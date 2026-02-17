Cómo utilizar la IA para la visualización de datos en 2026

Crear gráficos manualmente parece sencillo, pero es una tarea tediosa:

Alguien exporta archivos CSV a las Hojas de cálculo de Google y la mitad de las columnas se importan incorrectamente.

Pueden pasar horas corrigiendo el formato, rellenando valores que faltan y reconstruyendo paneles.

Para cuando esté terminada, es posible que los datos ya estén desactualizados. Y usted malgasta el presupuesto de nóminas en un trabajo manual en el que es fácil cometer errores.

Gracias a la IA, su equipo puede omitir gran parte de ese ciclo. Desplácese hacia abajo para ver cómo utilizar la IA para la visualización de datos y las mejores herramientas que le ayudarán a hacerlo.

¿Qué es la visualización de datos con IA?

La visualización de datos mediante IA utiliza el aprendizaje automático (ML), el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y la automatización para convertir los datos sin procesar en gráficos y paneles. Estas herramientas permiten a cualquiera formular preguntas en inglés sencillo, sugerir los tipos de gráficos adecuados y revelar patrones que podrían pasarse por alto en un informe denso.

Así es como funciona en la práctica:

Preparación automatizada de datos: los modelos de aprendizaje automático escanean enormes cantidades de datos sin procesar en cuestión de segundos para identificar y corregir entradas duplicadas, filas que faltan, errores de formato y errores tipográficos. Sus conclusiones finales siempre se basan en datos limpios, precisos y actualizados.

Creación visual automatizada: las herramientas de visualización de IA generan automáticamente todo el diseño de su panel de control. Realizan la selección de los tipos de gráficos más adecuados (como un gráfico de barras frente a un gráfico de líneas) y los organizan de forma lógica para que usted los comprenda.

Generación de lenguaje natural: la IA también explica lo que significan realmente los gráficos en un lenguaje sencillo. Por ejemplo, justo al lado de un gráfico, la IA podría escribir: «Las ventas crecieron un 12 % este mes, impulsadas principalmente por un aumento en la región noreste durante la segunda semana».

Consultas en lenguaje natural: puede chatear con la IA para analizar y visualizar los datos a su manera. En lugar de cotejar manualmente dos hojas de cálculo, simplemente pregunte: «Compara nuestro gasto publicitario en LinkedIn frente a Instagram de junio a agosto». La IA extrae los datos de ambas plataformas, alinea las fechas y crea un gráfico comparativo al instante.

🧠 Dato curioso: En 1854, el médico John Snow utilizó la visualización de datos para combatir una epidemia de cólera en Londres. Al representar las muertes como puntos en un mapa de la ciudad, observó una concentración alrededor de una bomba de agua específica en Broad Street. Este análisis visual demostró que la enfermedad se transmitía por el agua, lo que llevó a la sustitución de la manivela de la bomba y salvó innumerables vidas.

Por qué la visualización de datos mediante IA es importante para los equipos

La IA para la visualización de datos no sustituye a las hojas de cálculo ni a las herramientas de BI. Añade una capa de inteligencia que reduce la fricción entre los datos, la comprensión y la acción.

Así es como ayuda:

Previsión visual de resultados: el análisis predictivo puede modelar tendencias y mostrar hacia dónde se dirige una métrica, de modo que los equipos puedan intervenir antes.

Reduce la barrera técnica: muchas herramientas permiten a los usuarios que no son analistas crear paneles mediante indicaciones y arrastrar y soltar, sin necesidad de escribir SQL o código.

Mejora la calidad de las decisiones: la IA puede analizar segmentos más amplios de datos, señalar anomalías y reducir los errores manuales que se cuelan en la elaboración de informes.

Reduce el tiempo necesario para obtener información: la automatización de la preparación, el análisis y la visualización puede reducir los ciclos de elaboración de informes de horas a minutos.

Facilita la narración de datos: NLG ayuda a explicar qué está cambiando y por qué, lo que facilita el uso compartido de la información con las partes interesadas.

Mantiene los paneles más actualizados: muchas herramientas se sincronizan según un calendario o casi en tiempo real, por lo que los equipos no tienen que esperar a la siguiente exportación manual.

Personaliza las vistas: en lugar de reconstruir paneles para cada equipo, puedes generar vistas filtradas y específicas para cada rol más rápidamente.

📮 Información de ClickUp: El 35 % de los encuestados cambió de las hojas de cálculo a otra herramienta y se quedó con ella, y otro 25 % está considerando activamente cambiar. Ese nivel de movimiento sugiere que los equipos no están tan ligados a las hojas de cálculo como a la familiaridad. Muchos parecen estar buscando sistemas que ofrezcan más compatibilidad a medida que el trabajo se vuelve más complejo. ClickUp ofrece a los equipos una forma de realizar esa transición sin perder impulso. La plataforma incluye plantillas listas para usar para el seguimiento de proyectos, CRM, inventario, gestión del tiempo y cientos de otros casos de uso, lo que permite a los equipos comenzar con un enfoque estructurado en lugar de recrearlos desde cero. Las vistas como Lista, Tabla, Tablero y Gantt resultan familiares para los usuarios de hojas de cálculo, mientras que las automatizaciones, la asistencia de IA y los paneles integrados sin código ayudan a los equipos a ir más allá de las actualizaciones manuales.

📚 Más información: Las mejores herramientas de generación de paneles de control con IA para equipos ocupados

La mayoría de las herramientas prometen lo mismo, así que compárelas en función de lo que afecta a su adopción real:

Interfaz sin código: evite las herramientas que requieren escribir código SQL o Python. Su equipo debería poder crear visualizaciones interactivas con simples clics, indicaciones en lenguaje natural y una interfaz de arrastrar y soltar.

Compatibilidad con la integración: elige una herramienta de IA que ofrezca integración plug-and-play con tus fuentes de datos preferidas, como HubSpot, Salesforce, Stripe, elige una herramienta de IA que ofrezca integración plug-and-play con tus fuentes de datos preferidas, como HubSpot, Salesforce, Stripe, software de análisis de marketing , etc. Los enlaces API personalizados para sistemas propietarios te garantizan que puedas extraer cualquier dato sin necesidad de ayuda constante del departamento de TI.

Uso compartido y colaboración: La herramienta debe permitir que varias personas vean, comenten y realicen la edición de los paneles al mismo tiempo. Esto mantiene los bucles de retroalimentación ajustados y garantiza que todo el equipo esté en sintonía.

Opciones de personalización: priorice las herramientas con elementos interactivos (como detalles al pasar el cursor, desgloses y filtros), un amplio intervalo de elementos visuales y flexibilidad ilimitada para ajustar sus paneles a sus necesidades específicas.

Sincronización en tiempo real: sus datos se actualizarán automáticamente a medida que cambien los números de origen. Esto mantiene sus paneles actualizados sin necesidad de actualizaciones manuales o exportaciones programadas.

Seguridad de nivel empresarial: busque el cumplimiento de SOC 2, controles de acceso basados en roles y registros de auditoría. Estas funciones protegen sus métricas confidenciales a medida que amplía la herramienta a diferentes equipos.

⭐ Bonificación: Hemos creado una guía paso a paso de las mejores herramientas de IA para la visualización de datos 👇

👀 ¿Sabías que... William Playfair es el hombre que nos dio los gráficos de barras, líneas y gráficos circulares a principios del siglo XIX? Antes de sus inventos, los datos eran solo largas y aburridas listas de texto. Playfair, que también vivió una vida llena de colorido como ingeniero y agente secreto ocasional, argumentó que el ojo humano podía procesar una imagen de datos mucho más rápido que el cerebro podía leer una tabla.

Ahora que ya sabe qué buscar, aquí tiene las herramientas que utilizan realmente los equipos.

Ahora, exploremos las tres mejores herramientas de visualización de datos con IA para equipos que hay actualmente en el mercado:

1. ClickUp

ClickUp es un espacio de trabajo de IA convergente que combina la gestión de proyectos, la visualización de datos, la gestión del conocimiento y la IA en un solo lugar. En lugar de saltar entre herramientas de BI, documentos y chat, puede realizar el seguimiento del trabajo, procesar números y hacer preguntas en lenguaje natural directamente dentro de ClickUp.

Estas son las funciones clave que lo hacen posible:

Genere visualizaciones al instante con paneles basados en roles.

Seleccione tarjetas de las categorías IA, Personalizadas, Sprints y Tablas para personalizar su panel de control de ClickUp.

Los paneles de ClickUp ofrecen una forma sencilla de visualizar datos complejos sin necesidad de programar. Estos paneles son totalmente personalizables y están creados con tarjetas/widgets que extraen datos en tiempo real de tus tareas, documentos, proyectos, metas, cronómetros y herramientas conectadas.

Para empezar, solo tienes que añadir las tarjetas que deseas mostrar, como un gráfico circular, un gráfico de barras o un desglose de la carga de trabajo. Puedes moverlas y cambiar su tamaño libremente para diseñar un diseño que se adapte a tu flujo de trabajo.

Utilice los filtros del panel de ClickUp para mantener sus proyectos organizados, filtrados y listos para la acción.

Para una presentación personalizada de los datos, utilice los filtros del panel y adapte la información a diferentes casos de uso, roles, departamentos, proyectos, etc. Dado que los paneles de ClickUp se actualizan automáticamente cada 30 minutos de forma predeterminada, por defecto, puede estar seguro de que siempre está trabajando con la información más relevante.

Añada tarjetas de IA para obtener información útil.

Resuma los logros, identifique los obstáculos o cree una lista de los siguientes pasos desde sus paneles utilizando las tarjetas de IA en los paneles de control de ClickUp.

Las tarjetas de IA son widgets especializados del panel de control que utilizan ClickUp AI para generar información narrativa, resúmenes y actualizaciones directamente sobre sus gráficos y métricas.

Son perfectas para resumir logros, identificar obstáculos o crear una lista de los siguientes pasos sin esfuerzo manual.

A continuación se muestran los cinco tipos principales de tarjetas de IA y para qué son ideales:

AI Brain: Ejecute indicaciones de IA personalizadas para obtener información o acciones a medida.

StandUp por IA: resume la actividad reciente de personas o equipos durante un periodo seleccionado.

AI Team StandUp: Genere resúmenes de la actividad de todo el equipo.

Resumen ejecutivo de IA: cree resúmenes generales de alto nivel sobre el estado de los departamentos, equipos o proyectos.

Actualización del proyecto de IA: Proporcione informes actualizados sobre el estado y el progreso del proyecto.

Simplifique el análisis de datos con consultas contextuales en lenguaje natural.

Analice los datos del entorno de trabajo en tiempo real y obtenga información de IA utilizando lenguaje natural con ClickUp Brain.

Supongamos que quieres saber qué empleados tienen exceso de trabajo la próxima semana.

En una herramienta tradicional de visualización de datos, tendrías que abrir un panel de control de la carga de trabajo, comparar manualmente la disponibilidad de todos y compilar una lista tú mismo.

ClickUp Brain, el asistente de IA y gestor de conocimientos nativo de la plataforma, ofrece una forma más rápida de analizar estos datos. Indexa tus tareas, documentos, comentarios, hilos de chat e incluso herramientas de terceros conectadas para responder preguntas y ofrecer información basada en IA.

Por ejemplo, solo tiene que preguntar a Brain qué empleados tienen exceso de trabajo la semana que viene (o cualquier otra consulta) y le proporcionará una lista detallada de todos los empleados que han superado el límite de horas.

Las capacidades clave de ClickUp Brain para la visualización de datos también incluyen:

Preguntas y respuestas contextuales: utiliza utiliza IA contextual para citar la tarea, el documento o el hilo exactos en los que se basa la respuesta. De este modo, puede pasar de una métrica en un panel a la discusión subyacente que la explica.

Integrado en todas partes: no es necesario volver al panel cada vez. Puede hacer una mención de @brain en cualquier lugar de su entorno de trabajo (tareas, documentos o chats) para obtener información instantánea.

@realiza una mención a Brain desde un comentario de tarea y Brain responderá de inmediato utilizando el conocimiento y el contexto de tu entorno de trabajo.

Análisis de voz a texto: si tiene una consulta larga o una indicación compleja, puede utilizar la función si tiene una consulta larga o una indicación compleja, puede utilizar la función Talk-to-Text para decirla en voz alta. ClickUp Brain transcribe automáticamente su narración en una indicación escrita para su análisis.

Conéctese a múltiples fuentes de datos sin complicaciones.

Incorpore paneles y informes externos en su entorno de trabajo utilizando las integraciones de ClickUp.

¿Tienes la mitad de tus informes en otra herramienta como Power BI o Tableau? No es necesario saltar entre varias pestañas y perder la concentración debido al cambio de contexto.

Con las integraciones de ClickUp, puede incrustar estos informes directamente en su panel de control de ClickUp y ver el panorama completo. Además, puede conectarse a fuentes de datos externas como Hojas de cálculo de Google, Snowflake, bases de datos SQL y más para extraer datos en tiempo real y visualizarlos de forma automatizada en ClickUp.

Mejores funciones

Los paneles basados en roles le permiten crear gráficos sin código y vistas de KPI a partir de documentos de metas de tareas en tiempo real y control de tiempo.

Las tarjetas de IA generan resúmenes ejecutivos, obstáculos y próximos pasos directamente a partir de los datos del panel de control.

ClickUp Brain responde a preguntas en lenguaje natural utilizando el contexto del entorno de trabajo, como tareas, documentos, comentarios y actividad.

Las integraciones y las incrustaciones le permiten mostrar paneles de BI externos dentro de ClickUp.

Limitaciones

No es una herramienta de modelado de BI empresarial dedicada para capas semánticas avanzadas, flujos de trabajo SQL complejos o análisis basados en almacenes de datos.

Los conocimientos de IA dependen de datos limpios y estructurados del entorno de trabajo y de actualizaciones constantes.

Precios

Valoraciones y reseñas

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

💡 Consejo profesional: también puede utilizar la IA para realizar la edición de su panel sobre la marcha. Por ejemplo, pruebe con una indicación como: «Haz que este panel tenga un aspecto profesional y minimalista utilizando un tema oscuro y los colores de la marca».

📮 Información de ClickUp: El 34 % de los encuestados desearía que su hoja de cálculo pudiera crear automáticamente paneles para ellos. Crear informes desde cero, realizar la selección de intervalos, aplicar formato a gráficos y mantener todo actualizado se convierte en un trabajo en sí mismo. Con ClickUp, tus datos sin procesar y tus opciones de visualización convergen. Así que solo tienes que utilizar tarjetas sin código en los paneles de ClickUp para crear gráficos, realizar cálculos y realizar el control de tiempo. ¿Lo mejor de todo? Se actualizan en tiempo real con datos de tareas en directo. La IA está disponible en todo tu entorno de trabajo para ayudarte a dar sentido a esa información, generando resúmenes, resaltando patrones y explicando lo que está cambiando. Por último, los agentes de IA pueden intervenir para recopilar, sintetizar y publicar esas actualizaciones en tus canales clave. Así se gestiona con facilidad todo el flujo de trabajo de elaboración de informes.

2. Julius IA

a través de Julius IA

Julius IA es un analista de datos inteligente que utiliza una interfaz basada en chat para analizar datos sin procesar y presentar respuestas tanto en lenguaje natural como en imágenes llamativas.

El proceso es sencillo: subes tus datos, realizas el uso compartido de archivos Excel o realizas la conexión de la plataforma a tu fuente de datos preferida. A partir de ahí, puedes formular preguntas naturales como «Calcula el importe total» o «Analiza estos datos, por favor».

Julius IA convierte instantáneamente su consulta en código que puede verificar, visualiza sus datos utilizando múltiples vistas (gráficos, tablas, resúmenes e informes completos) e identifica patrones complejos para proporcionar narrativas claras.

Mejores funciones

Puede cargar datos y formular preguntas en lenguaje natural, como si estuviera chateando con un analista.

Convierte las preguntas en código que puedes revisar, lo que mejora la confianza y la repetibilidad.

Crea rápidamente gráficos, tablas, resúmenes e información narrativa para el análisis exploratorio.

Limitaciones

Es más eficaz para el análisis ad hoc que para mantener paneles de control siempre activos y regulados entre equipos.

Las funciones de colaboración y flujo de trabajo pueden resultar más ligeras que las plataformas completas de BI o de trabajo, dependiendo de su caso de uso.

Los resultados aún necesitan la validación humana para las decisiones de alto riesgo.

Precios

Free

Pro: 45 $ al mes.

Empresa: 450 $ al mes.

Enterprise: póngase en contacto con nosotros.

Valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No aparece en la lista.

📚 Más información: Los mejores ejemplos de paneles de datos para inspirarse

3. Zoho Analytics

a través de Zoho Analytics

Zoho Analytics es el software de inteligencia empresarial específico de Zoho que se integra en sus herramientas operativas para analizar datos empresariales dispersos.

Está diseñado tanto para usuarios empresariales sin conocimientos técnicos como para analistas, y cuenta con una interfaz de arrastrar y soltar y un flujo de trabajo de autoservicio que le permite crear gráficos, pivotes y paneles sin necesidad de escribir SQL.

Zoho Analytics ofrece más de 50 visualizaciones, incluyendo gráficos, widgets, tablas dinámicas y vistas tabulares. También ofrece potentes sugerencias de IA para ayudarle a elegir el formato de visualización de datos interactivo adecuado para sus datos.

Mejores funciones

El BI de autoservicio de arrastrar y soltar facilita a los usuarios sin conocimientos técnicos la creación de paneles sin SQL.

Es compatible con una amplia gama de elementos visuales, incluidos gráficos, pivotes, widgets y paneles interactivos.

Las sugerencias asistidas por IA ayudan a los usuarios a elegir el formato visual adecuado y a obtener información.

Es especialmente adecuado si su pila ya utiliza aplicaciones Zoho.

Limitaciones

Puede convertirse en otro sistema independiente del lugar donde se realiza el trabajo, a menos que lo incorpore o integre profundamente.

El análisis avanzado y la gobernanza pueden seguir requiriendo una configuración técnica para la lógica compleja y el modelado de datos.

La colaboración se centra en la inteligencia empresarial y puede que no sustituya los flujos de trabajo de ejecución diarios, como las aprobaciones de tareas y los traspasos.

Precios de Zoho Analytics

Free

Básico: 30 $ al mes.

Estándar: 60 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (más de 280 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (360 opiniones)

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de diagramas de flujo de datos para ClickUp y PowerPoint.

Cómo utilizar la IA para la visualización de datos en su flujo de trabajo

A continuación se indican tres formas en las que puede utilizar las funciones de IA para visualizar datos y mejorar las capacidades de elaboración de informes de su equipo:

1. Utilice la IA para crear múltiples paneles al instante.

Si dedicas la mayor parte de tu tiempo a crear paneles únicos para diferentes departamentos o roles, esto es para ti. 👇

En lugar de crear manualmente un panel de control independiente cada vez, simplemente introduzca su conjunto de datos en la IA generativa. Proporciónele una indicación clara y sólida para analizar los datos y generar los paneles de control específicos que necesita.

📌 Ejemplo: «Genera cuatro paneles a partir de los datos de este proyecto: una vista ejecutiva del ROI, un seguimiento de la velocidad de los desarrolladores, un embudo de la campaña de marketing y un informe de progreso dirigido al cliente».

La IA genera al instante cuatro vistas distintas, cada una con sus propios datos filtrados, tipos de gráficos y permisos de seguridad, sin que tengas que tocar ni un solo ajuste.

2. Realice la automatización de su flujo de trabajo de visualización de datos.

Otro caso de uso muy recomendable de la IA en la visualización de datos es la automatización de pasos repetitivos, como la limpieza, el análisis, la preparación de gráficos y las notificaciones a las partes interesadas.

Aquí tienes dos formas sencillas y sin código para hacerlo:

Cree automatizaciones basadas en reglas

Automatice sus procesos de visualización de datos con ClickUp Automatizaciones.

Las automatizaciones de ClickUp son ideales para automatizar partes de sus flujos de trabajo de visualización de datos, a menudo las más sencillas. Esto incluye enviar actualizaciones, programar alertas, generar informes adaptados a diferentes equipos, etc.

Por ejemplo, puede configurar una automatización para publicar un resumen en Slack o enviar un correo electrónico en el momento en que el estado de una tarea cambie a «Completada».

Configure agentes de IA para que hagan el trabajo pesado por usted

Los superagentes de ClickUp llevan la automatización al siguiente nivel mediante el uso de instrucciones en lenguaje natural y flujos de trabajo inteligentes. Y lo más importante: funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en segundo plano, por lo que nunca tendrá que preocuparse por las tareas manuales.

Automatice flujos de trabajo complejos de principio a fin con los superagentes personalizados de ClickUp.

Puede configurar un único agente de ClickUp AI para:

Limpie y preprocese automáticamente los archivos de datos entrantes.

Analice hojas de cálculo y genere informes de resumen o gráficos con ClickUp AI.

Supervise los paneles y envíe actualizaciones o alertas proactivas a las partes interesadas cuando cambien las métricas clave.

¿Cómo funcionan los agentes IA? Aquí tienes un ejemplo 👇

📚 Más información: Cómo inspirar tu próximo proyecto con ejemplos de diseño de paneles de control

3. Modele escenarios futuros y visualice posibles tendencias.

La IA hace que las previsiones sean visuales e interactivas. Puede introducir sus datos actuales y ejecutar escenarios hipotéticos, como por ejemplo, cómo el aumento de su presupuesto o el cambio en el tamaño de su equipo afectarán a sus plazos y a sus ingresos.

A continuación, la IA detecta patrones en sus números actuales y los proyecta con intervalos de confianza, por ejemplo: «Solo hay un 40 % de posibilidades de que completemos este proyecto a tiempo el mes que viene si se eliminan tres miembros del equipo de esta tarea».

También puede jugar con los controles deslizantes o introducir indicaciones adicionales para probar otros escenarios, como: «¿Qué pasaría si contratáramos a dos personas más?» o «¿Qué pasaría si redujéramos el gasto en un 10 %?».

Simplifique y visualice datos complejos con ClickUp.

Los datos y los recursos humanos son los dos activos más valiosos que puede tener una empresa. Los métodos manuales de visualización de datos ponen en peligro ambos.

ClickUp cambia eso.

Con los paneles de ClickUp, puede maximizar sus recursos convirtiendo datos desordenados en imágenes limpias y compartibles en cuestión de minutos. La ClickUp AI y las automatizaciones agilizan todo el proceso, proporcionando la máxima eficiencia, información más inteligente y total flexibilidad.

¿A qué esperas? Regístrate hoy mismo en ClickUp.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Por supuesto. Las herramientas modernas utilizan el procesamiento del lenguaje natural, lo que permite a cualquier persona crear gráficos con solo escribir preguntas en inglés sencillo para visualizar el flujo de trabajo. Las interfaces de arrastrar y soltar y los diseños asistidos por IA hacen que la elaboración de informes profesionales sea accesible para todos, desde los directores de RR. HH. hasta los representantes del equipo de ventas.

Los paneles de control tradicionales se crean manualmente. Los miembros del equipo tienen que cargar los datos a mano y, a menudo, escribir código para las integraciones, la lógica del panel y los elementos visuales. Además, estos paneles carecen de información en tiempo real y, a menudo, muestran gráficos sin explicaciones claras. La IA, por otro lado, recopila, limpia, analiza y visualiza automáticamente los datos en tiempo real. Proporciona información útil junto con los elementos visuales para que los miembros del equipo puedan dar el siguiente paso con confianza. Y lo más importante, puedes simplemente chatear con la IA en inglés sencillo para generar elementos visuales interactivos y paneles desde cero.

Sí, siempre y cuando los datos subyacentes estén limpios y la herramienta sea fiable. La IA reduce los errores humanos en el formato y la creación de gráficos, pero los equipos deben seguir validando las métricas y las fuentes de datos clave. Si se utilizan correctamente, las imágenes generadas por IA son lo suficientemente precisas para la mayoría de los informes y planes empresariales.