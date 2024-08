Motion vs. Monday : La bataille royale pour la gestion des tâches et des projets

Le travail de chef de projet s'apparente souvent à un parcours du combattant : vous essayez de maintenir votre équilibre (et votre équilibre mental !) alors que des obstacles inattendus, des restrictions budgétaires et des délais de plus en plus courts tentent de vous faire tomber. 🤹 Outils de gestion de projet fournissent l'assistance supplémentaire dont vous avez besoin pour marcher sur la corde raide sans déraper. Les deux maîtres de cet exercice d'équilibre sont Motion et Monday. Tous deux vous aident à forfaiter, organiser et gérer les tâches et les projets comme un pro. Cela étant dit, vous ne devez pas vous contenter de comparer Motion et Monday, car les deux outils ont leurs propres points forts et quelques limites.

Dans cet article, nous allons passer au crible les principales fonctionnalités de Monday et de Motion pour vous aider à sélectionner le meilleur logiciel de gestion de projet qui répondra à toutes vos attentes et vous permettra de gérer vos projets en toute confiance.

Qu'est-ce que Motion ? Le mouvement est une robuste application de productivité et de planification dotée de fonctionnalités alimentées par l'IA pour vous aider à optimiser et à ajuster les flux de travail de vos projets. Son Calendrier intelligent vous permet de forfaiter vos journées minute par minute, de jongler avec les réunions et les tâches, et d'élaborer des plannings personnalisés pour porter la collaboration au sein de l'équipe à un niveau supérieur.

Les options de planification automatique sont l'un des points forts de Motion : il vous suffit d'entrer des tâches, et la plateforme les insérera proprement dans les plannings de votre équipe. Motion propose également de nombreux modèles et intégrations pour améliorer les fonctions, gagner du temps et assurer la cohérence.

Attention à ne pas confondre Motion avec Notion . Ce dernier est une plateforme qui vous aide à centraliser vos notes, vos tâches et vos bases de données et n'offre pas forcément d'options de gestion de projet avancées comme Motion.

Fonctionnalités du mouvement

Motion était à l'origine une application de calendrier et de planification, mais elle a évolué pour devenir une application de gestion du temps plateforme de gestion de projet . Voyons ce qui rend cette application si attrayante.

Planification des tâches et des projets par l'IA

Motion est un assistant de planification dans le domaine du forfait et de l'organisation de tâches et de projets complexes. 🪄

Cet outil alimenté par l'IA analyse vos entrées et tisse ses sortilèges de planification, en tenant compte de la priorité, de la durée et du statut. En termes simples, Motion vous décharge de la planification et vous permet de vous occuper d'autres tâches importantes tout en veillant à ce que votre équipe soit dans la boucle.

Alors, comment l'assistance de l'IA de Motion fait-elle son travail ? planification du projet le travail ?

Supposons que vous ayez ajouté cinq tâches à la plateforme. Elles ont des niveaux de priorité et des durées variables, ainsi que plusieurs assignés. Teams utilisera les informations fournies pour insérer les tâches dans les créneaux disponibles pour chaque membre de l'équipe, créant ainsi des programmes personnalisés. Chaque personne ne verra que les tâches qui la concernent, tandis que les tâches à haute priorité apparaîtront en haut. La plateforme bloquer le temps sur les calendriers de chacun afin de garantir un travail concentré et gratuit.

Modèles

L'intérêt d'utiliser un outil de gestion de projet de premier ordre comme Motion est de gagner du temps et d'améliorer la productivité. L'un des moyens d'y parvenir est d'utiliser des modèles. Motion dispose d'une impressionnante collection de modèles prêts à l'emploi pour la planification des tâches, la gestion des projets et l'organisation des réunions.

Outre l'utilisation de modèles prédéfinis, vous pouvez créer les vôtres. Par exemple, vous pouvez configurer une structure pour les tâches récurrentes dans les campagnes de marketing qui est réutilisable pour chaque client et projet ultérieur.

Assistant de réunion

L'organisation de plusieurs réunions d'équipe et de parties prenantes fait partie des tâches non négociables d'un manager de projet. Mais leur travail dans un emploi du temps déjà chargé peut s'avérer stressant.

Heureusement, vous pouvez améliorer vos réunions grâce à l'assistant de réunion de Motion !

Cette fonctionnalité pratique fait office d'assistant personnel. Indiquez-lui vos heures de réunion préférées et il créera un calendrier des disponibilités qu'il affichera à vos collaborateurs. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas organiser de réunions le vendredi ou d'en organiser tous les jours, mais uniquement le matin.

Définissez des limites de réunions quotidiennes, et Motion bloquera votre emploi du temps pour la journée dès que vous les aurez atteintes. Personnalisez votre page de réservation à l'aide de modèles et dites adieu aux allers-retours par e-mail pour planifier une simple réunion.

Prix de Motion

Individuel : 19 $/mois

: 19 $/mois Teams : 12 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce que Monday ?

Monday.com est une bouffée d'air frais dans le monde des gestion du travail espaces permettant aux utilisateurs de personnaliser les flux de travail pour une fonctionnalité maximale. C'est un véritable caméléon : la plateforme s'adapte aussi bien à la gestion de projets lourds qu'au travail de gestion de la relation client (CRM) ou à l'activité normale de l'entreprise ! 🦎

En ce qui concerne la gestion de projet, Monday offre des options permettant de définir, d'organiser et d'exécuter tous les aspects de votre flux de travail.

Outre les flux de travail personnalisés, Monday offre de multiples affichages de projets, des automatisations préconstruites et des tableaux de bord intuitifs. Utilisez la plateforme pour observer votre projet sous plusieurs angles et suivre la progression avec confiance et clarté.

Les fonctionnalités du Monday

Mettons notre chapeau de détective et étudions les fonctionnalités les plus remarquables de Monday pour comprendre pourquoi il s'agit d'un excellent outil de travail logiciel de gestion de projet . 🕵️

Affiches du projet

Un simple changement de perspective peut révéler des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant, et personne ne le sait mieux que les gestionnaires de projet. Passer d'un point de vue à l'autre permet d'identifier les points faibles, améliorer les processus de suivre les échéanciers et d'atteindre les objectifs fixés les objets du projet avec un minimum d'obstacles.

En tant qu'entreprise de premier plan, la logiciel de gestion de projet visuel , Monday consiste à afficher différents points de vue pour bénéficier d'une clarté et d'une transparence maximales.

La plateforme affiche 10+ vues, ce qui vous permet de visualiser les flux de données comme vous le souhaitez. Choisissez la vue Gantt pour créer un échéancier et gérer les dépendances, optez pour la vue Charge de travail pour comprendre la capacité de votre équipe, ou utilisez la vue Fichiers pour gérer les ressources du projet. Passez d'un affichage à l'autre sans effort, verrouillez un affichage pour empêcher les modifications en cours et placez votre aperçu favori pour gagner du temps et maximiser la productivité.

Automatisations

Grâce aux options d'automatisation de Monday, il n'y a pas de perte de temps pour le travail répétitif. Utilisez-les pour être plus efficace et minimiser le risque d'erreurs !

L'utilisation de l'automatisation peut sembler high-tech, mais ce n'est pas le cas : Monday permet d'automatiser des tâches sans code sur la base d'une logique simple impliquant un déclencheur, une condition et une action. Par exemple, vous pouvez vouloir archiver vos tâches lorsque leur statut passe à Abandonner. Dans ce cas, l'archivage des tâches est l'action, le changement de statut est le déclencheur, et le passage effectif à Abandonner est la condition.

Monday vous permet de construire vos propres automatisations, mais vous pouvez également utiliser des modèles de projet préétablis pour commencer. 😍

Rôles personnalisés

Monday comprend que les gestionnaires de projet doivent organiser les équipes de manière impeccable pour s'assurer que chacun connaît son.. rôles et responsabilités c'est pourquoi il propose des rôles personnalisés.

Cette fonctionnalité intéressante permet aux gestionnaires de définir un rôle précis pour chaque membre de l'équipe impliqué dans un projet particulier. Vous pouvez attribuer des rôles en fonction du titre du poste et du département et définir des permissions spécifiques pour cette position. De cette façon, chaque membre de l'équipe obtient des niveaux d'accès adéquats pour mener à bien ses tâches et gérer ses comptes d'employé. Une fois que vous avez créé des rôles personnalisés, vous pouvez les réutiliser pour d'autres projets et gagner du temps.

Prix du Monday

Gratuit

Basic : 8$/mois par place

: 8$/mois par place Standard : 10$/mois par place

: 10$/mois par place Pro : 16 $/mois par place

: 16 $/mois par place Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Motion vs. Monday : Comparaison des fonctionnalités

Motion et Monday offrent des paramètres de fonctionnalités différents, ce qui vous permet de pencher pour l'un ou l'autre logiciel en fonction de vos besoins. Résolvons le dilemme Monday vs. Motion en comparant trois aspects critiques : la convivialité, les intégrations et les options de reporting pour trouver l'outil de gestion de projet qui vous convient.

Interface conviviale

Un outil de gestion de projet peut avoir tout ce qu'il faut, mais il ne sert à rien s'il n'est pas convivial.

Heureusement, vous n'aurez pas ce problème avec l'un ou l'autre des outils de gestion de projet. Motion et Monday sont tous deux très faciles à utiliser et intuitifs. Vous n'aurez aucun mal à paramétrer et à gérer les flux de travail, même si vous êtes novice en matière d'outils de gestion de projet. Chaque bouton et chaque option sont clairement libellés et ne laissent aucune place à la confusion.

En termes de convivialité, nous disons qu'il y a égalité. La seule chose qui pourrait donner l'avantage à Monday est le design. La plateforme a une interface plus attrayante et colorée comparée à Motion, ce qui attire de nombreux utilisateurs.

Intégrations

Les intégrations avec d'autres applications donnent un coup de turbo aux outils de gestion de projet et font monter en flèche leurs fonctions.

Monday excelle dans cet aspect et propose plus de 200 intégrations pour faciliter la collaboration et la communication, optimiser les flux de travail, la gestion des documents, ainsi que les rapports et les analyses. Parmi les intégrations natives les plus populaires, citons Canva, Miro, Zoom et Confluence. Monday dispose d'une API pour vous aider à vous connecter à d'autres outils et à centraliser le travail.

Motion propose également des intégrations natives, mais la liste est nettement plus courte - vous ne pouvez vous intégrer qu'à sept applications. Heureusement, l'une d'entre elles est Zapier, grâce à laquelle vous pouvez vous connecter à des milliers d'applications et de plateformes. Motion dispose également d'une API, ce qui vous donne plus de flexibilité en termes d'intégrations.

Si vous préférez les intégrations natives, Monday est un meilleur choix ici.

Options de rapports

Pour de nombreux gestionnaires de projet, les options de rapports sont indispensables : vous voulez visualiser la progression de votre projet, comparer les données, repérer les points à améliorer et prendre des décisions en connaissance de cause.

Monday l'a bien compris et offre de solides fonctionnalités de rapports. Utilisez les tableaux de bord avec plus de 30 widgets pour mesurer les KPI, suivre les performances, surveiller les charges de travail et voir si votre équipe évolue comme prévu. La plateforme offre un affichage sous forme de diagramme, où vous pouvez obtenir des aperçus spécifiques grâce à des rapports analytiques et des graphiques.

De l'autre côté du champ, les options de rapports semblent être le talon d'Achille de Motion. La plateforme est fantastique pour la planification et la programmation, mais elle manque de fonctionnalités de rapports approfondis, ce qui peut être un frein pour de nombreux gestionnaires de projet. Heureusement, vous pouvez intégrer Motion à d'autres outils d'analyse et étendre ses fonctions.

Motion vs. Monday sur Reddit

Voyons ce que la communauté Reddit pense de ces outils.

Un utilisateur a mentionné qu'il avait aimait Motion mais le trouvait trop cher -Voici un extrait de leur avis :

_Je suis arrivé au terme de ma période d'essai. Il fait du bon travail mais il est très cher pour ce qu'il fait. Quelqu'un devrait proposer quelque chose d'aussi cool et de moins cher !

je paramètre mon Calendrier toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Je peux prendre une heure par semaine pour mettre de l'ordre dans mon calendrier, car je ne suis pas un directeur général qui a besoin de mélanger beaucoup d'évènements

j'aurais souscrit un abonnement si le prix avait été approprié. Peut-être que leur modèle d'évaluation devrait être basé sur le nombre de tâches et de remaniements et non sur un tarif forfaitaire qui peut être coûteux

Un autre utilisateur a déclaré a adoré les Tableaux Kanban du Monday même si l'installation peut s'avérer difficile à mettre en œuvre :

il y a quelques bizarreries dans l'installation, mais c'est la meilleure amélioration que nous ayons apportée. Nous avons des tableaux permettant à tous les membres de suivre le travail que seuls eux et leur responsable peuvent voir. Nous avons un tableau de suivi pour les fournisseurs et un autre pour l'interne

Un utilisateur de l'équipe du même fil n'était pas fan de la structure tarifaire de Monday, cependant :

_J'ai essayé, et bien que je trouve cela intéressant, je pense que c'est excessivement cher. De plus, ils vous font payer par incréments, donc vous pouvez payer pour 10 licences supplémentaires alors que vous n'en avez besoin que d'une

Réunion ClickUp : La meilleure alternative à Motion vs. Monday

Choisir entre Motion et Monday implique généralement un compromis. Si vous optez pour les options de planification et de programmation de Motion, vous devrez vous accommoder de l'absence d'outils de rapports. En revanche, si vous souhaitez bénéficier des rôles et tableaux de bord personnalisés de Monday, vous ne profiterez pas d'autant de fonctionnalités de planification.

Heureusement, vous n'aurez pas à faire de concessions si vous optez pour une troisième option qui a tout pour plaire- ClickUp !

ClickUp est un gestion de tâches et de projets outil avec des fonctionnalités pour optimiser les flux de travail vous pouvez ainsi organiser des tâches, collaborer et suivre la progression de vos travaux sans le moindre effort. Grâce à son ensemble de fonctionnalités robustes, vous pourrez atteindre des paramètres de productivité sans précédent. 📈

Voyons les trois principales fonctionnalités qui font de ClickUp un excellent logiciel de gestion et d'organisation des tâches Monday alternative !

1. Gestion de projet ClickUp par l'assistance de l'IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Visualize-and-Plan-ClickUp.gif ClickUp gestion de projet GIF /%img%

ClickUp rassemble vos équipes pour planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet en un seul endroit

ClickUp a pour but de faciliter la gestion de projet grâce à un ensemble de fonctionnalités dédiées intégrées dans le système de gestion de projet de l'entreprise Suite de gestion de projet ClickUp .

Avec ClickUp, vous pouvez réunir des équipes, petites ou grandes, et travailler sur tous les aspects d'un projet avec un maximum de clarté et de dévouement.

Vous avez un projet en cours de forfait ? ClickUp AI peut vous aider ! Cette puissante IA assistant d'écriture peut élaborer des forfaits, des échéanciers et des mémoires pour des projets entiers, résumer des notes, créer des documents d'information et des documents de travail des agendas de réunion vous pouvez ainsi organiser des réunions, lancer des idées et modifier le contenu, tout en bénéficiant de dizaines d'invitations spécifiques à votre rôle pour obtenir les résultats souhaités !

Si vous souhaitez mieux contrôler les flux de travail de vos projets, profitez des avantages suivants Des plus de 15 affichages de ClickUp et visualisez les données comme vous le souhaitez. Utilisez des listes, des tableaux, des échéanciers et des calendriers pour voir les données sous différents angles et vous concentrer sur la vue d'ensemble sans manquer les détails essentiels.

La collaboration est un facteur important de la réussite de tout projet. ClickUp vous offre des options telles que la modification en cours, la révision, les discussions, les commentaires et la prise de notes en temps réel pour que les équipes soient au courant des moindres mises à jour. Tableaux de bord ClickUp avec plus de 50 widgets visuels vous permettent d'accéder aux feuilles de temps, aux plans de sprint, aux indicateurs de projet et à d'autres rapports informatifs pour suivre la progression avec une précision exploitable.

Vous avez besoin d'aide pour construire vos projets à partir de zéro ? Utilisez l'un des outils de première classe de ClickUp modèles de gestion de projet de première qualité pour gagner du temps et garantir la cohérence. ✨

2. Tâches ClickUp pour une meilleure visibilité du flux de travail

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-for-Task-Management.gif ClickUp pour la gestion des tâches /%img%

Gérez les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe en utilisant ClickUp

Les gestionnaires de projet doivent être en mesure d'assigner, d'organiser et de suivre les tâches avec la plus grande précision et efficacité. ClickUp vous donne le pouvoir de concevoir des flux de travail personnalisés avec Tâches ClickUp .

Cette suite vous permet d'utiliser 35+ ClickApps pour une gestion des tâches sur mesure. Planifiez les tâches de l'équipe, créez des relations entre les tâches, automatiser les actions répétitives ou les modifier en cours. Avec des options telles que l'ajout de plusieurs assignés à une tâche, la modification collaborative et les fils de discussion, la maintenance d'un front d'équipe unifié n'a jamais été aussi facile !

Avec Champs personnalisés ClickUp vous pouvez fournir des détails contextuels pour chaque tâche afin de vous assurer que votre équipe sait quoi faire. Cela permet également de filtrer et d'organiser les tâches quotidiennes livrables un jeu d'enfant, en particulier pour les projets de grande envergure. En outre, créer des démonstrations de tâches avec des enregistrements d'écran et assigner des des niveaux d'accès fondés sur la hiérarchie pour aider vos coéquipiers à aller de l'avant en toute confiance !

3. Affichage du Calendrier ClickUp pour une programmation sans effort

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/Drag-and-Drop-tasks-Calendrier-View.gif Glisser-déposer des tâches Affichage du Calendrier /%img%

Glisser-déposer des tâches dans l'affiche du Calendrier de ClickUp

ClickUp offre plus de 15 affichages de projet, et parmi eux, le Affiche du Calendrier ClickUp clickUp Calendar View, peut faire de vous un pro de la planification et de l'organisation !

Cette disposition vous permet de visualiser vos tâches par jour, quatre jours, semaine ou mois, afin que vous puissiez choisir le niveau de détail que vous souhaitez observer à un moment donné.

La programmation est super facile - glissez-déposez une tâche dans le Calendrier, et c'est tout ! Le calendrier ClickUp se synchronise avec votre Calendrier Google, ce qui vous permet d'afficher toutes vos tâches de manière centralisée.

Ce que vous voyez dans votre Calendrier est complètement achevé - filtrez la vue par projet, par niveau de priorité, ou par un autre code, codifiez les tâches en couleur pour faciliter la navigation, et affichez les détails de la tâche. Vous apprécierez la modification en cours : sélectionnez plusieurs tâches et modifiez leurs détails sans avoir à répéter le processus un nombre incalculable de fois. 😍

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif Affichez ClickUp pour planifier, suivre et gérer votre travail /%img%

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

Pas de compromis : ClickUp, c'est la gestion de projet en toute simplicité

Grâce à ses diverses fonctions de forfait, de visualisation et de contrôle, ClickUp est un outil de gestion de projet facile à utiliser de collaboration clickUp est un rêve devenu réalité pour les gestionnaires de projet. Sa personnalisation poussée vous permet de créer un environnement de travail adapté à chaque projet et à chaque type de travail. De plus, il s'intègre à plus de 1 000 autres logiciels, ce qui vous permet de rationaliser le travail dispersé sur une seule plateforme. Essayez la version gratuite de ClickUp pour découvrir ses fonctionnalités par vous-même ! 😎