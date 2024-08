Les 10 meilleurs cours en ligne sur la gestion de projet pour faire évoluer votre carrière

Chaque décision peut conduire à la réussite ou à des défis imprévus dans le cadre de projets complexes et à forts enjeux. Ces environnements dynamiques exigent des compétences exceptionnelles en matière de gestion de projet.

En fait, dans le paysage professionnel en constante évolution, une gestion de projet efficace n'est plus une compétence agréable à acquérir, elle change le cours d'une carrière.

Que vous soyez un professionnel chevronné qui perfectionne ses compétences ou une recrue qui acquiert de l'expérience en gestion de projet, ce guide vous fournira les 10 meilleurs cours de gestion de projet en ligne.

Ces cours triés sur le volet nourriront vos ambitions et répondront à vos attentes objectifs professionnels pour le travail . Dans cette liste, vous découvrirez des cours qui correspondent à votre style d'apprentissage tout en explorant les précieuses compétences qu'ils transmettent.

Plongeons dans l'aventure !

10 meilleurs cours en ligne sur la gestion de projet

La gestion de projet est le processus de planification, d'organisation, de sécurité et de gestion des ressources pour atteindre des objectifs spécifiques dans un délai donné. Cela implique d'initier, de planifier, d'exécuter, de contrôler et de guider le travail d'une équipe pour atteindre un objet ou répondre à des critères de réussite spécifiques.

Les gestionnaires de projet jouent un rôle crucial dans la supervision de ces processus, et leurs responsabilités comprennent la communication avec les parties prenantes, la gestion des risques et des imprévus, le contrôle de la qualité, et la garantie que le projet est livré dans les délais et dans le respect du budget.

La gestion de projet est une compétence essentielle dans la plupart des secteurs d'activité. C'est pourquoi l'acquisition de compétences et de références en matière de gestion de projet améliorera vos perspectives de carrière, car ces compétences font de vous un atout plus précieux pour vos employeurs.

Voici nos 10 meilleures recommandations de cours de gestion de projet en ligne qui vous ouvriront les portes de rôles de direction.

1. La gestion de projet numérique

via Le chef de projet numérique Le cours Master Digital Project Management par DPM est un programme complet qui approfondit l'ensemble du cycle de vie du projet - de l'initiation à la clôture - et d'obtenir les compétences nécessaires pour gérer les projets.

Le cours comprend plus de 27 leçons à la demande.

Le matériel de cours étendu comprend des devoirs basés sur des scénarios du monde réel, 50+ modèles, des échantillons et l'accès à une communauté Slack en ligne et à des groupes d'étude. Vous obtenez également des ressources supplémentaires telles que des articles, des quiz et des livres blancs.

Principaux enseignements

Des leçons pratiques élaborées par de vrais gestionnaires de projets numériques

Pratique à l'aide de scénarios de projets réels

Mentorat et discussions dirigées par des experts via Slack

Concentration stricte sur les médias numériques

À qui s'adresse ce cours ?

Gestion de projet d'agence

Producteurs numériques

Responsables de la livraison en interne

Spécialistes de l'intégration de produits

Indépendants et entrepreneurs

Détails du cours

Prix : $950

: $950 Durée : 1 an d'accès au cours

: 1 an d'accès au cours Niveau du cours : Intermédiaire/Avancé

2. Cours PMP Foundation par PMTraining

via Formation PM PMTraining propose un cours de base PMP flexible, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que l'on se trouve. Il offre une expérience d'apprentissage structurée pour préparer les individus à l'examen de certification Project Management Professional (PMP).

Le cours PMP en ligne est un aperçu complet de la certification PMP, complétant l'enseignement en classe et servant de remise à niveau pour les détenteurs actuels de la certification.

Ce cours permet aux individus d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour passer l'examen de certification PMP certification en gestion de projet examen.

Principaux enseignements

Activités de planification Agile approfondies

plus de 30 heures de leçons interactives et de ressources disponibles à la demande

Conseils sur les domaines de connaissances du guide PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Exercices PMP de gestion de la valeur acquise (EVM)

À qui s'adresse-t-il ?

Les jeunes qui souhaitent démarrer leur carrière

Les managers qui souhaitent obtenir leur certification PMP

Détails du cours

Prix : $198

: $198 Durée : 90 jours d'accès au cours

: 90 jours d'accès au cours Niveau du cours : Débutant

3. Gestion de projet Google : Certificat professionnel

via Se développer avec Google La spécialisation " Fondamentaux de la gestion de projet " proposée par Google sur Coursera permet d'acquérir les bases pratiques de la gestion de projet.

Cette spécialisation, conçue par des experts de Google, vous dote de compétences essentielles en gestion de projet applicables dans divers secteurs d'activité et parcours professionnels.

Que vous soyez un débutant cherchant à établir une base solide ou un professionnel expérimenté cherchant à affiner votre approche, ce cours vous donne les moyens d'initier, de planifier, d'exécuter et de fermer efficacement les projets avec succès.

Il permet également aux diplômés de ce cours d'entrer en connexion avec des offres d'emploi pertinentes via le consortium d'employeurs des certificats de carrière Google.

Principaux enseignements

Définir la portée du projet, fixer des objectifs, établir des échéanciers, estimer les besoins en ressources et élaborer des forfaits

Répartir efficacement le personnel, le budget et l'équipement pour optimiser l'efficacité du projet

Mettre en œuvre des mécanismes de contrôle pour surveiller la progression, évaluer les risques et s'adapter aux changements

Conclure les projets de manière efficace, mesurer les progrès accomplisobjectifs de la gestion de projetet tirer les leçons des réussites et des échecs en vue d'améliorations futures

A qui s'adresse-t-il ?

Convient à tout le monde. Aucune expérience préalable en matière de gestion, aucune connaissance spécifique ni aucun diplôme n'est requis

Détails du cours

Prix : Coursera Plus pour 39 $ par mois

: Coursera Plus pour 39 $ par mois Durée : 6 mois à raison de 10 heures par semaine

: 6 mois à raison de 10 heures par semaine **Niveau du cours Débutant à Intermédiaire

4. Cours de préparation pour les professionnels de la gestion de projet de la Project Management Academy

via Formation à la gestion de projet Le cours de préparation à l'examen PMP de la Project Management Academy (PMA) offre une expérience d'apprentissage flexible et à son propre rythme pour obtenir le prestigieux examen PMP La prestigieuse certification Project Management Professional (PMP) .

Ce cours couvre de manière exhaustive les aspects suivants PMBOK Guide, les principes du PMI et les stratégies essentielles pour passer l'examen.

Il vous permet de maîtriser les cinq groupes de processus, les neuf domaines de connaissances et les outils et techniques critiques testés lors de l'examen PMP, à votre rythme et à votre convenance.

En outre, les étudiants peuvent passer des examens blancs pour identifier leurs forces et leurs faiblesses, ouvrant ainsi la voie à des ajustements d'étude stratégiques et à la réussite de l'examen PMP.

Principaux enseignements

Approche éprouvée de la formation PMA

plus de 65 formateurs expérimentés dans la gestion de projet, les entreprises et l'enseignement

Fournit des supports de formation PMP supplémentaires en ligne

Assistance et tutorat après les cours PMP

À qui s'adresse cette formation ?

Les managers souhaitant obtenir la certification PMP

Détails du cours

Prix : Différents niveaux à partir de 995

: Différents niveaux à partir de 995 Durée : 6 mois d'accès au portail de formation en ligne

: 6 mois d'accès au portail de formation en ligne Niveau du cours: Intermédiaire/Avancé

5. L'essentiel de la carrière en gestion de projet par Microsoft et LinkedIn

via LinkedIn Ce cours collaboratif de Microsoft et Linkedin propose une introduction complète mais accessible à la gestion de projet.

Apprenez des leaders de l'industrie de Microsoft et de LinkedIn, en acquérant des connaissances inestimables adaptées à des scénarios du monde réel.

Le cours vous permet d'apprendre rapidement, en choisissant des cours individuels pour construire votre ensemble de compétences brique par brique. Le cours vous engage avec des conférences vidéo, des quiz et des exercices interactifs, et vous pouvez même pratiquer ce que vous avez appris avec des démonstrations pratiques.

Cette approche flexible et engageante rend la maîtrise de la gestion de projet accessible et gratifiante.

Principaux enseignements

Comprendreles termes de la gestion de projet et les concepts fondamentaux tels que le cycle de vie du projet, la gestion du champ d'application, la gestion du temps, la communication et l'allocation des ressources

Explorer les méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban, en apprenant à s'adapter au changement et à collaborer efficacement dans des environnements en constante évolution

Développer des compétences de leadership essentielles pour motiver et guider les équipes de projet, ainsi que des stratégies de communication efficaces pour une collaboration claire et concise

À qui s'adresse cette formation ?

Toute personne qui souhaite apprendre les fondamentaux de la gestion de projet

Détails du cours

Prix : Accessible avec une adhésion LinkedIn Premium

Durée : 15 heures

Niveau du cours : Débutant à Intermédiaire

6. Diplôme en gestion de projet d'Alison

via Alison Cette formation diplômante gratuite explore le projet principes de la gestion de projet et les éléments qui influencent une exécution réussie.

Le cours commence par un aperçu du cycle de vie du développement de systèmes (SDLC), couvrant des phases telles que l'analyse d'entreprise, le forfait, la conception et l'évaluation. Il se penche sur les méthodologies de gestion de projet et les outils pratiques tels que les diagrammes de Gantt et les tableaux de bord Les diagrammes PERT pour une planification efficace.

En cours, les pratiques standard de gestion de projet sont également abordées, y compris l'utilisation de documents techniques et de programmes pour le suivi de la progression.

Une étude de cas est incluse pour démontrer l'efficacité de la gestion de projet en action.

Principaux enseignements

Découvrez les phases cruciales du SDLC, telles que l'analyse, le forfait, la conception et l'évaluation

Aperçu détaillé des pratiques et méthodologies de gestion de projet

Instructions sur l'utilisation d'outils tels que les diagrammes de Gantt et de PERT pour une planification efficace des projets

À qui s'adresse ce cours ?

Les professionnels engagés dans la gestion de projet qui cherchent à améliorer leurs compétences, ainsi que les personnes qui aspirent à entrer dans ce champ et à construire leur expertise à partir de zéro

Détails du cours

Prix : Free

: Free Durée : 15 heures

: 15 heures Niveau de cours : Débutant

7. Agile avec Atlassian Jira sur Coursera

via Coursera Le cours Agile avec Atlassian Jira est conçu pour approfondir la compréhension des méthodologies agiles et mettre en œuvre efficacement ces principes à travers.. des outils de gestion de projet .

Des bases de la visualisation du travail à la personnalisation avancée, le cours couvre différents sujets pour doter les apprenants des compétences nécessaires pour gérer des projets agiles avec succès.

Principaux enseignements

Techniques de visualisation en agile

Exploration détaillée du cadre scrum, y compris des concepts tels que les sprints, les objectifs de sprint, les backlogs et l'estimation

Fondements des principes Lean et Agile

À qui s'adresse-t-il ?

Aussi bien les débutants que ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances des méthodologies agiles

Détails du cours

Prix : Disponible avec Coursera Plus pour 39$ par mois

: Disponible avec Coursera Plus pour 39$ par mois Durée : 12 heures

: 12 heures **Niveau du cours Débutant

8. Certificat professionnel de gestionnaire de projet IBM sur Coursera

via Coursera Le certificat professionnel IBM Project Manager offre un parcours complet à ceux qui aspirent à exceller dans la gestion de projet.

Ce programme offre une exploration approfondie des techniques modernes de gestion de projet, en se concentrant sur les méthodologies Agile.

Ce projet dote les participants des compétences essentielles, de l'expérience pratique et de la reconnaissance de l'industrie nécessaires pour exceller dans les rôles de gestion de projet dans diverses industries.

Principaux enseignements

Comprendre les bases de la création ded'une feuille de route pour la gestion de projetde la planification au suivi et à la gestion des projets

Obtenir des informations sur l'ensemble du processus de gestion de projetcycle de vie de la gestion de projet de l'initiation à l'achevé

Découvrez la planification adaptative, le développement itératif et l'amélioration continue dans la gestion de projet

À qui s'adresse cette formation ?

Les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et toute personne intéressée par la maîtrise de la gestion de projet la gestion de projet d'entreprise dans un environnement dynamique et axé sur la technologie

Détails du cours

Prix : Disponible avec Coursera Plus pour 39 $ par mois

: Disponible avec Coursera Plus pour 39 $ par mois Durée : 3 mois à raison de 10 heures par semaine

: 3 mois à raison de 10 heures par semaine **Niveau du cours Débutant à Intermédiaire

9. Gestion de projets techniques complexes au MIT

via MIT Ce programme en ligne de 3 jours présente deux techniques essentielles pour gérer le développement de produits et de services à grande échelle.

Le programme consacre deux jours à l'apprentissage de la méthode de la matrice de structure de conception (DSM), un outil développé et étudié par le MIT pour améliorer les performances des projets dans le cadre du développement de systèmes complexes.

La méthode DSM a été efficacement mise en œuvre dans divers champs techniques, tels que la construction automobile, les logiciels, l'aérospatiale, etc.

Le troisième jour du cours est consacré aux méthodes modernes de développement agile, traditionnellement utilisées dans les logiciels mais désormais de plus en plus appliquées à d'autres projets techniques.

Ce programme met l'accent sur la compréhension de la bonne outils agiles pour différents types de projets, en reconnaissant que les méthodes qui ont fait leurs preuves dans le domaine des logiciels peuvent ne pas s'appliquer directement à d'autres domaines techniques.

Principaux enseignements

Planifier le courantprocessus de développement de produits en utilisant la méthode DSM

Identifier des stratégies pour favoriser les itérations forfaitaires et minimiser les itérations imprévues dans les cycles de projet

Développer des compétences pour gérer efficacement les aspects techniques complexes des projets

A qui s'adresse ce cours ?

Vice-présidents chargés de l'ingénierie, de la fabrication et de la technologie

Directeurs de la gestion de projet, de programme ou de service

Développement de produits, de services et d'entreprises

Gestionnaires de programmes d'ingénierie et de R&D

Ingénieurs en chef de projet

Ingénieurs chargés de la conception des produits et du développement des processus

Stratèges en technologie

Chefs de projet

Détails du cours

Prix : $4500

: $4500 Durée : 3 jours

: 3 jours Niveau du cours : Avancé

10. Gestion de projet de ClickUp University

via ClickUp UniversityOutils de gestion de projet comme ClickUp sont essentiels pour organiser, suivre et gérer efficacement les différents aspects d'un projet, en veillant à ce que les équipes respectent les réunions et atteignent les objectifs de manière coordonnée.

Cet atelier en direct vous apprend à tirer parti de la boîte à outils ClickUp pour superviser les projets, gérer les équipes et élever votre niveau de jeu en matière de gestion de projet.

Il vous apprend non seulement à tirer parti de ClickUp pour planifier, organiser et exécuter des projets de manière efficace, mais aussi à appliquer les outils clés suivants stratégies de gestion de projet y compris l'établissement de la portée du projet déterminer les jalons et paramétrer les dépendances entre les tâches.

Principaux enseignements

Exploration de l'installation et de la hiérarchie du projet sur ClickUp

Utilisation des documents ClickUp pour définir la portée du projet et les vues pour le suivi

Évaluer et passer en revue les résultats du projet

À qui cela s'adresse-t-il ?

Les responsables de la réussite qui veulent mieux utiliser la gestion de projet pour superviser les projets, gérer les équipes et assurer la réussite des projets

Détails du cours

Prix : $249

: $249 Durée : 60 minutes

: 60 minutes Niveau du cours : Intermédiaire

Compétences acquises grâce aux cours de gestion de projet

En optant pour l'un de ces cours de certification en ligne sur la gestion de projet, vous disposerez d'un ensemble de compétences solides pour aborder n'importe quel projet, quelle que soit sa complexité, y compris

Le leadership et la communication: Diriger efficacement des équipes, gérer les parties prenantes et favoriser des canaux de communication clairs

Diriger efficacement des équipes, gérer les parties prenantes et favoriser des canaux de communication clairs Planification et organisation: Fixer des objectifs, définir la portée du projet, créer des échéanciers et allouer des ressources de manière efficace

Fixer des objectifs, définir la portée du projet, créer des échéanciers et allouer des ressources de manière efficace Gestion des risques: Identifier et atténuer les risques potentiels pour assurer la réussite du projet

Identifier et atténuer les risques potentiels pour assurer la réussite du projet **Résolution de problèmes : s'adapter aux défis imprévus et trouver des solutions créatives pour maintenir les projets sur la bonne voie

**Gestion du temps : hiérarchisation des tâches, gestion des délais et optimisation du flux de travail pour une productivité accrue

**Maîtrise des logiciels : maîtrise des outils de gestion de projet tels que ClickUp

Types de certifications en gestion de projet

Suivre un cours et obtenir une certification reconnue en gestion de projet peut valider vos compétences et enrichir votre CV.

Voici les différents types de certifications en gestion de projet :

Professionnel de la gestion de projet (PMP)

La certification Project Management Professional (PMP), proposée par le Project Management Institute (PMI), est l'étalon-or de la gestion de projet et est reconnue dans le monde entier.

L'examen PMP est l'un des huit fournisseurs prestataires du PMI, qui s'aligne sur le contenu de l'examen ECO PMP.

Les organisations gouvernementales, commerciales et de divers secteurs emploient des gestionnaires de projet certifiés PMP pour améliorer le taux de réussite de leurs projets. Pour ce faire, ils appliquent des méthodes de gestion de projet normalisées et en constante évolution principes de gestion de projet décrits dans le guide PMBOK du PMI.

Certified Associate in Project Management (CAPM) (Associé certifié en gestion de projet)

La certification Certified Associate in Project Management (CAPM) vise à doter les candidats des compétences essentielles pour occuper des positions d'entrée dans le domaine de la gestion de projet.

L'obtention de la certification CAPM constitue une solide préparation pour les personnes qui recherchent des positions d'entrée dans la gestion de projet. Grâce à cette certification, vous comprendrez les principes de la gestion de projet dans leur globalité et obtiendrez une certification dans les cadres et méthodologies établis.

PMI-ACP

La formation PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) permet aux individus de cultiver une expertise en tant que professionnels agiles, englobant un intervalle diversifié de méthodes agiles.

Reconnue comme la certification du PMI connaissant la plus forte croissance, l'examen PMI-ACP a récemment été mis à jour pour inclure le Guide des pratiques agiles.

L'obtention de la certification PMI-ACP valide votre expérience pratique et vos compétences en tant que membre d'une équipe agile. Elle couvre diverses approches agiles, notamment Scrum, Kanban, Lean, la programmation extrême (XP) et le développement piloté par les tests (TDD), en mettant l'accent sur la polyvalence en ne confinant pas les praticiens à une seule méthodologie agile.

Ceinture verte/ceinture noire Six Sigma

La certification Six Sigma est une reconnaissance professionnelle qui confirme l'expertise d'une personne dans les principes, les méthodologies et les outils Six Sigma.

Six Sigma est une méthode axée sur les données utilisée par les organisations pour rendre les processus plus efficaces, réduire les défauts, améliorer la qualité et atteindre l'excellence opérationnelle.

L'obtention d'une certification Six Sigma témoigne d'une solide maîtrise de l'analyse statistique, de la résolution de problèmes et de la gestion de projet. Elle démontre la capacité à diriger des projets d'amélioration des processus, à piloter des changements organisationnels et à obtenir des résultats tangibles.

Les différents niveaux de certification, tels que White Belt, Yellow Belt, Green Belt et Black Belt, reconnaissent différents niveaux de connaissance et de compétence dans l'application des méthodes Six Sigma.

Ce que les cours et les certifications en gestion de projet peuvent faire pour votre carrière

Investir dans des cours de gestion de projet et des certifications en ligne peut

Augmenter votre potentiel de revenus: Les professionnels certifiés commandent généralement des salaires plus élevés que les gestionnaires de projet non certifiés

Les professionnels certifiés commandent généralement des salaires plus élevés que les gestionnaires de projet non certifiés Débloquer de nouvelles opportunités de carrière: Faire progresser votre carrière vers des positions de leadership ou ouvrir des portes vers de nouvelles industries et de nouveaux types de projets

Faire progresser votre carrière vers des positions de leadership ou ouvrir des portes vers de nouvelles industries et de nouveaux types de projets Renforcez votre confiance et votre crédibilité: Démontrez votre validation du développement professionnel et de l'expertise en gestion de projet

Démontrez votre validation du développement professionnel et de l'expertise en gestion de projet Améliorez votre réseau: Entrez en connexion avec d'autres professionnels et élargissez votre cercle professionnel grâce aux communautés de cours et aux réseaux de certification

Outils de gestion de projet

Dans la gestion de projet, les outils sont indispensables pour rationaliser les tâches, améliorer la collaboration et favoriser la réussite du projet. ClickUp pour la gestion de projet est une solution polyvalente et complète parmi les nombreux outils disponibles.

ClickUp n'est pas seulement un outil, c'est une plateforme de productivité qui transforme la façon dont les équipes travaillent.

Décomposer des projets complexes en tâches simples via ClickUp Que vous gériez une petite équipe ou que vous coordonniez des projets de grande envergure, La gestion de projet personnalisée de ClickUp et ses fonctionnalités répondent à divers besoins et flux de travail.

Voici un aperçu des dix principales fonctionnalités qui font de ClickUp un choix exceptionnel pour les gestionnaires de projet :

Affichages personnalisables: Personnalisez votre espace de travail avec les vues Liste, Tableau, Box, Calendrier et diagramme Gantt pour répondre aux différents besoins de votre projet Gestion des tâches: Efficaceassignez, suivez et gérez efficacement les tâches avec des statuts détaillés, des priorités et des délais Espaces collaboratifs: Créer des espaces pour que les équipes collaborent efficacement avec des tâches, des documents et des objectifs partagés Suivi du temps:Contrôlez le temps passé sur les tâches et les projetspermettant une meilleure gestion du temps et une analyse de la productivité Documents et wikis intégrés: Intégrez de manière transparente la documentation dans votre processus de gestion de projet, en veillant à ce que toutes les informations soient accessibles en un seul endroit Suivi des objectifs: Définissez des objectifs et suivez leur progression, en alignant les efforts de l'équipe sur les objets du projet Tableaux de bord personnalisables: Construisezdes tableaux de bord personnalisés pour obtenir un aperçu de la performance du projet, de la productivité de l'équipe et des indicateurs critiques. Automatisation : Automatisez les tâches et les processus répétitifs pourgagner du temps et réduire les erreurs potentielles Capacités d'intégration: Intégrer avec divers autres outils et plateformes, en veillant à ce que ClickUp s'intègre dans votre écosystème existant Teams: Génère des rapports détaillés sur la progression du projet, la productivité de l'équipe, etc

Devenir un pro de la gestion de projet

Bien que les cours de gestion de projet offrent des informations précieuses pour différents rôles, ils trouvent un écho particulier auprès de certaines personnes. Si vous êtes un gestionnaire de projet ou un chef de projet chevronné, ces cours peuvent vous permettre d'approfondir votre expertise et de perfectionner vos compétences en matière de gestion de projet.

Le parcours pour devenir un gestionnaire de projet efficace est continu et comporte de multiples facettes. Il implique un apprentissage continu, l'adaptation à de nouvelles méthodologies et l'adoption de progrès et d'outils technologiques.

Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à affiner votre expertise, ces 10 meilleurs cours de gestion de projet vous serviront de boussole pour vous guider à travers les complexités de la gestion de projets à haute intensité et à forts enjeux.

