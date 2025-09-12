Les 11 meilleurs outils d'IA pour la préparation des cours en 2026

La préparation des cours peut souvent ressembler à une course contre la montre : il faut trouver le juste équilibre entre créativité, clarté et aspect pratique dans un temps limité.

Il est essentiel de trouver des moyens de simplifier ce processus sans compromettre la qualité.

Heureusement, les outils d'IA pour la préparation des cours offrent des solutions qui rendent cette tâche plus efficace et plus attrayante.

Dans cet article, nous allons passer en revue les 11 meilleurs outils qui aident les enseignants à gagner du temps, à rester organisés et à offrir des expériences d'apprentissage enrichissantes tout en améliorant la gestion de leur classe. 🧑‍🏫

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste des 11 meilleurs outils d'IA pour la préparation des cours : ClickUp (Idéal pour la création de contenu, la gestion des tâches et la collaboration basées sur l'IA) (Idéal pour la création de contenu, la gestion des tâches et la collaboration basées sur l'IA) Magic School IA (Idéal pour l'élaboration de programmes personnalisés et l'alignement sur les normes) Eduaide. IA (Idéal pour l'adaptation des cours en temps réel et l'analyse des réponses des élèves) Auto Classmate (Idéal pour la création automatisée de cours et la différenciation des contenus) Curipod (Idéal pour l'apprentissage par projet et la conception de cours interactifs) LessonPlans. IA (Idéal pour l'élaboration de programmes scolaires conformes aux normes et l'intégration de l'évaluation) ChatGPT (Idéal pour la création flexible de contenus pédagogiques et les approches pédagogiques créatives) Quizizz (Idéal pour la création d'évaluations interactives et d'expériences d'apprentissage ludiques) Planboard (Idéal pour une organisation complète des cours et un suivi standard) Education Copilot (Idéal pour l'assistance pédagogique et la création de ressources basées sur l'IA) Learnt. IA (Idéal pour la création de parcours d'apprentissage personnalisés et le suivi de la progression des élèves)

Trouver le bon outil d'IA peut transformer votre façon d'aborder la préparation des cours. Voici les fonctionnalités clés à privilégier :

Facilité d'utilisation : une interface conviviale qui ne nécessite ni formation approfondie ni expertise technique

Options de personnalisation : Possibilité de créer un plan de cours détaillé adapté aux différents besoins des élèves

Bibliothèque de contenu : Accès intégré à des modèles, des idées de cours ou des activités toutes prêtes pour Accès intégré à des modèles, des idées de cours ou des activités toutes prêtes pour gagner du temps et stimuler la créativité

Fonctionnalités de collaboration : Options permettant de partager et de co-créer des plans de cours avec vos collègues, favorisant ainsi le travail d'équipe et le partage d'idées

🔍 Le saviez-vous ? Le marché mondial de l'IA dans l'éducation devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 31,2 % entre 2025 et 2030, portée par la demande croissante de plateformes d'apprentissage adaptatives qui personnalisent l'éducation.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Trouver l'outil de planification de cours basé sur l'IA idéal peut sembler compliqué, compte tenu du nombre impressionnant d'options disponibles.

Nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils pour vous aider à gagner du temps, à rester organisé et à créer des cours captivants qui aident les élèves à mieux apprendre. C'est parti ! 👇

1. ClickUp (Idéal pour la création de contenu, la gestion des tâches et la collaboration basées sur l'IA)

ClickUp, l'« application tout-en-un pour le travail », est une plateforme complète qui combine des outils basés sur l'IA, des fonctionnalités de gestion des tâches et des capacités de collaboration pour simplifier la préparation des cours. Le logiciel éducatif ClickUp, disponible sur , offre aux enseignants tout ce dont ils ont besoin pour planifier, organiser et dispenser leurs cours dans un environnement de travail unique et fluide.

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément un plan de cours détaillé dans ClickUp Docs

L'une de ses fonctionnalités phares est ClickUp Brain, un outil de planification de cours basé sur l'IA directement intégré à l'environnement de travail ClickUp.

Cet outil est indispensable pour la préparation des cours, car il simplifie les processus complexes et propose des suggestions personnalisées adaptées à différents styles d'enseignement et objectifs d'apprentissage.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain MAX sur votre ordinateur de bureau vous aide à ne plus passer d'un onglet à l'autre et à vous concentrer sur l'enseignement. Il peut effectuer des recherches parmi tous vos supports de cours, données sur les élèves et notes de réunion dispersés dans diverses applications, puis les rassembler à la demande dans une super-application IA, prêts à être utilisés quand vous en avez besoin. Finies les recherches fastidieuses pour retrouver cette liste de lectures ou cette fiche de travaux pratiques : tout est disponible en contexte. Utilisez ClickUp Brain MAX pour effectuer des recherches dans toutes vos ressources de préparation de cours (documents, diapositives, disques partagés, devoirs, projets d'élèves) et les applications connectées (par exemple, Google Drive, OneDrive, Slack, etc.).

👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez créer votre plan de cours à la voix ! La fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp Brain MAX vous permet de rédiger des plans, des quiz et des diapositives quatre fois plus vite qu'en tapant au clavier, l'IA se chargeant de peaufiner votre discours pour le rendre impeccable !

ClickUp Documents

Dans ClickUp Docs, vous pouvez demander à Brain de créer un plan de cours adapté à une matière ou à un niveau scolaire spécifique. Si vous enseignez l'histoire au collège, vous pouvez l'inviter à générer un plan de cours hebdomadaire couvrant des thèmes tels que la guerre civile, la reconstruction et les figures historiques majeures.

ClickUp Brain permet de structurer le contenu, de suggérer des activités pour la classe et d'inclure des questions clés pour la discussion. Les enseignants peuvent ensuite peaufiner les détails directement dans les documents, collaborer avec leurs collègues à l'aide d' r des commentaires via ClickUp Assign et partager facilement la version finale.

Tâches ClickUp

Créez et organisez vos tâches de préparation de cours dans ClickUp à l'aide de ClickUp Brain

Cet outil d'IA transforme également ces plans en tâches ClickUp concrètes et exploitables. Une fois le plan de cours prêt, vous pouvez demander à Brain de créer des tâches pour chaque activité ou responsabilité.

Par exemple, il peut décomposer un plan de cours d'histoire en tâches telles que « Créer une présentation PowerPoint sur la guerre civile », « Imprimer les fiches d'activité sur la chronologie » et « Préparer les points de discussion sur la Reconstruction ». Ces tâches peuvent ensuite être attribuées à des personnes, classées par ordre de priorité et suivies dans l'environnement de travail ClickUp, ce qui permet de tout organiser.

Les modèles de planification de cours de ClickUp constituent une autre fonctionnalité inestimable : ils vous font gagner du temps et fournissent des cadres structurés pour la planification de vos cours.

Télécharger ce modèle Le modèle de plan de cours universitaire de ClickUp est conçu pour aider les enseignants à créer, gérer et suivre leurs plans de cours pour les formations universitaires.

Le modèle de plan de cours ClickUp College « » vous aide à définir vos objectifs, vos résultats d'apprentissage et vos stratégies pédagogiques en un seul et même endroit. De plus, il intègre le modèle ADDIE, qui vous guide à travers chaque phase : conception, développement et évaluation.

Ce qui le distingue, c'est sa capacité à relier les plans de cours aux devoirs et aux évaluations, en veillant à ce que tout soit cohérent.

Vous pouvez également rassembler toutes vos ressources (lectures, supports multimédias et documents) en un seul endroit, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire votre effort lors de la préparation de chaque cours.

Pour répondre à des besoins pédagogiques plus larges, le modèle ClickUp Student Education de l' permet aux enseignants de gérer les devoirs et de suivre la progression individuelle des élèves.

Par ailleurs, le modèle de plan de gestion de classe de ClickUp permet d'organiser les routines en classe, comme l'attribution des rôles ou le suivi des objectifs comportementaux.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez en temps réel : modifiez et mettez à jour les plans de cours avec votre équipe dans Docs, afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et suive le bon cap

Mettez en place un suivi du temps consacré à la préparation des cours : Suivez le temps passé à la planification et aux ajustements des cours afin de mieux gérer votre planning et votre efficacité

Joindre des documents de référence : Joignez des ressources telles que des articles, des vidéos ou des liens directement aux tâches liées aux cours afin que tout ce dont vous avez besoin pour un cours soit regroupé au même endroit

Limites de ClickUp

La plateforme offre un accès hors ligne limité, ce qui rend difficile la planification sans connexion Internet

Les fonctionnalités avancées de ClickUp ne sont peut-être pas nécessaires pour les enseignants qui ont besoin d'outils de base pour la préparation des cours

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? L'absence d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, fait de cela une réalité. Il comprend les invites en langage naturel, répondant ainsi aux trois principales préoccupations liées à l'adoption de l'IA, tout en établissant la connexion entre votre chat, vos tâches, vos documents et vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

2. Magic School IA (Idéal pour l'élaboration de programmes personnalisés et l'alignement sur les normes)

via Magic School IA

Magic School IA facilite la préparation des cours pour les enseignants et garantit la conformité aux normes éducatives. Il simplifie également le processus de mapping des programmes scolaires, en veillant à ce que les cours respectent les directives régionales et nationales.

La plateforme crée également de l'assistance adaptée à différents niveaux d'apprentissage afin que chaque élève bénéficie de l'assistance dont il a besoin. Grâce à l'analyse des performances intégrée, les enseignants reçoivent des recommandations personnalisées pour aider les élèves à progresser.

Les meilleures fonctionnalités de Magic School IA

Alignez vos cours sur les normes éducatives pour assurer une progression structurée

Créez des variantes de cours pour fournir de l'assistance à différents niveaux d'apprentissage

Créez des évaluations à l'aide de grilles d'évaluation pour assurer le suivi de la compréhension des élèves

Analysez les données de performance et proposez des interventions ciblées sur les cibles

Limites de Magic School IA

Personnalisation limitée dans la version gratuite

L'installation initiale de la cartographie des programmes scolaires est complexe

Tarifs de Magic School IA

Free

En plus : 99,96 $/an

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Magic School IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les 5 E —Engager, Explorer, Expliquer, Approfondir et Évaluer—constituent un modèle pédagogique très répandu utilisé dans la préparation des cours. Il encourage l'apprentissage actif et garantit que chaque phase du cours s'appuie sur la précédente, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie.

3. Eduaide. IA (Idéal pour l'adaptation des cours en temps réel et l'analyse des réponses des élèves)

Eduaide. L'IA rend la préparation des cours plus dynamique en adaptant le contenu en fonction de l'engagement des élèves en temps réel.

Au lieu de suivre un plan rigide, il suit la participation et adapte les cours selon les besoins pour offrir des expériences d'apprentissage personnalisées. Il analyse les réponses écrites et orales pour identifier les lacunes de compréhension et suggérer des explications plus claires. Un guide de progression intégré permet de maintenir le cap des cours, garantissant ainsi que les concepts sont abordés efficacement sans submerger les élèves.

Eduaide. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Adaptez instantanément vos forfaits de cours en fonction du niveau d'engagement

Traitez les réponses des élèves et proposez des stratégies de clarification

Détectez les difficultés d'apprentissage potentielles avant qu'elles ne surviennent

Adaptez automatiquement le rythme de vos cours pour un déroulement fluide

Eduaide. Limites de l'IA

Les utilisateurs ont soulevé des préoccupations concernant la confidentialité dans le cadre de la gestion des données des élèves

Bien qu'il adapte les cours en fonction des données recueillies en classe, il se peut qu'il ne compte pas pleinement sur les styles d'apprentissage individuels ou les besoins spécifiques des élèves

Tarifs d'Eduaide. IA

Free

Pro : 5,99 $/mois

Écoles et districts : Tarification personnalisée

Eduaide. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

4. Auto Classmate (Idéal pour la création automatisée de cours et la différenciation des contenus)

via Auto Classmate

Auto Classmate aide les enseignants à créer des plans de cours structurés en générant des objectifs, des activités et des évaluations adaptés à leurs besoins. Il personnalise les supports pédagogiques en fonction des différents niveaux de compétence, garantissant ainsi que tous les élèves puissent s'impliquer dans le contenu.

Un système de différenciation intégré adapte la complexité des cours, permettant ainsi aux enseignants de s'adapter au niveau de chaque élève. Des fiches de travail personnalisables, des quiz et des exercices interactifs fournissent une assistance supplémentaire, ce qui en fait un excellent complément aux méthodes d'enseignement traditionnelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Auto Classmate

Créez des plans de cours complets, comprenant les objectifs et les activités

Créez des supports pédagogiques différenciés adaptés à différents niveaux de compétence

Créez des quiz et des devoirs grâce aux options de soutien intégrées

Proposez des ressources pédagogiques sous différents formats, notamment visuels et auditifs

Suggérez des connexions interdisciplinaires pour favoriser l'intégration des matières

Limites d'Auto Classmate

La version gratuite ne propose pas toutes les options de personnalisation

Le traitement du contenu à grande échelle nécessite d'importantes ressources système

Tarifs d'Auto Classmate

Enseignant individuel : 10 $/mois

École ou district : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Auto Classmate

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : L'université Al-Qaraouiyine de Fès, au Maroc, est considérée comme la plus ancienne institution éducative encore en activité au monde. Fondée en 859 après J.-C., elle fonctionne toujours aujourd'hui.

5. Curipod (Idéal pour l'apprentissage par projet et la conception de cours interactifs)

via Curipod

Curipod donne vie à l'apprentissage par projet grâce à une planification interactive et structurée des cours. Les enseignants peuvent concevoir des projets axés sur la recherche qui mobilisent les élèves dans diverses matières. Des échéanciers de projet personnalisables, des outils de collaboration et un suivi des jalons permettent de maintenir le cap sur l'apprentissage tout en impliquant les élèves.

Pour les enseignants qui souhaitent créer des cours immersifs et centrés sur l'élève, Curipod est un outil précieux à ajouter à leur boîte à outils pédagogique.

Les meilleures fonctionnalités de Curipod

Élaborez des plans de cours basés sur des projets avec des connexions interdisciplinaires intégrées

Concevez des activités pratiques qui favorisent la résolution de problèmes et la pensée critique

Gérez le matériel et les ressources de votre classe pour une organisation optimale

Facilitez le travail en groupe grâce à des fonctionnalités de collaboration favorisant le travail d'équipe et la responsabilisation

Limites de Curipod

Ressources supplémentaires nécessaires pour les projets complexes par rapport aux cours traditionnels

Adaptabilité limitée pour l'enseignement non axé sur des projets

Contraintes de capacité de stockage lors de la gestion de fichiers multimédias volumineux

Paramètres de permission complexes pour les projets collaboratifs

Tarifs de Curipod

Free

École et académie : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Curipod

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮 Pourquoi les investissements dans l'IA sont rarement rentables Plus de 80 % des initiatives d'IA échouent, souvent parce que les outils ne partagent pas le contexte. Découvrez comment l'IA contextuelle de ClickUp reconstruit la couche d'intelligence entre les tâches, les documents et les discussions, afin que l'IA soutienne réellement votre équipe. Commencez à utiliser ClickUp L'IA contextuelle capture l'intégralité de votre contexte de travail — vos projets, tâches, documents, réunions, décisions et discussions — pour toutes les équipes et tous les outils.

6. LessonPlans. IA (Idéal pour l'élaboration de programmes scolaires conformes aux normes et l'intégration de l'évaluation)

LessonPlans.ai va plus loin que les logiciels de gestion universitaire classiques en garantissant que tout est conforme au programme d'études et en proposant différentes façons de suivre la progression des étudiants.

Les enseignants peuvent utiliser des ajustements basés sur l'IA pour personnaliser leurs cours en fonction des besoins variés des élèves, et la différenciation du contenu garantit que chaque apprenant a accès au matériel pédagogique. Grâce aux suggestions automatisées de rythme d'apprentissage et à l'intégration inter-niveaux, la planification à long terme devient également plus facile.

Les meilleures fonctionnalités de LessonPlans.ia

Alignez vos cours sur les normes académiques régionales et nationales

Intégrez des évaluations dans vos plans de cours pour suivre la progression

Créez des plans de cours structurés pour un apprentissage séquentiel

Adaptez vos cours de manière dynamique en fonction des besoins et des performances des élèves

Fournissez des commentaires en temps réel pour améliorer vos stratégies pédagogiques

Limites de LessonPlans.ai

Gérer les normes de plusieurs matières peut s'avérer fastidieux

L'accès hors ligne est réservé aux abonnements Premium

Les outils de collaboration sont limités pour l'enseignement en équipe

Tarifs de LessonPlans.ia

Pro : 49 $/an

Organisations à but non lucratif : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LessonPlans.ia

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🤝 Petit rappel : Créer trop de plans de cours à la fois peut entraîner un épuisement professionnel, en particulier pour les enseignants qui gèrent plusieurs classes ou matières. Il est essentiel que les enseignants sachent doser leurs efforts et privilégient la qualité à la quantité lorsqu'ils conçoivent leurs cours.

7. ChatGPT (Idéal pour la création flexible de contenus pédagogiques et les approches pédagogiques créatives)

via ChatGPT

ChatGPT permet aux enseignants de créer facilement des supports pédagogiques attrayants et variés pour différentes matières. Il leur permet de personnaliser le contenu en temps réel, afin qu'ils puissent rapidement élaborer des scénarios de cours, des sujets de discussion et des exercices interactifs adaptés à leur style d'enseignement.

La plateforme génère également des activités créatives qui rendent les cours plus captivants tout en s'adaptant aux différents niveaux d'apprentissage. Elle adapte les explications à la volée, proposant diverses façons d'introduire les concepts et de s'assurer que les élèves les comprennent.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Créez du contenu pédagogique personnalisé, comprenant des explications et des récits

Créez des questions de discussion qui invitent à la réflexion critique

Adaptez vos supports pédagogiques à différents niveaux de compétence et styles d'apprentissage

Élaborez des stratégies créatives pour favoriser l'engagement et renforcer la participation des élèves

Modifiez le contenu en temps réel pour des approches pédagogiques personnalisées

Limites de ChatGPT

Pas d'alignement direct avec les normes du programme scolaire

Fonctionnalités limitées de planification de cours pré-structurées

Pas d'outils intégrés de suivi des évaluations pour suivre la progression des élèves

Manque de stockage pour organiser le matériel pédagogique

Tarifs de ChatGPT

Free

En plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 665 avis)

Capterra : 4,5/5 (95 avis)

📖 À lire également : Les meilleures applications de calendrier et d'agenda basées sur l'IA

8. Quizizz (Idéal pour la création d'évaluations interactives et d'expériences d'apprentissage ludiques)

via Quizizz

Quizizz rend les évaluations plus attrayantes grâce à des quiz interactifs et des éléments d'apprentissage ludiques. Il apporte une touche ludique aux outils traditionnels de création de tests en intégrant des formats de questions captivants et en fournissant des commentaires en temps réel.

Les enseignants peuvent créer des évaluations adaptatives en fonction des performances des élèves, garantissant ainsi à chacun une expérience personnalisée. Quizizz dispose également d'une banque de questions intégrée et de modifications de quiz générées par l'IA, ce qui facilite la création de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Quizizz

Créez des quiz ludiques dotés de fonctionnalités favorisant l'engagement et la compétition

Créez des évaluations en temps réel avec des ajustements de difficulté adaptatifs

Suivez la progression de vos élèves grâce à des analyses détaillées de leurs performances

Accédez à une vaste banque de questions avec des modifications générées par l'IA

Proposez des modes d'apprentissage interactifs pour renforcer la participation des élèves

Limites de Quizizz

Ne dispose pas de fonctionnalités complètes de préparation des cours

Possibilité limitée de modifier les quiz existants au-delà des modifications de base

Tarifs de Quizizz

Basique : Gratuit

Établissement scolaire : Tarification personnalisée

District : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Quizizz

G2 : 4,9/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 540 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Un plan de cours couvre généralement une seule période de cours, tandis que les plans de module constituent des feuilles de route à plus long terme couvrant plusieurs cours ou plusieurs semaines. Les plans de module aident les enseignants à organiser les thèmes ou les sujets dans le temps, ce qui facilite la mise en relation des cours et l'exploitation des connaissances acquises précédemment.

9. Planboard (Idéal pour une organisation complète des cours et un suivi standard)

via Planboard

Planboard aide les enseignants à rester organisés et à respecter facilement les normes du programme scolaire. Il propose des suggestions intelligentes pour organiser les cours, en définir le rythme et gérer les ressources, afin que les enseignants puissent planifier efficacement et rester sur la bonne voie.

Il facilite également la collaboration, en permettant aux enseignants de partager et d'adapter facilement leurs supports pédagogiques. La planification dynamique garantit le bon déroulement des cours, tandis que le suivi des ressources permet de tout organiser par matière, ce qui fait gagner du temps et réduit l'effort des enseignants.

Les meilleures fonctionnalités de Planboard

Organisez vos plans de cours grâce à la structuration du contenu alimentée par l'IA

Suivez les normes du programme scolaire pour garantir une couverture exhaustive

Utilisez des outils de cartographie visuelle pour suivre la progression de manière structurée

Accédez à des suggestions d'automatisation pour le rythme et l'ajustement de vos cours

Collaborez à l'élaboration des cours grâce aux fonctionnalités de partage d'équipe

Limites de Planboard

Génération de contenu basée sur l'IA limitée par rapport à d'autres outils

Courbe d'apprentissage initiale pour les utilisateurs peu familiarisés avec la planification numérique

Comparaison entre les outils d'évaluation de base et les plateformes de notation spécialisées

L'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage externes est limitée

Tarifs de Planboard

Free

Basic : 200 $/mois (pour 10 utilisateurs)

Pro : 500 $/mois (pour 30 utilisateurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planboard

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 22 avis)

🧠 Anecdote : En 1997, les Nations Unies ont déclaré le 8 septembre Journée internationale de l'alphabétisation afin de souligner l'importance de l'éducation et de l'alphabétisation dans le développement mondial.

10. Education Copilot (Idéal pour l'assistance pédagogique et la création de ressources basées sur l'IA)

via Education Copilot

Education Copilot agit comme un assistant pédagogique virtuel, aidant les enseignants à créer rapidement des ressources pédagogiques et des stratégies d'enseignement. Il adapte le contenu en temps réel pour répondre aux besoins changeants de la classe, ce qui en fait un outil d'IA flexible et permettant de gagner du temps pour les élèves.

Les enseignants peuvent générer des fiches de travail, des évaluations et des éléments de cours selon leurs besoins, tandis que la plateforme adapte l'enseignement aux différents styles d'apprentissage. Elle fournit également de l'assistance ciblée pour aider les élèves à surmonter leurs difficultés, tout en préservant le flux du cours.

Les meilleures fonctionnalités d'Education Copilot

Élaborez des stratégies pédagogiques adaptées aux besoins de votre classe

Créez instantanément des fiches de travail, des quiz et du matériel pédagogique complémentaire

Modifiez vos plans de cours de manière dynamique en fonction des commentaires des élèves

Adaptez vos explications aux différents styles d'apprentissage

Fournissez des outils d'intervention ciblés aux élèves en difficulté

Limites d'Education Copilot

Nécessite des ajustements manuels pour affiner les modifications apportées aux cours

La plateforme ne fonctionne pas bien avec des documents de plus de 20 pages ou de plus de 15 000 mots.

Tarifs d'Education Copilot

Pour les enseignants : 9 $/mois

Pour les écoles et les districts : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Education Copilot

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Selon un rapport du Forum économique mondial sur l'Éducation 4.0, l'IA est en train de transformer l'éducation en fournissant de l'assistance aux enseignants grâce à l'automatisation des tâches, ce qui leur laisse plus de temps à consacrer à l'interaction avec les élèves. Elle affine les évaluations et fournit des informations en temps réel pour améliorer les stratégies pédagogiques.

11. Learnt.ai (Idéal pour la création de parcours d'apprentissage personnalisés et le suivi de la progression des élèves)

Learnt. IA personnalise la préparation des cours en créant des parcours d'apprentissage adaptés aux performances de chaque élève. Il propose des évaluations automatisées qui suivent la progression des élèves au fil du temps et permet des interventions ciblées.

Le système d'analyse prédictive de la plateforme aide les enseignants à anticiper les difficultés d'apprentissage, ce qui permet de mettre en place des stratégies pédagogiques plus affinées. En combinant des plans de cours de haute qualité avec des rapports de progression détaillés, Learnt.ai garantit la réalisation des objectifs d'apprentissage personnalisés et ceux de l'ensemble du groupe.

Les meilleures fonctionnalités de Learnt.ia

Créez des parcours d'apprentissage personnalisés, adaptés aux performances des élèves

Suivez la progression de vos élèves grâce à des analyses en temps réel et des évaluations adaptatives

Identifiez les lacunes en matière de compétences et recommandez des stratégies d'intervention ciblées sur les cibles

Adaptez la complexité du contenu de manière dynamique en fonction de la progression réalisée

Bénéficiez d'informations automatisées pour affiner vos plans de cours et vos méthodes pédagogiques

Limites de Learnt.ia

Exigences complexes en matière de confidentialité des données pour le suivi des performances des élèves

Difficultés à comprendre des contextes complexes, pouvant entraîner des interprétations erronées ou des inexactitudes dans la génération de contenu

Tarifs de Learnt.ia

Free

Formule Starter : 6 $/mois

Essentiels : 9 $/mois

Professionnel : 39 $/mois

Évaluations et avis sur Learnt.ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : La première école publique d'Amérique fut la Boston Latin School, fondée en 1635. Elle reste aujourd'hui l'une des écoles les plus prestigieuses des États-Unis.

La préparation des cours passe au niveau supérieur avec ClickUp

La préparation des cours est une tâche essentielle mais chronophage qui nécessite un équilibre entre créativité, organisation et adaptabilité. Les outils basés sur l'IA aident les enseignants à améliorer la qualité de leurs cours et à gagner un temps précieux, sans pour autant compromettre l'engagement des élèves ni la personnalisation de l'enseignement.

Parmi les nombreuses solutions disponibles, ClickUp propose une approche complète de la préparation des cours. Bien plus qu'un simple gestionnaire de tâches, ClickUp intègre la préparation des cours assistée par l'IA, une collaboration fluide et une organisation structurée au sein d'un environnement de travail unique et puissant.

Les enseignants peuvent générer instantanément des plans de cours, les décomposer en tâches concrètes et gérer leurs emplois du temps, le tout depuis un seul et même endroit.

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