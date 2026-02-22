10 plantillas de ideas para el arco narrativo

¿Alguna vez has tenido una gran idea para una historia y luego te has quedado atascado porque no veías la figura que tenía?

Puede que no se trate de un problema de creatividad, sino de estructura. Es posible que conozcas a tus caracteres, tu mundo e incluso el final, pero sin un arco narrativo, la parte central se vuelve confusa y el ritmo comienza a decaer.

Por eso necesitas plantillas para el arco narrativo. Te proporcionan un esqueleto sobre el que construir, ya sea para escribir un relato corto, una novela, un guion o incluso la historia de una marca. Puedes correlacionar el incidente desencadenante, los puntos de inflexión, la escalada, el clímax y la resolución antes de dedicar horas a escenas que no hacen avanzar la trama.

En esta publicación, encontrarás las mejores plantillas de ideas para arcos narrativos que puedes copiar, adaptar y utilizar de inmediato para esbozar historias más sólidas.

¿Qué es una plantilla de arco narrativo?

Una plantilla de arco narrativo es un marco predefinido que correlaciona las fases clave de una narración: exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y resolución. Actúa como una única fuente de verdad para el esqueleto de tu historia.

🔖 Tipos comunes de plantillas de arcos narrativos: Estructura en tres actos (configuración → confrontación → resolución)

Estructura en cinco actos (escalada más detallada)

El viaje del héroe (arco narrativo de aventura impulsado por la transformación)

Save the Cat beats (ritmo comercial ajustado para guiones)

Qué buscar en una plantilla de arco narrativo

Esto es lo que debes buscar en una plantilla de arco narrativo:

Estructura visual: una buena plantilla debe permitirte ver el ritmo de tu historia de un vistazo. Busca herramientas que ofrezcan formatos visuales como un diagrama del arco argumental, un cronograma o un tablero de estilo Kanban para correlacionar la estructura narrativa.

Fases personalizadas: es posible que tu historia no se ajuste a la estructura estándar de cinco actos. Elige una plantilla que te permita renombrar y reordenar las fases para que se adapten a tu enfoque narrativo único, ya sea el viaje del héroe o tu propio marco personalizado.

Funciones de colaboración: una buena plantilla debe permitir la edición en tiempo real, comentarios para dar opiniones sobre escenas concretas y asignación de tareas a tus coautores o editores.

Seguimiento de caracteres y subtramas: las mejores plantillas te permiten superponer arcos de carácter y subtramas junto con la historia principal, para que puedas asegurarte de que todas las motivaciones y tramas se mantengan alineadas.

Las 10 mejores plantillas de ideas para arcos narrativos

Si quieres construir una historia coherente, acabarás gestionando mucho más que la trama en sí. Tendrás que hacer un seguimiento de los arcos narrativos de los caracteres, los momentos clave de las escenas, los borradores y las reescrituras, las notas de investigación y los hilos de comentarios, todo ello mientras intentas mantener un tono coherente desde la primera página hasta la última línea.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, te lo pone más fácil con una biblioteca de plantillas de arcos narrativos listas para usar que puedes incorporar al instante y adaptar a tu proceso en cuestión de segundos.

Aquí tienes las mejores plantillas de ideas para el arco narrativo con las que empezar 👇

1. Plantilla de esquema de historia de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica capítulos, escenas y momentos clave de los caracteres en un solo lugar con la plantilla de esquema de historia de ClickUp.

Las historias son más fáciles de escribir cuando puedes ver el arco completo sin perderte los pequeños detalles. La plantilla de esquema de historia de ClickUp te ayuda a planificar capítulos, seguir el progreso de la trama y mantener los ritmos de los caracteres vinculados a las escenas, todo en una sola plantilla.

Cada capítulo se convierte en una tarea de ClickUp que puedes agrupar por fases de la historia, etiquetar con personajes, añadir ubicaciones y aspectos destacados, y correlacionar con puntos de la trama, como la exposición, la acción ascendente y el clímax. A medida que tu esquema se consolida, también puedes añadir capas en las etapas de producción, de modo que los borradores, las revisiones y los retoques finales se mantengan organizados junto con el plan narrativo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un esquema capítulo por capítulo con tareas agrupadas por fases de la historia para mantener tu arco narrativo en la secuencia correcta.

Realiza un seguimiento de la participación de los personajes en cada escena utilizando etiquetas de personajes, para que las relaciones y las subtramas se mantengan coherentes a lo largo de los capítulos.

Captura rápidamente los detalles de cada escena con campos para la ubicación y los momentos destacados de la historia, de modo que tu esquema mantenga el contexto real.

✅ Ideal para: Escritores de ficción que esbozan una historia de varios capítulos con un principio, un desarrollo y un final claros.

🧠 Dato curioso: La novela más larga del mundo es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, con unos 9 609 000 caracteres.

2. Plantilla de historia ágil de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea un ritmo repetible para esbozar y redactar con la plantilla ClickUp Agile Story.

Hay días en los que te sientes inspirado. Otros días, necesitas un proceso que te guíe. La plantilla ClickUp Agile Story está diseñada para un progreso repetible, lo que te permite esbozar, redactar y repetir con un ritmo constante.

Aunque estas plantillas ágiles para historias se diseñaron para desarrollar y gestionar el backlog de productos, también funcionan muy bien para historias narrativas.

Personaliza las indicaciones para que se adapten a tu arco narrativo, como las metas del acto, los puntos de inflexión clave, el punto de vista, el conflicto y lo que está en juego, y luego reutiliza el mismo flujo de trabajo para cada capítulo o escena hasta que toda la narrativa encaje en su lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza la tabla de preguntas y respuestas integrada para fijar el propósito de cada momento, como qué cambia, por qué es importante y qué se prepara a continuación.

Comience con esta plantilla de documento y cree su flujo de trabajo narrativo, que incluye listas, diagramas de Gantt, carga de trabajo, calendarios y mucho más.

Duplica la misma estructura para capítulos, episodios o viajes de los caracteres, manteniendo el ID y los títulos de tu historia coherentes a medida que crece el esquema.

Añade tus propios puntos de control de revisión, como «Primer borrador», «Revisión» y «Aprobado», para que cada sección avance de forma clara y progresiva.

✅ Ideal para: Escritores independientes de ficción que crean esquemas de capítulos mediante sprints semanales de escritura.

3. Plantilla de guion gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Traza las escenas fotograma a fotograma en un lienzo de pizarra ya preparado con la plantilla de guion gráfico de ClickUp.

¿Estás dirigiendo un cortometraje, escribiendo guiones para un vídeo juego o planificando una serie animada, pero te cuesta plasmarlo todo visualmente?

La plantilla ClickUp Storyboard (creada en ClickUp Pizarras ) te ofrece un lienzo limpio, escena por escena, en el que cada fotograma ya está dispuesto para ti. Puedes trazar el flujo desde la exposición hasta el conflicto, el clímax, la acción descendente y la resolución, y luego rellenar los detalles de cada escena.

Por qué te gustará esta plantilla:

Da vida a tu visión adjuntando imágenes, bocetos o dibujos de ClickUp Pizarras directamente a cada fotograma.

Añade notas rápidas para la acción, el diálogo y el audio o los efectos especiales dentro de cada tarjeta del guion gráfico.

Colabora en tiempo real con editores, diseñadores y otras partes interesadas utilizando los comentarios asignados de ClickUp

✅ Ideal para: animadores, diseñadores de UX y equipos de marketing que necesitan crear y colaborar en narrativas visuales.

💡 Consejo profesional: Cuando tu mente se quede en blanco, en lugar de forzarla, intenta cambiar la pregunta. Una buena indicación de escritura te proporciona un punto de partida, una dirección y la estructura suficiente para que las palabras vuelvan a fluir, incluso en los días en los que te sientes con poca energía. Mira este vídeo para obtener indicaciones de escritura que puedes utilizar para despertar ideas, agudizar tu pensamiento y convertir una página en blanco en un borrador sobre el que realmente puedas trabajar.

4. Plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Traza visualmente los viajes de los personajes con la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp.

Cuando se construye una historia, lo más difícil es mantener sincronizados el viaje del carácter, los momentos clave y el flujo escena por escena. La plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp te ofrece una forma visual de mapear todo el arco en un solo lugar, con un panel guiado a la izquierda que te da indicaciones para definir la idea central, el carácter principal, su meta y los pasos que da para alcanzarla.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén la coherencia en las decisiones sobre los caracteres documentando los detalles principales de tu carácter en el panel dedicado a los caracteres mientras construyes el arco narrativo.

Correlaciona los momentos clave de la trama en la parte superior y, a continuación, añade las acciones de cada escena debajo utilizando notas adhesivas para crear un flujo claro de principio a fin.

Convierte tu historia en arcos manejables agrupando los ritmos en secciones «de lanzamiento», ideales para episodios, capítulos o niveles de juegos.

✅ Ideal para: Diseñadores narrativos que correlacionan las misiones y escenas cinemáticas de los juegos en momentos narrativos claros y secuencias jugables.

5. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp Squad

Obtenga una plantilla gratuita. Captura las ideas de la sala de guionistas en secciones temáticas y convierte las decisiones en los siguientes pasos con la plantilla ClickUp Squad Brainstorm.

La plantilla ClickUp Squad Brainstorm proporciona a tu equipo de guionistas un espacio limpio y visual para plasmar ideas en secciones temáticas, de modo que la conversación se mantenga organizada y la creatividad fluya libremente.

Como todo se encuentra en un solo tablero, puedes mover las notas adhesivas a medida que el arco va tomando forma, detectar rápidamente las lagunas y convertir las decisiones más sólidas en los siguientes pasos cuando estés listo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Establece reglas creativas para la toma de decisiones capturando los criterios de decisión final y los desempates en la sección «Consenso del equipo».

Evita que las revisiones de los arcos narrativos se disparen definiendo la cadencia de tus críticas, los límites de las reuniones y las reglas de preparación en Team Meetings y Team Rhythm.

Reduce el caos de las revisiones estableciendo canales de comunicación claros y expectativas de respuesta en Team Communication, y luego realizando un seguimiento de los ajustes del proceso en Team Workflow.

✅ Ideal para: Showrunners que dirigen una sala de guionistas colaborativa para arcos narrativos episódicos y revisiones continuas.

6. Plantilla de plan de construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Captura los elementos esenciales de la producción y crea detalles en un solo documento con la plantilla de plan de construcción de ClickUp.

Si estás esbozando el arco narrativo de un cortometraje, una serie web, un capítulo de un videojuego o una serie de cómics, necesitas la plantilla ClickUp Build Plan. Empieza con un documento ClickUp limpio y listo para usar que recoge lo esencial desde el principio (propietario del proyecto, fechas, duración, contactos clave) y luego te guía a través de los antecedentes y los detalles de la construcción que mantienen la coherencia en las decisiones de producción cuando el alcance empieza a cambiar.

Para acelerar el primer borrador, ClickUp Brain puede ayudarte a convertir tus notas preliminares en un contexto más sólido para el proyecto, crear ideas y generar listas de control para lo que hay que crear a continuación.

Convierte tus notas preliminares en un contexto listo para el borrador con ClickUp Brain.

Por qué te gustará esta plantilla:

Convierte rápidamente el plan en ejecución extrayendo las secciones clave en tareas para la redacción, revisión, correcciones y entrega final de la producción.

Empieza con un encabezado de proyecto pulido y una tabla de entrada que mantenga visibles la propiedad, las fechas y los detalles esenciales desde el primer desplazamiento.

Utiliza la sección «Antecedentes del proyecto» para fijar la premisa, las limitaciones y las hipótesis de producción del arco narrativo en un único punto de referencia.

✅ Ideal para: Productores de videojuegos que planifican un arco narrativo por capítulos, desde el guion hasta los productos finales listos para su implementación.

📮ClickUp Insight: El 24 % de los usuarios cree que se sobrevalora el tiempo de concentración y prefiere la multitarea, mientras que el 39 % afirma que la concentración profunda es la única forma de realizar un trabajo significativo. Sea cual sea tu estilo de trabajo, ClickUp es tu centro de comandos impulsado por IA que se adapta a ti. ¿Necesitas realizar varias tareas a la vez? Puedes gestionar proyectos, chatear con tu equipo e incluso buscar en la web en tiempo real, todo ello sin salir de ClickUp. 🤹🏽 ¿Prefieres concentrarte a fondo? Funciones como ClickUp Calendario te ayudan a bloquear las distracciones, mientras que los agentes automatizan las tareas rutinarias, ¡para que puedas mantenerte en tu zona!

7. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Captura y evalúa múltiples tramas en un solo lugar con la plantilla de lluvia de ideas de ClickUp.

Si estás barajando varias ideas para el arco narrativo a la vez, lo más difícil es mantener cada idea lo suficientemente clara como para evaluarla, desarrollarla y, finalmente, confirmar cuál elegir. La plantilla de lluvia de ideas de ClickUp te ayuda a capturar cada trama como una entrada independiente, escribir de qué trata la historia y documentar la versión más sólida de cómo podría terminar.

Y como cada idea tiene sus propios detalles fundamentales, puedes revisar tu lista y saber de inmediato qué arcos narrativos están listos para esbozar y cuáles aún necesitan un conflicto más marcado, una recompensa más clara o un gancho mejor.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza fechas de inicio, fechas límite y prioridades para mantener tus conceptos más sólidos en movimiento en lugar de que queden sepultados bajo ideas más nuevas.

Define el núcleo de cada idea de historia utilizando los campos integrados para la descripción del problema y la solución ganadora, de modo que cada arco tenga un conflicto claro y una dirección clara.

Organiza las ideas por fases de lluvia de ideas para separar las ideas iniciales de los conceptos que estás listo para desarrollar en capítulos o escenas.

✅ Ideal para: Guionistas que desarrollan múltiples opciones de arco narrativo para un piloto y reducen las opciones para decidir cuál será el siguiente concepto a esbozar.

8. Plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Traza los momentos clave de la historia en una Pizarra y divídelos en trabajos fáciles de seguir con la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp.

La plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp también funciona como planificador de arcos narrativos, lo que te permite correlacionar los momentos clave de la trama en una pizarra de ClickUp y luego dividir cada momento en trabajos que se pueden seguir.

Puedes tratar cada cuarto o fase como un segmento del arco, etiquetar cada ritmo por tema y realizar un seguimiento de si va por buen camino, está en riesgo o bloqueado a medida que evoluciona el borrador. Y cuando surgen nuevas ideas para escenas a mitad del proceso, ClickUp Forms te ayuda a capturarlas en un formato coherente y a dirigirlas a la parte correcta del arco.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza los momentos clave de la trama por cuartos o fases para ver el ritmo de un vistazo y evitar concentrar toda la acción al principio de la historia.

Utiliza rótulos de estilo de lanzamiento como «En marcha», «Bloqueado» y «En riesgo» como señal de lo que hay que reescribir o reestructurar a continuación.

Utiliza ClickUp Formularios para recopilar nuevas escenas, giros argumentales o momentos de los caracteres con los mismos detalles necesarios cada vez antes de que se incorporen a tu plan.

✅ Ideal para: Escritores de ficción que esbozan una historia larga por fases y realizan un seguimiento de cada momento importante, desde el primer borrador hasta la estructura final.

👀 ¿Sabías que...? Frankenstein comenzó como un reto para «escribir todos una historia de fantasmas» durante el famoso y extraño clima de 1816, mientras Mary Shelley se alojaba cerca del lago Lemán.

9. Plantilla de ideación de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Clasifica las ideas para el arco narrativo en tramas, resultados y caracteres con la plantilla de ideación de diseño de ClickUp.

Cuando intentas dar forma a un arco narrativo, las ideas rara vez se limitan a una sola categoría. Las secuencias argumentales, las elecciones de los caracteres, la mecánica de las escenas y el tema aparecen todos a la vez y acaban compitiendo por el espacio.

La plantilla de ideación de diseño de ClickUp te ayuda a separar esas ideas sin perder la relación entre ellas. Utiliza las columnas para ordenar las ideas del arco narrativo según lo que más afectan. Por ejemplo: mecánica de la trama (proceso), resultado de la historia (producto) e impacto de los caracteres (personas). A continuación, utiliza las filas Propietario de la idea para recopilar las contribuciones de los coautores, editores o incluso diferentes «voces» en tu propio borrador.

Por qué te gustará esta plantilla:

El diseño de tres carriles facilita la separación de la estructura de la trama, la recompensa de la historia y los giros impulsados por los caracteres.

Las filas «Idea Owner» (Propietario de la idea) mantienen la visibilidad de las sugerencias de cada persona, lo que resulta útil cuando se combinan varias direcciones en un solo arco.

Las notas adhesivas se agrupan por tipo, por lo que es más fácil identificar los arcos más sólidos antes de esbozar el guion.

✅ Ideal para: Jefes de sala de guionistas que dirigen la ideación colaborativa de arcos narrativos para episodios, capítulos o escenas cinemáticas.

10. Plantilla de arco narrativo de Milanote

vía Milanote

La plantilla de arco narrativo de Milanote es una plantilla visual basada en tarjetas diseñada para trazar historias. Su lienzo flexible te permite organizar los elementos de la historia espacialmente, lo que puede resultar útil para los pensadores visuales.

Por qué te gustará esta plantilla:

Incluye funciones de arrastrar y soltar para escenas, caracteres y puntos de la trama.

El diseño visual del tablero te permite ver el arco completo de una sola vez.

Añade imágenes y notas como adjuntos para inspirarte, con funciones de colaboración para coautores.

✅ Ideal para: Escritores y creativos que prefieren un enfoque de estilo tablero de mood board para la planificación narrativa.

Cómo utilizar las plantillas de arco narrativo para tus proyectos

Tu plantilla de arco narrativo debe ser un compañero dinámico en tu proceso creativo. Úsala para mantenerte organizado y, al mismo tiempo, darte la libertad de explorar, iterar y construir una narrativa convincente.

Así es como puedes sacarle partido a tu trabajo:

Comienza con el conflicto central: antes de rellenar una sola casilla, identifica la tensión central de tu historia. ¿Se trata de la lucha interna de un carácter, el problema frustrante de un usuario o el mayor desafío de un proyecto? Correlaciona primero los momentos clave: No te pierdas todavía en los detalles. Rellena primero los momentos importantes que definen la historia: la incidencia desencadenante, el giro en el punto medio y el clímax. Incorpora subtramas y arcos narrativos de los personajes: Ahora, empieza a entretejer tus tramas secundarias. Etiqueta las escenas o tareas por subtrama o arco narrativo de los personajes con los Campos personalizados de ClickUp, para que puedas hacer un seguimiento de cómo se entrecruzan con la trama principal. Colabora desde el principio y con frecuencia: comparte tu plantilla con coautores, editores o partes interesadas. Obtén comentarios antes de avanzar demasiado con comparte tu plantilla con coautores, editores o partes interesadas. Obtén comentarios antes de avanzar demasiado con ClickUp Revisión y Assigned Comments. Repite el proceso mientras redactas: A medida que escribas, descubrirás nuevas ideas y agujeros en la trama. Actualiza tu plantilla a medida que evoluciona tu historia para que siempre refleje el estado actual de tu narrativa. Utiliza la IA para llenar los vacíos: cuando te quedes atascado, utiliza ClickUp Brain. Pídele que te sugiera transiciones entre escenas, identifique problemas de ritmo en tu cronograma o genere direcciones alternativas para la trama y así volver a poner en marcha el flujo de tu creatividad.

Lleva tu historia del borrador al borrador final con ClickUp.

Una plantilla de arco narrativo te proporciona claridad desde el principio. Lo difícil es mantener esa claridad una vez que llevas 20 escenas y la historia ha comenzado a evolucionar.

ClickUp te ofrece una amplia biblioteca de plantillas con las que puedes empezar y luego añadir tu propio proceso. Esboza en una Pizarra, escribe en documentos, recopila detalles de los caracteres o ideas para las escenas a través de formularios y utiliza la IA para ayudarte a ajustar los ritmos, reelaborar secciones o recapitular lo que ha cambiado entre borradores.

Cuando el plan y la escritura conviven, dejas de empezar de nuevo y empiezas a terminar. ¡Prueba ClickUp gratis! ✅

Preguntas frecuentes

El arco narrativo sigue el recorrido general de la trama desde el principio hasta el final, mientras que el arco de los personajes sigue la transformación interna de un carácter dentro de esa trama. Ambos deben funcionar conjuntamente, ya que el crecimiento de los personajes suele impulsar o responder a los eventos clave del arco narrativo.

Sí, por supuesto. Las historias de usuario, las hojas de ruta de productos e incluso los planes de sprints siguen estructuras narrativas. Plantillas como User Story Mapping o Agile Story Template de ClickUp ayudan a los equipos a enmarcar su trabajo como mininarrativas con un comienzo claro (el problema del usuario), un desarrollo (la solución) y un final (el valor aportado).

Adapta la plantilla al resultado final de tu proyecto. Utiliza una plantilla de esquema de historia para una novela, una plantilla de guion gráfico para un vídeo y una plantilla de mapeo de historias de usuario para una función de software. Y lo más importante, da prioridad a las plantillas que se integren con tus herramientas existentes para evitar la frustración de tener que cambiar de contexto.