10 modèles gratuits de listes de contrôle pour rationaliser vos projets de construction

Les listes de travaux à effectuer sont une fonctionnalité des projets de construction bien planifiés.

Dans le secteur de la construction, il est essentiel de garder la trace de tous les détails. Les listes de contrôle sont des checklists méticuleuses qui répertorient les choses à faire et les tâches de dernière étape essentielles à l'achèvement d'un projet de construction.

Au cours des différentes phases d'un projet de construction, l'équipe doit achever et documenter plusieurs tâches dans les délais impartis. Les managers d'un projet de construction ou d'un chantier collaborent avec différentes équipes pour dresser une liste complète des tâches à accomplir.

La première étape de l'élaboration de la liste de contrôle consiste à décider de sa forme, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Utilisez des modèles de liste perforée au lieu de passer des heures à créer une liste perforée à partir de zéro.

Qu'est-ce qu'une liste perforée ?

Une liste de contrôle est un document utilisé principalement dans les domaines suivants projets de construction pour présenter les tâches, éléments ou problèmes restants à traiter ou à achever avant que le projet ne soit considéré comme terminé.

Le terme "punch" désignait à l'origine le fait de marquer d'un poinçon ou d'une coche les éléments de la liste une fois qu'ils étaient achevés ou corrigés.

Les gestionnaires de projet enregistrent les tâches au fur et à mesure de la progression du projet. Cela permet de s'assurer que toutes les tâches critiques en suspens sont enregistrées et dûment achevées vers la fin du cycle de vie du projet.

Une liste de contrôle comprend généralement des éléments qui doivent être corrigés, ajustés ou supprimés. Ces éléments ou "tâches à accomplir" ne font généralement pas partie du projet initial forfait du projet mais ils sont ajoutés au fur et à mesure de la progression du projet.

Bien que la forme de la liste dépende du projet de construction spécifique, elle doit contenir certaines informations de base :

Numéro de l'élément (souvent appelé numéro de poinçon)

Le titre de la tâche

Brève description de la tâche

Catégorie de tâche

Assigné de la tâche

Dépendances, le cas échéant

Date début et date de fin

État d'avancement et achevé

Achevé, les éléments de la liste de contrôle permettent de s'assurer que le projet répond aux exigences et aux normes de qualité spécifiées.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de contrôle ?

Un modèle de liste de contrôle est un cadre préétabli pour rationaliser le processus d'achèvement du projet, de favoriser la collaboration et de garantir le respect des jalons du projet dans les délais impartis.

Un modèle de liste$$a comporte des fonctionnalités de catégorisation et de priorisation. Il regroupe les éléments de manière logique par domaine ou par métier pour faciliter la navigation et permettre un suivi aisé de la progression. La liste indique également le statut de chaque élément : en attente, en cours ou achevé.

Un modèle de liste de contrôle bien conçu offre suffisamment d'espace pour les descriptions détaillées de chaque élément, en précisant l'emplacement et la nature du problème ou de la tâche.

En fonction de la liste, certains modèles de liste de contrôle peuvent offrir des fonctionnalités d'automatisation. L'automatisation permet d'accélérer les tâches récurrentes telles que les mises à jour.

En fonction des exigences spécifiques du projet, vous devrez peut-être personnaliser le modèle de liste de contrôle. Le modèle que vous sélectionnez doit offrir des statuts personnalisés, des champs qui peuvent être ajoutés ou supprimés, et des affichages personnalisés adaptés à une exigence particulière en matière de gestion de projet.

Certaines plateformes offrent des outils avancés comme Planification assistée par l'IA pour aider les responsables de la construction à travailler efficacement.

Enfin, un format numérique ou imprimable convivial contribue à l'accessibilité et à l'utilisation, en simplifiant la gestion de la construction .

10 meilleurs modèles de listes perforées à utiliser en 2024

Les professionnels de la construction et les gestionnaires de projet utilisent abondamment les listes de punch tout au long du cycle de vie du projet. Chaque projet peut nécessiter une liste personnalisée qui aborde ses aspects uniques, mais un modèle vous aide toujours à démarrer rapidement.

Cependant, avec le large intervalle de modèles de liste de poinçonnage gratuits et payants disponibles en ligne, trouver l'ajustement parfait pour votre projet peut sembler déroutant.

Voici une liste des 10 meilleurs modèles de liste de contrôle disponibles en ligne. Et ils sont tous gratuits !

1. ClickUp Modèle de gestion de projet de construction

Synchronisez les ressources de l'équipe et de l'entrepreneur général, suivez la progression et visualisez les projets avec ce modèle de gestion de projet de construction ClickUp

Visualisez l'ensemble de votre construction du premier brainstorming à la coupure du ruban, avec une organisation et une efficacité effacées.

ClickUp Modèle de gestion de projet de construction

Les

ClickUp Modèle de gestion de projet de construction

fait de cette vision une réalité.

Ce modèle est votre guichet unique pour la gestion de tous les détails de vos projets de construction, petits ou grands.

Le modèle est idéal pour les chefs de chantier, les administrateurs de contrats, les constructeurs et les autres professionnels sur place. Tout ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un nouveau bâtiment ou d'une rénovation méticuleuse, se trouve dans ce modèle :

Organiser et forfaiter: Tenir compte de tous les aspects de votre projet, des dessins initiaux aux inspections finales

Tenir compte de tous les aspects de votre projet, des dessins initiaux aux inspections finales Programme tâches et aligner les ressources : Assurez une efficacité et une productivité optimales

: Assurez une efficacité et une productivité optimales Suivre la progression, les objectifs et les échéances : Obtenez des mises à jour en temps réel et gardez tout le monde informé et sur la bonne voie

Le modèle comporte des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour une transparence complète du projet et une visualisation des données.

Il vous permet de suivre du temps de définir des dépendances, de recevoir des notifications par e-mail et de tirer parti de nombreuses autres fonctionnalités pour assurer le bon déroulement de votre projet.

2. Modèle de gestion de la construction ClickUp

Utilisez le modèle de gestion de la construction de ClickUp pour personnaliser, suivre et comparer les budgets des projets

Les gestionnaires de construction planifient méticuleusement chaque partie infime d'un projet de construction, y compris la liste des actions et les parties prenantes à travers chaque phase.

Les

Modèle de gestion de la construction ClickUp

vous permet de suivre la progression de ces actions et dépendances en un seul endroit.

Le modèle de gestion de la construction ClickUp vous permettra de :

Documenter et suivre: Dresser la liste des dépendances avec une phase de préparation, telle que la signature de l'accord, et forfaiter les phases suivantes avec des éléments d'action

Dresser la liste des dépendances avec une phase de préparation, telle que la signature de l'accord, et forfaiter les phases suivantes avec des éléments d'action Visualiser les phases de livraison: Obtenir des fonctionnalités supplémentaires pour plusieurs besoins uniques au-delà des vues Calendrier et Liste pour visualiser les phases de livraison à travers l'échéancier

Obtenir des fonctionnalités supplémentaires pour plusieurs besoins uniques au-delà des vues Calendrier et Liste pour visualiser les phases de livraison à travers l'échéancier **Chaque vue est pré-équipée de champs personnalisés, ce qui vous permet d'ajouter des barres de progression, des niveaux de confiance et des notes sur le projet pour un suivi détaillé

En plus d'assurer une collaboration transparente sur la documentation du projet ce modèle vous permet également de dresser une liste des tâches en suspens, afin d'en assurer le suivi et l'achèvement. Achevé, vous pouvez travailler sur la liste des tâches en suspens et vous achever sans vous préoccuper de la documentation.

Les documents préconstruits du modèle, dotés d'un formatage riche, sont parfaits pour organiser les concepts de conception, construire les spécifications et documenter les changements à mi-parcours.

3. ClickUp Modèle de plan de projet de construction

Créez un plan d'action quotidien étape par étape avec votre équipe de construction pour suivre de manière transparente les tâches et les projets avec le modèle de plan d'action de construction ClickUp

Prenez le contrôle achevé de vos projets de construction avec le modèle de plan d'action de construction ClickUp Modèle de plan de projet de construction ClickUp . Ce modèle puissant et complet outil de gestion de projet vous permet de rationaliser les tâches et d'établir un flux de travail efficace.

Ce modèle vous permet de

Visualiser la réussite: Les diagrammes de Gantt transforment vosl'échéancier de votre projet en une feuille de route claire et exploitable

Les diagrammes de Gantt transforment vosl'échéancier de votre projet en une feuille de route claire et exploitable **Les matrices d'impact et d'effort vous aident à vous concentrer sur les tâches qui apportent le plus de valeur

Améliorez l'efficacité de votre équipe: Gardez votre équipe organisée et sur la bonne voie, en minimisant les retards et en maximisant la productivité

Utilisez-le comme un modèle holistique pour la prise de décision agile et la rationalisation du forfait. Des éléments essentiels tels que des échéanciers détaillés, la portée du projet, la gestion des coûts, l'engagement communautaire et la gestion du personnel rendent le modèle encore plus précieux.

Avec ce format, suivez la progression tout au long du projet de construction en suivant régulièrement les performances de l'équipe par rapport aux jalons fixés et en procédant à des paramètres.

4. Modèle de rapport journalier de construction ClickUp

Tenez un registre des tâches quotidiennes, des matériaux, de l'équipement, de l'ordonnancement et des travailleurs pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise de construction avec le modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Modèle de rapport journalier de construction de ClickUp

comme son nom l'indique, ce modèle permet d'enregistrer les activités quotidiennes, de suivre la progression en temps réel et de faire en sorte que l'équipe du projet soit sur la même page.

Il fournit un rapport complet sur les activités du projet aperçu de votre projet de l'état d'avancement de votre projet, y compris

Mon travail achevé: Enregistrez toutes les tâches achevées et les activités en cours, en gardant une trace de la progression et en suivant les obstacles potentiels

Enregistrez toutes les tâches achevées et les activités en cours, en gardant une trace de la progression et en suivant les obstacles potentiels **La gestion des ressources : le suivi des heures de travail, de l'utilisation des équipements et de la consommation de matériaux afin d'optimiser la gestion des ressourcesl'allocation des ressources et d'identifier les domaines à améliorer

Teams et observations: Partager les informations et les observations importantes avec les membres de l'équipe, en favorisant la collaboration et la résolution des problèmes

En outre, maintenir et suivre les journaux de livraison, les retards de calendrier les réunions de démarrage, les dossiers d'inspection, les visiteurs sur place, etc.

5. Modèle de checklist de contrôle de qualité ClickUp

Utilisez ce modèle comme document d'examen pour évaluer la progression du projet, la qualité de la gestion et des contrôles, les enseignements tirés et les bonnes pratiques

L'inspection de la qualité fait partie des phases les plus critiques d'un projet de construction, d'où l'efficacité d'un processus de liste de contrôle.

Modèle de checklist de contrôle de qualité ClickUp

vous permet de forfaiter, d'organiser et de suivre chaque étape de votre processus de contrôle de la qualité.

A modèle de checklist pour le contrôle de la qualité permettra de s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet au cours du processus d'inspection.

Voici quelques avantages liés à l'utilisation de ce modèle :

Conformité constante: Veille à ce que l'équipe suive rigoureusement toutes les procédures de contrôle de la qualité

Veille à ce que l'équipe suive rigoureusement toutes les procédures de contrôle de la qualité Qualité élevée: Maintien d'un niveau de qualité élevé tout au long des différentes phrases

Maintien d'un niveau de qualité élevé tout au long des différentes phrases Accès facile: Fournit un accès instantané aux informations vitales, ce qui permet de gagner un temps précieux

Fournit un accès instantané aux informations vitales, ce qui permet de gagner un temps précieux Précision accrue: Minimise les erreurs et favorise une qualité constante

Ce modèle offre plusieurs fonctionnalités de gestion de projet pour un contrôle complet. Utilisez le modèle pour définir les grandes lignes de votre projet objectifs du projet et décomposer les éléments critiques pour l'inspection.

Rationaliser l'attribution des tâches, mettre à jour le statut de progression, et documenter les détails du processus pour une collaboration efficace.

6. ClickUp Modèle de checklist de déménagement

Organisez toutes vos tâches de déménagement dans un emplacement central avec le modèle de checklist de déménagement ClickUp

Déménager d'un chantier à un autre n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En outre, il se peut que vous deviez confier le chantier à un autre gestionnaire de construction.

Sans un système bien organisé, des tâches essentielles peuvent passer à travers les mailles du filet à cette étape, entraînant des retards et des complications.

Voici comment Modèle de checklist de déménagement ClickUp aide :

Planification sans faille: Gardez toutes vos tâches de déménagement organisées et accessibles. Générez des idées pour l'emballage, la planification et la gestion de votre nouvel espace, puis priorisez les tâches critiques

Gardez toutes vos tâches de déménagement organisées et accessibles. Générez des idées pour l'emballage, la planification et la gestion de votre nouvel espace, puis priorisez les tâches critiques Organisation facile: Passez d'un affichage à l'autre, comme "Étapes du déménagement" ou "Tâches", pour accéder aux informations de la manière dont vous en avez besoin.

Suivez la progression, classez et gérez facilement vos tâches à l'aide d'attributs personnalisés. En outre, les dépendances des tâches, les réactions aux commentaires et les checklists ajoutent à sa fonction.

7. Modèle de liste ClickUp

Maîtrisez votre liste de choses à faire pour la semaine grâce à ce modèle détaillé de ClickUp

Une forme hautement personnalisable pour mettre en place des listes de tâches, la

Modèle de liste ClickUp

vous permet de rationaliser votre flux de travail dans le domaine de la construction. Cet outil simple mais puissant vous permet de

Décomposer les projets complexes: Diviser les tâches complexes en morceaux faciles à gérer pour une exécution efficace

Diviser les tâches complexes en morceaux faciles à gérer pour une exécution efficace **Organiser et hiérarchiser les éléments en fonction de leur importance et de leur urgence, afin de vous concentrer sur les besoins essentiels du projet

Automatisation et standardisation: Créez des modèles pour les listes et les processus récurrents, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire vos efforts

Les fonctionnalités intuitives du modèle améliorent le brainstorming, la hiérarchisation des tâches et le partage des connaissances. Par exemple, l'outil Tableau blanc et la fonctionnalité d'éditeur de texte permettent de capturer et de stocker des idées.

Le modèle fournit à toutes les parties prenantes une forme cohérente, garantissant la clarté à toutes les étapes de la gestion de projet.

Choisissez jusqu'à cinq affichages pour surveiller les tâches et garantir une productivité maximale :

La vue Liste pour organiser les tâches en fonction de leur statut de progression

La vue Teams pour discuter en équipe

La vue Gantt pour afficher les échéanciers

La vue Tableau pour classer les tâches par catégories afin d'en faciliter le suivi

L'affichage Calendrier pour avoir un aperçu de la date à laquelle les tâches doivent être achevées

8. ClickUp Construction Modèle de checklist hebdomadaire

Voyez votre semaine en un coup d'œil et suivez vos tâches quotidiennes dans le modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp

Le Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp aide à rationaliser les tâches et à améliorer l'organisation. Il permet aux gestionnaires de projets de construction de forfaiter et d'exécuter les objectifs hebdomadaires.

Le modèle comporte des fonctionnalités essentielles pour un suivi efficace des objectifs :

Catégorisation des tâches: Organisez les tâches de construction en catégories pour une meilleure visibilité

Organisez les tâches de construction en catégories pour une meilleure visibilité Rappels clés :

: Suivi de la progression : Surveillez la progression du projet de construction sans effort en utilisant des statuts personnalisés, tels que "En cours", "Achevé" et "À faire"

Surveillez la progression du projet de construction sans effort en utilisant des statuts personnalisés, tels que "En cours", "Achevé" et "À faire" Champs personnalisés: Catégorisez les tâches de construction avec des attributs spécifiques, tels que le type de tâche, la durée et le sentiment de satisfaction

Catégorisez les tâches de construction avec des attributs spécifiques, tels que le type de tâche, la durée et le sentiment de satisfaction Affichages personnalisés: Accédez à différents affichages adaptés aux besoins des projets de construction, notamment le Calendrier hebdomadaire, les Tâches achevées, les Tâches à faire et le Guide de démarrage

Accédez à différents affichages adaptés aux besoins des projets de construction, notamment le Calendrier hebdomadaire, les Tâches achevées, les Tâches à faire et le Guide de démarrage Outils de gestion de projet: Améliorez la gestion de vos projets de construction grâce à des fonctionnalités telles que les avertissements de dépendance, l'automatisation des tâches, les fils de discussion et les rappels de date d'échéance

9. Liste de contrôle Google Sheets pour les projets résidentiels Modèle par Levelset

via

Jeu de niveaux

Le modèle Google Sheets Punch List pour les projets résidentiels de Levelset vous permet d'organiser proprement vos priorités et vos tâches critiques dans une forme simple.

Il est hautement personnalisable et aide à maintenir une visibilité claire sur le statut du projet tout au long.

Le modèle est disponible en formes Google Sheets et PDF. Vous pouvez également télécharger une version Microsoft Excel à partir de Google Sheets.

Le modèle permet de suivre la progression d'un projet en mettant en évidence les tâches restantes, en améliorant la communication entre les membres de l'équipe et en permettant une collaboration plus étroite.

Bien qu'il ne soit pas aussi attrayant visuellement que les autres modèles de cette liste, il permet tout de même de faire le travail.

10. Modèle Excel de liste de contrôle pour la construction par BigRentz

via

BigRentz

Le modèle de liste de contrôle Excel de BigRentz aide les gestionnaires de projet, les entrepreneurs et les équipes à trier et à saisir les données.

Le modèle Excel est préchargé avec des tâches et des éléments communs essentiels à une liste de contrôle, y compris les finitions, les vérifications de contrôle de la qualité et les inspections finales.

La liste exhaustive des tâches est un excellent point de départ, qui permet aux utilisateurs de gagner du temps et de s'assurer que les éléments essentiels sont pris en compte.

Garantir l'efficacité du flux de travail et l'exactitude de la progression des travaux avec les modèles de liste de contrôle

Les listes de contrôle devraient être votre outil de prédilection pour rationaliser la gestion des tâches, collaborer avec les équipes et améliorer les résultats du projet.

L'utilisation d'un logiciel de liste perforée dynamique accélérera considérablement les phases finales de votre projet de construction.

Les modèles de liste de contrôle fonctionnent bien lorsqu'ils sont polyvalents et adaptables.

Tous les modèles énumérés ici promettent une valeur immense, mais le choix du meilleur modèle pour votre liste de contrôle dépend de vos préférences et des besoins du projet.

La conception de ClickUp vise à répondre aux besoins des équipes de toute taille et de tout secteur d'activité. Que vous soyez le gestionnaire d'un projet de construction à l'étranger ou d'un projet de déménagement au niveau local, vous trouverez un modèle qui fonctionne.

La gestion des problèmes de qualité ou la planification des dépendances des tâches devient un jeu d'enfant lorsque vous utilisez les modèles de ClickUp. Il existe des modèles flexibles et simples pour gérer des facteurs tels que la génération de rapports de mise à jour ou la documentation des exigences de qualité et de conformité.

Tous les modèles de ClickUp sont préchargés avec plusieurs outils pour vous aider à créer des listes de contrôle à partir de zéro ou à en sélectionner une dans notre bibliothèque de modèles.

