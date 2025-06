Que sont les cadres de gestion de la performance ? Guide détaillé

Un cadre de gestion des performances est un processus structuré qui aide les chefs d'équipe ou les responsables RH à suivre et à améliorer les performances du personnel. Il consiste à définir des objectifs spécifiques et à mesurer les performances d'un employé par rapport à ces objectifs.

Les cadres de gestion des performances font partie intégrante de toute organisation. Ils aident les chefs d'équipe à suivre les objectifs d'apprentissage et de développement des employés et à garantir une croissance continue. Ces cadres contribuent également à maintenir la motivation des employés en leur fixant des cibles spécifiques à atteindre.

Ces cadres améliorent considérablement les méthodes traditionnelles de suivi des performances, qui étaient auparavant peu structurées ou structurées de manière approximative. En décomposant le processus en étapes bien définies, les cadres de gestion des performances le rendent plus efficace.

Mais comment créer un cadre de gestion des performances et quels types de cadres existe-t-il ?

Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur les cadres de gestion des performances.

Résumé : Un cadre de gestion des performances comporte cinq éléments

Les organisations utilisent l'un des cinq cadres de gestion des performances suivants

Pour élaborer et mettre en œuvre un cadre efficace, vous devez : Fixer des objectifs réalisables et bien les formuler Définir des indicateurs clés pour mesurer les performances Suivre les performances et fournir un retour d'information continu Solliciter des commentaires pour continuer à améliorer le processus Former les équipes aux avantages du système

Ces cadres présentent des avantages tels qu'une motivation accrue, une meilleure collaboration au sein des équipes et une meilleure fidélisation des employés

Éléments fondamentaux d'un cadre de gestion des performances

Bien qu'il existe différents types de cadres de gestion des performances, les éléments fondamentaux restent les mêmes dans tous les cas.

Voici les éléments clés de tout cadre de gestion des performances :

Définition des objectifs : fixez des cibles à votre personnel et clarifiez vos attentes. Vous devez également préciser les indicateurs clés de performance (KPI) que vous utiliserez pour mesurer les performances. Certaines organisations publient également des mesures incitatives pour les employés qui atteignent ou dépassent ces objectifs

Mesure de la performance : mesurez la performance du personnel en suivant des indicateurs et des KPI définis et en évaluant régulièrement la progression de chaque membre du personnel

Feedback et formation : communiquez régulièrement avec vos collaborateurs et fournissez-leur un feedback continu pour les informer de leur progression et des points à améliorer. Cela permet de maintenir la transparence et d'assurer que tout le monde est sur la même page

Évaluations périodiques : effectuez régulièrement des évaluations structurées afin d'évaluer formellement les performances. Si nécessaire, proposez des plans d'amélioration des performances aux employés peu performants

Récompenses et reconnaissance : communiquez les évaluations annuelles de chaque membre du personnel et offrez des récompenses et une reconnaissance aux plus performants

Quel que soit le système de gestion des performances que vous utilisez, ces éléments fondamentaux feront partie intégrante du processus. Tout au long du processus, veillez à garantir une transparence totale et une communication ouverte entre vous et les membres de votre équipe.

Types de cadres de gestion des performances

Les organisations du monde entier utilisent généralement cinq cadres pour la gestion des performances des employés. Évaluez chacun d'entre eux avant de décider lequel est le plus adapté à votre stratégie organisationnelle.

Objectifs et résultats clés (OKR)

Il s'agit d'un système de gestion des performances simple mais efficace dans lequel vous définissez des objectifs de performance en fonction des objectifs de l'organisation. Il liste également les résultats clés ou les résultats attendus afin de déterminer les performances individuelles des employés.

Pour commencer, utilisez le modèle de cadre OKR ClickUp.

Télécharger ce modèle Tirez parti du modèle OKR et Objectifs de ClickUp pour définir des objectifs et des KPI au niveau du service plutôt qu'au niveau individuel

Il s'agit d'un modèle prêt à l'emploi et personnalisable qui vous aide à définir des objectifs, à suivre leur progression et à mesurer les résultats clés. Il est possible de définir des priorités et de trier les OKR par type, service, date de début et date d'échéance. Cela facilite grandement le suivi de vos objectifs et des mesures clés.

Si vous souhaitez plutôt suivre les OKR de votre entreprise, le modèle ClickUp « OKR et objectifs de l'entreprise » est la solution idéale.

Télécharger ce bouton Définissez des objectifs clairs et des cibles mesurables, puis suivez leur progression à l'aide du modèle OKR et Objectifs de ClickUp pour les entreprises

Ce modèle vous permet de segmenter les objectifs par service, progression, catégorie, etc. Il existe également des étiquettes qui vous aident à classer chaque objectif. Autre avantage : il vous permet de définir des cibles quantitatives, ce qui facilite la mesure des performances.

Voici quelques exemples d'OKR pour vous aider à vous faire une idée de la manière de définir des OKR :

1. Objectif : améliorer le référencement naturel (SEO) de votre site web

Résultats clés :

Augmentation du nombre de visiteurs mensuels sur le site

Augmentation du classement dans les résultats de recherche pour un nombre X de mots-clés

Augmentation du nombre de backlinks de haute qualité vers votre site web

2. Objet : Organiser un webinaire réussi avec des experts du secteur

Résultats clés :

Nombre d'inscriptions au webinaire

Nombre et qualité des experts du secteur ayant accepté l'invitation

Nombre de conversions générées par le webinaire

Dans le cadre du système OKR, les évaluations de performance sont généralement effectuées tous les trimestres. Cependant, vous pouvez augmenter la fréquence en fonction des besoins de votre entreprise et des exigences en matière de formation.

Gestion par objectifs (MBO)

Popularisé pour la première fois par Peter Drucker, le management par objectifs consiste à définir des objectifs réalistes et réalisables pour le personnel et à évaluer ses performances par rapport à ces objectifs. Ces objectifs s'alignent sur les objectifs généraux de l'entreprise et ont une portée plus large que les objectifs de performance spécifiques de chaque employé.

Contrairement au cadre OKR, le MBO n'est pas aussi axé sur les indicateurs. L'idée est d'atteindre l'objectif dans le délai prédéterminé, et non d'analyser chaque KPI pour voir s'il y a une amélioration.

À ce titre, la gestion par objectifs implique le suivi et l'évaluation des performances à l'aide de divers outils de rapports.

Comprenons cela à l'aide d'un exemple.

Supposons que vous gériez une équipe sportive et que vous souhaitiez remporter le championnat dans 5 ans. La gestion par objectifs vous oblige à définir des objectifs plus modestes qui vous permettront d'atteindre l'objectif principal. Dans ce cas, vos objectifs pourraient être les suivants :

Se classer parmi les cinq premiers du championnat en deux ans

Remporter la deuxième place du championnat en 4 ans

Remportez le championnat et terminez premier au classement à la fin de la 5e année

Les objectifs sont suffisamment clairs pour vous permettre de vérifier s'ils sont atteints sans avoir besoin d'analyser des données ou de suivre des indicateurs. C'est le MBO en action.

Conseil de pro : Tirez parti de ClickUp Goals pour définir des objectifs réalistes et suivre leur progression. Utilisez-le pour définir des objectifs pour votre équipe, y compris des cibles hebdomadaires ou mensuelles pour chaque membre de l'équipe. Il offre un outil de suivi visuel qui vous permet de voir la progression de chaque membre de l'équipe par rapport à ses objectifs et cibles respectifs.

Consultez facilement le tableau de bord des performances et la progression des objectifs de chaque membre de l'équipe à l'aide de ClickUp

Systèmes axés sur l'évaluation des ressources humaines

Il s'agit d'un cadre de gestion des performances dans lequel l'équipe RH évalue les performances du personnel et fournit un retour d'information à la place des chefs d'équipe ou des responsables hiérarchiques.

Dans ce cas, les objectifs ne sont pas liés à des projets ou à des compétences techniques, mais adoptent une vision plus holistique de la croissance et du développement des employés.

Ces systèmes de gestion des performances vous aident à identifier les forces et les faiblesses de chaque employé, ce qui vous permet d'attribuer les bonnes tâches aux bonnes personnes. Ils vous permettent également de comprendre d'autres aspects que les performances des projets, tels que l'engagement et les intérêts des employés.

Voici quelques exemples d'éléments que les responsables RH examinent pour mesurer la croissance et le développement :

Nombre de sessions de formation achevées par un employé pour améliorer ses compétences

Participation à des activités de consolidation d'équipe et à des activités organisationnelles

Contrairement aux cadres axés sur les résultats tels que l'OKR, ces systèmes ne nécessitent pas d'évaluations fréquentes. En général, les évaluations de performance sont effectuées deux fois par an ou une fois par an.

ClickUp Objectifs, par exemple, vous aidera à définir vos objectifs, tandis que le modèle ClickUp Suivi des KPI de performance des employés vous aidera à mesurer la performance du personnel par rapport à ces objectifs.

Télécharger ce modèle Attribuez des tâches aux membres du personnel et suivez les indicateurs de performance clés à l'aide du modèle ClickUp de suivi des KPI de performance des employés

Le modèle comporte sept champs personnalisés dans lesquels vous pouvez saisir vos critères KPI, tels que le service, la valeur cible, l'état d'avancement, etc. Vous pouvez également utiliser des statuts personnalisés tels que « En bonne voie », « À risque », etc. pour suivre chaque KPI.

Ils permettent également d'ajouter des commentaires et des mentions afin de stimuler la motivation et l'engagement des employés.

Tableau de bord prospectif

Il s'agit de l'un des cadres de gestion des performances les plus complets et les plus structurés, car il vous aide à évaluer les performances du personnel sous plusieurs angles. Ces angles comprennent les clients, les finances, l'apprentissage et la croissance, ainsi que les processus internes.

Comme son nom l'indique, ce cadre évalue les employés selon différents paramètres répartis en quatre catégories. Il permet d'aligner les performances du personnel sur les attentes des clients et les objectifs de l'entreprise.

Voici un exemple de mise en œuvre du cadre de gestion de la performance Balanced Scorecard.

Perspective financière Point de vue du client Objectifs Mesures Objectifs Mesures Réduction des coûts opérationnels KPI : Pourcentage de réduction des coûts opérationnels Améliorer la satisfaction client KPI : Net Promoter Score (NPS) Cible : réduction de 5 % en un an Cible : NPS de 70 ou plus Perspective interne de l'entreprise Perspective d'apprentissage Objectifs Mesures Objectifs Mesures Rationaliser le développement des produits KPI : délai de mise sur le marché Perfectionner les membres du personnel KPI : nombre de sessions de formation suivies Cible : réduire le temps nécessaire de 10 % Cible : 5 sessions de formation professionnelle ou plus par an et par employé

Comme il s'agit d'un des cadres les plus complexes, nous vous recommandons d'utiliser des modèles de tableau de bord prospectif plutôt que de partir de zéro. Cela vous permettra de gagner du temps et d'économiser vos efforts tout en rationalisant le processus.

Télécharger ce modèle Créez des tableaux de bord détaillés avec ce modèle ClickUp pour mesurer les performances du personnel ou des équipes dans quatre catégories d'activité différentes

Essayez le modèle de tableau de bord prospectif ClickUp pour commencer. Il va au-delà des objectifs et des mesures et inclut des cibles et des incitations pour chaque catégorie. Cela rend le tableau de bord plus détaillé qu'un tableau de bord prospectif classique. Le modèle est prêt à l'emploi, il vous suffit donc de remplir les détails et de créer un tableau de bord prospectif pour votre entreprise en un rien de temps. Il est également entièrement personnalisable, ce qui vous permet de le modifier selon vos besoins.

Feedback à 360 degrés

La méthode du feedback à 360 degrés est un cadre de gestion des performances couramment utilisé, idéal pour gérer les performances des employés de haut niveau. Elle consiste à recueillir les commentaires des supérieurs, des subordonnés et des pairs afin de fournir une image globale des performances d'une personne.

Il tient également compte des commentaires qualitatifs plutôt que des seules mesures quantitatives de la performance. À titre d'instance, vous pouvez recueillir des commentaires sur la perception qu'ont les autres d'un employé.

Prenons l'exemple d'une grande agence de marketing de contenu, où chaque responsable fait l'objet d'un feedback à 360 degrés.

Cela signifie qu'outre leur manager direct, leurs évaluateurs pourraient inclure leurs subordonnés directs, leurs pairs d'autres équipes avec lesquels ils travaillent régulièrement et leurs principales parties prenantes.

Pour un responsable de compte client dans cette entreprise, en plus de son manager et de sa propre équipe, un feedback à 360° pourrait être sollicité auprès des managers de l'équipe de conception, de l'équipe de contenu et de l'équipe des réseaux sociaux, c'est-à-dire des pairs avec lesquels il interagit et collabore régulièrement. En outre, le feedback pourrait inclure les commentaires du responsable commercial vertical et de quelques-uns de ses principaux clients.

En intégrant les points de vue des personnes avec lesquelles le gestionnaire de compte interagit à différents niveaux, le feedback à 360 degrés crée une image plus détaillée et exhaustive de leurs performances et de leurs compétences relationnelles. Comme le format du feedback comprend un espace pour des réponses libres, il permet d'identifier les problèmes que le supérieur hiérarchique direct de cet employé n'a peut-être pas rencontrés.

Le processus implique de nombreux formulaires et sondages, il est donc judicieux d'utiliser un logiciel de feedback à 360 degrés qui automatise le processus de collecte des formulaires.

Construire un cadre de gestion des performances

Mettre en place un système de gestion des performances pour votre organisation n'est pas chose facile, même si vous utilisez l'un des cadres bien établis. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à créer un cadre efficace.

Définir des cibles réalisables et créer des objectifs

La première étape du processus de gestion des performances consiste à définir des objectifs pour votre personnel, quel que soit le cadre que vous utilisez.

Si vous fixez des objectifs réalisables, les équipes seront motivées pour les atteindre et obtenir une bonne évaluation de leurs performances. Cependant, fixer des objectifs irréalistes peut les démotiver, car ils se sentiront incapables de répondre à vos attentes.

Il convient donc de définir et de communiquer des objectifs clairs et réalisables à chaque membre du personnel.

Vous avez besoin d'un moyen simple pour définir des objectifs ?

Tirez parti du modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps pour votre personnel.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle ClickUp SMART Goals tel quel ou personnalisez-le pour définir des objectifs réalistes et mesurables pour votre personnel et les classer par priorité

Le modèle vous permet également d'utiliser des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque objectif et voir s'il est en bonne voie ou non.

Ce modèle de liste vous aide également à classer les objectifs et à ajouter 12 attributs personnalisés pour obtenir des informations plus détaillées. Il offre différentes vues, notamment une vue Feuille de travail des objectifs SMART, dans laquelle vous pouvez réfléchir et stocker toutes vos idées

Utilisation d'analyses et d'indicateurs de performance

Lorsque vous fixez des objectifs à votre personnel, il est essentiel d'attribuer des indicateurs de performance clés à chaque objectif et de déterminer comment vous allez suivre les différents indicateurs de performance.

Tirez parti des outils de gestion de la performance pour suivre les performances du personnel à l'aide d'indicateurs clés de performance (KPI) et d'indicateurs, et disposez des chiffres nécessaires pour vos évaluations de performance.

La solution ClickUp Human Resources offre une multitude de fonctionnalités pour vous aider à gérer les performances de votre équipe, notamment le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) et l'évaluation des performances.

Télécharger ce modèle Suivez les performances de différents services à l'aide de ce modèle de suivi des KPI de ClickUp

Le modèle de suivi des KPI de gestion des performances ClickUp, par exemple, est parfait pour suivre les KPI du personnel. Il vous permet de lister et de classer différents KPI par service et par statut. Cela vous aide à suivre les performances au niveau du service.

Utilisez la vue OKR départementale pour aligner les objectifs individuels et ceux de l'équipe sur les objectifs généraux de l'organisation, et la vue Progression pour identifier les domaines à améliorer.

Mettre l'accent sur le feedback continu et les points de contact réguliers

La gestion des performances est un processus bidirectionnel et continu. Après avoir défini les objectifs initiaux, vous devez suivre les performances du personnel et le tenir informé de sa progression.

Le suivi des indicateurs clés de performance et l'utilisation d'outils d'analyse, comme mentionné précédemment, vous aideront à fournir des informations précises aux employés afin d'améliorer leurs performances.

Veillez à adopter une approche structurée pour les évaluations de performance. Le modèle d'évaluation de performance ClickUp peut vous y aider.

Télécharger ce modèle Dressez la liste des points clés à aborder lors de chaque session d'évaluation des performances et notez les commentaires que vous souhaitez faire à l'aide du modèle ClickUp Performance Review Template

Utilisez-le pour établir un agenda et dresser la liste des points clés à aborder lors de vos sessions individuelles d'évaluation des performances. Cela vous permettra de rester concentré sur le sujet et d'avoir une discussion ciblée.

Vous pouvez ensuite transformer les points d'action en tâches dans ClickUp et les intégrer à votre flux de travail.

ClickUp propose également plusieurs autres modèles d'évaluation des performances. Personnalisez-les à votre guise et ajoutez ou supprimez des sections en fonction de vos besoins.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour générer rapidement des évaluations des performances du personnel.

Le générateur d'évaluations de performances ClickUp est un outil alimenté par l'IA qui vous permet de saisir les informations relatives à vos employés et de générer une évaluation détaillée de leurs performances en analysant toutes les données de la plateforme ClickUp. Il utilise l'apprentissage automatique pour fournir des évaluations précises et cohérentes.

Si un employé n'est pas performant, envisagez de le placer dans un forfait d'amélioration des performances (PIP) et donnez-lui une chance de s'améliorer. Utilisez des modèles PIP prêts à l'emploi qui vous aideront à faciliter le processus.

Enfin, sollicitez les commentaires des employés et utilisez-les pour analyser les processus afin d'améliorer en permanence votre cadre de gestion des performances.

Utilisez des outils de feedback des employés pour partager des sondages et recueillir des commentaires sur votre processus de gestion des performances. La vue Formulaire de ClickUp est idéale pour cela, car elle vous permet de créer des formulaires de collecte de commentaires uniques en fonction de vos besoins.

Personnalisez facilement vos formulaires grâce à l'interface glisser-déposer de ClickUp

Importance et avantages d'un cadre de gestion des performances

Jusqu'à présent, nous avons abordé les éléments clés d'un cadre de gestion des performances, les types de cadres et les conseils pour en créer un. Mais pourquoi en avez-vous besoin ? Cela en vaut-il vraiment la peine ?

En bref, la réponse est oui. Cela en vaut la peine et c'est très bénéfique pour toute organisation.

Découvrez ses nombreux avantages pour comprendre pourquoi vous avez besoin d'un cadre structuré plutôt que de suivre votre processus traditionnel d'évaluation des performances.

Amélioration de la productivité et de la motivation

Un cadre de gestion des performances crée un processus structuré pour définir des objectifs, gérer les performances des employés et fournir un retour d'information.

Lorsque vous fixez des cibles spécifiques à votre personnel, celui-ci a un objectif à atteindre et un travail à accomplir. Bien sûr, vous devrez offrir des incitations pour atteindre ou dépasser les cibles, telles que des primes ou des promotions.

Avec des cibles claires à l'esprit, votre personnel sera plus motivé à bien travailler, à atteindre les objectifs et à gagner les primes.

Meilleure communication et meilleur travail d'équipe

Quel que soit le cadre de gestion des performances que vous choisissez, vous devez régulièrement faire le point avec votre équipe pour la tenir informée de sa progression. C'est un élément essentiel de tout cadre.

Cette communication régulière permet à tout le monde d'être sur la même page et garantit qu'il n'y a aucun décalage dans les attentes.

Lorsque vous et votre équipe vous mettez d'accord sur les performances de l'équipe et sur ce qui doit être accompli, tout le monde travaille ensemble pour atteindre les objectifs de l'équipe.

Augmentation de la fidélisation des employés et réduction du taux de rotation

Un bon cadre de gestion des performances vous aide à améliorer la communication avec votre équipe et à faire preuve de transparence quant aux performances du personnel.

Cette transparence permet à vos employés de savoir exactement où ils en sont et à quelles primes ou récompenses ils peuvent s'attendre en fin d'année.

Cela permet de maintenir l'engagement des employés les plus performants, car ils savent que leurs performances seront reconnues et récompensées.

Ils évitent également que les employés pensent avoir bien travaillé pendant l'année, puis découvrent que ce n'est pas le cas lors de leur évaluation annuelle. De telles divergences entre les attentes et la réalité sont source d'insatisfaction et poussent souvent les employés à quitter l'organisation.

Surmonter les obstacles à la mise en œuvre d'un cadre de gestion des performances

Voici quelques conseils pour vous aider à anticiper et à surmonter les défis courants auxquels vous pourriez être confronté lors de la mise en œuvre d'un cadre de gestion des performances.

Planifier les revers et tirer les leçons du feedback

Lorsque vous concevez un cadre de gestion des performances, ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait dès le premier essai. Préparez-vous à rencontrer des défis et des revers potentiels, et gérez-les au mieux.

Tirez les leçons de chaque échec et améliorez le processus. Demandez à votre équipe de vous faire part de ses suggestions pour optimiser le cadre.

Organisez régulièrement des sessions de brainstorming à l'aide de ClickUp Meetings et affinez votre cadre aussi souvent que nécessaire.

Après plusieurs itérations, vous pouvez éliminer tous les problèmes et obtenir un processus fluide.

Même dans ce cas, restez ouvert aux commentaires et efforcez-vous de vous améliorer en permanence.

Formation et engagement des employés pour une mise en œuvre harmonieuse

La mise en œuvre d'un nouveau cadre de gestion des performances peut être difficile à faire accepter par les employés. Beaucoup de personnes préfèrent éviter le changement, en particulier lorsqu'il peut nuire à leur prime de fin d'année.

Vous aurez besoin d'un bon logiciel d'engagement des employés et de programmes de formation efficaces pour informer et éduquer votre personnel sur les raisons pour lesquelles ce changement est positif. Expliquez les avantages de la mise en œuvre d'un cadre de gestion des performances et comment il contribue à atteindre plus efficacement les objectifs organisationnels.

Organisez des programmes de formation pour informer le personnel sur la manière dont les choses vont fonctionner à l'avenir. Communiquez la fréquence des sessions d'évaluation des performances et ce à quoi les employés peuvent s'attendre lors de ces sessions.

Conseil de pro : Utilisez les documents ClickUp partageables pour créer une base de connaissances centralisée pour les employés et les informer sur le cadre de gestion des performances des employés et son impact.

Télécharger ce modèle Créez un programme de formation pour informer le personnel sur le fonctionnement du cadre de gestion des performances à l'aide du modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp

Personnalisez et utilisez le modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp pour organiser des sessions de formation planifiées. Il vous permet de créer un plan de formation détaillé, avec la possibilité de classer les sessions en fonction de leur complexité, par exemple « basique » ou « avancé ».

Vous pouvez utiliser la Vue Calendrier pour planifier le calendrier de chaque formation. Mettez à jour les tâches au fur et à mesure pour tenir les parties prenantes informées.

Structurez la gestion des performances avec ClickUp

Les cadres de gestion des performances organisent et structurent la définition des objectifs, le suivi des performances des employés et les processus d'évaluation dans un système intégré.

Ces cadres vous aident à gérer efficacement les performances du personnel et à maintenir une transparence totale. Cela améliore l'engagement et la motivation des employés et, à terme, leur fidélisation.

Un bon logiciel de gestion des performances tel que ClickUp peut vous aider dans tous les aspects du processus. Chaque tâche sera plus efficace, de la définition des objectifs à la collecte des commentaires des employés. Il rationalise même le processus de développement du cadre en fournissant de nombreux modèles pour vous aider à démarrer.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quels sont les cinq types de gestion des performances ?

Bien qu'il existe de nombreux cadres de gestion des performances, les cinq suivants sont parmi les plus populaires :

OKR ou objectifs et résultats clés

MBO ou gestion par objectifs

Systèmes axés sur l'évaluation des ressources humaines

Tableau de bord prospectif

feedback à 360 degrés

2. Quels sont les 5 processus de gestion des performances ?

Les cinq processus clés de la gestion des performances sont la définition des objectifs, la mesure des performances, le feedback et la formation, les évaluations périodiques, ainsi que les récompenses et la reconnaissance. Quel que soit votre cadre de gestion des performances des employés, vous devez mettre en œuvre ces processus sous une forme ou une autre.

3. Quels sont les trois piliers du cycle de gestion de la performance ?

Les trois piliers du cycle de gestion de la performance sont la définition d'objectifs, la fourniture d'un retour d'information régulier et la réalisation d'évaluations structurées périodiques.

Le cycle commence par la définition d'objectifs réalistes pour votre personnel. À cette étape, vous déterminez également comment mesurer les performances des employés par rapport à ces objectifs et les indicateurs que vous allez suivre.

La deuxième étape consiste à mesurer les performances, à fournir un retour d'information continu et à encadrer votre personnel afin qu'il améliore ses performances.

La troisième étape consiste à effectuer des évaluations périodiques afin d'évaluer les performances des employés et de leur offrir des incitations adaptées à ces performances.