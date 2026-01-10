Les 14 meilleurs outils d'IA pour la visualisation des données

Les équipes collectent des montagnes de données brutes, mais il reste difficile de les transformer en visualisations claires.

Les analystes jonglent entre SQL, les feuilles de calcul et des tableaux de bord dispersés, tandis que leurs collègues non techniciens attendent des réponses et la fin des cycles décisionnels.

Dans un rapport récent, 65 % des entreprises ont déclaré utiliser régulièrement l'IA générative, mais beaucoup peinent encore à prendre des décisions plus rapides et plus claires sans de meilleurs flux de travail de visualisation.

C'est là que les outils d'IA modernes de visualisation des données prennent tout leur sens. Ils permettent à tout un chacun de poser des questions en langage naturel, suggèrent automatiquement les diagrammes appropriés et mettent en évidence les anomalies que vous pourriez manquer dans un rapport dense.

Dans cet article, vous découvrirez 14 outils de visualisation de données basés sur l'IA qui s'adaptent parfaitement aux méthodes de travail des équipes produit, marketing, BI et croissance.

Nous avons également présenté la crème de la crème dans cette courte vidéo !

Voici un comparatif rapide des meilleures options pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction des fonctionnalités clés, des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ThoughtSpot Analyses basées sur la recherche et NLQ NLQ vers des diagrammes, SpotIQ pour les anomalies et les corrélations, Liveboards avec affichage détaillé, analyses intégrées, connecteurs d'entrepôts de données dans le cloud À partir de 25 $ par mois et par utilisateur Polymer Tableaux de bord sans code, basés sur le langage naturel NLQ vers les tableaux de bord automatiques, informations et explications PolyAI, connecteurs populaires, partage illimité avec les utilisateurs, intégrations simples À partir de 50 $ par mois et par utilisateur Julius IA Analyse de discussion et visuels instantanés Discuter avec les données, préparation intégrée, prévisions et scénarios, environnements de travail collaboratifs, connecteurs d'entrepôts de données (Pro+) Forfaits gratuits et payants à partir de 45 $ par mois et par utilisateur Explo Analyses intégrées dans les applications client Tableaux de bord interactifs intégrés à l'application, personnalisation à l'image de la marque, accès basé sur les rôles, sécurité au niveau des lignes, connecteurs d'entrepôts de données Tarification personnalisée Domo Une solution BI de bout en bout avec assistance IA Connexion et modélisation des données, recherche et récits basés sur l'IA, cartes par glisser-déposer, alertes et mobile, intégration d'analyses Free ; tarification personnalisée Tableau (avec fonctionnalités IA) Analyse d'entreprise avec des visuels familiers Ask Data (NLQ), pilotes Explain Data, points forts de Tableau Pulse, tableaux de bord riches, connecteurs étendus Forfait payant à partir de 75 $ par mois et par utilisateur Power BI (avec fonctionnalités d'IA) Équipes axées sur Microsoft et libre-service réglementé Copilot pour les visuels/DAX, questions-réponses en anglais courant, sécurité au niveau des lignes, bureau + cloud, options intégrées Forfaits gratuits et payants à partir de 14 $ par mois et par utilisateur Zoho Analytics Une BI adaptée aux PME grâce à l'automatisation Zia NLQ et suggestions, préparation visuelle, tableaux de bord interactifs, partage basé sur les rôles, connecteurs populaires À partir de 60 $ par mois et par utilisateur Infogram Visuels interactifs et infographies rapides Modèles de diagrammes et de cartes, importation de feuilles de calcul et de données dans le cloud, kits de marque, animations et effets au survol, collaboration Forfaits gratuits et payants à partir de 25 $ par mois et par utilisateur Napkin IA Transformez rapidement du texte et des listes en diagrammes Conversion du texte en diagrammes/flux, exportation vers PPT/SVG, styles de marque, suggestions de dispositions multiples, contrôles de l'équipe Forfaits gratuits et payants à partir de 12 $ par mois et par utilisateur Powerdrill IA Analyse rapide sans code avec des diagrammes instantanés Discutez avec les données, tableaux de bord et rapports automatiques, tâches d'analyse de bases de données (Pro), gestion des fichiers et des bases de données, interface utilisateur conviviale Forfaits gratuits et payants à partir de 3,90 $ par mois et par utilisateur Apache Superset BI open source et contrôle auto-hébergé No-code + SQL Lab, connecteurs SQL, tableaux de bord interactifs, rôles et contrôles au niveau des lignes, extensions extensibles Free RAWGraphs Création de diagrammes open source et flux de travail personnalisés Bibliothèque de diagrammes avancée, mappage simple des champs, exportation SVG/PNG de haute qualité et extensibilité open source Free VizGen Prototypage de conversion du langage naturel en visualisation de niveau recherche Multi-agent NL→SQL, recommandations de diagrammes, affinement de la discussion, compatible avec SQL en temps réel, open source Free

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Changer d'outil de visualisation ne se résume pas à rechercher des fonctionnalités ; il s'agit avant tout d'accélérer l'obtention d'informations exploitables et de renforcer la confiance dans les chiffres. Utilisez cette checklist rapide pour choisir une solution qui aide tout le monde à visualiser les données et à agir plus rapidement.

Voici ce que devrait faire l'outil d'IA idéal :

Posez des questions en langage naturel et obtenez des suggestions de diagrammes sans avoir à coder

Effectuez une connexion à des sources de données en temps réel et actualisez automatiquement vos tableaux de bord

Offre d'assistance pour les visualisations interactives avec des filtres, des affichages détaillés et des mises en évidence croisées

Intégrez des conseils basés sur l'IA pour la détection des anomalies, l'identification des tendances et l'obtention d'informations pertinentes

Proposez des étapes de préparation des données efficaces pour le nettoyage, les jointures et les transformations simples

Intégrez des diagrammes dans des applications, des wikis ou des produits grâce à des analyses intégrées sécurisées

Adaptez les contrôles d'administration grâce à des rôles, des pistes d'audit et une gouvernance au niveau de l'environnement de travail

Adaptez-vous aux différents niveaux d'expertise technique des utilisateurs grâce à des interfaces utilisateur intuitives et à des options destinées aux utilisateurs avancés

Assurez-vous que la tarification reste claire et que la collaboration soit facile afin que les équipes puissent partager leurs commentaires et itérer

📖 À lire également : Les meilleurs exemples de tableaux de bord de données

🧠 Le saviez-vous ? Une simple carte à points a permis de mettre fin à une épidémie mortelle de choléra. En 1854, le médecin John Snow a répertorié les décès dus au choléra autour des pompes à eau du quartier de Soho à Londres et a repéré un cluster près de Broad Street, ce qui l'a aidé à démontrer que c'était l'eau contaminée, et non le « mauvais air », qui propageait la maladie, et a inspiré l'analyse spatiale moderne.

Si vous recherchez des moyens pratiques de visualiser rapidement vos données sans avoir à coder, cette liste présente 14 options classées par atouts, limites, tarifs et avis, afin que vous puissiez faire votre choix en toute confiance.

1. ThoughtSpot (Idéal pour l'analyse basée sur la recherche et le NLQ)

via ThoughtSpot

ThoughtSpot est conçu pour les équipes qui préfèrent l'analyse de type recherche aux tableaux de bord statiques. Les utilisateurs de l'entreprise saisissent leurs questions en langage courant, et la plateforme les convertit en requêtes adressées à des entrepôts de données dans le cloud, notamment Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks et bien d'autres.

En plus de cette couche de recherche, ThoughtSpot propose des Liveboards, qui fonctionnent comme des tableaux de bord interactifs et constamment mis à jour, que les équipes peuvent filtrer, explorer en détail et partager comme « base commune » pour les indicateurs clés.

C'est au niveau des fonctionnalités d'IA que l'on commence à percevoir la différence par rapport aux anciens outils de BI. SpotIQ analyse automatiquement les ensembles de données pour identifier des schémas et des tendances inhabituels qui pourraient ne pas apparaître dans un diagramme standard. Le « Spotter », analyste IA, convertit les questions courantes en termes de recherche. Il explique également comment il est parvenu à chaque réponse et s'améliore au fil du temps grâce aux retours des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de ThoughtSpot

Posez des questions en langage naturel pour générer automatiquement des visualisations de données et des tableaux

SpotIQ met en évidence les anomalies, les corrélations et les explications que vous pourriez manquer en effectuant une analyse manuelle

Les Liveboards permettent des visualisations interactives avec un affichage détaillé et un partage contrôlé

L'analyse intégrée vous permet d'intégrer l'analyse conversationnelle à votre produit ou à votre portail

Connexions étendues aux sources de données et entrepôts cloud modernes

Limites de ThoughtSpot

La modélisation des données et la définition des relations nécessitent généralement l'intervention d'un analyste ou d'un développeur dès le début du projet

Certains évaluateurs souhaitent une personnalisation plus poussée des tableaux de bord et une plus grande souplesse de filtrage

La qualité du langage naturel varie en fonction de la préparation et de la gouvernance des ensembles de données ; l'intégration est donc cruciale

Tarifs de ThoughtSpot

Essentials : à partir de 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Avantage : à partir de 50 $ par mois et par utilisateur (facturation annuelle)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ThoughtSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de ThoughtSpot

Un évaluateur de G2 a noté :

Une analyse précise des données a largement contribué à la croissance de l'organisation grâce à des informations en temps réel. Elle génère des analyses IA exploitables qui stabilisent les flux de travail grâce à une source fiable et unique.

Une analyse précise des données a largement contribué à la croissance de l'organisation grâce à des informations en temps réel. Elle génère des analyses IA exploitables qui stabilisent les flux de travail grâce à une source fiable et unique.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de visualisation

2. Polymer (Idéal pour les tableaux de bord sans code, basés sur le langage naturel)

via Polymer

Polymer est un outil d'analyse et de tableau de bord sans code qui vous permet d'importer une feuille de calcul ou de réaliser une connexion avec une source de données, puis d'explorer et de visualiser instantanément les données sans installation complexe.

L'analyse conversationnelle occupe une place importante dans l'approche de Polymer. Polymer IA vous permet de poser des questions telles que « Quel est le retour sur investissement par canal marketing pour le dernier trimestre ? » en langage naturel, puis vous répond par des diagrammes et des résumés que vous pouvez affiner à l'aide de questions complémentaires. Cette solution convient aux équipes marketing, commerciales et de commerce électronique qui souhaitent passer des données brutes à des visualisations de données interactives sans avoir à apprendre un nouveau langage de requête.

Une fois vos données importées, Polymer vous propose automatiquement des tableaux de bord et des informations au niveau des segments qui mériteraient d'être examinées de plus près. Ce qui ressort de cette liste, c'est l'équilibre entre puissance et simplicité. Polymer offre aux petites entreprises et aux équipes dynamiques un moyen d'accéder à des tableaux de bord assistés par l'IA et à des fonctionnalités de base d'exploration des données sans nécessiter de longue mise en œuvre ni de personnel spécialisé.

Les meilleures fonctionnalités de Polymer

Posez des questions en langage naturel et générez automatiquement des tableaux de bord et des diagrammes

PolyAI met en avant les informations et les explications pour une prise de décision plus rapide

Connecteurs pour les sources de données courantes avec synchronisation planifiée sur les niveaux supérieurs

Partagez des tableaux de bord interactifs avec un nombre illimité de visiteurs, quel que soit votre forfait

Options simples d'intégration et de personnalisation pour répondre aux besoins de rapports légers

Limites de Polymer

Selon les avis, le nombre de connecteurs natifs est limité par rapport aux suites BI plus complètes

La gouvernance et la modélisation approfondie sont plus légères que les plateformes d'entreprise

Le volume des avis publics est encore faible, ce qui limite les références externes

Tarification de Polymer

Formule Starter : 50 $/mois par utilisateur

Pro : 100 $/mois par utilisateur

Teams : 250 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Polymer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Polymer

Voici un avis sur Polymer:

Polymer utilise l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des tableaux de bord pertinents. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à obtenir des informations instantanées sans avoir besoin de compétences approfondies en analyse de données, ce qui rend la compréhension des données plus facile et plus efficace.

Polymer utilise l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des tableaux de bord pertinents. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à obtenir des informations instantanées sans avoir besoin de compétences approfondies en analyse de données, ce qui rend la compréhension des données plus facile et plus efficace.

Vous souhaitez créer un tableau de bord de gestion de projet qui aide réellement votre équipe à prendre de meilleures décisions ? Dans ce guide étape par étape, vous apprendrez précisément comment créer un tableau de bord qui suit le statut des projets, identifie les retards, met en évidence les jalons à venir et offre une visibilité sur l'utilisation des ressources.

📖 À lire également : Les 10 meilleurs logiciels de Business Intelligence (BI)

3. Julius IA (Idéal pour l'analyse de discussions et la création instantanée de visuels)

via Julius IA

Julius AI se positionne comme un « analyste de données IA » qui se situe à mi-chemin entre les tableurs et les outils de BI complets. Vous importez des fichiers CSV ou Excel, ou vous effectuez une connexion au stockage cloud, puis vous posez des questions en anglais courant, par exemple « Quelle région a enregistré la plus forte croissance d'un mois à l'autre ? », et vous obtenez en retour des diagrammes, des tableaux et de brèves explications écrites.

En coulisses, Julius se concentre sur trois aspects : des réponses rapides, des visuels clairs et des analyses avancées accessibles. Julius prend également en charge les environnements de travail d'équipe et les intégrations avec des outils tels que Google Drive et Slack, ce qui vous permet de conserver vos analyses et vos diagrammes finaux au même endroit, puis de les partager là où vos collaborateurs travaillent déjà ensemble.

Cela s'avère utile pour les équipes qui souhaitent comprendre comment une conclusion a été tirée, et pas seulement consulter le diagramme final. Dans cette liste, cet outil répond aux besoins spécifiques des équipes qui privilégient une analyse rapide et de discussion ainsi que des visualisations instantanées sur des fichiers locaux.

Les meilleures fonctionnalités de Julius IA

Discutez avec les données pour créer des diagrammes et des graphiques à la demande, puis exportez vos rapports

Fonctionnalité intégrée de préparation des données pour nettoyer et transformer les fichiers à l'aide d'invites et d'instructions

Prévision et modélisation pour des scénarios rapides sans codage

Environnements de travail d'équipe avec collaboration en temps réel, rôles et permissions sur Pro+

Connecteurs pour Snowflake, BigQuery et Postgres sur les niveaux supérieurs

Limites de Julius IA

Les fenêtres de stockage des fichiers sont limitées sur les niveaux inférieurs (7 à 10 jours) ; les flux de travail d'archivage peuvent donc nécessiter des exportations ou la version Enterprise

Empreinte de révision réduite par rapport aux solutions BI héritées, ce qui limite les benchmarks tiers

Selon des avis tiers, les étapes de prix entre les versions Plus et Pro peuvent sembler importantes pour certains acheteurs

Tarifs de Julius IA

Free

Pro : 45 $/mois par utilisateur

Business : 450 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Julius IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Julius IA

Un avis sur Julius IA indique :

Julius AI est un outil d'analyse de données basé sur l'IA et convivial qui vous permet de poser des questions en anglais courant et d'obtenir instantanément des informations claires, des diagrammes et des prévisions à partir de vos données, sans avoir à coder.

Julius AI est un outil d'analyse de données basé sur l'IA et convivial qui vous permet de poser des questions en anglais courant et d'obtenir instantanément des informations claires, des diagrammes et des prévisions à partir de vos données, sans avoir à coder.

📮 ClickUp Insight : 47 % des personnes interrogées dans notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, alors que 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment qu'elle a considérablement réduit leur charge de travail. ClickUp Brain comble ce fossé en intégrant de manière transparente l'IA à votre flux de travail. De la résumation des fils de discussion à la rédaction de contenu, en passant par la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Inutile de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, permettant ainsi à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

📖 À lire également : 10 outils logiciels d'analyse marketing

4. Explo (Idéal pour l'analyse intégrée dans les applications destinées aux clients)

via Explo

Explo est conçu pour les entreprises SaaS qui souhaitent proposer des analyses à leurs clients sans avoir à tout développer de zéro. Il fournit des composants prêts à l'emploi pour les tableaux de bord et les rapports personnalisés destinés aux clients, que vous pouvez intégrer directement dans votre produit. Explo réalise tout cela tout en restant en connexion avec votre propre entrepôt de données ou base de données en arrière-plan.

Du point de vue des données, Explo met l'accent sur l'accès sécurisé aux données en temps réel et l'assistance pour les plateformes d'entrepôt courantes. Une fois en connexion, vous concevez des tableaux de bord dans un éditeur web, choisissez la disposition et les types de diagrammes, puis les intégrez à votre application à l'aide de composants JavaScript ou d'iFrames.

Pour les équipes produit et ingénierie, l'attrait réside dans la conception conviviale pour les développeurs. Explo propose des options de marque blanche, d'accès basé sur les rôles, de sécurité au niveau des lignes et de thèmes adaptatifs afin que les analyses intégrées s'intègrent naturellement à votre application. Cela permet de gagner du temps sur la mise en place des diagrammes côté client et la maintenance des tableaux de bord.

Tirez parti des meilleures fonctionnalités

Déployez des tableaux de bord interactifs dotés de filtres, d'affichages détaillés et d'une vaste bibliothèque de diagrammes

Configurateur de style permettant d'harmoniser les polices de caractère, les couleurs et les composants de votre application avec ceux de votre marque

Accès basé sur les rôles et permissions au niveau des lignes pour des vues client sécurisées

Effectuez la connexion entre les entrepôts de données courants et actualisez les données selon un calendrier défini

Commencez en interne, puis passez à l'analyse intégrée à mesure que l'adoption fait ses preuves

Limites d'Explo

Moins d'avis de tiers que pour les outils BI hérités, ce qui peut limiter les comparaisons externes

Une gouvernance avancée et une modélisation approfondie peuvent nécessiter une installation côté entrepôt de données par votre équipe chargée des données

Tarifs d'Explo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Explo

G2 : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent d'Explo

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est très flexible : vous pouvez effectuer rapidement la connexion de sources de données, personnaliser les visualisations en fonction de vos besoins et les intégrer de manière transparente à votre propre produit. La rapidité avec laquelle vous pouvez créer un résultat soigné et prêt à être présenté au client est un atout majeur.

C'est très flexible : vous pouvez effectuer rapidement la connexion de sources de données, personnaliser les visualisations en fonction de vos besoins et les intégrer de manière transparente à votre propre produit. La rapidité avec laquelle vous pouvez créer un résultat soigné et prêt à être présenté au client est un atout majeur.

📖 À lire également : 10 modèles gratuits de diagrammes de flux de données pour ClickUp et PowerPoint

5. Domo (Idéal pour une BI de bout en bout avec assistance IA)

via Domo

Domo se présente comme une plateforme complète d'expérience des données qui regroupe en un seul endroit l'ingestion, la préparation, les tableaux de bord, les applications et les fonctionnalités d'IA. Pour les équipes qui souhaitent regrouper leurs outils, cet aspect « tout-en-un » constitue une clé de la valeur ajoutée de Domo.

Domo IA s'appuie sur cette base avec AI Chat, qui permet aux utilisateurs de poser des questions sur leurs données en langage naturel et d'obtenir instantanément des visualisations ou des résumés. La couche IA repose sur des ensembles de données contrôlés, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer en toute confiance tout en travaillant à partir de sources sélectionnées.

Domo propose également des fonctionnalités d'analyse avancées, telles que des informations automatiques sur les tableaux de bord, des alertes en cas de changement des indicateurs clés et la possibilité d'ajouter des expériences basées sur l'IA à des applications internes ou externes. Comparé aux outils plus légers de cette liste, Domo est particulièrement adapté aux entreprises qui souhaitent disposer de pipelines, de BI et d'IA au sein d'un même environnement.

Les meilleures fonctionnalités de Domo

Connectez des entrepôts de données dans le cloud et des applications métier, puis créez des tableaux de bord à l'aide de cartes glisser-déposer

Posez des questions en langage naturel et générez des diagrammes grâce aux conseils de l'IA

Utilisez Beast Mode pour créer des indicateurs sans modifier les données sources

Partagez des tableaux de bord interactifs avec des fonctionnalités de gouvernance, d'alertes et d'accès mobile

Intégrez des fonctionnalités d'analyse dans les portails et les produits pour offrir des visualisations destinées aux clients

Limites de Domo

La tarification est personnalisée et basée sur la consommation, ce qui peut être difficile à estimer à l'avance

La modélisation et la gouvernance des données peuvent nécessiter du temps de travail de la part des analystes pour les projets complexes

Certains utilisateurs mentionnent une courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées

Tarifs de Domo

Free

Payant : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Domo

G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Domo dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Le principal atout de DOMO réside dans sa capacité à manipuler, visualiser et mettre en scène les données au sein d'une seule et même plateforme. Viennent ensuite les améliorations régulières apportées par l'équipe DOMO, qui démontrent que la plateforme évolue pour répondre à un nombre croissant de besoins d'entreprise.

Le principal atout de DOMO réside dans sa capacité à manipuler, visualiser et mettre en scène les données au sein d'une seule et même plateforme. Viennent ensuite les améliorations régulières apportées par l'équipe DOMO, qui démontrent que la plateforme évolue pour répondre à un nombre croissant de besoins d'entreprise.

📖 À lire également : Qu'est-ce que la gestion des ressources ? Le guide complet avec des exemples et des modèles

6. Tableau (avec fonctionnalités d'IA) (Idéal pour l'analyse d'entreprise avec des visuels familiers)

via Tableau

Tableau est l'un des outils de visualisation de données les plus largement adoptés, et ses fonctionnalités d'IA sont conçues pour s'intégrer dans les flux de travail que de nombreuses équipes connaissent déjà. Ses fonctionnalités, telles que « Ask Data », permettent aux utilisateurs de saisir des questions en langage courant et d'obtenir des visualisations automatiques.

Tableau IA va encore plus loin en ajoutant des fonctionnalités telles que « Explain Data », qui analyse les facteurs déterminants et les valeurs aberrantes derrière un marqueur sélectionné dans une visualisation, offrant ainsi aux utilisateurs un contexte expliquant pourquoi un nombre a évolué, plutôt que de se contenter de montrer qu'il a évolué.

Enfin, Tableau Pulse se concentre spécifiquement sur la fourniture d'indicateurs et d'informations personnalisées en langage naturel, intégrées aux outils que les utilisateurs emploient au quotidien. Tableau est la solution idéale pour vous si votre entreprise a déjà investi dans l'écosystème Tableau et souhaite ajouter des fonctionnalités d'exploration et d'explication basées sur l'IA sans avoir à former tout le monde à un nouvel outil.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Utilisez Ask Data pour effectuer des requêtes en langage naturel qui génèrent automatiquement des diagrammes

Expliquez les données pour mettre en évidence les facteurs déterminants, les valeurs aberrantes et les informations pertinentes qui se cachent derrière un indicateur

Tableau Pulse pour des résumés personnalisés générés par l'IA, indiquant ce qui a changé et pourquoi

Tableaux de bord riches avec paramètres, actions et extensions pour des fonctionnalités personnalisées

Une large gamme de connecteurs vers des entrepôts de données, des feuilles de calcul et des applications d'entreprise

Limites de Tableau

La gouvernance et la modélisation nécessitent encore du temps de la part des analystes pour les ensembles de données complexes

Certaines fonctionnalités d'IA sont plus récentes et peuvent nécessiter une mise en œuvre et une gestion du changement

Les coûts peuvent s'accumuler à grande échelle pour les rôles de créateur, d'explorateur et de visualiseur

Tarifs de Tableau

Tableau Standard : 75 $/mois par utilisateur

Tableau Enterprise : 115 $/mois par utilisateur

Offre groupée Tableau+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tableau

G2 : 4,4/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Tableau

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Tableau, c'est la facilité avec laquelle il transforme des ensembles de données complexes en visuels faciles à interpréter et à exploiter. L'interface par glisser-déposer est intuitive : vous pouvez explorer les données sans écrire une seule ligne de code, tout en créant des tableaux de bord hautement personnalisés lorsque cela est nécessaire.

Ce que j'apprécie le plus chez Tableau, c'est la facilité avec laquelle il transforme des ensembles de données complexes en visuels faciles à interpréter et à exploiter. L'interface par glisser-déposer est intuitive : vous pouvez explorer les données sans écrire une seule ligne de code, tout en créant des tableaux de bord hautement personnalisés lorsque cela est nécessaire.

🠦 Le saviez-vous ? Un graphique du XIXe siècle est encore considéré comme « le meilleur graphique statistique jamais réalisé ». En 1869, Charles Minard a créé une carte de flux illustrant la désastreuse campagne de Russie de Napoléon, qui rassemble en un seul visuel les effectifs militaires, la géographie, la direction des mouvements et la température. Ce graphique est souvent cité comme un chef-d’œuvre de narration à partir de données.

📖 À lire également : 10 outils logiciels d'analyse marketing

7. Power BI (avec fonctionnalités d'IA) (Idéal pour les équipes privilégiant Microsoft et le libre-service contrôlé)

via Power BI

Power BI occupe une place centrale dans la pile analytique de Microsoft ; c'est donc souvent le choix par défaut pour les organisations qui utilisent déjà Microsoft 365. Il combine la création sur ordinateur de bureau, des tableaux de bord hébergés dans le cloud et des options de reporting intégrées, permettant ainsi aux équipes de créer, de publier et de partager des rapports interactifs entre les services.

Pour de nombreuses entreprises, l'intégration étroite avec Excel, Teams et Azure est tout aussi importante que les fonctionnalités de visualisation elles-mêmes. De plus, Copilot pour Power BI apporte une couche d'IA à cet environnement. Power BI inclut également la fonctionnalité Q&A, qui existe depuis longtemps et qui permet aux utilisateurs de saisir des questions directement sur les tableaux de bord et d'obtenir instantanément des diagrammes basés sur le modèle sémantique sous-jacent.

Cet outil constitue un choix judicieux lorsque vos données et votre identité font déjà partie de l'écosystème Microsoft et que vous accordez de l'importance à la sécurité, aux permissions au niveau des lignes et à l'intégration avec des outils tels qu'Excel et Teams.

Les meilleures fonctionnalités de Power BI

Copilot génère des visuels, des descriptions et des suggestions DAX à partir des invites en langage naturel

La fonctionnalité Q&A permet aux utilisateurs de poser des questions en langage courant et de générer des diagrammes à la volée

Sécurité au niveau des lignes, rôles dans l'environnement de travail et intégration OneLake/Office pour une gouvernance à grande échelle

Création sur bureau, tableaux de bord dans le cloud et partage facile via Microsoft 365

Intégrez des rapports dans des portails internes ou des produits grâce à Power BI Embedded

Limites de Power BI

Courbe d'apprentissage pour la modélisation et DAX ; les non-analystes peuvent avoir besoin d'un temps d'adaptation

La gouvernance et les calendriers de mise à jour nécessitent une installation d’administrateur pour les déploiements à grande échelle

Certains utilisateurs notent des baisses de performances sur des ensembles de données très volumineux sans optimisation

Tarifs de Power BI

Free

Avantage : 14 $/mois par utilisateur

Formule Premium par utilisateur (PPU) : 24 $/mois par utilisateur

Intégré : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Power BI

G2 : 4,4/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Power BI

Un évaluateur G2 souligne :

Lovely, avec son interface intuitive dotée de menus très simples pour l'insertion, la modélisation, l'affichage et l'optimisation fluide des données. Une maîtrise de la transparence des données grâce à de nombreuses options de visualisation, des diagrammes aux graphiques.

Lovely, avec son interface intuitive dotée de menus très simples pour l'insertion, la modélisation, l'affichage et l'optimisation fluide des données. Une maîtrise de la transparence des données grâce à de nombreuses options de visualisation, des diagrammes aux graphiques.

📖 À lire également : Les 13 meilleurs logiciels de base de données gratuits

8. Zoho Analytics (Idéal pour une BI adaptée aux PME avec automatisation)

via Zoho Analytics

Zoho Analytics se positionne comme une plateforme de BI et d'analyse de bout en bout destinée aux entreprises qui souhaitent centraliser leurs rapports sans disposer d'un budget de niveau entreprise. Elle se connecte à plus de 500 sources de données, notamment des applications métier, des bases de données et des fichiers, et les synchronise dans des environnements de travail unifiés où les équipes peuvent créer des tableaux de bord et des rapports.

Les fonctionnalités d'IA s'articulent autour de Zia, l'assistant conversationnel de Zoho. Ask Zia permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel et d'obtenir en réponse des indicateurs clés de performance (KPI), des diagrammes et des tableaux croisés dynamiques. Zia Insights s'appuie sur cette fonctionnalité pour analyser automatiquement les données sous-jacentes à une visualisation à l'aide de méthodes analytiques avancées et de l'apprentissage automatique, afin de mettre en évidence les points clés.

Zoho documente également des flux de travail complets, comme la transformation d'un ensemble de données marketing brutes en un tableau de bord prêt à l'emploi grâce au nettoyage des données et à la conception visuelle, ce qui montre comment le produit prend en charge l'ensemble du cycle de vie, de la préparation des données à leur présentation.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Analytics

Posez des questions en langage naturel avec Zia et générez automatiquement des diagrammes

Utilisez la préparation visuelle des données pour le nettoyage, les jointures et les transformations sans codage

Créez des tableaux de bord interactifs avec des filtres, l'affichage détaillé et des mises en évidence croisées

Partagez des rapports via des liens, des calendriers et des intégrations, avec un accès basé sur les rôles

Connectez les sources de données courantes et actualisez vos tableaux de bord selon un calendrier défini

Limites de Zoho Analytics

La modélisation avancée et les couches sémantiques sont plus légères que les solutions BI destinées aux entreprises

Les performances sur des ensembles de données très volumineux peuvent nécessiter des réglages et des transferts vers l'entrepôt de données

Certains utilisateurs souhaiteraient des options de personnalisation plus poussées pour les déploiements complexes impliquant plusieurs entités

Tarifs de Zoho Analytics

Forfait Standard : 60 $/mois par utilisateur

Premium : 145 $/mois par utilisateur

Enterprise : 575 $/mois par utilisateur

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Analytics

G2 : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Zoho Analytics

Un utilisateur de G2 déclare :

Zoho Analytics se distingue par son interface conviviale et ses puissantes fonctionnalités de visualisation des données. Sa capacité à s'intégrer de manière transparente avec d'autres produits Zoho et des sources de données externes le rend incroyablement efficace pour générer des rapports détaillés et des tableaux de bord pertinents. Il est facile à utiliser et aide notre équipe à prendre de meilleures décisions fondées sur les données.

Zoho Analytics se distingue par son interface conviviale et ses puissantes fonctionnalités de visualisation des données. Sa capacité à s'intégrer de manière transparente avec d'autres produits Zoho et des sources de données externes le rend incroyablement efficace pour générer des rapports détaillés et des tableaux de bord pertinents. Il est facile à utiliser et aide notre équipe à prendre de meilleures décisions fondées sur les données.

📖 À lire également : 10 modèles de bases de données gratuits dans Word, ClickUp et Access

9. Infogram (Idéal pour créer rapidement des visuels interactifs et des infographies)

via Infogram

Infogram est conçu pour les équipes qui accordent autant d'importance à la présentation de leurs données dans les rapports, les tableaux de bord et les campagnes qu'aux nombres sous-jacents. La plateforme propose plus de 35 types de diagrammes personnalisables et 800 cartes.

Les modèles constituent un élément essentiel de l'expérience. Infogram propose plus de 200 modèles personnalisables pour les infographies, les rapports, les tableaux de bord et les diapositives, ainsi qu'une vaste bibliothèque d'icônes et d'images.

Pour les données riches en informations géographiques, les outils de cartographie d'Infogram vous permettent de créer des cartes interactives avec des fonctions de zoom et de survol qui aident le public à explorer les informations par région. Infogram privilégie la narration plutôt que la modélisation des données, ce qui le distingue des plateformes de BI plus lourdes. Il est idéal lorsque vous savez déjà quels indicateurs sont importants et que vous avez simplement besoin d'un moyen rapide et convivial de concevoir des visuels convaincants pour vos tableaux de bord et vos rapports annuels.

Les meilleures fonctionnalités d'Infogram

Créez des infographies, des tableaux de bord et des rapports interactifs grâce à plus de 35 types de diagrammes et des cartes riches en informations

Importez des feuilles de calcul ou effectuez des connexions, puis créez et publiez des intégrations en quelques clics

Les kits de marque et les bibliothèques de ressources garantissent la cohérence des visualisations au sein de l'équipe

Des animations simples et des effets au survol pour mettre en évidence les informations et les tendances

Des outils de collaboration pour réviser, partager des commentaires et livrer plus rapidement

Limites d'Infogram

Les analyses et la modélisation avancées sont plus légères que les outils de BI d'entreprise

Les évaluateurs notent des contraintes d'exportation occasionnelles pour les flux de travail haute résolution ou d'impression

Les fonctionnalités de gouvernance sont basiques par rapport aux outils de visualisation centrés sur les entrepôts de données

Tarifs d'Infogram

Basique : Gratuit

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : 79 $/mois par utilisateur

Équipe : 179 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Infogram

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Infogram

Un critique de G2 déclare :

J'utilise Infogram pour diverses tâches, notamment des évaluations communautaires, des rapports annuels et des rapports de données. La plateforme est rapide et extrêmement conviviale, ce qui me fait gagner un temps considérable. Je reçois régulièrement des commentaires positifs sur les évaluations de données, les rapports et les autres documents que je crée avec Infogram.

J'utilise Infogram pour diverses tâches, notamment des évaluations communautaires, des rapports annuels et des rapports de données. La plateforme est rapide et extrêmement conviviale, ce qui me fait gagner un temps considérable. Je reçois régulièrement des commentaires positifs sur les évaluations de données, les rapports et les autres documents que je crée avec Infogram.

📖 À lire également : Exemples de tableaux de bord de données

10. Napkin IA (Idéal pour transformer rapidement du texte et des listes en diagrammes)

via Napkin IA

Napkin IA est davantage axé sur la narration d'entreprise que sur la BI classique. Au lieu de partir de tableaux ou de requêtes SQL, vous collez du texte provenant d'un document, d'un plan ou de notes de réunion, et Napkin vous propose des visuels qui correspondent à la structure de ce contenu.

Le flux de travail est simple : vous importez ou collez du texte, vous cliquez pour générer des visuels, et Napkin vous propose plusieurs options telles que des organigrammes, des matrices, des cartes mentales, des échéanciers ou des dispositions comparatives. Cette solution convient aux chefs de produit, aux consultants et aux spécialistes du marketing qui ont besoin d'esquisser des processus et des récits destinés à un public non technique.

Napkin vous permet également de définir à l'avance le type et l'orientation du visuel. Par exemple, il peut vous demander spécifiquement un organigramme horizontal ou une carte mentale carrée, afin que le résultat s'intègre parfaitement dans des diapositives, des publications sur les réseaux sociaux ou des documents internes. Les visuels finis peuvent être exportés dans plusieurs formats, notamment PNG, SVG, PDF et PPT, ce qui facilite leur insertion dans des présentations ou leur partage avec des collaborateurs via d'autres outils.

Les meilleures fonctionnalités de Napkin IA

Créez des diagrammes et des graphiques directement à partir de texte simple ou de listes de feuilles de calcul

Personnalisez les visuels avec les couleurs, les polices de caractère et les styles de votre marque ; exportez-les au format PPT et SVG

Créez plusieurs représentations visuelles à partir d'un même texte pour affiner le récit

Des contrôles simples pour les équipes, permettant le partage de styles et la centralisation de la facturation sur les formules payantes

Réalisez rapidement des premières ébauches de flux, d’échéanciers et de cartes conceptuelles pour accélérer les revues des parties prenantes

Limites de Napkin IA

Intégrations tierces limitées par rapport aux suites de conception plus complètes, selon les avis des utilisateurs

Les dispositions complexes ou très spécifiques peuvent nécessiter des ajustements dans les outils traditionnels

L'empreinte des évaluations publiques est faible, de sorte que les benchmarks externes sont encore en cours d'élaboration

Tarifs de Napkin IA

Free

En plus : 12 $ par mois et par utilisateur

Pro : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Napkin IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Napkin IA

Un utilisateur de Reddit note

Cet outil est particulièrement efficace pour transformer du texte ou des concepts en différents diagrammes, surtout si le concept est bien structuré (titres, paragraphes, listes). Le résultat peut être personnalisé (type de visualisation, couleur, police de caractère). Il est rapide, et les résultats peuvent facilement être copiés/téléchargés et utilisés dans des documents ou des présentations.

Cet outil est particulièrement efficace pour transformer du texte ou des concepts en différents diagrammes, surtout si le concept est bien structuré (titres, paragraphes, listes). Le résultat peut être personnalisé (type de visualisation, couleur, police de caractère). Il est rapide, et les résultats peuvent facilement être copiés/téléchargés et utilisés dans des documents ou des présentations.

📖 À lire également : 10 logiciels d'automatisation des formulaires pour une analyse et une collecte plus rapides des données

11. Powerdrill IA (Idéal pour une analyse rapide et sans code avec des diagrammes instantanés)

via Powerdrill IA

Powerdrill AI, et en particulier son produit Bloom, se présente comme un environnement axé sur l'IA pour l'analyse et la visualisation des données. Au lieu de créer des rapports manuellement, vous importez des ensembles de données au format Excel, CSV ou TSV, ou vous effectuez des connexions avec des bases de données, puis vous utilisez une interface de chat ou un canevas pour explorer et visualiser les données de manière conversationnelle.

La plateforme propose un « AI Canvas » qui analyse automatiquement les données téléchargées et génère des diagrammes et des descriptions sur une seule page interactive. Une fonctionnalité dédiée, « AI Graph Maker », vous permet de convertir des fichiers structurés en diagrammes à barres, linéaires, circulaires et en nuages de points en quelques secondes, sans aucun codage.

Au-delà des fichiers de type Excel, Powerdrill prend en charge les PDF, les documents Word et Markdown, et résume et extrait les structures pertinentes pour l'analyse. Comparé aux produits de BI plus traditionnels, Powerdrill s'apparente davantage à un agent IA dédié à l'exploration des données. Il est particulièrement adapté lorsque vous souhaitez discuter avec vos données, générer des visualisations interactives à la volée et envoyer des liens sécurisés aux parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Powerdrill IA

Discutez avec vos données pour générer des diagrammes et des résumés sans avoir à coder

Créez automatiquement des tableaux de bord et des rapports de données basés sur l'IA que vous pouvez modifier et partager

Offres d'emploi en analyse de bases de données sur Pro pour des flux de travail connectés à des entrepôts de données

Prend en charge l'analyse des feuilles de calcul, des bases de données et des données d'images dans les formules payantes

Forfait Free pour commencer, avec des quotas pour les fonctionnalités principales

Limites de Powerdrill IA

L'empreinte des évaluations par des tiers est plus faible que celle des outils BI hérités, ce qui limite les références externes

La gouvernance avancée et la profondeur de modélisation dépendront toujours de l’installation de votre entrepôt de données

L'archivage à l'échelle de l'équipe et la création illimitée de rapports nécessitent des niveaux de service supérieurs

Tarifs de Powerdrill IA

Free

Forfait Basic : 3,90 $/mois par utilisateur

En plus : 9,90 $ par mois et par utilisateur

Pro : 29,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Powerdrill IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Powerdrill IA

Un avis sur Powerdrill IA indique :

Le site web est convivial et regorge de ressources, notamment une documentation détaillée, un blog informatif et un journal des modifications régulièrement mis à jour. Il fournit également des informations complètes sur les tarifs, des détails sur la sécurité et un programme d'affiliation, ce qui le rend accessible aussi bien aux utilisateurs particuliers qu'aux entreprises.

Le site web est convivial et regorge de ressources, notamment une documentation détaillée, un blog informatif et un journal des modifications régulièrement mis à jour. Il fournit également des informations complètes sur les tarifs, des détails sur la sécurité et un programme d'affiliation, ce qui le rend accessible aussi bien aux utilisateurs particuliers qu'aux entreprises.

📖 À lire également : 10 modèles gratuits de planification stratégique dans ClickUp, Word et Excel

12. Apache Superset (Idéal pour la BI open source et l'hébergement autonome)

via Apache Superset

Apache Superset est une plateforme open source d'exploration et de visualisation des données conçue pour offrir aux équipes une expérience BI moderne sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Cet outil, développé par Apache, effectue des connexions avec un large éventail de bases de données SQL et de moteurs de données, et peut soit compléter, soit remplacer les outils BI commerciaux pour de nombreuses organisations.

Avec Apache Superset, les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord interactifs dotés de filtres et de mise en évidence croisée dans une interface sans code. Les fonctionnalités de gouvernance comprennent le contrôle d'accès basé sur les rôles, les permissions et la prise en charge de la sécurité au niveau des lignes, qui sont essentielles lorsque vous exposez des tableaux de bord à l'échelle de l'entreprise sur des sources de données partagées.

Dans cette liste, Apache Superset est un excellent choix pour les équipes qui sont à l'aise avec une certaine implication technique et qui souhaitent une couche BI ouverte et centrée sur SQL. Il est particulièrement intéressant si vous souhaitez éviter les licences par poste, garder un contrôle total sur le déploiement, tout en offrant à tous des tableaux de bord et des diagrammes interactifs modernes.

Les meilleures fonctionnalités d'Apache Superset

Explorez vos données à l'aide d'un générateur de diagrammes sans code ou rédigez des requêtes dans SQL Lab depuis la même interface utilisateur

Effectuez une connexion à plus de 40 sources de données compatibles SQL, des bases de données traditionnelles aux entrepôts de données modernes

Créez des tableaux de bord interactifs dotés de filtres, d'affichage détaillé et de types de visualisation variés

Contrôlez les accès à l'aide de rôles, de permissions et d'une sécurité au niveau des lignes pour les ensembles de données sensibles

Étendez les fonctions grâce à des plugins, des modèles SQL et un hébergement géré en option via Preset

Limites d'Apache Superset

L'installation initiale, la modélisation et la gestion des permissions peuvent nécessiter une expertise technique

Certains utilisateurs notent un rafraîchissement des données plus lent en l'absence d'une mise en cache ou d'une optimisation minutieuse

Moins de fonctionnalités d'entreprise prêtes à l'emploi par rapport aux suites propriétaires prêtes à l'emploi

Tarifs d'Apache Superset

Free

Évaluations et avis sur Apache Superset

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent d'Apache Superset

Un critique de G2 déclare :

Apache Superset, un outil de visualisation de données puissant et personnalisable, a considérablement amélioré nos capacités d'analyse de données. L'exploration des données est facilitée par son interface conviviale et ses graphiques dynamiques.

Apache Superset, un outil de visualisation de données puissant et personnalisable, a considérablement amélioré nos capacités d'analyse de données. L'exploration des données est facilitée par son interface conviviale et ses graphiques dynamiques.

📖 À lire également : Les 10 meilleurs logiciels de planification stratégique

13. RAWGraphs (Idéal pour la création de diagrammes open source et les flux de travail personnalisés)

via RAWGraphs

RAWGraphs est un outil de visualisation open source conçu pour ceux qui ont besoin de plus que des diagrammes à barres et linéaires standard. Il vise à transformer des données tabulaires en formes visuelles complexes telles que des diagrammes de Sankey, des diagrammes en cordes, des graphiques alluviaux, des cartes de Voronoï et d'autres graphiques spécialisés via une interface web.

L'outil fonctionne principalement avec des feuilles de calcul et des données CSV/TSV. Vous pouvez coller des données directement, télécharger un fichier ou les charger à partir d'une URL, puis associer les colonnes à des codes visuels tels que la position, la taille et la couleur lors d'une étape de « mappage » intuitive. Une fois la structure définie, vous pouvez ajuster les propriétés visuelles telles que les palettes de couleurs, les libellés et la taille pour affiner le résultat.

L'un des atouts de RAWGraphs réside dans ses options de sortie. Les visualisations peuvent être exportées sous forme de fichiers vectoriels SVG ou de fichiers raster PNG, que vous pouvez ensuite modifier dans des outils tels qu'Illustrator ou intégrer dans des pages web et des documents. Ce flux de travail est particulièrement adapté lorsque vous souhaitez que vos visualisations de données respectent les directives générales de conception de votre marque ou de votre publication.

Les meilleures fonctionnalités de RAWGraphs

Vaste bibliothèque de diagrammes avancés, notamment les diagrammes en accord, alluviaux, de Sankey et de Voronoï

Un mappage simple des champs qui aide les utilisateurs non programmeurs à créer rapidement des visualisations

Exportation SVG/PNG de haute qualité pour la modification en cours dans des outils de conception

Extensibilité open source pour des types de diagrammes personnalisés et l'intégration de votre image de marque

Le travail convient parfaitement à la narration de données, aux rapports et aux publications universitaires

Limites de RAWGraphs

Ce n'est pas une plateforme BI complète : pas de connexions en temps réel, pas de gouvernance ni de partage basé sur les rôles

Interactivité limitée par rapport aux outils de tableau de bord

Nécessite des outils externes pour les actualisations d'automatisation ou l'analyse intégrée

Tarifs de RAWGraphs

Free

Évaluations et avis sur RAWGraphs

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de RAWGraphs

Un avis indique:

Il s'agit d'une application de visualisation de données. C'est l'un des meilleurs programmes pour exploiter les fichiers CSV et TSV (valeurs séparées par des tabulations). Grâce à cette application, vous pouvez intégrer des diagrammes directement dans vos pages web.

Il s'agit d'une application de visualisation de données. C'est l'un des meilleurs programmes pour exploiter les fichiers CSV et TSV (valeurs séparées par des tabulations). Grâce à cette application, vous pouvez intégrer des diagrammes directement dans vos pages web.

👀 Anecdote : Un tiers des entreprises ont utilisé l'IA générative dans au moins une fonction métier, rendant les questions en langage naturel et les visuels générés automatiquement par l'IA bien plus courants au sein des équipes modernes.

14. VizGen (Idéal pour le prototypage de visualisation à partir du langage naturel à des fins de recherche)

via VizGen

VizGen est un projet de recherche plutôt qu'un produit SaaS commercial, mais il donne un aperçu de la direction que pourraient prendre les Outils d'IA pour la visualisation des données. Le système prend en charge les questions en langage naturel concernant les données, les convertit en requêtes SQL, puis génère des visualisations. Tout cela s'effectue au sein d'une architecture multi-agents.

L'un des principaux objectifs de VizGen est d'aller au-delà de la simple création de diagrammes. Le système analyse les données à la recherche de tendances, d'anomalies et de corrélations, puis explique ces résultats à l'aide d'informations contextuelles recueillies sur Internet afin d'aider les utilisateurs à interpréter ce qu'ils voient. Cela en fait davantage un partenaire d'exploration de données basé sur l'IA qui analyse les données et choisit ensuite des formes visuelles pour communiquer ces informations.

VizGen étant encore en phase de recherche, il n'offre pas encore la gouvernance, la sécurité ou l'assistance que vous attendriez d'une plateforme de BI prête à l'emploi.

Les meilleures fonctionnalités de VizGen

Pipeline multi-agents qui traduit le langage humain en SQL et crée automatiquement des visualisations

Recommande des types de diagrammes adaptés et extrait des informations pertinentes telles que des tendances ou des anomalies

Affinement de la discussion pour ajuster les champs, les filtres et les encodages sans codage

Fonctionne avec des bases de données SQL en direct pour une analyse en temps réel des données et une itération

Base de code open source personnalisée pour l'apprentissage et l'utilisation des architectures agentiques

Limites de VizGen

Le statut de projet de recherche implique moins de garde-fous et une sécurité d'entreprise moins poussée dès le départ

Pas d'hébergement géré ni d'assistance fournisseur ; l'installation peut nécessiter des compétences techniques

Peu d'avis de tiers ; les benchmarks de la communauté sont encore en cours d'élaboration

Tarifs VizGen

Free

Évaluations et avis sur VizGen

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de VizGen

Un avis sur VizGen indique :

Les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser les panneaux expérimentaux, ce qui est très apprécié dans les applications de recherche, en particulier en génomique spatiale.

Les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser les panneaux expérimentaux, ce qui est très apprécié dans les applications de recherche, en particulier en génomique spatiale.

💡 Conseil de pro : lorsque vous esquissez des diagrammes de performance, vérifiez rapidement vos hypothèses à l'aide du calculateur de retour sur investissement marketing de ClickUp pour voir si le récit que les nombres racontent tient la route. C'est un moyen simple de valider vos hypothèses avant de finaliser la conception et de la partager avec les parties prenantes. Utilisez le calculateur de retour sur investissement marketing de ClickUp pour vérifier que le diagramme de votre campagne correspond bien aux rendements réels

Voici une liste d'outils qui ne figurent pas dans la liste principale, mais qui sont suffisamment utiles pour certains cas d'utilisation :

Datawrapper : Créez des diagrammes et des cartes adaptatifs en quelques minutes, personnalisez les couleurs et les libellés pour les harmoniser avec votre marque, et intégrez-les en toute sécurité dans des blogs, des rapports ou des pages de salles de rédaction.

Looker Studio : Connectez Sheets, BigQuery et des dizaines de connecteurs partenaires ; créez gratuitement des tableaux de bord avec des filtres et des commandes ; et partagez des liens qui s'actualisent automatiquement pour que les utilisateurs voient toujours les données les plus récentes.

Flourish : Transformez vos ensembles de données en récits interactifs grâce au « scrollytelling », choisissez parmi des modèles soignés pour vos cartes, diagrammes et cartes, puis exportez ou intégrez vos visuels pour améliorer vos présentations sans travail de conception supplémentaire.

👀 Fait intéressant : En 2024, le monde a créé, capturé, copié et consommé environ 147 zettaoctets de données, contre environ 2 ZB en 2010. Pas étonnant que les équipes recherchent des moyens plus rapides de transformer les données brutes en visuels clairs.

Lorsque vous testez de nouveaux outils d'IA pour la visualisation des données, le travail lié à ces visuels a tendance à se disperser. Les rapports se trouvent dans une application, les tâches dans une autre et les validations dans un message de chat.

Cette fragmentation est ce que ClickUp appelle la prolifération des tâches. C'est lorsque les activités de votre équipe sont réparties entre des outils déconnectés, de sorte que chacun passe plus de temps à rechercher le contexte qu'à agir en conséquence. Ajoutez à cela la prolifération de l'IA: de multiples chatbots et assistants analytiques ponctuels qui ne peuvent pas voir vos projets, vos échéanciers ou vos collègues.

ClickUp aborde ce problème différemment. Il s'agit d'un espace de travail IA convergent: un lieu unique où les tâches, les documents, les objectifs, les tableaux de bord et l'IA sont regroupés, permettant ainsi aux humains et aux agents IA de travailler dans le même contexte plutôt que dans des onglets séparés.

Alors que les outils de cette liste gèrent l'analyse spécialisée et la visualisation des données, ClickUp vous offre une plateforme centrale pour établir des connexions entre ces informations et votre travail quotidien. Voici un aperçu rapide du flux de travail qui montre comment ClickUp peut vous aider, vous et votre équipe.

Consultez vos données de travail en temps réel en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp

Consultez toutes les données de votre environnement de travail en un seul endroit grâce à différentes visualisations et formats via les tableaux de bord ClickUp alimentés par l'IA

Les tableaux de bord ClickUp transforment les données de votre environnement de travail, notamment les tâches, les statuts, le suivi du temps, les formulaires et bien plus encore, en widgets visuels que vous pouvez réorganiser dans une vue unique.

Vous pouvez ensuite ajouter des cartes pour les graphiques à barres et linéaires, les diagrammes circulaires, les diagrammes de flux cumulatif, les graphiques de burndown de sprint, la Charge de travail et les rapports de temps, puis les filtrer par responsable, liste, sprint ou plage de dates. À mesure que les tâches passent de « En cours » à « Terminé » ou que de nouvelles heures sont enregistrées, les tableaux de bord se mettent automatiquement à jour. Ainsi, vous disposez toujours des chiffres actuels sans avoir à actualiser les feuilles de calcul.

Comme les tableaux de bord ClickUp s'intègrent directement dans votre environnement de travail, vous pouvez les associer à des espaces ou à des projets et garder les visuels à proximité immédiate des tâches qui les génèrent.

📌 Exemple : votre trio de produits suit les livraisons dans ClickUp et le comportement des clients dans un outil de veille économique. Dans ClickUp, vous configurez un tableau de bord comprenant un graphique de progression de sprint, un diagramme de flux cumulé et une liste des tâches bloquées. Lorsque les problèmes sont résolus et que les tâches sont clôturées, les graphiques s’actualisent en temps réel, vous offrant ainsi une vue d’ensemble de l’exécution à côté de votre backlog plutôt que dans un outil de rapports distinct.

Posez des questions en langage naturel sur votre travail avec ClickUp Brain et BrainGPT

ClickUp Brain est une IA native de l'environnement de travail qui relie les projets, les documents, les commentaires, les discussions et les échéanciers afin que vous puissiez poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses riches en contexte.

Au lieu de parcourir de nombreux rapports, vous pouvez demander : « @Brain, qu'est-ce qui a changé cette semaine dans nos tâches de lancement du quatrième trimestre ? » et obtenir un bref résumé mettant en évidence les éléments concernés.

Pendant et après les réunions, ClickUp Brain peut transformer les discussions en notes, extraire les éléments d'action, les convertir en tâches et les relier aux échéanciers existants.

Cela garantit que les suivis apparaissent sur les mêmes tableaux et tableaux de bord que ceux que vous utilisez déjà. Il est ainsi plus facile de faire le lien entre ce que vous voyez dans vos diagrammes et ce que les gens ont réellement dit lors des sessions de planification ou de révision.

Si vous passez à ClickUp BrainGPT, vous pouvez dicter vos invitations au lieu de les taper grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp et faire passer vos tâches par plusieurs modèles d'IA premium (tels que Gemini, ChatGPT et Claude, entre autres) au sein du même environnement de travail.

Obtenez instantanément des résumés et des informations pertinents, tirés directement de votre environnement de travail ClickUp, grâce à ClickUp BrainGPT, l'application de bureau autonome

Cela s'avère utile lorsque vous devez passer rapidement de « Expliquez pourquoi ce tableau de bord semble anormal » à « Élaborez le plan de la semaine prochaine en fonction de ces risques » sans avoir à jongler entre différents outils.

📌 Exemple : Avant une réunion marketing, vous ouvrez votre tableau de bord de performance et demandez à ClickUp Brain de résumer les trois principales tendances concernant les tâches de campagne et le suivi du temps. L'outil analyse les commentaires et les échéanciers, puis vous fournit des points de discussion que vous pouvez coller directement dans votre présentation, sous les diagrammes.

Ajoutez des explications basées sur l'IA à vos tableaux de bord grâce aux AI Cards

Générez automatiquement des résumés et des informations à partir des données de votre environnement de travail grâce aux cartes ClickUp AI

Les cartes IA ajoutent une dimension narrative à vos tableaux de bord ClickUp, vous évitant ainsi d'avoir à interpréter chaque indicateur à partir de zéro.

Vous pouvez placer des cartes telles que StandUp par l'IA, Team StandUp, Executive Summary, Project Update et Brain à côté de vos diagrammes. Voici un aperçu rapide de ce que chacune d'entre elles permet de faire :

StandUp par l'IA fournit un résumé rapide du travail récent d'une personne

AI Team StandUp présente les résultats obtenus par une équipe sur un intervalle de temps sélectionné

Le résumé exécutif IA met en évidence l'état général et les principales mises à jour d'un dossier de projet ou de campagne

Le point sur le projet IA offre un aperçu général des progrès, des échéanciers et des obstacles

AI Brain vous permet de poser des questions ciblées sur les performances, les retards ou les priorités directement depuis le tableau de bord

Ensemble, ces cartes transforment les données brutes relatives aux tâches en brèves mises à jour rédigées en langage clair, afin que les parties prenantes puissent comprendre la signification des diagrammes sans avoir à lire chaque ticket.

📌 Exemple : Votre tableau de bord d'acquisition comprend un diagramme burndown, une carte des tâches bloquées et une carte de résumé exécutif générée par l'IA. Lorsque vous actualisez le tableau de bord, le résumé met en évidence que la plupart des retards de cette semaine proviennent d'une dépendance d'intégration et identifie les tâches concernées, ce qui vous permet de remédier immédiatement au goulot d'étranglement.

Transformez les informations en actions concrètes grâce aux agents IA de ClickUp AI

ClickUp ne se contente pas de vous montrer ce qui se passe ; il peut également vous aider à agir en fonction de ces informations. Les ClickUp Agents sont des assistants alimentés par l'IA qui peuvent mettre à jour des tâches, créer de nouvelles tâches et de nouveaux documents, et même rédiger des comptes rendus de réunions en fonction des instructions que vous leur donnez.

Vous pouvez activer des agents Autopilot prédéfinis ou en concevoir des personnalisés qui réagissent à des signaux spécifiques. Il peut s'agir de changements dans le statut des tâches ou de commentaires correspondant aux tendances que vous observez dans vos tableaux de bord.

📌 Exemple : lorsqu'un widget de burndown de sprint indique que vous prenez du retard, un agent ClickUp AI peut automatiquement créer des tâches de suivi pour diviser le périmètre, @mentionner les propriétaires concernés et planifier un point de situation. Lorsqu'une liste de « problèmes urgents » dépasse un certain seuil, un autre agent IA peut rédiger une mise à jour de statut résumant l'impact et les prochaines étapes proposées.

ClickUp : des diagrammes qui comprennent votre travail

Les visuels basés sur l'IA sont excellents. Les visuels exploitables sont encore meilleurs. Dès que vos diagrammes côtoient les tâches, les propriétaires et les dates d'échéance, le tableau devient plus clair et la prochaine étape s'impose d'elle-même.

C'est là que ClickUp vous aide le plus. Vos données sont intégrées à votre travail, et non pas dans un autre onglet.

Utilisez ClickUp Brain pour poser des questions en langage courant et obtenir des réponses concises et utiles, et découvrez des informations que vous pouvez partager lors d'un compte rendu. Associez-le aux tableaux de bord ClickUp afin que chaque widget reflète le statut en temps réel, et non des captures d'écran. Laissez l'automatisation se charger des tâches fastidieuses, afin que vos rapports restent fiables et que votre équipe reste concentrée.

Si vous testez de nouveaux outils de visualisation de données basés sur l'IA pour l'exploration des données, disposez d'un point central pour la planification, les mises à jour et le suivi. ClickUp relie les informations aux décisions et les décisions à la mise en œuvre. Moins de recherche, plus de clarté.

Prêt à transformer vos diagrammes en progression ? Inscrivez-vous à ClickUp et créez dès aujourd'hui votre premier tableau de bord alimenté par l'IA.