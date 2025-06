10 meilleurs outils pour assistants de direction en 2025

J'ai toujours été à l'affût d'outils susceptibles de rendre mon flux de travail plus efficace.

Au fil des ans, j'ai testé d'innombrables applications et plateformes, à la recherche de celles qui pouvaient vraiment faire la différence.

En m'appuyant sur mon expérience personnelle et sur les recherches et tests approfondis menés par l'équipe ClickUp, j'ai compilé une liste des meilleurs outils logiciels pour assistants de direction disponibles en 2024.

Ces outils ont non seulement rationalisé mes tâches, mais ont également considérablement augmenté ma productivité. Que vous gériez un calendrier chargé, coordonniez des réunions ou assumiez une multitude d'autres responsabilités, ces outils peuvent vous aider à rester organisé et à donner le meilleur de vous-même.

Choisir les bons outils d'assistance de direction peut changer la donne pour rester organisé et efficace. Voici les fonctionnalités clés à rechercher lors de la sélection des meilleurs outils pour assister votre flux de travail :

Gestion des tâches : Choisissez un outil qui vous permet d'assigner des tâches, de créer des listes de tâches et de définir des dates d'échéance sans effort. Ces outils doivent également offrir des options pour classer les tâches par projet ou par priorité et proposer des rappels pour vous aider à respecter les échéances à venir et vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet

Gestion du temps : Recherchez des applications de calendrier intégrées, telles que Google Agenda, pour vous aider à planifier vos réunions et à suivre vos tâches et vos échéances. Recherchez également des outils qui fournissent divers modèles, tels que des modèles de planning et des modèles de blocs de temps, pour vous faciliter la vie et améliorer votre efficacité

Gestion de projet : choisissez des outils qui permettent des discussions fluides sur les projets, suivent la progression de manière détaillée et créent des flux de travail efficaces pour organiser vos tâches. Recherchez des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les flux de travail personnalisables et les diagrammes de progression visuels (comme les diagrammes de Gantt) pour garantir le bon déroulement des projets

Gestion des documents : Les meilleurs outils offrent un partage de fichiers et un stockage cloud transparents, garantissant un accès facile aux documents depuis n'importe où. Recherchez également des fonctionnalités permettant la collaboration en temps réel et le contrôle des versions afin que plusieurs membres de l'équipe puissent travailler simultanément sur des documents et suivre efficacement les modifications

Gestion des dépenses : Choisissez des outils qui offrent des fonctionnalités telles que le suivi des dépenses avec numérisation et catégorisation des reçus, des capacités de budgétisation pour créer et contrôler les budgets, et un processus simplifié pour le remboursement et l'approbation des dépenses

Communication : Optez pour un logiciel qui s'intègre à vos outils de communication ou qui dispose d'outils de communication intégrés. Recherchez des fonctionnalités de messagerie en temps réel, des outils de vidéoconférence intégrés, des intégrations e-mail, des intégrations de calendrier, etc

Productivité : Les outils de planification automatisée, les rappels de suivi et les fonctionnalités de suivi du temps contribuent à optimiser l'efficacité. Vous aurez besoin de ces fonctionnalités pour rationaliser votre journée en minimisant les saisies manuelles, en garantissant l'achèvement des tâches dans les délais et en fournissant des informations sur la manière dont le temps est utilisé

Avec le bon logiciel, vous pouvez facilement rationaliser vos tâches, améliorer la communication et rester organisé malgré un emploi du temps chargé. Voici ma liste des meilleurs outils à utiliser en 2024 qui ont transformé mon flux de travail et boosté ma productivité.

1. ClickUp – Le meilleur outil de productivité tout-en-un

Gérez et suivez efficacement vos projets, tâches et objectifs sur ClickUp

ClickUp est mon outil de prédilection pour rationaliser la progression et les flux de travail de mes projets. Il excelle dans la gestion de projet, me permettant de créer efficacement des listes de tâches, de gérer les tâches, de planifier les e-mails via l'automatisation et de collaborer avec les membres de l'équipe.

Je peux planifier et afficher les réunions quotidiennes à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp et définir des rappels pour celles-ci. Cela m'aide à planifier ma journée en comprenant les dépendances et en allouant efficacement des blocs de temps, ce qui me permet de ne jamais manquer une échéance importante.

Créez vos tâches et planifiez-les grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Avec ClickUp Tasks, l'attribution des tâches n'est plus un casse-tête. Je peux créer, attribuer et suivre des tâches et des sous-tâches de manière transparente depuis les projets. Cette fonctionnalité m'aide à hiérarchiser ma charge de travail, en m'assurant de m'attaquer en premier aux tâches les plus importantes et de ne jamais manquer une échéance. Et lorsque je veux avoir une vue d'ensemble, ClickUp Milestones me permet de convertir mes tâches en jalons afin de visualiser et de suivre l'avancement du projet.

Pour la gestion de mes projets, j'utilise la fonctionnalité de suivi du temps de projet de ClickUp pour suivre l'échéancier de mes projets, définir des estimations, ajouter des notes et consulter des rapports sur le temps passé où que je sois. Les automatisations ClickUp m'aident également à automatiser les tâches répétitives telles que l'envoi de rappels, la mise à jour du statut des tâches et la gestion des e-mails. Cela me permet de me concentrer sur des activités plus stratégiques et d'augmenter ma productivité.

Automatisez les tâches répétitives à l'aide des automatisations ClickUp

Et je n'ai plus de mal à rechercher des fichiers ou des messages grâce à ClickUp Brain. Son gestionnaire des connaissances par l'IA fournit des réponses instantanées à mes questions liées au travail, éliminant ainsi le besoin de recherches manuelles. Il permet également d'automatiser les résumés de projet, les mises à jour de progression, les stand-ups et autres tâches répétitives. L'AI Writer for Work m'aide à rédiger du contenu, vérifier l'orthographe et générer des réponses rapides.

Posez des questions sur tout, des tâches aux documents en passant par les créations et les utilisateurs de Click Brain grâce à la gestion des connaissances par l'IA™

Lorsque j'ai du mal à créer un planning complet par moi-même, j'utilise le modèle de blocage de planning ClickUp pour m'aider à organiser efficacement ma journée en planifiant les tâches, en comprenant les dépendances et en allouant efficacement les blocs de temps.

Télécharger ce modèle Le modèle de blocage de calendrier de ClickUp est conçu pour vous aider à créer facilement un calendrier.

Il me permet de rester productif et concentré, évite les surcharges et me laisse le temps de faire des pauses. Ce modèle prêt à l'emploi et personnalisable est parfait pour tous ceux qui souhaitent mieux gérer leur temps et suivre leurs réunions et évènements.

Dans l'ensemble, ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un, a remplacé plusieurs applications, me permettant ainsi de gagner du temps et de réduire l'encombrement de mes tâches quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez votre emploi du temps à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp pour organiser vos réunions et vos échéances en toute simplicité

Utilisez les rappels ClickUp pour ne jamais manquer rien d'important et toujours rester au courant de tout

Collaborez efficacement avec votre équipe en rédigeant et en modifiant des documents sur ClickUp Docs , puis ajoutez-les sur les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir ensemble et améliorer la collaboration au sein de votre équipe

Suivez les échéanciers des projets grâce à la fonctionnalité de suivi du temps, définissez des estimations , ajoutez des notes et affichez des rapports où que vous soyez

Automatisez les tâches répétitives grâce aux fonctionnalités d'automatisation de ClickUp pour rationaliser les flux de travail et gagner du temps

Tirez parti de l'IA Brain de ClickUp pour créer, modifier et gérer vos documents de spécifications de projet

Utilisez des modèles de liste de tâches pour gérer vos listes de tâches et vos tâches en un seul endroit afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet

Obtenez des informations précieuses en utilisant les tableaux de bord ClickUp pour surveiller les tendances en matière de productivité et suivre la progression des projets

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités des applications mobiles peuvent être limitées par rapport à la version de bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

2. Zoom – Le meilleur pour une communication et une collaboration fluides

via Zoom

Zoom est un choix populaire pour planifier et organiser des réunions virtuelles. Sa fiabilité et son interface conviviale en font mon choix préféré pour les vidéoconférences. Avec des fonctionnalités telles que le partage d'écran, les salles de réunion et les options d'enregistrement, Zoom garantit le bon déroulement et la productivité des réunions. Je l'utilise souvent pour les réunions d'équipe, les réunions avec les clients et les webinaires, et il ne me déçoit jamais.

La plateforme de communication unifiée Zoom intègre les réunions, le chat d'équipe, le téléphone, la messagerie électronique et s'intègre à divers outils de calendrier, créant ainsi une expérience fluide pour tous mes besoins de communication. Cette solution tout-en-un a considérablement réduit le besoin de multiples applications, simplifiant mon flux de travail et m'aidant à rester organisé.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Organisez des vidéoconférences fluides avec un son et une vidéo de haute qualité

Partagez votre écran sans effort pendant les réunions pour améliorer la collaboration et les présentations

Enregistrez vos réunions et webinaires pour pouvoir les consulter ultérieurement et les partager facilement

Zoom AI companion aide à rationaliser la communication et à améliorer la productivité en automatisant les tâches et en fournissant des réponses instantanées

Combinez réunions, discussion en équipe, téléphone, messagerie et calendrier sur une seule plateforme pour une expérience unifiée

Pré-affectez les participants aux salles de réunion avant de planifier la réunion

Limites de Zoom

La version gratuite de Zoom limite les réunions à 40 minutes, ce qui signifie que les utilisateurs doivent mettre fin à leurs appels et recommencer s'ils ont besoin de plus de temps

L'enregistrement ne peut être lancé que par les hôtes et les co-hôtes. Si un participant souhaite enregistrer un appel, il doit être ajouté en tant que co-hôte

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

Business : 21,99 $/mois par utilisateur

Business Plus : 26,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 54 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

3. Dropbox – Le meilleur pour la gestion sécurisée des fichiers et la collaboration

via G2

Dropbox est l'un des meilleurs logiciels de gestion de fichiers et de documents sécurisés, grâce à ses fonctionnalités avancées de collaboration. Il me permet de stocker, partager et gérer des fichiers, ce qui me garantit de pouvoir travailler efficacement avec mon équipe où que je sois.

Avec des fonctionnalités telles que la modification en cours de PDF, l'enregistrement vidéo et les signatures électroniques, Dropbox dispose de tout ce dont vous avez besoin pour rester productif. Ses mesures de sécurité robustes, notamment le chiffrement AES-256 bits et les protocoles TLS/SSL, protègent mes données.

Dropbox propose également une variété de forfaits adaptés à différents besoins, ce qui permet de choisir facilement celui qui correspond à mes exigences.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Stockez et protégez vos fichiers grâce au cryptage AES 256 bits

Partagez facilement des fichiers et suivez vos tâches en temps réel

Modifiez des PDF directement dans Dropbox sans avoir à passer d'une interface à l'autre

Signez et envoyez des documents sans aucune limite

Limites de Dropbox

Il n'y a pas de cryptage à connaissance zéro pour les comptes personnels. Cela signifie que leur personnel peut accéder à vos données à votre insu

Le forfait Free n'offre que 2 Go de stockage, ce qui n'est pas beaucoup

Options limitées pour la collaboration en temps réel

Tarifs Dropbox

Plus : 11,99 $/mois

Essentiels : 19,99 $/mois

Business : 19 $/mois

Business Plus : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Dropbox

G2 : 4,4/5 (plus de 26 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 21 000 avis)

4. Google Meet – Le meilleur pour les vidéoconférences et la collaboration

via Google

Google Meet est un autre outil très apprécié par de nombreuses organisations, des start-ups aux multinationales, pour les vidéoconférences et la collaboration. Avec une vidéo et un son de haute qualité, la suppression du bruit et des sous-titres en direct, Google Meet garantit que chaque réunion est productive et engageante.

L'intégration transparente avec d'autres applications Google Workspace telles que Docs, Sheets et Slides me permet de collaborer avec mon équipe en temps réel, ce qui facilite la planification, la conception et l'exécution efficace des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

Organisez et participez à des visioconférences de haute qualité avec un son exceptionnel pour une communication fluide

Réduisez les bruits de fond pour améliorer la clarté des discussions grâce à la suppression du bruit

Suivez en temps réel grâce aux sous-titres disponibles en plusieurs langues

Collaborez directement depuis Google Docs, Sheets et Slides grâce à l'intégration transparente de Google Workspace

Utilisez des fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la traduction des légendes et les résumés de réunion, pour améliorer la compréhension et la productivité

Limites de Google Meet

Les fonctionnalités premium telles que les durées de réunion plus longues et les capacités d'accueil plus importantes ne sont disponibles qu'avec les forfaits payants

Certains utilisateurs ont rencontré des temps de chargement lents et des difficultés avec le partage d'écran

Tarifs Google Meet

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

Évaluations et avis sur Google Meet

G2 : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 11 000 avis)

5. Notion – Le meilleur pour la gestion d'environnements de travail tout-en-un

via Notion

Notion est un logiciel de gestion des tâches permettant de planifier, d'organiser et de collaborer. Son environnement de travail alimenté par l'IA transforme les idées en tâches réalisables, centralise les connaissances et aide à gérer efficacement le temps et les projets.

Avec Notion, je peux regrouper mes outils et réduire mes coûts en éliminant le besoin de plusieurs applications. Son interface simple, puissante et détaillée facilite la création et la gestion de documents, de wikis, de projets et de calendriers.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez et gérez vos tâches, vos projets et vos documents en un seul endroit, pour que tout reste organisé

Personnalisez votre environnement de travail avec des libellés, des étiquettes et des propriétés personnalisés pour répondre aux besoins de votre équipe

Connectez-vous à des outils tels que Slack, GitHub et bien d'autres encore pour rationaliser votre flux de travail

Utilisez des tableaux, des calendriers, des échéanciers et des galeries pour afficher et gérer vos informations de la manière la plus utile qui soit

Partagez votre travail avec d'autres tout en conservant le contrôle des permissions et des accès

Limites de Notion

L'installation initiale et la personnalisation peuvent prendre beaucoup de temps pour les nouveaux utilisateurs

L'écriture IA n'est pas gratuite

Tarifs Notion

Gratuit : 0 $

Plus : 10 $ par utilisateur/mois

Business : 18 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

6. Google Workspace – Le meilleur pour la productivité et la collaboration intégrées

via IT Pro

Google Workspace, amélioré avec Gemini, est une excellente solution pour une collaboration et une productivité fluides. Gemini peut faire office d'assistant exécutif alimenté par l'IA et est intégré à Gmail, Docs, Sheets et d'autres applications Google Workspace, transformant ainsi ma façon de travailler en automatisant les tâches, en générant des informations et en améliorant la communication.

Les meilleures fonctionnalités de Google Workspace

Utilisez Gmail, Drive, Meet, Calendrier, Documents, Tableurs et bien plus encore au sein d'une plateforme unifiée

Organisez et participez à des visioconférences pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants et profitez de fonctionnalités telles que la suppression du bruit et les sous-titres en direct

Utilisez Gemini IA pour automatiser vos tâches, générer des informations et améliorer la communication au sein des applications Google Workspace

Travaillez en temps réel avec votre équipe sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations

Trouvez facilement des informations et suivez l'engagement grâce à des fonctionnalités avancées de recherche et d'analyse

Limites de l'environnement de travail Google

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un forfait payant

La bibliothèque de modèles sur Sheets est limitée

L'interface utilisateur actuelle des fils de discussion Gmail est encombrée et difficile à suivre

Tarifs de l'environnement de travail Google

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : 4,6/5 (plus de 42 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 15 000 avis)

7. Evernote – Le meilleur pour la prise de notes et l'organisation

via Evernote

Evernote se distingue comme un outil puissant pour la prise de notes. Il organise les notes, les idées et les informations importantes de manière facilement consultable et accessible. Vous pouvez créer des carnets et des étiquettes pour tout classer efficacement, des comptes rendus de réunion aux sessions de brainstorming.

Avec Evernote, je peux stocker du texte, des images, des fichiers audio, des scans, des PDF et des documents, ce qui rend mes notes plus utiles et plus complètes. Ses puissantes fonctionnalités de recherche me permettent de trouver rapidement et facilement tout ce dont j'ai besoin.

De plus, la fonctionnalité Web Clipper facilite plus que jamais l'enregistrement d'articles et de contenus en ligne. Evernote me permet d'avoir toutes les informations dont j'ai besoin à portée de main.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Synchronisez automatiquement vos notes sur tous vos appareils pour avoir toujours les informations importantes à portée de main

Ajoutez du texte, des images, des fichiers audio, des scans, des PDF et des documents à vos notes pour enrichir le contexte

Intégrez vos tâches et vos calendriers à vos notes pour rationaliser la gestion de projet

Utilisez des fonctionnalités de recherche puissantes et flexibles pour trouver les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin

Utilisez la recherche alimentée par l'IA pour récupérer rapidement des informations à partir de notes, de PDF, de documents et d'images

Limites d'Evernote

L'accès hors ligne peut être limité en fonction du forfait

Peu adapté aux débutants : la version gratuite ne peut être utilisée que sur deux appareils simultanément et n'autorise que 60 Mo d'espace par mois

Tarifs Evernote

Free:

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

8. Trello – Le meilleur pour une gestion de projet simple et flexible

via ResearchGate

Trello est un autre outil de gestion de projet que j'utilise pour sa simplicité et son aspect visuel. Son système de cartes et de tableaux est intuitif, ce qui facilite la gestion de différents projets et tâches.

Que ce soit pour planifier des évènements ou gérer un projet d'équipe, l'interface glisser-déposer de Trello me permet de mettre à jour et de réorganiser rapidement mes tableaux. De plus, grâce à des fonctionnalités avancées telles que la vue Calendrier et l'intégration avec d'autres applications, Trello peut être personnalisé pour s'adapter à n'importe quel flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez autant de cartes de tâches que nécessaire pour gérer efficacement vos projets

Ajoutez des membres aux cartes pour que chacun soit responsable et conscient de ses responsabilités

Définissez des dates d'échéance et recevez des rappels pour vous assurer que les tâches sont achevées à temps

Glissez-déposez les pièces jointes sur les cartes pour conserver tous les fichiers associés au même endroit

Décomposez les tâches volumineuses en étapes plus petites et plus faciles à gérer, et suivez leur progression jusqu'à leur achèvement

Utilisez l'automatisation intégrée de Trello pour définir des règles et des commandes, et rationaliser votre flux de travail

Limites de Trello

Fonctionnalités avancées limitées dans le forfait Free

Tarifs Trello

Gratuit : 0 $/mois

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

9. Monday. com – Le meilleur pour la gestion personnalisable du travail

Monday. com est ma plateforme de prédilection pour gérer tout mon travail en un seul endroit. Grâce à ses fonctionnalités personnalisables qui s'adaptent à mes besoins, je peux gérer de manière transparente mes projets, mes tâches et mes flux de travail.

Monday. com bénéficie de la confiance de plus de 225 000 clients, des startups aux entreprises, ce qui en fait un choix fiable pour toutes les équipes.

monday. com meilleures fonctionnalités

Utilisez des tableaux, des listes et des cartes pour organiser et gérer efficacement vos tâches et vos projets

Assurez la responsabilité de chacun en attribuant des tâches aux membres de l'équipe et en définissant des dates d'échéance

Connectez-vous à des outils populaires tels que Slack, GitHub et Google Workspace pour rationaliser vos flux de travail

Visualisez votre travail grâce à différentes vues, notamment Échéancier, Diagramme de Gantt, Calendrier et Kanban

Obtenez des informations en temps réel sur votre travail grâce à des tableaux de bord et des indicateurs de productivité

Limites de Monday.com

L'installation initiale et la personnalisation peuvent prendre beaucoup de temps pour les nouveaux utilisateurs

Le forfait Free comporte des limitations en termes de tableaux, d'éléments et d'utilisateurs

Tarifs Monday.com

Gratuit : 0 $/mois (jusqu'à 2 places)

Basique : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 700 avis)

10. Todoist – Le meilleur pour la gestion des tâches personnelles et d'équipe

via Todoist

J'aime la façon dont Todoist utilise la reconnaissance du langage naturel pour la saisie des tâches, ce qui permet de les enregistrer rapidement et efficacement dès qu'elles viennent à l'esprit.

Pour les équipes, Todoist fournit une plateforme collaborative où elles peuvent gérer et partager ensemble. L'outil trie les tâches dans des vues « Aujourd'hui », « À venir » et personnalisées, ce qui me permet de hiérarchiser efficacement et de me concentrer sur ce qui est le plus important.

Todoist est également connu pour ses fonctionnalités robustes, notamment ses modèles de projet, le suivi de la productivité et l'intégration avec divers outils de productivité tels que Cerebro.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Saisissez rapidement vos tâches grâce à la reconnaissance du langage naturel

Hiérarchisez les tâches quotidiennes et à venir grâce à des options d'affichage flexibles

Intégrez-les facilement à des outils populaires tels que Google Agenda, Dropbox et bien d'autres encore

Accédez à une galerie de modèles pour démarrer efficacement différents types de projets

Limites de Todoist

Fonctionnalités avancées limitées, notamment le suivi du temps, la possibilité d'attribuer des dates d'échéance aux sous-tâches et des capacités de gestion de projet plus complètes

Problèmes occasionnels de compréhension et de détection des commandes avec la fonctionnalité de création de texte

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 300 avis)

Ces outils ont changé la donne : qu'il s'agisse de gérer des tâches, de prendre des notes, de planifier des réunions ou de communiquer avec votre équipe, ces outils d'assistance exécutive vous aident à optimiser votre flux de travail et à booster votre productivité.

Un outil se démarque particulièrement : ClickUp. Sa plateforme tout-en-un offre une flexibilité et une personnalisation inégalées, vous permettant de gérer vos tâches, de définir des rappels et de collaborer en toute simplicité. Avec des fonctionnalités telles que des outils d'IA pour assistants virtuels, des rapports robustes et une automatisation puissante, ClickUp est la solution ultime pour améliorer votre productivité et organiser votre travail.

Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de productivité ?

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et rationalisez vos tâches comme jamais auparavant !