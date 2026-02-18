10 stratégies pour le bien-être des employés afin de garder votre équipe satisfaite

Le bien-être des employés est un élément essentiel d'un lieu de travail épanouissant. Selon le sondage « State of the Work » 2024 de Gallup, « plus de 62 % des employés ne se sentent pas engagés au travail à l'échelle mondiale ». Cela représente environ 8,9 billions de dollars de perte de productivité à l'échelle mondiale.

Au vu de ce nombre stupéfiant, il est clair que donner la priorité à la santé et au bien-être des employés n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel.

Dans cet article, nous allons nous pencher sur 10 stratégies efficaces pour le bien-être des employés. Ces stratégies permettent aux professionnels des ressources humaines, aux dirigeants d'entreprise et aux managers de promouvoir un environnement de travail plus sain et plus productif.

Pourquoi le bien-être des employés est-il important ?

Le travail peut être stressant, en particulier pour les travailleurs du savoir qui peinent à suivre le rythme d'un secteur en constante évolution. Les stratégies de bien-être des employés peuvent-elles vraiment améliorer la situation ?

Eh bien, oui ! Le sondage « Work Reimagined » 2023 d'EY a révélé que « la confiance, l'autonomisation et l'attention réduisent de 40 % le risque de démission ». Bien que ces concepts puissent sembler abstraits, une stratégie de bien-être des employés bien conçue peut contribuer à les rendre plus concrets sur votre lieu de travail.

Voici pourquoi c'est si important.

Des employés heureux = des employés productifs

Lorsque les employés se sentent bien, ils sont plus enclins à être concentrés et motivés, et à accomplir les tâches qu'ils ont à faire. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et relèvent les défis avec une attitude positive. Ils produisent un travail de meilleure qualité, respectent les délais avec le sourire et trouvent des solutions créatives. Tout le monde y gagne !

Moins de stress, moins d'arrêts maladie

Se sentir dépassé et épuisé peut entraîner davantage de maladies. Promouvoir la santé et le bien-être des employés les aide à gérer leur stress et à rester en bonne santé, ce qui se traduit par moins d'absences et une équipe plus fiable. Tout le monde y gagne lorsque les employés se sentent suffisamment bien pour venir au travail et donner le meilleur d'eux-mêmes !

Réduire le turnover, augmenter la fidélisation

Personne ne souhaite quitter un emploi où il se sent valorisé et soutenu. En donnant la priorité à l'amélioration du bien-être de vos employés, vous leur montrez que vous vous souciez d'eux en tant que personnes, et non comme de simples rouages d'une machine. Cela peut se traduire par une main-d'œuvre plus heureuse et plus fidèle, qui restera à vos côtés sur le long terme. Vous pouvez ainsi économiser du temps et de l'argent en matière de recrutement et consacrer davantage de ressources à votre équipe actuelle !

Créativité et résolution de problèmes

Imaginez une équipe qui se sent libre de partager ses idées et de prendre des risques. Lorsque les employés se sentent soutenus et valorisés, ils créent un environnement dans lequel des collaborateurs heureux et en bonne santé sortent des sentiers battus et proposent des solutions innovantes.

Une culture d'entreprise plus forte

Quand les employés se sentent bien au travail, ça se voit ! Un environnement de travail positif et solidaire favorise un sentiment de communauté et d'appartenance. Les gens sont plus enclins à s'entraider, à collaborer efficacement et à créer une culture de confiance et de respect.

Cette énergie positive peut se propager dans toute l'entreprise, la rendant ainsi plus agréable pour tout le monde.

Le bien-être des employés est un investissement stratégique pour la croissance durable de l'ensemble de votre organisation. Un environnement de travail qui favorise le bien-être des employés contribue à une bonne expérience employé et à la réussite à long terme.

Selon le sondage « Work Reimagined » 2023 d'EY, les organisations qui ont donné la priorité à des stratégies centrées sur les employés ont : 140 % plus optimiste quant à sa capacité à attirer les talents dont elle a besoin

204 % plus susceptibles de reconnaître que la productivité de l'entreprise a évolué/s'est améliorée au cours des deux ou trois dernières années

131 % plus enclins à reconnaître que l'entreprise a bien géré les pressions externes au cours des deux ou trois dernières années

187 % plus susceptibles de reconnaître que le travail flexible a été mis en place avec succès

10 stratégies pour le bien-être des employés

Au-delà de la perte de bénéfices, il existe une connexion bien plus complexe entre le bien-être des employés et la performance de l'entreprise.

Le sondage Gallup suggère que l'engagement des employés est un indicateur encore plus fiable de la performance d'une unité commerciale en période difficile, comme une pandémie ou une récession. En investissant dans l'engagement de vos employés, vous améliorez également les résultats financiers immédiats et la pérennité de votre entreprise.

Voici 10 stratégies de bien-être au travail pour vous aider à renforcer l'engagement de vos employés et à créer un environnement de travail positif.

1. Fixez des objectifs clairs et mesurables

Les employés s'épanouissent lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir un but et d'accomplir quelque chose. Fixer des objectifs clairs et réalisables les aide à se sentir motivés et impliqués dans leur travail. ClickUp Objectifs est un outil puissant qui permet aux employés de visualiser leurs objectifs et de suivre leur progression.

Suivez vos cibles professionnelles avec ClickUp Objectifs

Voyons comment cela optimise la définition de vos objectifs :

ClickUp Objectifs vous permet de décomposer les grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer . Cela rend les objectifs moins intimidants et aide les employés au suivi de leur progression

Vous pouvez suivre votre progression grâce à des objectifs chiffrés, monétaires, de type vrai/faux et liés à des tâches avec ClickUp Objectifs

Cela garantit une transparence totale sur les objectifs et la progression réalisée. Chacun peut voir en quoi son travail contribue à l'ensemble.

Organisez vos objectifs dans un seul dossier. Créez des dossiers pour suivre les cycles de sprint, le statut des projets, les fiches d'évaluation hebdomadaires des employés et dans un seul dossier. Créez des dossiers pour suivre les cycles de sprint, le statut des projets, les fiches d'évaluation hebdomadaires des employés et les objectifs importants de l'équipe

reconnaître et célébrer l'achèvement des objectifs. Reconnaissez et célébrez chaque fois que les objectifs sont atteints afin de renforcer le moral et la motivation. Utilisez les jalons ClickUp pour. Reconnaissez et célébrez chaque fois que les objectifs sont atteints afin de renforcer le moral et la motivation.

2. Organisez régulièrement des entretiens avec vos employés

Une communication régulière est essentielle pour comprendre les besoins et les préoccupations des employés. Organisez des entretiens fréquents, en tête-à-tête ou en petits groupes, afin de créer un espace sûr propice à un dialogue ouvert.

Des modèles tels que le modèle de feedback des employés de ClickUp vous guident dans ces discussions et vous permettent de recueillir des informations précieuses. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Obtenez rapidement des retours d'expérience précieux de la part de vos employés

Suivez l'évolution des sentiments de vos employés au fil du temps grâce à des outils visuels clairs

Partagez ouvertement vos commentaires et créez une culture où les employés et les responsables se sentent à l'aise pour communiquer entre eux

Télécharger ce modèle Recueillez et gérez les commentaires de vos employés grâce au modèle de commentaires des employés de ClickUp

Mais ce n'est pas tout. Le modèle de feedback des employés de ClickUp vous offre de nombreux avantages, tels que :

Aider les managers à communiquer et à donner du feedback de manière structurée et cohérente

Encourager les employés à s'approprier leurs performances

Fournir un espace propice à des discussions ouvertes et francs entre les responsables et les employés

Offrir aux membres de l'équipe l'occasion de reconnaître et de récompenser mutuellement leurs réalisations

Utilisez ces entretiens pour définir des étapes d'amélioration claires et concrètes, puis assurez-en le suivi lors des réunions suivantes. Proposez des ressources ou des formations pour répondre aux besoins ou combler les lacunes identifiés lors de ces entretiens.

3. Suivez l'engagement des employés

L'engagement des employés est un indicateur fiable du bien-être général au travail. Il vous aide à comprendre à quel point votre équipe se sent en connexion et motivée. Le modèle d'engagement des employés de ClickUp vient à votre secours.

Avec le modèle « Engagement des employés » de ClickUp :

Vous pouvez régulièrement réaliser un sondage auprès de vos employés pour connaître leur niveau d'engagement

Vous pouvez gérer des profils d'employés détaillés et faire des processus d'intégration fluides

Cela vous aide également à obtenir des évaluations de performance pertinentes.

Télécharger ce modèle Améliorez l'engagement de votre équipe grâce au modèle « Engagement des employés » de ClickUp

Vous pouvez utiliser ces données sur l'engagement des employés pour mettre en place des initiatives adaptées à des besoins spécifiques. Par exemple, si les données montrent que les employés se sentent déconnectés de leurs collègues, vous pourriez organiser des activités de cohésion d'équipe.

Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à renforcer l'engagement de vos employés :

Partagez les résultats des sondages des sondages d'engagement avec vos employés . Cette transparence montre que vous accordez de l'importance à leurs commentaires et que vous vous engagez à créer un environnement de travail positif.

Élaborez un plan d'action pour donner suite aux commentaires recueillis dans les sondages d'engagement des employés. Cela montrera à vos employés que leur avis est écouté et pris en compte.

Faites régulièrement le point avec vos employés pour vous assurer que leur niveau d'engagement s'améliore et que les ajustements apportés sont efficaces. Le modèle d'engagement des employés de ClickUp vous aide à atteindre tous ces objectifs sans effort.

ClickUp propose également une plateforme de gestion RH tout-en-un destinée aux recruteurs et aux équipes RH. Elle vous aide à gérer votre équipe de rêve sans effort. Vous pouvez créer le système idéal pour simplifier le recrutement et l'intégration, et améliorer le bien-être et le développement de vos employés.

4. Favorisez l'équilibre entre le travail et la vie privée

Un bon équilibre entre travail et vie privée est essentiel pour réduire le stress et prévenir l'épuisement professionnel. Cela implique de synchroniser travail et vie privée. Il s'agit de gérer son temps et son énergie pour mener à bien ses tâches de travail et personnelles tout en prenant soin de soi.

Encouragez les pratiques qui aident vos employés à maintenir cet équilibre.

Proposez des horaires de travail flexibles pour aider vos employés à concilier leurs responsabilités personnelles et professionnelles

Autorisez le télétravail pour permettre à vos employés de mieux contrôler leur environnement de travail et réduire le stress lié aux trajets domicile-travail

Encouragez vos employés à prendre des pauses régulières tout au long de la journée pour se reposer et se ressourcer

Encouragez vos employés à établir des limites entre leur travail et leur vie privée, et à respecter ces limites dans le cadre de la culture d'entreprise.

Encouragez activement vos employés à prendre leurs jours de congé et à prendre des jours de repos pour leur santé mentale lorsque cela est nécessaire

Fixez des délais réalistes qui tiennent compte de la charge de travail et de la capacité des employés à l'aide des fonctionnalités qui tiennent compte de la charge de travail et de la capacité des employés à l'aide des fonctionnalités de gestion des ressources de ClickUp . Des délais irréalistes peuvent être une source majeure de stress.

En tant que dirigeant, donnez l'exemple d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée en prenant des pauses, en quittant le travail à l'heure et en utilisant vos congés payés. Cela donne le ton pour l'ensemble de l'organisation

Utilisez le logiciel de gestion des ressources ClickUp et son générateur de formulaires pour recueillir des informations sur les préférences de vos employés

5. Donnez la priorité à la santé physique

La santé physique est un élément clé du bien-être général. Encouragez vos employés à rester actifs en leur offrant des opportunités et des ressources. Voici comment vous pouvez promouvoir la santé physique de vos employés :

Proposez des abonnements à une salle de sport subventionnés ou gratuits pour encourager la pratique régulière d'une activité physique

Organisez des défis sportifs à l'échelle de l'entreprise pour motiver vos employés à rester actifs

Si possible, proposez des installations de remise en forme sur place ou des cours, tels que le yoga ou le pilates

Encouragez les réunions en marchant ou les bureaux debout pour intégrer davantage d'activité physique dans la journée de travail

Proposez des mesures incitatives en matière de santé aux employés qui se rendent au travail à vélo ou à pied, telles que des locaux pour le stockage des vélos ou des douches.

Investissez dans des postes de travail ergonomiques pour prévenir les douleurs physiques et les blessures. Cela implique notamment de fournir des chaises réglables, un éclairage adapté et des claviers confortables.

Encouragez vos employés à faire des pauses pour pratiquer une activité physique tout au long de la journée. Il peut s'agir de courtes promenades, d'étirements ou même de sessions de yoga.

Organisez des dépistages médicaux volontaires afin de sensibiliser vos employés à la médecine préventive

En investissant dans le bien-être et la santé mentale et physique de vos employés, vous montrez que vous vous souciez de leur bien-être à long terme.

6. Favorisez le bien-être mental

La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Encouragez les discussions ouvertes sur la santé mentale et créez un espace sûr où les employés peuvent demander de l'aide. Voici plusieurs stratégies clés que vous pouvez mettre en œuvre pour favoriser le bien-être mental sur votre lieu de travail :

Fournissez un accès à des services de conseil confidentiels ou à des programmes d'aide aux employés (PAE)

Permettez à vos employés de prendre des jours de congé spécifiquement pour leur santé mentale, sans stigmatisation

Organisez des ateliers sur la gestion du stress et la sensibilisation à la santé mentale

Aménagez des espaces calmes sur le lieu de travail où les employés peuvent se rendre pour se détendre et évacuer le stress

Proposez des programmes de formation à la pleine conscience ou des applications de méditation pour aider vos employés à gérer leur stress et à améliorer leur concentration

7. Créez un environnement de travail positif

Un environnement de travail positif est un lieu où les employés se sentent en sécurité, valorisés et respectés. Cela peut avoir un impact sur leur santé mentale et leur bien-être général. Alors, que faire ?

Promouvez une culture d'inclusion où la diversité est célébrée et où tous les employés se sentent valorisés

Créez des occasions de travail d'équipe et de collaboration pour renforcer l'esprit d'équipe

Reconnaissez et récompensez régulièrement le travail acharné et les contributions de vos employés

Encouragez une communication ouverte en rendant la direction accessible et abordable

Une communication ouverte est à la base de nombreux efforts visant à créer un environnement de travail positif. La suite collaborative de ClickUp, qui comprend des fonctionnalités telles que ClickUp Chat View, les mentions @ et les fils de commentaires, peut favoriser une plus grande transparence sur votre lieu de travail et briser les cloisonnements entre la direction et les différents services.

Créez des discussions individuelles et de groupe avec vos collègues, partagez des pièces jointes et contextualisez vos discussions grâce à la vue Chat de ClickUp

8. Favorisez les connexions sociales

Établir des connexions sociales solides au travail peut améliorer le moral et créer une communauté solidaire. Les employés qui se sentent proches de leurs collègues bénéficient d'une plus grande satisfaction professionnelle, d'une meilleure communication et d'un sentiment d'appartenance plus fort.

Voici quelques stratégies pour favoriser les connexions sociales au sein de votre organisation :

Organisez des activités de cohésion d'équipe ludiques et motivantes qui favorisent la collaboration et la communication

Encouragez les employés à reconnaître et à apprécier les contributions de chacun . Cela peut se faire par le biais d'un simple système de remerciements publics, d'une plateforme en ligne dédiée ou même de petites notes de remerciement manuscrites.

Mettez en avant les réalisations de vos employés lors des réunions d'équipe, dans les bulletins d'information de l'entreprise ou même sur les réseaux sociaux. La reconnaissance publique contribue grandement à remonter le moral et à faire en sorte que les employés se sentent valorisés.

Encouragez la création de groupes d'employés autour d'intérêts ou d'origines communs

Un esprit d'équipe fort favorise une meilleure collaboration, stimule la créativité et contribue à la réussite de l'entreprise.

9. Investissez dans le développement professionnel

Les employés qui se sentent stimulés et bénéficient d’une assistance dans leur développement professionnel sont engagés, productifs et restent fidèles à votre entreprise. Offrez-leur des opportunités de développement professionnel pour les aider à développer leurs compétences et à faire progresser leur carrière.

Réalisez régulièrement des évaluations de compétences ou des sondages pour identifier les lacunes en matière de compétences au niveau individuel et d’équipe

Impliquez les employés dans l' identification de leurs propres besoins en formation et de leurs objectifs de développement

Proposez des programmes de formation , des ateliers ou des cours en ligne adaptés à différents styles d'apprentissage et intérêts. Cela peut inclure des formations en présentiel, des modules d'apprentissage en ligne ou l'accès à des ressources de formation externes.

Envisagez de proposer des programmes de remboursement des frais de formation pour aider vos employés à obtenir des certifications ou à suivre des formations en lien avec leurs rôles

Fournissez de l'assistance financière ou des congés payés à vos employés pour qu'ils puissent participer à des conférences professionnelles, des ateliers ou des évènements de réseautage

Aidez vos employés à planifier leur progression de carrière au sein de l'entreprise, en définissant des jalons clairs et des opportunités d'avancement.

Mettez vos employés en relation avec des mentors qui leur fourniront des conseils, de l’assistance et des orientations professionnelles.

En investissant dans le développement professionnel, vous constituerez une main-d'œuvre pérenne, capable de s'adapter, innovante et enthousiaste à l'idée de relever de nouveaux défis.

Vous pouvez utiliser le modèle de plan stratégique de formation et de développement de ClickUp pour vous aider au suivi et à la recension des besoins en formation et en développement au sein de votre organisation. Cela vous permettra de :

Télécharger ce modèle Suivez et identifiez les besoins en formation et développement au sein de votre organisation à l'aide du modèle de plan stratégique de formation et développement de ClickUp.

Définissez des objectifs clairs pour le développement des employés

Évaluez et répondez aux besoins en formation au sein de votre organisation

Élaborez et mettez en œuvre des programmes de formation et de développement alignés sur les objectifs de votre organisation

Évaluez l'impact et l'efficacité de vos initiatives

10. Reconnaissez et récompensez vos employés

La reconnaissance et la récompense du travail acharné et des réalisations peuvent booster le moral et la motivation. Voici des stratégies efficaces pour reconnaître et récompenser les réalisations de votre équipe :

Proposez une variété de récompenses et de formes de reconnaissance pour répondre aux différentes préférences de vos employés. Il peut s'agir de reconnaissance publique, de congés supplémentaires payés, de chèques-cadeaux ou d'opportunités de développement professionnel.

Encouragez une culture de reconnaissance entre collègues . Mettez en place un système permettant aux employés de reconnaître et d'apprécier facilement les contributions de chacun.

Plus vous reconnaissez rapidement une réussite, plus l'impact est grand. Ne laissez pas un travail exceptionnel passer inaperçu trop longtemps

Récompensez les employés qui incarnent constamment les valeurs de votre entreprise. Ils deviennent des modèles pour les autres et les incitent à suivre leur exemple.

Cela motive les employés à viser l'excellence, contribue à créer un environnement de travail positif et, au final, se traduit par une amélioration des performances et une organisation plus réussie.

Créez un environnement de travail épanouissant avec ClickUp

Le bien-être des employés n'est pas une solution ponctuelle. Il s'agit d'un engagement continu visant à créer un environnement de travail où votre équipe se sent valorisée, en situation d'assistance et épanouie. Mettez en œuvre ces 10 stratégies efficaces pour le bien-être des employés afin de créer une main-d'œuvre plus heureuse, en meilleure santé et plus productive.

ClickUp est votre solution tout-en-un pour gérer toutes vos initiatives en matière de bien-être des employés. De la définition d'objectifs clairs avec ClickUp Goals au suivi de l'engagement des employés et à la mise en place de points de contact réguliers, ClickUp vous aide à mettre en œuvre et à gérer vos stratégies.

Commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de ClickUp et constatez la différence que peut faire le fait de mettre l'accent sur le bien-être des employés !