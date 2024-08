9 Meilleur logiciel de gestion universitaire pour l'enseignement supérieur en 2024

Qu'il s'agisse d'une école primaire ou secondaire ou d'un établissement d'enseignement supérieur, assurer la sécurité, la productivité et l'assistance de chacun n'est pas une mince affaire. En tant que coordinateur d'une école, il peut être difficile de gérer toutes les activités liées à l'université, surtout si tout se fait à partir d'un agenda papier, d'un tableau blanc ou d'une liste mentale.

Mettons un peu de bon sens dans le processus de gestion de l'université, d'accord ?

Les logiciels sont le moyen le plus simple de gérer vos étudiants, vos installations, votre personnel, etc. Conservez vos données de performance en un seul endroit, automatisez les commandes de travail délicates et créez un système de gestion des ressources humaines des flux de travail optimisés pour la productivité avec le bon logiciel de gestion des installations universitaires. 🛠️

Cependant, il existe de nombreux logiciels de gestion universitaire sur le marché, et choisir la bonne option est loin d'être facile. Dans ce guide, nous partagerons une checklist rapide pour vous aider à trouver le bon logiciel de gestion d'université et nos neuf meilleurs choix de logiciels fave de 2024.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion des installations universitaires ? ?

Chaque établissement a des besoins différents, mais ces fonctionnalités essentielles permettent aux coordinateurs d'école de gagner en sérénité :

Modules complémentaires: Nous aimons les logiciels de gestion universitaire modulaires parce que vous pouvez personnaliser les systèmes de gestion pour qu'ils fassent exactement ce dont vous avez besoin. Recherchez des modules qui gèrent tous les aspects de la gestion de l'école, y compris les inscriptions, les informations sur les étudiants, la gestion des cours et des programmes, la gestion des frais et la gestion de l'assiduité

Vous avez parfois besoin de voir les indicateurs en temps réel pour les opérations de maintenance, la fréquentation des étudiants ou la planification du personnel. Recherchez un logiciel de gestion universitaire qui projette des données en temps réel pour les aperçus les plus récents Interface conviviale: Vous utilisez ce système pour les processus administratifs, mais il se peut que les étudiants, les parents et le personnel aient également besoin de l'utiliser. La facilité d'utilisation est toujours importante, mais elle l'est encore plus si vous demandez à une large population d'utiliser le même outil. Optez pour un logiciel de gestion universitaire dont la courbe d'apprentissage est très faible

Les 9 meilleurs logiciels de gestion universitaire à utiliser en 2024

Les logiciels de gestion universitaire s'occupent d'un peu tout, de la gestion de l'espace des salles de classe au choix des horaires pour l'année universitaire. Bien sûr, le choix d'un outil réputé y est aussi pour beaucoup. Voici les neuf meilleurs logiciels de gestion d'établissement scolaire en 2024.

Mettez en forme et collaborez facilement sur Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

ClickUp est surtout connu comme la solution de gestion de projet la plus favorite au monde, mais nous faisons bien plus que cela. Les éducateurs font confiance à ClickUp pour gérer les ressources académiques et administratives en un seul endroit, ce qui en fait le système de gestion de l'éducation par excellence.

Utiliser Documents ClickUp pour créer des syllabi, construire des bases de connaissances ou des wikis, et stocker les détails des cours. Il se peut que les étudiants ne rendent pas leurs devoirs à temps, mais les Les tâches ClickUp facilitent grandement la tâche des étudiants - et des professeurs - pour ce qui est de se souvenir des échéances. 👀

Au lieu de cloisonner les communications dans des e-mails ou des messages Slack, rassemblez toutes vos discussions dans des ClickUp Discussion pour parler avec des individus ou des groupes. Vous pouvez même connecter votre e-mail à ClickUp et convertir les messages en tâches d'un simple clic.

Par exemple, ClickUp vous permet de soumettre des commandes à vos équipes de maintenance en un clin d'œil, afin d'éviter les pannes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC).

De plus, vous n'avez plus besoin de passer des heures à concevoir et à mettre en forme des tableaux de bord, des rapports et d'autres documents. Modèles ClickUp permettent de créer en un rien de temps des documents et des tableaux de bord clairs et professionnels.

Utilisez les modèles Modèle de proposition de projet de système de gestion ClickUp University pour suivre tout, des inscriptions aux évaluations des performances du personnel en passant par le suivi des dépenses.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp offre des réductions académiques aux étudiants, aux administrateurs et aux éducateurs

Créez des formulaires personnalisés pour le processus d'admission, l'envoi des cours, etc

UtiliserClickUp AI tpour rédiger des annonces et résumer des notes de réunion

Les rapports ClickUp permettent de visualiser la capacité des salles de classe, les indicateurs de performance et la gestion des stocks en quelques clics

Limites de ClickUp

ClickUp a tellement de fonctionnalités que les nouveaux utilisateurs se sentent parfois un peu dépassés - mais nous savons que vous avez ce qu'il faut !

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Sweedu

via Sweedu Sweedu se présente comme un logiciel de plate-forme de ressources d'entreprise (ERP) achevé pour l'éducation. Basée en Inde, cette société assiste les communications internes et externes, la gestion des présences en classe et même les solutions de gestion des installations universitaires comme le suivi des colis.

Les meilleures fonctionnalités de Sweedu

Sweedu assiste les fonctionnalités de sécurité telles que les scanners biométriques, les portails, les cartes d'identification, les scanners RFID, etc

Soumettez des commandes de travail informatique, des demandes d'entretien des installations et tout autre problème sur une seule plateforme

Envoyer des messages SMS ou WhatsApp aux élèves, au personnel et aux parents

Accepter les paiements pour les repas scolaires, les frais d'infirmière, etc. grâce à la passerelle de paiement en ligne de Sweedu

Utiliser l'application mobile Sweedu pour Android ou iOS

Limites de Sweedu

Sweedu est basé en Inde, donc si vous êtes aux États-Unis, les délais de réponse de l'assistance ne sont pas toujours très bons

Sweedu n'a pas beaucoup de critiques par rapport à d'autres options de système de gestion d'université dans cette liste

Sweedu prix

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Sweedu

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. HDSchool

via Hyper Drive Hyper Drive est une entreprise technologique qui fabrique des produits pour les salons, les restaurants, les entrepôts et, bien sûr, les écoles. HDSchool vous aide à gérer les dossiers et les données des élèves, à emprunter des livres à la bibliothèque, à gérer les présences, à suivre les durées enregistrées, et bien plus encore. 📚

Les meilleures fonctionnalités de HDSchool

Gestion des frais de scolarité, de cafétéria et d'uniforme

Assignez des devoirs et envoyez aux élèves des rappels par SMS ou par e-mail

Générer des emplois du temps pour chaque classe et gérer sans effort les pauses déjeuner pour assurer la couverture

Traitement de la paie des enseignants et du personnel non enseignant

Logiciel de gestion de bibliothèque permettant de suivre facilement les supports

Limites de l'école HDS

HDSchool n'a pas beaucoup de commentaires

Ils créent des logiciels pour diverses industries, donc ils ne sont peut-être pas aussi bien informés sur les besoins des processus de maintenance K-12 ou universitaires

HDSchool prix

Contact pour la tarification

HDSchool évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Gibbon

via Gibbon Ce n'est peut-être pas la solution la plus sophistiquée du bloc, mais Gibbon est une plateforme de gestion scolaire gratuite et open-source conçue par des éducateurs, pour des éducateurs. Utilisez Gibbon pour collecter des données sur les performances des élèves, donner à toutes les parties prenantes l'accès à une plateforme unique et traduire le contenu dans 22 langues différentes.

Les meilleures fonctionnalités de Gibbon

Comme il s'agit d'un logiciel libre, vous pouvez modifier ce logiciel de gestion universitaire selon vos besoins

Étendez les fonctions de Gibbon avec des modules open-source pour le badgeage, la gestion des anciens étudiants, l'inscription aux cours, la planification des cliniques, le service d'assistance, les politiques, et plus encore

Utiliser des blocs intelligents pour planifier rapidement des cours avec des sources multimédias

Afficher les emplois du temps de tous les enseignants et de tous les élèves en même temps

Ajoutez des modules administratifs pour la gestion des actifs, les demandes de travail et la gestion des services pour tous vos établissements

Limites de Gibbon

Les avis sur Gibbon sont mitigés

Les utilisateurs disent qu'il est difficile d'obtenir des mises à jour opportunes ou une assistance technique sérieuse

Gibbon prix

Free

Évaluations et critiques de Gibbon

G2: 3.5/5 (1 critique)

3.5/5 (1 critique) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

5. Campus infini

via Campus infini Infinite Campus est un type de solution logicielle de gestion des installations universitaires pour gérer l'analyse des étudiants, l'apprentissage numérique, la gestion des fournisseurs, l'amélioration des processus et les données budgétaires.

Si vous souhaitez davantage d'assistance, Infinite Campus propose également des formations, une assistance dédiée, des services techniques et une mise en œuvre moyennant des frais supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités d'Infinite Campus

Ce système d'information des étudiants (SIS) gère l'apprentissage en ligne, le service de restauration, le traitement des paiements et les communications du district

Infinite Campus utilise des algorithmes prédictifs spécialisés pour identifier les élèves qui risquent de décrocher

Créez des webinaires en ligne grâce à son système de gestion de l'apprentissage (LMS) entièrement intégré

Élimination de la prise de présence manuelle pour une plus grande précision

Limites d'Infinite Campus

Infinite Campus n'a pas les meilleures évaluations

Vous aurez toujours besoin d'un système séparé degestion des tâches pour ne pas perdre de vue vos tâches quotidiennes

Campus infini Tarification

Contact pour la tarification

Campus infini évaluations et critiques

G2: 3.7/5 (200+ reviews)

3.7/5 (200+ reviews) Capterra: 4.3/5 (120+ commentaires)

6. openSIS

via openSIS openSIS est un logiciel de gestion universitaire hébergé dans le cloud qui simplifie le processus d'intégration et accélère la création de valeur. Cette plateforme gère tout, des interventions auprès des étudiants aux bases de données du personnel en passant par la facturation et la gestion de la discipline.

Travaillez sur les forfaits de cours, prenez les présences et gérez tous les besoins en matière d'installations scolaires dans.. une seule plateforme organisée .

les meilleures fonctionnalités d'openSIS

openSIS a rarement des temps d'arrêt, avec une garantie de temps de fonctionnement de 99,99%

Créez un tableau de bord personnalisé qui affiche les notifications et les indicateurs clés

Créez un catalogue de cours consultable

Ce logiciel de gestion des installations universitaires simplifie l'enregistrement des données relatives aux salles de classe et s'achève par des fonctionnalités de gestion de la capacité et des forfaits,la documentation sur les flux de travailet les tâches de maintenance

openSIS dispose d'intégrations API avec Stripe, HubSpot, Google Workspace, et plus encore

limites d'openSIS

openSIS n'a pas les meilleures critiques

Le logiciel n'est mis à jour que quelques fois par an, ce qui peut poser des problèmes de sécurité

openSIS prix

Core / Startup: Gratuit pour cinq membres du personnel et 50 étudiants

Gratuit pour cinq membres du personnel et 50 étudiants Annuel essentiel: $$$$a par utilisateur avec un minimum de cinq utilisateurs, facturé annuellement

$$$$a par utilisateur avec un minimum de cinq utilisateurs, facturé annuellement Annuel avancé: $$$$a par utilisateur avec un minimum de 10 utilisateurs, facturé annuellement

évaluations et critiques d'openSIS

G2: 3.8/5 (3 commentaires)

3.8/5 (3 commentaires) Capterra: N/A

7. EduSys

via EduSys EduSys assiste près d'un million d'étudiants dans 900 écoles réparties dans 11 pays. Il s'agit d'une solution ERP tout-en-un, CRM et LMS qui combine la gestion des ressources, l'apprentissage en ligne et la gestion des données des étudiants dans un seul et même ensemble.

Ce n'est peut-être pas la solution la plus sophistiquée, mais EduSys simplifie les activités quotidiennes telles que les caisses de la bibliothèque, la paie, la gestion des anciens élèves et les cartes d'identification intelligentes.

Les meilleures fonctionnalités d'EduSys

Afficher en temps réeldonnées de fréquentation* Intégrer des dispositifs biométriques et RFID dans votre bâtiment physique

Notez les devoirs et émettez des cartes de rapport à partir de la même plateforme

Si vous travaillez dans une école avec plusieurs emplacements ou franchises, utilisez EduSys Multi-Branch Management pour faciliter la gestion des opérations

Limites d'EduSys

EduSys n'a pas beaucoup de commentaires

Il possède de nombreuses fonctionnalités, mais même dans ce cas, il n'assure pas le suivi des tâches administratives, de sorte que vous aurez toujours besoin d'un logiciel distinctsolution de gestion de projet séparée EduSys prix

Contact pour la tarification

EduSys évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Edumarshal

via Edumarshal Edumarshal est un logiciel de gestion d'université et d'ERP basé sur le cloud avec près de 50 modules et une assistance 24/7. Pour les collèges et les universités, Edumarshal gère les admissions, les cours et même les examens de laboratoire.

Sa solution de gestion des écoles K-12 possède des fonctionnalités telles qu'un gestionnaire de syllabus centralisé, la gestion des salles de classe, la gestion des horaires, l'assiduité, et bien plus encore. 🙌

Les meilleures fonctionnalités d'Edumarshal

Étendre les fonctionnalités d'Edumarshal avec des modules de gestion financière, de rapports, de communication, de ressources humaines et de gestion des étudiants

Affichez rapidement les performances des élèves à un niveau élevé grâce à des rapports codés par couleur

Créez un portail personnalisé pour la formation des éducateurs et du personnel

Edumarshal apporte son assistance à la gestion des transports et des flottes, achevée par le suivi en temps réel des véhicules

Les limites d'Edumarshal

Edumarshal a beaucoup de fonctionnalités, mais cette plateforme manque encore d'un moyen cohérent pour les administrateurs de gérer leurs charges de travail

Edumarshal n'a pas beaucoup d'avis

Edumarshal prix

Contact pour la tarification

Edumarshal évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. feKara

via feKara feKara est un logiciel de gestion universitaire gratuit qui gère tout, des admissions aux cartes de rapport. Il se présente comme une solution tout-en-un pour l'administration de l'école qui peut gérer le forfait académique, le forfait financier et les portails personnalisés pour les étudiants et les parents.

les meilleures fonctionnalités de feKara

Etendez les fonctions de feKara avec des modules de gestion des présences, des admissions, des emplois du temps, des transports et des bibliothèques

feKara est disponible sur le web et sur les appareils mobiles Android ou iOS

Besoin de servir une population étudiante diversifiée ? feKara assiste plusieurs langues et offre des outils de traduction

Passez facilement aux classes virtuelles avec les intégrations Zoom et les alertes personnalisées de feKara

limites de feKara

Plusieurs utilisateurs font état d'un service personnalisé lent ou peu réactif

La version gratuite n'assiste que 50 étudiants

feKara prix

Free

Unlimited mensuel: 39,50 $/mois pour 600 étudiants et un nombre illimité d'enseignants

39,50 $/mois pour 600 étudiants et un nombre illimité d'enseignants Unlimited annuel: 100$/an pour 600 étudiants et un nombre illimité d'enseignants, plus 295$ de frais d'installation

évaluations et critiques de FeKara

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: 4/5 (6 commentaires)

Streamlinez votre établissement d'enseignement : Optez pour ClickUp

Améliorez la productivité des administrateurs et du personnel de votre établissement en rationalisant les tâches et en utilisant les affichages ClickUp adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

Que vous ayez besoin de contrôler vos coûts de fonctionnement ou que vous souhaitiez vous réengager en faveur de la réussite des élèves, le bon outil de gestion du lieu de travail de l'école vous permettra d'atteindre vos objectifs. Les options énumérées dans cette liste sont intéressantes, mais lorsque vous avez besoin d'une solution qui fait tout et plus encore, optez pour ClickUp. ✨

Nous rendons facile - et, osons le dire, amusante - la gestion des biens immobiliers de votre école, de l'apprentissage virtuel, des tâches quotidiennes, des horaires des membres de l'équipe, du programme d'études, et plus encore, dans une seule et même plateforme.

Mais ne nous croyez pas sur parole : essayez ClickUp par vous-même pour voir la différence. Créez dès maintenant votre environnement de travail ClickUp gratuit -sans carte de crédit.