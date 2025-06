les 10 meilleures alternatives et concurrents de Perfex CRM en 2025

Saviez-vous que 61 % des petites et moyennes entreprises (PME) attribuent la fidélisation de leur clientèle à la gestion de la relation client (CRM) ?

Les CRM sont des solutions puissantes qui permettent aux entreprises de gérer les données clients et d'améliorer leurs relations avec eux. Parmi ces solutions, Perfex CRM s'est imposé comme un nom incontournable dans le secteur.

Mais Perfex CRM ne convient pas à tout le monde.

Les utilisateurs citent souvent sa courbe d'apprentissage abrupte et ses options de personnalisation limitées comme des points faibles importants. L'interface peut être difficile à naviguer, ce qui nuit à la productivité, en particulier pour les entreprises qui ont besoin d'un système plus intuitif et flexible.

Et même si Perfex CRM offre un tableau complet de fonctionnalités, certains utilisateurs trouvent qu'il manque les capacités avancées d'automatisation et d'IA qui deviennent de plus en plus importantes dans les outils CRM modernes.

Malgré ces inconvénients, Perfex CRM reste une plateforme robuste qui peut améliorer la productivité en rationalisant la gestion de la relation client. Mais pour ceux qui trouvent ses limites trop contraignantes, de nombreuses alternatives offrent une plus grande facilité d'utilisation, une personnalisation plus poussée et des fonctionnalités d'IA de pointe.

Dans cet article, nous explorerons différentes options de logiciels CRM, en nous concentrant sur les alternatives qui répondent aux points faibles spécifiques associés à Perfex CRM. Nous aborderons les éléments à rechercher dans une alternative à Perfex CRM et vous aiderons à choisir les outils d'IA pour CRM qui amélioreront le mieux vos relations clients.

Mais commençons par le commencement..

Que devez-vous rechercher dans une alternative à Perfex CRM ?

Lorsque vous envisagez des alternatives à Perfex CRM, évaluez-les en fonction de votre stratégie CRM et de vos objectifs commerciaux. Recherchez des solutions qui vous permettent d'adapter le CRM aux besoins de votre entreprise.

Des capacités avancées de rapports et d'analyse sont également nécessaires pour suivre et analyser efficacement les performances de l'équipe commerciale.

Voici les éléments clés à rechercher dans la meilleure alternative à Perfex CRM :

Personnalisation : Recherchez des alternatives telles que SuiteCRM et Odoo qui offrent des options de personnalisation étendues pour les modules, les champs et les flux de travail

Intégration : Recherchez une bonne alternative qui s'intègre aux autres outils et logiciels déjà utilisés par votre entreprise. Par exemple, ClickUp et HubSpot offrent des intégrations étendues avec divers outils de marketing et de vente, permettant une approche plus unifiée de la gestion de la relation client

Automatisation : Les capacités d'automatisation vous aident à organiser les tâches et les flux de travail répétitifs. Des outils tels que Pipedrive ou Insightly offrent des fonctionnalités d'automatisation avancées pour optimiser les processus commerciaux et atteindre plus efficacement les objectifs de l'équipe commerciale

Rapports et analyses : Choisissez des solutions CRM telles que SugarCRM qui offrent des fonctionnalités complètes de rapports et d'analyses pour suivre les indicateurs de performance clés et obtenir des informations précieuses pour une prise de décision basée sur les données

Accessibilité mobile : assurez-vous que la solution alternative offre une accessibilité mobile, permettant à votre équipe commerciale d'accéder aux données CRM et d'achever ses tâches lors de ses déplacements

IA et analyse prédictive : Envisagez des alternatives qui exploitent l'IA et l'analyse prédictive pour améliorer les prévisions commerciales et la gestion des prospects. Copper CRM, qui offre des informations basées sur l'IA pour des stratégies commerciales plus efficaces, en est un exemple

Une solution CRM complète et tout-en-un peut vous offrir tous les éléments essentiels mentionnés ci-dessus et les améliorer grâce à des modules complémentaires afin de fluidifier votre cycle de vente.

Les 10 meilleures alternatives à Perfex CRM

Trouver la solution CRM adaptée peut transformer la façon dont vous gérez vos relations clients et stimuler vos ventes.

Découvrons les 10 meilleures alternatives à Perfex CRM en 2024.

1. ClickUp

Vous recherchez un moyen efficace de gérer vos contacts ?

Conservez vos outils de gestion de projet et votre CRM sur une seule plateforme, ClickUp

ClickUp offre un système bien structuré pour organiser les informations clients, ce qui en fait un outil puissant pour la gestion de projet et les besoins CRM.

Triez votre travail en tâches faciles à gérer grâce à la hiérarchie ClickUp

Pour commencer, la hiérarchie des projets de ClickUp vous aide à organiser votre travail par services, équipes, projets et campagnes, puis à prendre du recul pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les activités en cours. Considérez cela comme une vue d'ensemble du flux de travail de toute votre organisation, qui vous aide à identifier les goulots d'étranglement et à rationaliser les processus.

En haut, l'environnement de travail est le conteneur global de tous les projets et tâches. Dans l'environnement de travail, vous pouvez créer des espaces dédiés à différentes équipes ou fonctions. Chaque espace contient des dossiers qui contiennent des listes, et dans ces listes, vous pouvez gérer des tâches représentant des transactions individuelles ou des interactions avec les clients.

La fonctionnalité Champs personnalisés vous permet de stocker des informations sur vos clients, depuis leurs coordonnées et les informations sur leur entreprise jusqu'à des notes et des étiquettes personnalisées. Ainsi, toutes les données nécessaires sont facilement accessibles et organisées, ce qui vous aide à garder une trace de chaque interaction et détail concernant vos clients.

Gérez les flux de travail à l'aide de statuts personnalisés

Simplifiez vos processus et flux de travail CRM avec le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp

La gestion de votre pipeline commercial peut s'avérer difficile, mais ClickUp simplifie ce processus grâce à ses fonctionnalités robustes de gestion des flux de travail. Vous pouvez définir des étapes claires dans votre pipeline commercial à l'aide des statuts personnalisés de ClickUp pour vos listes.

Par exemple, vous pouvez avoir des statuts tels que « Nouveau prospect », « Contacté », « En négociation », « Fermé gagné » et « Fermé perdu ». Cela permet de visualiser la progression des transactions et d'identifier les goulots d'étranglement qui pourraient survenir.

Avez-vous déjà eu du mal à responsabiliser votre équipe et à vous assurer que les tâches sont achevées dans les délais ? ClickUp vous permet d'assigner des tâches liées à des transactions spécifiques aux membres de l'équipe et de fixer des délais à l'aide des assignés et des dates d'échéance.

Suivez les tâches importantes et les échéances des projets avec les dates d'échéance ClickUp

La définition de dates d'échéance permet à tout le monde de rester sur la bonne voie, garantissant ainsi un suivi et une progression rapides dans le pipeline commercial. Par exemple, une tâche de suivi d'un prospect peut être attribuée à un représentant commercial avec une date d'échéance afin de garantir une action rapide. Cette fonctionnalité permet à chacun de connaître ses responsabilités et ses délais, ce qui garantit le bon déroulement de votre pipeline commercial.

Communiquez clairement grâce aux formulaires ClickUp, à la vue Discussions et aux ClickApps

Une communication et une collaboration efficaces sont au cœur des capacités de tout CRM, et ClickUp excelle dans ce domaine.

La vue Chat de ClickUp améliore la collaboration en temps réel, garantissant que tout le monde est sur la même page. Vous pouvez discuter des transactions, partager des mises à jour et collaborer au sein de votre installation CRM.

Simplifiez la communication au sein de votre équipe grâce à la vue Chat de ClickUp

Grâce à la fonctionnalité « Formulaire » de ClickUp, vous pouvez créer des formulaires personnalisés pour recueillir des informations sur les prospects, des commentaires ou des demandes de renseignements des clients, ce qui simplifie la collecte de données. Lorsqu'un formulaire est soumis, il crée automatiquement une tâche avec toutes les données remplies, ce qui garantit qu'aucun prospect n'est oublié.

Collectez des informations et rationalisez la création de tâches avec les formulaires ClickUp

Vous pouvez joindre des documents importants, tels que des propositions professionnelles et des contrats, directement aux tâches en quelques clics à l'aide de ClickUp Docs. Cela permet de conserver toutes les informations connexes au même endroit. Les commentaires sur les tâches permettent de garder la communication filaire et facilement accessible à tous les membres de l'équipe afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Par exemple, les membres de l'équipe peuvent discuter des stratégies de négociation dans le cadre d'une tâche dédiée à une transaction spécifique.

Vous pouvez améliorer encore davantage votre communication grâce à ClickApps.

Envoyez et recevez des e-mails directement depuis vos tâches avec ClickApp E-mail

L'application ClickApp E-mail vous permet de gérer la communication par e-mail avec vos prospects et vos clients directement dans ClickUp. Cette intégration garantit que tous vos e-mails sont liés aux tâches pertinentes, offrant ainsi un historique complet de la communication en un coup d'œil.

Comprenez vos données commerciales grâce aux vues et tableaux de bord ClickUp

Comprendre vos données de vente est essentiel pour prendre des décisions éclairées et stimuler la croissance de votre entreprise. Les vues de ClickUp vous permettent de filtrer et de hiérarchiser efficacement vos données CRM. Que vous préfériez la vue Liste, Calendrier ou Tableau Kanban, ClickUp vous permet d'adapter votre environnement de travail à vos besoins.

La création de tableaux de bord dans ClickUp améliore votre flux de travail. Vous pouvez suivre des indicateurs clés tels que les taux de conversion des prospects, la santé du pipeline commercial et les performances de l'équipe.

Visualisez la productivité de votre équipe commerciale à l'aide des tableaux de bord ClickUp

De plus, les tableaux de bord de ClickUp sont hautement personnalisables, vous permettant d'ajouter des widgets qui affichent des données et des visualisations en temps réel. Cela vous aide à identifier les tendances et à apporter des ajustements stratégiques à vos processus commerciaux.

Imaginez avoir toutes ces informations à portée de main, vous permettant d'identifier les tendances, de mesurer la réussite et de repérer les domaines à améliorer !

Commencez avec le modèle ClickUp CRM

Vous ne savez pas par où commencer ? ClickUp vous facilite la tâche grâce à son large intervalle de modèles CRM et ses intégrations tierces.

Télécharger ce modèle Établissez des relations avec vos prospects et vos clients grâce au modèle ClickUp CRM

Par exemple, le modèle CRM ClickUp fournit un cadre structuré pour gérer vos activités CRM. Cette fonctionnalité CRM vous aide à suivre les prospects et les opportunités grâce à des pipelines, à organiser les informations de contact dans une base de données centrale et à hiérarchiser les tâches par étape commerciale pour une meilleure gestion.

Vous pouvez également améliorer votre expérience CRM grâce aux fonctionnalités CRM personnalisées de ClickUp, qui vous permettent de personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins spécifiques.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce à des modèles de rapports commerciaux et des outils de cartographie des processus, ClickUp vous fournit des informations précieuses pour stimuler la croissance et atteindre vos objectifs commerciaux. En consolidant toutes les données clients sur une seule plateforme accessible, ClickUp vous permet de prendre des décisions éclairées et de tirer parti de nouvelles opportunités.

Avec ClickUp, vous disposez non seulement d'un référentiel pour vos données de contact, mais aussi d'une plateforme unifiée riche en fonctionnalités qui vous permet d'exploiter ces données pour prendre des décisions stratégiques et stimuler la croissance de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez, attribuez et suivez facilement des tâches pour des individus ou des équipes commerciales

Organisez vos prospects, vos contacts et vos transactions grâce aux listes ClickUp dédiées

Visualisez les pipelines de transactions en attribuant des étapes claires à chaque liste

Utilisez la vue Chat de ClickUp pour collaborer et discuter en temps réel dans votre installation CRM

Créez des statuts uniques, codés par couleur, adaptés à votre flux de travail et assurez une gestion fluide de votre pipeline commercial

Capturez sans effort les données essentielles sur vos clients , telles que leurs coordonnées, leurs préférences et l'étape à laquelle se trouve la transaction

Personnalisez votre environnement de travail avec différentes vues telles que Liste, Calendrier et Kanban pour filtrer et hiérarchiser vos données CRM

Suivez les indicateurs clés tels que les taux de conversion des prospects et les performances de l'équipe grâce à des tableaux de bord personnalisables

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver le large tableau des fonctionnalités de ClickUp intimidant, et avoir besoin d'un certain temps pour comprendre et utiliser pleinement ses capacités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par environnement de travail par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Hubspot CRM

via HubSpot CRM

HubSpot CRM est une puissante plateforme de gestion de la relation client qui offre un intervalle de fonctionnalités pour vous aider à gérer efficacement les interactions avec vos clients.

L'une des premières choses que vous remarquerez à propos de HubSpot CRM est son interface intuitive. Son tableau de bord commercial offre une vue d'ensemble de l'ensemble de votre pipeline commercial, vous permettant de suivre les performances individuelles et celles de votre équipe. Il fournit une visibilité en temps réel sur les activités commerciales clés afin d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser votre processus commercial.

Vous pouvez également suivre les transactions à chaque étape du processus commercial. Le tableau de bord vous permet de voir où en est chaque transaction, à quelle étape elle se trouve et quelles sont les actions à entreprendre ensuite.

La gestion de votre pipeline commercial est facile grâce à la fonctionnalité glisser-déposer de HubSpot. Vous pouvez facilement déplacer des transactions d'une étape à l'autre en les glissant-déposant afin de suivre visuellement leur progression et de gérer votre processus commercial avec un minimum d'efforts.

Les outils de prévision de HubSpot offrent une vue d'ensemble de votre pipeline, vous permettant de suivre la progression par rapport à vos objectifs commerciaux. Vous pouvez générer des rapports pour suivre les indicateurs clés tels que la réalisation des quotas et les tendances mensuelles afin d'obtenir des informations précieuses sur vos performances commerciales.

HubSpot s'intègre à plus de 1 500 applications et outils tiers, vous permettant d'améliorer encore vos capacités CRM. Ces intégrations peuvent vous aider à automatiser vos flux de travail, à rationaliser la communication et à améliorer l'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Stockez et organisez facilement les coordonnées de vos clients

Automatisez les tâches répétitives, telles que les suivis par e-mail et la saisie de données, pour gagner du temps

Obtenez des informations précieuses sur les performances de votre équipe commerciale et le comportement de vos clients grâce à des outils d'analyse et des rapports fiables, notamment des prévisions de ventes, des activités commerciales, des indicateurs de productivité et l'état du pipeline

Bénéficiez de centaines d'intégrations HubSpot

Limites de HubSpot CRM

Les prix peuvent être trop élevés, en particulier pour les start-ups à la recherche d'un logiciel CRM

Le CRM offre des options de personnalisation limitées par rapport à certaines autres plateformes

Tarifs HubSpot CRM

Gratuit : Fonctionnalités limitées

Plateforme client professionnelle : 1 200 $/mois pour 5 places

Plateforme client Enterprise : 4 000 $/mois pour 7 places

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

3. Copper CRM

via Copper CRM

Copper CRM, anciennement connu sous le nom de ProsperWorks, est une plateforme de gestion de la relation client très populaire qui s'intègre parfaitement à Google Workspace. Cela en fait un choix idéal pour les utilisateurs qui souhaitent accéder aux données CRM directement depuis leur boîte de réception Gmail.

Copper CRM offre également de solides fonctionnalités de gestion des contacts, qui permettent aux entreprises de stocker et d'organiser plus facilement les informations sur leurs clients. La section « Coordonnées » est particulièrement utile. Elle vous permet de stocker des informations essentielles, telles que les identifiants e-mail, les numéros de téléphone et les adresses, en un seul endroit.

La fonctionnalité Journal d'activité suit automatiquement les interactions et les mises à jour en temps réel, ce qui facilite le suivi des communications et de l'historique des clients. Par exemple, les capacités d'automatisation des flux de travail peuvent rationaliser le processus de suivi tout en travaillant sur une campagne commerciale.

Grâce à cet outil, vous pouvez configurer des déclencheurs pour attribuer automatiquement des tâches de suivi aux membres de l'équipe chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de s'assurer qu'aucun prospect n'est oublié.

La fonctionnalité Pipelines personnalisés vous permet de créer et de gérer visuellement les processus commerciaux, en définissant clairement les étapes telles que Contacté, Qualifié et Négociation. Ces outils améliorent collectivement l'efficacité et la productivité de l'équipe commerciale, vous aidant à vous concentrer sur la conclusion des contrats plutôt que sur la gestion des tâches fastidieuses.

Les meilleures fonctionnalités de Copper CRM

Organisez efficacement les tâches, les échéances et les membres de votre équipe, le tout en un seul endroit

Distribuez et accédez facilement aux documents liés à vos projets, améliorant ainsi la collaboration et la communication au sein de votre équipe

Visualisez le flux de travail, hiérarchisez les tâches et suivez efficacement la progression à l'aide des cartes Kanban

Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps, minimiser les erreurs et améliorer l'expérience client

Suivez les points de contact avec les clients et concluez des ventes

Limites de Copper CRM

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles dans la version de bureau, ce qui limite les fonctionnalités pour les utilisateurs en déplacement

Tarifs de Copper CRM

Basique : 29 $/utilisateur par mois

Professionnel : 69 $/utilisateur par mois

Business : 134 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Copper CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

SuiteCRM est une solution CRM open source qui permet de rationaliser les processus commerciaux, le marketing CRM et le service client. Avec ses 26 modules, SuiteCRM offre des outils complets pour gérer les prospects, créer des modèles PDF pour les devis et les factures, générer des rapports CRM, et bien plus encore.

Les utilisateurs peuvent personnaliser SuiteCRM en ajoutant ou supprimant des modules, en les renommant et en ajustant les champs, les dispositions et les relations afin de répondre à leurs besoins.

Bien que SuiteCRM soit gratuit à télécharger et à utiliser sans limitations, les entreprises ont également la possibilité d'acheter une version hébergée pour un déploiement dans le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de SuiteCRM

Planifiez des réunions, enregistrez vos appels et rédigez des e-mails depuis la plateforme

Accédez à un échéancier affichant toutes les interactions avec chaque compte de votre base de données clients

Définissez les rôles des utilisateurs afin de limiter l'accès aux informations pertinentes pour l'exécution des tâches

Intégrez SuiteCRM à plus de 120 applications, dont Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp et Telegram

Limites de SuiteCRM

Documentation limitée sur les modules

Peut ralentir lors du travail avec de grandes bases de données

Tarifs SuiteCRM

Starter : 100 £/mois (recommandé pour 1 à 10 utilisateurs)

Business : 400 £/mois (recommandé pour 5 à 50 utilisateurs)

Premium : 600 £/mois (recommandé pour 10 à 150 utilisateurs)

Évaluations et avis sur SuiteCRM

G2 : 4,2/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

5. Odoo

via Odoo

Odoo est une plateforme CRM open source qui aide les entreprises à organiser et à suivre leurs pipelines clients afin d'identifier les opportunités commerciales lucratives.

La plateforme offre des fonctionnalités pour une gestion efficace des prospects, notamment la génération, la notation et la hiérarchisation des prospects, ainsi que la gestion des contacts et des informations associées.

Odoo fournit également un système de notation prédictive des prospects afin d'attribuer ces derniers aux membres de l'équipe en fonction de leur probabilité de conversion.

De plus, les entreprises peuvent créer des bases de données clients dans Odoo afin de stocker et d'analyser les activités des clients et l'historique de leur correspondance. Avec Partner Complete, les entreprises peuvent automatiquement étendre ces données et accéder à des informations plus pertinentes sur les entreprises et les clients.

Odoo simplifie également la collaboration entre les équipes grâce à sa fonctionnalité « Équipes commerciales », qui permet aux entreprises de créer des équipes pour différents pipelines clients et de les configurer en fonction des e-mails, des cibles de facturation et des domaines de filtrage.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Organisez et suivez facilement les pipelines clients pour les opportunités commerciales

Générez, évaluez et hiérarchisez les prospects et gérez les contacts prospects

Attribuez des prospects aux membres de l'équipe en fonction de leur probabilité de conversion

Créez et analysez des bases de données clients, assurez le suivi des activités et de la correspondance

Limites d'Odoo

L'interface utilisateur n'est pas optimisée pour faciliter la navigation

Options de personnalisation limitées

Tarifs Odoo

Free

Standard : à partir de 31 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Personnalisé : à partir de 45 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Odoo

G2 : 4,1/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 790 avis)

6. Kylas CRM commercial

via Kylas Sales CRM

Vous souhaitez organiser vos processus d'entreprise tout en améliorant les interactions avec vos clients ? Kylas CRM peut vous aider.

Populaire pour ses fonctionnalités robustes de gestion des prospects, il vous permet de suivre et de gérer les prospects et les transactions actifs à différentes étapes du pipeline. La plateforme offre une grande flexibilité dans la collecte et l'affichage des données, avec des options personnalisables pour recueillir et présenter efficacement les données.

Kylas CRM dispose également de contrôles d'accès aux données personnalisables, garantissant que les informations sensibles sont protégées et accessibles uniquement au personnel autorisé.

En plus de ses capacités d'intégration étendues avec les outils commerciaux essentiels, Kylas Sales CRM vous offre une application mobile pour un accès nomade.

Les meilleures fonctionnalités de Kylas Sales CRM

Définissez des rappels pour suivre les prospects manqués et la progression des ventes

Suivez les performances de votre équipe commerciale en temps réel

Créez plusieurs pipelines avec plusieurs étapes pour gérer efficacement divers flux de travail et processus commerciaux

Limites de l'équipe commerciale de Kylas

Modèles d'e-mails limités

Certains utilisateurs trouvent que leurs intégrations internes sont techniquement complexes

Tarifs de Kylas Sales CRM

Embark : Gratuit

Elevate : 250 $/mois (nombre illimité d'utilisateurs)

Exceed : 1 250 $/mois (utilisateurs illimités)

Évaluations et avis sur Kylas Sales CRM

G2 : 4,7/5 (383 avis)

Capterra : 4,8/5 (406 avis)

7. Pipedrive

via Pipedrive

Le prochain sur cette liste des meilleures alternatives à Perfex CRM est Pipedrive, une plateforme puissante conçue pour rationaliser les processus commerciaux. Les tableaux de bord personnalisables impressionnants de Pipedrive offrent un aperçu visuel de la progression des transactions, des conversions et des prévisions de revenus.

Supposons que vous soyez un responsable commercial chargé du suivi de plusieurs transactions. Les tableaux de bord personnalisables de Pipedrive vous offrent un aperçu rapide de la progression de chaque transaction, vous aidant ainsi à identifier les goulots d'étranglement et à hiérarchiser efficacement les tâches.

Parmi ses fonctionnalités clés, citons le suivi des transactions à travers différentes étapes, du premier contact à la vente finale, et la gestion des contacts pour stocker et organiser les informations clients afin d'améliorer l'engagement.

Sa fonctionnalité de rapports commerciaux vous permet d'accéder à des rapports commerciaux avancés pour analyser les performances et prendre des décisions éclairées.

Vous apprécierez également les données de contact intelligentes de Pipedrive, qui vous permettent de recueillir des informations sur les prospects à partir du Web afin d'identifier les opportunités et de hiérarchiser les efforts de l'équipe commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Synchronisez et suivez vos e-mails dans le logiciel CRM de l'équipe commerciale

Générez des rapports et obtenez des informations sur les performances de votre équipe commerciale

Recevez des notifications pour les tâches et les suivis importants

Personnalisez les flux de travail en fonction de vos besoins

Limites de Pipedrive

Les fonctionnalités d'analyse et de rapports sont moins robustes que celles d'autres alternatives à Perfex CRM

Certaines fonctionnalités d'automatisation font défaut dans les forfaits d'entrée de gamme. Ils n'incluent pas l'automatisation des flux de travail, la synchronisation des e-mails ou le suivi des e-mails

Tarifs de Pipedrive

Essentiel : 14 $/place par mois

Avancé : 29 $/place par mois

Professionnel : 59 $/place par mois

Puissance : 69 $/place par mois

Entreprise : 99,00 $/place par mois

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (2 000 avis)

8. Insightly

via Insightly

Insightly CRM est une plateforme riche en fonctionnalités qui offre des fonctionnalités CRM avancées, ce qui en fait une bonne alternative à Perfex CRM.

L'une de ses principales forces réside dans ses champs et dispositions personnalisables qui vous permettent d'adapter le CRM à vos besoins spécifiques. Cette personnalisation aide les entreprises à saisir et à gérer les données pertinentes pour leurs processus uniques, garantissant ainsi que le CRM s'aligne étroitement sur leur flux de travail.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des profils clients détaillés, comprenant leurs coordonnées, leurs interactions et des données personnalisées. Cette vue complète des informations clients permet aux entreprises de personnaliser leurs interactions et d'adapter leur approche à chaque client.

L'outil vous permet également de créer plusieurs pipelines avec des étapes personnalisables. Cette fonctionnalité offre une vue d'ensemble du processus commercial, permettant aux entreprises de suivre les transactions depuis la prospection jusqu'à la conversion.

Les automatisations d'Insightly rationalisent les tâches répétitives et les flux de travail, aidant ainsi les entreprises à se concentrer sur les activités génératrices de revenus. Vous pouvez créer des règles d'automatisation basées sur des déclencheurs spécifiques, tels que la création d'un nouveau prospect ou le changement d'étape d'une transaction, ce qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer votre efficacité.

En plus de ses fonctionnalités CRM, Insightly offre de puissants outils de gestion de projet qui permettent aux équipes de collaborer plus efficacement. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, le suivi des jalons et le partage de fichiers, Insightly aide les équipes à rester organisées et concentrées sur la livraison des projets dans les délais et le budget impartis.

Insightly s'intègre également à diverses applications tierces, notamment des clients de messagerie électronique, des outils d'automatisation du marketing et des logiciels de comptabilité. Cette intégration permet aux entreprises de centraliser leurs données et leurs flux de travail, améliorant ainsi l'efficacité et la collaboration des équipes.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Acheminez automatiquement les prospects vers le bon membre de l'équipe

Créez et envoyez des e-mails groupés directement depuis l'application

Suivez vos indicateurs clés de performance (KPI) et vos objectifs commerciaux grâce à des tableaux de bord personnalisés

Gérez vos projets où que vous soyez grâce aux applications mobiles Android et iOS

Limites d'Insightly

La plateforme peut être complexe pour les nouveaux utilisateurs

Certaines intégrations peuvent nécessiter une configuration manuelle supplémentaire

Tarification Insightly

Gratuit : Jusqu'à 2 utilisateurs

Plus : 29 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 49 $/utilisateur par mois

Entreprise : 99 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Insightly

G2 : 4,2/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 640 avis)

9. Keap

via Keap

Keap CRM (anciennement Infusionsoft) est un système CRM conçu pour simplifier les processus commerciaux, améliorer l'engagement des clients et stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises (PME).

Il intègre diverses fonctionnalités telles que l'automatisation des équipes commerciales, l'automatisation du marketing, le service client et le commerce électronique dans une seule plateforme. Cela en fait une solution complète pour gérer les interactions avec les clients et leurs données.

Les fonctionnalités d'automatisation des ventes de la plateforme, telles que la notation des prospects, la gestion du pipeline et les flux de travail automatisés, optimisent et accélèrent le processus de vente. Pour améliorer l'engagement des clients et stimuler les conversions, l'outil offre des capacités d'automatisation du marketing, telles que le marketing par e-mail, un générateur de campagnes visuelles et le suivi comportemental.

Keap CRM prend également en charge le service client grâce à une gestion centralisée des contacts, un suivi des tâches et un système de tickets d'assistance. Le système de tickets organise les demandes des clients et les demandes d'assistance, ce qui rationalise le processus d'assistance et améliore les temps de réponse.

La plateforme garantit également la sécurité des données grâce à un chiffrement de bout en bout, des contrôles d'accès granulaires et la conformité avec le RGPD et le CCPA.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Automatisez vos processus commerciaux et la gestion de vos contacts

Concevez et réalisez des campagnes de marketing par e-mail ciblées

Identifiez et hiérarchisez les prospects en fonction de leur engagement et de leur comportement

Intégrez des plateformes de commerce électronique pour le suivi des ventes en ligne

Permettez à vos clients de prendre rendez-vous en ligne

Limites de Keap

Le prix est élevé pour certains utilisateurs, en particulier les petites entreprises

Certains clients peuvent trouver l'interface et le processus d'installation confus

Tarifs Keap

Pro : 199 $/mois pour 2 utilisateurs

Max : 299 $/mois pour 3 utilisateurs

Ultimate : 299 $/mois pour 3 utilisateurs

Évaluations et avis sur Keap

G2 : 4,2/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 1 200 avis)

10. SugarCRM

via SugarCRM

SugarCRM est un produit de gestion de la relation client qui donne la priorité à l'amélioration de l'expérience client sur différents canaux. Il convient particulièrement aux équipes marketing grâce à sa vue complète du parcours client.

SugarCRM propose des outils avancés de gestion des campagnes marketing, notamment l'automatisation des flux de travail et le routage des prospects. Il permet aux équipes marketing de collaborer efficacement et d'offrir une expérience client personnalisée.

La plateforme comprend également un outil de suivi des réclamations des clients, qui permet aux entreprises d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Les entreprises peuvent également recevoir des notifications lorsqu'un client clique sur un lien ou remplit un formulaire, ce qui facilite le suivi en temps opportun.

Les meilleures fonctionnalités de SugarCRM

Suivez les interactions pour contacter vos clients au bon moment et de la bonne manière

Offrez un site web personnalisé à vos clients pour qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses à leurs questions

Utilisez un outil pour suivre les plaintes des clients et identifier les domaines à améliorer

Créez des pages Web et des e-mails personnalisés pour attirer davantage de personnes

Limites de SugarCRM

Certains utilisateurs trouvent sa configuration et son installation difficiles et chronophages

L'interface peut sembler encombrée et difficile à naviguer

Tarifs SugarCRM

Essentials : 19 $/utilisateur par mois, 3 utilisateurs minimum

Avancé : 85 $/utilisateur par mois, 3 utilisateurs minimum

Premium : 135 $/utilisateur par mois, 3 utilisateurs minimum

Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle*

Évaluations et avis sur SugarCRM

G2 : 3,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 3,8/5 (plus de 400 avis)

Commencez à utiliser la gestion de la relation client de ClickUp

Bien que Perfex CRM soit un choix solide pour de nombreuses entreprises, plusieurs alternatives et concurrents méritent d'être pris en considération, chacun avec ses fonctionnalités et ses points forts uniques.

Que vous recherchiez une gestion robuste des prospects, une collecte de données flexible ou des processus ou intégrations rationalisés, les options présentées dans cet article offrent de nombreuses solutions adaptées à vos besoins en matière de CRM.

Cependant, l'intégration d'un CRM à votre installation actuelle de gestion de projet peut s'avérer difficile. Pourquoi ne pas opter pour une solution CRM SaaS tout-en-un qui simplifie la gestion des projets et des relations clients ?

ClickUp est une plateforme complète de gestion de projet qui intègre des outils CRM essentiels à votre système de gestion de projet. Cette intégration vous permet de superviser sans effort vos projets tout en gardant une trace des contacts clients, des prospects et de l'ensemble du pipeline commercial et marketing, améliorant ainsi votre stratégie CRM globale.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez pourquoi c'est la meilleure alternative à Perfex CRM !