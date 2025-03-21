10 plantillas gratuitas para presupuestos de proyectos en Excel y ClickUp

¿Crear presupuestos para proyectos desde cero? ¡Mi favorito! Nunca lo ha dicho ningún gestor de proyectos. 😅

¿Cuántas veces ha tenido que lidiar con estimaciones de costes de proyectos inexactas? A menos que haya utilizado plantillas de presupuesto para proyectos desde el principio, sabrá lo que se siente al ver cómo los gastos superan cada vez más el coste total previsto.

Su presupuesto debe ser fácil de gestionar, personalizado, comprendido y actualizado, incluso cuando tenga que hacer frente a sobrecostes inesperados y realizar ajustes.

¡Ahí es donde entran en juego las plantillas de presupuesto para proyectos! 🌻

No pueden hacer todo el trabajo por usted, pero una sencilla plantilla de presupuesto para proyectos puede suponer un gran cambio. Una vez que tenga un buen esquema, podrá centrarse en determinar los gastos del proyecto y crear un plan presupuestario fiable.

Hemos recopilado 10 plantillas gratuitas de presupuestos para proyectos para Excel y ClickUp, así que solo tienes que elegir la que más te guste.

¿Qué es una plantilla de presupuesto para proyectos?

Una plantilla de presupuesto para proyectos proporciona una estructura para planificar y realizar el seguimiento de todos los costes de un proyecto. Al estimar los costes totales de las tareas y los recursos necesarios para el ciclo de vida de su proyecto, podrá alcanzar su meta sin salirse del presupuesto (y a tiempo).

Las plantillas de presupuesto para proyectos facilitan y organizan el proceso de elaboración de presupuestos, y le ofrecen funciones como:

Hojas de cálculo exportables y descargables para un uso compartido y actualización fáciles.

Representaciones visuales de su presupuesto y categorías de gastos.

Hojas de cálculo presupuestarias fáciles de seguir para realizar el seguimiento y estimar los gastos y los costes de material.

Las mejores plantillas le ayudarán a optimizar la asignación de recursos, realizar el seguimiento de los gastos, identificar áreas en las que puede ahorrar y crear metas realistas.

Las plantillas de presupuesto para gestión de proyectos también pueden ofrecer funciones de control de tiempo, advertencias de dependencia, rótulos de prioridad, estados personalizados y asignación de tareas para que su proyecto se desarrolle sin problemas.

Qué buscar en una plantilla de presupuesto para proyectos de inversión

Usted quiere las mejores herramientas y plantillas para hacer realidad planes de proyectos exitosos. Después de todo, se supone que deben simplificar la vida de un gestor de proyectos, no complicarla.

A continuación, le indicamos algunos aspectos que debe tener en cuenta en las plantillas sencillas para presupuestos de proyectos:

Asequible: Las pequeñas empresas necesitan invertir su dinero en proyectos, lo que significa encontrar plantillas de presupuesto y Las pequeñas empresas necesitan invertir su dinero en proyectos, lo que significa encontrar plantillas de presupuesto y software de hojas de cálculo gratis 💸.

Sencillo: tú y los miembros de tu equipo podréis tener una vista rápida de vuestro presupuesto.

Personalizable : Cada proyecto es diferente, por lo que es probable que necesite crear algunos campos personalizados.

Dinámico: los presupuestos de proyectos son documentos vivos que deberá actualizar en tiempo real.

Compartible: ¡La colaboración es clave! Debe poder compartir su presupuesto con las partes interesadas, los miembros del equipo y cualquier otra persona involucrada en el proceso.

Por encima de todo, lo que usted necesita es una plantilla de presupuesto para proyectos que se adapte a sus necesidades. La gestión de los presupuestos de proyectos ya es bastante difícil sin tener que lidiar con plantillas poco manejables que no hacen lo que usted necesita.

💡 Consejo profesional: Aprenda a crear un panel de control para la gestión de proyectos y mantenga su presupuesto bajo control.

10 plantillas gratuitas para presupuestos de proyectos en Excel y ClickUp

Hemos destacado una amplia gama de plantillas de presupuesto para proyectos, y todas son gratuitas. Así que prepárate una bebida, ponte cómodo y prepárate para encontrar la plantilla de tus sueños.

1. Plantilla de presupuesto para proyectos ClickUp con WBS

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto para proyectos de ClickUp con WBS

¿Estás preparando un proyecto complejo? Si es así, la plantilla de presupuesto de proyecto con WBS de ClickUp es un sueño hecho realidad. ✨

Utilice esta plantilla de presupuesto para gestión de proyectos para crear una estructura detallada de desglose del trabajo y dividir su proyecto en componentes manejables. Está diseñada para ayudarle a realizar el seguimiento de los gastos del proyecto, organizar los datos del mismo y correlacionar estimaciones de costes.

Los gestores de proyectos pueden utilizar esta plantilla para asegurarse de que se contabiliza cada dólar. Y es fácil de usar, tanto si está iniciando un nuevo proyecto como si se está haciendo cargo de uno ya existente.

ClickUp es una de las mejores herramientas de software OKR del mercado, por lo que tendrás acceso a un montón de funciones adicionales de gestión de proyectos. Te ofrecemos todo lo que necesitas, desde herramientas de colaboración hasta gestión de equipos remotos y sencillas plantillas de propuestas presupuestarias.

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Los presupuestos de marketing son fundamentales para el éxito de las empresas actuales, y la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp simplifica el proceso de planificación y gestión de sus esfuerzos de marketing.

Asegúrate de que tu presupuesto de marketing se destina a los lugares adecuados, supervisa tus gastos y realiza el seguimiento de los controles y los resultados de tus proyectos.

Utilice esta plantilla de presupuesto gratuita para maximizar su ROI, identificar posibles ahorros y crear una vista general de sus actividades de marketing y sus costes. Puede hacer de todo, desde el seguimiento del progreso en relación con los KPI hasta el cálculo de los costes individuales.

Mantén el control del presupuesto de tu proyecto con herramientas para establecer metas, revisar el rendimiento pasado, calcular tu presupuesto, asignar tus fondos, supervisar el progreso y realizar ajustes en tiempo real. Y hazlo todo con la ayuda de ClickUp Automatizaciones para eliminar parte del trabajo pesado de todos los involucrados.

3. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp te permite simplificar tu proyecto y crear un presupuesto con desgloses detallados y prácticas herramientas de gestión de proyectos. 🧰

Las herramientas de software de gestión de proyectos financieros de ClickUp crean una hoja de ruta hacia el éxito, proporcionándole las automatizaciones y las opciones de personalización que necesita en cada paso del camino. Nunca ha sido tan fácil identificar áreas de optimización, gestionar su flujo de caja y realizar el seguimiento del rendimiento de los proyectos.

Esta plantilla está diseñada para centralizar los gastos e ingresos de su empresa y mantener su proyecto por buen camino.

También tendrás acceso a las sólidas funciones de gestión de proyectos de ClickUp. Así podrás colaborar con tu equipo durante todo el ciclo de vida del proyecto, asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso en todos los ámbitos.

4. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Si está organizando un evento, aligere la carga con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp.

Asegúrate de que tus gastos y recursos se gestionan correctamente, ya sea que estés planificando una reunión corporativa, una conferencia, el lanzamiento de un producto o una feria comercial. Esta plantilla te ayudará a establecer metas y presupuestos, realizar el seguimiento de los gastos y los costes laborales, y analizar tu presupuesto estimado.

Y lo más importante, esto le ayudará a garantizar el éxito de cada evento. 🤩

Esta plantilla gratuita para presupuestos de proyectos facilita la planificación, la gestión y el seguimiento de su evento con estados, campos, vistas y herramientas de gestión de proyectos personalizadas.

Empieza añadiendo la plantilla a tu entorno de trabajo de ClickUp Free Forever. Desde allí, puedes invitar a los miembros pertinentes y aprovechar al máximo esta plantilla de presupuesto desde la fecha de inicio hasta el gran día y más allá.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que da como resultado decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Ya sea que envíe notas de seguimiento o utilice hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficiente. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que su equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.

5. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Si estás creando una propuesta presupuestaria, no hace falta que te digamos lo estresante que puede resultar. Pero la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp puede hacer que sea más fácil de gestionar.

Asegúrate de que tus finanzas estén en orden y sean fáciles de entender, para que te resulte más sencillo transmitir el plan a las partes interesadas. Y obtén una estimación precisa de los costes, para que tu próxima reunión con ellos no se centre en el exceso de presupuesto.

Esta plantilla cuenta con elementos visuales claros que facilitan la creación de una vista general de los costes del proyecto y una hoja de ruta definida desde el inicio hasta el final.

Te guiarán a través de la recopilación de información, la creación de cronogramas, el cálculo de costes, la elaboración de tu propuesta presupuestaria final y cualquier revisión necesaria para mantener tu información actualizada. 📅

También tendrás acceso a un montón de herramientas de gestión de proyectos y finanzas, y cada miembro del equipo podrá disponer de un panel de control personalizado. Utiliza estas herramientas para mejorar el seguimiento de las propuestas presupuestarias, la gestión de las restricciones de los proyectos, la colaboración y la planificación de los proyectos.

Resuma todas las actualizaciones relacionadas con el proyecto (actividades de tareas, notas de reuniones o documentos) con ClickUp Brain.

6. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

La elaboración de presupuestos lleva mucho tiempo. Hazlo más rápido con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp.

Utilice esta plantilla para realizar el seguimiento del progreso con respecto a las metas en tiempo real, explicar las discrepancias entre su presupuesto planificado y el real, y crear una descripción detallada de sus finanzas pasadas y presentes.

Hemos creado esta plantilla para que puedas controlar tus finanzas, tanto si eres una pequeña empresa como una gran corporación. Te permite organizar, comprender y comunicar rápidamente la información de tu presupuesto, y es una opción excelente para la elaboración de presupuestos de proyectos.

Te ayudarán a recopilar datos, crear tu informe presupuestario, introducir los datos, comprobar su exactitud y actualizar tu información en tiempo real.

8. Plantilla de presupuesto para proyectos en Excel de ProjectManager

vía ProjectManager

La plantilla de presupuesto de proyectos de Excel le ayudará a organizar los detalles financieros de su proyecto con un diseño sencillo.

Se trata de una plantilla de Microsoft Excel, por lo que puede codificar fácilmente por colores sus elementos, introducir fórmulas y supervisar sus finanzas. Una vez que haya aprovechado esta descarga gratis, podrá crear inmediatamente el presupuesto de su proyecto y rellenar los campos de la plantilla.

Obtenga una confirmación visual de un vistazo cuando esté en números rojos o se mantenga dentro del presupuesto, y realice el uso compartido del documento con los miembros de su equipo para que todos estén al tanto.

Puede utilizar esta plantilla gratuita para presupuestos de proyectos y todas las herramientas adicionales de ProjectManager durante un periodo de 30 días de prueba. Después, puede registrarse por tan solo 13 $ al mes.

9. Plantilla de Excel para el seguimiento mensual del presupuesto y los costes

a través de Microsoft

¿Quiere un presupuesto mensual muy sencillo y sin complicaciones? La plantilla de presupuesto mensual de Excel de Microsoft es lo que necesita. ✅

Esta plantilla de hoja de cálculo personalizable muestra tus ingresos o presupuesto, el porcentaje de ingresos mensuales gastados y un resumen de tus gastos en un solo lugar. Consulta los subtotales actuales de cada categoría de gastos en las pestañas «Ingresos mensuales» y «Gastos mensuales» para obtener una visión más detallada.

Si sabes utilizar Excel, personalizar esta plantilla más allá del resumen de gastos y el gráfico es muy sencillo, lo que facilita la gestión de proyectos complejos con muchos elementos que controlar.

Tanto si estás creando un presupuesto para un proyecto de pequeña empresa como para algo más grande, esta plantilla te servirá. ¡Y es tan sencilla que también puedes usarla para tu presupuesto personal!

10. Plantilla detallada de presupuesto para proyectos en Excel de Vertex42

vía Vertex42

Si desea crear una hoja de cálculo detallada, la plantilla de presupuesto detallado para proyectos de Excel puede ser lo que está buscando. Es gratuita y compatible con Excel y Hojas de cálculo de Google, perfecta para la colaboración entre los miembros del equipo.

Cree un presupuesto detallado para proyectos grandes y complejos con un WBS, un presupuesto básico o mensual para simplificar las cosas, o ambos para obtener una visión completa de sus finanzas.

Vertex42 ha diseñado esta plantilla para su uso en diversos proyectos, desde reformas en el hogar hasta grandes proyectos de TI, pasando por todo lo demás. Además, encontrará otras plantillas gratuitas para cosas como la gestión del valor ganado, con las que completar sus hojas de Excel.

Además de las plantillas gratuitas de Vertex42, puede adquirir plantillas premium para Excel y Hojas de cálculo de Google y obtener las soluciones que necesita para hacer crecer su empresa.

Realice el seguimiento del presupuesto de su proyecto de principio a fin.

Un presupuesto de proyecto adecuado es fundamental para el éxito y requiere una planificación, un seguimiento y una supervisión cuidadosos de los gastos. Los gestores de proyectos de todo el mundo saben lo difícil que es organizarlo todo.

Con una de estas plantillas gratuitas, podrás crear un presupuesto realista, identificar riesgos y realizar los ajustes necesarios para evitar gastos excesivos y retrasos.

Tanto si necesita una plantilla de presupuesto de proyecto detallada como sencilla, encuentre una que le permita priorizar los gastos y tomar decisiones informadas a la hora de asignar sus fondos. Le resultará más fácil identificar oportunidades de ahorro y comunicar sus planes a las partes interesadas en un formato fácil de entender.

ClickUp facilita todo esto con funciones para navegadores, ordenadores de sobremesa y aplicaciones, además de un conjunto de herramientas de colaboración para equipos de todos los tamaños. También contamos con más de 1000 integraciones con herramientas de gestión de proyectos populares para reunir todo su trabajo en un solo panel.

Los usuarios del plan Free Forever de ClickUp tienen acceso a un montón de plantillas, vistas y opciones de personalización. ¿A qué esperas? ¡Regístrate ahora en ClickUp! 🏃