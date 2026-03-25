Cómo ayuda Amazon Q en la búsqueda de conocimientos internos

Todas las organizaciones tienen un problema de conocimiento. Los informes se encuentran en un lugar, las actualizaciones de los proyectos en otro, y la mitad de los conocimientos del equipo solo están en la bandeja de entrada de alguien. Cuando un empleado necesita una respuesta rápida, o bien pasa 20 minutos buscándola o simplemente le pregunta a un compañero e interrumpe su jornada.

Esta es la pérdida silenciosa de productividad de la que la mayoría de las empresas no hablan.

Amazon Q está diseñado para solucionar eso. Se integra en tus sistemas internos y actúa como un único punto de búsqueda para todos ellos. Haz una pregunta y obtén una respuesta, con fuentes.

En este blog, te explicaremos cómo Amazon Q ayuda en la búsqueda de conocimientos internos y por qué ClickUp, un entorno de trabajo de IA convergente, podría ser la herramienta que le faltaba a tu equipo.

¿Qué es Amazon Q Business?

a través de AWS

Amazon Q Business es un asistente de IA generativa creado por AWS que se conecta a las herramientas y sistemas que tu empresa ya utiliza, como SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack y muchos más.

Una vez establecida la conexión, permite a sus empleados formular preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas extraídas directamente de su contenido interno. Se integra en su infraestructura tecnológica actual, por lo que no es necesario desinstalar ni sustituir nada.

Solo tienes que indicarle tus fuentes, ajustar los permisos y empezará a dar sentido a todo lo que tu organización haya registrado.

📮 ClickUp Insight: Mientras que el 46 % de los participantes en nuestra encuesta afirma tener una rutina consolidada que les ayuda a ponerse en «modo trabajo», el 11 % dice que empieza la mayoría de los días en «modo supervivencia», reaccionando a los mensajes y plazos a medida que surgen. Esto suele ocurrir cuando no hay una entrada clara al comenzar el día. Abres el portátil, empiezan a llover las notificaciones y, antes de que te hayas orientado, el día ya está tomando decisiones por ti. En un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp, las tareas pendientes, los comentarios recientes, las prioridades y los hilos activos ya están conectados en un solo lugar, por lo que puedes abrir el entorno de trabajo y ver inmediatamente qué está activo, qué ha cambiado y qué requiere atención. En lugar de revisar correos electrónicos, chats y notas para reconstruir el contexto, el sistema te ofrece un punto de partida claro, para que puedas empezar el día con más determinación.

Funciones principales de Amazon Q para la búsqueda de conocimientos internos

Amazon Q se basa en unas cuantas capacidades fundamentales que lo hacen realmente útil para el trabajo diario:

Entiende el lenguaje natural: No es necesario recordar el nombre exacto del archivo ni la palabra clave. Puede preguntarle como lo haría a un compañero: «¿Cuál es nuestra política de reembolso para clientes de corporación?», y él encontrará la respuesta.

Extrae información de múltiples fuentes a la vez: en lugar de tener que alternar entre Confluence, SharePoint y tus wikis internos, Amazon Q busca en todos ellos de una sola vez y ofrece una única respuesta consolidada.

Respeta tus permisos actuales: Esto es muy importante. Amazon Q no muestra a los empleados contenido que no deben ver. Si un documento está restringido, sigue estando restringido, incluso en los resultados de búsqueda.

Cita sus fuentes: Cada respuesta incluye una referencia a la fuente de la información. Así, los empleados pueden hacer clic en un resumen y verificarlo por sí mismos.

Se vuelve más inteligente con el tiempo: A medida que más personas lo utilizan y se añade más contenido, Amazon Q mejora su capacidad para comprender lo que necesita su organización, no solo lo que se le pregunta.

📖 Lea también: Cómo crear flujos de trabajo de DevOps con Amazon Q

Cómo Amazon Q Business potencia la búsqueda de conocimientos internos en la empresa

a través de AWS

Cuando haces una pregunta, ¿qué ocurre realmente entre bastidores? Se trata de un flujo de trabajo bien definido que garantiza que obtengas respuestas relevantes y precisas basadas en los datos de tu empresa.

El proceso funciona así:

El usuario envía una pregunta: Haces una pregunta en lenguaje natural a través de la interfaz web o de una integración como Slack Procesamiento de consultas: El sistema analiza su consulta para comprender su intención y determinar qué fuentes de datos podrían contener la respuesta. Recuperación: A continuación, realiza una búsqueda en todos los repositorios conectados, asegurándose de respetar los permisos individuales de cada usuario. Clasificación y filtrado: A partir de los resultados de la búsqueda, identifica y extrae los fragmentos de texto más relevantes. Generación: El modelo de IA toma estos fragmentos de información y los sintetiza en una única respuesta coherente. Cita: Por último, incluye enlaces a los documentos originales para que puedas verificar la información.

Todo este proceso se conoce como Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Se trata de un enfoque muy eficaz, ya que basa las respuestas de la IA en los datos reales de su empresa. Esto reduce drásticamente el riesgo de «alucinaciones» de la IA (respuestas inventadas) y garantiza que la información esté siempre tan actualizada como sus documentos más recientes.

💡 Consejo profesional: Utiliza títulos descriptivos y ricos en palabras clave para cada documento, de modo que aparezcan en los resultados relevantes. Añade un «tl;dr» o un resumen ejecutivo al principio de las guías extensas para ayudar a los lectores a encontrar respuestas rápidamente.

Cómo conectar fuentes de datos a Amazon Q

Para empezar a utilizar Amazon Q hay que realizar una pequeña configuración, pero es un proceso sencillo. En primer lugar, necesitarás algunas cosas:

Una cuenta de AWS con los permisos adecuados

Acceso de administrador a las fuentes de datos que desees conectar (como Google Drive o Confluence)

Una aplicación empresarial de Amazon Q creada en su consola de AWS

a través de AWS

Una vez que tenga eso:

Accede a la consola de Amazon Q Business y realiza la selección de la aplicación que has creado Seleccione «Añadir fuente de datos» y elija la herramienta que desea conectar de la biblioteca de conectores Autentica la conexión utilizando el método requerido, como OAuth o una clave de API Configure sus ajustes de sincronización seleccionando las carpetas, canales o repositorios específicos que desea indexar Ajuste la frecuencia de sincronización para decidir con qué frecuencia Amazon Q debe buscar información nueva o actualizada Asigne campos de metadatos como «autor» o «fecha de creación» para facilitar el filtrado de los resultados de búsqueda posteriormente Ejecute la sincronización inicial y observe su progreso en la consola Prueba algunas consultas para asegurarte de que tu contenido se puede buscar y de que los permisos funcionan como se espera.

Si tienes algún problema, comprueba primero los permisos del conector y los registros de sincronización. Los problemas de permisos suelen deberse a una correlación incorrecta del proveedor de identidad. Además, ten paciencia. Las sincronizaciones iniciales de gran volumen pueden tardar varias horas.

📖 Lea también: Cómo ayuda Amazon Q en la generación de código

Limitaciones y retos habituales de Amazon Q para la recuperación de conocimientos

Amazon Q es una herramienta sólida, pero no es perfecta. Como cualquier sistema de IA, presenta algunas imperfecciones que conviene conocer antes de implementarla en su equipo. Tenga en cuenta estas limitaciones en la práctica:

Dependencia del ecosistema de AWS: Funciona mejor si ya forma parte del ecosistema de AWS. Si su organización ha realizado una inversión considerable en otros proveedores de nube, es posible que se encuentre con algunas dificultades.

Lagunas en la cobertura de los conectores: Aunque hay más de 40 conectores, si su equipo utiliza un sistema especializado o heredado/a, es posible que tenga que crear una integración personalizada.

La calidad de las respuestas varía según el contenido: La IA es tan buena como los datos que le proporciones. Si tus documentos de origen están mal estructurados, desactualizados o son contradictorios, obtendrás respuestas menos precisas.

Coste a gran escala: El precio se basa en el número de usuarios y el volumen de datos. Para las grandes empresas con amplias El precio se basa en el número de usuarios y el volumen de datos. Para las grandes empresas con amplias bases de conocimientos internos , esto puede suponer un gasto significativo.

Personalización limitada: Dispone de menos flexibilidad para ajustar el comportamiento del modelo de IA en comparación con la creación de su propia solución RAG personalizada desde cero.

Curva de aprendizaje para los administradores: El ajuste de los conectores, los permisos y las medidas de seguridad requiere un buen nivel de experiencia en AWS.

Optimice la gestión del conocimiento interno con ClickUp

El conocimiento interno suele dispersarse entre diferentes herramientas. Los equipos almacenan los procesos en documentos, las actualizaciones en hilos de chat y las decisiones en tareas que nadie vuelve a consultar. Con el tiempo, la información se vuelve más difícil de encontrar, menos fiable y más difícil de utilizar.

ClickUp ofrece un entorno de trabajo donde la documentación, las conversaciones y la ejecución permanecen conectadas. En lugar de gestionar bases de conocimiento dispersas, los equipos crean un sistema en el que la información evoluciona al mismo tiempo que el trabajo real. Esto reduce la proliferación de soluciones SaaS y elimina los constantes cambios de contexto durante las operaciones diarias.

Crea una base de conocimientos estructurada con ClickUp Documentos

Crea y organiza el conocimiento interno con ClickUp Documentos

ClickUp Docs sirve de base para el conocimiento interno. Los equipos crean, organizan y mantienen los documentos directamente dentro del entorno de trabajo donde se lleva a cabo el trabajo.

Supongamos que un equipo de soporte al cliente crea una base de conocimientos interna para gestionar las solicitudes de reembolso. Crean un documento titulado «Directrices para la gestión de reembolsos» y lo estructuran en secciones claras, como normas de elegibilidad, casos excepcionales y pasos de escalado. Cada sección incluye enlaces a tareas reales de soporte al cliente en las que se aplican esas normas.

La documentación ofrece compatibilidad con contenido estructurado a través de:

Títulos que organizan documentos de procesos extensos

Tablas que definen reglas, como los criterios de elegibilidad para reembolsos

Listas con viñetas que describen los flujos de trabajo paso a paso

Incrustaciones que incluyen recursos de soporte, como archivos de diseño u hojas de cálculo

Por ejemplo, un responsable de asistencia actualiza las normas de reembolso tras un cambio en la política. El documento se actualiza de inmediato y los agentes consultan la última versión mientras resuelven los tickets.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo crear una base de conocimientos interna en ClickUp:

Recupera y aplica conocimientos al instante con ClickUp Brain

A medida que aumenta la documentación, los equipos necesitan respuestas rápidas sin tener que buscar en múltiples páginas. ClickUp Brain recupera y aplica el conocimiento en documentos, tareas y conversaciones.

Recupera y aplica conocimientos con ClickUp Brain

Imagina que un nuevo agente de soporte gestiona una solicitud de reembolso compleja que implica devoluciones parciales. En lugar de revisar toda la base de conocimientos, le pregunta a ClickUp Brain:

📌 Prueba esta indicación: ¿Cuál es la política de reembolso para devoluciones parciales y qué pasos debo seguir?

ClickUp Brain analiza los elementos relevantes del entorno de trabajo y ofrece una respuesta concisa que incluye el proceso correcto y enlaces a la documentación de origen.

ClickUp Brain ofrece compatibilidad con flujos de trabajo de conocimiento como:

Resumir documentos largos en respuestas rápidas

Extraiga los pasos clave de la documentación de los procesos

Muestra tareas o debates relevantes relacionados con un tema

Aclare las políticas utilizando ejemplos reales de trabajos anteriores

Amplíe el acceso al conocimiento con ClickUp Brain MAX

A medida que las organizaciones crecen, el conocimiento se dispersa por múltiples sistemas. ClickUp Brain MAX reúne toda esa información mediante la búsqueda de corporación y la entrada de voz.

Busca y recopila conocimientos con ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX incluye dos funciones clave:

Por ejemplo, un gestor de proyectos termina una llamada con un cliente y registra las novedades clave mediante la función «Talk to Text». ClickUp Brain MAX convierte la entrada de voz en notas estructuradas que se pueden pegar en un documento.

Localice archivos en todas las aplicaciones conectadas con ClickUp Enterprise Search

Al mismo tiempo, Enterprise Search permite a los equipos encontrar información en múltiples herramientas. Supongamos que un responsable de operaciones necesita localizar una actualización de un proceso en Figma, que se documentó en un documento de ClickUp.

Una sola búsqueda dentro de ClickUp Brain MAX recupera ambas fuentes.

💡 Consejo profesional: Añade una sección de «Términos de búsqueda» al final de los documentos técnicos para incluir jerga interna, acrónimos o errores ortográficos comunes. Esta técnica garantiza que, al buscar «PTO», también aparezca el documento «Política de vacaciones y permisos».

El conocimiento rara vez se encuentra en una sola plataforma. Los equipos utilizan herramientas como Google Drive, Dropbox y Figma para gestionar diferentes partes de su flujo de trabajo. Las integraciones de ClickUp conectan esas herramientas con el sistema de conocimiento.

Conecta herramientas externas como Figma a tu sistema de conocimiento mediante las integraciones de ClickUp

Por ejemplo, puedes:

Sincroniza los archivos de Google Drive para que los documentos aparezcan dentro de las tareas relevantes

Convierte las conversaciones de Slack en tareas que recojan las decisiones clave

Adjunta diseños de Figma directamente a la documentación del producto

Conecta las herramientas de soporte para que la información de los tickets se incorpore a las actualizaciones del conocimiento

Supongamos que un equipo de producto actualiza la documentación de una función tras revisar los cambios de diseño en Figma. El archivo de diseño se adjunta directamente al documento, y la información actualizada se refleja en el mismo entorno de trabajo donde se encuentran las tareas.

Este enfoque garantiza que el conocimiento permanezca vinculado a la ejecución en todas las herramientas, en lugar de perderse en sistemas aislados.

Un usuario comenta:

Me gustan las herramientas de IA de ClickUp, especialmente Superagent [sic], ya que me ayudan a crear una base de conocimientos para nuestras operaciones empresariales y a responder preguntas rápidamente cuando necesito una respuesta rápida. También valoro las automatizaciones que ofrece ClickUp, que fueron una de las razones por las que me gustó el cambio desde Monday.com. Aunque hubo una curva de aprendizaje, la IA facilitó la configuración inicial.

Me gustan las herramientas de IA de ClickUp, especialmente Superagent [sic], ya que me ayudan a crear una base de conocimientos para nuestras operaciones empresariales y a responder preguntas rápidamente cuando necesito una respuesta rápida. También valoro las automatizaciones que ofrece ClickUp, que fueron una de las razones por las que me gustó el cambio desde Monday.com. Aunque hubo una curva de aprendizaje, la IA facilitó la configuración inicial.

Buenas prácticas para los sistemas de búsqueda interna de la corporación

Conseguir que su equipo utilice una herramienta de forma eficaz es donde empieza el verdadero trabajo. Tanto si elige Amazon Q como otra solución, siga estas buenas prácticas.

Audita primero tus fuentes de conocimiento: Audita tus fuentes de conocimiento antes de realizar cualquier conexión para averiguar dónde se encuentra tu información más importante. Identifica archivos duplicados, documentos obsoletos y lagunas de conocimiento

Empiece con casos de uso de gran valor: No intente hacerlo todo a la vez. Empiece centrándose en las preguntas más frecuentes o en los temas más buscados para demostrar rápidamente el valor de la herramienta.

Defina claramente las responsabilidades: Asigne a alguien la responsabilidad de mantener las fuentes de datos conectadas y revisar la calidad de las respuestas de la IA.

Supervisar y repetir: Presta atención a las búsquedas que fallan o que arrojan resultados deficientes. Utiliza esta información para mejorar tu contenido o ajustar la configuración de la herramienta.

Respete los límites de permisos: Compruebe dos y tres veces que su solución de búsqueda respeta los controles de acceso existentes. La IA nunca debe convertirse en una puerta trasera para acceder a información restringida.

📖 Lea también: Cómo utilizar Amazon Q para la gestión del conocimiento de la corporación

Deja de buscar y empieza a hacer las cosas pendientes con ClickUp

Herramientas como Amazon Q mejoran la forma en que los equipos realizan búsquedas. Los empleados formulan preguntas en lenguaje sencillo y obtienen respuestas extraídas de distintos sistemas, con contexto y fuentes. Esto reduce el tiempo dedicado a buscar y ayuda a las personas a encontrar lo que necesitan sin interrumpir a los demás.

Sin embargo, encontrar respuestas es solo una parte del flujo de trabajo. El trabajo continúa después de eso. Los equipos deben aplicar lo que encuentran, actualizar la documentación, colaborar y avanzar en las tareas. Cuando el conocimiento se mantiene separado de la ejecución, las cosas vuelven a ralentizarse.

Ahí es donde ClickUp cambia la forma de trabajar de los equipos. El conocimiento, las tareas, los documentos y las conversaciones permanecen conectados en un solo lugar. ClickUp Brain recupera respuestas, Docs contiene procesos estructurados y los flujos de trabajo avanzan sin necesidad de cambiar de herramienta.

La búsqueda te ayuda a comprender. ClickUp te ayuda a actuar.

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Preguntas frecuentes

Amazon Q Business se utiliza para ayudar a los empleados a buscar información en los conocimientos internos de la empresa utilizando lenguaje natural. Se conecta a herramientas como SharePoint, Confluence, Slack y Salesforce, y ofrece respuestas contextualizadas con referencias a las fuentes para que los equipos puedan encontrar la información más rápidamente.

Amazon Q mejora la búsqueda de información interna mediante una conexión a múltiples fuentes de datos de la corporación, recuperando la información más relevante y generando respuestas en lenguaje sencillo. En lugar de buscar manualmente en diferentes herramientas, los empleados pueden formular una pregunta y obtener una respuesta consolidada basada en el contenido de la corporación.

Sí. Amazon Q está diseñado para respetar los permisos de usuario existentes de los sistemas conectados, por lo que los empleados solo ven el contenido al que ya tienen autorización para acceder. Los archivos restringidos siguen estando restringidos, incluso cuando los usuarios realizan búsquedas a través de Amazon Q.

Amazon Q aún puede enfrentarse a retos como la calidad desigual de las respuestas cuando el contenido de origen está desactualizado o mal estructurado, una personalización limitada en comparación con los sistemas RAG personalizados, la falta de conectores para herramientas especializadas y unos costes más elevados a gran escala. Además, funciona mejor para las organizaciones que ya han invertido en el ecosistema de AWS.

Amazon Q ayuda a los equipos a encontrar respuestas en los sistemas empresariales conectados. ClickUp va más allá al conectar el conocimiento con la ejecución. Con ClickUp Brain, Docs, tareas y conversaciones en un único entorno de trabajo, los equipos no solo pueden recuperar información, sino también actualizar la documentación, asignar trabajo y hacer avanzar los proyectos sin tener que cambiar de herramienta.