Cómo mejora la IA el compromiso de los socios: casos prácticos

Ha terminado todo lo necesario para que sus socios tengan el mejor comienzo:

Asignaste un punto de contacto, enviaste kits de bienvenida y firmaste los acuerdos. Impartiste sesiones de formación en directo para explicar tu producto, emitiste certificaciones y compartiste tus mejores presentaciones de ventas.

Sobre el papel, sus socios están listos para triunfar.

Sin embargo, los acuerdos se están estancando y los ingresos previstos siguen siendo una quimera.

Es natural preguntarse: ¿Elegimos a los socios equivocados? Probablemente no. Es posible que no los involucraste lo suficiente.

El compromiso de los socios impulsado por la IA garantiza que sus revendedores, distribuidores y afiliados tengan tanto el conocimiento como la motivación para vender su producto, sin que usted tenga que perseguirles.

A continuación, le mostramos cómo la IA ayuda a mantener el compromiso de los socios, junto con los pasos para implementarla👇.

¿Qué es el compromiso de los socios?

El compromiso de los socios es el proceso continuo de crear y mantener relaciones con ellos para que se mantengan activos, alineados y motivados para vender su producto de forma constante.

Así es como funciona en la práctica:

Comunicaciones periódicas: programar llamadas semanales para revisar los acuerdos en curso, resolver problemas y planear juntos los siguientes pasos.

Comunicación personalizada: envío de boletines informativos específicos con actualizaciones de productos, consejos sobre el mercado, casos de éxito, recursos adicionales, etc., para empoderar a los socios.

Seguimiento del rendimiento: supervisión de métricas como acuerdos por socio, clientes potenciales generados, asistencia a seminarios web y puntuaciones de salud de los socios.

Programas de reconocimiento: Ofrecer bonificaciones, premios y contenido exclusivo para motivar a los mejores empleados.

Intentar gestionar todo esto manualmente no es viable a largo plazo.

1️⃣ En primer lugar, no tienes el ancho de banda necesario para interactuar personalmente con cada socio. Por lo tanto, es natural que te inclines por aquellos que ya te reportan ingresos, mientras que otros con un enorme potencial pasan meses sin que haya un contacto significativo.

2️⃣ En segundo lugar, la actividad de los socios queda sepultada en correos electrónicos, software CRM y mensajes de chat. Para cuando extraes y analizas esos datos, ya están obsoletos.

Aprovechar la IA te puede ayudar en este sentido.

⚖️ Conozca la diferencia: capacitación de socios frente a compromiso de socios. No confunda estas fases, ya que son distintas en el ciclo de vida de los socios: Capacitación de socios: La fase inicial en la que se proporciona a los nuevos socios la formación, las certificaciones y los manuales que necesitan para desarrollar sus habilidades.

Compromiso de los socios: la fase posterior a la incorporación, en la que se establecen relaciones mediante el seguimiento, los recordatorios y los incentivos para fomentar la fidelidad a largo plazo.

¿Qué es el compromiso de los socios impulsado por la IA?

La participación de socios impulsada por IA utiliza el aprendizaje automático, la automatización y el análisis predictivo para personalizar y ampliar las interacciones con los socios. Esto le permite mantenerse en contacto con todos los socios de su ecosistema (no solo con las cuentas de primer nivel) sin necesidad de añadir más gestores de canales.

Así es como diferentes tecnologías de IA trabajan juntas para automatizar el compromiso de los socios:

Aprendizaje automático (ML): los modelos de ML destacan por su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en segundos. Esto significa que puede analizar el comportamiento de los socios, el rendimiento de las campañas y el estado de los clientes potenciales en tiempo real para detectar patrones de compromiso en el momento en que cambian.

Análisis predictivo: estos modelos utilizan datos históricos y en tiempo real para realizar previsiones de tendencias futuras. Pueden predecir la disminución del compromiso de los socios, los ingresos por ventas previstos, las oportunidades de ventas adicionales, los acuerdos estancados y mucho más.

Procesamiento del lenguaje natural (NLP): el NLP ayuda a los modelos de IA a comprender y generar lenguaje humano. Así es como la IA lee correos electrónicos, responde a las preguntas de los socios, detecta su opinión e interpreta sus comentarios.

IA generativa: Las herramientas de IA generativa como ChatGPT, Gemini y Claude le ayudan a crear contenido personalizado, desde materiales de formación para socios y mensajes de divulgación hasta boletines informativos y artículos de bases de conocimientos.

🚀 Ventaja de ClickUp: Obtenga acceso instantáneo a modelos premium como GPT, Claude Sonnet y Gemini en un solo lugar con ClickUp Brain. No se necesitan suscripciones ni inicios de sesión por separado. Cambie entre los mejores modelos de IA para sus tareas de resumen con ClickUp Brain. Cómo utilizar diferentes modelos de IA para la participación de los socios: Gemini: ideal para analizar datos en múltiples tipos de archivos, como transcripciones de llamadas, largos hilos de correo electrónico e imágenes.

ChatGPT: ideal para la creación diaria de contenido y la comunicación rutinaria con los socios.

Claude: perfecto para el razonamiento profundo y el análisis complejo de datos de socios.

🧠 Dato curioso: A finales de la década de 1940, la empresaria Brownie Wise, con sede en Miami, convirtió Tupperware en un nombre muy conocido gracias a sus emblemáticas «fiestas Tupperware». En lugar de depender de las tiendas, reclutó a mujeres para que organizaran reuniones sociales con el fin de mostrar y vender los productos. La estrategia tuvo un éxito rotundo. En 1949, la demanda se disparó tanto que, según se informa, un distribuidor vendió más de 56 Wonder Bowls en una sola semana. vía Smithsonian Magazine

Ventajas de utilizar la IA para la participación de los socios

El uso de herramientas de IA en sus programas de socios ofrece varias ventajas clave:

Automatice las tareas repetitivas: evite el trabajo pesado. La IA envía automáticamente correos electrónicos de seguimiento, envía recordatorios a los socios para que actualicen los acuerdos, les notifica los cambios en los productos, genera informes y mantiene registros.

Segmente a los socios de forma dinámica: en lugar de agrupar a los socios por región o tamaño una vez al trimestre, la IA los segmenta en tiempo real en función de su comportamiento. Si un socio más pequeño duplica repentinamente su volumen de clientes potenciales, la IA lo traslada inmediatamente a un segmento de alto crecimiento.

Cree experiencias hiperpersonalizadas para los socios: la IA realiza el seguimiento de todos los puntos de contacto, desde los inicios de sesión en el portal hasta el hecho de descargar activos, para crear una ruta personalizada para cada socio. De esta manera, uno puede recibir consejos específicos para cada acuerdo, mientras que otro recibe recordatorios semanales para mantenerse activo.

Previsión del comportamiento y las preferencias de los socios: mediante el análisis constante de señales de compromiso de los socios, como las tasas de apertura de correos electrónicos o la actividad en el portal, la IA puede predecir qué socios están perdiendo interés. También puede identificar sus incentivos y canales de comunicación preferidos para volver a captar su interés de forma eficaz.

Ofrece asistencia en tiempo real: los chatbots con IA proporcionan respuestas instantáneas y precisas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir de tu base de conocimientos y los datos de tu entorno de trabajo. Esto mantiene el impulso de los socios durante el ciclo de ventas, sin interrumpir el trabajo de tu equipo.

Obtenga recomendaciones de formación personalizadas: en lugar de enviar los mismos materiales de formación a todos los socios, la IA identifica las deficiencias específicas en el rendimiento y recomienda los módulos o certificaciones adecuados para cada uno.

⚠️ Advertencia: la IA proporciona la información y la automatización necesarias para crecer. Sin embargo, no puede replicar las conversaciones que generan confianza, interpretar las señales sutiles ni añadir un toque humano. Por lo tanto, utilícela primero para informar su estrategia y, a continuación, aplique su experiencia y sus habilidades de gestión de relaciones con socios (PRM) para establecer relaciones.

Lo que la IA sustituye y lo que no en el compromiso de los socios La IA no sustituye la creación de relaciones, la estrategia de canales ni las conversaciones basadas en la confianza con sus socios más importantes. No elimina la necesidad de contar con gestores de socios ni sustituye el criterio humano. Lo que hace es ayudar a su equipo a ampliar el aspecto operativo del compromiso detectando los riesgos antes, personalizando la comunicación más rápidamente, sacando a la luz los recursos adecuados y realizando la automatización del trabajo de seguimiento repetitivo que suele pasarse por alto.

Cómo ayuda la IA a los equipos de socios: casos de uso clave

Ahora, profundicemos en cómo la IA ayuda a los gestores de socios a trabajar de forma más eficiente y a establecer relaciones más sólidas.

⭐ Bonus: También compartiremos ejemplos prácticos de cómo ClickUp Brain, nuestro asistente de IA contextual, ayuda en cada área.

1. Incorporación de socios

La IA agiliza la incorporación de socios al automatizar tareas repetitivas y proporcionar orientación en tiempo real. Puede segmentar automáticamente a los nuevos socios, generar listas de control de incorporación personalizadas y realizar el uso compartido de los módulos de formación adecuados en función del perfil del socio.

Los equipos también utilizan chatbots con IA para responder a preguntas frecuentes sobre la incorporación y derivar los problemas complejos al responsable adecuado cuando es necesario.

📌 Ejemplo: cuando un nuevo socio se une a su programa, puede dar una indicación a Brain para que redacte un correo electrónico de bienvenida que incluya pasos específicos para la incorporación, recursos de formación y contactos clave para personalizar la experiencia del socio desde el primer día. Redacta correos electrónicos de bienvenida para incorporar nuevos socios con ClickUp Brain.

📚 Más información: Las mejores herramientas de CRM con IA que vale la pena probar

2. Puntuación inteligente de socios

La IA extrae datos de su CRM, plataformas de marketing y sistemas de aprendizaje para evaluar a los socios en función de la calidad de los acuerdos, la contribución al flujo de trabajo y el compromiso. Asigna una puntuación dinámica a cada socio que se actualiza automáticamente a medida que cambia su actividad.

📌 Ejemplo: simplemente pídele a Brain que te muestre cuántos acuerdos cerró cada socio el último trimestre, asigna puntuaciones basadas en los ingresos o la participación y destaca a los tres que mejor rendimiento han tenido. La IA también puede señalar a los socios cuya actividad está disminuyendo y sugerir dónde es necesario hacer un seguimiento. Califica a los socios en función de su rendimiento reciente o en tiempo real con ClickUp Brain.

3. Secuencias de compromiso automatizadas

A diferencia de las herramientas tradicionales que envían el mismo correo electrónico a todo el mundo, la IA analiza señales en tiempo real, como cuando un socio descarga una guía, para desencadenar el siguiente paso relevante. Por ejemplo, animándoles a firmar contratos o registrar nuevos acuerdos.

También puede utilizar la IA para optimizar el momento y el canal de estos mensajes. Esto significa que puede comprobar si un socio es más propenso a responder a un mensaje de LinkedIn o a un correo electrónico, y a qué hora del día.

📌 Ejemplo: Supongamos que quieres presentar a tus socios las nuevas funciones de un producto. En lugar de escribir correos electrónicos uno por uno, dile a Brain que genere una secuencia completa con varios correos electrónicos, cada uno centrado en una ventaja o un caso de uso diferente. En cuestión de minutos, tendrás borradores estructurados con asuntos, saludos personalizados y mensajes claros que podrás perfeccionar antes de enviarlos. Genere secuencias de compromiso por correo electrónico de principio a fin con ClickUp Brain.

📚 Más información: Nuestra lista seleccionada de las mejores herramientas de IA para el correo electrónico y la participación de los socios

4. Capacitación y formación de socios

Las plataformas avanzadas de PRM basadas en IA pueden adaptar las lecciones en función del rol, el rendimiento y los niveles de experiencia de cada socio. Recomiendan automáticamente los mejores módulos, sugieren los siguientes pasos tras una certificación e incluso ofrecen microlecciones cuando se lanza una nueva función.

Además, la IA también se puede utilizar para simular situaciones de venta y ayudar a los socios a practicar sus argumentos de venta o resolver dudas durante la formación.

📌 Ejemplo: en lugar de empezar desde cero, utilice Brain para crear un manual de formación completo basado en sus requisitos. Una vez que el borrador esté listo, puede extraer los puntos clave en un breve resumen que los socios puedan leer antes de sumergirse en la guía completa. Crea materiales de formación detallados con ClickUp Brain.

5. Soporte en la negociación de acuerdos y ayuda en la venta conjunta

Cuando los socios están vendiendo activamente, a menudo necesitan respuestas rápidas, ya sea sobre precios, posición o procesos internos. Sin embargo, proporcionar asistencia manual constante requiere mucho tiempo y, a menudo, es imposible.

Ahí es donde las herramientas de IA brillan.

Tanto si un socio está elaborando una propuesta, tiene dudas sobre los precios o no sabe cómo posicionar una función, la IA interviene al instante. Extrae los detalles del producto de las bases de conocimientos, sugiere estructuras de precios, genera borradores de propuestas y ofrece consejos sobre mensajería, ¡casi como si fuera su asistente de ventas personal!

Para soporte más complejo, la IA dirige de forma inteligente la consulta al experto adecuado con todo el contexto, lo que ahorra un valioso tiempo de respuesta.

📌 Ejemplo: Cuando un socio necesite ayuda para preparar un acuerdo, chatee con Brain para que le indique los recursos más relevantes, como directrices de precios, plantillas de propuestas o requisitos de registro de acuerdos. En lugar de buscar en varios sistemas, obtendrá enlaces directos a los documentos adecuados, junto con recursos adicionales para avanzar más rápidamente en el acuerdo. Chatea con ClickUp Brain para responder a las consultas de los socios y proporcionar asistencia instantánea.

6. Previsión de riesgos y envío de alertas

En lugar de esperar a una revisión trimestral para darse cuenta de que un socio ha dejado de aportar negocios, la IA busca constantemente señales de advertencia silenciosas, como una caída repentina de los inicios de sesión en el portal, respuestas tardías a los clientes potenciales o certificaciones caducadas.

Conecta estos puntos en tiempo real y le avisa mientras la relación con el socio aún se puede salvar. Esto le permite reasignar recursos o lanzar nuevos incentivos semanas antes de que se produzca la pérdida del cliente.

📌 Ejemplo: Diga a Brain que identifique a los socios en riesgo. Puede analizar la actividad reciente, destacar patrones como un menor número de registros de operaciones y mostrar los factores clave que contribuyen al riesgo, para que sepa exactamente a quién debe prestar atención y por qué. Pida a Brain que analice los datos de los socios, prediga tendencias y señale actividades de alto riesgo.

7. Soporte técnico con base de conocimientos

Si encontrar información en su base de conocimientos le parece una búsqueda del tesoro, la inteligencia artificial es la solución.

Las bases de conocimientos basadas en IA utilizan la búsqueda en lenguaje natural para obtener respuestas precisas de guías de productos, preguntas frecuentes, pasos para la resolución de problemas e información sobre cumplimiento normativo. Con el tiempo, la IA aprende de los patrones de uso para mejorar las recomendaciones e incluso actualizar automáticamente la base de conocimientos con nueva información obtenida de tickets de soporte o lanzamientos de productos.

📌 Ejemplo: Leer materiales de formación extensos y wikis de la empresa lleva mucho tiempo. Para obtener información instantánea y correcta de la base de conocimientos, los socios pueden utilizar ClickUp Enterprise Search. El asistente de IA contextual consulta automáticamente su base de conocimientos para recopilar la información más relevante y actualizada. Utilice ClickUp Enterprise Search para resolver dudas al instante y ofrecer soporte a los socios.

8. Seguimiento del cumplimiento normativo y la gobernanza

¿Uno de los aspectos más subestimados de la gestión de socios? El cumplimiento normativo.

No importa lo bien que venda un socio si ignora los estándares del sector o los requisitos normativos.

Los modelos de IA supervisan las posibles infracciones de los socios, como el uso no autorizado de marcas compartidas o las deficiencias en el cumplimiento normativo regional. En el momento en que se detecta un problema, usted recibe una alerta instantánea con un informe detallado y sugerencias sobre los pasos a seguir.

📌 Ejemplo: En lugar de revisar los registros de certificación uno por uno, pídele a Brain que te muestre qué socios tienen certificaciones incompletas o caducadas. Obtendrás un desglose claro que muestra cuándo se recomendó cada certificación y cuándo caducó, lo que en última instancia te permitirá realizar un seguimiento específico. Descubra al instante qué socios necesitan renovar sus certificados con ClickUp Brain.

Cómo empezar a utilizar la IA para la participación de los socios

Existen numerosas herramientas de IA en el mercado para automatizar la participación de los socios. Pero no basta con tener IA en su stack.

Necesita un asistente que esté profundamente integrado en su entorno de trabajo, conozca sus procesos a la perfección y se integre con toda su infraestructura tecnológica.

ClickUp, el entorno de trabajo convergente con IA, viene al rescate.

Dicho esto, veamos cómo utilizar ClickUp para gestionar las asociaciones y aumentar el compromiso:

Paso 1: Diseña flujos de trabajo adaptados a tus procesos personalizados.

Cada asociación es diferente. Las fases, los puntos de contacto y los traspasos pueden variar en función de su modelo de negocio. Para impulsar un compromiso más profundo, primero debe crear flujos de trabajo que se adapten realmente a sus canales de ventas únicos.

ClickUp facilita la lluvia de ideas, el diseño y la implementación de estos flujos de trabajo:

Correlaciona visualmente las fases de la colaboración con las pizarras de ClickUp.

Correlacione sus canales de ventas y cree flujos de trabajo de colaboración con ClickUp Whiteboards.

Las pizarras blancas de ClickUp le ofrecen un lienzo ilimitado para esbozar los canales de socios mediante un editor de arrastrar y soltar.

Utilice figuras para representar cada fase de su canal de ventas (como «Prospección», «Incorporación», «Capacitación», «Venta conjunta» y «Renovación»). Dibuje conectores para mostrar traspasos o dependencias, y añada notas adhesivas para proporcionar contexto adicional.

Además, puede invitar a otros miembros del equipo a diseñar conjuntamente flujos de trabajo de colaboración en tiempo real: todos pueden añadir, mover o comentar elementos juntos.

Convierta las fases del flujo de trabajo en pasos prácticos con tareas de ClickUp.

Añada tareas de ClickUp a sus listas con fechas límite, indicadores de prioridad y dependencias.

Una vez que haya correlacionado su proceso, utilice las tareas de ClickUp para ponerlo en práctica.

Convierte cada fase o elemento de tu Pizarra en una tarea, añade socios y gestores de canales como personas asignadas, establece fechas límite, marca niveles de prioridad, añade descripciones detalladas, etc.

A continuación, utilice ClickUp Dependencies para secuenciar el trabajo. Por ejemplo, la «Formación» no puede comenzar hasta que la «Incorporación» se marque como «Terminada». Además, también puede adjuntar archivos, dejar comentarios y realizar el seguimiento del tiempo dentro de las tareas.

Estandarice y amplíe los procesos con las plantillas de ClickUp.

Las plantillas le permiten guardar sus mejores flujos de trabajo y reutilizarlos para cada nuevo socio.

Tomemos como ejemplo la plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp. Proporciona una estructura predefinida para crear contratos con socios, establecer los términos y condiciones y describir las expectativas por adelantado.

Obtenga una plantilla gratuita Mantenga acuerdos coherentes con sus socios de canal utilizando la plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp.

Con esta plantilla, podrás:

Asegúrate de que todos tus acuerdos con socios sean coherentes, cumplan con la normativa y estén completos.

Establece cláusulas y campos personalizados fácilmente para realizar el seguimiento del progreso.

Esboza las obligaciones para evitar disputas futuras.

Explique cómo se repartirán las ganancias y las pérdidas entre las partes.

Provea protección legal en caso de desacuerdos o cambios.

ClickUp también ofrece plantillas listas para usar para tus socios de canal que quieran impulsar sus esfuerzos de marketing.

Pueden utilizar la plantilla del plan de marketing para socios de canal de ClickUp para definir los clientes objetivo, crear una lista de estrategias eficaces, difundir el conocimiento de la marca y medir el rendimiento.

Obtenga una plantilla gratuita Crea y sigue un plan de marketing integral con la plantilla de plan de marketing para socios de canal de ClickUp.

Esta plantilla le permite:

Cree un marco estructurado para planear y ejecutar actividades de marketing.

Identifique y diríjase a segmentos de clientes específicos.

Alinee a los socios de canal con los proveedores al seguir las metas de marketing.

Impulsa la comunicación entre ambas partes.

Equipa a los socios de canal con herramientas para medir el éxito de sus iniciativas de marketing.

Visualice los canales de socios a su manera con ClickUp Views.

Comparte actualizaciones de productos, anuncios, estado de resolución de problemas y mucho más con los clientes en múltiples vistas de ClickUp.

Una vez que sus flujos de trabajo estén activos, podrá visualizar los programas y tareas de compromiso de los socios de más de 15 maneras diferentes utilizando ClickUp Views. Algunas de ellas son:

Tablero: vista estilo Kanban, perfecta para realizar el seguimiento de los socios en cada fase.

Lista: Vea todas las tareas de gestión de socios en forma de tabla personalizable.

Carga de trabajo: compruebe la disponibilidad, la carga de trabajo y el ancho de banda de los socios.

Cronograma: ideal para ver las iniciativas y los calendarios superpuestos de los socios.

Cada vista extrae datos en tiempo real de su entorno de trabajo, que puede filtrar por numerosos atributos, como el tipo de socio, el segmento, los niveles de compromiso, la experiencia en productos, etc.

📚 Más información: Las mejores herramientas de colaboración remota

Paso 2: Incorporar la IA para obtener una inteligencia profunda y personalización

ClickUp Brain actúa como el asistente de IA nativo de su entorno de trabajo, reuniendo tareas, documentos, chats y datos de socios en un sistema cohesionado. En otras palabras, todos los componentes de su entorno de trabajo funcionan con IA, por lo que no tiene que incorporarla por separado a su infraestructura tecnológica.

Esto elimina directamente la proliferación de IA, es decir, ya no hay que saltar entre diferentes herramientas de productividad de IA. El procesamiento del lenguaje natural + la búsqueda contextual hacen que ClickUp Brain sea más inteligente.

Así es como lo hace:

Segmente a los socios al instante: solo tiene que pedirle a Brain que agrupe a los socios por región, tamaño de la operación, fase de compromiso o cualquier campo personalizado que usted realice el seguimiento. No es necesario crear informes complejos ni utilizar filtros. Brain entiende su entorno de trabajo y le ofrece la segmentación que necesita en cuestión de segundos.

Redacta correos electrónicos, mensajes de seguimiento o mensajes de campaña atractivos para los socios con ClickUp Brain.

Genere contenido relevante bajo demanda: tanto si necesita un borrador de correo electrónico personalizado para un nuevo socio, una guía de formación o un artículo de la base de conocimientos, Brain puede redactarlo. Solo tiene que describir lo que desea (por ejemplo, «Redactar un correo electrónico de bienvenida para un nuevo socio tecnológico») y Brain seleccionará el contexto y el tono adecuados para ofrecer una experiencia personalizada.

Resuma las comunicaciones con los socios: utilice Brain para resumir al instante largos hilos de correos electrónicos, historiales de chat o actualizaciones de proyectos. De esta forma, podrá ponerse al día rápidamente con los eventos recientes sin tener que rebuscar entre un sinfín de mensajes.

Aproveche la traducción en tiempo real: si trabaja con socios internacionales, Brain puede traducir comunicaciones, documentos o incluso notas de reuniones al instante.

Intercambia ideas para programas de reconocimiento y compromiso de socios con ClickUp Brain.

Ideas creativas: ¿Está atascado en una campaña de socios o necesita ideas para un nuevo programa de incentivos? Chatee con ClickUp Brain. Describa su reto y le sugerirá soluciones creativas o incluso le redactará un plan completo de proyecto.

Provea soporte directo a los socios: Brain puede responder a las consultas de los socios utilizando la información de la base de conocimientos de su entorno de trabajo.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente de IA inteligente integrado en su entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas mostrando los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Paso 3: Centralizar los datos y la comunicación de los socios

Sus flujos de trabajo están en marcha. También ha sentado las bases para la IA.

Ahora es el momento de consolidar todos los datos y unirlos para la comunicación, el compromiso y el análisis de los socios en tiempo real.

A continuación te explicamos cómo lograrlo en ClickUp:

Conecta ClickUp a la perfección con tus herramientas de marketing favoritas para sincronizar los datos de las campañas y automatizar los flujos de trabajo.

ClickUp ofrece más de 1000 integraciones nativas que incorporan datos relevantes a sus flujos de trabajo con un solo clic. Por ejemplo, vincule CRM como HubSpot o Salesforce para actualizaciones de acuerdos, Google Workspace para documentos y calendarios compartidos, Zoom para reuniones, etc.

Mejor aún, también puede crear integraciones personalizadas utilizando la API de ClickUp para sincronizar sistemas propios o heredados/as sin necesidad de realizar complicados procesos de codificación.

Coordina equipos y socios en tiempo real con ClickUp Chats.

Mantenga las conversaciones con los socios centradas con ClickUp Chat y colabore en tiempo real sin abandonar su flujo de trabajo.

ClickUp Chat mantiene todas las conversaciones con los socios en un único espacio, junto con tus tareas y documentos. Crea canales específicos para cada cuenta de socio o para debates generales del programa, de modo que nada se pierda en la bandeja de entrada del correo electrónico.

También puede hacer menciones a los socios para incluir a las personas adecuadas e iniciar conversaciones encadenadas para profundizar en temas específicos sin saturar el chat principal.

👀 ¿Sabías que... Con ClickUp Assign Comments, puedes convertir cualquier mensaje en una acción rastreable. Deja un comentario en una tarea, documento o pizarra y, a continuación, @asígnale a un miembro del equipo o representante de socio con una fecha límite. Se convertirá en una subtarea que deberán marcar como completada. Utilice la función «Asignar comentarios» de ClickUp dentro de las tareas para garantizar la responsabilidad.

Captura y transcribe reuniones con IA Meeting Notetaker.

Obtenga resúmenes y elementos de acción generados automáticamente para sus reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Deja de preocuparte por tomar notas durante las llamadas con los socios.

El tomador de notas de reuniones con IA de ClickUp graba tus sesiones de Zoom o Microsoft Teams y genera automáticamente una transcripción con función de búsqueda, junto con un resumen de los puntos clave. Extrae las acciones y los propietarios, para que puedas convertir tu conversación en un plan de proyecto en el momento en que finaliza la llamada.

Aclare rápidamente temas complejos con ClickUp Clips.

Comparte grabaciones de pantalla para transmitir tu mensaje con precisión sin necesidad de cadenas de correos electrónicos ni reuniones presenciales con ClickUp Clips.

ClickUp Clips te permite grabar y compartir tutoriales en vídeo rápidos directamente desde tu entorno de trabajo.

Esto supone un cambio revolucionario para el soporte a los socios: si un socio tiene dificultades con la incorporación, necesita ayuda con un panel o quiere ver cómo funciona una función del producto, puede grabar un breve vídeo y enviárselo directamente.

Por ejemplo, en lugar de escribir un largo correo electrónico explicando cómo enviar un registro de acuerdo, simplemente muéstrales exactamente cómo hacerlo en un Clip de 30 segundos.

📚 Más información: Las mejores herramientas de productividad con IA para maximizar su eficiencia

Paso 4: Cree su base de conocimientos

Las cosas se complican rápidamente cuando su base de conocimientos no está conectada con su herramienta de gestión de relaciones con socios (PRM).

Pierdes tiempo buscando los recursos adecuados y probablemente tengas varias versiones del mismo archivo por ahí. Peor aún, podrías enviar accidentalmente una página de destino desactualizada a un socio, lo que le llevaría a presentar datos erróneos.

¿Cómo cambia esto ClickUp? Este vídeo tutorial es tu mini guía:

📚 Más información: Cómo ClickUp utiliza los documentos de IA para simplificar la creación de POE

Crea y realiza el uso compartido de recursos para socios con ClickUp Docs.

ClickUp Docs para crear artículos eficaces para la base de conocimientos

ClickUp Docs es tu herramienta todo en uno para crear una base de conocimientos sólida, desde guías de incorporación hasta materiales de marketing.

Formato enriquecido: añada títulos, tablas, listas de control, imágenes y vídeos para que su contenido resulte visualmente atractivo.

Jerarquía estructurada: utilice páginas anidadas para mantener todo organizado. Por ejemplo, su documento «Capacitación de socios» puede tener subpáginas para la incorporación, la formación y el Soporte.

Colaboración en tiempo real: varias personas pueden realizar la edición de un documento simultáneamente, dejar comentarios y resolver las opiniones al instante.

Convierta el contenido en tareas: resalte cualquier texto para crear y asignar una tarea al instante. Por ejemplo, si está actualizando una lista de control para la incorporación de socios y se da cuenta de que se necesita un nuevo recurso, puede asignarlo en el acto.

Permisos: Comparta documentos interna o externamente con derechos de solo lectura o de edición.

Historial de versiones: cada cambio queda registrado, por lo que puede ver quién ha actualizado qué y volver a una versión anterior con un solo clic.

Con ClickUp Brain integrado directamente en Docs, puede utilizar la IA para redactar nuevos contenidos, reescribirlos para que sean más claros o traducir materiales. Por ejemplo, si necesita una guía sobre «Cómo ayuda la IA generativa a promocionar productos», solo tiene que darle una indicación a Brain y este generará un primer borrador utilizando el contexto de su entorno de trabajo.

⭐ Bonificación: El hub de documentos es tu centro de mando para todo lo relacionado con la documentación. Te ofrece una vista general de todos los documentos de tu entorno de trabajo, organizados por propietario, ubicación, última actualización y mucho más. Puedes buscar, filtrar y marcar documentos como favoritos, lo que te permite encontrar fácilmente lo que necesitas (incluso a medida que crece tu base de conocimientos). Almacene, organice y busque documentos fácilmente con el hub de documentos.

Encuentre cualquier cosa al instante con ClickUp Enterprise AI Search.

Encuentre información, documentos, aplicaciones y mucho más en la plataforma o incluso en herramientas integradas con ClickUp Enterprise Search.

ClickUp Enterprise AI Search hace que sea muy fácil encontrar no solo archivos, sino literalmente cualquier información: tareas, chats, documentos, comentarios, imágenes... lo que se te ocurra.

Aquí viene lo divertido: no tienes que recordar los nombres exactos de los archivos ni en qué carpetas estaban almacenados. Solo tienes que describir lo que buscas en lenguaje natural (por ejemplo, «Muéstrame la última lista de control para la incorporación de socios») y Brain la capturará por ti.

La barra de búsqueda con tecnología IA entiende el contexto y la intención, por lo que obtienes resultados relevantes rápidamente, incluso si no estás seguro de la ubicación.

👀 ¿Sabías que... Enterprise Search también extrae resultados de sistemas integrados como Google Drive, Slack y herramientas de retención de clientes, para que tu base de conocimientos lo cubra todo?

Paso 5: Automatice las tareas tediosas y configure alertas

Una vez que todo esté configurado (flujos de trabajo, IA, canales de comunicación y base de conocimientos), automatícelo todo para reducir el trabajo administrativo manual a casi cero.

ClickUp te ofrece una flexibilidad ilimitada para automatizar a tu manera, sin escribir una sola línea de código:

Elimine el trabajo pesado con ClickUp Automatizaciones.

Cree desencadenantes y acciones personalizadas para agentes en ClickUp utilizando instrucciones sencillas y sin código.

Las automatizaciones de ClickUp se basan en reglas, lo que significa que se configura una lógica simple del tipo «si esto, entonces aquello» para gestionar las tareas repetitivas.

Cada automatización se compone de tres elementos:

Desencadenantes: ¿Qué inicia la automatización?

Condiciones: filtros opcionales para limitar la automatización cuando se ejecuta.

Acciones: ¿Qué ocurre a continuación?

📌 Por ejemplo, «Cuando una tarea de un socio pase a estar «Lista para revisión», asígnela al gestor de socios y envíe una alerta de Slack».

ClickUp ofrece dos formas de crear estas automatizaciones:

Generador de automatización de arrastrar y soltar: elija entre una biblioteca de desencadenantes, condiciones y acciones predefinidos. Solo tiene que arrastrar, soltar y conectar estos componentes para crear su automatización.

Creador de automatización con IA: describe la automatización que deseas en lenguaje sencillo y Brain la configurará por ti.

📌 Más ejemplos de automatizaciones para mantener el compromiso de los socios: Asigna automáticamente las solicitudes de nuevos socios a los miembros del equipo en función de la región.

Envía un resumen semanal de los problemas pendientes de los socios a tu bandeja de entrada.

Configure recordatorios periódicos para las revisiones trimestrales de la empresa (QBR) con los socios más adecuados.

Delega los flujos de trabajo de principio a fin a los agentes de ClickUp AI.

Activa los Superagentes dentro de ClickUp para automatizar completamente las tareas y los flujos de trabajo.

Los superagentes de IA de ClickUp son los primeros agentes del mundo con un nivel humano, dotados de memoria real, autoaprendizaje, razonamiento avanzado y capacidad de conciencia ambiental.

Puede interactuar con ellos como si fueran miembros reales del equipo: enviarles correos electrónicos, asignarles tareas o hacerles menciones en chats. También pueden trabajar juntos en una configuración multiagente, compartir conocimientos con otros agentes y adaptar su comportamiento en función de sus comentarios.

📌 Por ejemplo, cuando un socio se registra, un agente de IA puede crear una lista de control de incorporación personalizada, programar la llamada inicial y enviar actualizaciones semanales sobre el progreso, todo ello en segundo plano.

Perfectos para los gestores de socios, estos agentes ejecutan sus flujos de trabajo de principio a fin sin necesidad de supervisión constante, para que usted pueda centrarse en el trabajo estratégico que realmente aumenta la satisfacción del cliente.

📌 Algunos ejemplos de superagentes predefinidos que puede probar: Agente de renovación de contratos: supervisa las fechas de los contratos, envía recordatorios a los socios y a su equipo, y prepara los documentos de renovación.

Agente de preparación y seguimiento de agendas: crea agendas para las llamadas con los socios, toma notas de las reuniones, asigna tareas de seguimiento y envía correos electrónicos de resumen de forma automática.

Informador de estado: publica actualizaciones semanales o mensuales sobre el estado de los socios, las métricas clave y los problemas pendientes, para que todos estén al tanto.

Paso 6: Obtenga información en tiempo real sobre el rendimiento de los socios

Por último, es hora de medir el rendimiento de las ventas y el éxito de los socios para perfeccionar su estrategia de compromiso.

Para mantener el compromiso de los socios, debe realizar el seguimiento de métricas clave como:

Número de socios activos por fase (incorporación, habilitación, venta conjunta, etc.)

Valor del canal de ventas y acuerdos cerrados por socio

Actividad de los socios (llamadas, reuniones, clientes potenciales enviados)

Abrir tickets de soporte

Tiempo medio para resolver las solicitudes de los socios

Con ClickUp, este análisis se realiza de forma totalmente automática. Así es como funciona:

Visualice el rendimiento de los socios utilizando los paneles de ClickUp.

Supervise las métricas de compromiso de los socios para tomar decisiones basadas en datos con los paneles de ClickUp.

Los paneles de ClickUp recopilan datos en tiempo real de tareas, campos personalizados, metas y herramientas de colaboración integradas en una sola vista. Puede crear estos paneles simplemente arrastrando y soltando más de 20 widgets, como gráficos, tablas, calculadoras, rastreadores de metas y mucho más.

Pero eso no es todo. Incluso puede crear paneles de control basados en funciones. Por ejemplo, el panel de control de un gestor de socios muestra el progreso de la incorporación y las tareas pendientes, mientras que el panel de control ejecutivo realiza el seguimiento de los ingresos, el flujo de trabajo y los socios con mejor rendimiento.

Con los filtros del panel, puede profundizar al instante para ver el rendimiento por región, nivel de socio o incluso cuentas individuales.

🚀 Ventaja de ClickUp: Muévete aún más rápido con la función Talk-to-Text de ClickUp. En lugar de escribir todo, solo tienes que hablar en voz alta y ClickUp transcribirá instantáneamente tu voz a texto (mientras perfecciona tu discurso y corrige la gramática). Por ejemplo, puede dictar notas de reuniones, correos electrónicos de seguimiento, mensajes de chat y indicaciones de IA sobre la marcha, sin necesidad de teclado. De hecho, también puede utilizar Talk-to-Text para crear y asignar tareas sin necesidad de usar las manos. Suena interesante, ¿verdad? Vea este vídeo para obtener más información 👇

Obtenga información más detallada con las tarjetas de ClickUp AI.

Resuma los logros, identifique los obstáculos o cree una lista de los siguientes pasos desde sus paneles utilizando las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp.

Las tarjetas de IA analizan los datos de sus paneles en tiempo real para ofrecer narrativas prácticas junto con ellos. Ni siquiera tiene que dedicar un segundo a interpretar sus paneles: las tarjetas de IA ofrecen información instantánea para actuar de inmediato.

Algunas formas de utilizar las tarjetas de IA en la participación de los socios:

Resumir el estado de los socios: «3 socios en riesgo, 2 nuevos socios con mejor rendimiento este mes»

Acciones sugeridas: «Hacer un seguimiento del socio X, ya que no ha iniciado sesión en dos semanas».

Vea información predictiva: «Según las tendencias actuales, es probable que el socio Y no alcance su objetivo para el tercer trimestre».

Puede colocar tarjetas de IA en cualquier lugar de los paneles, actualizarlas en cualquier momento e incluso fijar sus tarjetas favoritas para acceder rápidamente a ellas.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para empresas para maximizar su eficiencia

Cree programas de socios altamente atractivos con ClickUp.

El uso de la IA en el compromiso de los socios es solo una pieza del rompecabezas.

El verdadero poder reside en adoptar la IA en todas las fases: reclutamiento de socios, incorporación, capacitación, soporte, seguimiento del rendimiento e incluso salida.

ClickUp le permite crear desde cero programas de socios totalmente automatizados y basados en IA. Correlacione sus procesos de forma visual, centralice la comunicación, configure automatizaciones avanzadas y analice la información, todo en una sola plataforma.

¿Lo mejor? Un asistente de IA nativo y contextual impulsa todas y cada una de las funciones, de modo que la IA no es un complemento de sus herramientas, sino el núcleo de su flujo de trabajo.

Pruebe ClickUp gratis hoy mismo. ✅