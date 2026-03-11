Les 15 meilleurs outils pour les startups en 2026 (avantages, inconvénients, tarifs)

Lorsque vous créez une start-up, chaque seconde et chaque euro comptent.

Réfléchissez à ceci : la prolifération des outils — ce phénomène qui se produit lorsque les équipes utilisent trop d'outils dont les fonctions se chevauchent sans qu'ils ne fonctionnent ensemble — coûte aux entreprises 1 million de dollars par an et par équipe de développement. En effet, 75 % des développeurs perdent jusqu'à 15 heures par semaine à jongler entre 7,4 outils non connectés en moyenne pour créer des applications.

Dans une start-up, vous devez à la fois créer, vendre, expédier, recruter et résoudre des problèmes, souvent en même temps. Ainsi, si un nouvel outil implique un temps d'installation supplémentaire, une connexion supplémentaire, des frais d'abonnement supplémentaires ou un nouvel endroit à surveiller, il vous fait discrètement perdre à la fois votre concentration et votre budget.

C'est pourquoi vous avez besoin des meilleurs outils dès le départ.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs outils pour les startups, les points forts de chacun et comment choisir une pile technologique qui reste légère à mesure que vous vous développez.

Les meilleurs outils pour les startups sont des applications logicielles conçues pour aider les entreprises à l’étape du démarrage à gérer leurs opérations, à collaborer et à se développer sans être submergées par une complexité excessive ou des coûts élevés.

Ces outils, souvent proposés sous forme de SaaS (Software as a Service), couvrent des domaines tels que la gestion de projet, la communication, le marketing et l'automatisation, chacun répondant à un défi opérationnel spécifique auquel les startups sont confrontées au quotidien.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gérez vos projets et vos flux de travail grâce à des agents IA et des automatisations dans un seul environnement de travail Tâches + Tableaux de bord pour une exécution rapide, Discuter + SyncUps pour des communications en temps réel, Tableaux de bord, Brain, Super Agents Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Notion Documents et bases de données assistés par IA pour les connaissances des startups + opérations allégées Bases de données liées, pages intégrant Notion IA, pages publiables pour les parties prenantes Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $ par utilisateur et par mois Slack Communication d'équipe avec résumés générés par l'IA Canaux + fils de discussion, résumés générés par l'IA, Slack Connect, Workflow Builder Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 4,38 $ par utilisateur et par mois Asana Planification de projet avec objectifs, portefeuilles et assistance pour le suivi de l'avancement par IA Portfolios + Objectifs, mises à jour de statut rédigées par IA, automatisation des règles, Échéancier Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 13,99 $ par utilisateur et par mois. Trello Planification sur tableau avec assistance IA intégrée pour les cartes Tableaux/listes/cartes, Atlassian Intelligence dans les cartes, automatisations Butler, modèles Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5 $ par utilisateur et par mois monday.com Tableaux personnalisables avec IA intégrée aux documents et aux flux de travail Facturation personnalisée, flux de facturation, saisie des dépenses et rapports essentiels Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 9 $ par utilisateur et par mois HubSpot CRM + marketing + assistance dans un seul système avec assistance IA CRM + pipeline, automatisations du cycle de vie, brouillons/résumés Breeze IA, rapports Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 9 $ par mois et par place Mailchimp Automatisation du marketing axée sur l'e-mail et parcours client personnalisés Customer Journey Builder, modèles + Brand Kit, Content Studio pour le contenu Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 13 $/mois FreshBooks Facturation, suivi du temps et comptabilité simplifiée pour les services Facturation personnalisée, flux de facturation, saisie des dépenses, rapports clés Les forfaits payants commencent à 23 $ par mois Canva Des designs rapides et prêts à l'emploi pour les équipes de start-up Modèles, kit de marque, collaboration en temps réel, conception assistée par IA Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 15 $ par mois et par personne Zoom Visioconférences avec des réunions fiables et des résumés générés par l'IA Réunions + enregistrement, salles de discussion, liens de planification, résumés générés par l'IA Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 16,99 $ par utilisateur et par mois. Loom Mises à jour de vidéo asynchrones et tutoriels pour les équipes distribuées Enregistrement d'écran en un clic, partage de liens, commentaires sur les vidéos, modification en cours Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 15 $ par utilisateur et par mois Zapier Effectuez l'automatisation des tâches répétitives entre les applications grâce à des flux de travail en plusieurs étapes Déclencheurs/actions, Zaps en plusieurs étapes, filtres/chemins, large couverture d'applications Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 29,99 $/mois Deel Recrutement international, gestion de la paie et conformité pour les équipes dispersées EOR + prestataires, contrats localisés, paiements internationaux, flux de travail de conformité Les forfaits payants commencent à 49 $ par prestataire et par mois Semrush Recherche SEO, audits de sites et analyses de la concurrence Recherche de mots-clés, audits de sites, suivi de classement, analyse de la concurrence Les forfaits payants commencent à 199 $ par mois

Vous devez choisir un outil qui regroupe tout ce dont vous avez besoin dans une interface intuitive. En résumé, voici ce que vous devez rechercher :

Facilité d'intégration : Les nouveaux membres de l'équipe peuvent-ils atteindre la productivité en une journée, et non en une semaine ? Un outil dont la prise en main est complexe représente un coût caché pour une start-up en pleine expansion.

Écosystème d'intégration : est-il compatible avec les outils que vous utilisez déjà, comme Figma, Google Workspace ou GitHub ? Une mauvaise intégration entraîne davantage de travail manuel, ce qui va à l'encontre de l'objectif de l'outil.

Évolutivité : cet outil restera-t-il efficace à mesure que cet outil restera-t-il efficace à mesure que votre équipe de startup s'agrandit ? Un outil parfait pour une équipe en phase de démarrage pourrait ne plus répondre aux besoins d'une entreprise en phase de série A.

Fonctionnalités de collaboration : Plusieurs personnes peuvent-elles travailler ensemble en temps réel sans créer de conflits de versions ni écraser le travail des autres ? Plusieurs personnes peuvent-elles travailler ensemble en temps réel sans créer de conflits de versions ni écraser le travail des autres ?

Fonctionnalités d'IA : L'outil propose-t-il des fonctionnalités d'IA permettant d'automatiser les tâches répétitives, de résumer les informations ou de mettre en évidence des insights ? Il s'agit là d'un formidable multiplicateur de force pour les petites équipes.

Accessibilité mobile : votre équipe peut-elle l'utiliser efficacement lors de ses déplacements ? Pour votre équipe peut-elle l'utiliser efficacement lors de ses déplacements ? Pour les équipes travaillant à distance , une fonctionnalité mobile performante est indispensable.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Plongeons-nous dans le vif du sujet et examinons les meilleurs outils dont vous avez besoin en tant que start-up 👇

1. ClickUp (Idéal pour les startups qui souhaitent gérer des projets et des flux de travail à l'aide de l'IA et d'automatisations au sein d'un seul environnement de travail)

Optimisez votre startup Confiez votre travail à votre Super Agent pour pouvoir vous concentrer sur le développement de votre startup

En tant que start-up, vous recherchez des outils qui limitent la prolifération des applications et offrent une installation centralisée où le travail, les documents et la coordination de l'équipe cohabitent.

C'est le principe de ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Dans ClickUp, les projets, les documents, le chat et les analyses fonctionnent en synergie avec des assistants et des agents IA qui disposent d'une vue d'ensemble complète de l'environnement de travail.

Voyons cela de plus près :

Suivez de près tous les éléments de votre travail à rythme soutenu

Travailler dans une start-up, c'est gérer des milliers de tâches, toutes aussi urgentes les unes que les autres. Car chaque livrable a ses propres dépendances, ses propriétaires et des échéances qui évoluent. C'est là que ClickUp Tasks entre en jeu : cette plateforme centralise toutes les tâches en un seul endroit, avec leur statut, leur propriétaire, leur priorité, leurs dates de début et d'échéance, et bien plus encore.

Suivez toutes les dépendances, les propriétaires et les échéances en un seul endroit avec les tâches ClickUp

Pour maintenir votre élan sans avoir à refaire sans cesse la même chose, vous pouvez également utiliser les modèles de tâches ClickUp. Vous pouvez également automatiser les tâches routinières à l'aide des tâches récurrentes ClickUp. L'objectif est de vous libérer du temps pour développer votre entreprise tandis que le travail se poursuit sans heurts en arrière-plan.

Associez les tâches ClickUp aux vues ClickUp pour visualiser le travail comme vous le souhaitez. Les vues sont en quelque sorte différentes perspectives sur les mêmes données de tâches, ce qui permet à votre équipe et à vos partenaires de travailler dans le format qui leur permet d'être le plus efficaces.

Vous aurez accès à des informations telles que :

Liste, Tableau, Calendrier , lorsque vous souhaitez visualiser clairement chaque tâche

Diagramme de Gantt , lorsque vous avez besoin de voir comment les tâches s'articulent entre elles (dépendances et échéanciers)

Équipe ou charge de travail : lorsque vous devez identifier les personnes surchargées avant que cela ne devienne un goulot d'étranglement

Transformez vos discussions en travaux concrets, sans perdre le contexte

Ne comptez plus jamais sur un outil séparé (et un abonnement supplémentaire !) pour discuter, passer des appels ou envoyer des notes vocales. Vous pouvez faire tout cela et bien plus encore dans ClickUp Chat. Mieux encore, vous pouvez créer des tâches directement à partir d'un message si celui-ci est important et nécessite une attention urgente.

Discutez et travaillez ensemble grâce à ClickUp Chat

Et si vous êtes en déplacement, gardez Chat ouvert sur votre téléphone, tout le temps, à tout moment !

Dans ClickUp Chat, vous pouvez également lancer des SyncUps pour discuter lors de visioconférences.

Lancez un SyncUp directement depuis un canal de discussion (ou un message privé) via l'icône SyncUps ou la commande /SyncUp, et ClickUp affiche un message d'invitation dans le fil de discussion pour que les autres puissent se joindre immédiatement.

Pendant le SyncUp, vous pouvez partager votre écran et continuer à naviguer dans votre environnement de travail pendant l'appel, ce qui est pratique lorsque vous passez en revue des tâches, un document ou un Tableau blanc en temps réel.

Utilisez les Syncups de ClickUp Chat pour lancer des visioconférences avec votre équipe

Des réponses contextuelles à chaque fois grâce à des capacités d'IA ambiante

Lorsque vos tâches s'enchaînent à un rythme effréné, le plus difficile n'est généralement pas d'accomplir le travail, mais de s'informer des dernières évolutions et de les transformer en étapes concrètes. ClickUp Brain est la couche d'IA intégrée à l'environnement de travail ClickUp, qui vous permet de résumer, de rédiger et de poser des questions directement au cœur de votre environnement de travail (tâches, documents, commentaires, etc.).

📌 Exemple : Ouvrez une tâche comportant 60 commentaires et quelques sous-tâches, puis utilisez Brain pour générer un résumé de l'activité de la tâche qui explique ce qui s'est passé dans le fil de discussion et où en sont les sous-tâches. Vous obtenez ainsi les dernières modifications dont vous avez besoin, en temps réel.

Effectuez des recherches parmi vos tâches, vos documents et vos discussions, et posez des questions en langage naturel à ClickUp Brain

Et si vous souhaitez bénéficier de la même couche d'intelligence qu'une application de bureau, optez pour ClickUp Brain MAX. Il s'agit d'une couche d'IA complémentaire pour votre bureau, idéale lorsque vous avez besoin d'une IA allant au-delà d'une simple tâche ou d'un document. Elle est conçue pour effectuer des recherches dans votre environnement de travail ClickUp, vos applications connectées et sur le Web afin de vous proposer des solutions entièrement contextuelles. Cerise sur le gâteau, Brain MAX offre une expérience de dictée mains libres grâce à la fonctionnalité Talk-to-Text.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez l'exécution de votre startup en temps réel : surveillez les lancements, les sprints, les processus de recrutement et les dépendances entre les équipes depuis un seul et même endroit grâce surveillez les lancements, les sprints, les processus de recrutement et les dépendances entre les équipes depuis un seul et même endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp

Partagez le contexte asynchrone avec votre équipe : enregistrez des présentations rapides, des reproductions de bugs ou des mises à jour de produit avec enregistrez des présentations rapides, des reproductions de bugs ou des mises à jour de produit avec ClickUp Clips , puis joignez-les à la tâche ou au document précis sur lequel votre équipe travaille comme pièce jointe

Déléguez les tâches routinières à des collègues IA : utilisez utilisez les Super Agents de ClickUp pour gérer les flux de travail répétitifs en plusieurs étapes, comme résumer les activités, rédiger des mises à jour et mettre en boucle des collègues humains

Automatisez les transitions qui ralentissent les startups : déclenchez déclenchez les automatisations ClickUp pour attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts, acheminer les validations et lancer automatiquement les suivis à mesure que le travail avance

Limites de ClickUp

La richesse des fonctionnalités peut sembler intimidante lors de l'installation initiale. De plus, certains utilisateurs doivent passer par une phase d'apprentissage.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie le fait que ClickUp m'aide à structurer les tâches, à hiérarchiser les livrables et à maintenir la cohésion des équipes. J'apprécie la manière dont ClickUp remédie au manque de visibilité et au désordre dans l'exécution. De plus, il facilite la transformation de la stratégie en actions mesurables. Ce que j'apprécie le plus, c'est son intégration avec l'IA, car cela m'aide à organiser mes idées et à réduire le travail manuel en un seul espace. J'ai également trouvé que l'installation initiale était assez intuitive.

J'apprécie le fait que ClickUp m'aide à structurer les tâches, à hiérarchiser les livrables et à maintenir la cohésion des équipes. J'apprécie la manière dont ClickUp remédie au manque de visibilité et au désordre dans l'exécution. De plus, il facilite la transformation de la stratégie en actions mesurables. Ce que j'apprécie le plus, c'est son intégration avec l'IA, car cela m'aide à organiser mes idées et à réduire le travail manuel en un seul espace. J'ai également trouvé que l'installation initiale était assez intuitive.

2. Notion (Idéal pour transformer vos connaissances en documents et bases de données assistés par l'IA)

via Notion

Notion est un environnement de travail dédié aux documents et aux bases de données qui convient parfaitement aux startups cherchant à harmoniser leur stratégie, les spécifications de leurs produits, leurs notes et leur exécution. Grâce à l'IA de Notion, vous pouvez résumer de longs documents, transformer des notes brutes en éléments concrets, réécrire du contenu dans un ton spécifique et traduire les mises à jour internes pour les équipes dispersées.

Vous pouvez également poser des questions directement dans Notion et extraire le contexte pertinent de votre environnement de travail, ce qui est pratique lorsque quelqu'un a besoin de connaître la dernière décision prise, les exigences d'un produit ou le statut d'une initiative.

Comme Notion combine documents et bases de données, vous pouvez également exécuter des flux de travail assistés par IA sur des données structurées, par exemple pour rédiger des mises à jour de projet à partir d'une base de données de feuille de route, générer des descriptions de poste préliminaires à partir d'un pipeline de recrutement, ou encore nettoyer des notes de réunion et les lier aux pages de projet correspondantes.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Bases de données relationnelles : créez des tables reliées entre elles, afin que votre base de données de tâches soit connectée à votre annuaire d'équipe et à votre outil de suivi de projet

Notion IA : générez des brouillons, résumez des documents volumineux et traduisez du contenu directement dans vos pages

Partagez des pages soignées en externe tout en gardant le contrôle : publiez des pages Notion sur le Web pour créer des portails destinés aux parties prenantes, de la documentation légère ou des ressources publiques, grâce à des options de partage configurables

Remarque concernant les limites

L'accès hors ligne dépend des pages mises en cache ; par conséquent, la fiabilité totale sans connexion Internet peut être aléatoire, sauf si vous avez déjà ouvert ce dont vous avez besoin.

Les pages volumineuses et lourdes, contenant plusieurs bases de données intégrées et de nombreuses propriétés, peuvent devenir saccadées et lentes à charger

Tarifs de Notion

Free

En plus : 12 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 24 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Notion AI m'est d'une aide précieuse, car je prends souvent des notes pour mon entreprise. Il convertit rapidement mes notes manuscrites en texte numérique en quelques secondes. J'utilise également Notion AI comme outil de gestion de projet, ce qui me permet d'exporter facilement tous mes projets vers mes clients via la plateforme.

Notion AI m'est d'une aide précieuse, car je prends souvent des notes pour mon entreprise. Il convertit rapidement mes notes manuscrites en texte numérique en quelques secondes. J'utilise également Notion AI comme outil de gestion de projet, ce qui me permet d'exporter facilement tous mes projets vers mes clients via la plateforme.

📮 ClickUp Insight : Pour environ 20 % des utilisateurs, les sessions de concentration ne sont tout simplement pas pratiques. Leurs journées sont remplies de travail d'équipe, de changements rapides et de collaboration constante ; l'adaptabilité est donc plus importante que de longs blocs de travail en profondeur. 💫 Si vous faites partie de ces entreprises, ClickUp est votre centre de commande unifié, optimisé par l'IA. Vous pouvez attribuer des tâches, passer des visioconférences, réfléchir à des idées, collaborer sur des documents et même générer du contenu ou des images, le tout sans changer d'application. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre le rythme effréné de votre journée de travail se trouve ici, en un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : Pour environ 20 % des utilisateurs, les sessions de concentration ne sont tout simplement pas pratiques. Leurs journées sont remplies de travail d'équipe, de changements rapides et de collaboration constante ; l'adaptabilité est donc plus importante que de longs blocs de travail en profondeur. 💫 Si vous faites partie de ces entreprises, ClickUp est votre centre de commande unifié, optimisé par l'IA. Vous pouvez attribuer des tâches, passer des visioconférences, réfléchir à des idées, collaborer sur des documents et même générer du contenu ou des images, le tout sans changer d'application. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre le rythme effréné de votre journée de travail se trouve ici, en un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : Pour environ 20 % des utilisateurs, les sessions de concentration ne sont tout simplement pas pratiques. Leurs journées sont remplies de travail d'équipe, de changements rapides et de collaboration constante ; l'adaptabilité est donc plus importante que de longues périodes de travail en profondeur. 💫 Si vous faites partie de ces entreprises, ClickUp est votre centre de commande unifié, optimisé par l'IA. Vous pouvez attribuer des tâches, passer des visioconférences, réfléchir à des idées, collaborer sur des documents et même générer du contenu ou des images, le tout sans changer d'application. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre le rythme effréné de votre journée de travail se trouve ici, en un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : Pour environ 20 % des utilisateurs, les sessions de concentration ne sont tout simplement pas pratiques. Leurs journées sont remplies de travail d'équipe, de changements rapides et de collaboration constante ; l'adaptabilité est donc plus importante que de longues périodes de travail en profondeur. 💫 Si vous faites partie de ces entreprises, ClickUp est votre centre de commande unifié, optimisé par l'IA. Vous pouvez attribuer des tâches, passer des visioconférences, réfléchir à des idées, collaborer sur des documents et même générer du contenu ou des images, le tout sans changer d'application. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre le rythme effréné de votre journée de travail se trouve ici, en un seul endroit.

3. Slack (Idéal pour la communication d'équipe basée sur l'IA et la coordination interne rapide pour les startups)

via Slack

Slack est une plateforme de communication d'équipe très populaire, articulée autour de canaux, de fils de discussion, de réunions quotidiennes (appels audio et visioconférences en tête-à-tête) et d'un historique des messages consultable. Sur Slack, vous pouvez organiser votre travail par fonction (comme #produit, #croissance ou #assistance) ou par initiative (comme #semaine-de-lancement ou #levée-de-fonds), les discussions et les fichiers restant associés au canal approprié au fil du temps.

Pour les équipes de start-up qui évoluent rapidement, la couche IA de Slack permet au produit de suivre le rythme. Elle comprend des fonctionnalités d'IA, telles que des résumés de discussions, des récapitulatifs quotidiens, des résumés de fichiers et une recherche par IA, qui aident les équipes à se remettre à jour après s'être consacrées pleinement à l'exécution.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Canaux : Organisez les discussions par projet, équipe ou sujet pour que les discussions restent ciblées et accessibles

Slack Connect : Invitez des collaborateurs externes à rejoindre des canaux dédiés sans leur donner accès à l'ensemble de votre environnement de travail

Créez des automatisations internes légères : Utilisez Workflow Builder pour automatiser les demandes récurrentes et les transferts au sein de Slack

Limites de Slack

Le nombre de notifications peut rapidement devenir envahissant, en particulier sur plusieurs canaux actifs et les canaux Connect partagés

Slackbot ne parvient pas à planifier de manière fiable des réunions à partir d'identifiants d'e-mail (par exemple, en créant automatiquement une réunion Google Meet et en la publiant dans le bon canal)

Tarifs de Slack

Free

Avantage : 4,38 $ par utilisateur et par mois

Business+ : 9 $ par utilisateur et par mois

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 38 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Slack ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Il est facile à prendre en main et fonctionne comme une plateforme de messagerie qui nous permet de taguer d'autres personnes dans le canal ou dans les messages privés. L'automatisation via les bots IA est exceptionnelle et notre organisation l'utilise pour suivre les pièces de nos bornes de recharge en cours d'expédition ; le bot fonctionne à merveille. Même l'option « réunion quotidienne » pour appeler quelqu'un offrait toutes les fonctionnalités telles que le partage d'écran et la messagerie. Dans l'ensemble, c'est un très bon outil, particulièrement adapté au travail professionnel.

Il est facile à prendre en main et fonctionne comme une plateforme de messagerie qui nous permet de taguer d'autres personnes dans le canal ou dans les messages privés. L'automatisation via les bots IA est exceptionnelle et notre organisation l'utilise pour suivre les pièces de nos bornes de recharge en cours d'expédition ; le bot fonctionne à merveille. Même l'option « réunion quotidienne » pour appeler quelqu'un offrait toutes les fonctionnalités telles que le partage d'écran et la messagerie. Dans l'ensemble, c'est un très bon outil, particulièrement adapté au travail professionnel.

4. Asana (Idéal pour la planification de projets assistée par l'IA avec objectifs et portefeuilles)

via Asana

Asana est une plateforme de gestion de projets et de tâches conçue pour les startups qui ont besoin de coordonner leurs activités dans les domaines du produit, de la mise sur le marché, des opérations et du recrutement. Dans Asana, vous pouvez diviser les initiatives en projets, cartographier les dépendances et assurer la transparence des propriétaires et des échéances à mesure que le travail circule entre les équipes. Lorsque la planification nécessite une vue d'ensemble, Asana prend également en charge les portfolios et le suivi des objectifs, afin que la direction puisse voir comment la progression des projets se répercute sur les résultats.

Les fonctionnalités d'IA d'Asana permettent également de rationaliser de nombreux processus pour les équipes au rythme effréné. Par exemple, « Smart Assists » rédige des mises à jour de projet en extrayant le contexte du travail et des activités, tandis que « Smart Summaries » condense le contexte des tâches et des projets en points clés et actions à mener lorsque les fils de discussion s'allongent.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Échéancier : planifiez vos projets de manière visuelle grâce à un calendrier de type diagramme de Gantt qui affiche les dépendances et les échéances

Rédigez des statuts de projet plus clairs : générez des statuts rédigés par l'IA qui mettent en évidence les obstacles, les questions en suspens et les prochaines étapes en fonction de l'activité en temps réel du projet

Automatisez la gestion des flux de travail : déclenchez des attributions, des changements de statut et des transferts à l'aide de règles basées sur des conditions au sein des projets

Limites d'Asana

Les dépendances, les règles et la propriété nécessitent une mise à jour constante pour garantir l'exactitude des plans à mesure que les projets se multiplient

Le flux de travail principal est basé sur le cloud, l'accès hors ligne n'est donc pas l'un de ses principaux atouts

Tarifs d'Asana

Particuliers : Gratuit

Starter : 13,99 $ par utilisateur et par mois

Advanced : 30,99 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 500 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Asana, c'est sa flexibilité qui permet de créer de véritables flux de travail opérationnels, et pas seulement de simples listes de tâches. Cela nous permet de structurer le travail avec des responsabilités clairement définies, des dépendances et des tâches standardisées qui reflètent la manière dont le travail s'effectue réellement au sein des équipes. L'outil offre une grande visibilité sans microgestion et s'intègre parfaitement à des outils tels que Slack et HubSpot, ce qui rend l'automatisation et la coordination entre les équipes bien plus efficaces.

Ce que j'apprécie le plus chez Asana, c'est sa flexibilité qui permet de créer de véritables flux de travail opérationnels, et pas seulement de simples listes de tâches. Cela nous permet de structurer le travail avec des responsabilités clairement définies, des dépendances et des tâches standardisées qui reflètent la manière dont le travail s'effectue réellement au sein des équipes. L'outil offre une grande visibilité sans microgestion et s'intègre parfaitement à des outils tels que Slack et HubSpot, ce qui rend l'automatisation et la coordination entre les équipes bien plus efficaces.

5. Trello (Idéal pour la planification assistée par IA que les startups peuvent gérer sur des tableaux)

Via Trello

Trello est un outil visuel de gestion de projet basé sur des tableaux, des listes et des cartes, conçu pour permettre aux startups de suivre le développement de leurs produits, leurs lancements, leurs pipelines et leurs calendriers de contenu sans avoir besoin d'une installation complexe de gestion de projet. Les cartes contiennent l'historique complet du travail, y compris les propriétaires, les dates d'échéance, les checklists et les pièces jointes, ce qui permet de garder une vue d'ensemble claire même lorsque les priorités changent.

Pour l'assistance IA, Trello intègre Atlassian Intelligence dans les descriptions et les commentaires des cartes. Il peut générer de nouveaux textes, transformer ce que vous avez déjà écrit, résumer des textes longs, extraire des actions à mener et améliorer la formulation lorsque vous en avez besoin.

Vous pouvez étendre ses fonctionnalités grâce aux Power-Ups pour les intégrations et les champs personnalisés, et utiliser l'automatisation des flux de travail pour les actions simples et répétitives.

Trello fonctionne bien pour les petites équipes et les flux de travail simples, mais peine à suivre lorsque les projets deviennent plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez du contenu de carte assisté par l'IA : générez, résumez, raccourcissez et extrayez des éléments à entreprendre directement dans les descriptions et les commentaires des cartes grâce à Atlassian Intelligence

Automatisez la gestion des tableaux : Exécutez les règles et commandes « Butler », avec des limites documentées qui permettent d'éviter les automatisations incontrôlées et la surcharge sur les grands tableaux

Concevez des flux de travail reproductibles : utilisez des modèles et des schémas de tableaux pour mettre en place des flux de travail récurrents pour les startups, tels que des checklists de lancement, des pipelines de contenu et des tableaux d'intégration.

Limites de Trello

Faites face à la prolifération des « cartes » sur les grands tableaux, où les éléments plus anciens deviennent difficiles à trouver et où les initiatives complexes se heurtent à des limites sans outils natifs de rapports et de gestion des dépendances plus performants

Vous atteindrez les limites de l'automatisation lorsque l'utilisation de Butler augmentera, car Trello impose des limites sur le nombre d'exécutions automatisées et le nombre d'opérations par exécution.

Tarifs de Trello

Free

Standard : 5 $ par utilisateur et par mois

Premium : 10 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 17,50 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Trello est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour organiser le travail de manière visuelle. Sa disposition sous forme de tableaux et de cartes est intuitive et flexible, et convient parfaitement à tout, du simple suivi des tâches à la gestion de projet légère. Il est rapide à mettre en place, facile à adopter par les équipes et permet de clarifier les flux de travail sans ajouter de complexité inutile. Des fonctionnalités telles que les checklists, les libellés, les dates d'échéance et les automatisations (Butler) aident à faire avancer les projets, tandis que les intégrations avec des outils comme Slack et Google Drive le rendent encore plus utile en tant que plateforme centrale de gestion des tâches.

Trello est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour organiser le travail de manière visuelle. Sa disposition sous forme de tableaux et de cartes est intuitive et flexible, et convient parfaitement à tout, du simple suivi des tâches à la gestion de projet légère. Il est rapide à mettre en place, facile à adopter par les équipes et permet de clarifier les flux de travail sans ajouter de complexité inutile. Des fonctionnalités telles que les checklists, les libellés, les dates d'échéance et les automatisations (Butler) aident à faire avancer les projets, tandis que les intégrations avec des outils comme Slack et Google Drive le rendent encore plus utile en tant que plateforme centrale de gestion des tâches.

6. Monday.com (Idéal pour un travail léger et assisté par l'IA pour les startups)

Monday.com se positionne comme un « système d'exploitation professionnel » qui aide les startups à planifier leurs projets, à gérer des flux de travail interfonctionnels et à maintenir une bonne visibilité à mesure que l'équipe s'agrandit. Il s'articule autour de tableaux personnalisables où vous pouvez suivre les lancements de produits, les processus de recrutement, les demandes des clients, les calendriers marketing ou les tâches d'intégration, avec les propriétaires, les échéanciers et le statut toujours à portée de vue.

La fonctionnalité intègre également Monday IA. Avec Sidekick, vous pouvez utiliser l'IA directement dans les tableaux et les Workdocs pour résumer les mises à jour, rédiger du contenu et prendre des mesures à l'échelle d'un tableau lorsque les choses évoluent rapidement.

Côté écosystème, monday.com propose une boutique d'intégrations et d'applications, ainsi que des outils de développement pour étendre les flux de travail, ce qui est important lorsque votre équipe souhaite rester connectée à Slack, Drive, un CRM ou des outils d'analyse.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Transformez vos documents en résultats exploitables : Utilisez l'IA de monday Workdocs pour générer des résumés concis sous forme de paragraphes ou de listes de points clés à partir du contenu et des fichiers du document

Ajoutez des blocs basés sur l'IA : Utilisez les fonctionnalités d'IA de monday dans tous les tableaux et flux de travail via le catalogue des fonctionnalités d'IA, y compris les actions d'IA de type automatisation et les assistants

Enrichissez Workdocs avec des actions basées sur l'IA : Utilisez le framework d'assistant IA de Monday pour permettre aux applications de résumer, traduire, exporter ou générer du contenu au sein de Workdocs

Limites de Monday.com

Perte de performances sur les tableaux très volumineux où le nombre d'éléments est important et où la navigation devient lente

Atteignez les limites de fréquence des API et rencontrez des incohérences dans les types de colonnes qui ralentissent les intégrations plus lourdes et la synchronisation des données

Tarifs de Monday.com

Gratuit (jusqu'à 2 places)

Basic : 9 $ par place et par mois

Standard : 12 $ par place et par mois

Avantage : 19 $ par place et par mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 17 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Monday.com ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez monday.com, c'est son aspect visuel et sa personnalisation. Je peux rapidement voir le statut des tâches, les équipes et les échéances d'un seul coup d'œil, sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul. Cela permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde et me fait gagner énormément de temps dans mon travail quotidien.

Ce que j'apprécie le plus chez monday.com, c'est son aspect visuel et sa personnalisation. Je peux rapidement voir le statut des tâches, les équipes et les échéances d'un seul coup d'œil, sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul. Cela permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde et me fait gagner énormément de temps dans mon travail quotidien.

7. HubSpot (Idéal pour les startups qui souhaitent disposer d'un système unique assisté par l'IA pour la gestion de la relation client (CRM), le marketing et le service client)

via HubSpot

HubSpot est une plateforme CRM qui regroupe en un seul endroit les fonctionnalités essentielles aux startups : suivi des contacts et des opportunités commerciales, automatisation des e-mails et du marketing, tickets de service client, ainsi qu'un CMS pour les pages de destination ou un site web simple. À mesure que votre pipeline se développe, elle permet de regrouper la capture des prospects, les relances et les discussions avec les clients dans un même dossier, afin que les transferts d'informations ne se perdent pas d'un outil à l'autre.

Côté IA, « Breeze » de HubSpot est conçu pour accélérer le travail quotidien au sein de la plateforme, comme la rédaction d'e-mails et de pages, la génération de résumés, et pour aider les équipes à travailler plus rapidement sans quitter le contexte du CRM.

Pour les startups qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de ce qui fonctionne, les rapports de HubSpot regroupent les données du CRM et des activités marketing, vous aidant ainsi à identifier les campagnes qui génèrent des opportunités et les étapes où les transactions se bloquent.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

CRM complet : suivez vos contacts, vos entreprises, vos transactions et vos tâches en un seul endroit

Marketing Hub : Créez des pages d'accueil, des campagnes d'e-mailing et des publications sur les réseaux sociaux grâce à l'automatisation

Sales Hub : Gérez votre pipeline grâce aux étapes de la transaction, aux prévisions et au suivi des activités

Limites de HubSpot

Les options de personnalisation limitées pour les flux de travail plus complexes peuvent constituer une contrainte

De petits dysfonctionnements dans les fonctionnalités principales peuvent perturber les opérations quotidiennes lorsque les équipes s'appuient sur HubSpot comme système de référence.

Tarifs HubSpot

Outils gratuits

Starter : 9 $/mois/place

Professionnel : 1 300 $/mois (comprend 6 places)

Enterprise : 4 700 $/mois

Évaluations et avis sur HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 34 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus, c'est le caractère tout-en-un de la plateforme. Le fait que le CRM, le marketing par e-mail et les flux de travail d'automatisation soient parfaitement intégrés nous fait gagner un temps considérable. L'interface utilisateur est extrêmement intuitive, ce qui permet aux nouveaux membres de l'équipe de se mettre rapidement à niveau sans formation approfondie. Les fonctionnalités de segmentation sont également de premier ordre.

Ce que j'apprécie le plus, c'est le caractère tout-en-un de la plateforme. Le fait que le CRM, le marketing par e-mail et les flux de travail d'automatisation soient parfaitement intégrés nous fait gagner un temps considérable. L'interface utilisateur est extrêmement intuitive, ce qui permet aux nouveaux membres de l'équipe de se mettre rapidement à niveau sans formation approfondie. Les fonctionnalités de segmentation sont également de premier ordre.

8. Mailchimp (Idéal pour l'automatisation du marketing par e-mail et le parcours client à mesure que votre startup se développe)

via Mailchimp

Mailchimp est une plateforme d'email marketing et d'automatisation qui aide les startups à générer des prospects, à envoyer des campagnes et à gérer la communication tout au long du cycle de vie depuis un seul et même endroit. Elle est particulièrement adaptée lorsque vous avez besoin de communications sortantes récurrentes, telles que des newsletters, des annonces de produits, des séquences d'intégration et des campagnes de reconquête, avec une structure suffisante pour garantir la cohérence du ciblage et du contenu créatif à mesure que votre liste s'allonge.

Une grande partie de l'attrait de Mailchimp réside dans son Customer Journey Builder (flux d'automatisation du marketing), qui vous permet de mapper des parcours automatisés avec des règles telles que des points de bifurcation et des délais en fonction de l'engagement des contacts. Cela facilite le passage des campagnes ponctuelles à des séquences de type « s'ils ont cliqué sur ceci, envoyez cela », qui garantissent la pertinence des messages.

Côté création, Mailchimp aide les startups à développer une présence de marque cohérente grâce au design visuel. Brand Kit permet de stocker vos logos, polices de caractère et couleurs, puis d'utiliser l'IA pour générer des dispositions et des graphiques conformes à l'identité de marque pour les e-mails et autres supports marketing. Quant à Content Studio, il vous offre une bibliothèque centralisée pour les images et les fichiers que vous réutilisez dans vos différentes campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Créateur de campagnes d'e-mails : Créez des e-mails professionnels grâce à un éditeur glisser-déposer et à des modèles

Créez des automatisations tout au long du cycle de vie : Créez des flux d'automatisation marketing avec des points de branchement, des délais et des parcours en plusieurs étapes qui s'adaptent au comportement des contacts

Automatisation du marketing : Créez des séquences d'e-mails automatisées déclenchées par des inscriptions ou des achats

Limites de Mailchimp

Les rapports n'ont pas une grande flexibilité lorsque vous souhaitez afficher une vue de type tableau de bord qui combine les performances des e-mails, les automatisations et la croissance de l'audience dans un même rapport

L'interface peut sembler encombrée à mesure que vous utilisez davantage de fonctionnalités, ce qui ralentit la navigation au quotidien

Tarifs de Mailchimp

Free : Limite de 250 contacts

Essentiels : Gratuit pendant 14 jours, puis à partir de 13 $/mois+

Standard : Gratuit pendant 14 jours, puis à partir de 20 $/mois+

Premium : 297,50 $/mois pendant 12 mois, puis à partir de 350 $/mois+

Évaluations et avis sur Mailchimp

G2 : 4,4/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 17 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Mailchimp ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

La plateforme d'e-mails Mailchimp est le programme idéal pour débuter dans la création d'e-mails marketing lorsque vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ou que vous venez de vous lancer et que vous souhaitez avoir une image professionnelle et soignée sans consacrer trop de temps et d'efforts à la création de vos e-mails. Les modèles sont très conviviaux et les fonctionnalités de glisser-déposer sont accessibles à tous, quel que soit votre niveau de compétence.

La plateforme d'e-mails Mailchimp est le programme idéal pour débuter dans la création d'e-mails marketing lorsque vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ou que vous venez de vous lancer et que vous souhaitez avoir une image professionnelle et soignée sans consacrer trop de temps et d'efforts à la création de vos e-mails. Les modèles sont très conviviaux et les fonctionnalités de glisser-déposer sont accessibles à tous, quel que soit votre niveau de compétence.

9. FreshBooks (Idéal pour les startups de services qui ont besoin d'un outil unique pour la facturation, le suivi du temps et la comptabilité simple)

via FreshBooks

FreshBooks est une plateforme comptable axée sur la facturation, conçue pour les startups qui facturent des projets, des honoraires forfaitaires ou du travail à l'heure, et qui souhaitent que la facturation soit directement liée au travail effectué. Vous pouvez créer des factures soignées, encaisser des paiements en ligne et joindre des pièces jointes aux échanges avec le client.

Elle gère également le travail administratif quotidien qui est généralement réparti entre plusieurs outils : suivre le temps passé sur un client ou un projet, convertir les heures enregistrées en facture, consigner les dépenses et générer les rapports financiers essentiels dont vous avez besoin pour comprendre votre trésorerie.

Si vous gérez plusieurs projets clients en même temps, la fonctionnalité de suivi de projet de FreshBooks vous aide à regrouper le temps passé, les dépenses et les factures dans une vue unique dédiée au client pour les afficher.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Facturation professionnelle : créez des factures à l'image de votre marque, mettez en place des facturations récurrentes et acceptez les paiements en ligne

Suivi des dépenses : prenez des photos de vos reçus et effectuez la connexion de vos comptes bancaires pour classer automatiquement vos dépenses

Rapports financiers : générez des comptes de résultats et des notes de frais pour comprendre votre position financière

Limites de FreshBooks

Gestion des stocks limitée pour les entreprises axées sur les produits

Remarquez-vous des décalages lors de la synchronisation ou des ralentissements sur mobile qui peuvent ralentir la mise à jour quotidienne de votre comptabilité ?

Tarifs de FreshBooks

Lite : 23 $/mois

En plus : 43 $/mois

Premium : 70 $/mois

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FreshBooks

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de FreshBooks ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

FreshBooks est une solution de comptabilité conviviale qui aide les petites entreprises et les indépendants à simplifier leurs tâches de gestion financière, à gagner du temps et à rester organisés.

FreshBooks est une solution de comptabilité conviviale qui aide les petites entreprises et les indépendants à simplifier leurs tâches de gestion financière, à gagner du temps et à rester organisés.

10. Canva (Idéal pour la création de designs et de contenus prêts à l'emploi pour les équipes de start-up)

via Canva

Canva est une plateforme de conception conçue pour tous les aspects du design, tels que les publications sur les réseaux sociaux, les présentations commerciales, les visuels de pages d'accueil, les fiches produits, les mises à jour destinées aux investisseurs et les documents internes. Elle vous offre un flux de travail axé sur les modèles, un éditeur par glisser-déposer et des outils de collaboration.

Cela correspond également au fonctionnement quotidien des startups. Vous pouvez assurer la cohérence des éléments de marque au sein d'une petite équipe grâce à des kits et des modèles partagés, collaborer via des commentaires et des validations directement dans le design, et exporter les ressources dans les formats dont vous avez besoin pour différents canaux.

Magic Design et d'autres fonctionnalités d'IA génèrent désormais des designs à partir de consignes de texte, accélérant encore davantage le processus de conception.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Éditeur glisser-déposer : créez des designs en faisant glisser des éléments sur un canevas

Bibliothèque de modèles : des milliers de modèles conçus par des professionnels pour les réseaux sociaux, les présentations et bien plus encore

Brand Kit : Enregistrez les couleurs, les polices de caractère et les logos de votre marque pour les utiliser de manière cohérente

Canva : ses limites

Les fonctionnalités de conception avancées sont limitées par rapport à Adobe Creative Suite

Plusieurs modèles et éléments nécessitent un abonnement payant

Tarifs de Canva

Free

Canva Pro : 15 $/mois par personne

Canva Business : 20 $/mois par personne

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Canva ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Facile à utiliser ! Je crée quotidiennement des présentations visuellement attrayantes pour les réunions et je prends également des notes qui s'avèrent très utiles lorsque je présente des solutions. Les membres de l'équipe peuvent également y accéder facilement pour s'y référer. Je l'utilise pour créer des publications sur Instagram et d'autres réseaux sociaux afin de publier des vœux attrayants pendant les fêtes. J'ai également essayé leur fonctionnalité IA ; elle est incroyable. Canva est mon application incontournable pour tous mes besoins en matière de conception !

Facile à utiliser ! Je crée quotidiennement des présentations visuellement attrayantes pour les réunions et je prends également des notes qui s'avèrent très utiles lorsque je présente des solutions. Les membres de l'équipe peuvent également y accéder facilement pour s'y référer. Je l'utilise pour créer des publications sur Instagram et d'autres réseaux sociaux afin de publier des vœux attrayants pendant les fêtes. J'ai également essayé leur fonctionnalité IA ; elle est incroyable. Canva est mon application incontournable pour tous mes besoins en matière de conception !

11. Zoom (Idéal pour passer des visioconférences avec des résumés générés par IA intégrés)

via Zoom

Zoom est une plateforme de communication axée sur la vidéo que les startups utilisent pour tout gérer, des réunions quotidiennes aux mises à jour destinées aux investisseurs, en passant par les démonstrations clients. Elle est conçue pour des réunions fiables, mais offre également un environnement de travail plus léger avec des fonctionnalités de chat et de collaboration, afin que les discussions ne disparaissent pas dès la fin d'un appel.

Zoom se distingue par sa rapidité d'exécution. Vous pouvez planifier une réunion rapidement, partager un lien et rassembler tout le monde sans difficulté. C'est essentiel lorsque votre équipe enchaîne à un rythme soutenu les appels commerciaux, les sessions d'intégration, les points avec les partenaires et les revues internes au cours d'une même journée.

Si vous avez besoin d'une aide qui va au-delà de la simple organisation d'appels, l'assistant IA de Zoom est conçu pour résumer les réunions et mettre en évidence ce qui s'y est passé, afin que le suivi ne dépende pas de la mémoire de quelqu'un qui aurait pris des notes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Qualité vidéo fiable : les réunions démarrent rapidement et la qualité vidéo s'adapte automatiquement à votre connexion

Partage et enregistrement d'écran : partagez votre écran ou des applications spécifiques, et enregistrez les sessions pour ceux qui n'ont pas pu y assister

Salles de discussion : divisez les grandes réunions en petits groupes pour des discussions ciblées

Limites de Zoom

La limite de 40 minutes imposée aux réunions de groupe gratuites est gênante

Les commentaires fréquents signalent des problèmes techniques occasionnels lors des réunions, susceptibles de perturber le flux des appels

Tarifs de Zoom

Basic : Gratuit

Avantage : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 55 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoom dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

La facilité d'utilisation, l'interface conviviale, la polyvalence, et bien plus encore.

La facilité d'utilisation, l'interface conviviale, la polyvalence, et bien plus encore.

via Loom

Loom est un outil de messagerie vidéo qui aide les startups à partager rapidement des mises à jour sur leurs produits, des démonstrations de bugs, les retours des clients et des annonces internes sans avoir à réunir tout le monde pour un nouvel appel. Vous enregistrez votre écran, votre caméra ou les deux, puis vous partagez un lien afin que vos collègues puissent regarder la vidéo quand ils le souhaitent, réagir en laissant des commentaires et répondre directement sur la vidéo.

C'est particulièrement pratique pour les équipes très dynamiques où le contexte se perd dans de longs fils de discussion. Un fondateur peut enregistrer une mise à jour de la feuille de route, un chef de projet peut passer en revue un cahier des charges et l'assistance peut envoyer une réponse soignée à un client, le tout avec le même flux simple et fluide.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrement en un clic : lancez l'enregistrement de votre écran, de votre caméra ou des deux d'un simple clic depuis une extension de navigateur

Montage vidéo : découpez vos enregistrements et ajoutez des appels à l'action sans avoir besoin d'un outil de modification en cours séparé

Statistiques sur les spectateurs : découvrez qui a regardé votre vidéo et combien de temps ils l'ont regardée

Limites de Loom

Le forfait Free limite la durée des vidéos et le nombre de vidéos

Ne convient pas aux discussions bidirectionnelles en temps réel

Tarifs de Loom

Starter : Gratuit

Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois

Business + IA : 20 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Loom ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Loom est très simple à utiliser. Vous pouvez y accéder instantanément depuis votre écran et commencer rapidement à faire un enregistrement. J'apprécie ses fonctionnalités de conception.

Loom est très simple à utiliser. Vous pouvez y accéder instantanément depuis votre écran et commencer rapidement à faire un enregistrement. J'apprécie ses fonctionnalités de conception.

13. Zapier (Idéal pour les startups qui souhaitent automatiser les tâches répétitives entre différentes applications grâce à des flux de travail assistés par l'IA)

via Zapier

Chaque nouveau prospect dans votre CRM doit être ajouté à votre outil d'email marketing, chaque nouveau client doit figurer dans votre feuille de calcul, et chaque ticket d'assistance doit faire l'objet d'une notification Slack. Cette saisie manuelle de données peut vous faire perdre des heures chaque semaine.

Zapier automatise les flux de travail entre les applications sans nécessiter de code. Pour les startups, cela signifie que vous pouvez connecter vos différents outils afin que les données circulent automatiquement. Créez un « Zap » qui se déclenche lorsqu'un événement se produit dans une application (comme l'envoi d'un nouveau formulaire) et qui effectue automatiquement des actions dans d'autres applications (ajouter au CRM, envoyer un message Slack, créer une tâche).

Zapier prend en charge des milliers d'applications, ce qui en fait le ciment qui assure la cohésion de votre pile technologique. Les Zaps en plusieurs étapes gèrent les flux de travail complexes, et les filtres garantissent que les automatisations ne s'exécutent que lorsque des conditions spécifiques sont remplies.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Flux de travail automatisés (Zaps) : reliez des évènements déclencheurs dans une application à des actions dans une autre application

Zaps en plusieurs étapes : enchaînez plusieurs actions dans un seul flux de travail d’automatisation

Filtres et chemins : ajoutez une logique conditionnelle pour que les Zaps ne s'exécutent que lorsque des conditions spécifiques sont remplies

Limites de Zapier

Peut s'avérer coûteux à mesure que le nombre de tâches (exécutions d'automatisation) augmente

Pour résoudre les problèmes liés aux Zaps qui ont échoué, il faut comprendre le fonctionnement des déclencheurs et des actions

Tarifs de Zapier

Free : 100 tâches/mois

Starter : 29,99 $/mois

Professionnel : 103,50 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Zapier ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Zapier simplifie l'automatisation, même pour ceux qui n'ont pas de connaissances techniques. Il m'a permis de réaliser des connexions entre plusieurs plateformes (comme TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms et Google Sheets), ce qui a rendu notre gestion des prospects beaucoup plus rapide et mieux organisée. Une fois les Zaps configurés, ils fonctionnent de manière fiable en arrière-plan et nous épargnent beaucoup de travail manuel.

Zapier simplifie l'automatisation, même pour ceux qui n'ont pas de connaissances techniques. Il m'a permis de réaliser des connexions entre plusieurs plateformes (comme TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms et Google Sheets), ce qui a rendu notre gestion des prospects beaucoup plus rapide et mieux organisée. Une fois les Zaps configurés, ils fonctionnent de manière fiable en arrière-plan et nous épargnent beaucoup de travail manuel.

14. Deel (Idéal pour le recrutement et la gestion de la paie des équipes internationales)

via Deel

Deel simplifie le recrutement à l'international en gérant la paie, la conformité et les contrats des prestataires et employés internationaux. Pour les startups qui constituent des équipes distribuées, Deel agit en tant qu'employeur officiel (EOR) et gère la conformité locale afin que vous puissiez recruter à l'international sans avoir à créer de sociétés dans chaque pays.

Rémunérez vos prestataires dans leur devise locale, gérez automatiquement les retenues fiscales et générez des contrats conformes à la législation du travail de chaque pays. La plateforme en libre-service de Deel rend le recrutement international aussi simple que le recrutement national.

Les meilleures fonctionnalités de Deel

Employeur officiel (EOR) : Recrutez des employés à temps plein à l'international sans avoir à créer de succursales locales

Gestion des prestataires : payez vos prestataires partout dans le monde grâce à l’automatisation de la facturation et à la conformité réglementaire

Gérez efficacement vos relations avec les prestataires : générez des contrats de sous-traitance adaptés à chaque pays, gérez les factures et les dépenses, et effectuez des paiements dans plus de 150 devises grâce à la gestion intégrée des documents fiscaux

Limites de Deel

Gérez en douceur les cas complexes liés à la paie, tels que les exceptions fiscales locales, les modifications de contrat et les paiements hors cycle

Atteignez les limites de personnalisation pour des flux de travail de paie très spécifiques par rapport aux fournisseurs de paie locaux

Tarifs de Deel

Entrepreneurs : 49 $ par entrepreneur et par mois

EOR : 599 $ par employé et par mois

Contractor of Record : 325 $ par prestataire et par mois

Évaluations et avis sur Deel

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Deel ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Deel, c'est la fluidité et la simplicité de l'ensemble du processus. Les paiements sont rapides, les frais sont raisonnables et tout fonctionne parfaitement. L'application est très conviviale et facilite les paiements transfrontaliers sans allers-retours inutiles. Dans l'ensemble, elle élimine une grande partie des difficultés généralement associées à la gestion internationale des salaires.

Ce que j'apprécie le plus chez Deel, c'est la fluidité et la simplicité de l'ensemble du processus. Les paiements sont rapides, les frais sont raisonnables et tout fonctionne parfaitement. L'application est très conviviale et facilite les paiements transfrontaliers sans allers-retours inutiles. Dans l'ensemble, elle élimine une grande partie des difficultés généralement associées à la gestion internationale des salaires.

15. Semrush (Idéal pour la recherche de mots-clés et les stratégies d'optimisation SEO)

via Semrush

Semrush est une plateforme complète de référencement et de marketing numérique qui aide les startups à rechercher des mots-clés, à analyser leurs concurrents, à auditer leur site et à effectuer le suivi de leur classement.

Pour les startups qui misent sur une croissance organique, Semrush est le fournisseur de données nécessaire à l'élaboration d'une stratégie SEO efficace.

La fonctionnalité de recherche de mots-clés de la plateforme affiche le volume de recherche, la difficulté et les termes associés, tandis que les audits de site identifient les problèmes techniques liés au référencement. De plus, l'assistance pour l'analyse de la concurrence révèle ce qui fonctionne pour vos concurrents dans votre espace, et le « suivi de position » surveille votre progression au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Recherche de mots-clés : Trouvez des mots-clés à fort volume et à faible concurrence qui servent à cibler votre contenu

Audit de site : identifiez et corrigez les problèmes techniques de référencement qui affectent votre classement

Analyse de la concurrence : découvrez les mots-clés pour lesquels vos concurrents sont bien classés et le type de contenu qui génère leur trafic

Limites de Semrush

Coûteux pour les startups en étape de démarrage disposant d'un budget limité

Certaines fonctionnalités peuvent sembler trop complexes si vous n'avez besoin que d'un référencement de base

Tarifs de Semrush

Starter : 199 $/mois

Pro+ : 299 $/mois

Advanced : 549 $/mois

Évaluations et avis sur Semrush

G2 : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Semrush ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Pour moi personnellement, les informations sur le marché sont l'élément le plus précieux. Même si je les considère toujours avec un certain scepticisme, il est extrêmement utile de pouvoir comparer et évaluer nos performances par rapport au marché et de comprendre où nos concurrents réussissent (ou échouent).

Pour moi personnellement, les informations sur le marché sont l'élément le plus précieux. Même si je les considère toujours avec un certain scepticisme, il est extrêmement utile de pouvoir comparer et évaluer nos performances par rapport au marché et de comprendre où nos concurrents réussissent (ou échouent).

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