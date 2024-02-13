10 modèles informatiques pour les responsables technologiques et les équipes informatiques

Gestion des opérations informatiques au sein de votre organisation est un processus complexe. Le nombre de projets, y compris le développement de logiciels, les processus du service d'assistance et les rapports de bug, demande beaucoup de temps et d'efforts.

Ne serait-il pas agréable d'éviter de repartir de zéro à chaque fois que vous avez un nouveau projet informatique, une nouvelle présentation, un nouveau site web ou un nouveau produit technologique ? C'est précisément là que les modèles entrent en jeu.

Quel que soit le type d'organisation que vous gérez, les managers et les équipes informatiques de tous les secteurs bénéficieront d'un lancement de projet plus rapide, plus efficace et plus rationnel grâce aux puissants modèles axés sur l'informatique présentés dans ce guide.

Que vous élaboriez des présentations PowerPoint ou que vous mettiez en place un système de gestion de l'information, les modèles de ce guide vous permettront d'atteindre vos objectifs base de connaissances qui aident à suivre les bugs, ces modèles vous feront gagner du temps, de l'énergie et des maux de tête.

Qu'est-ce qu'un modèle informatique ?

Les modèles informatiques aident les managers et les équipes technologiques à normaliser et à rationaliser leurs processus et leurs flux de travail en décrivant rapidement le travail nécessaire au développement d'un logiciel ou à la maintenance d'un élément technologique.

Pour un éditeur de logiciels ou une agence de conception de sites web, cela peut signifier une meilleure organisation de la gestion des ressources humaines développement de logiciels et de SaaS processus. Dans le cas d'un service d'assistance, il peut s'agir des tickets et des le suivi des problèmes .

Les nouveaux filtres de groupes mixtes dans les tableaux de bord ClickUp vous permettent de personnaliser davantage vos données à l'aide des opérateurs "et" et "ou"

Les modèles informatiques sont de simples documents ou feuilles de calcul qui aident les organisations à créer et à exécuter des procédures opérationnelles standard. Un document préétabli garantit que vous avez établi les détails, aidant les collègues et les parties prenantes à rester sur la même page en ce qui concerne la forme et la structure du document.

Le bon modèle peut même faciliter la communication avec les clients. Un éditeur de logiciels peut utiliser un modèle pour présenter les services qu'il propose à ses clients dans le cadre d'un package standard, par exemple. Le projet paraît ainsi plus rationalisé et plus professionnel, tandis que l'équipe bénéficie d'un contrôle et d'une normalisation accrus.

Les entreprises peuvent utiliser le bon modèle pour aider leur équipe informatique à se projeter dans l'avenir, en sachant exactement à quoi s'attendre la prochaine fois qu'un problème surviendra ou qu'une application devra être développée.

$$$a Qu'est-ce qui fait un bon modèle informatique ?

Différents modèles sont utiles pour différentes solutions. Par conséquent, il peut être difficile de définir exactement ce qu'est un bon modèle informatique. À vrai dire, les meilleures options font appel à quelques caractéristiques communes, comme suit :

Facilité d'utilisation: Tous les membres de l'équipe doivent être en mesure de se lancer facilement et de commencer à utiliser le modèle en toute confiance, en sachant exactement comment ils peuvent en tirer profit

Tous les membres de l'équipe doivent être en mesure de se lancer facilement et de commencer à utiliser le modèle en toute confiance, en sachant exactement comment ils peuvent en tirer profit Intégration à la gestion de projet: Idéalement, votre modèle devrait s'intégrer directement à votre système de gestion de projetgestion de projet de développement web ououtil de développement d'applicationspermettant aux utilisateurs de créer des tâches ou de transformer une idée en un projet plus vaste

Idéalement, votre modèle devrait s'intégrer directement à votre système de gestion de projetgestion de projet de développement web ououtil de développement d'applicationspermettant aux utilisateurs de créer des tâches ou de transformer une idée en un projet plus vaste **Le modèle que vous utilisez doit être gratuit avec l'outil de votre choix ou offrir une démo qui vous permet de le tester avant de le valider

**Fonctionnalités de collaboration : un bon modèle permet à votre équipe de modifier le contenu ensemble et de collaborer à sa mise en œuvre

Les 10 meilleurs modèles informatiques gratuits pour les managers et les équipes informatiques

Il est temps d'être précis. Que vous soyez un éditeur de logiciels cherchant à rationaliser les processus de votre agence ou une organisation à la recherche de meilleures solutions informatiques, les modèles de ce guide aideront votre entreprise à atteindre ses objectifs technologiques les plus importants.

1. Modèle de liste de projets informatiques ClickUp

Le modèle de liste de projets informatiques de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre les projets informatiques.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, il y a de fortes chances que votre équipe technologique ait beaucoup de travail. Le modèle de liste de projets informatiques de Modèle de liste de projets informatiques ClickUp aide les chefs d'équipe à suivre les projets et à respecter les délais.

C'est l'option parfaite pour afficher et gérer vos portfolios de projets ou pour aider à améliorer votre logiciel de billetterie pour votre service informatique.

Le modèle lui-même consiste en trois affichages principaux :

L'affichage Résumé vous donne un aperçu direct de vos projets. Vous pouvez vérifier des variables telles que les dates d'échéance,les niveaux de prioritéle statut et le niveau d'impact pour prendre rapidement des décisions stratégiques

L'aperçu des processus fournit les mêmes informations, mais les organise en fonction du statut actuel. Elle permet de relier les projets aux équipes et de suivre les tâches en suspens à chaque étape

L'affichage Calendrier permet de construire et d'avoir un aperçu du projet en fonction de la date. C'est un outil idéal pour approfondir la planification à long terme et les aperçus de capacité pour un mois donné

Grâce à ces affichages, votre entreprise dispose d'un aperçu de tous les projets, ce qui facilite la gestion et le flux de travail.

2. Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum

Modèle de gestion de projet Agile Scrum par ClickUp

Une approche agile peut s'avérer salvatrice lors du développement de logiciels, de sites web ou de solutions SaaS. Modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp vous aide à exécuter et à rationaliser votre approche.

Ce n'est pas pour rien que la méthode agile s'est imposée comme la méthode dominante développement de projets pour la plupart des entreprises. Mais sa mise en œuvre peut s'avérer difficile pour les organisations qui commencent à s'habituer au concept. Ce modèle complet peut aider, grâce à un large intervalle de fonctionnalités et d'affichages qui comprennent :

Un organigramme des cérémonies et évènements sur tableau blanc qui vise à maintenir le flux du logiciel en mouvement

Une vue Tableau des différentes étapes du printemps, notamment la planification, les réunions de démarrage, les revues et les rétrospectives

Un formulaire de demande de produit qui vous aide à optimiser les solutions que vous développez grâce à des fonctionnalités externes

Un générateur de carnet de commandes qui vous permet de suivre les fonctionnalités de conception susceptibles de prendre du retard

Un suivi des bugs qui vise à protéger votre application contre d'éventuels problèmes futurs

Une liste de tests pour s'assurer que votre logiciel fonctionne sans problème

Mieux encore, nombre de ces affichages et fonctionnalités sont préconstruits et prêts à être présentés. Cela signifie que vous pouvez créer des présentations PowerPoint et d'autres présentations professionnelles en quelques minutes pour tenir les parties prenantes informées de vos applications.

3. Modèle de liste de sécurité informatique ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-IT-Security-Template.png Modèle de liste de sécurité informatique ClickUp /$$$img/

Minimisez les risques et gérez vos systèmes plus efficacement grâce au modèle de sécurité informatique de ClickUp

Le modèle Modèle de liste de sécurité informatique ClickUp vise à assurer la sécurité de vos données en suivant et en visualisant vos initiatives en matière de sécurité, en surveillant les performances du système et en vous aidant à coordonner avec vos équipes la protection de l'organisation sur le plan technologique.

Il commence par des statuts personnalisés qui suivent les menaces potentielles actives et les efforts déployés pour les atténuer. À partir de là, vous obtenez divers journaux visuels sur les bugs et les menaces qui peuvent être sur la liste à corriger à l'avenir. Les champs personnalisés vous permettent d'ajouter des attributs pour mieux gérer vos initiatives.

Mais une fois de plus, et comme pour de nombreuses options de modèles ClickUp, les affichages et les intégrations sont ce qui en fait vraiment un téléchargement indispensable pour votre équipe de sécurité.

En ce qui concerne les affichages, vous pouvez regrouper les tâches et les initiatives par type de bien, par fonction de sécurité et par d'autres paramètres. Les intégrations avec les outils de gestion de projet et de collaboration peuvent faire passer vos problèmes de sécurité logicielle d'un aperçu à un forfait réalisable afin que vous puissiez les résoudre.

4. Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp

Documentez, suivez et résolvez les incidents rapidement et efficacement avec le modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp

Si votre équipe ne les gère pas bien, les incidents technologiques peuvent perturber votre site web, votre application, voire toute votre entreprise. Les Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp permet de maintenir l'intégrité opérationnelle pendant le travail de résolution des incidents.

Vous et votre équipe informatique pouvez saisir et suivre les incidents à un niveau élevé, y compris :

Le service

L'employé qui a rapporté l'incident

Le type d'incident, que vous pouvez personnaliser en fonction de votre entreprise et de vos activités

La sensibilité des données, qui vous permet de donner la priorité aux incidents concernant des données sensibles

L'impact négatif potentiel sur le logiciel ou le site web et sur l'entreprise dans son ensemble

Des recommandations sur la manière de résoudre l'incident

Ce modèle comprend des tâches à faire standard que vous pouvez personnaliser pour vous assurer que votre entreprise prend toutes les étapes pertinentes pour la résolution. La fonctionnalité avancée de suivi du temps vous permet de surveiller le temps nécessaire à la résolution d'un problème, ce qui peut éclairer les plans d'action pour les incidents futurs.

5. ClickUp Modèle de suivi des bugs et des problèmes

Optimisez le suivi des bugs et des problèmes grâce à la solution collaborative de ClickUp

L'équipe Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp aide les équipes informatiques à trouver et à résoudre les bugs et autres problèmes pour votre site web, vos logiciels et vos applications. Des affichages multiples, des statuts personnalisés et un flux rationalisé permettent aux professionnels de l'informatique de normaliser le processus.

La fonctionnalité affichée est un tableau blanc qui illustre la manière dont votre entreprise ou agence gère et résout généralement les bugs. La liste principale des défauts donne un aperçu des problèmes ouverts, bloqués, affectés et en progression. Vous pouvez développer chacune de ces listes pour afficher une vue approfondie de chaque bug et des étapes nécessaires à sa résolution.

Et ce n'est qu'un début. L'écran Limites et solutions de contournement vous aide à comprendre exactement ce que vos solutions peuvent ou ne peuvent pas assister. Un formulaire de rapport de bug intégré transfère les nouveaux problèmes directement dans votre flux de travail, tandis qu'un document de triage prédéfini décrit le processus à suivre lorsque l'un de ces nouveaux bugs entre dans le système.

6. Modèle ClickUp Backlog & Sprints

Le modèle de Backlog et de Sprints de ClickUp le forfait de sprint le modèle vous aide à gérer vos opérations et vos intégrations en un seul endroit avec des affichages préconstruits, des statuts personnalisés, des champs personnalisés, des documents, et plus encore !

Le backlogging est une partie cruciale du processus de développement et de conception agile, et le modèle de planification de sprint /%$$a vous aide à gérer les opérations en un seul endroit avec des vues préconstruites, des statuts personnalisés, des champs personnalisés, des documents, etc Modèle de Backlog et de Sprints ClickUp permet de simplifier le processus. Utilisez-le comme un outil de mappage du processus pour faire gagner du temps à votre équipe et tenir tout le monde au courant.

Ce modèle peut s'avérer très utile pour les éditeurs de logiciels qui travaillent en permanence sur de nouvelles versions. Saisissez des variables telles que la date limite, la priorité et l'estimation de la durée nécessaire, puis attribuez des points de scrum front-end et back-end. À chaque pointage, vous pouvez suivre la progression, notamment grâce à un indicateur de confiance qui vous permet de savoir si la tâche est en bonne voie pour être achevée dans les temps.

7. Modèle de notes de mise à jour ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Release-Notes.png Modèle de notes de mise à jour par ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle de notes de mise à jour de ClickUp pour vous assurer que tout le monde est sur la même page lorsque vous documentez les changements et les mises à jour de produits

Avec le modèle de notes de version de ClickUp, tout le monde est sur la même longueur d'onde Modèle de notes de mise à jour de ClickUp avec le modèle de notes de version ClickUp, vous pouvez simplifier l'un des plus grands maux de tête potentiels auxquels les équipes de développement sont confrontées : faire savoir à tout le monde ce qui a changé dans la dernière version de votre application ou de la conception de votre site Web.

Le modèle vous permet de présenter les nouvelles fonctionnalités et les corrections de bug de la nouvelle version. Grâce à ce modèle, toute personne utilisant vos solutions sait à quoi s'attendre et peut facilement se référer à vos notes de version à tout moment.

Comme ce modèle est intégré à ClickUp Docs, il comprend les éléments suivants collaboration en temps réel fonctionnalités. Plusieurs membres de l'équipe peuvent collaborer pour élaborer le contenu et le mettre sous un formulaire prêt à être présenté à tous ceux qui ont besoin de le voir.

8. Modèle de rapport de bug ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Bug-Report-Template.png Modèle de rapport de bug ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle de rapport de bug de ClickUp pour vous assurer que tout le monde reste sur la même page lors de l'identification et de la résolution des problèmes logiciels

En tant que fonctionnalité centralisée pour les équipes informatiques cherchant à rationaliser leur travail, peu de modèles surpassent le modèle de rapport de bogue de ClickUp Modèle de rapport de bug ClickUp .

Il s'agit d'un rapport simple d'une page que les membres de votre équipe peuvent utiliser pour décrire le contexte de base et les problèmes liés à un bug qu'ils (ou quelqu'un d'autre dans votre organisation) ont trouvé dans vos solutions ou votre site Web. Il comprend également un générateur de tâches qui permet de créer et d'assigner des étapes claires.

Mais ce modèle offre une fonction plus précieuse que la simple identification de chaque bug individuel qui peut se cacher dans vos solutions. Vous pouvez également l'utiliser pour obtenir un aperçu plus holistique et échéancier de tous les problèmes à résoudre, ce qui vous aidera à mieux prioriser les correctifs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos solutions.

9. Modèle de cas de test ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/d31c8de1-600.png Modèle de cas de test ClickUp /$$$img/

Le modèle de cas de test de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre la progression des cas de test.

Aucun logiciel n'est achevé sans avoir été soumis à des tests approfondis pour en garantir la stabilité, la sécurité et la réussite. Que vous soyez une agence travaillant pour le compte de clients ou que vous fournissiez des services informatiques en interne, Modèle de cas de test de ClickUp vous aide à améliorer et à rationaliser ces tests.

Considérez le modèle comme un générateur de cas de test qui normalise l'ensemble du processus. Outre les informations de base, telles que la version et la date du logiciel, vous pouvez saisir les paramètres de base du test (par exemple, la tentative de connexion à l'application de marketing nouvellement créée) et ses résultats.

Vous pouvez même aller au-delà de ce processus. La section Détails des résultats du générateur de cas vous permet d'ajouter toutes les nuances de votre test, y compris les résultats attendus, les résultats réels et un suivi des réussites et des échecs. Tous les membres de l'équipe peuvent ainsi savoir exactement ce qu'ils doivent faire pour améliorer le produit.

10. Modèle de journal des modifications du logiciel ClickUp

Le modèle de journal des modifications logicielles de ClickUp vous aide à garder une trace de toutes vos activités logicielles en un seul endroit

Le modèle Modèle de journal des modifications du logiciel ClickUp vous permet de donner à votre équipe un compte rendu de ce qui a changé à chaque version et mise à jour, ce qui permet à vos membres de l'équipe informatique de se pencher sur les nuances de ces mises à jour à la minute où une expérience ou une version se passe mal.

Il s'agit d'un tableau simple, comprenant des sections telles que le nombre de changements, le type de changement, la description, le statut, la priorité et le propriétaire. Mais ce qui rend ce modèle vraiment unique, c'est sa capacité à s'intégrer à l'infrastructure plus large de ClickUp.

Soudain, votre tableau statique peut devenir dynamique, grâce aux dépendances. Les tâches peuvent également provenir directement du journal des modifications. Il reste un aperçu de base, mais ajoute des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer la facilité d'utilisation et l'interactivité pour l'ensemble de l'équipe.

Optimisez vos opérations et votre développement avec les modèles de technologie de l'information de ClickUp

Nous ne saurions trop insister sur la différence que le bon modèle peut faire pour vos services et procédures technologiques. Si vous n'avez plus à repartir de zéro à chaque fois et que vous vous concentrez sur les données et le contenu d'un modèle préétabli, vous avez déjà gagné.

Et ce, avant même de parler de la différence que le bon modèle peut faire pour vos services et procédures technologiques Logiciel de gestion informatique peut faire, surtout lorsque ce logiciel comprend un générateur de modèles et une vaste bibliothèque.

Parmi les nombreuses solutions disponibles, ClickUp se distingue. Il s'agit peut-être de nos fonctionnalités de gestion de projet, de nos capacités de collaboration ou du design intuitif de notre interface utilisateur. Ou peut-être est-ce la version gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire pour tester notre application et nos modèles sans aucun engagement.

Quoi qu'il en soit, il est temps d'essayer ClickUp pour votre organisation et de rationaliser vos efforts technologiques. Prêt à commencer ? Créez votre compte gratuit sur notre site web dès aujourd'hui !