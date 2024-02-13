10 modèles gratuits de rapport d'incident dans ClickUp Docs, Word et Excel

Même si nous détestons tous l'admettre, les accidents arrivent. 🤷🏼‍♀️

En fin de compte, la responsabilité et l'honnêteté sont toujours les meilleures politiques - mais il s'agit là d'un blog pour une autre fois ! Quelle que soit la gravité de l'incident ou même si quelque chose de grave a été évité de justesse, vous devez enregistrer et rapporter la situation.

Cela peut sembler un peu effrayant, mais ce n'est pas nécessaire.

Les rapports d'incidents ne servent pas seulement à garder une trace de votre L'indicateur clé de performance de votre département RH il permet d'éviter que l'histoire ne se répète et de faire en sorte que votre équipe travaille efficacement et, surtout, sûrement.

Votre sécurité est la priorité absolue de toute entreprise, c'est pourquoi les rapports d'incidents doivent raconter toute l'histoire, y compris les détails clés, les dates, les parties impliquées, les circonstances et les suites données à l'incident.

De plus, de nombreuses entreprises font des rapports à des entreprises encore plus grandes pour prouver qu'elles respectent les protocoles de sécurité dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la sécurité, des premiers soins, de l'exposition ou des dommages.

Un formulaire ou un modèle de rapport d'incident facilite considérablement ce processus. Ces outils peuvent vous soulager dans des situations stressantes en veillant à ce que chaque rapport d'incident soit rempli et en vous fournissant des pistes d'amélioration vie professionnelle pour aller de l'avant.

Et pour trouver votre prochain formulaire ou modèle de rapport d'incident, vous êtes au bon endroit 🙂

Nous vous guiderons à travers les principales questions fréquemment posées sur les rapports d'incidents, les principales fonctionnalités des modèles à rechercher et nous vous fournirons 10 exemples gratuits pour ClickUp, Word, Excel, etc. 🙌🏼

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport d'incident ?

Imaginons que votre équipe manque de peu un accident grave au travail. Heureusement, personne n'a été blessé, mais vous êtes tous un peu secoués et l'incident aurait pu être évité.

Une fois que tout le monde s'est calmé et que des gobelets d'eau ont été distribués, votre responsable remplit un rapport d'incident détaillant exactement ce qui s'est passé.

Au lieu d'ouvrir un document vierge, logiciel de gestion des incidents et un modèle de rapport personnalisable vous guideront dans les étapes suivantes.

Un formulaire ou modèle de rapport d'incident est un document préétabli et mis en forme pour permettre aux responsables d'enregistrer les incidents, notamment les rapports, les blessures, la sécurité au travail, les incidents évités de justesse, etc. Ces modèles sont généralement suivis de haut en bas et couvrent les qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment de la situation.

Ces documents sont souvent stockés et suivis à l'aide d'un système d'archivage désigné Logiciel RH pour assurer le suivi ICP RH au fil du temps, voire partagés avec d'autres entreprises qui supervisent la sécurité sur le lieu de travail.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport d'incident ?

Tous les rapports d'incidents doivent contenir un grand nombre de détails clés, mais il n'existe pas deux modèles identiques. Il en va de même pour leur mise en forme ! Votre processus de rapports d'incidents peut s'articuler autour des éléments suivants documents des feuilles de calcul, ou formulaires pour recueillir les informations nécessaires.

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et aux commandes slash de travailler plus efficacement

Il existe néanmoins quelques fonctionnalités essentielles à rechercher dans votre prochain formulaire ou modèle de rapport d'incident afin de vous assurer que la sécurité reste au premier plan de votre entreprise :

Une mise en forme et un style riches pour assister les sections multiples, les pages imbriquées, les tableaux ou les médias intégrés dans le rapport.

pour assister les sections multiples, les pages imbriquées, les tableaux ou les médias intégrés dans le rapport. Des fonctionnalités de collaboration comme la modification en cours avec plusieurs membres de l'équipe, des commentaires dans le modèle pour communiquer les approbations, et des @mentions.

comme la modification en cours avec plusieurs membres de l'équipe, des commentaires dans le modèle pour communiquer les approbations, et des @mentions. Sécurité, permissions et partage pour s'assurer que les informations sensibles restent entre les mains des bonnes personnes.

pour s'assurer que les informations sensibles restent entre les mains des bonnes personnes. Des intégrations pour étendre les fonctions de votre modèle, apporter un contexte supplémentaire grâce à l'intégration, et garder vos rapports sécurisés et organisés parmi le reste de votre travail.

10 modèles de rapports d'incidents

Maintenant que nous avons couvert les bases, mettons vos nouvelles connaissances à l'épreuve !

Connaissant les qualités des meilleurs modèles de rapports d'incidents et leur rôle dans la sécurité de l'entreprise, passez au peigne fin quelques-uns des meilleurs modèles sur le marché aujourd'hui - et accédez-y tous directement à partir de cet article !

Voici les 10 meilleurs modèles de rapports d'incidents gratuits pour améliorer la sûreté et la sécurité au travail pour.. ClickUp word et Excel.

1. Modèle de rapport d'incident de l'employé ClickUp

Télécharger ce modèle

Un rapport d'incident concernant un employé est un document important à classer pour tout incident ou activité liée à un incident impliquant un employé actuel ou un ancien employé d'une entreprise. Il est généralement achevé par le service des ressources humaines de l'entreprise.

En règle générale, ces rapports servent à enregistrer des détails pertinents tels que la date, l'heure, le type d'incident, l'emplacement de l'incident, les parties impliquées, la description de l'incident et toute mesure prise à la suite de l'incident.

Les Modèle de rapport d'incident de l'employé ClickUp vous aidera à créer rapidement un rapport d'incident et à normaliser le processus d'enregistrement des incidents impliquant des employés. Le document présente un processus de rapports d'incidents facile à suivre. Ces documents peuvent être utilisés à des fins de suivi, d'analyse et de prévention des incidents. Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp

Télécharger ce modèle

Un plan d'action en cas d'incident (PAI) est un document décrivant les forfaits immédiats pour répondre à un incident ou à une situation d'urgence. Les forfaits d'action en cas d'incident comprennent des détails tels que les ressources, les informations relatives à la période opérationnelle, les considérations de sécurité, les protocoles de communication et les incidents les méthodes de suivi .

En utilisant le Modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp comme point de départ, les entreprises peuvent gagner du temps et s'assurer que toutes les informations nécessaires sont incluses dans chaque PAI qu'elles élaborent. Les entreprises pourront ainsi créer des dossiers fiables sur les activités liées aux incidents et mettre en place des stratégies efficaces !

Le modèle comprend des sections codées par couleur pour saisir toutes les informations nécessaires à l'approbation :

Résumé de la situation : bref résumé de l'incidentForfait d'action Plan d'exécution : Objectifs et stratégies

: bref résumé de l'incidentForfait d'action Coordonnées de l'équipe chargée de l'incident : Méthodes de contact pour le personnel sur place

: Méthodes de contact pour le personnel sur place Liste de l'organisation de l'incident : équipes Opérations, Planification, Logistique et Finances

: équipes Opérations, Planification, Logistique et Finances Liste des tâches à accomplir en cas d'incident : Tâches pour les superviseurs et les membres de l'équipe

: Tâches pour les superviseurs et les membres de l'équipe Plan/Résumé de la situation : Site/région de l'incident ou autres graphiques

Approbation du forfait d'incident : Soumis par, Date de soumission, et Signature Télécharger ce modèle

3. Modèle de rapport d'incident de sécurité ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Security-Incident-Report.png Modèle de rapport d'incident de sécurité ClickUp https://clickup.com/templates/security-incident-report-kkmvq-3964244 Télécharger ce modèle /$$cta/

Un formulaire de rapport d'incident de sécurité permet de saisir tous les détails relatifs à un incident ou à des activités liées à un incident. Il comprend également des indicateurs clés tels que le niveau d'urgence et la gravité de l'incident. Ceci est particulièrement important pour les incidents à haut risque, tels que les accidents du travail, les blessures subies et les situations de traitement médical.

Les rapports d'incidents de sécurité permettent d'analyser l'efficacité globale des systèmes et processus de sécurité d'une organisation. En comprenant comment les incidents se produisent et comment ils peuvent être évités à l'avenir, les entreprises peuvent travailler à la création d'environnements plus sûrs pour leurs employés.

Partager directement les Modèle de rapport d'incident de sécurité ClickUp URL au sein de votre équipe ou l'exporter à des fins d'archivage. Vous pouvez même protéger vos documents ClickUp à l'aide des contrôles de confidentialité et de modification en cours pour empêcher toute modification indésirable des informations du rapport ! 🔐

En suivant tous les incidents avec des points de données précis sur une période donnée, les entreprises peuvent mieux comprendre les tendances en matière de sécurité dans leur environnement et élaborer des stratégies efficaces pour y remédier à l'avenir.

Learn how to RÉDUIRE LES RISQUES DE CYBERSÉCURITÉ ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-IT-Incident-Report-Template.png Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp https://clickup.com/templates/it-incident-report-t-2z6mvjb Télécharger ce modèle /$cta/

Un rapport d'incident informatique est un document interne que les entreprises utilisent pour enregistrer et contrôler les informations relatives aux incidents informatiques. En disposant de rapports d'incidents complets, détaillés et précis, les entreprises peuvent identifier les tendances en matière d'incidents, ce qui les aide à améliorer le processus de réponse et à garantir la conformité aux exigences légales.

En outre, ces documents aident les équipes informatiques à collaborer plus efficacement aux efforts de réponse aux incidents tout en améliorant les délais de confinement et de résolution. De leur côté, les organisations conservent des enregistrements fiables de tous les incidents passés associés à leur environnement, ce qui peut être utilisé pour évaluer la posture de sécurité actuelle et forfaiter les menaces futures en conséquence.

Les Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp comprend une description détaillée, une checklist, des sous-tâches et des champs personnalisés que tout gestionnaire peut utiliser pour créer un rapport complet et efficace sur un incident informatique. Ce modèle de tâche fournit une structure pour l'élaboration de votre rapport, mais il est entièrement achevé pour s'adapter aux processus et procédures de votre organisation ! Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de rapport après action simple

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Simple-After-Action-Report-Template.png ClickUp Modèle de rapport après action simple https://clickup.com/templates/simpler-after-action-report-kkmvq-6093688 Télécharger ce modèle /$$cta/

Un rapport après action est un document stratégique utilisé pour évaluer et passer en revue la réussite ou l'échec d'un projet, d'une activité ou d'un évènement. Il est conçu pour évaluer les résultats positifs et négatifs afin d'analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu être amélioré.

Et avec le ClickUp Modèle de rapport après action simple grâce à ce document détaillé, vous couvrirez tous vos besoins. Le rapport est divisé en quatre sous-pages :

Aperçu de l'exercice

Cœur Capacité Analyse

Rapport sur les capacités de base

**Forfait d'amélioration

Que vous soyez novice en matière de rapports après action ou que vous ayez besoin de nouvelles idées pour avoir un impact sur les parties prenantes, voici un modèle idéal pour travailler seul ou avec votre équipe ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport d'incident de service ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Service-Incident-Report-Template.png Modèle de rapport d'incident de service ClickUp /$$$img/

Gardez une trace des détails importants après qu'un incident se soit produit sur le site

Un rapport de service est un document qui rapporte en détail les activités et le résultat d'un service. Un rapport de service correctement achevé peut être un outil inestimable pour les entreprises et les clients. Il fournit une documentation sur les services effectués, ce qui aide les entreprises à suivre l'historique des services et à maintenir la satisfaction des clients. Pour les clients, il s'agit d'un enregistrement du service effectué et de toute modification ou amélioration apportée.

Le Modèle de rapport de service ClickUp est conçu pour améliorer le processus de description grâce à des fonctionnalités d'intégration, de modification de texte riche, de partage de fichiers multimédias, et plus encore. Le modèle de tâche est préconstruit avec les détails généraux d'un rapport de service acceptable, mais n'hésitez pas à le personnaliser davantage pour qu'il réponde aux normes de votre organisation.

Découvrez le top Logiciel de suivi des émissions pour résoudre les problèmes des clients! Télécharger ce modèle

7. Modèle de rapport de fin de journée ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-End-of-Day-Report-Template.png Modèle de rapport de fin de journée ClickUp https://clickup.com/templates/end-of-day-report-t-206444146 Télécharger ce modèle /$$cta/

Un rapport d'incident de fin de journée est un document d'incident généré à la fin de chaque journée d'entreprise. Ces rapports contiennent des informations détaillées sur l'incident, telles que le niveau de gravité de l'incident, les actifs ou systèmes impactés, le personnel ou les équipes impliquées, ainsi qu'un échéancier de l'incident.

En outre, ces rapports donnent un aperçu du processus de résolution de l'incident, des mesures correctives prises par l'organisation et de l'évolution de la situation les leçons tirées de l'expérience . Ils permettent également aux organisations de comprendre les tendances de leurs incidents sur une période plus longue et de prévoir les menaces à l'avance.

Les Modèle de rapport de fin de journée ClickUp est une excellente option de départ pour les entreprises qui cherchent à identifier les lacunes ou les faiblesses des processus de réponse qui devraient être traitées afin d'améliorer les temps de confinement et de résolution à l'avenir. Il est accompagné d'une auto-évaluation permettant aux employés d'évaluer leur productivité, leurs arriérés et les tâches à accomplir le lendemain.

Consultez le guide de démarrage pour obtenir des conseils et des exemples qui vous permettront de vous approprier l'outil ! Télécharger ce modèle

8. ClickUp Modèle de plan d'action corrective

Télécharger ce modèle

Un plan d'action corrective est un ensemble de paramètres conçus pour identifier, corriger et empêcher la périodicité d'erreurs et de problèmes potentiels ou existants. Ce forfait décrit les stratégies qu'une organisation doit mettre en œuvre pour remédier à l'incident et rétablir un fonctionnement normal. Le forfait comprend généralement des actions telles que l'analyse des causes profondes la documentation des données, les pratiques de gestion des risques et les activités de clôture des incidents.

Il faut parfois beaucoup de temps pour que tout le monde soit sur la même page. Surtout lorsque les informations peuvent être utilisées à des fins de rapports réglementaires et de procédures judiciaires si nécessaire. Essayez le Modèle de plan d'action corrective ClickUp pour aligner la communication et les tâches et gagner du temps !

Dans ce modèle de Tableau blanc, les principaux éléments d'un PAC sont organisés de manière à raccourcir le temps nécessaire entre l'identification d'un incident et la mise en œuvre d'une solution :

Domaines d'amélioration : Identifier les champs autour des opérations de votre entreprise ou de la performance de votre équipe qui nécessitent des changements et de l'attention

: Identifier les champs autour des opérations de votre entreprise ou de la performance de votre équipe qui nécessitent des changements et de l'attention Problèmes et causes profondes : Définir les défis, les obstacles et les informations d'assistance de chacun afin d'analyser et de développer une solution

: Définir les défis, les obstacles et les informations d'assistance de chacun afin d'analyser et de développer une solution Solutions possibles : Prenez en compte tous les facteurs impliqués dans votre forfait correctif et dressez la liste de toutes les solutions possibles pour apporter des améliorations

: Prenez en compte tous les facteurs impliqués dans votre forfait correctif et dressez la liste de toutes les solutions possibles pour apporter des améliorations Mesure de la réussite : Définissez votre réussite mesurable au moyen d'indicateurs de performance clés ou d'indicateurs applicables et bénéfiques pour votre équipe et l'ensemble des opérations

: Définissez votre réussite mesurable au moyen d'indicateurs de performance clés ou d'indicateurs applicables et bénéfiques pour votre équipe et l'ensemble des opérations Propriétaires de tâches : Attribuez des membres spécifiques de l'équipe à chaque tâche

: Attribuez des membres spécifiques de l'équipe à chaque tâche Échéancier : allouez suffisamment de temps pour préparer le changement et l'amélioration au fur et à mesure que vous suivez ce modèle Télécharger ce modèle ### 9. Modèle de rapport d'incident Microsoft Word

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Microsoft-Word-Incident-Report-Template.png Modèle de rapport d'incident Microsoft Word /$$$img/

via Template.net Un modèle de rapport d'incident Microsoft Word est un document modifiable pour les incidents sur le lieu de travail et les accidents corporels. Il sert de point de départ à toute personne pour créer rapidement de nouveaux documents, en lui épargnant du temps et des efforts pour mettre en forme le document.

Le modèle comporte des sections dédiées aux détails clés : l'introduction, les objectifs, les informations sur l'incident, la méthodologie, les résultats, la conclusion et les recommandations. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de rapport d'incident

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Excel-Incident-Report-Template.png Modèle de rapport d'incident Excel /$$$img/

via WeTrack Si vous êtes à la recherche d'un modèle de rapport d'incident qui soit toujours basé sur le texte mais qui ne comporte pas trop de paragraphes, essayez un rapport d'incident en format Excel ! Ce modèle est organisé en quatre domaines clés :

Checklist du type d'incident

Échelle de gravité des incidents

Catégories d'incidents

Informations sur les contacts clés

Lorsque vous commencerez à constituer une bibliothèque de formulaires de rapport d'incident, il vous sera de plus en plus difficile d'utiliser Excel. Un modèle de rapport dans Excel n'est pas adapté à la collaboration à distance, et le contrôle des versions risque de devenir incontrôlable. Intégrez Excel à un outil de gestion de projet tel que ClickUp pour regrouper tout le travail en un seul endroit. Vous pouvez accéder à la plateforme ClickUp n'importe où - mobile, bureau, module complémentaire d'e-mail et extension Chrome ! Télécharger ce modèle

Gardez une étape d'avance sur les incidents avec les modèles de ClickUp

Votre sécurité est la priorité absolue de toute entreprise. Lorsque des accidents se produisent, vous ne voulez pas que votre rapport d'incident soit rangé dans un tiroir pour ne plus jamais être vu.

Au contraire, abonnez-vous à ce rapport et prenez des étapes pour vous assurer que des mesures préventives seront prises à l'avenir !

La meilleure façon de le faire ? Trouvez un modèle de rapport d'incident qui fonctionne avec un logiciel conçu pour assurer la cohésion, la sécurité et la conformité de votre travail, comme ClickUp 🙂

Créez de superbes documents, wikis et autres, puis connectez-les à des flux de travail et mettez vos idées en œuvre avec votre équipe

ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour rationaliser vos processus de sécurité, stocker des informations précieuses et garder l'équipe alignée sur toutes les politiques critiques. Avec son propre éditeur de documents intégré et dynamique, ClickUp est la solution idéale pour les rapports d'incidents de toutes sortes. Les pages imbriquées, la modification en cours, les commentaires assignés et le formatage riche ne sont que quelques-unes des fonctionnalités qui font de ClickUp la solution idéale pour les rapports d'incidents de toutes sortes Documents ClickUp mais le plus beau, c'est qu'il est gratuit Il n'en coûte absolument rien.

Explorer des centaines de modèles pour chaque cas d'utilisation, plus de 1 000 intégrations et de riches fonctionnalités de rapports à travers tous les forfaits lorsque vous vous inscrivez à ClickUp et voyez la productivité de votre équipe monter en flèche. 🛫