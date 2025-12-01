Comment rédiger un bon rapport de bug (avec des exemples et des modèles)

Que vous ayez trouvé un bug après le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité par l'équipe de développement ou que l'application mobile ait cessé de fonctionner après une mise à jour majeure, les dysfonctionnements font partie intégrante de la gestion d'un produit numérique. Au lieu d'entamer des dizaines de fils d'e-mails décrivant le bug, apprenez à rédiger un rapport de bug efficace. Bien que vous soyez libre d'utiliser Jira, Bugzilla et d'autres outils de signalement de bugs, le contenu même du rapport reste primordial.

Mais au fond, comment rédiger un bon rapport de bug ?

Consultez ce guide pour découvrir en détail ce qu'est un rapport de bug et pourquoi il est important. Nous vous fournirons même une checklist des éléments à inclure ainsi que des instructions étape par étape pour rédiger un bon rapport de bug.

Qu'est-ce qu'un rapport de bug ?

Un rapport de bug, également appelé rapport d'incident ou de problème, est une description détaillée d'un problème rencontré par un utilisateur dans une application logicielle. Les testeurs et les développeurs utilisent ces rapports pour communiquer sur les défauts. Au lieu d'envoyer un e-mail disant « Salut, le formulaire de la page Contact semble ne pas fonctionner », le rapport de bug fournit des informations détaillées que l'équipe de développement peut utiliser pour résoudre le bug au plus vite. 🐞

L'objectif principal d'un rapport de bug est de fournir suffisamment d'informations au développeur pour qu'il puisse résoudre le problème. Il ne suffit pas de dire que quelque chose ne fonctionne pas ; il s'agit de présenter une image claire de ce qui se passe. Un bon rapport de bug accélère le processus de débogage et améliore l'ensemble du processus d'assurance qualité et de test.

Une fois le rapport de bug validé, les équipes de développement et de test s'attellent à identifier la cause profonde du problème et à le résoudre. Elles suivent ce qu'on appelle le cycle de vie du défaut ou du bug, un processus par lequel passe chaque bug, de sa découverte à sa résolution. De nombreux systèmes de suivi, comme ClickUp, surveillent le statut de chaque bug tout au long de son cycle de vie, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état d'avancement de chaque cas.

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Pourquoi le suivi et les rapports sur les bugs sont-ils importants ?

Bien sûr, vous pourriez ignorer le processus de suivi des bugs et gérer tout à la va-vite. Mais c'est la recette idéale pour des applications défaillantes, un code désordonné et des retouches, sans parler d'une expérience utilisateur négative. Les rapports de bogues fournissent des informations pertinentes qui aident l'équipe de développement à hiérarchiser et à traiter les bons problèmes, à rationaliser ses flux de travail et à simplifier l'ensemble du processus de test. Les outils de signalement de bogues offrent également toute une série d'autres avantages, allant d'une meilleure qualité des produits à une meilleure collaboration. 🙌

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe

Les rapports de bogues logiciels peuvent sembler être une formalité administrative ou une charge bureaucratique, mais ils constituent un lien essentiel entre les testeurs, les développeurs et les parties prenantes du projet. Un rapport de bogue efficace décrit les étapes exactes permettant de reproduire l'erreur, établit une liste des résultats réels par rapport aux résultats attendus et fournit des détails sur l'environnement, informations dont les développeurs ont besoin pour résoudre le problème. Cette clarté facilite non seulement le travail de chacun, mais elle permet également à l'équipe de se mobiliser pour régler rapidement le problème.

Améliorez l'expérience de l'utilisateur

Les bugs logiciels peuvent causer toutes sortes de problèmes étranges pour les utilisateurs finaux. Un seul problème ou une seule erreur peut pousser les utilisateurs à quitter définitivement votre plateforme ; il est donc dans votre intérêt de prendre au sérieux le suivi et les rapports sur les bugs.

Un bon rapport de bug logiciel peut également offrir une méthode systématique et structurée pour traiter ces erreurs, garantissant ainsi que votre produit soit aussi exempt d'erreurs et convivial que possible. Si vous avez beaucoup de bugs, votre système de classement devrait vous permettre de les classer par priorité afin que vous puissiez traiter en premier lieu les problèmes les plus épineux du backlog du produit.

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Créez un produit de qualité

Tous les logiciels contiennent des bogues. La qualité d'un produit dépend de la capacité de votre équipe à gérer efficacement et rapidement ces bogues. Heureusement, des rapports de bogues détaillés permettent de mettre en lumière les faiblesses de votre produit, afin que les développeurs puissent en comprendre la gravité et l'impact. Mieux ils comprennent le problème, plus leurs corrections seront ciblées et efficaces. Des rapports d'incident efficaces permettent également de réduire le temps que les développeurs passent à clarifier les exigences, ce qui leur laisse plus de temps pour coder.

Rationalisez le processus de développement

Le développement logiciel peut s'avérer délicat du point de vue de la gestion de projet. Au lieu de se lancer dans des recherches infructueuses pour des bugs qui n'existent pas, les développeurs consultent le rapport et s'attaquent directement à la résolution du problème. Un rapport de bug bien rédigé élimine toute ambiguïté et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Les bons rapports n'élimineront pas entièrement les allers-retours et les demandes de clarification, mais ils réduiront certainement la confusion inutile, ce qui, au final, rationalisera le flux de travail de développement.

Réduisez vos coûts

C'est vrai : traiter les bugs dès le début du processus de développement peut réellement réduire les coûts. Plus vous laissez un bug sans solution, plus il est coûteux de le corriger. Les rapports efficaces sur les bugs permettent une détection précoce, ce qui réduit le coût et l'effort nécessaires pour résoudre les problèmes.

Éléments à inclure pour rédiger un rapport de bug efficace

Rédiger un rapport de bug est une chose, mais rédiger un bon rapport de bug est tout un art. Les organisations varient, mais les meilleurs rapports de bug comportent souvent ces éléments.

Identifiant du bug

Vous avez probablement un certain nombre de bogues à gérer. Au lieu de publier chaque rapport de bogue sans discernement, attribuez-lui un identifiant unique. Vous pouvez utiliser cet identifiant pour les nouveaux rapports de bogue dans votre système de suivi des problèmes, ce qui facilite le suivi et la référence du bogue concerné. Cela s'avérera également utile si plusieurs personnes rencontrent le même bogue.

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Titre ou résumé

Choisissez un titre court et concis qui résume le problème principal. Il doit être suffisamment clair pour que n'importe qui comprenne la nature du bug d'un seul coup d'œil. N'ajoutez pas trop de détails supplémentaires ici. Limitez-vous à l'idée principale et ajoutez le contexte ou les informations plus loin dans le rapport.

Priorité et gravité

Les développeurs ont beaucoup à faire. Attribuer un niveau de priorité et de gravité à chaque rapport de bogue les aide à rééquilibrer leur charge de travail et à traiter les tâches dans le bon ordre. Le niveau de priorité du bogue indique l'urgence de la correction, tandis que la gravité du bogue reflète l'impact que celui-ci aura sur le fonctionnement du système.

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Détails de l'environnement

Peut-être que le CSS d'une application ne se charge pas sur votre ordinateur, mais qu'il fonctionne parfaitement sur le MacBook d'un collègue. Il s'agit là d'un détail environnemental que les développeurs doivent connaître.

Incluez des informations sur :

Votre système d'exploitation : Windows, macOS, Linux, etc.

Type et version de votre navigateur : Chrome, Firefox, Safari, etc.

Votre matériel

Selon le produit, vous devrez peut-être également partager la version du logiciel que vous utilisez et la date de sa dernière mise à jour.

Description du bug

C'est parti ! C'est ici que vous fournissez une description détaillée du bug. Expliquez comment le bug s'est produit dans l'application et quel est son impact sur l'expérience de l'utilisateur ou la fonctionnalité. 📝

Étapes pour reproduire le problème

Vous rencontrez peut-être un bug, mais l'équipe de développement ne le voit pas. Lorsque vous signalez un bug, il est judicieux de fournir des instructions sur la manière dont vous l'avez rencontré et sur la façon dont les développeurs peuvent eux aussi le reproduire. Indiquez clairement, étape par étape, comment reproduire le bug. S'il n'est pas reproductible du côté des développeurs, cela peut indiquer un problème au niveau de votre système et non de l'application, c'est pourquoi les instructions de reproduction sont si importantes.

Résultat attendu vs résultat réel

Les applications comportent de nombreux éléments, et les développeurs ne connaissent pas forcément d'emblée la fonction ou l'objectif de chacun d'entre eux. Il est utile que le développeur sache ce que vous attendez par rapport à ce qui se passe réellement. Par exemple : « Lorsque j'ai cliqué sur ce lien, je m'attendais à être redirigé vers la page d'inscription, mais j'ai en fait obtenu une erreur. » C'est important car cela met en évidence l'écart que le développeur doit corriger.

Notes et pièces jointes

Parfois, il est plus facile de montrer que d'expliquer. Essayez d'inclure des fichiers pertinents, tels que des journaux d'erreurs, des fichiers de données, des captures d'écran ou des enregistrements vidéo. Parfois, une preuve visuelle fait toute la différence ; si vous souhaitez que le problème soit résolu rapidement, fournissez autant de preuves que possible.

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Erreurs courantes à éviter lors de la création d'un rapport de bug

Apprendre à rédiger un rapport de bogue demande un certain temps d'adaptation. Vérifiez bien que votre rapport ne présente aucun des problèmes courants suivants.

Titres vagues

Les titres génériques ou vagues laisseront les développeurs perplexes. Un titre tel que « J'ai trouvé un bug » n'est ni précis ni utile. Préférez plutôt un résumé concis de ce qui se passe réellement, par exemple « Message d'erreur lors de l'ajout d'éléments au panier ».

Informations incomplètes

Les rapports de bogue requièrent certains champs pour une bonne raison. Ne pas fournir de détails sur votre système d'exploitation, la version de l'application ou le type de navigateur peut entraver le processus de débogage. Si vous ne connaissez pas ces informations, prenez le temps de les trouver. Le développeur vous les demandera de toute façon, alors autant faire gagner du temps à tout le monde en fournissant ces données dès le départ.

Fautes de frappe

Nous ne parlons pas ici de confondre « their », « there » et « they’re ». Nous faisons référence aux fautes de frappe susceptibles de modifier le sens de ce que vous essayez d’exprimer. Cela est particulièrement vrai si vous utilisez des termes de marque ou la correction automatique sur votre ordinateur. Par exemple, « texte » et « test » ne diffèrent que d’une seule lettre, mais confondre ces deux termes peut prêter à confusion.

Étapes de reproduction ambiguës

Les instructions du type « connectez-vous pour trouver le bug » ne sont d'aucune utilité. N'oubliez pas que l'objectif est de rendre le problème reproductible. Rien n'est « évident » ni ne relève du « bon sens » ici. Ne faites pas de suppositions : incluez toujours des instructions étape par étape, même si elles semblent trop basiques ou simples.

Pas de vérification des doublons

Tout le monde rencontre-t-il la même erreur ? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que quelqu'un ait déjà soumis un rapport de bug et que celui-ci soit en attente d'être traité par un développeur. Soumettre plusieurs rapports pour le même problème ralentit tout le monde ; par conséquent, si vous avez accès au système de suivi des bogues, vérifiez d'abord si quelqu'un a déjà soumis cette demande.

Utilisation d'un langage subjectif ou d'opinions

Les opinions personnelles telles que « Cette nuance de violet est moche » n'aident pas les développeurs. Les opinions personnelles ou les bêtes noires ne sont pas des bugs réels. Rédigez votre rapport de manière aussi factuelle et précise que possible ; tout le reste n'est qu'une diversion qui pourrait ralentir l'équipe de développement.

Ignorer les commentaires ou les questions

Le développeur qui reçoit votre rapport de bug pourrait avoir des questions ou des commentaires à ce sujet. Au lieu de simplement l'envoyer et de passer à autre chose, restez disponible pour échanger avec lui. Plus vite vous répondrez à ses questions, plus vite il pourra résoudre le problème.

Évaluation incorrecte de la gravité ou de la priorité

Si vous constatez une faille de sécurité et que vous la libellez comme un problème de faible priorité, c'est un problème. Tenez compte des conséquences réelles que ce bug a sur l'expérience de l'utilisateur final. Ne pas pouvoir se connecter est un problème majeur, tandis que des problèmes mineurs comme le rendu des images sont moins prioritaires.

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Comment rédiger un rapport de bug dans ClickUp

Les équipes logicielles comptent sur ClickUp pour bien plus que le suivi des problèmes et les rapports de bogues. C'est une solution de gestion de projet tout-en-un qui facilite la collaboration, le brainstorming et tout ce qui se trouve entre les deux pour les équipes techniques. Gérez les tâches, les discussions, la documentation technique, les Objectifs et bien plus encore en un seul endroit. Les formulaires ClickUp standardisent même le processus de signalement des bogues, vous n'avez donc pas à vous inquiéter que les utilisateurs fassent preuve de « créativité » dans leurs envois. 👀

Vous n'avez pas non plus besoin de créer vos flux de travail de suivi des bugs et des problèmes à partir de zéro. Essayez le modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes pour faciliter la collaboration interfonctionnelle grâce à des formulaires d'automatisation, des formulaires de saisie personnalisés et des vues flexibles. Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration, découvrez comment ClickUp structure son formulaire de rapport de bug, court et concis.

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Optimisez les tests logiciels avec ClickUp

Les bugs logiciels font partie intégrante du développement de produits numériques. Apprendre à réaliser des rapports sur les bugs permettra à vos développeurs de disposer d'informations plus pertinentes et exploitables, ce qui accélère les corrections, minimise les tracas et améliore l'expérience de l'utilisateur.

Rédiger un rapport de bug solide vous mènera loin, mais vous avez tout de même besoin d'un système pour suivre, gérer et communiquer sur les bugs. C'est là que nous intervenons. ClickUp est une plateforme de gestion de projet robuste qui rassemble des modèles informatiques, des formulaires, des tâches et des communications en un seul endroit. Ne passez plus d'un outil à l'autre et regroupez tout sur une véritable plateforme tout-en-un avec ClickUp. Essayez-la : créez dès maintenant votre environnement de travail ClickUp gratuit!