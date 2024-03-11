Une journée dans la vie d'un gestionnaire des opérations : Responsabilités, compétences et outils de soutien

Les directeurs des opérations sont comme des chefs d'orchestre. Tout comme le chef d'orchestre coordonne les différents instrumentistes et veille à ce que la performance musicale soit harmonieuse, le responsable des opérations supervise et coordonne les tâches et les ressources pour que l'entreprise reste synchronisée.

Qu'il s'agisse de réviser les processus pour supprimer les redondances et rentabiliser les flux de travail ou de gérer des programmes d'assurance qualité au rythme effréné, un gestionnaire des opérations se surpasse pour maintenir les lumières allumées dans une entreprise. 💡

Pour saisir la complexité de cette position, nous vous proposons de découvrir une journée dans la vie d'un directeur des opérations. Outre les tâches quotidiennes, nous explorerons divers aspects de ce rôle important, notamment :

Les qualifications souhaitables

Outils et techniques utilisés par les gestionnaires des opérations

Comprendre le rôle d'un gestionnaire des opérations

Le gestionnaire des opérations a plusieurs casquettes au sein d'une organisation. Il est impliqué dans de nombreux processus et procédures vitaux, qu'il s'agisse de le forfait stratégique et efficace la mise en lots des tâches à l'assurance qualité. Ils communiquent généralement avec d'autres services et divisions au sein d'une entreprise, mais peuvent également traiter avec les clients à l'occasion.

En raison de la nature dynamique du travail, ils doivent disposer d'une solide expertise technique et Business et avoir la confiance nécessaire pour prendre des décisions cruciales à la volée. Ils doivent également disposer d'un large intervalle de compétences non techniques, telles que la gestion du temps et la communication.

Les trois fonctions principales d'un gestionnaire d'exploitation sont présentées dans les sections suivantes :

1. Planification et établissement de priorités pour accroître l'efficacité

Le responsable des opérations doit d'abord bien comprendre les objectifs généraux de l'entreprise. Son travail consiste à aligner les objectifs de haut niveau de l'entreprise sur les objectifs des équipes d'exploitation en mettant en place un système efficace de planification et de hiérarchisation des priorités pour accroître l'efficacité stratégie opérationnelle .

Au cours du processus d'élaboration de la stratégie, le directeur des opérations se concentre sur :

La planification des opérations: Le manager d'opérations définit les actions que l'organisation ou des équipes spécifiques doivent entreprendre et leur fixe des paramètres. Ces forfaits constitueront la base de la stratégie du gestionnaire des opérationsla planification de la capacité et de gestion des risques **Le manager des opérations consultera d'autres cadres supérieurs pour décider quelles activités doivent être placées plus haut dans la liste des choses à faire de l'équipe. Hiérarchisation de quelques objets à la fois permet d'éviter les problèmes de qualité en cours de route Décider des indicateurs de performance: Le responsable des opérations doit passer du temps à déterminer les indicateurs clés de performance (ICP) qui marqueront la réussite de l'opération et apporteront un module complémentaire à la santé de l'entreprise dans les états financiers

2. Conception et suivi des processus et gestion des programmes d'assurance qualité

Compte tenu des objectifs de l'entreprise, des lois et des normes du secteur, le directeur des opérations élabore des politiques et des flux de travail pour l'ensemble de l'organisation. Il doit mettre à jour ces politiques et améliorer les processus à mesure que de nouvelles informations lui parviennent.

Le directeur des opérations doit coordonner avec les autres services impliqués dans la fourniture de produits et de services. Il peut s'agir de gérer l'assurance qualité des programmes visant à vérifier l'efficacité de la production, la rentabilité de la logistique actuelle et l'affectation optimale des ressources humaines (RH).

Si la performance opérationnelle n'est pas satisfaisante, le gestionnaire peut revoir la conception ou l'organisation de l'entreprise optimiser les processus afin de les rendre rentables et d'obtenir des résultats favorables.

Le gestionnaire des opérations supervise également les opérations au fur et à mesure qu'elles se déroulent, tant sur place que sur le terrain. Pour couronner le tout, il surveille les budgets, en effectuant une analyse coût-bénéfice pour évaluer l'impact financier des décisions opérationnelles. 💵

Pro tip: The free Modèle d'analyse coûts-avantages ClickUp permet aux responsables d'exploitation d'évaluer rapidement la rentabilité des processus disponibles avant d'investir dans l'un d'entre eux. Grâce à sa conception simple et à son code couleur, le modèle simplifie la prise de décisions complexes.

ClickUp's Modèle d'analyse coûts-avantages aide les responsables des opérations à prendre des décisions financièrement responsables

3. Gestion des employés

Un excellent directeur des opérations collabore souvent avec le directeur des ressources humaines pour faire ce qui suit :

Assurer le suivi des horaires des employés

Intégrer les nouveaux employés

Planifier le travail de manière efficace, en fonction des paramètres et de la disponibilité des employés

Documenter les bonnes pratiques et la gestion des ressources humainesprocédures opératoires normalisées (SOP) Concevoir des programmes de formation percutants pour améliorer l'efficacité des équipes de production

Mettre en œuvre de nouveaux systèmes de gestion des présences et de suivi du temps des employés

Rédiger des manuels de procédures pour améliorer l'efficacité et la productivité des équipes

Mettre en œuvre des mesures de sécurité dans les usines et les bureaux

Astuce: Pour évaluer la capacité d'une équipe et distribuer les tâches de manière efficace, les managers peuvent utiliser les outils suivants Modèle d'emploi du temps des employés ClickUp .

Quelle que soit la taille de votre équipe, le modèle de planning des employés de ClickUp facilite la coordination des charges de travail

Le modèle affiche diverses vues, telles que Tableau et Calendrier, permettant aux responsables d'évaluer le travail sous différents angles. Ils peuvent également suivre la progression vers des jalons spécifiques à un projet.

Une journée typique dans la vie d'un directeur des opérations

Chaque jour est unique pour un directeur des opérations. Nous décrivons ci-dessous ce qu'est une journée moyenne.

Le matin

En général, le responsable des opérations est l'une des premières personnes à arriver au bureau. Cela lui permet de s'éclaircir les idées afin de pouvoir relever les défis de la journée. Il s'assure d'abord que tout est en commande pour que les processus opérationnels puissent démarrer. 🌄

Pour voir ce qui l'attend dans la journée et établir des forfaits efficaces, le responsable des opérations passe en revue ses liste à faire et son Calendrier. Ils vérifient également leur boîte de réception e-mail pour voir si des problèmes doivent être réglés d'urgence.

Conseil professionnel: Les responsables d'opérations très productifs utilisent généralement une solution de gestion des tâches telle que ClickUp pour garder les choses organisées numériquement. Par exemple, La checklist des tâches ClickUp est la fonctionnalité préférée de nombreux gestionnaires, car elle simplifie les tâches complexes et les rend plus faciles à gérer.

Les checklists de tâches de ClickUp stimulent votre productivité en vous permettant de décomposer les tâches difficiles en éléments plus petits

Résolution de problèmes quotidiens (avec exemples)

La majeure partie de la journée du responsable des opérations est consacrée à la résolution des problèmes émergents. 🚨

Par exemple, le fournisseur informe qu'il est en retard dans la livraison des matières premières en raison des conditions météorologiques. Dans ce cas, le responsable des opérations évalue les stocks existants, donne la priorité à la production des produits les plus urgents et informe les clients des retards potentiels. Il peut également prendre contact avec d'autres fournisseurs afin de minimiser les perturbations.

En cas de panne soudaine d'un équipement, le manager d'exploitation appelle ou réunit une équipe pour effectuer les réparations immédiatement. Si une réparation rapide n'est pas possible, le directeur détermine comment achever tout le travail en utilisant les machines disponibles et en évitant les retards de production.

Un autre scénario stressant de résolution de problèmes se présente lorsqu'un employé clé doit prendre un congé de maladie inattendu pour une période indéterminée. Dans ce cas, le directeur des opérations a pour tâche de trouver un remplaçant temporaire.

Tout au long de la journée, le chef d'exploitation doit donc être prêt à faire face à ces problèmes inattendus gestion des risques doit être de premier ordre.

Conseil de pro: Lorsqu'ils sont confrontés à une décision exigeante, les responsables d'exploitation peuvent se tourner vers les Modèle de matrice de risque de la valeur ClickUp . Ce modèle leur permet de dresser la liste de toutes les solutions à un problème, d'attribuer des évaluations de valeur et de risque et de visualiser la position de chaque option dans la matrice du Tableau blanc. Une fois que la solution optimale émerge, le manager peut la classer par ordre de priorité dans l'environnement de travail afin que l'équipe puisse commencer à travailler dessus dès que possible.

Réunions

Les responsables des opérations participent ou dirigent généralement de nombreuses réunions et appels tout au long de la journée, par exemple avec :

les autres responsables : Généralement, le directeur des opérations organise des réunions hebdomadaires avec tous les directeurs et chefs de service. Au cours de cette réunion, il récapitule les activités de la semaine précédentetravail de la semaine précédente et établissent des forfaits pour la semaine suivante. C'est l'occasion de mettre en lumière les problèmes et d'examiner les rapports

: Généralement, le directeur des opérations organise des réunions hebdomadaires avec tous les directeurs et chefs de service. Au cours de cette réunion, il récapitule les activités de la semaine précédentetravail de la semaine précédente et établissent des forfaits pour la semaine suivante. C'est l'occasion de mettre en lumière les problèmes et d'examiner les rapports Clients : Les clients, en particulier les nouveaux, ont tendance à avoir beaucoup de questions et de préoccupations. Le directeur des opérations répond à certaines d'entre elles, en expliquant comment l'entreprise s'acquittera de la tâche pour laquelle elle a été engagée

: Les clients, en particulier les nouveaux, ont tendance à avoir beaucoup de questions et de préoccupations. Le directeur des opérations répond à certaines d'entre elles, en expliquant comment l'entreprise s'acquittera de la tâche pour laquelle elle a été engagée Les cadres supérieurs : Le directeur des opérations fait remonter les problèmes de processus ou de qualité aux cadres supérieurs, tels que le président-directeur général (PDG) et le directeur général (DG), afin qu'ils trouvent des solutions en temps voulu

Conseil professionnel: Avoir une vision claire de l'entreprise et de ses activités l'agenda de la réunion et s'y tenir permet de s'assurer que ces discussions sont efficaces et fructueuses. Avec ClickUp, les managers peuvent créer des modèles d'agenda pour différents cas d'utilisation afin d'accélérer la préparation des futures réunions.

Visualisez tout le travail à venir et planifiez les tâches en toute simplicité grâce à ClickUp

Ce n'est pas tout - rationalisez les opérations d'assistance client et recueillez les commentaires grâce à L'affichage de formulaire personnalisable de ClickUp . La plateforme transformera automatiquement les réponses en tâches pour vous faire gagner le temps que vous passeriez à les traiter manuellement.

Pour communiquer avec des équipes ou des personnes afin de résoudre rapidement des problèmes, utilisez la fonction Affichage de la discussion ou d'étiqueter les coéquipiers dans les commentaires des tâches. Et si vous souhaitez réfléchir à de nouvelles stratégies et mapper des processus dans une installation plus visuelle, utilisez les outils suivants Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales qui assistent la collaboration en temps réel.

Faites un brainstorming collectif et soyez créatif avec l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Bonus read: Le meilleur modèles de gestion de projet pour les équipes opérationnelles !

2. Les données sont votre meilleur ami

Si vous ne mesurez pas les performances, il est difficile de savoir si vos opérations sont une réussite. Les données vous permettent d'être objectif et de suivre les progrès réalisés. C'est aussi la clé pour identifier les goulets d'étranglement avant qu'ils ne se transforment en problèmes importants.

Vous avez également besoin d'un moyen efficace pour organiser toutes les données afin de les avoir à portée de main. Entrer ClickUp Documents clickUp Docs est le gestionnaire et l'éditeur de documents de la plateforme, avec de riches fonctionnalités de mise en forme. Il est équipé d'une fonction de assistant IA natif qui peut :

Traiter les demandes de données pour les tâches et les processus dans votre environnement ClickUp

Remuer les méninges pour trouver des solutions pour les équipes d'opérations (avec plus de 100 invites, instructions)

Générer des échéanciers de projets et des guides de processus

Résumer des notes de réunion

Organisez et résumez vos recherches avec l'aide de ClickUp Docs et de l'IA

3. N'ayez pas peur d'analyser les concurrents

Vous devriez examiner les opérations et les indicateurs que les entreprises et les gestionnaires que vous admirez utilisent. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez les mettre en œuvre dans vos flux de travail. Attention toutefois à ne pas en faire trop. Certaines tactiques peuvent ne pas fonctionner pour votre créneau spécifique.

Lire en prime: Découvrez le top d'aujourd'hui outils d'analyse de la concurrence .

4. Superviser mais ne pas faire de micro-gestion

De nombreux chefs d'exploitation se compliquent la tâche en faisant de la microgestion avec TOUS les employés - cela ne marchera pas.

L'objectif est de permettre aux employés de travailler de manière indépendante sans avoir besoin d'une supervision constante. Si vous devez superviser le travail pour assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes, il est important d'investir dans les éléments suivants la formation du personnel et faites confiance à votre équipe. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur des tâches plus cruciales, à savoir la rationalisation des flux de travail et des performances.

ClickUp vous permet de suivre la progression à distance, à mesure que le travail s'achève. Vous pouvez définir des Objectifs et des cibles mesurables. Parcourez ses plus de 50 cartes de rapport et disposez-les sur votre site personnalisé Tableau de bord ClickUp . De cette façon, vous pouvez obtenir un aperçu rapide des processus de l'équipe ou de l'entreprise en temps réel.

Créez un tableau de bord ClickUp afin de pouvoir évaluer rapidement la progression de chaque opération et les performances de l'équipe

5. Équilibrer l'efficacité et la qualité

Dans le monde des opérations, ni l'efficacité ni la qualité ne doivent souffrir. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'atteindre ces deux objectifs, il est essentiel que votre stratégie opérationnelle soit solide sur ces deux plans. La recherche constante de cet équilibre renforcera la rentabilité et la durabilité de votre entreprise, la positionnant en tant que leader du marché. ⚖️

Forfait Business et efficacité opérationnelle avec ClickUp

Dans cet aperçu de la vie quotidienne d'un directeur des opérations, vous avez découvert les tâches et les défis spécifiques qu'implique ce rôle. Bien que le travail soit complexe, avec la bonne approche, les bonnes compétences et la bonne motivation, n'importe quel directeur des opérations peut stimuler l'efficacité et l'innovation avec d'excellents résultats.

Disposer d'un outil d'assistance à ces processus peut vous aider à y parvenir plus rapidement. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui, et utilisez l'un de ses nombreux modèles d'opérations et des fonctionnalités pour travailler plus intelligemment, pas plus difficilement 😉