10 meilleures alternatives à Aha ! Alternatives pour le développement de produits en 2025

Jongler avec des idées de produits entre des tas d'e-mails et de notes autocollantes peut être un défi, c'est certain. Et lorsque toute l'équipe est dans le même bateau, les délais commencent à ressembler à des cibles mouvantes.

C'est pourquoi outils de développement de produits peuvent changer la donne en permettant à vos idées et à votre équipe de rester sur la même page.

Aha ! est l'un de ces outils, doté de nombreuses fonctionnalités pour gérer les stratégies de produits les feuilles de route, la collaboration des équipes et le retour d'information des clients. Mais il ne s'agit pas d'une solution universelle. Il n'existe pas de version Free, les forfaits payants sont onéreux et les nouveaux utilisateurs à la recherche d'un outil simple peuvent se sentir dépassés.

Si Aha ! ne vous convient pas, nous vous proposons une liste des 10 meilleures alternatives à Aha ! pour faciliter le processus de développement de produits et faire décoller vos idées. Découvrez-les pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans Aha ! Alternatives?

Lorsque vous choisissez l'alternative Aha ! qui vous convient le mieux pour rationaliser votre processus de développement de produits pour ce faire, évaluez les options qui s'offrent à vous dans les domaines suivants :

Facilité d'utilisation: Vous voulez une plateforme de gestion de produits facile à prendre en main et à utiliser. Elle permettra ainsi à tous les membres de votre équipe de gagner du temps et de s'épargner des maux de tête

Vous voulez une plateforme de gestion de produits facile à prendre en main et à utiliser. Elle permettra ainsi à tous les membres de votre équipe de gagner du temps et de s'épargner des maux de tête Fonctionnalités: L'outil doit offrir les fonctionnalités dont vous avez besoin, telles que le roadmapping, la gestion des tâches et la gestion des commentaires des utilisateurs

L'outil doit offrir les fonctionnalités dont vous avez besoin, telles que le roadmapping, la gestion des tâches et la gestion des commentaires des utilisateurs Personnalisation: La vie est plus facile lorsque vous pouvez personnaliser un outil pour l'adapter au flux de travail de votre équipe. Optez donc pour l'une des alternatives qui vous permet de modifier les champs personnalisés, les affichages, les modèles et les tableaux de bord pour les adapter à votre style 🤩

La vie est plus facile lorsque vous pouvez personnaliser un outil pour l'adapter au flux de travail de votre équipe. Optez donc pour l'une des alternatives qui vous permet de modifier les champs personnalisés, les affichages, les modèles et les tableaux de bord pour les adapter à votre style 🤩 Intégrations: Votre nouvel outil devrait s'intégrer de manière transparente dans votre pile technologique, réduisant ainsi le temps passé à passer d'une application à l'autre et à transférer des données

Votre nouvel outil devrait s'intégrer de manière transparente dans votre pile technologique, réduisant ainsi le temps passé à passer d'une application à l'autre et à transférer des données Collaboration: La création d'un produit est un travail d'équipe. Choisissez donc un outil qui facilite la modification en cours, la communication et le brainstorming en temps réel

La création d'un produit est un travail d'équipe. Choisissez donc un outil qui facilite la modification en cours, la communication et le brainstorming en temps réel Assistance: Choisissez un outil doté d'une documentation complète et d'une équipe d'assistance réactive pour vous aider en cas de besoin

Choisissez un outil doté d'une documentation complète et d'une équipe d'assistance réactive pour vous aider en cas de besoin Prix : L'outil doit offrir les fonctionnalités clés dont vous avez besoin à un prix qui en vaut la peine 💰

Les 10 meilleures Aha ! Alternatives à utiliser en 2024

Il existe un tas d'alternatives à Aha !, mais nous les avons réduites aux 10 meilleures pour simplifier votre prise de décision. Chacune d'entre elles possède des fonctionnalités uniques qui pourraient s'avérer parfaitement adaptées à votre cas d'utilisation. Voyons cela de plus près.

1. ClickUp

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et priorisez tout dans votre échéancier personnalisé avec l'affichage Échéancier de ClickUp

ClickUp est l'un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion de projet au monde meilleurs outils de gestion de projet pour concevoir votre vision du produit et de rallier votre équipe pour en faire une réalité. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole, les commentaires élogieux de nos clients sont aussi très positifs les évaluations des utilisateurs tout dire.

Il existe des centaines de modèles, comme le modèle Modèle de stratégie produit ClickUp pour vous aider à démarrer. Utilisez-le pour établir un carnet de commandes des fonctionnalités à travailler. Vous pouvez également personnaliser le formulaire d'envoi de fonctionnalités pour recueillir les idées de produits de votre équipe, de vos clients et d'autres parties prenantes. 📝

ClickUp a un look pour chaque humeur. Vous préférez voir les fonctionnalités présentées sur une feuille de route ? La vue Gantt vous affiche. Vous préférez un flux visuel ? L'affichage Kanban est votre ami. Et si vous aimez le bon vieux format tableur, l'affichage Tableur est fait pour vous.

Lorsqu'il est temps de réunir l'équipe, les documents et tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour la collaboration en temps réel. Pour que la discussion se poursuive, utilisez les sections de discussion et de commentaires sur les tâches pour effectuer des vérifications et des mises à jour.

Si vous êtes à la recherche d'une solution de remplacement $$$a ! qui gère tout, des plus simples aux plus complexes, ClickUp est votre génie dans une bouteille, prêt à vous offrir toutes les fonctionnalités de votre liste de souhaits dans un seul et même package ! 🧙‍♀️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Connexion avec plus de 1 000 applications tierces

Utilisez ClickUp sur votre site web, votre bureau et vos appareils mobiles

Tirez parti de ClickUp AI pour accélérer la recherche de produits, résumer les commentaires qualitatifs et transformer les notes de réunion en tâches ✅

Mettez en place des automatisations pour gérer les tâches répétitives comme l'ajout d'assignés à une tâche, la mise à jour des statuts des tâches et l'envoi de paramètres de rappel

Visualiser les objectifs du produit, la progression des tâches et la charge de travail de l'équipe grâce à des tableaux de bord personnalisés

Limites de ClickUp

Le forfait gratuit ne comprend pas les formulaires et l'IA de ClickUp

Il faut un certain temps pour apprendre toutes ses fonctionnalités (mais une fois que vous l'avez fait, tout se passe bien)

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Roadmunk

via Roadmunk Roadmunk est logiciel de cartographie routière pour concevoir et partager de belles feuilles de route. Il suffit de choisir un modèle, d'en modifier le contenu et de coder en couleur les éléments de la feuille de route en fonction de leur statut. 🎨

En ce qui concerne la tarification, Roadmunk facture par éditeur et par mois. De plus, les forfaits permettent à un maximum de 10 réviseurs gratuits d'afficher et de commenter les feuilles de route. Si vous cherchez une alternative simple et abordable à Aha !, Roadmunk pourrait bien être ce qu'il vous faut.

Roadmunk meilleures fonctionnalités

Utilisez les cadres Valeur/Effort ou RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) pour hiérarchiser les idées de votre feuille de route

Visualiser les feuilles de route avec les affichages Échéancier et Couloirs

Partager les feuilles de route sous forme de fichiers HTML interactifs, de fichiers PNG et d'URL protégées par mot de passe

Intégration avec neuf applications tierces, dont Jira, Azure DevOps, GitHub et GitLab

Roadmunk limites

La facturation mensuelle n'est pas disponible - la tarification est mensuelle, mais la facturation se fait annuellement

L'application mobile a des fonctions limitées

Les utilisateurs signalent que le système devient très lent avec des feuilles de route volumineuses et détaillées

Roadmunk prix

Starter: $19/mois (un seul éditeur)

$19/mois (un seul éditeur) Business: 49$/mois par éditeur

49$/mois par éditeur Professionnel: $99/mois par éditeur

$99/mois par éditeur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.0/5 (90+ reviews)

4.0/5 (90+ reviews) Capterra: 4.3/5 (80+ avis)

3. Tableau des produits

via Tableau des produits Productboard est un autre outil de roadmapping permettant de visualiser les échéanciers des produits et d'en rationaliser l'exécution. Partez de zéro ou choisissez parmi les outils suivants modèles de lancement de produits comme le plan de sprint, le lancement mensuel, le plan de lancement et la feuille de route Kanban.

Avec Productboard, vous êtes facturé par "créateur de feuille de route" - les utilisateurs ayant ce rôle peuvent créer, modifier et partager des feuilles de route. Pendant ce temps, les "spectateurs" ne peuvent que voir la feuille de route, et les "collaborateurs" sont autorisés à laisser des commentaires. 💬

Productboard meilleures fonctionnalités

L'accès est gratuit pour les spectateurs et collaborateurs illimités sur tous les forfaits

Ajoutez des formules pour calculer les scores de priorisation des idées de produits

Exportation des feuilles de route au format PDF ou PNG

Connexion avec des applications SaaS populaires telles que Slack, Microsoft Teams, Jira et Zapier

Productboard limites

Aucun forfait Free n'est disponible, seulement un essai de 15 jours

Les évaluateurs indiquent que la plateforme connaît parfois des lags et des problèmes de synchronisation

Productboard prix

Essentiel: 25 $/mois par fabricant

25 $/mois par fabricant Pro: 60 $/mois par fabricant

60 $/mois par fabricant Scale: $100/mois par créateur (facturation annuelle uniquement)

$100/mois par créateur (facturation annuelle uniquement) Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (230+ commentaires)

4.3/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (140+ avis)

4. Miro

via Miro Miro est un outil de tableau blanc permettant de gérer le développement de produits sur une toile infinie et collaborative. Il contient du texte, un stylo, des formes, des notes adhésives, et carte mentale outils de planification, d'analyse des besoins des clients et d'esquisse d'idées de produits. ✍️

Avec Miro, vous avez accès à des centaines d'outils de conception, de développement de logiciels et de conception de produits modèles de marketing de produits à partir de sa bibliothèque native et de Miroverse, la bibliothèque de modèles de Miro gérée par la communauté.

En outre, si votre équipe aime les travaux pratiques, vous pouvez utiliser les modèles de Miro le brainstorming créatif miro est le terrain de jeu idéal pour donner vie à votre vision du produit. ✨

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Téléchargez des images, des vidéos et des fichiers sur votre Canva

Concevez des maquettes de produits avec des wireframes et des icônes

Collaborez avec votre équipe à l'aide de @mentions, de votes et de discussions vidéo

Regroupez les Tableaux en projets pour une meilleure organisation et un accès rapide

Limites de Miro

Le forfait Free est limité à trois tableaux modifiables

L'outil n'est pas completgestion des tâches fonctionnalités

Les utilisateurs signalent qu'il devient lent et des pépins lors de la navigation de grands tableaux sur l'application mobile

Miro prix

Free

Démarrage: 10$/mois par membre

10$/mois par membre Business: 20$/mois par membre

20$/mois par membre Enterprise: Contacter pour la tarification

Évaluations et critiques de Miro

G2: 4.8/5 (5,200+ reviews)

4.8/5 (5,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,400+ reviews)

5. Asana

via Asana Asana est un outil de gestion de projet permettant d'organiser et de collaborer sur des feuilles de route de produits. Décomposez les projets en tâches, créez des dépendances entre les tâches et visualisez les échéanciers des projets à l'aide de diagrammes de Gantt.

Outre les diagrammes de Gantt, vous pouvez passer aux vues Liste, Kanban, Échéancier et Calendrier pour voir votre projet de la manière qui vous convient le mieux. Bien qu'Asana embarque un tas de fonctionnalités intéressantes dans son interface intuitive par rapport à d'autres alternatives $$$a !, il se peut qu'elle ne convienne pas aux équipes dont le budget est serré. 💸

Asana meilleures fonctionnalités

Enregistrez vos affichages de projet en tant que modèle pour une utilisation ultérieure

Filtrez votre boîte de réception par @mentions, tâches assignées et messages provenant d'une personne spécifique

Accédez à Asana via le web, Mac, Windows, iOS et les appareils Android

S'intégrer à plus de 270 applications, notamment Dropbox, Outlook, Google Agenda et Zapier

Asana limites

Le forfait Free est limité à trois vues : liste, Tableau et calendrier

Il n'est pas possible d'attribuer une tâche à plusieurs membres de l'équipe

Certains utilisateurs affirment que l'assistance client n'est pas fiable

Asana prix

Free

Débutant: $13.49/mois par utilisateur

$13.49/mois par utilisateur Avancé: $30.49/mois par utilisateur

$30.49/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (9,500+ reviews)

4.3/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12,300+ reviews)

6. Notion

via Notion Notion est une outil de productivité qui regroupe la prise de notes, la gestion des tâches et les bases de données en un seul espace. Il est donc idéal pour capturer des idées de produits, rédiger des wikis d'entreprise et rester au fait des feuilles de route de vos produits.

Visualisez les feuilles de route à l'aide des affichages Tableau, Tableau, Échéancier, Calendrier et Galerie. Mon travail sur les documents vous permet d'ajouter des images, des vidéos et des extraits de code.

Bien qu'il faille un certain temps pour s'habituer à Notion, il y a plus de 300 modèles de développement de produits pour vous donner une longueur d'avance. Si vous êtes un gestionnaire de projets en solo ou une petite équipe de développement de produits et que vous souhaitez regrouper vos projets et vos documents dans un seul espace, n'hésitez pas à utiliser Notion. 💪

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Accédez aux fonctionnalités clés avec le généreux forfait Free

Bénéficiez d'une assistance prioritaire sur tous les forfaits payants

Collaborez avec votre équipe via des modifications en cours, des mentions et des @mentions en temps réel

Utilisez les options de filtre, de tri et de groupe pour créer des affichages personnalisés des feuilles de route des produits

Les limites de Notion

Les débutants risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Certains commentaires indiquent qu'il devient lent lors du travail sur des documents volumineux et des feuilles de route

Notion prix

Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Évaluations et critiques de Notion

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,000+ reviews)

7. ProductPlan

via Plan du produit ProductPlan est un outil de gestion de produits qui permet d'élaborer des feuilles de route et de superviser leur exécution. Conservez les idées de produits dans l'espace Parking Lot, utilisez le modèle de notation avantages-coûts pour trier les meilleures, et intégrez ces meilleures idées à votre feuille de route.

Avec ProductPlan, vous pouvez créer un nombre illimité de feuilles de route sur tous les plans et les afficher à l'aide des vues Échéancier, Liste et Tableau, selon ce qui vous convient le mieux. De plus, vous pouvez utiliser des filtres pour créer des affichages personnalisés pour différents publics, afin de vous assurer que tout le monde est au courant.

ProductPlan meilleures fonctionnalités

Collaborez avec votre équipe par le biais de commentaires

Affichez plusieurs feuilles de route dans une seule vue

Exporter les feuilles de route sous forme de fichiers PNG, PDF et XLS

Partagez les feuilles de route avec un nombre illimité d'utilisateurs pour obtenir un retour d'information sur le produit (sans frais supplémentaires)

ProductPlan limites

Il n'y a pas de forfait Free, seulement un essai de 14 jours

Les forfaits sont facturés annuellement

Le forfait de démarrage bloque l'accès à l'affichage du portfolio, à l'API et à Zapier

ProductPlan tarification

Basique: 39$/mois par éditeur

39$/mois par éditeur Professionnel: $79/mois par éditeur

$79/mois par éditeur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (140+ commentaires)

4.4/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

8. Monday.com

via Monday Monday est une solution de gestion du travail permettant de gérer plusieurs projets et de collaborer en équipe. Il dispose d'une interface intuitive et colorée qui le rend facile à paramétrer et à utiliser tout de suite.

Vous pouvez facilement importer des données à partir d'outils tels qu'Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp et Jira, ce qui rend le passage à Monday fluide. Contrairement à la plupart des alternatives Aha !, vous devez acheter des "places" pour votre équipe par groupes de trois, cinq, dix, etc.

Ainsi, si vous avez six personnes dans votre équipe, vous êtes obligé de payer pour 10 places. Bien que cela ne soit pas idéal pour les startups et les petites entreprises, cela pourrait être l'ajustement parfait pour les entreprises à croissance rapide et les grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Visualisez vos projets à l'aide des vues Tableau, Kanban, Cartes, Échéancier, Diagramme de Gantt et Calendrier

Définissez des paramètres de référence pour vos projets dans la vue Gantt afin de suivre les écarts au fur et à mesure de l'exécution des projets

Partagez votre statut de travail pour informer les membres de l'équipe, que vous travailliez depuis votre Accueil, en pause ou en dehors du bureau 🏖️

Assistance client 24h/24 et 7j/7 par discussion en direct et par e-mail pour les forfaits gratuits et payants

Limites de Monday.com

Le forfait Free est limité à deux membres de l'équipe et à trois tableaux de projet

Les vues Échéancier, Calendrier et Gantt ne sont disponibles que sur les forfaits supérieurs

Il n'y a pas de fonctionnalité de discussion dans l'application

Monday.com prix

Free

Basic: 10$/mois par place

10$/mois par place Standard: 12$/mois par place

12$/mois par place Pro: 20$/mois par place

20$/mois par place Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de Monday.com

G2: 4.7/5 (9,800+ reviews)

4.7/5 (9,800+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,400+ reviews)

9. Hive

via Ruche Hive est un outil de gestion de projet convivial qui permet de superviser l'ensemble du cycle de vie d'un produit, du début à la fin. Il regroupe des outils de gestion des tâches, de gestion des ressources et de collaboration entre équipes.

Vous pouvez décomposer vos projets en tâches et sous-tâches, les attribuer à votre équipe et fixer des paramètres. Cela permet d'organiser le travail et de s'assurer que chacun sait ce qu'il a à faire. 🧑‍💻

Si les forfaits de Hive semblent abordables à première vue, des fonctionnalités clés telles que les objectifs, les analyses et les automatisations doivent être achetées sous forme de modules complémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Assistance 24h/24 et 7j/7 sur les forfaits gratuits et payants

Communiquez avec votre équipe via des messages directs ou de groupe

Activez le mode concentration pour mettre en sourdine les notifications pendant que vous faites votre travail

Obtenez un résumé de tous vos projets et de leurs statuts en un coup d'œil

Limites de la ruche

Le champ personnalisé, les tâches récurrentes et les assignés multiples par tâche sont limités dans le forfait gratuit

L'application mobile a des fonctions limitées

Hive Tarification

Free

Teams: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de la ruche

G2: 4.6/5 (490 commentaires)

4.6/5 (490 commentaires) Capterra: 4.5/5 (194 commentaires)

10. Wrike

via Wrike Wrike est un autre logiciel de gestion de projet qui permet d'organiser vos projets et de faciliter la collaboration. Il dispose de plus de 80 modèles personnalisables pour donner le coup d'envoi de vos projets avec des options d'affichage telles que Liste, Tableau, Tableur, diagramme de Gantt et Calendrier pour garder un œil sur leur progression. 📈

À l'instar de Monday, Wrike propose un modèle de tarification par groupe. Si votre équipe compte jusqu'à 30 personnes, vous achetez des places par groupes de cinq. Pour les équipes de 30 à 100, c'est par groupes de 10, et pour les grandes équipes de plus de 100, ce sont des groupes de 25. En fonction de la taille de votre équipe, il se peut que vous payiez pour des places dont vous n'avez pas besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Partage de formulaires de demande pour recueillir les demandes de nouvelles fonctionnalités

Suivez le temps passé sur les tâches manuellement ou avec le chronomètre de l'application ⏰

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre la progression du projet et la charge de travail de l'équipe

Se synchroniser avec plus de 400 applications de stockage cloud, de vidéoconférence, de communication et de gestion de la relation client (CRM)

Limites de Wrike

Le plan gratuit bloque l'accès aux champs personnalisés et aux statuts, au calendrier et aux vues Gantt, aux tableaux de bord et aux automatisations

Les forfaits Business et supérieurs de Wrike sont facturés annuellement

Il n'y a pas de fonctionnalité de discussion intégrée

Tarifs Wrike

Free

Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ reviews)

Construisez de meilleurs produits sans le stress

Chacun de ces outils présente des atouts et des modèles de tarification uniques qui pourraient mieux convenir à votre équipe de développement de produits. Le bon choix contribue grandement à l'organisation de votre équipe, à l'amélioration de votre productivité et à la création de produits de qualité compétences en matière de gestion de produits et de veiller au bon déroulement des projets.

Si vous ne savez pas encore quel logiciel de gestion de produits est la meilleure alternative, vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour ClickUp. Il peut être adapté aux besoins des équipes, aux styles de gestion de projet et à la taille des projets. En résumé, quelle que soit la manière dont vous structurez votre travail, ClickUp peut y apporter son assistance.

Vous voulez essayer ClickUp ? Ouvrir un compte ClickUp gratuit aujourd'hui !