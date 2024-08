10 modèles de Lean Canvas à haute valeur ajoutée pour les entrepreneurs avertis

Les plans d'entreprise traditionnels peuvent devenir très volumineux et finissent souvent par prendre la poussière sur une étagère. Ils contiennent généralement des pages et des pages d'informations sur les objectifs stratégiques, la logistique opérationnelle et des objectifs de marketing qui sont rarement lus, et encore moins mis à jour.

Le besoin d'un forfait Business plus concis et plus facile à digérer a donné naissance au concept de "lean canvas". Développé par l'auteur et l'entrepreneur Ash Maurya un modèle de lean canvas permet d'afficher une vue super distillée de votre modèle d'entreprise traditionnel, servant de guide productif problème-solution.

Dites adieu aux longs et ennuyeux forfaits Business et bonjour à un document d'une page qui est réellement lu. 🥳

La création d'un document fonctionnel de type "lean canvas" à partir de zéro prend beaucoup de temps. C'est pourquoi les meilleurs entrepreneurs s'appuient sur des modèles pour communiquer efficacement leur vision. Dans cet article, nous vous présentons 10 modèles de lean canvas sophistiqués pour vous aider à élaborer un modèle d'entreprise centré sur les solutions !

Qu'est-ce qu'un modèle Lean Canva ?

Un modèle Lean Canvas est un plan directeur de modèle d'entreprise précis qui décrit et visualise les concepts essentiels pour atteindre les objectifs immédiats. Il s'agit d'une alternative simplifiée aux longs forfaits Business traditionnels, car il permet de résumer les indicateurs exploitables pour convertir votre idée d'entreprise en un produit ou un service rentable.

Les modèles de Canva sont conçus pour être rapides à créer, en se concentrant uniquement sur les éléments les plus importants d'un plan d'affaires proposition d'entreprise . Ils peuvent inclure des sections permettant d'identifier des domaines clés tels que

Les points douloureux du client idéal

Solution(s) proposée(s) par le biais du produit ou du service

Les segments de clientèle cibles

Proposition de valeur unique (UVP)

Canaux pour atteindre les clients

Flux de revenus

Structure des coûts

Indicateurs de performance

Il ne vous reste plus qu'à achever le document pour communiquer les hypothèses clés et les stratégies du modèle d'entreprise à votre équipe, aux investisseurs et aux autres parties prenantes.

Ce modèle est un outil vivant qui encourage la réflexion itérative, ce qui permet aux entrepreneurs d'adapter et d'affiner plus facilement leurs modèles d'entreprise à mesure qu'ils tirent des enseignements des variables du marché et du retour d'information des clients. 🗣️

Un modèle de canevas allégé peut être très utile à votre équipe en fournissant un cadre convivial pour élaborer des stratégies autour de concepts d'entreprise. Voici quelques-uns de ses principaux avantages :

Maintien d'une approche axée sur le client : Permet aux équipes de donner la priorité à la réunion des demandes des clients en se concentrant sur le développement de fonctionnalités et les idées de marketing à petite échelle Améliorer l'alignement des équipes : Favorisela collaboration pratique entre les membres de l'équipe en fournissant une représentation visuelle précise et régulièrement mise à jour du modèle d'entreprise Optimiser les ressources: Encourage une approche systématique pour identifier les risques liés à la livraison ou au marché et tester des stratégies pour les minimiser, en veillant à construire des produits de qualité avec un engagement minimal en termes de temps, de fonds et d'efforts humains Accélérer le lancement d'une startup: Aide les entrepreneurs nouveaux et expérimentés à gagner un temps précieux en accélérant le processus de création et d'ajustement des modèles d'entreprise Établir la responsabilité : La documentation des hypothèses clés, des responsabilités et des indicateurs dans le modèle permet d'attribuer la propriété et la responsabilité de la performance et de la réussite du projet Résolution pratique des problèmes : il est facile d'élaborer un forfait pour fournir des produits à forte valeur ou à forte demande en suivant les instructions du modèle

Transformer les idées en activités axées sur la valeur : 10 meilleurs modèles de Canvas Lean pour Excel et ClickUp

Trouver le modèle de lean canvas idéal peut sembler être une tâche ardue. Plutôt que de parcourir des liens interminables ou de recourir à l'essai et à l'erreur, lancez votre recherche avec ces 10 modèles conçus par des experts et provenant de ClickUp et Excel. ⏬

1. Modèle de Canvas Lean ClickUp

Achevé le formulaire sur ce modèle Lean Canva résulte dans la génération automatique des tâches, ne laissant aucune place à l'oubli

Structurer vos idées et les transformer en forfaits réalisables peut être une entreprise épuisante. Mais avec le modèle Lean Canvas Modèle de Canvas Lean de ClickUp , vous pouvez mettre votre entreprise en pleine croissance sur le bon suivi en un rien de temps. 💗

Ce modèle intègre une liste prête à l'emploi dans votre environnement de travail, servant de carte pour identifier les éléments standard du lean canvas tels que :

Les segments de clientèle cibles

Immédiatproposition de valeur* Ressources nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles

Solutions gagnantes

Flux de revenus

Utilisez les champs personnalisés pour décomposer, visualiser et catégoriser vos hypothèses, que ce soit par segment de clientèle, par coût, par indicateurs, par canaux ou par d'autres facteurs. Cela vous permet de contrôler fermement l'organisation et la résolution des défis de l'entreprise.

L'affichage du formulaire Canvas allégé du modèle rationalise la structuration des idées, ce qui facilite la saisie d'informations exploitables. Chaque formulaire achevé Formulaire ClickUp génère automatiquement des tâches - surveillez-les grâce à des statuts tels que Complete, In Progress et To Do.

Considérez l'affichage du Tableau de la liste de nettoyage comme votre hub central. Elle présente vos problèmes de canevas de nettoyage sous forme de cartes détaillées sur une interface de type glisser-déposer, montrant clairement les segments de clientèle pertinents et les moyens potentiels de pénétrer ces marchés.

Enfin, l'affichage Tableau des ressources vous permet d'adapter les colonnes des tâches à vos besoins, ce qui facilite la navigation, la modification en cours et l'exportation des données.

2. ClickUp Modèle de Business Forfait

Le modèle de Business Forfait de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à exécuter efficacement votre stratégie d'entreprise

Vous souhaitez concevoir un modèle d'entreprise économe en ressources afin de tirer parti de nouvelles opportunités de marché ? Jetez un coup d'œil au modèle de plan d'affaires allégé de Modèle de Business Forfait ClickUp -Il vous permet d'économiser du temps et des efforts en vous aidant à définir les éléments suivants les objectifs de l'entreprise de manière efficace et en fournissant à tout moment un résumé du statut du projet.

Comme le modèle précédent, celui-ci est accompagné de champs personnalisés permettant de visualiser votre forfait entreprise. Vous pouvez définir des attributs à l'aide de menus déroulants, ajouter des descriptions textuelles ou télécharger des fichiers pour enrichir le champ avec des données pertinentes.

Ce modèle se distingue par ses types d'affichages pratiques spécifiques à l'entreprise, notamment les suivants :

Vue Résumé du plan-résume les éléments clés de votre modèle d'entreprise dans une liste. Elle fournit des descriptions de projets, l'identification des gestionnaires de tâches et des mises à jour en temps réel du statut des tâches Business Model Canva (canevas de modèle d'entreprise) vue-une vue Tableau qui empile les tâches dans des thèmes de Canvas allégés comme :

Problèmem alternatives existantes la solution métriques clés avantage déloyal La vue Liste par priorité vous permet d'organiser les tâches en fonction de leur importance pour une disposition plus respectueuse des délais

Si votre startup a des contraintes budgétaires strictes, nous vous recommandons de créer une feuille de calcul complète à l'aide de la fonction Vue Tableur dans ClickUp . Vous pouvez réserver à l'avance des budgets pour le marketing, la publicité et le personnel et éviter les dépenses inutiles au fur et à mesure que vous développez votre modèle d'entreprise allégé.

3. Modèle de Business Model Canva de ClickUp

Ce modèle de Tableau blanc commence par neuf segments clairement définis et codés par des couleurs, fournissant la structure fondamentale de votre canevas de modèle d'entreprise

Si vous vous interrogez sur la manière de transformer une idée approximative en un modèle d'entreprise, vous pouvez utiliser le modèle ClickUp un forfait Business bien structuré ne cherchez pas plus loin que le Modèle de Business Canva de ClickUp ! Il renforce les équipes en facilitant la collaboration innovante sur un Tableau blanc partagé. Vous pouvez l'utiliser pour

Planifier votre stratégie d'entreprise en réduisant les domaines à forte croissance

Décomposerles parcours des clients avec l'aide de votreéquipes marketing et commerciales* Collaborer à la prise de décisions éclairées en matière de tarification, de fabrication et de distribution

Le modèle commence par ces neuf segments distincts, codés par des couleurs, qui constituent la base de votre modèle d'entreprise allégé :

Partenaires clés Activités clés Proposition de valeur Relations avec les clients Segments de clientèle Canaux Ressources clés Structure des coûts Flux de revenus

Comptez sur les invitations du modèle pour spécifier les détails de l'entreprise, les noms des coéquipiers participants et la date de création. De plus, si vous avez plusieurs versions de votre modèle d'entreprise, vous pouvez les nommer et les numéroter en conséquence.

Le plus intéressant ? Tableaux blancs ClickUp disposent d'un canevas infini et d'une barre d'outils facile à naviguer, avec des options permettant d'ajouter des notes, des images et d'autres éléments multimédias. Vous ne manquerez jamais d'espace pour explorer et développer vos idées. 🔄

4. ClickUp Startup Canvas Tableau blanc modèle

Ce modèle de Tableau blanc est convivial et vous aide à créer un instantané concis de votre entreprise et de sa route vers la réussite Lancement d'une startup réussie est un savant mélange de forfaits et d'actions efficaces. Alors, comment s'assurer que votre entreprise démarre sur les chapeaux de roue ? C'est là qu'intervient le Modèle de Tableau blanc ClickUp Startup Canvas vient en. 🔝

Ce modèle est votre meilleur partenaire pour une modélisation d'entreprise allégée et pour tester des idées à faible validation afin de tracer votre proposition de valeur et votre modèle de revenus. Par défaut, vous obtenez 13 segments complets couvrant pratiquement tous les angles de votre startup.

Disons que vous travaillez au lancement d'une startup agri-tech pour aider les agriculteurs à acheter du matériel agricole à bas prix. Commencez par nommer vos partenaires clés et par décrire le problème que votre entreprise ou votre produit résout (par exemple, réduire le travail manuel à des tarifs abordables). Vous voudrez peut-être définir votre marché cible, identifier les concurrents et les produits de substitution, fixer des paramètres (comme conserver une marge bénéficiaire de 20 %) et même estimer les coûts de l'équipement. 🌱

Ce modèle de Tableau blanc d'une seule page est super convivial, vous aidant à résumer un aperçu concis de votre entreprise, y compris ce que vous voulez réaliser et comment vous comptez réussir. Sa disposition professionnelle est idéale pour une présentation aux investisseurs, mais il peut également servir d'ébauche à un forfait Business plus complet au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

5. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Travaillez en équipe avec ce modèle de brainstorming de ClickUp

Vous cherchez un outil dynamique pour améliorer la collaboration au sein de votre équipe ? Le modèle Modèle de remue-méninges ClickUp Squad peut être votre solution ! Si l'objectif de votre équipe est de travailler plus intelligemment, et non plus durement, ce modèle est là pour y parvenir. 💡

Comme son nom l'indique, ce modèle est votre guide de brainstorming simplifié ce tableau blanc interactif et hautement personnalisable vous aide à recueillir et à classer les idées de chaque membre de l'équipe. Dans ce Tableau blanc interactif et hautement personnalisable, vous obtenez le Canvas de travail d'équipe pour organiser et hiérarchiser vos idées exploitables.

Le modèle propose neuf sections de discussion codées par couleur, qui garantissent que chaque aspect du travail de l'équipe est pris en compte la dynamique de l'équipe est distincte et facilement identifiable. Il englobe des catégories telles que Team Health, Team Rhythm et Team Consensus, ce qui vous permet de comprendre comment ces concepts s'alignent sur les objectifs généraux de votre équipe. Vous pouvez également utiliser ce modèle pour convenir des approbations de réunions et de flux de travail, mettant ainsi de la commande dans les opérations généralement chaotiques des nouvelles startups.

Les membres de l'équipe peuvent simplement prendre une note autocollante, saisir leurs idées et les placer sur le Tableau des sujets par une action de glisser-déposer. Utilisez des statuts tels que Open et Complete pour suivre la progression de chaque idée.

6. ClickUp Modèle de processus de création efficace

Le modèle ClickUp Create Process Efficiently est conçu pour s'attaquer de front à l'inefficacité des processus en éliminant les gaspillages

Le modèle ClickUp Modèle de processus de création efficace vise à éliminer les gaspillages de processus afin d'optimiser les flux de travail pour la les équipes de projet allégées . L'idée principale ici est de visualiser vos processus actuels dans tous les services, de repérer les goulets d'étranglement en matière d'efficacité et de vous débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée et gourmandes en ressources qui ralentissent votre équipe. 🛞

Ce modèle comporte des champs personnalisés préconçus pour capturer les données relatives aux tâches grâce à des attributs tels que la complexité de la tâche, le taux d'achevé, le rôle et le niveau d'effort. Remplissez les données pour les processus que vous examinez et obtenez un terrain de comparaison uniforme.

Les multiples affichages du modèle sont conçus pour visualiser les processus sous différentes perspectives. Par exemple, la vue en liste Aperçu du processus vous permet de créer et de gérer des tâches pour des processus en cours ou forfaitaires.

Ensuite, il y a la vue en liste Vue Gantt Chart (diagramme de Gantt) qui affiche vos activités sur un Échéancier, en visualisant clairement leurs dates de début et de fin, leurs durées et leurs dépendances. Cette vue est extrêmement utile pour suivre les tâches qui sont en attente d'autres tâches et qui retiennent des ressources.

La vue SIPOC (Suppliers, Inputs, Processes, Outputs, and Customers) du tableau blanc est fantastique pour la collaboration en équipe, car elle vous aide à décrire votre processus d'entreprise du début à la fin avant de le mettre en œuvre. L'affichage Plan de processus adopte quant à lui une approche visuelle unique, vous permettant de de cartographier vos processus et d'identifier rapidement les domaines d'amélioration.

7. Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises

Afficher la feuille de route stratégique de votre entreprise dans l'Échéancier de ClickUp

La feuille de route Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises ne se limite pas à la visualisation de votre modèle d'entreprise - il apporte une assistance efficace à l'élaboration de votre plan d'affaires suivi des projets et de gestion de projet pour que vos équipes restent alignées et productives.

Imaginez que vous gérez une campagne de marketing. La vue Toutes les initiatives par trimestre Liste du modèle s'affiche comme votre calendrier de la campagne qui répartit les tâches par trimestre et vous donne un forfait clair pour chaque période.

Vous pouvez paramétrer des objectifs spécifiques pour le trimestre, tels que l'augmentation du trafic sur le site web et l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise l'engagement dans les médias sociaux . La vue Liste Objectifs stratégiques fait office de schéma directeur de votre stratégie, en regroupant les tâches en fonction des objectifs définis. Quant à la vue Gantt Roadmap, vous pouvez la considérer comme votre l'échéancier de votre projet . Il mettra en évidence la séquence des activités de marketing et leurs dépendances, ce qui rendra votre forfait marketing bien structuré et limité dans le temps.

L'affichage Échéancier par Catégorie d'entreprise adopte une approche différente, en vous aidant à déterminer l'activité du projet qui prendra le plus de temps. Et le meilleur ?

Vous pouvez facilement reprogrammer ou ajuster la durée de chaque élément par un simple mouvement de glisser-déposer, ce qui rend votre forfait encore plus flexible ! 🤸

8. Modèle Excel de Business Model Canva par BusinessModelAnalyst

Le modèle Excel Business Model Canvas divise votre business plan en blocs clés

Le modèle Excel Business Model Canva de BusinessModelAnalyst élimine le besoin de longues explications. Au lieu de cela, il oriente votre attention vers un canevas unique.

Ce modèle de business canvas lean sert de plan directeur, divisant votre stratégie d'entreprise en neuf blocs de construction essentiels. Il s'agit notamment des segments de clients pour identifier votre public principal, des propositions de valeur pour différencier votre offre et des canaux pour optimiser la manière dont vous atteignez vos clients.

La beauté de l'exercice réside dans le fait que le modèle affiche une vue détaillée de votre entreprise en un seul écran. Cela vous aide à concevoir de manière exhaustive votre modèle d'entreprise et à comprendre comment chaque élément s'intègre dans le tableau d'ensemble. 🖼️

9. Modèle Excel de Business Model Canva par Someka

Ce modèle Excel simplifie la tâche consistant à résumer, concevoir et analyser le forfait stratégique de votre entreprise

L'obtention d'un aperçu clair des composantes de l'entreprise est cruciale pour le forfait stratégique et le modèle Excel Business Model Canvas de Someka est un outil précieux pour y parvenir !

Ce modèle Excel de lean canvas propose un modèle de lean canvas d'une page, simplifiant le processus consistant à résumer, concevoir et analyser le forfait stratégique de votre entreprise. Il propose deux options pour visualiser les composantes de l'entreprise :

Canvas dynamique : Comprend un espace pour réaliser des notes post-it codées par couleur pour les différents composants Canvas vierge : Canva vous donne plus de liberté pour concevoir votre canevas avec un éditeur de glisser-déposer. Vous avez la possibilité de personnaliser vos notes avec diverses options telles que les couleurs, les polices, les contours, et plus encore à partir de l'onglet de format de forme

Ce modèle est compatible avec Excel 2010 et les versions ultérieures et est disponible dans un format prêt à l'emploi pour les plateformes Mac et Windows.

10. Modèles Excel de Business Model Canvas et Lean Canvas par NeosChronos

Ce modèle est bien adapté aux startups et aux Business visant à simplifier et à accélérer leurs procédures de planification et de prise de décision

Le modèle Excel Business Model Canvas et Lean Canvas Templates de NeosChronos est une solution double pour les équipes de logiciels qui cherchent à visualiser leur modèle d'entreprise tout en suivant les principes du méthodologie allégée .

Le modèle Excel propose deux feuilles : le business model canvas et le lean canvas planning. La première décompose votre modèle d'entreprise en éléments clés, tels que les segments de clientèle, les propositions de valeur et les flux de revenus. La feuille lean canvas vous permet de définir brièvement les problèmes de votre startup, les solutions et les indicateurs clés sur une seule page. 📑

La mise en forme sous Excel garantit un travail organisé l'entrée des données et des mises à jour faciles. Ce modèle ne convient cependant pas à tout le monde, car il faut constamment passer d'une feuille à l'autre pour rationaliser les informations enregistrées. Mais la conception est tout de même assez solide !

Faites décoller votre Enterprise avec le modèle parfait de Lean Canvas

Les canevas Lean ont été utilisés par plusieurs entreprises multimilliardaires, dont Apple et Tesla . Vous pouvez également échelonner votre chemin vers la réussite avec les modèles dont nous avons parlé. Ils constituent un excellent point de départ pour les entrepreneurs qui veulent planifier leurs déplacements avec précision.

ClickUp propose plus de 1 000 autres modèles pour améliorer la productivité des équipes et assister les activités des startups.. visitez la galerie pour les découvrir ! 🕺