Le paradis des développeurs : 10 éditeurs de code exceptionnels

Outre l'eau et la nourriture, tout développeur de logiciels a besoin d'un éditeur de code pour survivre. 🖥️

Les éditeurs de code sont essentiellement des éditeurs de texte qui permettent aux développeurs et aux programmeurs d'écrire et de modifier du code. Ils sont dotés de fonctions telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion et la le suivi des bogues qui rationalisent le processus de développement et minimisent le risque d'erreurs.

Mais avec autant d'options, trouver l'éditeur idéal peut ressembler à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est pourquoi nous avons parcouru le marché pour vous et sélectionné les 10 meilleurs éditeurs de code. Nous analyserons leurs caractéristiques principales et leurs modèles de prix pour vous aider à trouver celui qui répondra parfaitement à vos besoins en matière de codage.

En prime, nous vous présentons un éditeur de code exceptionnel outil de gestion de projet exceptionnel qui peut être votre fidèle acolyte dans vos aventures de développement de logiciels.

Qu'est-ce qu'un éditeur de code ?

Les éditeurs de code sont des programmes que les développeurs utilisent pour écrire et modifier du code (sans surprise). Ils sont généralement dotés d'options telles que l'autocomplétion et la navigation dans le code qui vous aident à écrire et à tester le code, à réduire le risque d'erreurs et à améliorer la productivité et l'efficacité.

Les éditeurs de code se présentent sous toutes les formes et répondent à différents besoins de programmation et niveaux d'expérience. Par exemple, si vous êtes débutant ou si vous souhaitez privilégier la simplicité, vous pouvez choisir des éditeurs de base.

Ils ressemblent à des éditeurs de texte classiques, mais avec quelques fonctions supplémentaires comme la coloration syntaxique et la numérotation des lignes. De tels éditeurs de code sont généralement adaptés à n'importe quel langage de programmation.

Vous pouvez également trouver des outils d'édition de code pour des langages et des cadres spécifiques ou ceux qui peuvent être utilisés sur des appareils mobiles ou une console.

Les options sont infinies - considérez vos exigences, votre niveau d'expérience et le(s) langage(s) de programmation avec lesquels vous travaillez pour trouver votre bonheur. 🧩

Que faut-il rechercher dans les meilleurs éditeurs de code ?

Les éditeurs de code doivent posséder certaines qualités pour améliorer votre flux de travail. Concentrez-vous sur les caractéristiques suivantes lorsque vous choisissez le meilleur outil :

Flexibilité et personnalisation : Votre éditeur de code doit avoir une interface flexible que vous pouvez adapter à vos préférences. Il doit être adaptable et permettre des changements rapides Fonctions de gestion du code : La navigation dans le code, le pliage du code, l'auto-complétion et la mise en évidence de la syntaxe sont quelques-unes des nombreuses options qui rendent le codage plus facile à gérer Collaboration en temps réel: C'est une nécessité si vous travaillez en équipe - l'outil doit offrir des options, telles que le contrôle de version, qui vous aident à collaborer avec vos collègues en temps réel Vitesse et performances : Le bon éditeur de code doit pouvoir traiter tous les types de codes sans perdre de temps. Aucun développeur n'aime travailler avec un éditeur de code lent Prise en charge des extensions : L'éditeur choisi doit prendre en charge différents plugins et extensions pour une fonctionnalité maximale Option de recherche et de remplacement : Grâce à cette fonction, vous pouvez modifier votre code plus efficacement

10 éditeurs de code fantastiques pour un processus de développement simple

Après avoir exploré des dizaines d'éditeurs de code, nous avons sélectionné les 10 meilleurs qui offrent le plus de fonctionnalités et sont incroyablement faciles à utiliser. Consultez-les et choisissez celui qui vous convient le mieux. ✔️

1. Visual Studio Code

Via : code.visualstudio Vous recherchez un éditeur de code open-source doté d'une riche fonctionnalité multiplateforme ? Visual Studio Code est la solution !

Cet outil fonctionne de manière transparente sous Windows, Linux et Mac. Il est donc idéal pour les développeurs qui écrivent du code pour différents systèmes d'exploitation.

Sa caractéristique principale est IntelliSense, qui vous permet d'aller au-delà de la saisie semi-automatique et de la coloration syntaxique. Cette option étonnante analyse les types de variables, les modules importés et les définitions de fonctions pour fournir des compléments intelligents et faciliter votre travail. 😍

Visual Studio Code vous permet également de déboguer le code directement depuis l'éditeur et d'utiliser les commandes Git intégrées.

Vous pouvez étendre les fonctionnalités de l'éditeur en installant des extensions - elles ne vous ralentiront pas car elles s'exécutent dans des processus distincts.

Les meilleures caractéristiques de Visual Studio Code

Fonctionne sous Windows, Linux et Mac

Complétions intelligentes avec IntelliSense

Débogage transparent du code grâce à un éditeur de code riche en fonctionnalités

Prise en charge des extensions, de plusieurs langages de programmation et formats de fichiers

L'une des rares options de version gratuite dans cette liste d'éditeurs de code

Limitations de Visual Studio Code

L'optimisation de la mémoire pourrait être améliorée

Problèmes potentiels de performance lorsque l'on travaille avec de grandes bases de code

Prix de Visual Studio Code

**Gratuit

Visual Studio Code ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (2,100+ reviews)

: 4.7/5 (2,100+ reviews) Capterra : 4.8/5 (1 500+ commentaires)

2. Vim

Via : Vim Si vous êtes un développeur ou un programmeur expérimenté à la recherche d'une version avancée de l'éditeur vi d'UNIX, vous l'avez trouvé ! Vim est un éditeur de texte hautement configurable doté de fonctionnalités plus avancées que l'éditeur vi. Il est donc idéal pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur développement.

Beaucoup considèrent Vim comme un environnement de développement intégré (IDE) en raison de ses nombreux plugins et extensions, de son terminal intégré et de son haut niveau de personnalisation. Vous bénéficierez d'une fonction de recherche et de remplacement robuste, de nombreuses intégrations et d'une incroyable polyvalence.

L'outil est gratuit, mais si vous le trouvez utile, les créateurs de Vim vous demandent de faire un don pour aider les enfants orphelins en Ouganda.

Les meilleures fonctionnalités de Vim

Diverses options de personnalisation

Prise en charge de nombreux plugins et extensions

Edition in-terminal

Convient à des centaines de langages de programmation

Limites de Vim

Courbe d'apprentissage plus prononcée

L'interface peut sembler désuète

Prix de Vim

Gratuit

G2 : 4.4/5 (250+ commentaires)

: 4.4/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (moins de 5 commentaires)

3. Texte sublime

Via : Texte sublime Sublime Text offre tout ce qu'il faut : il est simple, puissant et hautement personnalisable, avec de nombreux raccourcis intuitifs.

La dernière version de l'outil (Sublime Text 4) propose des fonctionnalités astucieuses telles que la fonctionnalité Tab Multi-Select qui vous permet de diviser l'interface afin d'afficher plusieurs onglets et de faire grimper votre productivité en flèche. Vous pouvez également profiter de l'option d'auto-complétion mise à jour qui fournit une complétion de ligne intelligente basée sur le code existant.

Parmi les autres fonctionnalités notables, citons la coloration syntaxique améliorée, l'API Python et une interface raffinée avec de nombreux nouveaux thèmes. L'éditeur de code est disponible sur Windows, Mac et Linux, vous pouvez donc l'utiliser quel que soit votre système d'exploitation.

Les meilleures caractéristiques de Sublime Text

Fonctionnalité de multi-sélection des onglets

Option d'auto-complétion robuste et capacités de mise en évidence de la syntaxe

Disponible sous Windows, Mac et Linux

Nombreux raccourcis

Version gratuite disponible

Limitations de Sublime Text

Pas d'extensions intégrées

Le nombre d'options peut être écrasant par rapport à d'autres éditeurs de code

Prix de Sublime Text

**Essai gratuit

Licence : 99 $/an

Sublime Text ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (1 200+ commentaires)

: 4.5/5 (1 200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1,300+ commentaires)

4. Nova

Via : Nova Vous êtes à la recherche d'un excellent éditeur de code MacOS ? Vous l'avez trouvé ! Nova (remplaçant de Coda) est une plateforme native Mac qui rend l'expérience d'édition très facile avec des options comme l'autocomplétion intelligente, le défilement de l'éditeur, et les curseurs multiples.

Nova offre un support natif pour 20+ langages de programmation et de balisage et formats, que vous pouvez étendre grâce à une API et un navigateur d'extensions intégré. 😎

En plus d'écrire et d'éditer du code, vous pouvez utiliser Nova pour exécuter votre code via des scripts personnalisés et déboguer. De plus, grâce aux nombreuses options de personnalisation, à la disposition des espaces de travail et aux magnifiques thèmes et couleurs de syntaxe, vous pouvez créer un environnement dans lequel vous aimerez travailler.

Les meilleures fonctionnalités de Nova

Extensions avancées

Support de débogage intégré pour plusieurs langues

Diverses personnalisations

Outils de contrôle de source Git intégrés

Limitations de Nova

Disponible uniquement sur les systèmes d'exploitation Mac, ce qui peut être limitant pour d'autres éditeurs de code

Peut être difficile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Nova

99$ + taxe: un an de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités

un an de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités 79$ + taxe: si vous passez de Coda à Nova

G2 : 3.8/5 (moins de 5 commentaires)

: 3.8/5 (moins de 5 commentaires) Product Hunt : 4.1/5 (plus de 10 commentaires)

5. PyCharm

Via : JetBrains Plus qu'un éditeur de code, PyCharm est un environnement de développement intégré (IDE) robuste pour Python. En tant que tel, il n'est pas destiné aux débutants et s'adresse plutôt aux professionnels expérimentés.

Plusieurs fonctionnalités placent PyCharm parmi les meilleurs IDE Python du marché. Il offre une assistance Python intelligente - l'outil peut compléter des lignes de code pour vous, mettre en évidence les erreurs et vous aider à naviguer dans votre code.

La plateforme offre des capacités à distance, ce qui vous permet de développer des apps sur des machines virtuelles ou des hôtes distants. 😍

Avec un terminal intégré, un débogueur intégré, un exécuteur de tests et de nombreuses intégrations, PyCharm est tout ce dont un développeur Python chevronné a besoin pour coder efficacement.

Les meilleures caractéristiques de PyCharm

Disponible sur Mac, Windows et Linux, ce qui le différencie des autres éditeurs de code

IDE Python

Assistance intelligente

Supporte plusieurs frameworks de développement web (comme Flask, Django, ou Pyramid)

Limitations de PyCharm

La manipulation de code complexe peut être difficile

Le lancement ou le changement de projet peut ralentir le processus de codage

Prix de PyCharm

PyCharm : 249 $/an par utilisateur pour la première année (la deuxième année est 199 $, la troisième année et les suivantes sont 149 $)

: 249 $/an par utilisateur pour la première année (la deuxième année est 199 $, la troisième année et les suivantes sont 149 $) Pack tous produits (comprend 16 outils) : 779 $/an par utilisateur pour la première année (la deuxième année est de 623 $, la troisième année et les suivantes sont de 467 $)

PyCharm ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (700+ commentaires)

: 4.6/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (300+ commentaires)

6. BBEdit

Via : En vrac BBEdit est un éditeur Mac HTML et texte primé. Les développeurs et les programmeurs ne sont pas les seuls à aimer cet outil : grâce à sa polyvalence et à ses fonctionnalités robustes, il est également utilisé par les auteurs de sites web, les rédacteurs et d'autres professionnels.

Que vous réserve BBEdit ?

Tout d'abord, il offre une option de recherche et de remplacement avancée sur plusieurs fichiers simultanément, ce qui vous permet de rationaliser votre productivité et de gagner du temps. Il est également équipé de la fonction de recherche de motifs grep, de divers outils de définition de projet, d'une coloration syntaxique pour différents langages de code source et d'une complétion de texte et de code.

Comme BBEdit est également un éditeur HTML, il dispose de tout un ensemble d'outils de balisage HTML. 🔧

Les meilleures caractéristiques de BBEdit

Pattern Playgrounds pour expérimenter des motifs grep

Intégration de Git et Subversion

Feuilles de travail Shell

Éditeur de code utile pour les concepteurs de sites web

Limitations de BBEdit

Ne fonctionne que sur les appareils Mac

Le passage d'une tabulation à l'autre peut être plus lent

Prix de BBEdit

BBEdit 14 Individual : $49.99

: $49.99 BBEdit 14 mise à jour de 13.x : $29.99

: $29.99 BBEdit 14 mise à jour de 12.x ou antérieur : $39.99

: $39.99 Mise à jour de BBEdit 14 à partir du Mac App Store : $39.99

: $39.99 Prix multi-utilisateurs : Contacter pour les prix

BBEdit ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

: 4.5/5 (50+ commentaires) TrustRadius : 7.7/10 (10+ avis)

7. Atome

Via : GitHub Atom est un éditeur de code orienté vers la collaboration en temps réel et une productivité maximale. Il offre une compatibilité multiplateforme, de sorte que vous et vos collègues puissiez coder ensemble quel que soit votre système d'exploitation.

Atom dispose également d'une option de partage d'écran, parfaite pour les personnes multitâches qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de plusieurs projets simultanément. L'outil est doté d'un excellent navigateur de système de fichiers qui vous permet de trouver le fichier souhaité en un instant.

Parmi les options "standard", vous apprécierez la recherche et le remplacement, l'auto-complétion et la mise en évidence de la syntaxe.

Le problème avec Atom ? Il n'existe plus. Le 15 décembre 2022, l'éditeur a été officiellement retiré. Vous pouvez continuer à l'utiliser, mais seulement si vous avez déjà des versions antérieures - les versions 1.63.0 et 1.63.1 ne fonctionnent pas.

Atom meilleures caractéristiques

Axé sur la collaboration

Fonctionnalité de partage d'écran

Meilleur éditeur de code pour son navigateur de système de fichiers

Convivialité

Limites d'Atom

Il ne peut plus être téléchargé car il a été retiré

Prix d'Atom

Gratuit

G2 : 4.4/5 (750+ commentaires)

: 4.4/5 (750+ commentaires) TrustRadius : 8.7/10 (80+ avis)

8. IntelliJ IDEA

Via : JetBrains Cet environnement de développement intégré (IDE) Java et Kotlin est destiné à rendre le processus de développement amusant et agréable ! 🥳

C'est un Outil de codage alimenté par l'IA qui augmente votre productivité en vous aidant à écrire un code impeccable grâce à des fonctions qui recherchent les erreurs potentielles et proposent des suggestions pour les corriger.

IntelliJ IDEA est axé sur la collaboration - créez des sessions partagées pour réviser et déboguer ou déplacez vos projets vers une machine distante pour libérer le potentiel de l'outil.

La fonction la plus remarquable de l'outil est AI Assistant avec un chat intégré. Utilisez-le pour rédiger des commentaires de documentation, générer des messages de validation et faciliter votre travail en général.

Les meilleures fonctionnalités d'IntelliJ IDEA

Encourage la collaboration

Suggestions contextuelles

Assistant d'intelligence artificielle basé sur le chat

Intégration GitLab

Limites d'IntelliJ IDEA

Les grands projets consomment beaucoup de ressources système par rapport à d'autres éditeurs de code

L'interface complexe peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'IntelliJ IDEA

La plateforme dispose de plusieurs plans tarifaires et d'offres spéciales - visitez le site web pour plus de détails

G2 : 4.5/5 (plus de 1 100 commentaires)

: 4.5/5 (plus de 1 100 commentaires) Capterra : 4.8/5 (1,100+ commentaires)

9. Notepad++

Via : Notepadplusplus De nombreux développeurs s'accordent à dire que Notepad++ a tout pour plaire. Cet éditeur de code prend en charge de nombreux langages de programmation et offre des fonctionnalités qui facilitent la création d'un code de qualité.

Son plus grand attrait réside dans ses performances rapides comme l'éclair et son utilisation optimale des ressources système. Notepad++ utilise l'API Win32 et la STL, ce qui lui permet d'être incroyablement rapide tout en conservant une taille réduite. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de surcharger votre système. En fait, grâce à sa légèreté, Notepad++ convient aux systèmes bas de gamme. 🥰

Si vous travaillez sur des codes volumineux, vous apprécierez la fonction de plan du document - elle vous permet d'avoir une vue d'ensemble du code et de sauter à la section souhaitée sans défilement interminable et sans perdre votre place.

Meilleures caractéristiques de Notepad++

Léger

Plan du document

Prise en charge de plusieurs langues

Meilleur éditeur de code pour les codes longs

Limitations de Notepad++

L'interface utilisateur et les principales fonctionnalités pourraient bénéficier d'une mise à jour

Ne fonctionne que sous Windows

Prix du Notepad

**Gratuit

G2 : 4.6/5 (2,300+ commentaires)

: 4.6/5 (2,300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1,700+ commentaires)

10. Eclipse

Via : Eclipse L'écriture, le débogage et les tests de code sont beaucoup plus faciles avec Eclipse, un puissant IDE doté de nombreuses fonctionnalités qui améliorent votre efficacité et réduisent les erreurs.

Eclipse a été le favori de nombreux développeurs grâce à sa polyvalence et à ses possibilités de personnalisation. Outre l'intégration fiable de Git, la plateforme offre un grand nombre de plugins, ce qui vous permet d'adapter l'IDE à vos besoins et de personnaliser les flux de travail.

La plateforme offre tout ce dont vous avez besoin pour tester le code en profondeur. S'il détecte une erreur potentielle, il fournira un message détaillé avec une explication, vous aidant à résoudre le problème en un rien de temps.

Les meilleures caractéristiques d'Eclipse

Intégration Git

Riche sélection de plugins

Excellente détection des erreurs

Limitations d'Eclipse

Lourd en termes d'utilisation de la RAM

Peut être laggy

Prix d'Eclipse

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (2 800+ commentaires)

: 4.3/5 (2 800+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (150+ commentaires)

