Comment gérer et éviter la dette technique dans Scrum ?

Au cours d'une journée de travail, les équipes de développement logiciel prennent des dizaines de décisions impliquant des compromis complexes. Chaque langage de programmation que vous choisissez, chaque code d'intégration que vous écrivez ou chaque outil d'automatisation que vous adoptez aura des conséquences à l'avenir.

Ces conséquences sont connues sous le nom de dette technique. Dans le modèle traditionnel en cascade du développement logiciel, la dette technique était extrêmement courante. Les méthodologies Agile Scrum ont mis au point des processus pour la réduire au minimum.

Dans cet article, nous examinons en détail les raisons pour lesquelles la dette technique apparaît et comment vous pouvez l'éviter dans vos projets.

Comprendre la dette technique dans Scrum

Les processus traditionnels de développement logiciel reposaient sur des projets à très long terme, dont la mise en œuvre prenait des années. Au moment où le projet était achevé, le marché avait changé, les demandes des clients avaient évolué et la technologie elle-même était devenue obsolète, créant ainsi une dette technique.

Qu'est-ce que la dette technique ?

La dette technique désigne le coût des retouches supplémentaires occasionnées par le choix d'une solution raisonnable à court terme plutôt que d'une meilleure approche qui prendrait plus de temps.

En substance, c'est comme prendre un raccourci aujourd'hui, ce qui peut accélérer le développement à court terme mais entraîne souvent une augmentation des coûts par la suite, car la dette doit être « remboursée » en corrigeant les problèmes découlant du compromis initial.

Quel est un exemple de dette technique ?

L'exemple le plus simple de dette technique existante est celui où des développeurs soumis à des délais serrés déploient du code en production sans passer par des revues de code et des tests approfondis. Bien que la fonctionnalité soit lancée, elle sera boguée, inutilisable ou, dans le pire des cas, constituera un risque pour la cybersécurité.

Comment Scrum aide-t-il à gérer la dette technique ?

En réponse aux inefficacités de la méthode en cascade, le modèle agile Scrum de développement logiciel a vu le jour.

Les processus de gestion de projet Scrum sont conçus pour gérer la dette technique.

Le backlog produit vise à clarifier les exigences

Les définitions des user stories exigent que les critères d'acceptation soient exhaustifs

Les Scrum Masters et les Product Owners consacrent du temps à chaque sprint pour rembourser la dette technique

Les processus de révision du code sont conçus dans le but de rembourser la dette technique

Malgré tous les efforts déployés, la dette technique est inévitable. Voyons pourquoi.

Quelles sont les causes de la dette technique dans Scrum ?

Il existe un nombre important de facteurs internes et externes à l'origine de la dette technique dans les projets de développement logiciel Scrum. Parmi les causes les plus courantes, on peut citer :

Évolution du marché et des technologies

Au fil du temps, les technologies peuvent devenir obsolètes et les besoins du marché peuvent évoluer. Cela signifie que les choix que vous avez faits précédemment pourraient devoir être revus. C'est tout à fait naturel et les équipes Scrum s'y attendent dans le cadre de leur parcours de développement logiciel agile.

Toutes les causes ne sont toutefois pas naturelles.

Se précipiter pour respecter les délais lors des réunions

Les équipes Scrum travaillent selon des sprints d'une durée fixe, généralement de 1 à 2 semaines. La pression exercée pour achever les tâches assignées dans ces délais serrés peut générer une dette technique en poussant les membres de l'équipe à opter pour des solutions plus rapides, mais moins optimales.

Définition insuffisante de « terminé »

La définition du « terminé » (DoD) est un élément essentiel dans Scrum. Elle définit les critères d'acceptation pour qu'une tâche soit considérée comme terminée. Les équipes Scrum la définissent clairement avant même d'ajouter une tâche au sprint.

Cependant, des définitions inadéquates sont souvent à l'origine de la dette technique. Par exemple, si la définition « DoD » n'exige pas de tests de performance, l'équipe risque d'ignorer des problèmes de performance qui nécessiteront ensuite des efforts considérables pour être résolus.

Changements incrémentaux sans planification globale

Si les mises à jour incrémentielles permettent de livrer rapidement de nouvelles fonctionnalités, elles peuvent parfois entraîner un manque de conception ou de planification globale. Dans un souci de rapidité, les équipes peuvent utiliser des modèles de développement logiciel qui ne reflètent pas la vision d'ensemble.

Ainsi, chaque élément du logiciel est développé et ajouté par incréments, ce qui ne tient pas toujours compte de l'architecture globale du système. Au fil du temps, le résultat est une architecture fragmentée qui est inefficace, difficile à maintenir et source de nombreux problèmes de compatibilité.

Refactoring différé

Dans l'approche itérative, il y a toujours une itération suivante pour corriger ou améliorer l'implémentation existante. Cet état d'esprit peut conduire à reporter la refactorisation nécessaire, dans l'espoir erroné de pouvoir s'en occuper plus tard.

À mesure que vous ajoutez des fonctionnalités à un code qui n'a pas été suffisamment refactorisé, la complexité et le coût des modifications augmentent, ce qui alourdit la dette technique.

Même dans les projets Scrum, diverses formes de dette technique peuvent apparaître en raison de la collaboration entre les équipes commerciales, d'ingénierie et de relation client. Cette dette technique peut avoir des conséquences importantes.

Quelles sont les conséquences de la dette technique dans Scrum ?

La conséquence directe de la dette technique est qu'elle engendre une dette financière correspondante sous forme de retouches, de temps et de ressources qualifiées. Cependant, les effets indirects de la dette technique sont nombreux et bien plus graves.

Ralentissement de la vitesse de développement : les équipes agiles accablées par la dette technique passent plus de temps à corriger des bugs et à résoudre des problèmes issus des sprints précédents qu'à travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Cela se traduit par moins d'heures consacrées au développement de nouvelles fonctionnalités et par des délais de livraison globalement plus longs.

Complexité accrue : à mesure que la dette technique s'accumule, le code devient plus complexe et plus difficile à gérer. Chaque fois qu'une modification s'impose, le développeur devra passer du temps à démêler cette complexité avant de pouvoir apporter des corrections.

Charge cognitive : une base de code complexe augmente la charge cognitive des membres de l'équipe existante, ce qui rend difficile la mise en œuvre de changements rapides et efficaces. De plus, cela oblige les équipes Scrum à consacrer plus de temps à l'intégration des nouveaux membres.

Mauvaise qualité du logiciel : la dette technique a un impact significatif sur la qualité du logiciel en réduisant sa maintenabilité, en augmentant le risque de bugs et en dégradant ses performances globales.

Réputation technique : en tant qu'équipe produit, si votre code nécessite des modifications constantes pour rembourser la dette technique, votre réputation en tant qu'organisation technique peut en souffrir considérablement. Cela aurait également un impact sur votre capacité à attirer de nouveaux talents.

Pour éviter ces difficultés et simplement créer de meilleurs logiciels pour le monde entier, vous devez réduire au minimum, voire éliminer complètement, la dette technique. Voici comment.

Stratégies pour minimiser et gérer la dette technique

L'une des façons les plus simples et les plus efficaces de minimiser la dette technique consiste à mettre en place des processus cohérents. Un logiciel de gestion de projet gratuit peut s'avérer extrêmement utile dans ce contexte. Voici comment.

1. Effectuez des revues de code approfondies

La révision de code est le processus par lequel un collègue examine le code écrit par un membre de son équipe afin de vérifier le respect des normes d'assurance qualité. En général, c'est un collègue senior ou un responsable technique qui effectue ces révisions de code.

La couverture de code et les processus de révision réduisent la dette technique en garantissant le respect des normes de codage et en identifiant les problèmes à un stade précoce, avant de les fusionner dans le code source principal.

Un outil de gestion de projet comme ClickUp peut vous aider à mettre cela en œuvre sans effort. Les statuts personnalisés de ClickUp vous permettent d'ajouter une « révision du code » au flux de travail.

Créez des statuts personnalisés dans ClickUp pour surveiller et suivre la dette technique

ClickUp Automations vous permet d'attribuer automatiquement des tâches de révision du code une fois le codage achevé. Vous pouvez également utiliser les checklists ClickUp pour vous assurer que tous les critères d'acceptation sont bien respectés.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici le modèle de gestion Scrum agile de ClickUp, un cadre entièrement personnalisable pour mener à bien vos projets avec moins d'erreurs et étouffer la dette technique dans l'œuf.

2. Effectuez l'automatisation des contrôles de qualité du code

L'avènement de l'IA, associé à des pratiques éprouvées d'automatisation des tests, offre un grand potentiel pour éliminer la dette technique. Par exemple, l'utilisation d'applications sans code permet de réduire le codage manuel, diminuant ainsi le risque de bugs.

Vous pouvez également utiliser des outils de code basés sur l'IA et des éditeurs de code pour :

Identifiez les erreurs de code

Découvrez les alternatives recommandées pour ces erreurs

Vérifiez le respect des bonnes pratiques

Ajoutez des commentaires et partagez vos connaissances avec les autres membres de l'équipe

Les revues de code et l'automatisation jouent un rôle essentiel dans le déplacement vers la gauche des processus qualité. Par exemple, si un développeur identifie une faille de sécurité potentielle dans une nouvelle fonctionnalité d'authentification, il peut corriger cette faille avant qu'elle ne soit intégrée au logiciel, évitant ainsi des corrections coûteuses et des risques de sécurité à l'avenir.

ClickUp Brain peut encore améliorer votre efficacité en accélérant vos tâches de gestion de projet Scrum. La gestion des connaissances par l'IA et la gestion de projet par l'IA de ClickUp vous permettent de poser des questions, d'obtenir des réponses et d'automatiser des tâches en un clin d'œil.

Obtenez des réponses et des informations en temps réel à vos requêtes avec ClickUp Brain

3. Rendre la dette technique transparente

Appelez un chat un chat. Dans votre système de gestion de projet, identifiez clairement les éléments de dette technique afin de vous assurer que ces problèmes bénéficient de l'attention et des ressources nécessaires lors de la planification des sprints.

Le logiciel de gestion des tâches flexible de ClickUp vous permet de classer une tâche comme fonctionnalité, défaut, jalon ou commentaire. En classant correctement votre travail, vous pouvez prendre de meilleures décisions en matière de priorisation.

Personnalisez les conventions de nommage et les types de tâches avec ClickUp

4. Améliorez la visibilité sur la dette technique

À tout moment, le Product Owner doit être en mesure de répondre à la question suivante : « Quelle est donc notre dette technique ? »

Pour cela, vous devez disposer d'une visibilité claire et détaillée sur vos tâches. Le logiciel de gestion de projet ClickUp est conçu pour vous offrir cette liberté. Avec plus de 35 ClickApps et plus de 15 vues, vous pouvez personnaliser la gestion des tâches, le suivi des bugs et la visualisation des flux de travail de la manière qui vous convient le mieux.

Vous pouvez également créer une vue personnalisée pour les tâches liées à la dette technique, avec son propre tableau de bord pour suivre la progression.

Choisissez l'affichage personnalisé qui correspond le mieux à vos besoins avec ClickUp

5. Impliquez le Product Owner

Le rôle du Product Owner est essentiel pour faire le lien entre les exigences métier et la mise en œuvre technique. C'est lui qui a le dernier mot sur les décisions concernant le moment et l'ampleur de la dette technique à traiter lors de chaque sprint.

En tant qu'équipe de développement logiciel, collaborez étroitement avec le Product Owner. Permettez-lui de :

Comprenez l'ampleur et les implications de la dette technique

Communiquez avec les parties prenantes de l'entreprise

Assurez-vous de la sécurité des adhésions et des budgets nécessaires

Mettez en place des systèmes pour éliminer la dette technique future

Le modèle de registre de dette technique de ClickUp est une ressource puissante pour gérer les opérations de bout en bout. Ce modèle entièrement personnalisable sert de registre pour documenter, gérer, mesurer et fournir des solutions à toutes les dettes techniques.

Gérez l'ensemble de votre dette technique grâce au modèle de registre de dette technique de ClickUp

6. Mettez en place des processus pour rembourser la dette technique

Collecte de données : pour chaque tâche, consignez des descriptions détaillées de la dette technique, notamment son origine, son impact et les solutions possibles, afin de faciliter une approche systématique pour résoudre ces problèmes.

Planification : lors des réunions de sprint, prévoyez de traiter et de résoudre la dette technique avec la même rigueur que pour les nouvelles fonctionnalités ou les corrections de bogues.

Refactorisez régulièrement le code : planifiez des refactorisations régulières pour consolider et rationaliser la base de code.

Par exemple, imaginons qu'une équipe de développement remarque que plusieurs fonctions de son application utilisent un code similaire pour récupérer les données utilisateur depuis la base de données. Elle va alors refactoriser ces fonctions en créant une fonction utilitaire unique qui gère les appels à la base de données, et que toutes les autres fonctions peuvent utiliser. Cela simplifie le code source, le rend plus facile à maintenir et moins sujet aux erreurs.

Libérez-vous de la dette technique avec ClickUp

Chaque décision liée à un projet présente des avantages et des inconvénients. Optimiser les avantages à court terme engendre une dette technique à long terme. Même les équipes qui en sont parfaitement conscientes sont parfois amenées à prendre des décisions sous-optimales.

La gestion de la dette technique dans les projets Scrum est donc un processus continu et itératif. Elle fait partie intégrante de chaque processus de planification de sprint. Le logiciel de gestion de projet ClickUp en tient compte. Il regorge de fonctionnalités flexibles et personnalisables ainsi que d’outils d’IA dont toute équipe Scrum a besoin.

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FAQ sur la dette technique

1. Quelles sont les causes de la dette technique dans Scrum ?

Dans Scrum, la dette technique peut résulter de l'évolution des marchés ou de la précipitation pour respecter les délais des sprints, ce qui conduit à des solutions de fortune plutôt qu'à des solutions durables. Des définitions inadéquates de « Terminé », qui n'incluent pas de contrôles de qualité rigoureux, peuvent également contribuer à l'accumulation de dette.

Du côté du client, les changements fréquents dans les exigences et les priorités peuvent entraîner des retouches et des incohérences dans le code.

2. Que se passe-t-il lorsque la dette technique augmente dans Scrum ?

Lorsque la dette technique augmente dans Scrum, la vitesse de développement diminue, car vous passez plus de temps à corriger des bugs et à résoudre des problèmes hérités qu'à développer de nouvelles fonctionnalités.

Cela a souvent pour résultat une baisse de la qualité du produit, un risque d'échec du projet et une pression sur le moral de l'équipe, dont les membres peuvent se sentir dépassés par l'accumulation croissante des tâches de maintenance.

3. Comment éviter la dette technique en Agile ?

Pour éviter la dette technique en Agile, veillez à respecter rigoureusement une définition complète de « terminé » qui inclut des normes de qualité telles que les revues de code et les tests.

Donnez la priorité à une refactorisation régulière et prévoyez du temps pour traiter la dette technique lors de la planification des sprints. De plus, maintenez une communication claire et continue au sein de l'équipe et avec les parties prenantes afin de gérer efficacement les attentes et les priorités.