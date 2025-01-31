10 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour Excel afin d'optimiser votre flux de travail dans les feuilles de calcul

Vous arrive-t-il de vous sentir submergé par les données ou de souhaiter que la gestion des tâches Excel répétitives soit plus facile ? Vous n'êtes pas le seul. Les outils IA d'Excel qui promettent de réduire la pénibilité des feuilles de calcul font fureur en ce moment.

Personne n'a envie de passer du temps à parcourir d'énormes feuilles de calcul Excel alors qu'il pourrait analyser des tendances ou recueillir des informations significatives pour stimuler l'entreprise.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans les outils Excel IA qui vous aident à analyser les données, à prédire les tendances et à automatiser l'ensemble du flux de travail de la feuille de calcul.

Il est temps d'optimiser, de simplifier et de prendre plaisir à travailler avec des feuilles de calcul !

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA Excel ?

Il existe quelques fonctionnalités clés à surveiller lorsque l'on recherche des outils d'IA pour Excel OUTILS D'IA en plus d'être faciles à utiliser :

Capacités d'automatisation: Recherchez des outils dotés de fonctionnalités d'automatisation pour..gagner du temps et de réduire les efforts manuels. Il doit automatiser et planifier des tâches spécifiques telles que la génération de formules, l'exécution de mises à jour, l'actualisation des données et la gestion des données la génération de rapports Excel Analyse prédictive: L'analyse prédictive utilise les données historiques pour prévoir les tendances futures et faciliter la prise de décision en connaissance de cause. Assurez-vous que l'outil peut analyser et prédire, par exemple, les tendances des équipes commerciales, les allocations budgétaires et les échéanciers des projets

Recherchez des outils dotés de fonctionnalités d'automatisation pour..gagner du temps et de réduire les efforts manuels. Il doit automatiser et planifier des tâches spécifiques telles que la génération de formules, l'exécution de mises à jour, l'actualisation des données et la gestion des données la génération de rapports Excel Intégration avec Excel: Assurez-vous que l'outil s'intègre facilement avec Microsoft Excel, ce qui facilite la collaboration avec les fichiers et les fonctions Excel existants. Vous pouvez ainsi utiliser les fonctionnalités de l'IA au sein de l'environnement Excel

Assurez-vous que l'outil s'intègre facilement avec Microsoft Excel, ce qui facilite la collaboration avec les fichiers et les fonctions Excel existants. Vous pouvez ainsi utiliser les fonctionnalités de l'IA au sein de l'environnement Excel Compatibilité et évolutivité: Assurez-vous que l'outil IA est compatible avec votre logiciel actuel et évolutif pour répondre à vos besoins croissants au fil du temps

Assurez-vous que l'outil IA est compatible avec votre logiciel actuel et évolutif pour répondre à vos besoins croissants au fil du temps Options de personnalisation: L'outil doit être facilement configurable. Vous devez pouvoir créer des règles personnalisées, définir des préférences et ajuster les paramètres en fonction de vos besoins

Plus important encore, écumez les avis et évaluations des clients. Recherchez les outils d'Excel IA favoris des utilisateurs, qui sont abordables et qui font.. gestion des feuilles de calcul efficace et efficient.

Les 10 meilleurs outils d'IA pour Excel à utiliser en 2024

1. Excel Formula Bot

via Formule Bot Excel Formula Bot est un générateur de formules IA avec de robustes Outils d'IA robustes pour générer des formules Excel, analyser des données et discuter avec vos feuilles de calcul (comme ChatGPT).

Vous pouvez également gérer des budgets, analyser les tendances des données ou automatiser des tâches, le tout dans une interface facile à utiliser. Pour optimiser votre expérience, l'outil offre une assistance en temps réel, des suggestions intelligentes et un algorithme d'apprentissage qui s'adapte à votre style unique.

Excel Formula Bot présente les meilleures fonctionnalités :

Génère intelligemment des formules à partir de simples entrées de texte. Effectuer des calculs automatiques à l'aide de déclencheurs basés sur des évènements pour des lignes ou des colonnes spécifiques

Extraire des informations, valider des entrées et rechercher des modèles spécifiques facilement au sein d'un ensemble de données plus important. Cette fonction est très utile pour effectuer des modifications ou des corrections en masse dans votre ensemble de données

Créez despour différents types de feuilles de calcul. Il suffit de définir la structure, le format et le contexte de la feuille de calcul pour obtenir une feuille de calcul téléchargeable prête à l'emploi

Téléchargez vos données, posez des questions et obtenez des résultats. Vous recevrez des tableaux de données et des diagrammes ainsi que des recommandations supplémentaires en rapport avec vos questions

Limites de Excel Formula Bot :

Les résultats, tels que les formules et les explications, dépendent fortement des informations fournies par l'utilisateur final

Manque d'options de personnalisation pour des besoins spécifiques

Courbe d'apprentissage élevée pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'Excel Formula Bot :

Free forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Pro forfait: $9/mois

Excel Formula Bot évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

2. GPTExcel

via GPTExcel GPTExcel est un outil IA pratique qui permet de générer facilement des formules, des requêtes SQL, des Apps Script et des Scripts VBA dans Excel et Google Sheets.

Cet outil est suffisamment puissant pour générer des formules et suffisamment intelligent pour expliquer leur travail. Mieux encore, GPTExcel est devenu plus rapide et plus facile grâce à des mises à jour récentes. Il convient à tous ceux qui veulent écrire des formules ou créer des équations complexes sans avoir d'expertise Excel.

Les meilleures fonctionnalités de GPTExcel :

Générer des modèles de tableaux intuitifs pour les feuilles de calcul en quelques clics

Créez et automatisez des calculs et des analyses compliqués dans Excel, Google Sheets ou Airtable en toute simplicité

Simplifiez votre travail en créant rapidement des scripts VBA pour Excel, des scripts Apps pour l'environnement Google Workspace et des scripts Airtable

Saisissez les exigences en langage naturel et laissez l'IA générer des requêtes SQL. Gagnez du temps et réduisez la courbe d'apprentissage liée à la programmation SQL

Limites de GPTExcel :

Impossibilité de traiter des requêtes complexes ou peu claires. Vous devrez simplifier ou fournir plus de détails pour obtenir de meilleurs résultats

Manque d'API et ne peut donc pas s'intégrer à des outils tiers tels que Zapier, Power BI ou Tableau

Manque de contrôle de version pour les formules, les requêtes et les scripts, ce qui rend difficile le suivi des modifications

Prix de GPTExcel :

Gratuit

Forfait Pro: $6.99/mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

3. SheetGod

via SheetGod SheetGod est un outil d'Excel IA qui rend votre travail plus efficace et moins chronophage. La plateforme permet d'automatiser et de gérer vos tâches quotidiennes liées à Excel grâce à un tableau de bord intuitif et une interface propre et facile à utiliser.

SheetGod propose également des tutoriels étape par étape pour les tâches de base d'Excel et de Google Sheets. Si vous dirigez une entreprise, SheetGod peut également être utilisé pour envoyer des e-mails marketing, générer des PDF, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de SheetGod :

Utilisez l'IA pour encadrer et comprendre les formules écrites dans un langage simple. Il vous donne l'équation correcte et gère facilement les paramètres de big data

Automatisation des tâches dans Google Sheets et Excel. Ainsi, vous pouvez consacrer plus de temps aux choses importantes et moins de temps aux tâches fastidieuses et répétitives

Créer des macros (ensembles d'instructions ou de commandes qui automatisent des tâches) à l'aide d'un langage simple et compréhensible sans écrire une ligne de code

Utiliser des expressions régulières (Regex) pour trouver et extraire des informations spécifiques de vos données

Limites de SheetGod :

A quelques problèmes de compatibilité avec différents navigateurs ou appareils

Des bugs affectent souvent ses performances et ses fonctions

Prix de SheetGod :

Gratuit

Basic: 10$/mois

10$/mois Standard: 25 $/mois

25 $/mois Professionnel: 50$/mois

SheetGod évaluations et critiques :

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

via Formules HQ Formulas HQ aide à atteindre le plein potentiel de votre flux de travail de feuille de calcul en simplifiant les formules complexes et en les rendant accessibles à tous.

La plateforme comprend l'importance de l'efficacité et de la précision lors de la manipulation de grandes quantités de données. C'est pourquoi elle propose une approche conviviale de la création, de la compréhension et de l'optimisation des formules. De l'arithmétique de base aux fonctions avancées, Formules HQ couvre tout.

Les meilleures fonctionnalités de Formules HQ :

Accédez aux ressources de formules dans la langue qui vous convient le mieux, car il prend en charge plusieurs langues

Bénéficiez d'une assistance en temps réel et d'une assistance en ligne compétente pour obtenir l'aide dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin

Intégrez en toute transparence des scripts Python à vos tâches de feuille de calcul pour relever des défis plus complexes en matière de données

Utilisez ses didacticiels faciles à suivre pour générer et expliquer les éléments suivantsformules Excel complexes Formules Limites du siège social :

Le forfait Free est limité à cinq demandes de formules par mois

À ne fait pas l'option d'annulation à tout moment

Aucune mention d'une protection explicite des données

Formules HQ : prix :

Free (gratuit)

(gratuit) PRO: 5,99 $/mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

5. Sheet+ (Feuille)

via Formule HQ 👀Note: _Sheet+ fait maintenant partie de Formula HQ. Quoi qu'il en soit, nous avons tout de même inclus cet outil dans notre liste, car il était excellent lorsqu'il était disponible. Si vous aimez les fonctionnalités de Sheet+, vous pouvez toujours les utiliser dans le cadre de la boîte à outils de Formula HQ

Sheet+ était un outil alimenté par l'IA conçu pour accélérer la génération de formules pour les utilisateurs de GSheets et d'Excel. Cet outil était capable de générer des formules précises à partir d'un texte simple. Il simplifiait la création et l'explication des formules grâce à des fonctionnalités telles que Text-to-Formula et vice versa.

En outre, l'interface WYSIWYG (What You See Is What You Get) de Sheet+ en a fait l'outil IA Excel par excellence pour améliorer la maîtrise des feuilles de calcul et l'efficacité au sein des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Sheet+ :

Gagnez du temps en utilisant l'IA pour générer des formules complexes dans Google Sheets et Excel

Utilisez la fonctionnalité Explainer pour décortiquer les formules étape par étape, ce qui facilite la compréhension et le débogage des erreurs

Organisez les données, créez des diagrammes et effectuez des calculs complexes rapidement et facilement à l'aide de l'IA

Intégrer Excel et Google Sheets pour générer et utiliser des formules sans quitter les applications

Limites de Sheet+ :

Fonctionnalité de débogage limitée et assistance uniquement en anglais

Limité à Google Sheets et Excel - pas d'intégration avec d'autres outils

Prix de Sheet+ :

Free Forever pour toujours

Pro: 5,99 $/mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

6. FormulaGenerator

via Générateur de formules FormulaGenerator ne se contente pas de fournir des solutions, mais vous aide également à mieux comprendre les formules. Cet outil IA Excel s'adapte dynamiquement à vos besoins uniques et répond à toutes vos demandes liées aux formules.

Sa validation de la simplicité, son expertise ciblée, sa capacité d'adaptation et son assistance axée sur la valeur en font un outil unique et précieux.

FormulaGenerator meilleures fonctionnalités :

Utilisez de simples entrées textuelles pour générer des formules Excel et résoudre des problèmes de feuilles de calcul

Identifiez les erreurs pendant que vous écrivez le code grâce à l'outil intégré Error Spotter

Tirez parti de la fonctionnalité Explain Formula pour obtenir en un clic des explications complètes, étape par étape, sur les formules

Exécutez des formules directement dans les feuilles de calcul et obtenez même des réponses du Q&A Bot alimenté par l'IA sans avoir à quitter vos feuilles

S'intègre parfaitement à GSheets pour générer des formules, les exécuter sur des cellules et repérer les erreurs en temps réel

Limites de FormulaGenerator :

Ne peut pas gérer des instructions de texte complexes ou ambiguës

Ne fait pas de réglage fin des applications IA en fonction des besoins spécifiques ou des préférences des utilisateurs

Présente des problèmes de compatibilité avec différents navigateurs ou appareils

Prix de FormulaGenerator :

Essai gratuit de 7 jours

Adhésion premium: 4,9 $/mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

7. IA Office Bot

via Bureautique IA IA Office Bot est un outil de productivité qui traite avec précision de nombreuses données afin d'améliorer vos capacités d'analyse et vos processus de prise de décision.

Grâce à l'IA, cet outil aide à générer et à expliquer des formules pour diverses applications. Il s'intègre à plus de 10+ applications, notamment MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets, et bien plus encore.

IA Office Bot meilleures fonctionnalités :

L'intégrer de manière transparente à diverses plateformes telles que Slack, Google Sheets, et..Outils CRM pour simplifier la gestion des données, la prise de rendez-vous et la communication

Générer et expliquer des formules complexes dans Google Sheets, Excel ou Airtable

Lier l'IA Office Bot à Photoshop et Premiere Pro pour des processus créatifs plus fluides et de meilleurs résultats pour les projets

Générez et comprenez des formules de manière collaborative avec votre équipe, en éliminant la confusion et en réduisant les erreurs

Limites de l'IA Office Bot :

Des problèmes techniques ou des erreurs affectent ses performances ou sa fiabilité

Ne peut pas traiter les demandes ambiguës qui requièrent un jugement humain ou de la créativité

Prix de l'IA Office Bot :

Gratuit

Pro: 2,08 $/mois

IA Office Bot évaluations et critiques :

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

8. Formule neuronale

via Formule neuronale Neural Formula est un générateur de formules Excel économique qui vous aide à créer, automatiser et traduire des formules. Son objectif principal est d'améliorer l'efficacité des feuilles de calcul et de l'analyse des données grâce à l'intelligence artificielle(IA) et aux capacités d'apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Neural Formula :

Visualiser et modifier les données de multiples façons. Réalisez des graphiques, des diagrammes et des histogrammes pour voir les tendances de vos données

Traduire les formules en plusieurs langues grâce à la fonctionnalité intégrée de traduction des formules

Utilisez facilement les outils de Neural Formula avec vos macros VBA et vos scripts Office, pour un flux de travail plus rationnel

Découvrez comment chaque formule a été créée grâce à la fonctionnalité Expliciter, qui fournit des explications détaillées sur les formules générées.

Ajustez ou modifiez dynamiquement les formules générées en fonction de vos besoins et préférences

Limites des formules neurales :

Limitée à Excel et GSheets ; n'offre pas d'assistance pour d'autres types de formuleslogiciels de feuilles de calcul Ne fait pas d'application de bureau



Prix de la formule neuronale :

Débutant: 10 $/mois

10 $/mois **Professionnel : 20 $/mois

**Enterprise : 40 $/mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

9. PromptLoop

via PromptLoop PromptLoop est un assistant IA pour vos feuilles Excel et Google Sheets. Il vous aide à catégoriser et résumer vos données, ou simplement à les rendre plus belles.

Tout ce que vous avez à faire est d'entrer une formule, et PromptLoop utilise l'IA pour vous donner des réponses intelligentes basées sur les informations que vous fournissez. Mais ce n'est pas qu'une question de simplicité. La plateforme vous permet de créer des flux de travail personnalisés, de résumer des données, d'effectuer une recherche sur le web, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de PromptLoop :

Utilisez des modèles IA avancés comme le GPT-3 pour comprendre, calculer et ajuster les données rapidement, en générant des résultats précis et en temps réel

Utilisez des modèles IA personnalisés pour créer des modèles de feuilles de calcul qui manipulent, extraient ou résument du texte

Augmentez votre efficacité en automatisant les tâches répétitives à l'aide d'une simple formule

Gérez facilement les données grâce à son module complémentaire convivial pour Google Sheets

Limites de PromptLoop :

Courbe d'apprentissage plus élevée (la personnalisation nécessite une expertise technique)

Manque d'assistance multilingue

Limité aux données de la feuilleoutils de visualisation Prix de PromptLoop :

Gratuit

Prix de départ: 29 $/mois

Évaluations et critiques de PromptLoop :

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

10. Bon aperçu

via Bon aperçu Goodlookup est un outil fiable conçu pour répondre à vos besoins en matière de feuilles de calcul. Il possède la capacité naturelle de comprendre et d'interpréter les informations tout comme le GPT-3 (un modèle de langage connu pour sa nature intuitive).

Il possède les capacités intuitives du GPT-3 avec de puissantes capacités de correspondance pour les connexions de données. Si vous avez déjà utilisé vlookup ou index match, considérez GoodLookup comme la version supérieure.

Cet outil a été formé pour comprendre vos données de la même manière que GPT-3 comprend le langage. Il est capable d'identifier rapidement des modèles et des relations. Ainsi, si vos données ne sont pas parfaitement concordantes, GoodLookup peut toujours établir une connexion précise.

Les meilleures fonctionnalités de Goodlookup :

Utiliser sa compréhension sémantique des connexions entre les sujets pour organiser les choses en groupes basés sur les similitudes

Obtenez des résultats plus précis et plus utiles dans l'interprétation des données grâce à l'amélioration de la mise en correspondance des textes

Bénéficiez de son mécanisme d'évaluation des correspondances, qui indique le degré d'alignement des mots dans un espace vectoriel. Ce système de notation transparent garantit des résultats précis et affinés.

Limites de Goodlookup :

Pas de version Free

Goodlookup est fait spécifiquement pour Google Sheets et ne connaît pas bien les autres logiciels de feuilles de calcul

Prix de Goodlookup :

Abonnement annuel: $15/par an

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : Pas assez d'évaluations

Autres Outils d'IA pour booster votre productivité dans Excel

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil IA Excel, ClickUp apporte une valeur ajoutée en simplifiant les flux de travail et en fournissant un espace fluide pour générer des formules.

Contrairement à d'autres outils d'IA pour Excel, ClickUp dépasse le domaine des feuilles de calcul et offre de puissantes fonctionnalités de gestion de projet, de suivi des tâches et de coordination d'équipe. Même s'il ne fonctionne pas au sein d'Excel, il excelle à simplifier les tâches liées aux données grâce à son interface conviviale.

ClickUp ClickUp AI vous aide à créer du contenu de qualité en vous fournissant des invitations, des instructions basées sur vos besoins. Il offre de puissantes fonctions de génération de formules dans les documents, ce qui en fait un outil polyvalent de gestion de documents et de collaboration.

En plus de cela, Vue Tableur ClickUp est une fonctionnalité qui permet d'afficher des alternative à Excel pour organiser et analyser efficacement les données. ClickUp s'intègre à divers systèmes de gestion des données outils de productivité pour assurer une gestion du flux de travail sur différentes plates-formes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Gestion efficace des tâches: Organisez les tâches, définissez les priorités et suivez la progression de manière transparente grâce à une gestion efficace des tâchesgestion efficace des tâches fonctionnalités

Organisez les tâches, définissez les priorités et suivez la progression de manière transparente grâce à une gestion efficace des tâchesgestion efficace des tâches fonctionnalités Affichages flexibles : Offre diverses vues comme Liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt pour visualiser et gérer les tâches d'une manière qui correspond à vos préférences

: Offre diverses vues comme Liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt pour visualiser et gérer les tâches d'une manière qui correspond à vos préférences Capacités d'intégration : S'intègre à de nombreuses applications et outils tiers pour un flux de travail fluide

: S'intègre à de nombreuses applications et outils tiers pour un flux de travail fluide Outils de collaboration: Avec des fonctionnalités telles que les commentaires, les mentions, et la gestion des tâchescollaboration en temps réelclickUp favorise une communication efficace et le travail d'équipe

Avec des fonctionnalités telles que les commentaires, les mentions, et la gestion des tâchescollaboration en temps réelclickUp favorise une communication efficace et le travail d'équipe Compatibilité multiplateforme: Accessible sur différents appareils et plateformes pour une gestion fluide du flux de travail à tout moment et en tout lieu

Limites de ClickUp :

Comme il a beaucoup de fonctionnalités et de cas d'utilisation, ClickUp peut avoir une courbe d'apprentissage abrupte pour certains

Certaines fonctionnalités avancées ne sont accessibles qu'avec des forfaits payants

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,500+ commentaires)

Améliorez vos feuilles de calcul avec les outils d'IA d'Excel

Passez au niveau supérieur avec ces outils d'IA pour Excel. Ils vous aident à débloquer des informations cachées, à gagner du temps et à obtenir de meilleurs résultats.

ClickUp apporte avec lui le potentiel de transformer non seulement votre flux de travail, mais aussi toute votre approche de la productivité. Préparez-vous à optimiser le flux de travail de votre feuille de calcul grâce à ClickUp, avec la puissance de l'IA. S'inscrire à ClickUp gratuitement.