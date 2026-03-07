Cómo crear un seguimiento de gestión de contratistas en Hojas de cálculo de Google

Está a punto de incorporar a un nuevo contratista y se detiene porque no recuerda cómo gestionó los últimos cinco. ¿Quién envió el contrato? ¿Quién sigue esperando el pago?

Así que haces lo que hace la mayoría de la gente. Abres las Hojas de cálculo de Google, copias un archivo antiguo, lo renombras «Contratistas - Final v3» y te dices a ti mismo que lo limpiarás más tarde.

Este es precisamente el momento en el que un sencillo sistema de seguimiento de contratistas demuestra su utilidad. Necesita una hoja clara y fiable que muestre con quién está trabajando, cuáles son sus responsabilidades y cuál es la situación actual.

Esta entrada del blog le muestra cómo crear un rastreador de contratistas funcional en las Hojas de cálculo de Google que se mantenga organizado. También exploraremos qué hacer cuando lo haya superado y necesite un sistema que se adapte a su equipo.

Alerta de spoiler: ¡ClickUp es la mejor alternativa! 🤩

¿Qué es un gestor de seguimiento de contratistas?

Un gestor de contratistas es una herramienta o fuente única de información que se utiliza para organizar y supervisar toda la información relacionada con los contratistas en un solo lugar. Por lo general, incluye datos de contacto, condiciones contractuales, calendarios de pago, asignaciones de proyectos y registros de rendimiento.

En lugar de rebuscar en correos electrónicos, documentos aleatorios o notas adhesivas para encontrar un formulario W-9 o confirmar las condiciones de pago, los equipos pueden utilizar un gestor de contratistas como fuente única de información veraz para todas las relaciones con los contratistas.

Los equipos de operaciones, los departamentos de recursos humanos, los gestores de proyectos y los propietarios de pequeñas empresas suelen utilizar estos rastreadores para gestionar de forma más eficiente a los autónomos y los proveedores externos. Un rastreador bien estructurado ayuda a evitar retrasos en los pagos, renovaciones de contratos perdidas y deficiencias en el cumplimiento, al tiempo que facilita el mantenimiento de la información de los contratistas de forma precisa, accesible y actualizada.

📮 Información de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente de IA inteligente integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp puede cambiar eso. Descubra ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que pueda dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

¿Se puede realizar el seguimiento de los contratistas en las Hojas de cálculo de Google?

Necesita un rastreador ahora mismo, y las Hojas de cálculo de Google están ahí, son gratis y le resultan familiares, así que se lanza a utilizarlas. Pero pronto se encuentra comprobando manualmente los plazos y preocupándose por quién puede ver los datos confidenciales de los pagos.

Entonces, ¿se puede realizar el seguimiento de los contratistas en Hojas de cálculo de Google? Sí, y es un excelente punto de partida, especialmente para equipos que gestionan un número reducido de contratistas. Hojas de cálculo de Google son gratuitas, accesibles al instante y lo suficientemente flexibles como para personalizarlas, y ofrecen funciones útiles que le permitirán empezar a trabajar:

Validación de datos: Cree menús desplegables para una entrada de datos coherente. Cree menús desplegables para una entrada de datos coherente.

Formato condicional: utilice códigos de colores para indicar el estado de forma visual. utilice códigos de colores para indicar el estado de forma visual.

Fórmulas básicas: Realice la automatización de cálculos sencillos.

Historial de versiones: ve quién ha cambiado qué y cuándo.

💡 Consejo profesional: Crea una lista de control de cumplimiento para no tener que apresurarte en la época de declaración de impuestos o de incorporación. Con un rápido vistazo, sabrás quién no tiene un contrato, un formulario de impuestos, un acuerdo de confidencialidad o los datos de pago antes de que se convierta en un problema.

Componentes clave de un eficaz sistema de seguimiento de contratistas

Ha creado una hoja, pero solo es una lista de nombres y correos electrónicos que realmente no realiza ningún seguimiento de lo importante, por lo que sigue sin cumplir los plazos y los pagos.

Para que tu sistema de seguimiento sea realmente eficaz, necesitas categorías de datos específicas. Veamos algunos componentes que garantizan que no se pase nada por alto y te ofrecen una visión completa de la relación con cada contratista de un solo vistazo. ⚒️

Esta es la base de su sistema de seguimiento. Necesita un lugar para los datos básicos: nombre del contratista, empresa (si procede), correo electrónico, número de teléfono y dirección. También es aconsejable incluir su ID fiscal o su estado W-9 para cumplir con la normativa.

Se recomienda crear un ID de contratista único para cada persona. Este sencillo identificador facilita su referencia en diferentes pestañas o documentos sin confusión.

Explore los generadores de hojas de cálculo con IA:

El seguimiento de las fechas de inicio y finalización de los contratos, así como de las condiciones de renovación, es fundamental para gestionar los riesgos. Un contrato caducado puede generar riesgos legales, mientras que una renovación omitida puede interrumpir un proyecto en pleno flujo de trabajo.

Tu rastreador debe incluir el tipo de contrato (de duración determinada, continuo o basado en proyectos). Añade un hipervínculo al documento del contrato real almacenado en tu unidad. Esto te permite acceder al instante a la plantilla o al acuerdo con el alcance completo del trabajo sin tener que buscar en las carpetas.

⚡ Archivo de plantillas: utilice la plantilla de alcance del trabajo de ClickUp para definir claramente los entregables, los cronogramas y las condiciones de pago por adelantado, de modo que haya menos idas y venidas una vez que el trabajo esté en marcha.

Obtenga una plantilla gratuita Defina el alcance del trabajo, el cronograma, las condiciones de pago y los resultados esperados para su proyecto con la plantilla de contrato de trabajo de ClickUp.

Calendarios de pagos y seguimiento de facturas

Su sistema de seguimiento debe mostrar claramente los términos del acuerdo de pago, como Net 15 o Net 30, la tarifa por hora o la tarifa del proyecto del contratista y las fechas clave. Debe registrar las fechas de envío de las facturas, las fechas límite de pago y el estado de los pagos.

Pendiente: Se ha recibido la factura, pero aún no se ha pagado.

Pago: El pago se ha enviado.

Vencido: La fecha límite del pago ha pasado.

Esta visibilidad evita los retrasos en los pagos que pueden dañar las relaciones con los contratistas. También ofrece a su equipo financiero una vista clara de la planificación del flujo de caja.

Entregables y hitos del proyecto

Para conectar su rastreador con el trabajo real, debe registrar los entregables del proyecto para cada contratista. Incluya el nombre del proyecto, una breve descripción del entregable, su fecha límite y su estado de finalización.

Para los contratos basados en hitos, prepare una lista de cada hito y su desencadenante de pago asociado. Esto facilita ver quién es responsable de qué y si están cumpliendo con sus plazos.

🧠 Dato curioso: El Código de Hammurabi (alrededor del 1754 a. C.) incluía normas detalladas para los constructores, condiciones de pago, sanciones y responsabilidad. Si una casa se derrumbaba, el constructor era responsable.

Su sistema de seguimiento también debe registrar el rendimiento de los contratistas. Esto no tiene por qué ser complicado.

Incluya el estado actual del contratista (activo, en espera o fuera de servicio). Añada columnas para métricas de rendimiento sencillas, como valoraciones de calidad o índices de entrega puntual. A menudo basta con una escala de valoración básica del 1 al 5 y un campo de notas para los comentarios del gestor de proyectos; estos datos históricos son muy valiosos para tomar decisiones de contratación en el futuro.

Cómo crear un seguimiento de contratistas en Hojas de cálculo de Google

Sabes qué debes realizar un seguimiento, pero no eres un experto en hojas de cálculo. ¿Cómo se crea realmente esto para que funcione? Si pasas horas luchando con fórmulas, es posible que crees algo tan torpe que tu equipo ni siquiera lo utilice.

Veamos cómo crear un seguimiento funcional de contratistas desde cero. Cada paso se basa en el anterior, lo que le proporciona una plantilla de gestión de proyectos de Hojas de cálculo de Google que puede personalizar. 💁

Paso n.º 1: configura la estructura de tu hoja de cálculo

En primer lugar, cree una nueva hoja de cálculo de Google y asígnele un nombre claro, como «Seguimiento de la gestión de contratistas». Organícela en una unidad con uso compartido para que su equipo pueda acceder a ella.

Cree pestañas para diferente información y congele la primera fila para mayor claridad en sus Hojas de cálculo de Google.

A continuación, configura pestañas separadas para diferentes tipos de información. Esto evita que tu rastreador se convierta en una hoja enorme y confusa.

Contratistas: esta será su base de datos principal para toda la información sobre los contratistas.

Pagos: esta pestaña sirve para realizar el seguimiento de las facturas y el estado de los pagos.

Proyectos: una pestaña opcional para realizar el seguimiento de entregables específicos si gestiona varios proyectos a la vez.

En cada pestaña, congele la fila del encabezado yendo a Vista > Congelar paneles > 1 fila. Esto mantiene visibles los títulos de las columnas mientras se desplaza, lo que es de gran ayuda.

🔍 ¿Sabías que...? Cuando surgió la contabilidad por partida doble en la Italia del siglo XV, se hizo posible realizar el seguimiento de a quién se le pagaba, por qué y cuándo. Esto supuso un gran avance que permitió la contratación a largo plazo en múltiples proyectos, en lugar de trabajos puntuales.

Paso n.º 2: Añada campos esenciales para los contratistas

Ahora, en la pestaña «Contratistas», cree columnas para los campos de datos principales que hemos visto anteriormente. Estos incluyen:

ID del contratista

Nombre

Empresa

Correo electrónico

Teléfono

Fecha de inicio del contrato

Fecha de finalización del contrato

Estado

Para mantener tus datos limpios y coherentes, utiliza la validación de datos. Esto te permite crear menús desplegables para columnas específicas.

Añada sus criterios a la columna «Estado» de sus Hojas de cálculo de Google

Seleccione una columna, vaya a Datos > Validación de datos y añada sus criterios. Para la columna «Estado», puede añadir opciones como Activo, En espera y Desactivado. Para «Condiciones de pago», puede añadir Neto 15, Neto 30 y Al recibirlo. Este sencillo paso evita errores tipográficos y garantiza que todo el mundo utilice la misma terminología.

Paso n.º 3: Crea un seguimiento de pagos y plazos

Cambie a la pestaña «Pagos» y añada columnas para:

Número de factura

Fecha de la factura

Importe

Fecha límite

Estado del pago del pago

Fecha de pago

Organice su pestaña de pagos con diferentes columnas en sus Hojas de cálculo de Google

Utilice el ID de contratista único que ha creado para enlazar cada pago con la persona correcta en la pestaña principal «Contratistas».

Para realizar el seguimiento de los plazos, vuelve a la pestaña «Contratistas». Añade columnas para fechas importantes, como «Fecha de renovación del contrato». A continuación, puedes ordenar esta columna para ver qué contratos están a punto de renovarse.

🧠 Dato curioso: VisiCalc era tan potente para la elaboración de presupuestos y la contabilidad que no solo cambió los flujos de trabajo financieros, sino que ayudó a vender los primeros ordenadores Apple II. Muchas empresas compraron el hardware únicamente para poder ejecutar VisiCalc y probar al instante escenarios hipotéticos en lugar de rehacer los libros de contabilidad a mano.

Paso n.º 4: Añada fórmulas para realizar cálculos automáticos.

Las fórmulas son las que hacen que su hoja de cálculo sea inteligente y le ahorran trabajo manual. Aquí hay algunas útiles que puede añadir:

Días hasta que expire el contrato: =DATEDIF(TODAY(), [Fecha de finalización], ‘D’)

Indicador del estado de los pagos vencidos: =IF(AND([Estado del pago]=’Pending’, [Fecha límite]<TODAY()), ‘OVERDUE’, ”)

Importe total pagado a un contratista: =SUMIF([Intervalo de ID de contratista], [ID de este contratista], [Intervalo de importe])

Solo tiene que sustituir el texto entre corchetes por sus intervalos de celdas reales. Mantenga sus fórmulas sencillas, especialmente en un documento con uso compartido, ya que una fórmula compleja es más fácil de romper por accidente.

Paso 5: Aplique formato condicional para obtener indicaciones visuales.

El formato condicional utiliza colores para resaltar la información importante. Puede configurar reglas para resaltar automáticamente las celdas en función de su contenido.

Añada formato condicional a sus Hojas de cálculo de Google para que las señales visuales destaquen.

Resaltado en rojo: Utilícelo para contratos que vencen en un plazo de 30 días.

Resaltado en amarillo: Aplicar a los pagos que vencen en la próxima semana.

Texto en rojo: Destaca inmediatamente los pagos vencidos.

Para configurarlo, seleccione las celdas que desea formatear y, a continuación, vaya a Formato > Formato condicional. Esta capa visual convierte su muro de datos en un panel práctico en el que es fácil detectar los problemas.

📘 Lea también: Cómo crear un seguimiento de pagos de clientes

Limitaciones de las Hojas de cálculo de Google para la gestión de contratistas

Tu hoja de cálculo de Google funciona, pero se está volviendo frágil. Se está volviendo lenta, alguien ha vuelto a romper una fórmula y te preocupa constantemente que el equipo financiero vea accidentalmente los salarios de todos.

Este es el punto en el que muchos equipos se dan cuenta de que han llegado al límite con las hojas de cálculo. Estas son las limitaciones más comunes con las que te encontrarás:

Sin recordatorios integrados: tienes que comprobar manualmente los plazos o configurar alertas de Calendario independientes, ya que carece de herramientas tienes que comprobar manualmente los plazos o configurar alertas de Calendario independientes, ya que carece de herramientas de automatización del flujo de trabajo.

Controles de acceso limitados: no es fácil ocultar información confidencial, como las tarifas salariales, a determinadas personas sin crear hojas completamente separadas y desconectadas.

Fragilidad de las fórmulas: un borrado accidental o una edición incorrecta pueden romper los cálculos de todo el rastreador, lo que hace que sus datos dejen de ser fiables.

Sin registro de auditoría claro: es difícil ver quién ha cambiado qué y cuándo, lo que supone un gran problema para el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas.

Solo actualizaciones manuales: su rastreador es un silo de datos. Se ve obligado a copiar y pegar información de otras herramientas, lo que es una receta para los errores y la pérdida de tiempo.

Problemas de escalabilidad: a medida que añadas más contratistas y más datos, la hoja se ralentizará y gestionar las relaciones entre varias pestañas se convertirá en una pesadilla.

🔍 ¿Sabías que...? Los «sistemas paralelos » son anteriores a los ordenadores en varios siglos. Los empleados, contables y jefes de obra solían llevar cuadernos privados además de los registros oficiales porque los sistemas formales eran demasiado lentos o rígidos.

Cómo ClickUp simplifica el seguimiento de los contratistas

Las limitaciones de su hoja de cálculo le están frenando. Necesita un sistema que realice la automatización de los recordatorios, proteja los datos confidenciales y conecte la gestión de contratistas con el trabajo real del proyecto sin crear más herramientas.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que reúne el seguimiento de los contratistas en el mismo lugar donde se realiza el trabajo. Puede gestionar contratos, tareas, cronogramas, pagos y aprobaciones en un solo sistema para eliminar la dispersión del trabajo.

Veamos cómo. ✨

Visualice su trabajo como desee.

Si las Hojas de cálculo de Google están haciendo el trabajo hoy en día, suele ser porque le permiten organizar los datos de los contratistas exactamente como usted quiere: filas, columnas, filtros y ediciones rápidas.

Visualice sus tareas de ClickUp como filas y campos como columnas en la vista Tabla de ClickUp.

ClickUp le permite ver los mismos datos de los contratistas de múltiples maneras utilizando las vistas de ClickUp. Para el seguimiento de los contratistas, puede utilizar:

💡 Consejo profesional: utilice los controles de permisos granulares integrados de ClickUp para garantizar que la información confidencial solo tenga visibilidad para las personas adecuadas.

Centralice la base de datos de contratistas.

Deje de intentar encajar sus datos en columnas de hojas de cálculo genéricas. Mantenga la información de sus contratistas coherente y limpia con los campos personalizados de ClickUp, que le permiten crear una base de datos potente y estructurada.

Defina los campos personalizados de ClickUp en función de cómo trabaja realmente

Estos campos están diseñados para tipos de datos específicos, lo que garantiza que su información sea siempre coherente y clara:

Campos desplegables: para realizar el seguimiento del estado o tipo de contratista.

Campos de fecha: Para las fechas de inicio y de finalización del contrato.

Campos de moneda: para realizar el seguimiento de las tarifas y los pagos.

Campos de texto: para notas y comentarios sobre el rendimiento.

Estos campos se mantienen consistentes en todas las tareas, vistas e informes, lo que significa que ha evitado con éxito sobrescrituras accidentales o fórmulas rotas.

Optimice sus cronogramas.

Una vez que el trabajo de su contratista se encuentra en ClickUp (tareas, campos, fechas límite, tiempo registrado), ClickUp Brain puede ayudarle a darle sentido sin tener que escanear manualmente filas o filtros.

Te ayuda resumiendo el estado del proyecto, redactando planes o descripciones de tareas, encontrando información oculta en algún lugar de tu entorno de trabajo y herramientas conectadas, y sacando a la luz los principales obstáculos.

Haz preguntas a ClickUp Brain relacionadas con tu entorno de trabajo para que puedas optimizar la planificación

En lugar de abrir varias vistas, solo tiene que pedirle a la IA contextual que:

«Resuma todas las tareas de los contratistas que están atrasadas o en riesgo esta semana».

«¿Qué contratistas tienen la mayor carga de trabajo durante los próximos 10 días?».

«Dame una actualización rápida del estado de todas las tareas activas de los contratistas y del Proyecto X».

«Identifique las tareas en las que el tiempo registrado se aproxima o supera las horas estimadas».

🚀 Ventaja de ClickUp: Conecte herramientas de terceros, tareas, archivos y contexto en un solo lugar con ClickUp Brain MAX, su compañero de escritorio independiente con IA.

Consigue un hub neurálgico para búsquedas, información, automatización y comandos de voz con ClickUp Brain MAX .

Te ayuda ofreciéndote:

Búsqueda unificada en todo su trabajo, incluidas aplicaciones conectadas como Google Drive, GitHub, SharePoint e incluso la web

ClickUp Talk-to-Text te permite dictar instrucciones, ideas o actualizaciones con tu voz, hasta cuatro veces más rápido que escribiendo texto.

IA sensible al contexto que comprende su trabajo para ofrecer respuestas que tengan sentido en cada contexto .

IA multimodelo con integración web que ofrece compatibilidad para la búsqueda y generación de contenido utilizando modelos como ChatGPT, Claude y Gemini

Automatice los recordatorios de pagos y renovaciones.

¿Cansado de comprobar manualmente su hoja de cálculo para ver los próximos plazos? Automatice el seguimiento de los plazos y no vuelva a perderse una renovación con ClickUp Automatizaciones. Esta función le permite crear reglas que se ejecutan en segundo plano, para que nunca se pierda nada.

Configure desencadenantes y acciones personalizados para evitar realizar tareas repetitivas con ClickUp Automatizaciones .

Las automatizaciones se basan en una lógica simple de «Cuando/Entonces». Por ejemplo:

Cuando el estado de una tarea cambie a «Factura recibida», entonces notifique al equipo financiero.

Cuando falten 30 días para la fecha límite de un contrato, entonces cree una tarea para que el equipo legal lo revise.

Cuando un proyecto se marque como «Completado», entonces cambie el estado del contratista a «Disponible».

Incluso puede utilizar ClickUp Brain para redactar mensajes recordatorios o resumir la carga de trabajo actual de un contratista bajo demanda.

🚀 Ventaja de ClickUp: Realice un seguimiento del tiempo directamente en las tareas, ya sea manualmente o con un cronómetro integrado, y enlaze esas horas directamente con el trabajo terminado con el control de tiempo de ClickUp. Esto significa que no necesita una hoja de cálculo separada para realizar el seguimiento del tiempo registrado.

Estas son las principales herramientas de gestión de contratistas con IA:

Obtenga visibilidad en tiempo real.

Crear informes manualmente a partir de su hoja de cálculo es una tarea que requiere mucho tiempo. Obtenga una panorámica en tiempo real y de alto nivel de todo su programa de contratistas utilizando los paneles de ClickUp.

Añada tarjetas personalizadas a su panel de control de ClickUp para obtener una vista general de su trabajo

Cree un panel personalizado con tarjetas que visualicen sus métricas más importantes.

Tarjeta gráfica circular de ClickUp: muestra el desglose de los contratistas por estado.

Tarjeta de cálculo de ClickUp: muestra el gasto total por contratista o por proyecto.

Tarjeta de lista de tareas de ClickUp: Vea todos los pagos pendientes de esta semana de un vistazo.

A diferencia de las tablas dinámicas de Sheets, que requieren una actualización manual, las tarjetas de los paneles de ClickUp se actualizan en tiempo real a medida que cambian los datos subyacentes. Esto le permite detectar los problemas antes de que se conviertan en problemas.

Escuche a Alistair Wilson, consultor de transformación digital en Compound:

Analizamos varias opciones y llegamos a la conclusión de que, en general, ClickUp nos ofrecía la combinación perfecta de potencia y flexibilidad. También necesitábamos resolver el problema del control de tiempo para medir y controlar los registros de tiempo de los contratistas externos sin necesidad de aplicaciones y servicios externos adicionales. El control de tiempo nativo de ClickUp funciona a la perfección entre móviles, tabletas y ordenadores de escritorio.

Analizamos varias opciones y llegamos a la conclusión de que, en general, ClickUp nos ofrecía la combinación perfecta de potencia y flexibilidad. También necesitábamos resolver el problema del control de tiempo para medir y controlar los registros de tiempo de los contratistas externos sin necesidad de aplicaciones y servicios externos adicionales. El control de tiempo nativo de ClickUp funciona a la perfección entre móviles, tabletas y ordenadores de escritorio.

Dale el contrato a ClickUp

Las hojas de cálculo de Google son un buen punto de partida, ya que le ayudan a tener claro quiénes son sus contratistas, en qué están trabajando y qué se ha pagado y qué no. Para un equipo pequeño o una configuración a corto plazo, eso suele ser suficiente.

Pero tan pronto como los contratistas se solapan en varios proyectos, los cronogramas cambian o es necesario realizar un seguimiento más detallado de las horas, la hoja de cálculo empieza a exigirle más de lo que le aporta.

ClickUp encaja perfectamente aquí. Seguirás disfrutando de la estructura a la que estás acostumbrado (tablas, campos, filtros), pero ahora cada fila se conecta con el trabajo real, los cronogramas reales y las actualizaciones reales.

Las tareas se actualizan automáticamente. El control de tiempo permanece vinculado a los entregables. Los paneles le muestran lo que importa sin tener que volver a crear informes cada semana. Y herramientas como ClickUp Brain le ayudan a detectar problemas antes de que se conviertan en seguimientos que no había planificado.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅

Preguntas frecuentes

¿Qué debe incluir un sistema de seguimiento de la gestión de contratistas?

Un rastreador debe incluir información de contacto, términos del contrato, detalles de pago, asignaciones de proyectos y notas de rendimiento para ofrecerle una vista completa de la relación.

¿En qué se diferencia un rastreador de contratistas de un rastreador de proyectos?

Un gestor de proyectos se centra en las tareas y los cronogramas de una iniciativa específica, mientras que un gestor de contratistas se centra en la relación continua, como los pagos y los contratos, en múltiples proyectos.

¿Puedo integrar las Hojas de cálculo de Google con otras herramientas de gestión de contratistas?

Sí, puede utilizar herramientas como Zapier para conectar Sheets a otras aplicaciones, pero estas integraciones requieren configuración y mantenimiento y es posible que no ofrezcan la posibilidad de sincronizar datos en tiempo real.