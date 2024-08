7 modèles gratuits de listes de contacts pour une gestion facile

Combien de fois avez-vous manqué un appel commercial important ou un suivi parce que vous étiez enfoui dans des feuilles de calcul désorganisées, de longs courriels ou des notes griffonnées... à la recherche d'un seul contact ?

Nous sommes passés par là et nous ressentons votre douleur.

Si vous souhaitez mettre fin à la frustration, dire adieu au désordre et gérer tous vos contacts importants sans effort, continuez à lire jusqu'à la fin. Nous avons dressé une liste de 7 modèles de listes de contacts gratuits pour vous aider à collecter, organiser et rationaliser votre processus de gestion des contacts.

Un modèle de liste de contacts est une sorte de carnet d'adresses numérique qui vous aide à conserver les coordonnées de vos contacts de manière organisée. Il ne s'agit pas seulement de noms et de numéros de téléphone portable, mais aussi de détails supplémentaires tels que les titres de poste, les courriels, les lieux, les adresses de médias sociaux, et bien plus encore.

Grâce à ce centre d'informations organisé, vous aurez toujours un accès rapide à tous les contacts dont vous avez besoin.

Gérer les coordonnées des contacts, les numéros de téléphone portable, les courriels, et plus encore dans une base de données triable Tableau Kanban vue ou vue en liste

Que vous vous adressiez à un liste de vendeurs si vous avez des clients, des prospects, des clients ou des partenaires, un bon modèle de liste de contacts devient votre meilleur outil pour assurer une communication fluide, un suivi en temps voulu et des relations solides. 🤝

La gestion des contacts est un jeu d'enfant avec le bon modèle. Voici un aperçu des principales caractéristiques à rechercher dans un modèle de liste de contacts, afin que vous puissiez facilement trouver celui qui répond le mieux à vos besoins :

Simplicité: Recherchez un design épuré avec des colonnes et des en-têtes clairs qui facilitent la saisie, la visualisation et la récupération des informations

Recherchez un design épuré avec des colonnes et des en-têtes clairs qui facilitent la saisie, la visualisation et la récupération des informations Champs personnalisés: Le bon modèle doit vous permettre d'ajouter, de supprimer ou de modifier des champs afin de capturer toutes les données pertinentes pour votre projetbase de données clients *Outils de collaboration: Vous devez pouvoir partager et collaborer avec d'autres personnes sur votre modèle, en particulier si vous travaillez en équipe

Que vous utilisiez un PC, une tablette ou un appareil mobile, votre modèle doit fonctionner de manière transparente sur chacun d'entre eux Évolutivité : le modèle que vous avez choisi doit fonctionner aussi bien avec 50 contacts qu'avec 5 000, sans impact sur les performances

Intégration: Un bon modèle s'intègre facilement aux autres logiciels que vous utilisez dans votre entreprise (tels que Les systèmes CRM etlogiciel de gestion de projet) pour que les flux de données soient fluides. En outre, il est utile que vos modèles puissent être édités, rédigés ou corrigés à l'aide d'un logiciel de gestion de projetOutils d'IA

ClickUp AI permet aux équipes de vente d'être plus confiantes dans leurs communications en corrigeant, en raccourcissant ou en rédigeant des courriels

Nous avons compilé sept modèles de listes de contacts conçus pour vous aider à rester organisé et à stimuler votre productivité, afin que vous et vos contacts puissiez vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Jetons un coup d'œil à ces modèles . 👀

Gardez une trace de tous vos contacts avec ce modèle de liste de contacts ClickUp polyvalent et convivial pour les débutants

Si vous recherchez un système facile à utiliser pour gérer les coordonnées de vos prospects, clients, groupes de membres , des fournisseurs et des partenaires, le Modèle de liste de contacts ClickUp est fait pour vous. Il comporte des champs personnalisés pour capturer tous les détails : source, courriel, entreprise, portefeuille, lieu, amorce de conversation et dernier commentaire.

Il propose également plusieurs vues pour visualiser vos données et trouver rapidement les contacts qui correspondent à des critères spécifiques :

Liste de contacts: Une liste de plusieurs contacts classés selon leur statut (par exemple, 1er contact, prospect, négociation, inactif, désengagé et actif)

Une liste de plusieurs contacts classés selon leur statut (par exemple, 1er contact, prospect, négociation, inactif, désengagé et actif) Source: Une vue du tableau de vos contacts regroupés selon leur source (par exemple, recommandation, site Web, famille, amis et autres)

Une vue du tableau de vos contacts regroupés selon leur source (par exemple, recommandation, site Web, famille, amis et autres) Localisation: Une vue cartographique pour visualiser où sont basés vos contacts actifs

Une vue cartographique pour visualiser où sont basés vos contacts actifs Par poste: Une liste de vos contacts actifs regroupés par titre de poste

Vous avez besoin de retrouver rapidement les coordonnées d'un contact ? Tapez simplement leur nom ou un mot-clé dans la barre de recherche de ClickUp et vous obtiendrez des résultats en quelques secondes.

De plus, il n'est pas nécessaire de saisir manuellement de nouvelles entrées de contact à chaque fois. Vous pouvez partager l'application intégrée Vue du formulaire avec d'autres personnes afin qu'elles puissent entrer leurs coordonnées directement dans la liste de contacts, ce qui garantit qu'elle est exacte et toujours à jour. ✔️

Ce modèle de liste téléphonique, comme tous les autres modèles ClickUp, vous accompagne où que vous soyez. Consultez-le et modifiez-le de n'importe où, et observez la synchronisation transparente de vos données sur tous vos appareils. Télécharger ce modèle

Organisez et accédez aux contacts des employés avec le modèle de liste de contacts des employés de ClickUp

Garder les coordonnées des employés à jour et facilement accessibles peut être un véritable défi. Combien de fois avez-vous eu besoin de contacter un employé ou de lui communiquer des informations sur votre service sans pouvoir trouver rapidement ses coordonnées professionnelles ? C'est ici qu'intervient le Modèle de liste de contacts d'entreprise de ClickUp vient dans.

Avec plus de 10 champs personnalisés, vous ne manquerez aucun détail de la liste de contacts. Vous pouvez tout enregistrer, de l'email et du numéro de téléphone d'un employé à son contact en cas d'urgence, dans le champ Vue de la table -un processus similaire à la création d'une liste de contacts imprimable dans Microsoft Excel ou Google Sheets.

La saisie des données est extrêmement facile et précise grâce au formulaire natif. Les nouveaux employés et les employés existants peuvent saisir et mettre à jour leurs informations de base, ce qui réduit le risque d'inexactitudes et de détails obsolètes.

Et si vous avez besoin d'informer votre équipe des mises à jour de la fiche de contact, la fonctionnalité d'email intégrée de ClickUp est très pratique. Utilisez-la pour informer rapidement votre équipe sans avoir à changer d'application. Cool, non ?

Mais voici la partie la plus intéressante. En tant qu'administrateur, vous pouvez également configurer Tableaux de bord ClickUp pour visualiser la charge de travail de votre équipe, l'avancement des tâches et l'état d'avancement des objectifs de l'entreprise.

Ce modèle de liste de contacts d'employés est votre guichet unique pour gérer les employés en gardant leurs contacts organisés, mis à jour et à portée de main. Télécharger ce modèle

3. Modèle de liste des parties prenantes ClickUp

Suivre les parties prenantes internes et externes sur une liste ClickUp

Pour mener à bien un projet, il est essentiel d'établir de solides relations avec les parties prenantes. Et il ne s'agit pas seulement de connaître leurs noms. Il s'agit de comprendre leurs rôles, leurs préférences et leurs intérêts.

C'est précisément là que le Modèle de liste des parties prenantes de ClickUp est très utile. Il est conçu pour maintenir l'engagement de vos parties prenantes et s'assurer que leurs intérêts correspondent aux objectifs de votre projet.

Utilisez-le pour noter des informations clés sur chaque partie prenante, comme son titre, son canal de communication préféré, son adresse électronique, son numéro de contact et son adresse postale. Ainsi, lorsque le moment est venu de prendre contact avec eux, vous disposez de tous les éléments nécessaires à une conversation fluide et productive.

Toutes les parties prenantes ne sont pas identiques, et ce modèle le comprend. Il vous permet de segmenter les parties prenantes selon qu'elles sont internes ou externes, selon leur niveau d'intérêt et d'influence et selon leurs attentes. Vous pouvez ainsi adapter votre communication à chaque groupe. 👪

Mais ce n'est pas tout. Gardez une longueur d'avance grâce à l'affichage Calendrier, où vous pouvez programmer des vérifications régulières pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et grâce aux notifications de ClickUp, vous recevrez des rappels en temps voulu pour vous assurer de ne jamais manquer une échéance pour vos tâches planifiées. Télécharger ce modèle

4. Modèle de liste de médias ClickUp

Rationalisez vos flux de travail de gestion des médias avec le modèle de liste de médias de ClickUp

Vous vous dites probablement : "Pourquoi discutons-nous d'un modèle de liste de médias dans un article sur les modèles de liste de contacts ?"

Le fait est que la gestion des ressources médiatiques, même s'il ne s'agit pas de vos contacts habituels, a un point commun. Il s'agit dans les deux cas d'organisation, d'accessibilité et de garantie que les bonnes personnes disposent des bons détails au bon moment.

Si vous avez déjà travaillé dans le domaine des médias, vous savez combien il est difficile de garder une trace des idées, des recherches et des ressources. C'est comme essayer d'attraper des confettis dans un ouragan.

Heureusement, vous pouvez transformer ce chaos en clarté grâce aux outils suivants Modèle de liste de médias de ClickUp . Il s'agit d'un point central pour organiser toutes vos ressources médiatiques, qu'il s'agisse d'une idée, de notes de recherche ou de comptes rendus de réunions.

Vous avez besoin de préciser le contexte ? Pas de problème. Vous pouvez joindre des documents, des modèles et d'autres supports ici même, afin de ne rien oublier. Et si vous avez besoin de créer ces documents à partir de zéro, vous pouvez le faire à l'intérieur du site ClickUp Docs avec votre équipe.

Spécifiez la visibilité de chaque ressource pour le département concerné ou pour des équipes spécifiques au sein de ce département. Et si vous souhaitez suivre l'évolution du projet, vous pouvez faire passer chaque ressource par des étapes telles que "Idée", "Conception", "Révision nécessaire", "Approuvé" et "Terminé"

Ce modèle apporte de l'organisation, de la clarté et une collaboration transparente à votre gestion des médias. Si vous jonglez avec plusieurs ressources multimédias dans le cadre de vos flux de travail, ce modèle pourrait bien être votre nouveau meilleur ami. 🤩 Télécharger ce modèle

5. Modèle d'annuaire ClickUp

Obtenez une vue d'ensemble des coordonnées de vos employés grâce au modèle d'annuaire de ClickUp

Vous vous souvenez du modèle de liste de contacts d'entreprise que nous avons examiné précédemment ? Eh bien, le modèle Modèle de répertoire ClickUp va encore plus loin. Il est conçu pour les départements des ressources humaines qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de chaque employé.

Ce modèle comprend des informations personnelles telles que des photos, des biographies succinctes, des anniversaires, ainsi que des détails professionnels clés tels que les titres des postes, les superviseurs directs et l'emplacement des bureaux. Il couvre également des éléments spécifiques tels que les dates d'embauche, les types d'emploi et les calendriers de paie.

Et si vous cherchez à créer une culture de travail interactive pour stimuler la motivation des employés l'espace de stockage des compétences, des loisirs et des centres d'intérêt des employés est également prévu.

Bien que cela semble beaucoup, ClickUp s'assure que ce répertoire d'employés n'est pas écrasant grâce à ses différents modes de visualisation. Que vous recherchiez une vue d'ensemble du département, un coup d'œil rapide sur les nouveaux visages ou une vue géolocalisée des membres actifs de l'équipe, ce modèle a tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'annuaire professionnel ClickUp

Recueillez, organisez et suivez vos collaborations professionnelles avec le modèle d'annuaire professionnel ClickUp

Le Modèle d'annuaire professionnel ClickUp est similaire au modèle de liste de contacts, mais avec une différence essentielle : il est conçu pour gérer les contacts des entreprises avec lesquelles vous collaborez ou vous associez pour gérer votre propre entreprise. Incitez vos collaborateurs et partenaires à remplir ce modèle de liste de contacts professionnels en le partageant par courriel et dans les médias sociaux ou en l'intégrant à votre site web. Saisissez des détails tels que la catégorie d'entreprise, la description du produit/service, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de l'entreprise, la localisation et l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne à contacter.

Consultez et mettez à jour le statut de vos contacts professionnels en les faisant passer par les étapes suivantes : Prospect, En pourparlers, Contact actif, Inactif et Archivé. Cet aperçu rapide vous permet d'établir des priorités en matière d'engagement et de suivi.

L'emplacement joue souvent un rôle stratégique dans les décisions commerciales. Grâce à la vue Emplacement de l'entreprise, vous pouvez visualiser la répartition géographique de vos contacts sur une carte. Cet outil peut s'avérer très pratique pour planifier la logistique, envisager des partenariats ou rechercher des opportunités dans de nouvelles régions. Télécharger ce modèle

Centralisez et suivez les demandes avec le modèle de formulaire de contact de ClickUp

Gérer les relations avec les clients il est essentiel de gérer efficacement les relations avec les clients pour les fidéliser, favoriser l'innovation permanente et atteindre vos objectifs commerciaux. Il ne s'agit pas seulement d'offrir des produits ou des services de qualité, mais aussi d'être à l'écoute des clients et de leur donner le sentiment d'être appréciés.

Avec l'aide de Modèle de formulaire de contact client de ClickUp avec le formulaire de contact client de ClickUp, vous pouvez montrer à vos clients que vous vous souciez d'eux et que vous appréciez leurs commentaires. Utilisez-le pour recueillir les commandes des clients, les contacts personnels, les demandes et les commentaires.

Chaque formulaire soumis devient instantanément un tâche dans ClickUp . Cela vous permet d'attribuer les soumissions aux bons membres de l'équipe, de fixer des délais et d'ajouter des priorités. Et vous n'avez pas besoin de gérer ces étapes manuellement. Mise en place Automatisations ClickUp pour les exécuter afin que les membres de l'équipe puissent se mettre au travail immédiatement. 🧑‍💻

La vue Liste vous permet, à vous et à votre équipe, de suivre toutes les soumissions des clients dans un seul espace. Et si vous préférez une présentation plus visuelle, passez à la vue Tableau pour visualiser les taux d'achèvement et mettre rapidement à jour le statut d'une tâche, de Nouvelle demande à En cours de révision en passant par Bloquée à Terminée.

Si vous souhaitez adopter une approche centrée sur le client pour développer votre petite entreprise et garder vos clients heureux et satisfaits, ce modèle vous facilite la tâche. Télécharger ce modèle

Que vous dirigiez un projet, que vous gériez une équipe ou que vous recherchiez simplement des clients et des partenaires potentiels, une liste de contacts organisée vous permet de gagner du temps et d'éviter les maux de tête inutiles.

La beauté d'un modèle de liste de contacts dans ClickUp est qu'il est facile à utiliser, entièrement personnalisable, accessible sur tous les appareils, accompagné d'un guide de démarrage, et qu'il s'intègre facilement dans n'importe quelle pile technologique.

Et grâce à la puissance de sa fonctionnalité de recherche avancée, de ses filtres et de ses vues, trouver le bon contact devient aussi facile qu'une douce brise - vous permettant de canaliser votre énergie et votre attention pour réellement construire des connexions plus fortes et faire avancer vos objectifs. 🙌

Outre le suivi des contacts, ClickUp offre Modèles CRM pour gérer les relations avec les clients et plus de 1 000 autres pour rationaliser les flux de travail de votre entreprise. Et vous pouvez tous les obtenir gratuitement. Ouvrir un compte ClickUp aujourd'hui.