Comment appliquer le modèle ADDIE au développement de la formation (modèles + exemples)

Nous avons tous assisté à des sessions d'entraînement qui étaient tout simplement... blah ? 👀

Mais toutes les formations ne sont pas forcément ennuyeuses. Et si vous pouviez concevoir une formation informative, inspirante, motivante et carrément amusante ?

C'est là que le modèle ADDIE entre en jeu.

Il s'agit de la carte routière qui vous permettra de créer une formation non seulement mémorable, mais aussi efficace.

Le modèle ADDIE fournit une stratégie ordonnée pour concevoir, développer et fournir des expériences d'apprentissage de haute qualité. En combinant le cadre ADDIE avec les bons modèles, vous vous assurez que la conception et le développement de votre contenu d'apprentissage sont faciles et fluides.

Prêt à améliorer votre jeu de formation ?

Dans ce blog, nous verrons comment le bon modèle ADDIE peut aider à accélérer le processus de développement tout en offrant une expérience d'apprentissage de qualité aux participants.

Qu'est-ce qu'un modèle ADDIE ?

Le modèle ADDIE est une approche méthodique utilisée dans la conception pédagogique qui garantit le développement de programmes éducatifs et de formation efficaces. C'est l'un des cadres de conception pédagogique les plus utilisés pour développer des formations et des produits éducatifs.

Le modèle comprend cinq phases :

Analyser

Concevoir

Développer

Mettre en œuvre

Évaluer

Chaque phase joue un rôle important en garantissant que les objectifs d'apprentissage sont atteints et que le matériel pédagogique est adapté aux besoins d'apprentissage spécifiques des individus. Les modèles ADDIE peuvent aider les professionnels de l'apprentissage et du développement à créer facilement des cours de formation basés sur le modèle ADDIE.

Que vous soyez concepteur pédagogique, professionnel des ressources humaines ou formateur en entreprise, le modèle ADDIE peut aider à combler le fossé entre les attentes de l'entreprise et les résultats de la formation

C'est un excellent moyen de diagrammer une voie claire pour le développement des cours et d'obtenir l'adhésion des propriétaires de processus, des experts en la matière (PME) et d'autres parties prenantes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle ADDIE ?

Lorsque vous choisissez un modèle ADDIE, tenez compte de vos objectifs de formation, des processus de conception pédagogique que vous suivez et de la cible visée. Le bon modèle doit :

Visualiser les étapes ADDIE: Vous devriez être en mesure de saisir les exigences du projet, de créer un aperçu du contenu, d'aligner les tâches sous chaque étape, d'afficher les commentaires et de suivre les demandes de changement - le tout en un seul endroit

Vous devriez être en mesure de saisir les exigences du projet, de créer un aperçu du contenu, d'aligner les tâches sous chaque étape, d'afficher les commentaires et de suivre les demandes de changement - le tout en un seul endroit Assistance pour les pièces jointes: Votre modèle ADDIE devrait comporter des sections pour l'ajout de pièces jointes, de liens vers des ébauches, de fichiers maquettes, de formulaires de rétroaction, etc.

Votre modèle ADDIE devrait comporter des sections pour l'ajout de pièces jointes, de liens vers des ébauches, de fichiers maquettes, de formulaires de rétroaction, etc. **Que vous deviez partir de zéro ou passer directement à l'étape finale, un bon modèle ADDIE doit pouvoir s'adapter à n'importe quelle partie du modèle de formation ADDIE

Afficher les dépendances: Le modèle doit permettre d'afficher une vue d'ensemble du projet et de filtrer les tâches d'apprentissage spécifiques

Le modèle doit permettre d'afficher une vue d'ensemble du projet et de filtrer les tâches d'apprentissage spécifiques Permettre l'automatisation: Au minimum, vous devriez être en mesure d'établir des rappels pour les réunions et les abonnements

Au minimum, vous devriez être en mesure d'établir des rappels pour les réunions et les abonnements **Promotion de la collaboration : le modèle ADDIE que vous avez choisi doit comporter des options de partage, d'attribution de tâches et de commentaires pour toutes les parties prenantes

Assistance à l'intégration: Recherchez un modèle ADDIE qui s'intègre facilement dans vos flux de travail de conception pédagogique, LMS existants, outils de gestion de projet comme ClickUp, etc

Recherchez un modèle ADDIE qui s'intègre facilement dans vos flux de travail de conception pédagogique, LMS existants, outils de gestion de projet comme ClickUp, etc Etre alimenté par l'IA: Sélectionnez un outil de gestion de projet de l'IAlogiciel de formation qui propose des modèles assistés par l'IA pour améliorer l'expérience d'apprentissage globale

Exemples du modèle ADDIE dans la formation

Le modèle ADDIE est la norme de facto pour l'élaboration de forfaits de formation efficaces. Voici quelques cas d'utilisation qui prouvent son efficacité à travers ses cinq phases :

Formation commerciale

Les équipes commerciales ont souvent besoin de scripts sur le traitement des objets ou les techniques de Fermé qu'elles peuvent utiliser dans différentes situations. Lors de la phase de développement, le concepteur pédagogique doit veiller à éviter la surcharge d'informations tout en décomposant les scénarios spécifiques auxquels les agents sont confrontés lors des appels des clients.

À l'aide du modèle ADDIE, les formateurs et les concepteurs pédagogiques peuvent :

Analyser: Examiner le manuel de vente existant pour acquérir une compréhension approfondie du processus de vente actuel et des indicateurs de l'entreprise. Ils peuvent ensuite utiliser ces connaissances pour contextualiser les objectifs d'apprentissage et identifier les domaines à améliorer

Examiner le manuel de vente existant pour acquérir une compréhension approfondie du processus de vente actuel et des indicateurs de l'entreprise. Ils peuvent ensuite utiliser ces connaissances pour contextualiser les objectifs d'apprentissage et identifier les domaines à améliorer Concevoir: Organiser le contenu par thème, condenser les éléments clés du processus en modules et créer un plan flexible basé sur divers scénarios de vente pour s'assurer que la formation est pertinente et applicable à différentes situations

Organiser le contenu par thème, condenser les éléments clés du processus en modules et créer un plan flexible basé sur divers scénarios de vente pour s'assurer que la formation est pertinente et applicable à différentes situations **Développer : créer le contenu du cours et rédiger le matériel pédagogique pour les animateurs

Mettre en œuvre : Programmer les sessions de formation, encourager la participation et fournir un retour d'information aux apprenants

: Programmer les sessions de formation, encourager la participation et fournir un retour d'information aux apprenants Évaluer : Recueillez les commentaires sur la facilité d'utilisation et la qualité du contenu. Ensuite, comparez les scores de performance obtenus avant et après la formation pour en évaluer l'efficacité

Formation d'intégration

Les programmes d'intégration sont distincts de la formation au processus. Il s'agit généralement de sessions en personne fournissant des informations sur les avantages, les droits d'accès, Formation DEI les RH ont besoin de plus de temps et d'argent, de rapports et d'un alignement des calendriers. Toutefois, si les RH reçoivent constamment des questions sur les mêmes sujets que ceux abordés lors de l'intégration, le modèle ADDIE peut vous aider :

Analyser : Comprendre quelles sont les parties du programme d'intégration qui posent problème aux employés et identifier les informations contextuelles manquantes qui rendraient le contenu plus pertinent

: Comprendre quelles sont les parties du programme d'intégration qui posent problème aux employés et identifier les informations contextuelles manquantes qui rendraient le contenu plus pertinent Concevoir : décomposer les sujets complexes en modules plus petits et évaluer le besoin de vidéos d'apprentissage en ligne ou d'autres éléments interactifs avec accès à la demande. Réfléchissez à la possibilité d'abandonner le Tableau blanc et d'utiliser desdes outils d'enseignement en ligne pourrait augmenter le taux de rétention

: décomposer les sujets complexes en modules plus petits et évaluer le besoin de vidéos d'apprentissage en ligne ou d'autres éléments interactifs avec accès à la demande. Réfléchissez à la possibilité d'abandonner le Tableau blanc et d'utiliser desdes outils d'enseignement en ligne pourrait augmenter le taux de rétention Développer: Donner la priorité à la mise à jour du manuel du nouvel embauché ou à la préparation de pages de FAQ relatives à la paie, aux avantages sociaux, etc. pour le portail interne des employés

Donner la priorité à la mise à jour du manuel du nouvel embauché ou à la préparation de pages de FAQ relatives à la paie, aux avantages sociaux, etc. pour le portail interne des employés Mettre en œuvre: Passer du temps à discuter des sujets mis en avant par les employés plus tôt dans la session et fournir des liens vers des ressources en ligne pour les sujets relativement moins importants

Évaluer: Prévoir un suivi trois à six mois après l'intégration pour vérifier si les employés se souviennent de leurs questions ou s'ils peuvent y trouver des réponses à l'aide deun logiciel de gestion des connaissances Formation aux compétences non techniques

Les compétences non techniques sont généralement plus difficiles à mesurer que les autres. L'analyse d'indicateurs tels que le CSat ou le NPS peut être utile. Toutefois, vous aurez également besoin d'un retour d'information qualitatif ou de données d'observation pour identifier les lacunes et mettre au point des interventions de formation efficaces.

En utilisant le modèle ADDIE, vous pouvez :

Analyser: Organiser des réunions individuelles avec les PME, les responsables hiérarchiques et les formateurs pour comprendre les lacunes en matière de compétences non techniques et comparer les résultats avec les indicateurs de rapports afin d'identifier les tendances communes

Organiser des réunions individuelles avec les PME, les responsables hiérarchiques et les formateurs pour comprendre les lacunes en matière de compétences non techniques et comparer les résultats avec les indicateurs de rapports afin d'identifier les tendances communes Concevoir: Créer un plan pour les modules d'auto-évaluation et de formation avec instructeur, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur les objectifs du projet. Obtenir l'approbation des propriétaires du projet pour confirmer la pertinence et l'efficacité de la formation. Établir des indicateurs de réussite clairs pour mesurer l'impact et l'efficacité de la formation

Créer un plan pour les modules d'auto-évaluation et de formation avec instructeur, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur les objectifs du projet. Obtenir l'approbation des propriétaires du projet pour confirmer la pertinence et l'efficacité de la formation. Établir des indicateurs de réussite clairs pour mesurer l'impact et l'efficacité de la formation Développement: Créer le matériel pédagogique sur la base des objectifs d'apprentissage et élaborer un guide de l'animateur à l'usage des formateurs

Créer le matériel pédagogique sur la base des objectifs d'apprentissage et élaborer un guide de l'animateur à l'usage des formateurs Mise en œuvre: Programmer des sessions avec un maximum de 20 à 30 participants pour faciliter l'interaction et l'engagement. Essayez d'incorporer des activités d'échauffement pour créer un environnement d'apprentissage positif et invitant. Passez régulièrement en revue les sujets clés et recueillez les commentaires après la formation afin d'évaluer l'efficacité et d'identifier les domaines à améliorer

Programmer des sessions avec un maximum de 20 à 30 participants pour faciliter l'interaction et l'engagement. Essayez d'incorporer des activités d'échauffement pour créer un environnement d'apprentissage positif et invitant. Passez régulièrement en revue les sujets clés et recueillez les commentaires après la formation afin d'évaluer l'efficacité et d'identifier les domaines à améliorer Évaluer: Identifier les domaines à améliorer et recommander des interventions après la formation

Modèles ADDIE gratuits de ClickUp

Bien qu'Excel, PowerPoint ou Google Sheets puissent vous fournir un schéma de base pour le cadre du modèle ADDIE, il est préférable d'avoir.. des modèles de forfaits de formation qui s'intègrent à votre environnement de travail existant.

En tant que plateforme de gestion de projet collaborative et conviviale, ClickUp peut vous aider à gérer votre processus de création de contenu d'apprentissage de bout en bout.

Grâce à ses fonctionnalités avancées de gestion de projet et à un tableau de modèles et d'intégrations pratiques, ClickUp rend le flux de travail plus fluide et plus facile à documenter, à traiter et à partager à l'avance. La plateforme offre des modèles personnalisables et riches en fonctionnalités qui vous aident à créer un forfait autour du modèle de conception pédagogique ADDIE.

Jetons-y un coup d'œil !

1. Modèle ClickUp Addie

Modèle ClickUp ADDIE

Lorsque vous commencez à travailler sur un nouveau projet de formation, vous devez d'abord déterminer quelles sont les priorités, comment organiser le cours, identifier les ressources nécessaires et fixer des paramètres. Pour toutes ces tâches, Le modèle ADDIE de ClickUp est votre meilleur allié.

Il vous permet :

d'insérer les détails de votre projet dans ce modèle de dossier et de les répartir selon les cinq phases ADDIE. Il suivra leur statut actuel par date d'échéance et par nom de propriétaire. Regrouper des tâches spécifiques et leur assigner des niveaux de priorité

dans ce modèle de dossier et de les répartir selon les cinq phases ADDIE. Il suivra leur statut actuel par date d'échéance et par nom de propriétaire. Regrouper des tâches spécifiques et leur assigner des niveaux de priorité Coordonnez vos tâches avec les équipes chargées du contenu, de la conception et de l'informatique grâce aux options de partage intégrées et à une vue Gantt dédiée. Cela vous aide à gérer les dépendances et les contraintes de ressources dans la phase de conception ou même dans la phase d'implémentation

grâce aux options de partage intégrées et à une vue Gantt dédiée. Cela vous aide à gérer les dépendances et les contraintes de ressources dans la phase de conception ou même dans la phase d'implémentation Attachez des fichiers à côté de chaque enregistrement ou tâche et gagnez du temps en passant d'un e-mail ou d'une discussion Slack à l'autre pour télécharger des fichiers ou partager des mises à jour

et gagnez du temps en passant d'un e-mail ou d'une discussion Slack à l'autre pour télécharger des fichiers ou partager des mises à jour Obtenir une vue d'ensemble des tâches de conception et de développement sur un échéancier , ce qui facilite la planification et l'exécution, en particulier lors de la création de nouvelles itérations du matériel/de l'aperçu de base

, ce qui facilite la planification et l'exécution, en particulier lors de la création de nouvelles itérations du matériel/de l'aperçu de base Aligner les besoins des apprenants et les objectifs de l'organisation, ce qui permet de rationaliser la planification et la production du contenu

💡Pro Tip: You can leverage Les 1000+ intégrations de ClickUp pour assurer une collaboration facile, une communication sans tracas et la transparence du flux de travail sur diverses plateformes, telles que Google Agenda, Hubspot, Slack, Gmail, Dropbox, etc.

2. Modèle de développement et de planification de cours de ClickUp

Modèle de développement et de planification de cours ClickUp

L'un des principaux critères de référence lors de l'élaboration du contenu d'un cours est de savoir si les participants seront en mesure d'accomplir la tâche souhaitée avec le niveau de compétence souhaité. C'est là que le Modèle de développement et de planification de cours ClickUp vient à votre secours.

Il vous aide à :

Définir des objectifs clairs de développement de cours pour aligner les objectifs de l'entreprise et les préférences de l'apprenant dès la phase d'analyse.Créer un plan initial, le décomposer en activités et les transformer en tâches

pour aligner les objectifs de l'entreprise et les préférences de l'apprenant dès la phase d'analyse.Créer un plan initial, le décomposer en activités et les transformer en tâches Attribuez des paramètres, fixez des échéances et identifiez les défis à relever en fonction du niveau de progression et de l'effort à fournir

en fonction du niveau de progression et de l'effort à fournir Vous pouvez consulter l'échéancier complet du projet, allouer des ressources et partager des mises à jour périodiques avec d'autres parties prenantes grâce au diagramme de Gantt de préparation intégré. Si certaines tâches nécessitent une contribution supplémentaire, les membres de l'équipe peuvent les marquer sur un tableau de statut dédié

avec d'autres parties prenantes grâce au diagramme de Gantt de préparation intégré. Si certaines tâches nécessitent une contribution supplémentaire, les membres de l'équipe peuvent les marquer sur un tableau de statut dédié Créez plusieurs modules de formation simultanément dans un espace de travail delogiciel de gestion universitaire et accélérez la phase de mise en œuvre grâce à ce modèle astucieux

Lire la suite : les 10 meilleurs logiciels de formation client en 2024Le logiciel de gestion de la formation de ClickUp se distingue par sa capacité à rationaliser et à centraliser les tâches de gestion et d'administration dans le secteur de l'éducation.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Education-Management-Software.png Logiciel de gestion de l'éducation ClickUp /$$img/

Utilisez des menus déroulants, des champs de texte, des champs de nombres et d'autres outils pour normaliser facilement les données

Le logiciel vous permet de :

Organiser les tâches

Gérer les données d'inscription

Suivre les informations relatives aux cours

Automatiser les flux de travail et les tâches administratives dans une seule plateforme pratique

💡Pro Tip: Use Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir aux sujets et aux activités sur lesquels vous souhaitez vous concentrer et pour concevoir la structure générale et les grandes lignes du contenu de votre cours.

3. Modèle de cadre de formation ClickUp

Modèle de cadre de formation ClickUp

Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre budget d'apprentissage et de développement, il est essentiel d'éviter les changements de portée et les révisions de contenu. Si les changements peuvent être acceptables pendant la phase d'analyse, une fois que le projet progresse vers la phase de conception, le coût des modifications augmente considérablement. Modèle de projet de formation et de développement de ClickUp de ClickUp vous aide à couvrir toutes vos bases lors de l'exécution de projets de conception pédagogique. Cela inclut l'optimisation de l'allocation des ressources, l'amélioration de l'expérience de l'apprenant et l'impact sur les résultats de l'entreprise

Ce modèle vous permet de :

Centraliser tous vos descriptifs de projet, responsabilités et ressources en un seul endroit

De forfaiter les nouveaux projets et les projets en cours de bout en bout

Suivre le statut de chaque projet à l'étape du développement et tenir toutes les parties prenantes au courant

Rationaliser la budgétisation et l'affectation des ressources pour les projets en cours et les nouveaux projets

Enrichir l'expérience d'apprentissage avec les modèles ADDIE de ClickUp

L'omission de petits détails importants peut faire dérailler des projets de développement de cours pourtant bien planifiés. Les modèles ADDIE de ClickUp aident à combler ces lacunes d'exécution en combinant les flux de travail de formation des cinq phases en un seul endroit.

Que vous souhaitiez améliorer l'expérience d'accueil, mettre à jour votre contenu d'apprentissage ou recueillir des commentaires, ClickUp vous offre la visibilité et la concentration dont vous avez besoin pour exécuter des projets exigeants dans les délais et le budget impartis.

Améliorez votre processus de développement de curriculum et améliorez les résultats de la formation et du développement avec ClickUp. S'inscrire gratuitement aujourd'hui !