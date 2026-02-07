Guía sobre gráficos de embudo: tipos, ejemplos y usos

Averiguar por qué un proceso se está estancando a partir de una hoja de cálculo es tedioso.

Calcular manualmente las tasas de abandono entre fases es tedioso y, a menudo, oculta la realidad entre un mar de números. Estas conjeturas provocan una pérdida de tiempo y recursos, ya que es posible que intentes solucionar la parte equivocada de tu flujo de trabajo.

La mayoría de los equipos saben que sus procesos tienen fugas en algún punto, pero identificar la fase exacta en la que las cosas se desmoronan es casi imposible cuando te ahogas en números sin procesar.

En este blog, le guiaremos a través de los gráficos de embudo: qué son, cuándo utilizarlos y cómo interpretarlos correctamente. También aprenderá a crear versiones automatizadas en tiempo real directamente en ClickUp sin tener que tocar una sola hoja de cálculo.

¿Qué es un gráfico de embudo?

Un gráfico de embudo es una herramienta de visualización de datos que resuelve este problema.

Muestra los valores a lo largo de las fases secuenciales de un proceso, y cada fase se representa con un segmento cada vez más estrecho. La figura en sí es un diagrama de embudo que comunica la conversión de un vistazo: las secciones más anchas muestran un volumen elevado, mientras que las secciones más estrechas revelan al instante dónde se producen las bajas de personas o tareas.

Esto convierte los datos abstractos, en cada fase, en un gráfico fácil de leer, lo que le permite detectar cuellos de botella sin tener que examinar filas y filas de cifras.

Es una herramienta imprescindible para los equipos de ventas que realizan el seguimiento de las métricas del canal de ventas, los profesionales del marketing que analizan las conversiones de las campañas y los gestores de proyectos que supervisan el progreso de las tareas.

Ejemplo generado mediante ClickUp Brain.

📖 Más información: Fundamentos del seguimiento de proyectos: el camino hacia una gestión eficaz de proyectos

Cuándo utilizar un gráfico de embudo

Elegir el gráfico adecuado para visualizar sus datos puede resultar complicado. Un gráfico de barras no muestra el flujo, y un gráfico circular solo ofrece una instantánea estática del panorama general.

Utilizar un gráfico incorrecto puede ser más engañoso que no utilizar ninguno, ya que puede llevarte a malinterpretar los datos y a tomar decisiones erróneas.

Los gráficos de embudo están diseñados específicamente para realizar el seguimiento de los procesos de gestión de flujos de trabajo lineales con una secuencia clara de principio a fin, en la que se espera que el volumen cambie en cada paso. Son excelentes para mostrar el estado de un flujo de trabajo secuencial.

Utiliza un gráfico de embudo para situaciones como estas:

Canales de ventas: visualización del número de clientes potenciales que pasan del contacto inicial al cierre de la operación.

Campañas de marketing: seguimiento del recorrido desde visitante del sitio web hasta cliente de pago.

Flujos de trabajo de contratación: supervisión de los candidatos a medida que pasan por las fases de selección, entrevistas y ofertas.

Incorporación de clientes: ver dónde abandonan los nuevos usuarios antes de activarse por completo.

Flujos de tareas del proyecto: Identificar las fases en las que los elementos de trabajo se atascan o se retrasan.

Son más eficaces cuando se tienen fases discretas y ordenadas y se quiere enfatizar la caída proporcional entre ellas. Sin embargo, son menos útiles para procesos cíclicos o flujos de trabajo en los que las fases pueden ocurrir en cualquier orden.

Cómo funcionan los gráficos de embudo

A primera vista, un gráfico de embudo en un informe parece sencillo. Pero si no entiendes lo que realmente representa cada figura, es fácil sacar conclusiones erróneas o pasar por alto el verdadero problema que se esconde en los datos.

En términos sencillos, un gráfico de embudo visualiza cómo un grupo de elementos, personas o acciones se mueven a través de una secuencia de pasos y dónde se producen las bajas a lo largo del camino.

Cada segmento horizontal de un gráfico de embudo representa una fase de su proceso. La anchura de ese segmento es proporcional al volumen de esa fase, ya sean usuarios, clientes potenciales, acuerdos, solicitudes o tareas. A medida que el embudo se estrecha, codifica visualmente el desgaste.

A continuación, se muestra la estructura básica de un gráfico de embudo y lo que realmente te indica cada parte:

Fases

Estos son los pasos etiquetados en su proceso, ordenados de arriba abajo en el orden en que se producen. En un embudo de ventas, podría ser «Clientes potenciales → Cualificados → Demostración → Cerrada». En un embudo de productos, podría ser «Registrados → Activados → Retenidos». El orden es importante porque los gráficos de embudo asumen un flujo direccional. Siempre se lee el movimiento hacia adelante, no hacia atrás y hacia adelante.

Ancho del segmento

La anchura de cada segmento representa el valor absoluto en esa fase. Los segmentos más anchos significan más volumen; los más estrechos significan que han pasado menos elementos. Esto hace que los gráficos de embudo sean especialmente eficaces para realizar comparaciones rápidas y visuales entre fases sin tener que leer los números exactos.

Brechas en las bajas

La diferencia visual en el ancho entre dos segmentos adyacentes es la información más importante en un gráfico de embudo. Esa brecha representa una pérdida: usuarios que no se convirtieron, acuerdos que se estancaron o tareas que nunca progresaron. Las reducciones grandes y repentinas actúan como señales de alerta inmediatas, mostrándote exactamente dónde se rompe el impulso.

Para leer correctamente un gráfico de embudo, comience por el punto más ancho, normalmente la parte superior, y siga el flujo hacia abajo, fase por fase. Haga dos preguntas en cada transición:

¿Cuánto volumen se pierde aquí?

¿Es esa caída esperada o anómala en comparación con otras fases?

Una disminución gradual suele indicar un desgaste natural. Una reducción brusca suele indicar fricción, desalineación o un paso fallido en el proceso que merece ser investigado.

Cuando se utilizan correctamente, los gráficos de embudo no solo muestran el rendimiento. También muestran dónde la atención, la experimentación o las correcciones tendrán mayor impacto.

Cómo leer un gráfico de embudo ilustrado por ClickUp Bain

💡Consejo profesional: los gráficos de embudo solo funcionan cuando los datos son coherentes en todas las fases. Mezclar recuentos brutos con porcentajes, cambiar los intervalos de tiempo entre fases o incluir fases que no se aplican a la misma cohorte distorsionará el gráfico y dará lugar a conclusiones erróneas. Un embudo siempre debe realizar el seguimiento de la misma población a medida que avanza por la misma secuencia.

Tipos de gráficos de embudo (y cuándo utilizar cada uno)

No todos los gráficos de embudo comunican la información de la misma manera. De hecho, elegir el estilo incorrecto puede dificultar que tu público compare valores o diluir la historia central del «embudo» que intentas contar.

La disyuntiva clave es sencilla: ¿quieres hacer hincapié en la narrativa visual de la pérdida de clientes o en la precisión de los números en sí mismos?

Hay dos estilos principales de gráficos de embudo, y cada uno tiene un propósito diferente.

Gráficos de embudo estándar

Un gráfico de embudo estándar utiliza la clásica figura cónica que la mayoría de la gente reconoce. Cada fase aparece como un trapecio apilado verticalmente, más ancho en la parte superior y que se va estrechando progresivamente hacia la parte inferior.

Este diseño refleja la idea real de un embudo: muchas entradas llegan por la parte superior y menos salidas superan cada fase sucesiva. La imagen comunica inmediatamente la pérdida, el filtrado y la conversión sin necesidad de explicaciones.

Los gráficos de embudo estándar son los más adecuados cuando:

Estás contando una historia de alto nivel sobre la conversión o el desgaste.

El público necesita comprender rápidamente dónde se producen las pérdidas.

Los números exactos son menos importantes que la escala relativa.

Esto los hace especialmente eficaces para los procesos de ventas, los embudos de marketing y los paneles ejecutivos, donde la meta es una comprensión rápida en lugar de un análisis detallado. La metáfora hace el trabajo por usted.

La contrapartida es la precisión. Dado que los espectadores comparan áreas, y no líneas rectas, es más difícil juzgar con precisión las pequeñas diferencias entre las fases.

Gráficos de embudo tipo barra

Un gráfico de embudo de estilo barra elimina por completo la figura cónica. En su lugar, cada fase se muestra como una barra horizontal, ordenada de mayor a menor. La longitud de cada barra representa el valor en esa fase.

Aunque este formato pierde la metáfora literal del embudo, gana en claridad analítica. Las personas son mucho mejores comparando longitudes que áreas, lo que facilita ver las diferencias exactas entre las fases.

Los gráficos de embudo en forma de barras son los más adecuados cuando:

Las comparaciones precisas son más importantes que la narración visual.

Necesitas rótulos claros, anotaciones o llamadas numéricas.

El gráfico forma parte de un análisis detallado o informe operativo.

Este estilo funciona bien para las evaluaciones de rendimiento, los diagnósticos y el trabajo de optimización, donde la pregunta no es «¿Dónde perdemos gente?», sino «¿Cuál es exactamente la magnitud de la pérdida y cómo se compara entre las distintas fases?».

En resumen, los embudos estándar dan prioridad a la intuición. Los embudos de tipo barra dan prioridad a la precisión. La elección correcta depende de si tu público necesita una historia que pueda absorber al instante o números que pueda analizar detenidamente.

📮 Información de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Proporciona información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Ejemplos de gráficos de embudo

Ya hemos establecido que ver los datos en gráficos de embudo puede hacer que un concepto se comprenda más rápidamente.

Si le cuesta imaginar cómo se aplica a su trabajo, se está perdiendo una potente herramienta para detectar ineficiencias. Sin ejemplos concretos, la idea sigue siendo abstracta e inútil.

Así es como los utilizan diferentes equipos:

Embudo del proceso de ventas del equipo de ventas

El proceso de un equipo de ventas suele ser una hoja de cálculo desordenada con transacciones, lo que dificulta ver dónde se están estancando las cosas. Un panel de control del embudo de ventas transforma esos datos en una historia clara.

Imagina un embudo con estas fases: Cliente potencial → Calificado → Propuesta enviada → Negociación → Cerrada ganada.

Si el gráfico muestra una caída enorme entre «Cualificado» y «Propuesta enviada», el director del equipo de ventas sabe al instante que hay un cuello de botella.

Según los parámetros de referencia de conversión de clientes potenciales de Salesforce, solo entre el 20 % y el 25 % de los clientes potenciales superan la fase de calificación, mientras que entre el 80 % y el 90 % de las oportunidades en negociación se cierran realmente.

Les dice que investiguen por qué no se envían las propuestas, en lugar de limitarse a gritar «¡consigue más clientes potenciales!».

Embudo de conversión de marketing

Los profesionales del marketing suelen estar sumergidos en análisis, mirando los números finales de conversión sin saber dónde en el recorrido están perdiendo clientes. Un gráfico del embudo de marketing señala las fugas.

Ten en cuenta estas fases: Visitantes del sitio web → Visitas a la página de destino → Envíos de formularios → Clientes.

Una caída pronunciada entre las vistas y los envíos es una señal de alerta importante.

Le indica al equipo de marketing que el problema está en la propia página de destino (quizás el texto no es claro o el formulario es demasiado largo), lo que les evita malgastar dinero en dirigir más tráfico a una página que no funciona.

⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para campañas de marketing

Embudo del flujo de trabajo del proyecto

Los gestores de proyectos se enfrentan a dificultades cuando se acumulan las tareas, pero no siempre está claro por qué. Un embudo de flujo de trabajo de gestión de proyectos ayuda a diagnosticar dónde se atasca el trabajo.

Con fases como «Tareas creadas» → «En curso» → «En revisión» → «Completadas», un gestor podría ver que la fase «En revisión» está enormemente inflada. T

Esto demuestra que el proceso de revisión en sí mismo es el cuello de botella, no la productividad del equipo. Es una señal clara de que el flujo de trabajo de revisión necesita más recursos o directrices más claras, un resultado directo del análisis eficaz de los procesos, para que los proyectos vuelvan a fluir con normalidad.

🎥 Vea este tutorial paso a paso para aprender a crear un panel de control de gestión de proyectos en ClickUp que pueda mostrar los datos de su embudo y otras métricas clave en tiempo real.

Buenas prácticas para gráficos de embudo

Un gráfico de embudo debe contar una historia de un solo vistazo.

Cuando hay desorden o incoherencia, la historia se rompe, y con ella la información.

Utiliza las buenas prácticas que se indican a continuación para garantizar que tus gráficos de embudo sean claros, fiables y prácticos. ✨

Buenas prácticas Qué hacer Por qué es importante ¿Qué pasa si no lo haces? Limita las fases a lo que realmente importa Incluye solo los pasos principales en los que se produce una decisión, conversión o traspaso real. Elimina los micropasos que no cambian sustancialmente los resultados. Un menor número de fases facilita el análisis del embudo y ayuda a los espectadores a centrarse en las caídas significativas en lugar de en el ruido. El gráfico se vuelve alto y desordenado, ocultando los verdaderos cuellos de botella detrás de pasos insignificantes. Ordena las fases de forma lógica Organice las fases de forma secuencial, desde la primera interacción hasta el resultado final, siguiendo el flujo real del proceso. El orden lógico refuerza la metáfora del embudo y facilita la interpretación de las bajas. Un embudo mal ordenado parece visualmente «incorrecto» y confunde a los espectadores sobre dónde se producen realmente las pérdidas. Utiliza unidades de datos coherentes Utilice la misma unidad en todas las fases (por ejemplo, recuentos brutos, porcentajes o ingresos). Las unidades consistentes garantizan que los anchos de segmento reflejen con precisión el tamaño relativo y la pérdida. Mezclar unidades distorsiona las proporciones y crea imágenes engañosas que pueden llevar a tomar malas decisiones. Rótulo las fases con claridad Muestra tanto el nombre de la fase como su valor directamente en cada segmento o junto a él. Los rótulos claros eliminan la carga cognitiva y permiten a los espectadores comprender el gráfico sin necesidad de explicaciones adicionales. El público se ve obligado a adivinar qué representa cada segmento o a buscar una leyenda. Añada contexto con puntos de referencia Incluye objetivos, promedios históricos o intervalos de comparación cuando sea posible. Los puntos de referencia convierten las observaciones en información útil al mostrar si el rendimiento está por encima o por debajo de las expectativas. Los espectadores ven las caídas, pero no pueden determinar si son normales, preocupantes o excepcionales. Elige los colores de forma intencionada Utilice un solo degradado de color o una paleta sobria y coherente en todas las fases. Una cuidadosa selección de colores guía la vista y refuerza el progreso a través del embudo. Una paleta de colores del arcoíris distrae de los datos y desvía la atención de la historia real.

📖 Más información: Cómo tomar decisiones de forma eficaz y rápida

Errores comunes que se deben evitar en los gráficos de embudo

Los gráficos de embudo pueden, sin quererlo, llevar a los equipos a tomar decisiones cuestionables o incluso a paralizar el análisis.

Actuar basándose en datos erróneos puede ser peor que no tener datos, ya que puede hacer que desperdicies recursos en iniciativas equivocadas.

Estos son algunos errores comunes que pueden socavar la integridad de su gráfico. 👀

❗️Incluir demasiadas fases: meter todos los pequeños pasos en el embudo lo hace ilegible. Consolida los pasos menores en categorías más amplias y significativas.

❗️Mezcla de tipos de datos: Nunca combine porcentajes con números sin procesar en el mismo embudo. Esto crea comparaciones falsas y distorsiona las proporciones visuales de las fases.

❗️Ignorar los plazos: un embudo que muestra datos «de todos los tiempos» es prácticamente inútil para la acción. Segmente sus datos por semana, mes o trimestre para detectar tendencias recientes y problemas oportunos.

❗️Olvidarse del público: un embudo para ejecutivos debe ser de alto nivel y sencillo. Un embudo para analistas puede permitirse ser más detallado. Adapta la complejidad a quién lo va a leer.

❗️Complicar demasiado el diseño: los efectos 3D, las sombras y otras decoraciones llamativas hacen que los embudos sean más difíciles de leer, en lugar de mejorarlos. Mantén el diseño plano y sencillo para que los datos hablen por sí mismos.

❗️Suponiendo causalidad: un gráfico de embudo muestra qué está sucediendo, no por qué. Una caída entre fases es una correlación, no una causa. Úselo como punto de partida para la investigación, no como respuesta definitiva.

Cómo realizar el seguimiento de los datos del embudo (con ClickUp)

La mayoría de los gráficos de embudo fracasan por una sencilla razón: se crean después de que se haya realizado el trabajo.

Los datos se exportan desde media docena de herramientas, se limpian en una hoja de cálculo y se plasman en un gráfico que parece pulido, pero que ya pertenece al pasado.

Para cuando alguien lo revisa, la situación ha cambiado y la información ya no es válida.

Como entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp aborda los embudos desde la perspectiva opuesta. En lugar de tratar el embudo como un artefacto de la elaboración de informes, lo trata como un reflejo natural de cómo se mueve el trabajo.

Comience con la unidad de trabajo.

Cada embudo comienza con algo concreto: un cliente potencial, un acuerdo, una solicitud, una oportunidad.

En ClickUp, cada uno de ellos existe como una tarea de ClickUp . No es una fila en un informe, sino un objeto activo que lleva consigo la propiedad, el historial, los archivos, los comentarios y las decisiones. A medida que avanza la tarea, no hay que volver a introducir ni reconstruir nada. El contexto permanece vinculado al trabajo.

Esta es la base que hace que el seguimiento del embudo sea fiable. Si la tarea es real, el embudo es real.

Vea todo su progreso y las actualizaciones de las tareas de ClickUp con ClickUp Tasks.

Deja que la progresión surja del flujo de trabajo, no de la lógica de la elaboración de informes.

A medida que avanza el trabajo, las tareas pasan por estados personalizados que reflejan las fases reales de su proceso. La calificación se convierte en negociación. La revisión se convierte en aprobada. La prueba se convierte en cerrada.

Dado que los estados están ordenados y tienen en cuenta el tiempo, ClickUp puede indicarte no solo dónde se encuentra el trabajo, sino también cuánto tiempo lleva ahí. Ahí es donde los embudos dejan de ser descriptivos y comienzan a ser diagnósticos.

En lugar de preguntar «¿Cuántos acuerdos hay aquí?», usted pregunta «¿Por qué se estancan aquí?».

Añade significado al movimiento.

Un embudo basado únicamente en recuentos es superficial. Las decisiones reales requieren contexto. Los campos personalizados de ClickUp te permiten añadir significado a cada tarea a medida que avanza:

El tamaño de la operación cambia la forma en que interpretas la caída.

La fuente de clientes potenciales explica por qué varía la conversión.

El nivel de riesgo replantea lo que realmente significa «estancado».

Dado que esta información reside en la propia tarea, permanece intacta a medida que esta avanza. No se pierden matices cuando algo cambia de fase y no se necesitan informes separados para explicar lo que significan los números.

Los campos personalizados con IA en ClickUp pueden incluso rellenar esta información por ti.

Visualice lo que ya está sucediendo.

Una vez que el trabajo, las fases y el contexto están en su lugar, los paneles de ClickUp simplemente revelan lo que ya es cierto. En lugar de exportar datos, estás viendo el comportamiento del embudo en tiempo real:

Cómo se reduce el volumen fase por fase

Dónde se concentra o se evapora el valor

¿Qué propietarios o fuentes se comportan de manera diferente?

Y como los gráficos del panel están enlazados con las tareas subyacentes, se puede explorar cada dato. Puede pasar del patrón a la causa sin cambiar de herramienta ni solicitar un informe de seguimiento.

El siguiente paso es comprender el porqué. Dado que los datos de su embudo se encuentran dentro del entorno de trabajo de ClickUp, puede hacer preguntas directas a ClickUp Brain como:

«¿Dónde se están estancando los acuerdos este mes?».

«¿En qué fase se producen más abandonos?».

«¿Qué ha cambiado en el embudo en comparación con el último trimestre?».

Brain lee tus datos de tareas, estados y campos en tiempo real para detectar patrones al instante, sin necesidad de crear un nuevo informe ni exportar nada.

Obtenga resúmenes y actualizaciones instantáneas con IA gracias a los paneles de control de ClickUp.

Convierta la información en resultados reales.

La visibilidad por sí sola no hace avanzar el trabajo. Saber dónde se producen las fugas en su embudo solo importa si, como resultado, ocurre algo.

Aquí es donde las automatizaciones y los agentes impulsados por IA cierran el círculo entre la información y la acción.

En un nivel básico, las automatizaciones de ClickUp se encargan de la respuesta mecánica. Cuando una tarea supera un umbral definido, como permanecer demasiado tiempo en una fase, cambiar la prioridad o entrar en un estado crítico, ClickUp puede reaccionar de inmediato.

Utilice las funciones AI Assign, AI Prioritize y AI Cards de ClickUp AI para automatizar la gestión de tareas y obtener información en tiempo real al instante.

Se asignan seguimientos, se notifica a las partes interesadas y se desencadenan las vías de escalamiento sin que nadie tenga que vigilar un panel o ejecutar un informe. El sistema responde en el momento en que aparece el riesgo, no días después en una reunión de revisión.

Además, los superagentes añaden interpretación, no solo ejecución. En lugar de examinar gráficos y adivinar lo que es importante, los equipos pueden hacer preguntas directas como qué está retrasando el proceso, qué ha cambiado desde la semana pasada o qué acuerdos requieren atención prioritaria. El agente lee los datos de las tareas en tiempo real, el historial de estado y los cambios de campo para detectar patrones que no son evidentes a simple vista.

Automatice flujos de trabajo complejos de principio a fin con los superagentes personalizados de ClickUp.

Juntos, la automatización se encarga de las respuestas predecibles, mientras que los agentes ayudan a los equipos a decidir dónde intervenir. El resultado es un embudo que no solo muestra el rendimiento a posteriori, sino que impulsa activamente el trabajo mientras aún hay tiempo para cambiar el resultado.

El resultado: de repente, tu embudo ya no es algo que compruebas a final de mes. Es algo con lo que trabajas cada día. El trabajo avanza. Los datos se actualizan. Las ideas salen a la luz. Y el siguiente paso ya te está esperando.

Gráficos alternativos a los gráficos de embudo

Los gráficos de embudo no son la herramienta adecuada para todas las visualizaciones. Pero cuando intentas visualizar un recorrido complejo y ramificado del usuario con un embudo simple y lineal, simplemente no funciona. Forzar tus datos en un tipo de gráfico incorrecto es confuso y lleva a conclusiones erróneas.

Un gráfico de embudo no siempre es la herramienta adecuada para el trabajo. Conocer las alternativas te ayuda a contar la historia correcta con tus datos.

Tipo de visualización Cuando funciona mejor que un gráfico de embudo Por qué un gráfico de embudo no es suficiente Gráficos de barras Utilice gráficos de barras cuando necesite comparar valores entre categorías que no son secuenciales, como el rendimiento por canal, región o campaña. Los embudos implican progreso y abandono. Cuando el orden o el flujo no importan, la metáfora del embudo añade una distorsión innecesaria. Diagramas de Sankey Utilice diagramas de Sankey para visualizar recorridos de múltiples rutas con ramas, bucles o flujos paralelos, como usuarios que siguen diferentes rutas de incorporación. Los gráficos de embudo asumen una ruta única y lineal. No pueden representar divergencias o convergencias sin simplificar en exceso la realidad. Gráficos circulares Utiliza gráficos circulares para mostrar la composición de un todo, como las fuentes de clientes potenciales en la parte superior de un embudo. Los embudos muestran el movimiento entre fases. Los gráficos circulares muestran las proporciones en un momento dado, no el progreso. Gráficos de líneas Utilice gráficos de líneas para realizar el seguimiento de cómo cambia una métrica a lo largo del tiempo, como las tasas de conversión semanales o el volumen mensual del canal de ventas. Los gráficos de embudo son instantáneas estáticas. No muestran tendencias, impulso ni estacionalidad. Gráficos de canalización (tableros Kanban) Utilice gráficos de canalización (tableros Kanban) para gestionar elementos individuales a medida que avanzan por las distintas fases, realizando un seguimiento de la propiedad y las próximas acciones. Kanban visualiza dónde está el trabajo, no las tasas de abandono agregadas ni la eficiencia de conversión entre fases.

Cree embudos eficaces con ClickUp

Cuando no puedes ver dónde está perdiendo impulso tu proceso, no puedes solucionarlo. Los gráficos de embudo hacen visible lo invisible, mostrándote exactamente dónde se descarrilan las cosas.

Permite a los equipos detectar cuellos de botella, priorizar soluciones y realizar el seguimiento del progreso sin perderse en hojas de cálculo.

A medida que los flujos de trabajo se vuelven más complejos, tener una vista clara y en tiempo real de cómo fluye el trabajo ayuda a los equipos a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Está listo para crear vistas de embudo directamente a partir de los datos de su proyecto? Empiece a utilizar ClickUp de forma gratuita.

Preguntas frecuentes sobre los gráficos de embudo

Un gráfico de embudo muestra el flujo a través de fases secuenciales, mientras que un gráfico piramidal muestra niveles jerárquicos en los que el tamaño representa la proporción, no el progreso.

Para mayor claridad, intenta que haya entre tres y siete fases. Si hay menos de tres, no es necesario un embudo, y si hay más de siete, se vuelve confuso y difícil de leer.

No, los gráficos de embudo están diseñados para flujos únicos y direccionales. Para procesos con ramas o bucles, un diagrama de Sankey es una opción mucho mejor.

Utiliza una plataforma centralizada en la que todos los equipos registren los datos de forma coherente. Los paneles de ClickUp pueden extraer datos de múltiples listas y carpetas, lo que te proporciona una visibilidad multifuncional en un solo lugar.