Cómo ayuda Amazon Q con la generación de código

Se suponía que la solicitud de validación sería solo unas pocas líneas para conectar una API y una prueba rápida, terminada antes de la cena. En cambio, son las 11:47 p. m. y la compilación está fallando por razones ocultas en algún lugar de un módulo heredado/a que nadie ha tocado en años. El ingeniero más nuevo está buscando silenciosamente en Google acrónimos que nunca le enseñaron durante su incorporación.

Este trabajo repetitivo y los conocimientos tribales atrapados en repositorios antiguos suelen agotar a los equipos.

Amazon Q Developer se ha diseñado para resolver este tipo de problemas. Entiende su código base, sus servicios y su contexto, de modo que escribir código es como continuar una conversación en la que ya está inmerso.

En este artículo, exploraremos cómo Amazon Q ayuda con la generación de código, las funciones clave en las que confían los desarrolladores de software y los equipos para los que funciona mejor.

Como bonus, también abordaremos qué ocurre cuando la generación de código por sí sola no es suficiente y por qué algunos equipos recurren a sistemas más completos como ClickUp. 🤩

¿Qué es Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer es el asistente de IA generativa de AWS creado para ayudar a los desarrolladores y profesionales de TI a crear, operar, gestionar y optimizar aplicaciones en Amazon Web Services.

Aporta asistencia basada en IA directamente a las herramientas de desarrollo , como IDE (VS Code, JetBrains, Visual Studio), la línea de comandos, la consola de AWS e incluso aplicaciones de chat como Slack y Microsoft Teams.

En esencia, se trata de un colaborador impulsado por IA que comprende preguntas en lenguaje natural sobre su código, arquitectura, estructura de proyectos y buenas prácticas, y ofrece respuestas relevantes y prácticas. Conoce a fondo los recursos de AWS y los flujos de trabajo de desarrollo reales, gracias a su base en Amazon Bedrock, la plataforma generativa impulsada por IA de AWS.

🔍 ¿Sabías que...? La «crisis del software » de la década de 1960 se refiere a la incapacidad del desarrollo de software para seguir el ritmo de los rápidos avances del hardware, lo que resultó en proyectos costosos, retrasados, poco fiables y complejos. Acuñado en la conferencia de la OTAN de 1968, puso de relieve el fracaso, por ejemplo, del OS/360 de IBM, lo que condujo al nacimiento de la ingeniería de software.

Cómo empezar con Amazon Q Developer

A continuación, le ofrecemos una descripción clara y detallada de cómo empezar a utilizar Amazon Q Developer sin cambiar su forma de trabajar ni aprender un nuevo flujo de trabajo. 👇

Paso n.º 1: elija dónde desea utilizar Amazon Q Developer

Amazon Q Developer realiza el trabajo en múltiples entornos, por lo que puede empezar por donde le resulte más cómodo.

Puede utilizarlo en:

IDE: JetBrains (IntelliJ IDEA y otros), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Línea de comandos: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

Consola de administración de AWS: directamente dentro de su cuenta de AWS.

GitLab Duo con Amazon Q: vista previa para usuarios autogestionados de GitLab Ultimate.

Experiencia web para desarrolladores de Amazon Q: para tareas de transformación y modernización.

Si ya escribe código en un IDE o terminal, ese es el lugar más rápido para empezar.

Paso n.º 2: Instalar Amazon Q Developer

La instalación solo lleva unos minutos.

➡️ Para IDE:

Descargue el complemento Amazon Q Developer para su editor.

Los IDE con compatibilidad incluyen JetBrains, VS Code, Visual Studio y Eclipse.

➡️ Para la línea de comandos:

Descargue la CLI para desarrolladores de Amazon Q para su sistema operativo.

Funciona en macOS, Linux y Windows.

Una vez instalado, Amazon Q se integra en su editor o terminal, sin necesidad de una aplicación independiente.

🔍 ¿Sabías que...? El perfeccionismo es un factor importante que contribuye al agotamiento en el desarrollo de software, a menudo alimentado por la naturaleza binaria del código: o funciona o no funciona. Esta realidad de «todo o nada», combinada con la subjetividad, a menudo atrapa a los desarrolladores en un ciclo de refactorización interminable y dudas sobre sí mismos.

Paso n.º 3: realice la autenticación de su cuenta

Después de la instalación, deberá iniciar sesión para que Amazon Q pueda personalizar las respuestas y acceder al contexto de AWS.

Puede realizar la autenticación utilizando:

Este paso realiza la conexión segura de Amazon Q a su entorno AWS.

Paso n.º 4: Empiece a utilizar Amazon Q Developer

Una vez realizada la autenticación, puede empezar a realizar el trabajo inmediatamente.

En los IDE, Amazon Q Developer aparece directamente en la barra de actividades o como una ventana de herramienta dedicada, dependiendo del editor que utilice. Puede chatear con él mientras realiza el trabajo, generar código nuevo, refactorizar la lógica existente o hacer preguntas sobre su proyecto, errores específicos o servicios de AWS.

En la línea de comandos, Amazon Q Developer está disponible directamente en su terminal. Puede invocarlo directamente para generar fragmentos de código, obtener explicaciones o solicitar sugerencias durante las revisiones de código, todo ello sin salir de la CLI ni interrumpir su flujo de trabajo.

🔍 ¿Sabías que...? El ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), presentado en 1946, pesaba más de 27 toneladas y contenía 18 000 tubos de vacío. En lugar de escribir código como hacemos hoy en día, los primeros programadores tenían que enchufar y desenchufar cables y realizar ajustes en los interruptores para que realizara cálculos, un mundo muy diferente al de los IDE modernos.

Paso n.º 5: Utilice Amazon Q Developer en la consola de AWS (opcional)

Si dedica más tiempo a gestionar la infraestructura que a escribir código, la consola es una excelente entrada.

Inicie sesión en la consola de administración de AWS (o cree una cuenta gratuita de AWS).

Seleccione el icono de Amazon Q en la barra lateral de la página de Inicio de la consola.

Haga preguntas sobre los servicios, las configuraciones o las buenas prácticas de AWS.

Dentro de la consola, Amazon Q también puede:

Ayude a solucionar problemas de red con VPC Reachability Analyzer.

Recomiende los tipos de instancias de Amazon EC2 adecuados en función de su carga de trabajo y contexto de uso.

Esto agiliza y facilita la toma de decisiones arquitectónicas y operativas.

Funciones clave de Amazon Q para desarrolladores para la generación de código

Amazon Q Developer se centra en acelerar el trabajo diario de codificación mediante la integración de la IA directamente en el proceso de desarrollo. Estas son algunas de las funciones principales de este agente de IA para la codificación:

Sugerencias de código en línea y autocompletado

Amazon Q Developer proporciona sugerencias de código en línea en tiempo real mientras escribe, lo que le ayuda a escribir código más rápido sin interrumpir su proceso de codificación. Una vez que instala la extensión Amazon Q, estas sugerencias se habilitan de forma predeterminada: solo tiene que empezar a escribir código o comentarios, y Q comenzará a responder.

a través de AWS

Mientras escribe, Amazon Q analiza:

Su línea de código o comentario actual

Código escrito anteriormente en el mismo archivo

Nombres de archivo, variables, constantes y funciones que ya están definidos.

Servicios de AWS, bases de código existentes, SDK y bibliotecas que utiliza.

Basándose en este contexto, ofrece sugerencias que pueden tener un intervalo que va desde:

Una sola línea de código

Una instrucción o bloque completado

Una función completa con gestión de errores y comentarios.

Verá sugerencias precisas en línea en su editor y podrá aceptarlas al instante con el teclado. Si una sugerencia no es lo que desea, puede seguir escribiendo.

Con el tiempo, estas sugerencias se pueden personalizar para que se adapten a las bibliotecas internas de su equipo, la lógica propia y el estilo de codificación preferido. El autocompletado resulta menos genérico y más acorde con el funcionamiento real de su código base, lo que mejora la productividad de los desarrolladores.

🧠 Dato curioso: En 1953, John W. Backus y su equipo de IBM desarrollaron Speedcoding (o Speedcode) para aliviar la inmensa dificultad de programar el ordenador IBM 701 utilizando código máquina sin procesar. Esa tensión entre la facilidad de desarrollo y la eficiencia es uno de los primeros impulsos documentados hacia la automatización en la codificación.

Traducción de lenguaje natural a código

Amazon Q Developer también le permite escribir código utilizando lenguaje sencillo. En lugar de empezar desde un archivo en blanco o buscar ejemplos, puede describir lo que desea crear y Q traduce esa intención en código funcional.

a través de AWS

Puede hacer cosas como:

Describa la funcionalidad en un comentario y obtenga una función completa generada.

Pida a Q que cree API, controladores Lambda o lógica de configuración en un lenguaje sencillo.

Explique lo que quiere que suceda, no cómo escribirlo línea por línea.

Por ejemplo, puede escribir un comentario como «Crear un bucket S3 y almacenar las cargas de los usuarios», y Amazon Q puede generar el código, las importaciones y las llamadas al SDK de AWS necesarios basándose en esa descripción.

Este enfoque de lenguaje natural también funciona para tareas más estructuradas:

Traducción de definiciones de infraestructura entre formatos (como la conversión de un marco IaC a otro mediante la CLI).

Generación de código repetitivo para aplicaciones sin servidor.

Creación de lógica de configuración, permisos y definiciones de recursos basados en una breve indicación.

Personalización del código para su código base

De forma predeterminada, las herramientas de IA le ofrecen sugerencias genéricas. Sin embargo, Amazon Q Developer va un paso más allá al permitirle personalizar la generación de código y las respuestas de chat utilizando su propio código base privado. Esto significa que Q sabe cómo escribir código y aprende cómo escribe código su equipo.

a través de AWS

La personalización del código está disponible como parte del nivel Amazon Q Developer Pro y la configura un administrador.

El proceso sigue un flujo claro:

Conecte sus repositorios de código: el administrador conecta de forma segura repositorios de GitHub, GitLab, Bitbucket o Amazon S3. Crear la personalización: Amazon Q analiza el código y crea un modelo personalizado. Una puntuación de evaluación muestra la eficacia probable de la personalización. Activar y controlar el acceso: la personalización se activa y se realiza un uso compartido con usuarios o equipos específicos. Úselo en el IDE: los desarrolladores seleccionan el perfil personalizado en IDE con compatibilidad, como VS Code o JetBrains, y comienzan a recibir inmediatamente sugerencias y respuestas de chat personalizadas.

El modelo se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en su código base, de modo que las recomendaciones se mantengan actualizadas a medida que su sistema evoluciona.

❗️ Nota: Todo el código utilizado para la personalización permanece privado para su organización. No se utiliza para entrenar modelos básicos de AWS, y las sugerencias personalizadas solo son visibles para los desarrolladores autorizados dentro de su cuenta.

Capacidades de agente para tareas complejas

Amazon Q Developer no se limita a sugerir código o responder preguntas. También puede actuar como agente, lo que significa que puede planificar, razonar y ejecutar tareas complejas de varios pasos en su nombre con un mínimo de idas y venidas.

a través de AWS

Usted describe la meta en lenguaje natural y Amazon Q averigua cómo alcanzarla. Desglosa la solicitud en pasos lógicos, decide qué herramientas utilizar, realiza las acciones y sigue iterando hasta completar la tarea.

Incluye agentes diseñados específicamente, cada uno de ellos centrado en una parte concreta del ciclo de vida del desarrollo de software. Estos son algunos de ellos, que le ayudarán a utilizar la IA de forma eficiente en el desarrollo de software:

1. Agente de desarrollo (/dev)

Cuando esté listo para crear una nueva función o corregir una incidencia, este es el agente al que debe recurrir en primer lugar. Le ayuda a implementar funciones o corregir incidencias en varios archivos. Usted describe el cambio en lenguaje sencillo y el agente analiza su código base existente, crea un plan paso a paso y le muestra lo que pretende modificar.

Esto resulta especialmente útil para cambios que abarcan varias capas, como la actualización conjunta de API, lógica empresarial y configuración.

🧠 Dato curioso: El emblemático programa «Hello, World!» se hizo famoso en la década de 1970 como el primer programa estándar para principiantes, consolidando su lugar en la cultura de la programación gracias al trabajo de Brian Kernighan en Bell Laboratories.

2. Agente de pruebas (/test)

Una vez que el código está en su lugar, el siguiente paso obvio es realizar pruebas, y el agente se encarga de ello, centrándose en mejorar la cobertura de las pruebas. Identifica lo que hay que probar, genera pruebas unitarias (incluidos casos extremos y escenarios de fallo), crea simulaciones cuando es necesario y ejecuta las pruebas dentro de su IDE.

3. Agente de revisión (/review)

Antes de combinar nada, es recomendable contar con una segunda opinión. Ahí es donde entra en juego el agente de revisión. Actúa como un revisor de código automatizado, analizando su código en busca de riesgos de seguridad, problemas de calidad e infracciones de las buenas prácticas, como credenciales expuestas, consultas inseguras o un manejo deficiente de los errores.

4. Agente de documentación (/documento)

Y una vez que todo está listo para su envío, la documentación suele convertirse en el último problema. El agente de documentación se encarga de ello generando o actualizando la documentación del proyecto mediante el análisis del código base.

Puede crear o actualizar archivos README, explicar API y documentar componentes clave, para que no tenga que escribir todo manualmente.

Casos de uso de Amazon Q para equipos de desarrollo

Desde acelerar el desarrollo de funciones hasta simplificar los flujos de trabajo nativos de la nube, Amazon Q Developer está diseñado para equipos que crean y mantienen aplicaciones en AWS.

Estos casos de uso muestran dónde encaja mejor en los flujos de trabajo de ingeniería reales, cómo los equipos lo aplican más allá de las sugerencias básicas de código y cómo el aprovechamiento de estas prácticas asistidas por IA puede ayudarle a convertirse en un mejor programador.

Genere pruebas unitarias para proyectos existentes

Con Amazon Q Developer, escribir pruebas unitarias deja de ser una tarea manual y lenta para convertirse en parte de su flujo de trabajo diario. En lugar de crear casos de prueba a mano, se desencadena el agente de pruebas unitarias con una simple indicación /test dentro de su IDE.

📌 Cómo funciona en la práctica:

Puede resaltar una función o ejecutar /test directamente en el chat de Amazon Q. Q analiza su código base, comprende su contexto y genera automáticamente pruebas unitarias relevantes. Esto incluye rutas comunes, casos extremos y escenarios de error que son fáciles de pasar por alto.

⚡️ Por qué es útil:

Genera archivos de prueba o los añade a los ya existentes.

Crea simulaciones y gestiona excepciones.

Mejora la cobertura sin trabajo repetitivo.

Antes de añadir nada, Amazon Q solicita su aprobación. Usted revisa los cambios, acepta lo que desea y mantiene el control total.

El resultado es una cobertura de pruebas más rápida, un código más fiable y más tiempo dedicado a crear funciones en lugar de escribir pruebas repetitivas.

Refactorice y optimice el código heredado/a

El código heredado/a suele ralentizar a los equipos con una lógica compleja, patrones obsoletos y cambios arriesgados. Amazon Q Developer le ayuda a limpiarlo de forma segura, directamente desde su IDE.

📌 Cómo refactorizar con Amazon Q:

Abra el archivo, resalte el código que desea mejorar y pida a Amazon Q que lo refactorice u optimice utilizando una simple indicación como «simplificar esta lógica» u «optimizar para el rendimiento».

Amazon Q presenta primero un plan claro y detallado que explica:

¿Qué cambiará?

Por qué es necesario el cambio

¿Cómo mejora la legibilidad, el rendimiento o la facilidad de mantenimiento?

Puede hacer preguntas, perfeccionar el enfoque o detenerlo por completo. Una vez aprobado, el código actualizado se puede insertar con un solo clic. En muchos casos, Q también actualiza o genera pruebas para que pueda validar los cambios inmediatamente.

Acelere la incorporación de nuevos desarrolladores

La incorporación suele implicar revisar código desconocido, documentos obsoletos y muchas preguntas. Amazon Q Developer agiliza este proceso al actuar como una guía integrada dentro del IDE.

📌 Así es como ayuda:

Comprenda el código base más rápidamente: los nuevos desarrolladores pueden pedir a Amazon Q que les explique archivos, funciones o flujos de trabajo y obtener respuestas directamente relacionadas con el código real.

Rellene automáticamente los huecos en la documentación: mediante el agente /doc , Q puede generar archivos README o documentación a nivel de carpeta analizando el repositorio. Esto ayuda a los nuevos empleados a comprender rápidamente la arquitectura, el flujo de datos y los componentes clave.

Aprenda los estándares con la práctica: Amazon Q genera código que sigue los patrones existentes y las bibliotecas internas, lo que ayuda a los nuevos desarrolladores a escribir código correcto desde el primer día.

📖 Lea también: Plantillas de desarrollo de software

Buenas prácticas para la generación de código para desarrolladores de Amazon Q

Amazon Q Developer funciona mejor cuando se trata como un programador inteligente en pareja. A continuación se indican algunas prácticas que le ayudarán a obtener resultados precisos y útiles, al tiempo que mantiene su código bajo control.

Comience con la estructura existente: añada importaciones, definiciones de clases o esqueletos de funciones antes de pedir a Q que genere la lógica, para que comprenda el alcance y la intención.

Mantenga los archivos centrados: divida la lógica no relacionada en archivos o módulos separados para evitar confundir el modelo con un contexto mixto.

Utilice el chat para tareas complejas: pase de las sugerencias en línea al panel de chat cuando la tarea requiera explicación, iteración o razonamiento paso a paso.

Sea específico y concreto: haga una mención del lenguaje, del marco, de la versión y del resultado esperado en lugar de hacer preguntas generales.

Incluya entradas reales: pegue fragmentos de código relevantes, mensajes de error o datos de muestra para que Q pueda razonar sobre el problema real.

Lea antes de aceptar: Compruebe que el código generado sea correcto, no presente problemas de seguridad y se ajuste a las metas de su proyecto.

Limitaciones de Amazon Q Developer

Amazon Q Developer es potente, pero incluso los mejores editores de código tienen sus propios límites. Debe conocer las cuotas, los límites técnicos y las restricciones operativas de la herramienta para planificar su uso de forma realista y evitar sorpresas a medida que aumenta su adopción.

Límite mensual de transformaciones de código: restringe las transformaciones de código automatizadas a 4000 líneas de código al mes en el nivel Pro, agregadas a nivel de cuenta.

Límite para los flujos de trabajo impulsados por agentes: solo permite 30 invocaciones de agentes al mes en IDE y Amazon CodeCatalyst para agentes de desarrollo.

Restringir los resúmenes de solicitudes de validación: genera hasta 20 resúmenes de solicitudes de validación al mes en CodeCatalyst.

Reducción de la capacidad en los niveles gratuitos: Se aplican cuotas más bajas para los usuarios de AWS Builder ID e IAM en comparación con los usuarios del nivel Pro.

Aplique límites de tamaño a las indicaciones: acepta un máximo de 4000 caracteres por indicación de chat, lo que puede limitar las solicitudes muy grandes o complejas.

Requiere validación humana: en ocasiones genera código incompleto o incorrecto, lo que hace obligatoria la revisión por parte del desarrollador.

Limita los flujos de trabajo avanzados: dificulta la automatización de gran volumen o altamente especializada sin soporte de nivel empresarial.

📮 ClickUp Insight: El 12 % de los encuestados afirma que los agentes de IA son difíciles de configurar o conectar a sus herramientas, y otro 13 % afirma que hay demasiados pasos para realizar tareas sencillas con los agentes. Los datos deben introducirse manualmente, los permisos deben redefinirse y cada flujo de trabajo depende de una cadena de integraciones que puede romperse o desviarse con el tiempo. ¿Buenas noticias? No es necesario «conectar» los Superagentes de ClickUp a sus tareas, documentos, chats o reuniones. Están integrados de forma nativa en su entorno de trabajo y utilizan los mismos objetos, permisos y flujos de trabajo que cualquier otro compañero de trabajo humano. Dado que las integraciones, los controles de acceso y el contexto se heredan del entorno de trabajo de forma predeterminada, por defecto, los agentes pueden actuar inmediatamente en todas las herramientas sin necesidad de realizar conexiones personalizadas. ¡Olvídese de configurar los agentes desde cero!

Alternativa a Amazon Q Developer

Amazon Q Developer funciona bien cuando su necesidad principal es la asistencia en la codificación a nivel de IDE, especialmente dentro del ecosistema de AWS. Sin embargo, a medida que los equipos crecen, muchos se topan con sus límites y con la realidad de que el envío de software implica mucho más que simplemente escribir código. El desarrollo de software moderno necesita un sistema todo en uno, sin obligar a los desarrolladores a unir cinco herramientas diferentes.

Aquí es donde entra en juego ClickUp for Software Teams, el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que conecta la planificación, la ejecución, la documentación, la colaboración y el código en un solo lugar. Abarca todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), con IA integrada directamente en cada capa de trabajo, lo que elimina la dispersión del trabajo.

Esto significa que ClickUp comprende el contexto completo del proyecto: en qué consiste la tarea, por qué es importante, quién es el responsable, en qué fase del sprint se encuentra y qué documentación existe ya al respecto.

Veamos cómo la plataforma va más allá de la asistencia a nivel de IDE para convertirse en una verdadera alternativa a Amazon Q Developer. 💁

Responda a preguntas de trabajo con ClickUp Brain

Los LLM son excelentes para comprender el lenguaje. Pero sin un contexto real, siguen haciendo conjeturas.

ClickUp Brain es una herramienta de IA sensible al contexto que integra todo lo que hay en su entorno de trabajo. Reúne las tareas, los documentos, las conversaciones y el historial de proyectos de ClickUp para que sus respuestas reflejen lo que realmente está sucediendo, y no solo lo que se ha escrito en una indicación.

Genere especificaciones técnicas directamente a partir de tareas, notas de relaciones públicas o debates de ingeniería con ClickUp Brain.

Esto es lo que los equipos pueden hacer con esta IA para equipos de software:

Resuma el progreso del sprint, los obstáculos y las decisiones utilizando datos del proyecto en tiempo real.

Haga preguntas y obtenga respuestas basadas en el historial de tareas reales.

Cree fragmentos de código dentro de documentos o tareas utilizando indicaciones en lenguaje natural.

Correlacione las evaluaciones de productos y los comentarios de los usuarios con las necesidades y prioridades reales de los usuarios.

Por ejemplo, si está explorando una idea para una aplicación de bienestar mental, puede pedirle a ClickUp Brain que le ayude a validar la adecuación del producto al mercado. Extrae información de sus documentos, notas de investigación y conversaciones, basando las respuestas en el contexto real de su proyecto.

🧠 Dato curioso: El ordenador de navegación del Apolo (AGC) de 1969 funcionaba con solo 72 kilobytes de memoria (a menudo citados como 64 KB+ en el lenguaje común). Esta memoria mínima de núcleo magnético tejida a mano era inferior a los datos necesarios para almacenar una sola foto de alta resolución en un smartphone moderno.

Realice búsquedas en todo el entorno de trabajo de ClickUp con Enterprise Search.

ClickUp Enterprise AI Search trabaja entre bastidores para que todos los archivos, notas e integraciones sean fácilmente localizables. Conecta todas sus herramientas, como documentos, tareas, chats, reuniones e incluso aplicaciones externas como Drive, Slack, Gmail y Notion, en una única capa de búsqueda basada en IA.

Puede realizar consultas directas y de alto nivel, como «¿Cuáles son los principales problemas de nuestros clientes este mes?» o «¿Qué funciones están bloqueando este sprint?», y obtener respuestas basadas en datos del entorno de trabajo en tiempo real.

Pida a ClickUp Enterprise AI Search que localice documentos o tareas específicos en cuestión de segundos .

🚀 Ventaja de ClickUp: Si alguna vez ha tenido que interrumpir la depuración para buscar en tickets antiguos, documentos, hilos de GitHub o notas de reuniones, sabrá lo rápido que el cambio de contexto puede frenar el impulso. ClickUp Brain MAX soluciona eso. Le ofrece un compañero de IA de escritorio que funciona en su entorno de trabajo de ClickUp, en herramientas externas de coordinación de IA y en la web. Puede chatear con modelos de IA premium como Brain, Claude, Gemini, OpenAI y muchos más para razonar sobre incidencias, revisar código, resumir requisitos o generar documentación. Cuando los obstáculos provienen de preguntas como «¿Dónde se discutió esto?» o «¿Cuáles son las últimas especificaciones?», la Búsqueda universal de Brain MAX extrae el contexto de tareas, documentos, GitHub, archivos y conversaciones en un solo lugar. Obtenga una validación más rápida y decisiones más claras con ClickUp Brain MAX

Ejecute flujos de trabajo autónomos con ClickUp Agents

¿Se pregunta cómo utilizar la IA para automatizar tareas? Ha venido al lugar adecuado.

Los superagentes de ClickUp son compañeros de equipo impulsados por IA que operan dentro de su entorno de trabajo; se les puede etiquetar, asignarles trabajo o activarlos automáticamente. Estos agentes también realizan razonamientos en varios pasos en lugar de proporcionar respuestas únicas.

Configure flujos de trabajo de varios pasos utilizando herramientas personalizables y fuentes de datos en todo el entorno de trabajo de ClickUp con Super Agents.

A diferencia de los asistentes de IA tradicionales o los bots basados en reglas, los agentes de ClickUp tienen:

Memoria: memoria a corto plazo, a largo plazo, episódica y de preferencias, para que recuerden cómo trabaja su equipo.

Inteligencia contextual: conocimiento continuo de las actualizaciones, decisiones y cambios del proyecto.

Autonomía: la capacidad de razonar, delegar en subagentes y completar flujos de trabajo de principio a fin.

Gobernanza humana: permisos explícitos, registros de auditoría y puntos de control de aprobación.

Conciencia ambiental: pueden detectar de forma proactiva riesgos, obstáculos o información relevante sin necesidad de indicaciones constantes.

Esto los hace fundamentalmente diferentes de los agentes vinculados a IDE o los scripts de automatización.

Información sobre los superagentes de ClickUp:

Cree su propio superagente ClickUp

📌 Opción 1: Crear un superagente utilizando el generador de lenguaje natural.

Esta es la forma más rápida de empezar y se recomienda para la mayoría de los equipos. Así es como funciona:

Abra IA desde la barra lateral de navegación global.

Seleccione Nuevo superagente en la barra lateral.

Elija una de las siguientes opciones: Seleccione una plantilla del catálogo de agentes. Comience desde cero con una solicitud en inglés sencillo (por ejemplo, «Configurar un asistente de flujo de trabajo de contenido»).

Elija una plantilla del catálogo de agentes.

Empiece desde cero con una solicitud en inglés sencillo (por ejemplo, «Configurar un asistente de flujo de trabajo de contenido»).

Responda a las preguntas de seguimiento del creador.

Revise el perfil del agente en la barra lateral.

Activar el agente

Elija una plantilla del catálogo de agentes.

Empiece desde cero con una solicitud en inglés sencillo (por ejemplo, «Configurar un asistente de flujo de trabajo de contenido»).

📌 Opción 2: Crear un superagente desde cero

Esta opción le ofrece un control manual completo. Todo lo que tiene que hacer es:

Abra IA desde la navegación global y realice la selección de Todos los superagentes.

Haga clic en «Empezar desde cero» en la interfaz de ClickUp Super Agents.

Configurar: nombre y descripción Permisos y visibilidad Instrucciones y metas Desencadenantes (manuales, programados o basados en eventos)

Nombre y descripción

Permisos y visibilidad

Instrucciones y metas

Desencadenantes (manuales, programados o basados en eventos)

Activar el agente

Nombre y descripción

Permisos y visibilidad

Instrucciones y metas

Desencadenantes (manuales, programados o basados en eventos)

❗️ Nota: Antes de incorporar un agente a flujos de trabajo activos, puede probarlo y mejorarlo. Puede iniciar un mensaje directo para hacer preguntas, dar su opinión o ajustar el comportamiento, o simplemente desencadenarlo manualmente para ver cómo se comporta según lo programado. Repita el proceso tantas veces como sea necesario, ajustando las indicaciones, los permisos y las herramientas hasta que el agente se comporte exactamente como usted desea.

Corrija incidencias y envíe funciones con ClickUp Codegen.

ClickUp Codegen es un agente de IA externo que completa tareas, crea funciones y responde a preguntas relacionadas con el código utilizando lenguaje natural. Está diseñado para ayudar a los equipos de software a lanzar funciones más rápidamente, reducir los errores e incluso crear solicitudes de validación listas para la producción.

Así es como funciona Codegen en ClickUp:

Asigne tareas al agente Codegen o @menciónelo en los comentarios de las tareas como desencadenante de sus funciones.

Automatice las tareas de desarrollo , responda a preguntas técnicas y ayude con la codificación directamente desde ClickUp.

Integre esta herramienta en su entorno de trabajo para poder leer y actualizar tareas, añadir comentarios, asignar tareas e interactuar con el flujo de trabajo de su equipo.

Integre ClickUp Codegen en su entorno de trabajo para automatizar la codificación

Para utilizar Codegen, el administrador o propietario del entorno de trabajo debe conectarlo desde el Centro de aplicaciones, y los usuarios deben tener una cuenta de Codegen. Una vez configurado, cualquier miembro del entorno de trabajo puede interactuar con el agente Codegen.

📌 Ejemplo: Se informa de un error de producción justo después de un lanzamiento. Se crea una tarea en ClickUp con registros de errores, impacto en los usuarios y enlaces al trabajo relacionado con la función. En lugar de cambiar de herramienta, puede asignar la tarea al agente Codegen de ClickUp para iniciar la investigación.

Realice una mención a ClickUp Codegen en los comentarios de su tarea para desencadenar sus funciones.

Codegen lee el contexto completo de la tarea, rastrea las partes relevantes de la base de código e identifica el caso extremo que causa el fallo.

Una vez que el problema está claro, Codegen genera una solución que sigue los patrones y estándares de código existentes. Puede actualizar o añadir pruebas unitarias para cubrir el escenario fallido y garantizar que el error no vuelva a aparecer.

Esto es lo que Abraham Rojas, director del equipo de entrega de Pattern, opinó sobre el uso de ClickUp:

Utilizamos ClickUp para realizar el seguimiento de nuestros proyectos de desarrollo de software internos; la gestión de múltiples proyectos y equipos me facilita las cosas, es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta ahora para gestionar mis proyectos scrum y ágiles modernos.

Utilizamos ClickUp para realizar el seguimiento de nuestros proyectos de desarrollo de software internos; gestionar múltiples proyectos y equipos me facilita las cosas, es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta ahora para gestionar mis proyectos scrum y ágiles modernos.

Convierta la asistencia de código en ejecución con ClickUp

El código generado por IA funciona mejor cuando se adapta a la forma de trabajar de los desarrolladores. Y Amazon Q Developer lo hace muy bien dentro del IDE, ayudando a los ingenieros a comprender el código existente, refactorizar de forma segura y entregar más rápido, especialmente en pilas centradas en AWS.

Pero su alcance se limita al código. No puede ver las discusiones de planificación, el contexto de soporte o la documentación que explica por qué existe algo.

Cuando ese contexto se encuentra en otro lugar, los desarrolladores aún tienen que reconstruir la historia.

ClickUp aborda esto de manera diferente. ClickUp Brain comprende las tareas, los documentos y las conversaciones, mientras que ClickUp Super Agents actúa en ese contexto a medida que evoluciona el trabajo. Y ClickUp Codegen vincula los cambios en el código directamente con los requisitos reales. Juntos, proporcionan un entorno de trabajo unificado que mantiene intacto el contexto desde la planificación hasta la entrega sin interrumpir el flujo. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅