir des tâches telles que la préparation d'une réunion ou la rédaction d'une proposition de projet.

Cette assistance intelligente me permet de rester concentré sur les bonnes tâches au bon moment, ce qui augmente ma productivité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez et suivez le temps passé sur votre bureau, votre mobile ou Chrome, et reliez-le directement aux tâches ClickUp

Utilisez le chronomètre global de ClickUp pour démarrer et arrêter le suivi du temps depuis n'importe quel appareil, et passer facilement d'une tâche à l'autre

Personnalisez les entrées de temps à l'aide d'ajustements manuels, en spécifiant des intervalles de dates et en modifiant les enregistrements existants selon vos besoins

Notez vos idées ou vos tâches à la volée dans le bloc-notes ClickUp , ou ajoutez des entrées détaillées pour une documentation complète

Différenciez et classez les heures en facturables ou non facturables afin de facturer les services rendus à vos clients

Identifiez les goulots d'étranglement et améliorez les flux de travail en triant les tâches en fonction du temps suivi

Intégrez d'autres applications de gestion du temps pour centraliser les données de temps suivies

Créez des relevés de temps détaillés affichant le temps suivi par intervalle de dates, dates spécifiques, tâches ou membres de l'équipe

Limites de ClickUp

Toutes les vues ClickUp, comme la vue Formulaire, ne sont pas actuellement disponibles sur l'application mobile

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Timely (idéal pour le suivi automatique du temps)

via Timely

Imaginez que vous n'ayez plus à enregistrer manuellement votre temps pour chaque tâche et chaque projet. C'est ce que propose Timely : une expérience de suivi du temps fluide et automatisée.

Lorsque j'ai utilisé Timely, j'ai été impressionné par sa capacité à capturer chaque seconde de mon travail sur différentes tâches, projets et applications. Son approche basée sur l'IA garantit un suivi précis, ce qui me permet de me concentrer sur mon travail sans avoir à saisir manuellement les données.

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Classez automatiquement le travail enregistré dans des projets grâce à l'IA

Générez des rapports complets pour analyser la productivité et l'exactitude de la facturation

Améliorez vos compétences grâce à une intégration transparente avec d'autres outils de gestion de projet

Synchronisez avec votre calendrier pour afficher les évènements programmés en même temps que le temps suivi

Invitez les membres de votre équipe, créez des projets partagés et suivez l'utilisation collective du temps

Limites temporelles

Peut être plus cher que d'autres applications de gestion du temps basées sur l'IA

La configuration et la compréhension de toutes les fonctionnalités peuvent prendre un certain temps

Tarification adaptée

Starter : 11 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Unlimited : 28 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis opportuns

G2 : 4,8 sur 5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 700 avis)

3. Reclaim (idéal pour optimiser votre planning)

via Reclaim

Reclaim est une application de planification automatisée basée sur l'IA qui gère plusieurs calendriers intelligents dans une seule fenêtre. Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes en font un choix idéal pour gérer vos agendas et améliorer votre productivité.

C'est idéal pour équilibrer les tâches, les réunions et le temps personnel. Cet outil puissant vous permet de rester maître de vos responsabilités et d'atteindre vos objectifs de gestion du temps sans vous sentir dépassé.

Récupérez les meilleures fonctionnalités

Utilisez des suggestions intelligentes pour planifier vos tâches en fonction des priorités, des échéances et de vos préférences

Planifiez automatiquement des tâches récurrentes dans un délai spécifié à l'aide de la fonctionnalité Habit

Personnalisez l'affichage pour gérer plusieurs calendriers à la fois

Tirez parti des commandes intelligentes du calendrier IA pour protéger votre équipe contre les heures supplémentaires forcées

Repoussez vos limites

L'installation de la fonctionnalité Habit nécessite un certain temps d'apprentissage

Retards occasionnels avec certaines fonctionnalités d'intégration

Prix de reprise

Lite : Gratuit pour toujours

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée, non disponible avec les forfaits mensuels

Récupérez les évaluations et les avis

G2 : 4,8 sur 5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'évaluations

4. Clockwise (idéal pour optimiser votre calendrier)

via Clockwise

Clockwise optimise la planification de la semaine de travail grâce à des fonctionnalités d'IA axées sur la hiérarchisation efficace des tâches et la gestion des réunions. J'apprécie la capacité de Clockwise à rationaliser les plannings et à créer des blocs de temps de concentration ininterrompus.

En tant que personne qui apprécie la collaboration fluide, je pense que cette application de gestion du temps par l'IA peut transformer votre travail avec les autres membres de votre équipe. Son intégration avec des outils de gestion de projet tels que Google Agenda et Slack améliore les efforts de collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Clockwise

Ajustez les horaires des réunions, évitez les conflits et assurez une planification optimale dans tous les calendriers de l'équipe

Tirez parti de cet outil pour créer des blocs de temps dédiés à une concentration ininterrompue. Ils vous permettent d'entrer dans un état de flux, ce qui vous aide à mieux travailler tout au long de la journée

Obtenez des analyses en temps réel sur la bande passante et la disponibilité de votre équipe. Cette visibilité permet une meilleure allocation des ressources et une prise de décision éclairée

Limitations de Clockwise

Difficultés d'intégration, en particulier avec des outils tels que Salesforce

Son apprentissage est difficile et certains utilisateurs signalent des difficultés pour supprimer des évènements du calendrier

Les fonctionnalités telles que le temps de concentration et les outils de productivité d'équipe ne sont pas disponibles dans la version gratuite

Tarification en fonction de l'utilisation

Gratuit : fonctionnalités de base pour commencer

Teams : 6,75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Business : 11,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis dans le sens des aiguilles d'une montre

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 30 avis)

5. Motion (idéal pour la gestion des tâches et la collaboration)

via Motion

Les utilisateurs de Motion parlent souvent de son approche complète de la gestion de projet et de la communication. Il combine très bien le suivi intuitif des tâches et de puissantes fonctionnalités de collaboration, ce qui me permet de l'utiliser où que je sois. La possibilité de personnaliser les flux de travail de l'équipe et d'automatiser les tâches routinières augmente la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Créez, attribuez et classez vos tâches grâce à l'interface conviviale de Motion

Favorisez une communication fluide avec les membres de votre équipe grâce à la discussion et au partage de fichiers intégrés

Adaptez-le aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail, pour plus de flexibilité et d'efficacité

Restez informé grâce à des mises à jour en temps réel sur la progression des tâches, les échéances et les contributions de l'équipe

Limites de mouvement

Une courbe d'apprentissage peut être nécessaire, en particulier lors de la personnalisation de flux de travail complexes

Certaines intégrations peuvent nécessiter une installation supplémentaire ou un dépannage

Tarification en fonction du mouvement

Individuel : 34 $/mois

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1 sur 5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,3 sur 5 (plus de 40 avis)

6. Toggl Track (idéal pour le suivi du temps et les rapports)

via Toggl Track

Toggl Track est l'une de mes applications de suivi du temps préférées. Son interface simple et ses fonctionnalités puissantes me permettent de suivre le temps avec une précision parfaite pour tous mes projets et toutes mes tâches.

Avec Toggl Track, vous pouvez créer des tâches, générer des rapports détaillés et les intégrer à d'autres outils de gestion de projet. C'est idéal pour gérer les heures facturables, améliorer l'efficacité du flux de travail et assurer un suivi précis des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track

Suivez avec précision le temps consacré à différentes tâches et différents projets

Générez des rapports complets pour analyser les tendances en matière de productivité et identifier les domaines à améliorer

Accédez au suivi du temps et aux rapports où que vous soyez grâce aux applications mobiles pour iOS et Android

Organisez vos tâches à l'aide d'étiquettes personnalisables et de catégories de projets

Utilisez le chronomètre Pomodoro et la détection d'inactivité pour rester concentré et discipliné dans vos habitudes de travail

Limites de Toggl Track

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec les fonctionnalités avancées

Certaines fonctionnalités avancées de rapports peuvent n'être disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs de Toggl Track

Gratuit : fonctionnalités de suivi du temps de base

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : des tarifs personnalisés sont disponibles pour les grandes entreprises

Toggl Évaluations et avis

G2 : 4,6 sur 5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 2 300 avis)

7. Todoist (le meilleur pour les listes de tâches)

via Todoist

Todoist offre un tableau de bord simplifié pour créer, organiser et hiérarchiser les tâches. Sa conception intuitive améliore la productivité et l'efficacité dans la gestion des tâches quotidiennes.

J'ai été impressionné par la simplicité et la polyvalence de Todoist, des qualités rares dans une application IA. Elle s'intègre également à diverses plateformes et appareils, offrant une solution de gestion des tâches unifiée qui s'adapte aux différentes préférences en matière de flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Créez, libellez et attribuez des tâches grâce à une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer

Attribuez des niveaux de priorité pour vous concentrer sur les tâches urgentes et les échéances

Prenez une longueur d'avance grâce à des modèles prédéfinis pour vos projets quotidiens et gagnez du temps lors de la configuration de vos tâches

Partagez des tâches et des projets avec les membres de votre équipe pour faciliter une collaboration fluide

Définissez des rappels et des dates d'échéance pour respecter les délais de vos tâches

Limites de Todoist

Les éléments avancés tels que les dépendances entre tâches et les rapports détaillés nécessitent une mise à niveau vers des forfaits premium

Certains utilisateurs trouvent que l'interface est difficile à prendre en main

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Avantage : 5 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

8. RescueTime (Idéal pour l'analyse de la productivité)

via RescueTime

RescueTime, c'est comme avoir un coach personnel en productivité sur mes appareils. Il fonctionne en arrière-plan, suit le temps passé et optimise mes habitudes numériques. J'adore la façon dont le tableau de bord de RescueTime décompose ma vie numérique.

Ses rapports détaillés m'aident à comprendre comment j'utilise mon temps et à identifier les domaines à améliorer, par exemple si je passe trop de temps sur les réseaux sociaux ! Le fait de voir quelles applications détournent mon attention m'aide à modifier mes habitudes pour être plus efficace et atteindre mes objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Suivez le temps passé sur les applications et les sites Web sans saisie manuelle

Générez des rapports détaillés sur les activités quotidiennes, les tendances de productivité et l'utilisation du temps

Bloquez les sites qui vous distraient pendant vos sessions de travail intensif

Définissez des objectifs de productivité et recevez des alertes lorsque vous atteignez ou dépassez vos cibles

Limites de RescueTime

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour s'habituer à l'interface et comprendre toutes les fonctionnalités

Pas de fonctionnalités de collaboration

Tarifs RescueTime

Lite : Outils de suivi du temps de base sans blocage des distractions

Individuel : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 72,00 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur RescueTime

G2 : 4,1 sur 5 (plus de 85 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (plus de 130 avis)

9. Calendrier IA (Idéal pour une gestion intelligente du calendrier)

via Calendrier IA

Si vos journées sont remplies de rendez-vous et que votre calendrier ressemble à un jeu de Tetris, Calendrier IA de Sync. ai est une application de gestion du temps que vous devriez envisager. Grâce à ses fonctionnalités innovantes, cet outil d'IA efficace simplifie les tâches complexes, me permettant ainsi de me concentrer sur mes priorités. Ses capacités innovantes de planification automatisée garantissent que chaque réunion est productive et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Calendrier IA

Optimisez chaque réunion grâce à une planification intelligente qui vous fait gagner un temps précieux

Obtenez des informations sur les participants à une réunion directement depuis votre calendrier

Recevez des notifications et des rappels en temps opportun pour respecter votre emploi du temps

Ajoutez des notes privées dans votre calendrier, pour vos yeux seulement

Limites de l'IA du calendrier

Disponible uniquement en téléchargement sur le Play Store ou l'App Store

Conception et fonctionnalités limitées

Problèmes occasionnels de synchronisation et d'intégration

Tarifs Calendrier IA

Free

Premium : 4,99 $/mois

Avantages : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Calendrier IA

G2 : NA

Capterra : NA

10. Trevor (Idéal pour la gestion automatisée des tâches)

via Trevor IA

Trevor figure dans cette liste grâce à son tableau de bord intuitif et à sa capacité à automatiser les tâches répétitives, à suivre la progression et à améliorer la collaboration au sein de mon équipe.

L'interface glisser-déposer et la fonctionnalité de blocage de temps de Trevor me permettent de planifier très facilement mon travail et mes tâches personnelles en temps réel. Vous pouvez utiliser son tableau de bord pour tout gérer, de vos plans de voyage à vos tâches en retard.

Les meilleures fonctionnalités de Trevor

Attribuez les tâches en fonction de la charge de travail et des paramètres de priorité

Suivez instantanément la progression des tâches et restez informé de leur statut d'achèvement

Synchronisez-le avec Microsoft Outlook et Google Agenda pour une planification unifiée

Réorganisez vos tâches grâce à une interface simple par glisser-déposer pour vous adapter à l'évolution des priorités

Personnalisez les modèles de tâches et les tableaux de projet en fonction des besoins spécifiques de votre équipe et de vos flux de travail

Limites de Trevor

Les flux de travail et les intégrations personnalisés peuvent nécessiter un temps de configuration initial

Les forfaits de base n'offrent pas de fonctionnalités avancées telles que les rapports personnalisés et les analyses

Tarifs Trevor

Forfait Free

Avantage : 36 $/an par utilisateur

Évaluations et avis de Trevor

G2 : N/A

Capterra : N/A

Prêt à maîtriser la gestion du temps ? Optez pour ClickUp

Le temps est la ressource ultime ; une gestion efficace peut faire la différence entre la réussite et l'échec. En tant que personne qui cherche toujours à tirer le meilleur parti de sa journée, j'espère que vous trouverez utile mon tour d'horizon des meilleurs outils de gestion du temps basés sur l'IA.

Un outil d'IA se démarque toutefois des autres : ClickUp. Il s'intègre à vos systèmes existants et offre des fonctionnalités robustes telles que la gestion de projet, le suivi du temps, la collaboration en équipe et la définition d'objectifs, vous évitant ainsi d'avoir à passer d'une application à l'autre. Si vous recherchez une solution tout-en-un pour tous vos problèmes de gestion du temps, ne cherchez pas plus loin.

Que vous soyez entrepreneur indépendant ou à la tête d'une équipe, ClickUp s'adapte à votre flux de travail et veille à ce que chaque minute compte pour votre réussite.

Prenez le contrôle de votre temps et débloquez votre productivité maximale avec ClickUp dès aujourd'hui. Inscrivez-vous gratuitement !