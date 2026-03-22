Cómo planear una reunión de lanzamiento de ventas virtual de gran impacto

Opinión controvertida: Un evento de lanzamiento de ventas (SKO) virtual puede ser, de hecho, mejor que uno presencial.

Claro, te perderás las cenas de equipo y las charlas en los pasillos. Pero también te ahorrarás la logística de los viajes, los conflictos de horarios, la búsqueda de locales y la presión de tener que concentrarlo todo en un solo día.

El problema surge cuando las empresas se limitan a trasladar la Agenda de su reunión presencial a Zoom. Los oyentes dejan de prestar atención tras 90 minutos como máximo, mientras que los ponentes tienen la sensación de estar hablando solos.

Organizar una reunión de lanzamiento de ventas virtual de gran impacto requiere mucha planificación y una hoja de ruta estratégica. Lo cubrimos todo en esta guía.

¿Qué es una reunión de lanzamiento del equipo de ventas virtual?

Una reunión de lanzamiento de ventas virtual es un evento anual en línea en el que se coordina a toda la organización de ingresos (equipo de ventas, marketing, operaciones, ingeniería, producto y dirección) de cara al próximo año fiscal.

Esto implica comunicar las metas empresariales, compartir novedades sobre productos o procesos, celebrar los éxitos del pasado y formar a los miembros del equipo para nuevas iniciativas.

Aunque los objetivos son los mismos que los de un evento presencial, la ejecución es muy diferente. A continuación te mostramos una comparación:

Aspect Reunión virtual de lanzamiento del equipo de ventas Reunión de lanzamiento del equipo de ventas presencial Modo Se celebra en línea a través de plataformas como Zoom, Teams o Hopin Celebrado en hoteles, centros de conferencias o fuera de las instalaciones con escenarios en directo y configuraciones audiovisuales Rentabilidad Alto; paga solo por el software y los ponentes invitados Bajo; incluye gastos de hotel, local, catering, producción y desplazamiento Duración 1-2 días; sesiones de 60-90 minutos para evitar el cansancio 2-4 días; reuniones completas de 8 horas + sesiones de networking Accesibilidad Más fácil de incluir a equipos globales y remotos de diferentes zonas horarias La asistencia puede verse limitada debido a los presupuestos de viaje, problemas con los visados o conflictos de agenda Participación del público Requiere herramientas interactivas como encuestas, sesiones de preguntas y respuestas y ejercicios colaborativos La energía natural que se genera a partir de las reacciones en directo, el chateo informal y las actividades en grupo crea un ambiente de entusiasmo Entrega de contenidos Las presentaciones, demostraciones y formaciones se pueden grabar y tener un uso compartido fácil para consultarlas más adelante. Por lo general, el contenido se transmite solo en directo Escalabilidad Fácil de adaptar, ya que no hay límites de capacidad ni hay que coordinar desplazamientos Es difícil adaptarla a medida que el número de asistentes aumenta, ya que la logística y los costes crecen exponencialmente Análisis Las plataformas de reuniones ayudan a realizar el seguimiento de métricas de participación como la asistencia, las tasas de participación y la actividad durante las sesiones No hay mucha información más allá de las encuestas de asistencia y de opinión

🧠 Dato curioso: En 1927, Herbert Hoover participó en la primera demostración pública de una videoconferencia bidireccional. Utilizando una enorme configuración de discos giratorios y lámparas de neón, habló desde Washington a una audiencia en Nueva York. Aunque técnicamente se trataba de una reunión virtual, el equipo era tan grande que se necesitaba una sala entera de ingenieros para manejarlo.

Ventajas de celebrar tu SKO de forma virtual

Si se planifican correctamente, las reuniones virtuales de lanzamiento de ventas ofrecen la misma alineación estratégica y el mismo valor formativo que las presenciales, además de varias ventajas operativas:

Más rentable de organizar: Los SKO virtuales eliminan los gastos del evento, como los de viaje, hotel, alquiler del recinto y catering. Puedes reasignar esos fondos a mejores contenidos de formación, herramientas de capacitación o sesiones de aprendizaje adicionales.

Más fácil de llevar a cabo a lo largo del año comercial: Dado que los eventos virtuales son más sencillos de organizar, las empresas pueden programar sesiones de SKO más breves con regularidad, en lugar de depender de un único gran evento de lanzamiento anual.

Menos interrupciones en el tiempo dedicado a las ventas: Los comerciales ahorran horas al participar desde casa en lugar de desplazarse. Esto les da más tiempo para centrarse en los acuerdos sin dejar de participar en todas las actividades de la Los comerciales ahorran horas al participar desde casa en lugar de desplazarse. Esto les da más tiempo para centrarse en los acuerdos sin dejar de participar en todas las actividades de la Agenda de la reunión

Mayor visibilidad de la participación de los asistentes: Las herramientas de análisis integradas, como las encuestas, los sondeos y las funciones de preguntas y respuestas, facilitan ver cómo responden los asistentes a las sesiones y recabar comentarios inmediatos.

Las sesiones se pueden volver a ver: Puedes grabar y almacenar fácilmente las reuniones virtuales, lo que permite a los representantes del equipo de ventas volver a ver las sesiones clave más tarde y ayuda a los nuevos empleados a acceder al mismo contenido de la reunión de lanzamiento, todo ello sin necesidad de una costosa configuración.

Conecta fácilmente a los equipos de ventas distribuidos: Las reuniones virtuales de lanzamiento de ventas reúnen a los equipos remotos para que todos reciban las mismas estrategias de ventas, actualizaciones y formación

📮 ClickUp Insight: Cuando se les preguntó qué haría que los agentes de IA fueran realmente útiles, la respuesta más frecuente no fue la velocidad ni la potencia. Casi el 40 % de los encuestados afirmó que necesita un agente que comprenda a la perfección el contexto de su trabajo. Lo cual tiene sentido, ya que la mayoría de los agentes de IA fracasan cuando no entienden por qué se tomaron las decisiones o cómo se supone que debe tener el flujo del trabajo. Dado que los Superagentes retienen el contexto, recuerdan decisiones pasadas y operan de forma continua, son capaces de actuar con mucha más fiabilidad que los agentes basados en indicaciones. Trabajan a partir de un historial del entorno de trabajo dinámico, permanecen activos a medida que el trabajo evoluciona y operan dentro de límites de permisos claros y registros de auditoría. Cuando la inteligencia comprenda el trabajo y lo lleve a cabo de forma segura, por fin sentirás que estás trabajando con un compañero virtual en el que realmente puedes confiar.

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Componentes fundamentales de una reunión de lanzamiento del equipo de ventas virtual de gran impacto

Para organizar un evento de lanzamiento de ventas virtual con éxito, debes incluir sin falta estos cinco componentes clave:

Metas claras: La dirección debe definir el propósito del SKO. Por ejemplo, ¿se trata de lanzar una nueva estrategia de comercialización, reforzar la disciplina en el proceso de ventas o preparar a los comerciales para el lanzamiento de un producto importante?

Público objetivo: Los SKO suelen incluir a ejecutivos de cuentas, SDR, gerentes y equipos de capacitación. Saber exactamente quiénes están presentes te ayuda a adaptar el contenido y la Agenda general.

Una agenda bien estructurada: Para evitar que tu evento virtual de lanzamiento de ventas se convierta en otra reunión aburrida más, crea una agenda que combine el uso compartido de conocimientos con descansos regulares y actividades dinámicas. Los participantes se mantendrán interesados cuando haya ideas nuevas y las sesiones estén espaciadas adecuadamente.

El contenido adecuado: Los SKO virtuales solo funcionan si el contenido es fácil de asimilar rápidamente. Utiliza demostraciones breves, cuestionarios y encuestas en lugar de discursos largos y unidireccionales. La relevancia también es clave: si la información no ayuda a los comerciales a cerrar ventas, la participación se hundirá.

Seguimientos constantes: La reunión de lanzamiento debe formar parte de un esfuerzo continuo de capacitación. Refuerza las nuevas estrategias de ventas y mantén la conversación tras el evento para garantizar que las lecciones realmente se asimilen.

🧠 Dato curioso: La palabra «agenda » proviene del latín agendum y significa literalmente «cosas pendientes». En la Edad Media, se refería específicamente a los deberes religiosos que debían realizarse a diario.

Cómo planear una reunión de lanzamiento de ventas virtual (paso a paso)

¿Listo para lo más importante del blog? Aquí tienes tu guía para la reunión de lanzamiento de ventas virtual, que incluye todos los pasos y consejos para crear un evento de lanzamiento de ventas online de gran impacto:

Paso 1: Identifica el objetivo de tu SKO virtual

Una reunión de lanzamiento de ventas exitosa inspira, forma y alinea al equipo en torno a una estrategia de ventas común.

Pero utilizar metas tan generales para crear la agenda de un SKO resulta demasiado vago. Debes definir los resultados de ventas específicos que deseas alcanzar durante el próximo año.

Para ello:

Analiza las metas y retos de la empresa: ¿Vas a lanzar un nuevo producto? ¿Intentas entrar en un nuevo mercado?

Evalúa las necesidades del equipo: ¿Necesitan inspiración para alcanzar objetivos ambiciosos? ¿Necesitan formación sobre nuevas herramientas o procesos?

Analiza el rendimiento reciente: ¿En qué puntos se estancaron los acuerdos? ¿En qué aspectos tuvieron más dificultades los comerciales? ¿Qué comentarios has escuchado repetidamente?

Involucra a las partes interesadas clave: Pregúntales qué esperan obtener del evento de lanzamiento de ventas y qué haría que el evento fuera realmente valioso

Una vez que hayas recopilado esta información, escribe tu objetivo en una o dos frases.

📌 Ejemplo: «El SKO de este año preparará al equipo para vender nuestra nueva línea de productos con confianza y garantizará que todos comprendan nuestro proceso de ventas actualizado.»

📚 Más información: Normas de etiqueta para videoconferencias que debes conocer

Paso 2: Define tu público objetivo

Una vez ajustadas tus metas, haz una lista de todas las personas que participarán en este evento de lanzamiento de ventas, tanto ponentes como asistentes.

En la mayoría de los casos, esto incluye a tu equipo de ventas: ejecutivos de cuentas, SDR, directores de ventas y la dirección de ventas.

Sin embargo, muchas reuniones de lanzamiento de ventas también incluyen roles que influyen en el rendimiento de los ingresos, como el apoyo a las ventas, las operaciones de ingresos, el éxito del cliente, el marketing de productos y los ejecutivos.

Cuando sepas exactamente quiénes van a asistir, podrás adaptar la Agenda, el contenido y los formatos de las sesiones a sus necesidades específicas. No olvides incluir en tu lista a ponentes invitados, socios externos y expertos del sector.

📚 Más información: Las mejores herramientas de comunicación interna para empresas

Paso 3: Crea la Agenda

La agenda de una reunión de lanzamiento del equipo de ventas se centra principalmente en tres aspectos:

El programa diario

Lo que aprenderán los participantes

Cómo mantener al equipo comprometido de principio a fin

Empieza por hacer una lista de los eventos principales de cada día.

Anota el tema de la sesión, el moderador, los puntos clave, los beneficios y la duración. Intenta organizar entre 4 y 5 sesiones al día, con una duración máxima de 40 a 50 minutos cada una.

Asegúrate de planear las sesiones de manera que todos tengan la oportunidad de participar, en lugar de limitarse a escuchar. Incluye actividades que animen a los participantes a interactuar entre sí.

Una vez que tengas lista la agenda, compártela con todos con antelación. Promocionalla por correo electrónico, en vídeos cortos, en los chats de tu equipo o en el portal de la empresa para generar expectación. Esto también ayuda a establecer expectativas, de modo que los miembros del equipo de ventas preparen sus preguntas con antelación.

💡 Consejo profesional: Elige un tema central para toda la agenda. Esto garantiza que todo el contenido, las estrategias y las tácticas de participación se alineen con una única meta, lo que mantendrá el interés de los participantes. Algunos temas que puedes incluir en la agenda de una reunión virtual de lanzamiento de ventas: Orientación al cliente 2.0: Se centra en pasar de la simple captación a la retención a largo plazo y la expansión de las cuentas

El año de la IA: Refuerza la confianza de los comerciales utilizando la IA para mensajes, demostraciones y análisis de operaciones

El próximo horizonte: Ideal para empresas consolidadas que lanzan una nueva categoría de productos importante o se adentran en un nuevo mercado global

Paso 4: Prepara y presenta el contenido

Una vez fijada la agenda, céntrate en el contenido en sí. Lo ideal es que sea una combinación de diferentes formatos y tipos, como por ejemplo:

Sesiones de formación para enseñar nuevas habilidades de venta

Sesiones formativas para poner al día a los empleados sobre los últimos productos o las novedades de la empresa

Segmentos motivacionales para inspirar al equipo

Actividades de team building para ayudar a toda la organización de ventas a establecer la conexión

Haz que el contenido sea interactivo siempre que sea posible. Utiliza encuestas en directo, sesiones de preguntas y respuestas, salas de debate o debates en grupo para involucrar a los participantes.

También es buena idea crear una biblioteca de recursos del SKO. Graba todas las sesiones y recopila los materiales en un solo lugar para que el equipo pueda consultarlos en cualquier momento.

Durante la presentación final del contenido, utiliza ejemplos reales y consejos prácticos que el equipo pueda aplicar de inmediato. Fomenta las preguntas y los comentarios a lo largo de todo el evento para que todos se sientan incluidos.

⭐ Bonus: Combina los siguientes formatos de contenido en tu reunión virtual de lanzamiento de ventas para mantener el nivel de energía alto:

Ponencias de los directivos

Análisis en profundidad de los productos

Desglose de las operaciones reales

Talleres de juegos de rol

Historias de éxito de clientes

Mesas redondas

Laboratorios de mensajes

Fichas de competencia

Cuestionarios interactivos

Reconocimientos y premios

🔔 Recordatorio: Muchas reuniones de lanzamiento de ventas incluyen ahora sesiones sobre cómo la IA puede ayudar a los comerciales a investigar clientes potenciales, personalizar el contacto y analizar las operaciones más rápidamente. Si vas a introducir por primera vez las ventas basadas en IA en tu equipo de ventas, esta miniguía sobre cómo utilizar la IA en ventas te explica cómo encaja en el flujo de trabajo diario de un comercial. 👇

Plantillas de agenda para eventos virtuales de lanzamiento de ventas que puedes utilizar

A continuación te presentamos tres modelos de agenda para un SKO virtual que puedes adaptar en función de la madurez de tu empresa, el tamaño del equipo y las zonas horarias internacionales:

1. Intensivo de un día

Este formato concentra todo en una sola jornada llena de energía. Es perfecto para cuando necesitas coordinar rápidamente a tu equipo y tienes un calendario apretado que cumplir.

Esto es lo que incluye:

Discurso de apertura de la dirección: Comienza la reunión compartiendo la visión de la empresa, los objetivos clave, los objetivos de ingresos y las prioridades para el próximo periodo

Sesiones sobre productos: Comenta los próximos lanzamientos, las principales actualizaciones de la hoja de ruta, las nuevas funciones de los productos, etc.

Talleres: Utiliza salas de reuniones para simular conversaciones de descubrimiento

Premios: Premia a los mejores vendedores, destaca los acuerdos más importantes y comparte historias de éxito

✅ Ideal para: Equipos pequeños o empresas que necesitan una rápida coordinación.

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2. Distribución en varios días

Este formato divide la reunión en sesiones más cortas para reducir la fatiga visual y facilitar el procesamiento de la información.

Esto es lo que incluye:

Jornada estratégica: Repasa los resultados del año pasado, explica las metas de ventas para el año que viene y presenta los planes clave de comercialización.

Jornada de formación: Comunica y forma sobre los mensajes actualizados, el posicionamiento frente a la competencia, el conocimiento del producto y las metodologías de ventas.

Día del equipo: Aprovecha este día para realizar actividades de team building, talleres interfuncionales o aprendizaje entre compañeros.

Testimonios de clientes + premios: Concluye con historias reales de éxito de clientes para mostrar el impacto de tu trabajo. Analiza el rendimiento de cada miembro del equipo de ventas y celebra los logros.

✅ Ideal para: equipos de tamaño medio o internacionales que necesitan una formación más exhaustiva y un ritmo más adecuado.

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3. Sesiones específicas por rol

Para equipos de ventas más grandes, una agenda general puede resultar demasiado amplia. Las sesiones específicas por rol ofrecen sesiones paralelas adaptadas al rol o departamento específico de cada miembro.

Esto es lo que incluye:

Dominio del pipeline de los ejecutivos de cuentas: Los ejecutivos de cuentas se centran en gestionar acuerdos complejos, crear pipelines sólidos y hacer avanzar las oportunidades hacia las últimas fases del ciclo de ventas

Talleres de comunicación para SDR: Los responsables del equipo de ventas practican cómo posicionar el producto, redactar mejores correos electrónicos de salida y gestionar las objeciones más comunes

Estrategia de retención de CSM: Aborda las buenas prácticas de éxito del cliente, las tácticas de renovación y las oportunidades de venta adicional

Sesiones técnicas de SE: Ofrece formación técnica, análisis en profundidad de productos y sesiones de resolución de problemas

✅ Ideal para: grandes organizaciones de equipo de ventas con múltiples roles relacionados con los ingresos

📚 Más información: Ejemplos y casos de uso de la automatización de flujos de trabajo

Estrategias de participación para que una reunión virtual de lanzamiento de ventas resulte estimulante

A continuación te ofrecemos algunos consejos para mantener el interés de los miembros del equipo y fomentar la participación activa en tu evento virtual de lanzamiento de ventas:

Anima a los oyentes a chatear en directo: Pide a los miembros del equipo que escriban una palabra que describa nuestro mayor logro del último trimestre o que compartan la información más relevante sobre los clientes. Lee las mejores respuestas en directo para destacar a los colaboradores.

Sesiones en grupos reducidos para practicar: Organiza pequeños grupos (de 4 a 6 personas) para que ensayen presentaciones o busquen soluciones en una lluvia de ideas —10-15 minutos como máximo— y, a continuación, reúne a todos para compartir los resultados en una sesión de 5 minutos.

Tablas de clasificación en tiempo real: Sigue las respuestas a las encuestas, la participación en el chat o las puntuaciones de los concursos en una pantalla compartida. Entrega pequeños premios, como tarjetas regalo de 25 $, a los que obtengan las mejores puntuaciones.

Organiza una competición amistosa: incluye cuestionarios sobre el conocimiento de los productos, retos de mensajes o pequeños juegos de ventas en los que los equipos ganen puntos a lo largo del evento. Incluso puedes organizar salas de escape virtuales y eventos de bingo virtual para involucrar a los participantes.

Utiliza bloques de sesiones cortas: Mantén la mayoría de las sesiones entre 20 y 40 minutos. El público virtual pierde la atención durante las presentaciones largas

Incluye análisis de casos reales: Pide a los mejores comerciales que expliquen un caso de éxito reciente. Escuchar ejemplos de compañeros suele ser más útil que la formación teórica.

Ahora, repasemos las principales plataformas en las que puedes celebrar tu próxima reunión virtual de lanzamiento del equipo de ventas:

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión general de eventos virtuales de lanzamiento de ventas)

ClickUp es el primer entorno de trabajo convergente con IA que te permite planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de todo tu evento de lanzamiento de ventas virtual en un solo lugar, sin tener que cambiar de pestaña ni lidiar con documentos dispersos.

Úsala para elaborar tu agenda, asignar trabajo de preparación, coordinar en tiempo real y medir el seguimiento, mientras la IA se encarga de tomar notas.

A continuación te explicamos paso a paso cómo utilizar esta herramienta de gestión de proyectos para organizar una reunión virtual de lanzamiento de ventas bien organizada:

Crea y planifica el cronograma de la reunión

Planifica el orden de tus eventos de lanzamiento de ventas virtual utilizando la vista de cronograma de ClickUp

La vista de cronograma de ClickUp ofrece un diseño visual, al estilo de un diagrama de Gantt, para la agenda de tu SKO. Cada sesión (por ejemplo, «Discurso del director general») aparece como una barra que se puede arrastrar con las horas exactas de inicio y fin.

Con esta vista, puedes:

Establece un intervalo de fechas para todo el evento de lanzamiento de ventas

Zoom en el detalle diario o por horas utilizando los controles de más/menos

Arrastra las sesiones para ajustar los horarios sobre la marcha

Filtra la vista para mostrar solo tus reuniones o los elementos de preparación de un ponente

Comparte el enlace de la vista en directo con los responsables para que puedan hacer comentarios en tiempo real

Agrupa las sesiones por rol (vía AE, vía SDR) o estado (preparación, ensayo, directo) para detectar solapamientos al instante, como dos talleres que coinciden.

Las dependencias de ClickUp te permiten añadir un orden fijo a la secuencia de eventos. Por ejemplo, el «Ensayo de los ponentes» debe terminar antes de que comience la «Estrategia del día 1».

Diseña recursos de contenido para el SKO virtual

Crea y realiza la edición de agendas de reuniones en tiempo real junto con tu equipo con ClickUp Docs

Una vez confirmada la agenda, utiliza ClickUp Docs para crear y almacenar todos tus recursos de contenido: presentaciones de ventas, manuales de formación, citas de los ponentes principales, preguntas para las sesiones de preguntas y respuestas, etc.

Docs te facilita el formato, la edición y la estructuración de tus recursos de contenido. A continuación te explicamos cómo:

Utiliza funciones de formato avanzadas, como títulos, tablas, listas de control, recuadros y contenido multimedia incrustado

Crea páginas anidadas dentro de Docs para poder organizar los materiales de forma lógica

Varios colaboradores pueden realizar la edición del mismo documento al mismo tiempo

Con los comentarios en línea, los revisores pueden resaltar secciones específicas de un documento y dejar sugerencias o preguntas

Pero eso no es todo. Lo que hace especial a Docs es el asistente de IA contextual integrado, ClickUp Brain, que te ayuda a redactar y crear contenido impresionante para tus SKO virtuales.

Crea agendas de reuniones en cuestión de segundos con ClickUp Brain

Veamos cómo:

Crea borradores para las sesiones del SKO: Pide a Brain que redacte un discurso de apertura sobre cualquier tema que puedas revisar y realizar edición más adelante

Convierte la información sin procesar en contenido estructurado: Resumir documentos extensos, como actualizaciones de productos, documentos de estrategia interna o notas de ventas, y conviértelos en puntos de conversación claros

Elabora materiales de apoyo para los talleres: redacta guiones de simulaciones para llamadas de descubrimiento, piensa en ideas para debates en las sesiones de trabajo en grupo o crea ejemplos de preguntas de clientes que los representantes podrían plantear

Perfecciona los mensajes y las notas de los ponentes: Da una indicación a Brain para que reescriba secciones para mayor claridad, simplifique explicaciones complejas o ajuste el tono

Dado que Brain está integrado de forma nativa en ClickUp, no necesitas cambiar entre varias herramientas de IA para preparar los materiales del SKO. Redacta el contenido, colabora en documentos y perfecciona las presentaciones en un solo lugar.

Integra la reunión con aplicaciones de reuniones y calendarios

Conecta tu entorno de trabajo de ClickUp a más de 1000 integraciones de aplicaciones nativas

Organizar una reunión de lanzamiento de ventas virtual suele implicar varias reuniones antes y durante el evento. Dentro de ClickUp, los equipos pueden conectar su entorno de trabajo con herramientas habituales de reuniones y calendarios (Zoom, Google Calendar, Microsoft Outlook) a través de las integraciones de ClickUp.

Una vez conectados, los organizadores pueden adjuntar enlaces a las reuniones directamente a las tareas o documentos de planificación del SKO. Por ejemplo, una tarea asignada a un ponente de una sesión puede incluir el enlace a la reunión de ensayo, los materiales de preparación y el esquema de la sesión, todo en un mismo lugar.

Inicia llamadas con un solo clic directamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp SyncUps

De hecho, también puedes organizar directamente una eficaz reunión de lanzamiento de ventas online aquí con ClickUp SyncUps. No es necesario que dirijas a todo tu equipo de ventas a una plataforma independiente desconectada de tu entorno de trabajo principal.

Con SyncUps, todas tus reuniones y tu trabajo se centralizan en un solo lugar. Además, obtienes resúmenes basados en IA, conclusiones clave, notas generadas automáticamente, próximos pasos y mucho más utilizando ClickUp Brain directamente en tus reuniones de lanzamiento.

Además, también puedes grabar estas reuniones (tanto los ensayos como las en directo) utilizando el ClickUp AI Notetaker. Una vez finalizada la reunión, el ClickUp AI Notetaker crea automáticamente un resumen de los puntos clave tratados y destaca los elementos que requieren seguimiento.

Las notas generadas por AI Notetaker también se pueden vincular a las tareas de planificación en ClickUp. Así, si una conversación durante la reunión da lugar a cambios en la agenda del SKO, Notetaker lo registra, crea las tareas pertinentes en tu tablero y las asigna a la persona adecuada.

Coordina el trabajo entre departamentos

La comunicación directa es más fácil con ClickUp Chat

Planificar una reunión de lanzamiento del equipo de ventas no es tarea de una sola persona. Probablemente tendrás que comunicarte con el director del equipo de ventas, los responsables, los consultores, etc., para organizar este evento.

ClickUp Chat te ayuda a organizar todas tus conversaciones en un solo lugar. Los equipos pueden debatir ideas para las sesiones, compartir novedades y resolver dudas sin salir del entorno de trabajo.

Dado que estas conversaciones se desarrollan junto con las tareas de planificación y los documentos, a todo el mundo le resulta más fácil comprender el contexto de lo que se está debatiendo.

Deja que las automatizaciones y los superagentes se encarguen del trabajo pesado

ClickUp Automatización acepta entradas en lenguaje natural y realiza la automatización al instante de tareas o proyectos según tus especificaciones

Elige entre una amplia biblioteca de automatizaciones de ClickUp preconfiguradas que te permiten actuar en función de determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando el esquema de una sesión se marca como aprobado, se asigna automáticamente al ponente para que prepare la presentación final.

Además de las automatizaciones predefinidas, que son fáciles de elegir, también dispones de la flexibilidad de crear automatizaciones personalizadas mediante un generador de IA sin código. Aquí, solo tienes que chatear con Brain para describir la automatización que deseas en lenguaje natural, ¡y Brain se encargará de la configuración, la lógica y la implementación por ti!

🚀 Ventaja de ClickUp: Para flujos de trabajo más largos que son repetitivos y predecibles, pero igualmente complejos de automatizar mediante lógica basada en reglas, utiliza los agentes de IA de ClickUp. Por ejemplo, puedes configurar un agente de Answers para que resuelva automáticamente tus dudas a la hora de planear el contenido del SKO, utilizando la información de tu base de conocimientos. Esto te ahorra mucho tiempo que, de otro modo, habrías dedicado a buscar los documentos adecuados y a verificar manualmente la información. Así es como los equipos de ventas pueden gestionar las demostraciones de productos con Super Agents 👇

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Demasiadas funciones nuevas pueden resultar abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

📚 Más información: Funciones del software de gestión de eventos que necesitas

2. Slido (Ideal para la participación del público)

vía Slido

Hablamos de incluir encuestas en directo, sesiones interactivas de preguntas y respuestas y otras actividades de team building para que tus SKO sean más atractivas, ¿verdad? Slido te ayuda a hacer precisamente eso pendiente.

Ofrece a todos la posibilidad de contribuir sin necesidad de encender el micrófono. Esto anima a más personas a participar y hace que la sesión resulte más colaborativa.

Por ejemplo, los ponentes pueden realizar encuestas rápidas en tiempo real para recabar opiniones de los clientes. O pueden lanzar breves cuestionarios para reforzar los temas recién impartidos durante las sesiones de formación.

Las mejores funciones de Slido

Se integra directamente con herramientas como PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams y Google Slides

Los asistentes pueden unirse a las sesiones de Slido mediante un enlace, un código de evento o un código QR desde cualquier dispositivo

Análisis en tiempo real integrados para realizar el seguimiento de las tasas de participación y de interacción

Limitaciones de Slido

La versión gratuita tiene varias restricciones, como límites en el número de encuestas

Menos opciones de personalización en comparación con otras herramientas

Precios de Slido

Básico : Gratis

Engage : 12,5 $ al mes (facturación anual)

Professional : 50 $ al mes (facturación anual)

Enterprise: 150 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Slido

G2: 4,8/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 reseñas)

3. Zoom (ideal para videollamadas en directo)

a través de Zoom

Zoom es muy popular para las conferencias a distancia porque ofrece compatibilidad con reuniones con muchos participantes, debates interactivos y presentaciones en directo, todos ellos elementos esenciales para una reunión de lanzamiento de ventas exitosa.

Los ponentes pueden compartir diapositivas, demostraciones de productos, paneles u otro contenido visual de forma directa desde su pantalla. Los moderadores también pueden cambiar de ponente con fluidez, lo que ayuda a mantener el flujo durante las ponencias de los directivos, las actualizaciones de productos o las mesas redondas.

Las mejores funciones de Zoom

Las salas de reuniones de Zoom permiten a los organizadores dividir a los asistentes en grupos más pequeños

Los anfitriones pueden gestionar los permisos de los asistentes, moderar las sesiones de preguntas y respuestas y controlar la participación para mantener el evento organizado

Los organizadores pueden grabar toda la reunión para realizar un uso compartido con el equipo más tarde

Limitaciones de Zoom

Algunos usuarios señalan que el soporte al cliente es lento

Además, se desconecta fácilmente con conexiones a internet normales.

Precios de Zoom

Básico : Gratis

Pro : 16,99 $/usuario/mes

Empresa : 21,99 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,5/5 (más de 55 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

📚 Más información: El mejor software de colaboración para equipos de ventas

Cómo garantizar que tu SKO impulse un cambio real de comportamiento (seguimiento)

Una reunión de lanzamiento de ventas debe ser algo más que una simple transmisión de información. El verdadero valor se pone de manifiesto cuando los equipos de ventas empiezan a aplicar lo aprendido en su trabajo diario.

Para que la reunión de lanzamiento sea significativa, debes planear el seguimiento desde el principio:

Envía planes de acción personalizados en un plazo de 24 horas: justo después del evento, envía por correo electrónico a cada representante un documento de una página con tres conclusiones específicas de su sesión —como «Practica el nuevo guion para objeciones tres veces esta semana»— extraídas de las notas del taller o de los datos de las encuestas.

Envía pequeños recordatorios semanales: cada Monday durante un mes, envía un vídeo de 2 minutos o un consejo en una sola diapositiva que resuma una sesión del evento de lanzamiento de ventas, como la gestión de objeciones con un ejemplo real de un comercial.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de planes de ventas en Word, Excel y ClickUp

Errores comunes que debes evitar en las reuniones virtuales de lanzamiento de ventas

Antes de terminar, echemos un vistazo rápido a algunos errores comunes a los que se enfrentan las empresas durante el proceso de planificación de la reunión de lanzamiento de ventas:

Error común Solución Los fallos técnicos pueden arruinar todo el evento Realiza un ensayo técnico completo 48 horas antes con todos los ponentes. Cuenta con un moderador dedicado que supervise el chat y el funcionamiento de Zoom, con enlaces de copia de seguridad preparados. Los ponentes se limitan a leer las diapositivas palabra por palabra Prepáralos de antemano: «Las diapositivas son solo elementos visuales; cuenta historias en directo». Ensaya segmentos de 20 minutos con comentarios sobre el ritmo y la participación. Organizar sesiones consecutivas Dale un respiro a tu público. Incluye un descanso de 15 a 20 minutos entre dos sesiones consecutivas, si los participantes son los mismos.

Planifica tu próxima reunión virtual de lanzamiento de ventas con ClickUp

Organizar una reunión de lanzamiento de ventas virtual es tan divertido y atractivo como cualquier evento presencial. Todo lo que necesitas son algunas ideas sólidas para la reunión, una agenda clara, contenido relevante para los miembros y herramientas que funcionen a la perfección para llevar a cabo las reuniones.

ClickUp te ayuda con todo eso y te ofrece un potente asistente de IA integrado que está a tu entera disposición para ayudarte con cada tarea.

Puedes utilizar ClickUp Brain para generar nuevas ideas, planear una agenda según los horarios de tus empleados en tiempo real, crear recursos de contenido listos para usar, automatizar tareas repetitivas, transcribir reuniones y mucho más.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

El objetivo de una reunión de lanzamiento de ventas virtual es formar, inspirar y alinear a tus equipos de ventas en todo lo relacionado con las ventas para el próximo año: nuevas estrategias, lanzamientos de productos, posición y mensajes, iniciativas de comercialización y una visión más amplia. Pero lo más importante es que una reunión de lanzamiento de ventas virtual reúne digitalmente a equipos remotos y globales, lo que refuerza la colaboración y la confianza.

Lo ideal es que una reunión virtual de lanzamiento de ventas dure un día completo o se divida en dos o tres sesiones más cortas de medio día. Esto mantiene la atención centrada y ayuda a los comerciales a mantenerse comprometidos.

Combina las presentaciones con elementos interactivos como encuestas, debates en grupos reducidos, sesiones de preguntas y respuestas y talleres breves. El análisis de casos reales, las competiciones saludables y los segmentos de reconocimiento también ayudan a mantener altos los niveles de energía durante el evento.

Una buena reunión de lanzamiento de ventas suele abarcar la estrategia de la empresa, las metas de ingresos, las novedades sobre los productos, la formación en ventas, las mejoras en los mensajes y la información sobre la competencia. Muchos equipos también incluyen testimonios de clientes y premios para celebrar los logros y motivar al equipo.

Analiza la participación durante el evento, los comentarios de los asistentes y los niveles de participación. Tras el evento, comprueba si los equipos están aplicando los nuevos mensajes, procesos o estrategias que se presentaron durante las sesiones.