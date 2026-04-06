Saca más partido a GitHub Copilot con ClickUp AI

¿ClickUp o Copilot? No tienes que elegir.

Tu equipo de ingeniería ha elegido GitHub Copilot como su asistente de programación con IA. Eso hace que ClickUp sea más valioso, no menos.

Copilot es la capa de IA para desarrolladores. Confían en ella para la finalización de código, la codificación autónoma, la automatización de solicitudes de validación y la revisión de código. ClickUp AI es la capa de inteligencia para toda la organización: los gestores de proyectos, los especialistas en marketing, los responsables de RR. HH., los ejecutivos y, sí, incluso los desarrolladores cuando salen de VS Code.

Copilot termina en la solicitud de validación. ClickUp es donde esa solicitud se convierte en un entregable con seguimiento, un hito de sprint, una métrica del panel de control y una actualización del estado del proyecto visible para toda la empresa.

Juntos, cubren todo el espectro del trabajo impulsado por IA.

Sigue leyendo para descubrir cómo puedes sacar más partido a GitHub Copilot con ClickUp AI.

💡 ¿Necesitas ayuda para averiguar cómo ClickUp AI y GitHub Copilot podrían integrarse en tus flujos de trabajo?

Cómo funciona ClickUp AI

ClickUp AI es un conjunto completo de funciones de IA integradas en la plataforma donde tus equipos ya gestionan el trabajo.

En lugar de tratar la IA como un complemento independiente que carece de contexto respecto a tu trabajo, ClickUp te ofrece el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, donde la IA comprende a fondo tus tareas, documentos y conversaciones para proporcionarte un apoyo relevante, contextual y que te ahorra tiempo en cada parte de tu flujo de trabajo.

El futuro del trabajo es la convergencia + IA

Esto es lo que lo hace posible:

ClickUp Brain

ClickUp Brain es la capa de inteligencia integrada en ClickUp. Hace que el entorno de trabajo sea más inteligente para cada usuario y cada herramienta conectada.

Genera fragmentos de código, resumir resúmenes de proyectos y traduce código entre lenguajes con ClickUp Brain

@mención a Brain : Piensa en Brain como tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes etiquetar a Brain como a un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat para obtener ayuda cuando la necesites. : Piensa en Brain como tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes etiquetar a Brain como a un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat para obtener ayuda cuando la necesites.

Respuestas contextuales : Dentro de ClickUp, la IA responde automáticamente a las preguntas en el chat y en los hilos de comentarios, para que los usuarios no tengan que cambiar de contexto y hacerlo ellos mismos. : Dentro de ClickUp, la IA responde automáticamente a las preguntas en el chat y en los hilos de comentarios, para que los usuarios no tengan que cambiar de contexto y hacerlo ellos mismos.

Inteligencia contextual : la IA contextual de Brain supervisa todo el trabajo para recopilar y actualizar las bases de conocimiento de forma continua

Búsqueda empresarial : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo

Campos personalizados con IA: campos que se rellenan automáticamente en función del contenido de la tarea: sentimiento, puntuación de prioridad, clasificación por categorías y resúmenes. No es necesario realizar ninguna indicación.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre madurez en IA reveló que el 33 % de las personas se resisten a las nuevas herramientas, y solo el 19 % adopta y escala la IA rápidamente. Cuando cada nueva funcionalidad llega en forma de otra aplicación, otro inicio de sesión o otro flujo de trabajo que aprender, los equipos se ven afectados por la fatiga de herramientas casi al instante. ClickUp Brain cierra esta brecha al integrarse directamente en un entorno de trabajo unificado y convergente donde los equipos ya planifican, realizan el seguimiento y se comunican. Aporta múltiples modelos de IA, generación de imágenes, compatibilidad en la programación, búsqueda en la deep web, resúmenes instantáneos y razonamiento avanzado exactamente al lugar donde ya se lleva a cabo el trabajo.

📚 Lee también: Cómo hacer que los proyectos de IA funcionen: la matriz de transformación de la IA

Superagentes

Los Superagentes de ClickUp son los primeros agentes del mundo con capacidad humana. Esto significa que, al igual que los humanos, son capaces de realizar razonamientos complejos y ejecutar tareas de forma autónoma. Puedes tratarlos como compañeros de equipo de IA. Configúralos con instrucciones, desencadenantes, herramientas, conocimientos y memoria a través del Super Agent Builder de ClickUp.

Utiliza el Super Agent Builder sin código de ClickUp para lanzar tu agente personalizado en cuestión de minutos

Puedes etiquetarlos, asignarles tareas, enviarles mensajes directos en el chat e incluso @mencionarlos justo donde estés trabajando. Ellos darán los pasos necesarios de forma independiente para completar el trabajo asignado.

¿Lo mejor de todo? Una vez que hayas creado el agente, no tendrás que darle indicaciones en cada paso. Además, podrás chatear con él de forma natural para perfeccionar sus resultados.

🎥 Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo crear y trabajar con Super Agents:

Todos los departamentos de tu empresa tienen paquetes de agentes preconfigurados y listos para usar con ClickUp Accelerator:

Departamento Agentes Gestión de proyectos Agente de recepción, agente de asignación, agente de gestión de proyectos, agente de respuestas en directo Marketing Agente de informes, agente de contenido, agente de marca, agente de inteligencia en tiempo real Producto e ingeniería Agente PRD, agente Triage, agente Codegen, agente Live Answers RR. HH. Agente de incorporación, agente de control de pulso, agente formador, agente de respuestas en directo Liderazgo Agente de recordatorio de metas, agente de alineación, agente de resultados clave, agente de actualización de estado Equipo de ventas Agentes personalizados para flujos de trabajo de ventas

Bell Direct demuestra que, con ClickUp, no necesitas un equipo técnico para implementar la IA de forma eficaz.

Gracias a ClickUp Super Agents, el equipo automatizó un flujo de trabajo integral de recepción y clasificación sin necesidad de escribir código ni añadir nuevas herramientas.

Los resultados:

🌟 Aumento del 20 % en la eficiencia operativa📌 Más de 800 correos electrónicos clasificados a diario en tiempo real✅ Capacidad liberada para que 2 empleados a tiempo completo se dediquen a trabajos estratégicos y de fondo

💡 ¿Buscas mejoras similares en la eficiencia para tu equipo?

Autopilot y Ambient Agents

Se trata de agentes siempre activos que se ejecutan en segundo plano sin necesidad de indicación. Piensa en:

Resúmenes del panel generados cada mañana

Actualizaciones del estado enviadas sin necesidad de registrarlas

Tareas clasificadas y distribuidas automáticamente por prioridad

Elementos vencidos señalados y escalados

Datos enriquecidos continuamente en todos los entornos de trabajo

📚 Lee también: Cómo la IA está transformando los roles de los programadores

Agentes certificados

Para flujos de trabajo en los que hay tanto en juego que justifica una solución personalizada, los ingenieros de implementación avanzada de ClickUp diseñarán e implementarán un agente adaptado a los procesos específicos de tu organización. Con los agentes certificados, obtienes una configuración de primera clase, así como un uso ilimitado.

👀 ¿Sabías que...? El agente certificado de ClickUp obtuvo una puntuación de 96 sobre 100 en una comparativa directa de planes de proyecto listos para su ejecución. El competidor más cercano alcanzó los 61 puntos, mientras que la mayoría de los demás se quedaron entre los 40 y los 50. En la práctica, los equipos podrían pasar de la idea → al plan → a la ejecución en un solo paso, con una intervención humana mínima. Eso es lo que hace que Certified Agent destaque en esta comparativa.

Reuniones con IA

Con ClickUp Calendario y AI Notetaker, los equipos pueden programar reuniones en contexto y tomar notas automáticamente.

Deja que ClickUp AI automatice tus reuniones, desde la programación hasta la toma de notas y el resumen

Utiliza comandos en lenguaje natural para consultar la disponibilidad en los calendarios del equipo y programar reuniones

Únete a reuniones desde ClickUp, sin cambiar de pestaña

Recibe notas de reuniones automáticas en tu bandeja de entrada de ClickUp, con rótulos de los participantes, resúmenes, temas clave y decisiones resaltadas.

La IA extrae los elementos pendientes de las notas de las reuniones y los convierte en tareas de ClickUp que se pueden seguir.

El seguimiento de los avances está enlazado con el proyecto correspondiente

Los resúmenes se publican en el espacio de ClickUp correspondiente.

Todos los participantes en la reunión tienen visibilidad sobre lo que se ha debatido, qué hay que hacer a continuación y quién es el responsable.

Varias opciones de modelos de IA en una sola plataforma

ClickUp es independiente del modelo. Los usuarios pueden alternar entre GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 y 14 modelos de IA de OpenAI, Anthropic y Google directamente desde la barra de herramientas de ClickUp sin salir de la plataforma.

Accede a múltiples modelos de IA por el precio de uno con ClickUp Brain

Brain utiliza estos modelos para la inteligencia del entorno de trabajo, y los Superagentes pueden aprovechar cualquier modelo disponible. Los administradores pueden restringir qué modelos están disponibles en cada entorno de trabajo.

Tu equipo ya tiene acceso a los mismos modelos que impulsan Copilot, aplicados a todo el gráfico de trabajo: tareas, documentos, chat, paneles, clips, metas y formularios.

📚 Lee también: Utiliza modelos de IA externos desde ClickUp

Lo que aporta GitHub Copilot

Copilot es una potente plataforma de programación basada en IA y, cuando se utiliza junto con ClickUp, aporta un valor real a tu equipo de ingeniería:

Copilot Chat : IA conversacional en la barra lateral del IDE. Haz preguntas sobre el código, genera pruebas, depura errores y obtén consejos sobre arquitectura. Tiene compatibilidad con modelos entre GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini y o3.

Modo Agente : edición autónoma de múltiples archivos en VS Code y JetBrains. Determina qué archivos editar, ejecuta comandos de terminal y repite el proceso ante errores sin intervención manual.

Coding Agent : trabajador en segundo plano totalmente autónomo. Asigna un problema de GitHub y Copilot creará una rama, escribirá código, ejecutará pruebas y abrirá una solicitud de validación.

Revisión de código: revisión de código agencial que recopila todo el contexto del proyecto antes de sugerir cambios y puede pasar las sugerencias al agente de codificación para que corrija automáticamente las solicitudes de incorporación de cambios (PR).

Copilot se conecta a ClickUp a través de MCP (Model Context Protocol). El servidor MCP de ClickUp proporciona a Copilot acceso completo a tareas, documentos, comentarios, Campos personalizados y búsquedas directamente desde el IDE.

Esto es algo positivo. Cuantas más herramientas de IA se conecten a ClickUp a través de MCP, más esencial se vuelve ClickUp como sistema de contexto.

💡 Consejo profesional: Cambia el estado de las tareas en ClickUp directamente desde GitHub añadiendo el estado entre corchetes al ID de tarea en tu mensaje de confirmación o en la descripción de la solicitud de incorporación de cambios (PR), p. ej., #abc123[revisión de código]. Con la integración de ClickUp y GitHub, los desarrolladores nunca tienen que salir de VS Code, mientras que los gestores de proyectos reciben actualizaciones de estado al instante. También puedes configurar automatizaciones de GitHub en ClickUp (como «PR combinada → mover tarea a QA») para que todo se haga de forma totalmente automática. Vincula automáticamente confirmaciones, solicitudes de validación y diferencias de código a tareas con la integración de ClickUp con GitHub

📚 Lee también: Cómo usar GitHub Copilot con VS Code

Cuatro razones por las que ClickUp y GitHub Copilot funcionan mejor juntos

La programación impulsada por IA es solo el principio. Cuando GitHub Copilot se une a ClickUp AI, todo tu flujo de trabajo, desde la confirmación hasta la finalización, se vuelve más inteligente.

1. Código con Copilot, coordina con ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot es excelente en la ejecución técnica. Úsalo para escribir código, revisar solicitudes de validación, incluso depurar errores, y automatizar los flujos de trabajo de problemas a solicitudes de validación. Eso es lo que una herramienta de programación con IA hace bien.

🏆 ClickUp es donde se coordina todo el trabajo relacionado con ese código. La solicitud de función que generó el problema. El plan de sprint que realiza el seguimiento del hito. El panel que muestra al equipo directivo cómo avanza el lanzamiento. La actualización de estado que envía el gestor de proyectos sin tener que perseguir a los desarrolladores para obtener contexto.

Automatiza el traspaso de las sugerencias de IA a solicitudes de validación reales en todo el flujo de trabajo de tu equipo con ClickUp AI

Copilot se encarga de lo que se crea. ClickUp AI se encarga de por qué es importante, quién necesita saberlo y qué pasa después.

👉🏼 Ejemplo: Illia Shevchenko, ClickUp Verified Consultant (fundadora de SystemsIntegrators), resolvió un persistente cuello de botella en la elaboración de informes para una agencia web creando un sencillo Status Sync Super Agent. La dirección necesitaba visibilidad, pero los desarrolladores se veían constantemente interrumpidos para escribir actualizaciones. Así que, en lugar de añadir otra capa de elaboración de informes, lo automatizó con Super Agents. Automatiza las actualizaciones del estado de los proyectos con ClickUp Super Agents El agente se ejecuta según una programación, analiza la actividad real de las tareas en todos los proyectos y genera informes de estado claros y listos para presentar a la dirección. Nadie tiene que interrumpir su trabajo para transmitir manualmente las actualizaciones del proyecto. Gracias al agente, los registros de seguimiento de proyectos y los documentos de estado se mantienen actualizados automáticamente en segundo plano.

2. IA para toda la organización, para todos los equipos, no solo para ingeniería

🧑🏻‍💻 Copilot está pensado para desarrolladores. Si eres gestor de proyectos, especialista en marketing, responsable de RR. HH. o ejecutivo, Copilot te resultará de poca utilidad. Se encuentra en el IDE y en GitHub.com.

🏆 ClickUp AI cumple todas las funciones:

Los Super Agents están diseñados para gestión de proyectos, marketing, producto e ingeniería, RR. HH., liderazgo y equipo de ventas

Brain responde a las preguntas de cualquier usuario del entorno de trabajo

Los campos personalizados con IA clasifican y enriquecen las tareas sin que nadie necesite conocimientos técnicos

Los agentes de Autopilot funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para toda la organización

En una empresa de 500 personas, quizá 60 sean desarrolladores que utilizan Copilot a diario. ClickUp AI se encarga de las otras 440.

3. Inteligencia siempre activa frente a asistencia desencadenada por el editor

🧑🏻‍💻 Copilot se activa cuando alguien abre su IDE o asigna un problema en GitHub. Si nadie abre VS Code, no ocurre nada. El Coding Agent es el más autónomo, pero solo se activa cuando una persona asigna un problema.

🏆 ClickUp AI funciona de forma continua, independientemente de si alguien le presta atención o no:

Brain enriquece los datos en segundo plano: resume proyectos, rellena Campos personalizados y actualiza bases de conocimiento.

Los agentes de Autopilot supervisan el entorno de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana: señalan los elementos vencidos, clasifican automáticamente las nuevas tareas y agregan resúmenes en el panel.

Los Super Agents son desencadenantes de eventos del flujo de trabajo: cambios de estado, nuevas tareas, menciones, programaciones

El entorno de trabajo se vuelve más inteligente cada hora sin que nadie lo impulse activamente.

4. Profundidad de contexto que establece la conexión entre el código y los resultados empresariales

🧑🏻‍💻 Copilot sabe de código: repositorios, problemas, solicitudes de validación y diferencias entre archivos. No sabe nada de cronogramas de proyectos, carga de trabajo del equipo, dependencias entre funciones ni metas empresariales.

🏆 ClickUp AI enriquece continuamente todo el contexto de trabajo: resúmenes generados por IA, campos personalizados clasificados por IA, información estructurada sobre los proyectos e inteligencia de estado. Cuando Copilot se conecta a través de MCP, puede leer este contexto enriquecido y generar mejores resultados para el desarrollador.

El bucle de retroalimentación:

📚 Lee también: Las mejores herramientas y asistentes de programación con IA

GitHub Copilot frente a ClickUp: la herramienta adecuada para cada caso de uso

Caso de uso La mejor herramienta Por qué Escribir y realizar la edición del código Copilot Nativo de IDE, autocompletado en línea, multimodelo Problema a PR de forma autónoma Agente de programación de Copilot para el código Trabaja en segundo plano, realiza pruebas y abre solicitudes de incorporación de cambios Revisión de código de código Copilot Revisión de Agentic con el contexto completo del proyecto Actualizaciones del estado del proyecto ClickUp AI Siempre activo, generado automáticamente a partir de la actividad real Planificación y seguimiento de sprints ClickUp AI Equilibrio de la carga de trabajo, detección de obstáculos, paneles Borradores de contenido dentro de los documentos ClickUp AI En contexto, enlazado con el resumen y la tarea Preguntas sobre el trabajo Brain Respuestas instantáneas desde tareas, documentos, chat y comentarios Enrutamiento y clasificación de tareas Superagentes Basado en eventos, adaptado al entorno de trabajo y con permisos específicos Notas de reuniones y seguimientos Reuniones con IA Captura automática, creación de elementos Supervisión en segundo plano Agentes de piloto automático 24/7, sin necesidad de indicaciones, siempre en funcionamiento Flujos de trabajo personalizados de alto riesgo Agentes certificados Diseñado específicamente, con compatibilidad con FDE, sin límites Visibilidad entre equipos ClickUp AI Paneles, metas y resúmenes de proyectos para líderes Flujos de trabajo compartidos del equipo Superagentes Visible para la organización, gestionado a nivel de los entornos de trabajo

Copilot se encarga de la inteligencia de código para ingeniería. ClickUp AI se encarga de la inteligencia de trabajo para toda la empresa. Entre los dos, tienes cubiertos todos los equipos y todos los casos de uso.

📚 Lee también: Por qué los equipos están adoptando rápidamente la IA de GitHub Copilot

Qué significa esto para tu organización

Para todos los miembros del equipo

Una IA que funciona en cuanto abres ClickUp, sin necesidad de realizar la configuración del IDE, sin comandos de terminal y sin necesidad de saber programar. Brain responde a tus preguntas, los agentes se encargan del trabajo repetitivo, los campos personalizados clasifican las tareas automáticamente y las notas de las reuniones se escriben solas.

Para tu equipo de ingeniería

Copilot para la programación, la revisión de código y la automatización de problemas. El servidor MCP de ClickUp les proporciona acceso completo al entorno de trabajo desde su IDE. Lo que envían se integra en ClickUp, donde los agentes lo procesan y los paneles se actualizan automáticamente.

Para TI y directivos

Una plataforma de IA regulada con el mismo SSO, los mismos permisos y el mismo nivel de cumplimiento que el resto de ClickUp. Certificada según la norma ISO 42001 para la gestión de la IA, sin retención de datos por parte de los socios de IA y con controles de administración centralizados sobre qué modelos, agentes y capacidades están habilitados. Compáralo con Copilot, que solo regula la IA para el equipo de ingeniería, no para el resto de la organización.

Para la estrategia de IA

ClickUp es independiente del modelo e incluye GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 y 14 modelos de IA de OpenAI, Anthropic y Google. Es posible que tu equipo de ingeniería prefiera la configuración multimodelo de Copilot en el IDE, pero la capa de IA del gráfico de trabajo completo se mantiene coherente independientemente de ello. ClickUp incorpora los modelos más recientes sin necesidad de que nadie tenga que reconstruir flujos de trabajo, volver a entrenar agentes o reconfigurar conexiones MCP.

📮ClickUp Insight: El 13 % de los participantes en nuestra encuesta quiere utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma que utiliza la IA habitualmente en el trabajo. Una posible razón: ¡las preocupaciones de seguridad! Es posible que los usuarios no quieran permitir el uso compartido de datos confidenciales sobre la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve esto llevando la resolución de problemas impulsada por IA directamente a tu entorno de trabajo seguro. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y te ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo tu entorno de trabajo.

Cómo se realiza la conexión entre GitHub Copilot y ClickUp a través de MCP: la arquitectura

La inteligencia del código se reúne con la inteligencia del trabajo

GitHub Copilot es la capa de IA para tu equipo de ingeniería. ClickUp AI es la forma en que esa inteligencia se pone en práctica en toda tu organización.

Brain hace que el entorno de trabajo sea más inteligente desde dentro

Los Super Agents proporcionan a cada equipo compañeros de trabajo con IA que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Copilot realiza la conexión a ese entorno de trabajo mejorado a través de MCP

Juntos, se complementan

No estamos enfrentando a ClickUp AI con Copilot. Abogamos por una configuración que te permita sacar el máximo partido a ambos. Copilot se encarga del código. ClickUp AI se encarga de todo lo demás. Juntos, te ayudan a pasar de entregar código a entregar resultados. De forma más inteligente y rápida.