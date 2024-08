Comité de pilotage : Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important et comment en gérer un ?

Lorsqu'il s'agit d'opérations complexes telles que des projets, il est facile de se perdre dans les détails et d'oublier la vue d'ensemble. Vous avez besoin d'une force pour superviser, guider et maintenir les projets sur la bonne voie. Le gestionnaire de projet étant le plus sollicité sur le terrain, il ne dispose souvent pas des ressources nécessaires pour prendre de grandes décisions. C'est à cela que sert le comité de pilotage. ✨

Malgré les responsabilités cruciales d'un comité de pilotage, peu de gens savent ce que ses membres font et pourquoi ils sont importants. Cet article a pour but de changer cela. Vous y découvrirez l'objectif, la structure et les responsabilités du comité de pilotage. Nous partagerons également des conseils pour mettre en place et gérer un comité de pilotage efficace.

Qu'est-ce qu'un comité de pilotage ?

Un comité de pilotage est un Tableau qui prend des décisions au niveau macro pour des projets ou des organisations, en les guidant dans la bonne direction stratégique. 🧭

Le comité est généralement composé de personnes diverses qui ne participent pas aux activités quotidiennes, mais qui ont tout intérêt à ce que le projet ou l'organisation réussisse. Il peut s'agir de responsables d'entreprises, d'experts en la matière, voire d'utilisateurs finaux.

Il existe de nombreux types de comités de pilotage. En voici quelques-uns :

Les comités exécutifs

Comités de pilotage de projet

Comités de confidentialité

Comités à but non lucratif

Les rôles et les responsabilités des comités de pilotage diffèrent en fonction de la nature du projet programmes qu'ils régissent . En général, ils se réunissent de temps à autre pour discuter de sujets cruciaux et décider des meilleures étapes à suivre. Ils collaborent avec les gestionnaires de projet, qui sont chargés de mettre en œuvre les décisions du comité.

Conseil professionnel: Que vous planifiez une réunion du comité de pilotage ou que vous coordonniez les changements pour assurer la réussite du projet, utilisez un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp pour que vos efforts soient fructueux et efficaces. ClickUp facilite la collaboration avec les équipes de projet sur n'importe quel travail et vous permet d'économiser du temps et des efforts.

Importance et objectif des comités de pilotage dans la gestion de projet

Disposer d'un Tableau composé de figures d'autorité et de parties prenantes de haut niveau pour orienter la gestion de projet dans la bonne direction jette les bases de la réussite. Vous découvrirez ci-dessous les principaux avantages qu'apportent les comités de pilotage :

Planification stratégique: En suivant l'une des clés de la réussite d'un projet, le comité de pilotage est en mesure d'en assurer le suiviprincipes de la gestion de projetle comité aligne le projet sur les objectifs de l'organisation. À ce faire, il contribue à l'efficacité de la gestion de projetgestion des ressources etla hiérarchisation des tâchesen veillant à ce que le travail se fasse dans l'intérêt des deux parties La prise de décision éclairée: Le comité est composé de personnes ayant des compétences, des expériences et des points de vue différents. Cette diversité leur permet d'élaborer des solutions et des stratégies optimales qui profitent à tous Amélioration de la communication: Le rôle du comité est de veiller à ce que toutes les parties prenantes soient représentées au sein du comitéles parties prenantes concernées soient informées du forfait et de la progression du projet. Il favorise ainsi une culture de la transparence et de la confiance Adaptabilité aux changements: Grâce à leur stratégie d'atténuation des risques et à la combinaison de leurs intérêts, les comités de pilotage sont aptes à résoudre les conflits. Ils peuvent également prendre des décisions rapides pour ajuster le projet à la lumière de nouvelles informations Amélioration des performances: En gouvernant le projet et en offrant l'assistance d'experts en cas de besoin, les comités de pilotage augmentent l'efficacité et la qualité du projet

A lire en prime: Consultez le site de l'Agence européenne pour l'environnement meilleurs modèles de gouvernance de projet pour votre équipe !

Les rôles et responsabilités des membres du comité de pilotage

Les comités de pilotage varient en fonction de la nature de l'organisation ou de l'initiative. Ils peuvent comprendre des collaborateurs internes et externes remplissant différentes fonctions, telles que :

Les cadres : Les dirigeants de haut niveau qui guident la stratégie de l'organisation

Les dirigeants de haut niveau qui guident la stratégie de l'organisation Les cadres supérieurs: Les dirigeants qui assurent la médiation entre les cadres et les services

Les dirigeants qui assurent la médiation entre les cadres et les services Les Business managers: Les personnes qui représentent les objectifs d'entreprise d'unités spécifiques

Les personnes qui représentent les objectifs d'entreprise d'unités spécifiques Les chefs de service: Les personnes qui dirigent les employés du service qui sont impliqués dans le projet

Les personnes qui dirigent les employés du service qui sont impliqués dans le projet Les experts en la matière : des figures d'autorité dans leur domaine, qui ont des connaissances spécialisées et fournissent des conseils à leurs collèguesgarantir une prise de décision fondée sur des faits* Les fournisseurs principaux: Les personnes qui gèrent la chaîne d'approvisionnement et les participants externes

Les fournisseurs principaux: Les personnes qui gèrent la chaîne d'approvisionnement et les participants externes Investisseurs: Personnes qui apportent une assistance financière à l'initiative ou à l'organisation

Personnes qui apportent une assistance financière à l'initiative ou à l'organisation Les représentants des clients: Les personnes qui tirent une valeur du résultat et qui sont chargées de formuler les besoins et les attentes des utilisateurs

Le comité de pilotage du projet est impliqué à tous les niveaux du projet. Ses cinq principales responsabilités sont les suivantes

1. Définir les résultats et la portée

La première décision du comité de pilotage concerne les résultats idéaux du projet. Cette décision précise le but de l'ensemble de l'opération et oriente les décisions futures.

Ensuite, le comité définit la portée du projet, c'est-à-dire les ressources, les produits à livrer, les limites et tout autre facteur crucial pour la réussite du projet le forfait du projet . Il paramètre également les objectifs du projet, qui sont ambitieux mais aussi réalistes. Enfin, ils définissent les indicateurs du projet qui indiquent sa réussite. ⭐

Pro tip : The Modèle de cahier des charges ClickUp fournit un cadre solide pour définir les grandes lignes de tout projet. Il rationalise le forfait de progression du projet et la communication avec les parties prenantes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/baf31c30-1000.png Le modèle de cahier des charges de ClickUp /$$img/

Documentez tous les aspects clés de votre projet avec le modèle de cahier des charges de ClickUp

2. Paramétrer ou approuver les échéanciers et les budgets

Dans le cadre de l'étendue du projet, le comité délibère sur les ressources nécessaires à l'exécution du projet, telles que le capital, le personnel et le temps. 💰

Les gestionnaires de projet proposent généralement le budget initial et l'Échéancier du projet, mais les experts du comité fournissent des conseils et sont chargés d'approuver le budget et l'échéancier définitifs du projet. Le comité doit également approuver toute demande de modification avant qu'elle ne prenne effet.

Conseil pro: Les gestionnaires de projet peuvent utiliser le comité de gestion du projet Modèle de proposition de budget ClickUp pour résumer les coûts prévus d'une initiative et demander un financement au comité de pilotage du projet.

Créez une demande de financement solide pour le comité de pilotage avec le modèle de proposition de budget de ClickUp

3. Évaluer et atténuer les risques

Les comités de pilotage analysent les forfaits des projets afin de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. Ils créent ensuite une forfait d'urgence pour faire face à ces problèmes. ⚠️

Le forfait aide l'équipe du projet à se préparer à des situations d'urgence ou imprévues. Il leur donne également des instructions sur la manière de réagir et de faire face aux conséquences. Outre la réduction des risques pour la sécurité, cette approche proactive permet d'éviter des revers majeurs et permet aux projets de respecter le calendrier.

Astuce : Ayez une meilleure compréhension des risques potentiels du projet et de leur impact grâce à l'outil Modèle de registre des risques ClickUp . Conservez toutes les informations en un seul endroit et créez un forfait d'atténuation des risques de manière efficace.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/9c12f9df-1000-1.png Le modèle de registre des risques ClickUp /$$img/

Ne laissez passer aucun problème potentiel lié au projet grâce au modèle de registre des risques de ClickUp

4. Suivi de l'exécution du projet

Le manager d'équipe est responsable de l'attribution des tâches et du suivi de la progression de l'équipe de projet. À intervalles réguliers, il donne au comité de pilotage des mises à jour régulières sur la progression et le statut du projet. Le gestionnaire ne s'attarde pas sur les détails, mais brosse plutôt un tableau général de la situation du projet, et plus précisément du respect des délais et du budget. 👀

Le comité de pilotage décide ensuite s'il y a lieu d'intervenir et, dans l'affirmative, quelles étapes l'équipe doit franchir. Le comité informe également les autres parties prenantes des jalons cruciaux du projet.

5. Fournir des conseils et de l'assistance

Les petits problèmes quotidiens sont du ressort du gestionnaire de projet. Il peut arbitrer les conflits et réaffecter les ressources de son propre chef. S'il ne parvient pas à identifier une solution viable ou se heurte à des goulets d'étranglement plus importants, le gestionnaire de projet peut se tourner vers le comité de pilotage.

Comprenant l'importance et la pénibilité du rôle du gestionnaire, le comité l'assiste, le conseille et l'encourage tout au long du cycle de vie du projet. 🤝

Mise en place et fonctionnement d'un comité de pilotage

Compte tenu du rôle crucial que jouera le comité de pilotage au sein de votre organisation, vous devez consacrer beaucoup de temps et d'efforts à sa mise en place. Si votre prochaine tâche consiste à former et à gérer un comité de pilotage, lisez les lignes directrices ci-dessous et familiarisez-vous avec le processus.

1. Définition des paramètres et création d'une charte

La première étape consiste à définir la mission et le champ d'action du comité de pilotage, en abordant des informations telles que :

Les objectifs et les moyens de les atteindre

Les rôles et les attentes

Les limites

Normes de fonctionnement

Le champ d'application établit une cadre de gouvernance pour naviguer dans le travail à venir du comité de pilotage et les défis émergents. Vous devriez également créer une un forfait de communication sur le projet pour décrire comment le comité prendra ses décisions, comment les membres du Tableau recevront les informations et comment ils solliciteront la contribution de collaborateurs externes.

Enfin, rédigez une charte officielle du comité de pilotage pour officialiser ces décisions. ✒️

Conseil professionnel: Commencez par le Modèle de charte de projet ClickUp et personnalisez-le en fonction de vos réunions. Vous aurez une charte de comité de pilotage professionnelle en un rien de temps !

Utilisez le modèle de charte de projet ClickUp et définissez la mission de votre comité de pilotage

2. Constituer l'équipe de rêve

Pour déterminer qui doit participer, il faut tenir compte du champ d'action du comité de pilotage. En fonction de la taille du projet ou de l'organisation, sélectionnez cinq à huit personnes pour le groupe. Assurez-vous que le Tableau représente tous les services impliqués dans le projet et qu'il est composé de personnes aux compétences et aux antécédents divers. Donnez la priorité aux personnes ayant le plus d'expérience sur le terrain et à celles qui peuvent bien travailler en équipe.

Il est important de désigner une personne qui jouera le rôle de président du groupe. Cette personne dirigera le comité de pilotage et veillera à ce qu'il fonctionne de manière équitable et harmonieuse, dans le respect de la charte, et ce, malgré d'éventuels conflits d'intérêts gestion de projet qui peuvent se présenter. Leur travail consistera également à accélérer le processus de prise de décision sans le brusquer. ⏩

Lorsque vous réunissez l'équipe, informez tous les membres de l'objectif et du champ d'action du comité. Chacun doit comprendre en quoi consiste son rôle et ce que l'on attend de lui. Expliquez-leur qu'il est important qu'ils soient engagés dans leur rôle, qu'ils assistent régulièrement aux réunions et qu'ils communiquent ouvertement. Si certains membres n'ont jamais fait partie d'un comité de pilotage auparavant, proposez-leur une formation appropriée.

Conseil pro: La constitution et la régulation d'un comité de pilotage sont plus simples avec la Modèle de tableau de bord ClickUp . Cet outil pratique vous permet de garder une trace des membres du Tableau, de leurs coordonnées et des réunions.

Gérez tous les membres du comité de direction et les réunions sous un même toit avec le modèle de tableau de bord de ClickUp

3. Organiser des réunions régulières

Les comités de pilotage doivent se réunir régulièrement pour régler les problèmes en temps utile et veiller à ce que les projets respectent le calendrier. Lorsque tout se déroule comme prévu, il n'est pas forcément nécessaire de tenir des réunions fréquentes. Il est important de reconnaître quand le besoin de discussion existe et quand les membres pourraient utiliser leur temps sur des problèmes plus urgents.

Par exemple, vous pouvez organiser des réunions régulières lorsque le projet atteint ses jalons. En cas de problème, vous pouvez organiser une réunion ad hoc.

Chaque session du comité de pilotage doit avoir un objectif et un agenda précis. Il peut s'agir de mises à jour sur la progression du projet, de sessions de brainstorming, de forfaits pour le travail à venir, et de toute autre discussion nécessaire à un moment donné. Les réunions doivent également impliquer le gestionnaire de projet, qui informera le comité des développements les plus récents et les plus notables du projet. 📢

Astuce: Qu'il s'agisse d'une réunion de projet initiale ou d'une réunion d'urgence, il convient de la forfaiter avec le chef de projet Modèle de réunion ClickUp . Ce modèle complet vous permet de planifier des réunions, d'inviter des membres de comités et de créer des agendas en toute simplicité.

Planifiez et préparez toutes les réunions du comité de pilotage avec le modèle de réunion de ClickUp

Lecture bonus: En savoir plus sur les les neuf types de réunion les plus courants !

Conseils pour organiser efficacement les réunions du comité de pilotage

Bien que les comités de pilotage soient de petite taille, leurs membres ont des emplois du temps serrés, et il est donc souvent difficile de les coordonner. Vous devez trouver une heure qui convienne à tout le monde. Vous devez également organiser les réunions de manière efficace afin de ne pas perdre de temps. Plus important encore, pour remplir l'objectif du comité, vous devez mettre en œuvre ses décisions dans le flux de travail du projet.

Heureusement, la technologie peut vous faciliter la tâche. A outil de gestion de projet tel que ClickUp peut faciliter une collaboration sans faille entre le comité de pilotage et l'équipe du projet. La suite de gestion de projet de ClickUp vous permet de construire une hiérarchie pour organiser tout le travail et la documentation sous un même toit. Créez un Espaces distinct pour le comité de pilotage et définissez des paramètres de permission pour que seuls les membres puissent l'afficher. Vous pouvez également gérer les réunions dans votre environnement de travail ClickUp en toute simplicité.

Qu'il s'agisse d'une réunion ou d'un élément de travail, ajoutez-le en tant que tâche et déléguez-le aux membres. Dans chaque affichage de tâche, vous pouvez inclure :

Une description

Des fichiers

Des checklists

Des commentaires étiquetables

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Task-View-Checklist.png Affichage de la tâche ClickUp /$$$img/

Lors de l'attribution des tâches ClickUp, incluez des descriptions, des fichiers et des checklists pour aider les membres à les exécuter efficacement ClickUp est livré avec plus de 15 affichages vous permettant de visualiser et d'appréhender n'importe quel aspect du projet. L'outil Vue Gantt de ClickUp est idéale pour visualiser l'échéancier d'un projet, tandis que la vue de Gantt de Affichage du Calendrier ClickUp vous permet de suivre et de planifier des réunions. La plateforme s'intègre à Zoom et de nombreuses autres plateformes de vidéoconférence. Vous pouvez lancer des appels directement à partir des tâches de la réunion !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-644.png Affichage du Calendrier ClickUp /$$$img/

Affichez le calendrier des réunions et du travail de votre comité de pilotage à l'aide de ClickUp Calendrier

Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour forfaiter les réunions du comité, suivez les conseils ci-dessous pour en tirer le meilleur parti. 🙌

Préparer un agenda

Pour assurer une productivité maximale lors d'une réunion de comité de pilotage, créez un agenda de la réunion à l'avance. La discussion doit se concentrer sur la situation dans son ensemble et sur les problèmes à fort impact. Elle ne doit aborder les détails du projet que dans des circonstances spécifiques, par exemple lorsque le chef de projet soulève une préoccupation. Dans tous les autres cas, il s'agit de distractions inutiles.

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour rédiger votre agenda et vos points de discussion. Pour gagner du temps, profitez du moteur IA de la plateforme, ClickUp Brain . Il peut relire votre texte ou même générer des plans de réunion à votre place.

Envoyer l'agenda avant la réunion

Les réunions du comité de pilotage se déroulent mieux lorsque les participants sont au courant des sujets abordés. C'est pourquoi il est conseillé de partager l'ordre du jour de la réunion à l'avance. Cela permet aux membres du comité de réfléchir au sujet et de préparer leurs questions. 🤔

Dans ClickUp, vous pouvez transmettre l'agenda en partageant le document ClickUp ou en résumant les principaux points dans la description de la tâche de réunion désignée. Consultez le Modèle d'agenda de réunion du Tableau ClickUp pour voir comment il est terminé. Il vous donnera une structure toute faite sur laquelle vous pourrez vous appuyer, ainsi que des idées sur ce qu'il faut inclure. 💬

Rendez vos réunions de comité de direction plus efficaces grâce au modèle d'agenda de réunion du conseil d'administration de ClickUp

Regarder l'horloge

Si vous devez prévoir suffisamment de temps pour couvrir chaque élément de l'agenda, la réunion ne doit pas non plus s'éterniser et affecter les autres validations des membres. Vous devez trouver le parfait équilibre entre rigueur et concision. ⚖️

Communiquer ouvertement

Les membres du comité de pilotage doivent écouter activement, poser des questions et expliquer le raisonnement qui sous-tend leurs suggestions et leurs choix. Le président doit encourager les participants à exprimer honnêtement leurs opinions. 📞

Prendre des notes

Lorsqu'il s'agit de sujets importants, les membres du comité de pilotage ne doivent pas se fier à leur mémoire. C'est là que les comptes rendus de réunion entrent en jeu. Les participants doivent prendre des notes personnelles pendant les réunions, mais vous devez également charger une personne de rédiger le compte rendu officiel de la réunion pour l'ensemble du comité.

Vous pouvez utiliser le ClickUp Bloc-notes pour noter les principaux points à retenir et créer des tâches à suivre à partir de ceux-ci. ClickUp Brain peut transcrire les réunions, générer des notes et résumer les comptes rendus de réunion pour vous, ce qui vous permet d'accorder toute votre attention à la discussion et à la prise de décision.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-40.jpeg Fonctionnalité de résumage de ClickUp Brain /$$$img/

ClickUp Brain peut résumer les notes de réunion de votre comité de pilotage en quelques secondes

Diriger efficacement un comité de pilotage avec ClickUp

Sans comité de pilotage, un projet est comme un navire perdu en mer. L'équipage du navire peut être en mesure de trouver la terre à l'aide des objets célestes et de la configuration des vents, mais avoir une boussole garantit une navigation plus précise et plus fiable. 🚢

Avec une plateforme de gestion de projet comme ClickUp, les comités de pilotage peuvent forfaiter leur travail et leurs réunions sans effort. Ils peuvent laisser ClickUp s'occuper du travail banal pendant qu'ils s'attaquent aux questions clés du projet. S'inscrire à ClickUp et atteignez une productivité maximale, que vous soyez membre d'un comité, chef de projet ou une entreprise occupée à gérer ses tâches personnelles.