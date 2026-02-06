11 plantillas gratuitas de contratos de videografía

Según una encuesta reciente realizada por Freelancers Union, el 71 % de los contratistas independientes señalan las disputas sobre pagos como su principal reto empresarial, siendo los acuerdos poco claros los principales culpables.

Esta guía le muestra 11 plantillas de contratos de videografía listas para usar que protegen su trabajo, aclaran los resultados esperados y mantienen las relaciones con los clientes en un plano profesional, desde simples rodajes de un día hasta complejas producciones en varias fases.

Plantillas de contratos de videografía de un vistazo

Plantilla Enlace para descargar Ideal para Mejores funciones Formato visual Plantilla de contrato de fotografía de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Creadores que ofrecen servicios tanto de fotografía como de videografía. Cláusulas predefinidas para el alcance, los entregables, las condiciones de pago, las licencias y los derechos de cartera. Contrato de fotografía/videografía Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos que se ocupan de contenidos corporativos, de marca o de trabajos por encargo. Hitos, calendarios de pago, entregas periódicas, documentos y tareas integrados. Acuerdo de servicios profesionales Plantilla de contrato para contratistas de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos autónomos que necesitan establecer su estado de contratistas independientes. Terminología jurídica para el estado de contratista, propiedad intelectual, acuerdos de confidencialidad y almacenamiento de documentos. Acuerdo con el contratista Plantilla de contrato para autónomos de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos autónomos que trabajan en proyectos a corto plazo o de un solo día. Ámbito simplificado, pagos basados en hitos, cláusula de derechos de cartera, control de tiempo. Contrato para autónomos Plantilla de gestión de contratos de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos que gestionan múltiples acuerdos con diferentes clientes Panel de control centralizado, seguimiento del ciclo de vida del contrato, Campos personalizados para fechas de renovación. Sistema de gestión de contratos Plantilla de producción de vídeo de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos que gestionan flujos de trabajo de producción completos Fases de preproducción a posproducción, vinculación de tareas, asignación de equipos, automatización del flujo de trabajo. Flujo de trabajo de la producción de vídeo Anexo de ClickUp a una plantilla de contrato Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos que necesitan documentar cambios en el alcance a mitad del proyecto. Cláusulas de modificación estructuradas, contrato original enlazado, listo para la firma. Anexo al contrato Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos que contratan subcontratistas, editores, segundos cámaras o proveedores. Normas de calidad, protección de responsabilidad civil, verificación de seguros, condiciones de pago. Acuerdo con el proveedor Plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Videógrafos que necesitan una facturación clara basada en los servicios y el seguimiento de las horas trabajadas. Servicios detallados, condiciones de pago alineadas, marca, datos del proyecto extraídos automáticamente. Plantilla de factura Plantilla gratuita de contrato de videografía de Template.net Descargar esta plantilla Videógrafos que desean descargar un archivo rápidamente. Editable en Word/PDF/Documentos de Google, alcance básico y condiciones de pago, campos personalizables. Plantilla basada en documentos Plantillas legales Plantilla de contrato de videografía Descargar esta plantilla Videógrafos que necesitan lenguaje jurídico revisado por abogados. Cláusulas de indemnización, límites de responsabilidad, opciones de legislación aplicable, orientación para completar la finalización. Plantilla de contrato legal

¿Qué es un contrato de videografía?

Muchos videógrafos comienzan sus proyectos con acuerdos verbales o correos electrónicos vagos, solo para acabar sufriendo desviaciones del alcance, retrasos en los pagos y solicitudes de revisión interminables. Las investigaciones muestran que el 29 % de las facturas de los autónomos se pagan con retraso, lo que convierte un contrato sólido en tu herramienta más valiosa después de la cámara.

Un contrato de videografía es un acuerdo de servicios legalmente vinculante entre usted (el videógrafo) y su cliente. Define claramente el alcance del proyecto, los resultados esperados, las condiciones de pago y los derechos de uso antes de que usted pulse el botón de grabar. Este documento es esencial para videógrafos autónomos, productoras y cualquier creador de contenido que trabaje en bodas, vídeos corporativos o proyectos comerciales.

Sin un contrato de videografía claro, estarás gestionando un proyecto basado en suposiciones. Esto suele dar lugar a malentendidos sobre quién es el propietario del material sin editar, cuántas ediciones se incluyen o qué ocurre si se cancela una grabación. Una plantilla de contrato de videografía bien estructurada elimina esta ambigüedad y te evita disputas que pueden descarrilar un proyecto y dañar tus relaciones profesionales. Transforma un acuerdo verbal en una asociación profesional con límites claros.

Qué incluir en una plantilla de contrato de videografía

Redactar un contrato desde cero es una tarea abrumadora, ya que es fácil pasar por alto alguna cláusula importante. Olvidar definir los derechos de uso o la política de cancelación puede acarrear importantes problemas financieros y legales en el futuro. Para evitarlo, su contrato de videografía debe ser exhaustivo.

Utilice esta lista como lista de control para asegurarse de que su acuerdo cubre todos los aspectos esenciales, protegiendo tanto a usted como a su cliente.

Partes e información de contacto: Esto parece básico, pero es crucial. Incluya los nombres legales completos, los nombres de empresa, las direcciones y los datos de contacto tanto del videógrafo como del cliente para que el acuerdo sea ejecutable.

Alcance del proyecto y entregables: Sea específico. En lugar de «un vídeo de boda», defina los Sea específico. En lugar de «un vídeo de boda», defina los entregables exactos , como «un vídeo con los momentos más destacados de 5-7 minutos» y «un vídeo completo de la ceremonia de 45 minutos», incluyendo el formato final (por ejemplo, 4K MP4).

Cronograma y hitos: documente las fechas clave para mantener el proyecto en marcha. Esto incluye las fechas de rodaje, los plazos para el primer borrador, los periodos de revisión del cliente y la fecha de entrega final.

Estructura de pago: describa el coste total del proyecto, el depósito o anticipo no reembolsable requerido y el describa el coste total del proyecto, el depósito o anticipo no reembolsable requerido y el calendario de pagos (por ejemplo, 50 % por adelantado y 50 % a la entrega final). Además, especifique las formas de pago aceptadas y las penalizaciones por retrasos en los pagos.

Política de revisión: Protéjase de Protéjase de los interminables bucles de comentarios . Indique claramente el número de rondas de revisión incluidas en la tarifa y la tarifa por hora o fija para cualquier cambio adicional solicitado por el cliente.

Equipo y servicios: aclare quién es el proveedor del equipo. Indique si sus honorarios incluyen servicios como la contratación de un segundo cámara, un ingeniero de sonido o la cobertura de los gastos de viaje y alojamiento.

Cancelación y reprogramación: defina las políticas para ambas partes. ¿Qué ocurre con el depósito si el cliente cancela? ¿Cuáles son los gastos de reprogramación? Incluya una cláusula de fuerza mayor, que proteja a ambas partes de eventos imprevisibles (como desastres naturales) que imposibiliten el cumplimiento del contrato.

Derechos de autor y derechos de uso: esta es una de las cláusulas más importantes. Especifique quién es el propietario de los derechos de autor del material sin editar y editado. Conceda al cliente una licencia para usos específicos (por ejemplo, uso personal, uso interno de la empresa, redes sociales) y conserve su derecho a utilizar los clips en su cartera.

Responsabilidad y seguro: limite su responsabilidad financiera en caso de problemas imprevistos. Una cláusula de indemnización le exime de cualquier acción legal derivada del uso del vídeo por parte del cliente. Incluya siempre una prueba de su seguro de responsabilidad civil de la empresa.

Confidencialidad: si trabaja en proyectos corporativos delicados o eventos privados, una cláusula de acuerdo de confidencialidad (NDA) protege la información del cliente.

Legislación aplicable y resolución de disputas: determine qué leyes estatales regirán el contrato. Especifique cómo se gestionarán las disputas, ya sea mediante mediación, arbitraje o procedimientos judiciales, para evitar costosos litigios.

🎥 Crear documentación contractual eficaz requiere los mismos principios que cualquier documentación de proyecto profesional: claridad, exhaustividad y accesibilidad. Vea esta guía para conocer las buenas prácticas para redactar documentación de proyecto completa que se aplique directamente a la redacción de sus contratos de videografía.

11 plantillas gratuitas de contratos de videografía

Encontrar la plantilla adecuada puede resultar abrumador. Un contrato de vídeo genérico puede no ser adecuado para una grabación corporativa compleja, y un acuerdo de producción detallado es excesivo para un simple trabajo de edición freelance. La clave es encontrar un punto de partida que se ajuste a las necesidades de su proyecto y que se pueda gestionar sin crear más trabajo administrativo.

Las plantillas que se muestran a continuación están diseñadas para diferentes tipos de trabajos de videografía. Las plantillas de ClickUp son especialmente potentes porque se encuentran dentro de su entorno de trabajo, lo que conecta sus acuerdos directamente con las tareas y los flujos de trabajo de su proyecto, lo que elimina la dispersión contextual que supone gestionar contratos en aplicaciones independientes.

1. Plantilla de contrato de fotografía de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de contrato de fotografía de ClickUp que muestra cláusulas personalizables para los detalles de la sesión, los entregables y las condiciones de pago.

Si eres un creativo que ofrece servicios tanto de fotografía como de vídeo, sabes lo complicado que es gestionar dos tipos de contratos diferentes. La plantilla de contrato de fotografía de ClickUp está diseñada para fotógrafos, pero se adapta perfectamente a la videografía, por lo que es ideal para los creadores de bodas y eventos que necesitan una sola plantilla para todos sus servicios.

La plantilla de contrato de fotografía de ClickUp incluye secciones predefinidas para los detalles de la sesión, los entregables y las condiciones de pago, que puedes personalizar fácilmente para proyectos de vídeo. La plantilla incluye cláusulas personalizables para definir las condiciones de la licencia y garantizar tu derecho a utilizar el trabajo en tu portafolio. Acaba con las interminables cadenas de correos electrónicos compartiendo el contrato directamente desde ClickUp Docs para que el cliente lo revise y comente, y mantén todos los comentarios en un solo lugar.

Elimine las ediciones manuales utilizando ClickUp Brain. Pídale que reescriba al instante el lenguaje específico de la fotografía para la videografía o incluso que genere nuevas cláusulas adaptadas a su proyecto, como el uso de drones o las licencias de audio.

2. Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Sienta las bases para una sólida relación laboral con la plantilla de contrato de trabajo de ClickUp.

Para los videógrafos que trabajan con clientes corporativos, contenido de marca o trabajos continuos, una plantilla genérica para autónomos suele resultar demasiado informal. Necesita un contrato de servicios profesionales que describa claramente las responsabilidades y la remuneración sin perderse en la jerga específica de la producción. La plantilla de contrato de trabajo de ClickUp es la solución perfecta.

La plantilla de contrato de trabajo de ClickUp le permite definir las fases del proyecto, los hitos y los entregables recurrentes para adaptarse a cualquier cronograma de producción de vídeo, desde un proyecto puntual hasta un contrato de un año de duración. Incluye secciones claras para documentar los calendarios de pago, las fechas de facturación y enlazar los pagos con entregables específicos. Guarde su contrato de vídeo corporativo personalizado como una nueva plantilla y podrá crear nuevos acuerdos para diferentes clientes en cuestión de segundos sin tener que empezar desde cero.

Deja de permitir que los entregables del contrato se pierdan en un documento olvidado. Enlaza tu contrato en ClickUp Docs directamente con las tareas de ClickUp, convirtiendo cada promesa en un elemento rastreable con una persona asignada y una fecha límite.

3. Plantilla de contrato para contratistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Defina las responsabilidades del trabajo y establezca las expectativas en cuanto al pago, los cronogramas y los resultados con la plantilla de contrato para contratistas de ClickUp.

Como videógrafo autónomo, uno de los mayores riesgos es que te clasifiquen erróneamente como empleado, lo que puede acarrear problemas fiscales y legales. Necesitas un acuerdo formal que establezca claramente tu estado de contratista independiente. La plantilla de acuerdo de contratista de ClickUp está diseñada específicamente para ese fin.

La plantilla de contrato para contratistas de ClickUp incluye un lenguaje jurídico claro que define su relación con el cliente como contratista, no como empleado. Incluye cláusulas que especifican quién es el propietario del producto final, protegiendo así su propiedad intelectual. Las cláusulas de confidencialidad integradas garantizan que cualquier información confidencial del cliente a la que tenga acceso durante un proyecto permanezca protegida.

Deja de buscar contratos en tu correo electrónico o en la carpeta de descargas. Almacena todos tus acuerdos con contratistas en una carpeta dedicada de ClickUp y utiliza los campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento de su estado (pendiente, activo o completado), todo en una sola vista.

4. Plantilla de contrato para autónomos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree contratos legalmente vinculantes con la plantilla de contrato para autónomos de ClickUp.

Los videógrafos autónomos suelen compaginar varios proyectos a corto plazo a la vez, y redactar un contrato complejo para cada uno de ellos supone una gran pérdida de tiempo. Necesita un acuerdo simplificado que sea rápido de implementar, pero que le proteja. La plantilla de contrato para autónomos de ClickUp está diseñada para ser rápida y sencilla.

La plantilla de contrato para autónomos de ClickUp incluye una sección simplificada sobre el alcance que le permite definir rápidamente los resultados esperados sin perderse en detalles abrumadores, lo que la hace perfecta para trabajos de edición más pequeños o rodajes de un solo día. Está estructurada para tener compatibilidad con pagos por hitos, lo que garantiza que se le pague a medida que completa las diferentes fases del proyecto. Una cláusula estándar establece su derecho a utilizar el trabajo final en sus materiales de marketing, lo que le ayudará a conseguir su próximo trabajo.

Combine esta plantilla con ClickUp Control de tiempo. Registre sus horas de edición directamente en las tareas y asegúrese de que su factura final coincida perfectamente con el tiempo que ha invertido, todo ello sin salir de ClickUp.

5. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice el seguimiento de los detalles del contrato en un solo lugar con la plantilla de formulario de gestión de contratos de ClickUp.

A medida que su empresa crece, también lo hace el número de contratos que tiene que gestionar. Hacer malabarismos con múltiples acuerdos en diferentes carpetas y hojas de cálculo conduce a fechas de renovación perdidas y a la pérdida de ingresos: una mala gestión de los contratos supone una pérdida media del 11 % del valor del contrato. La plantilla de gestión de contratos de ClickUp resuelve ese problema.

La plantilla de gestión de contratos de ClickUp ofrece una vista general de alto nivel de todos sus contratos de un solo vistazo a través de una vista centralizada del panel de control. Vea cuáles están en fase de borrador, cuáles se han enviado, cuáles se han firmado y cuáles están a punto de caducar, todo en un solo lugar. Utilice los campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento de los datos esenciales de los contratos, como el valor total, las fechas de caducidad y la información de contacto del cliente.

Deje de confiar en su memoria para realizar el seguimiento de las renovaciones. Configure ClickUp Automatizaciones para que le notifique automáticamente cuando un contrato se acerque a su fecha de caducidad o cuando venza un hito de pago. La plantilla proporciona un espacio para mantener un historial completo de todas las versiones y cambios del contrato, lo que le garantiza que siempre disponga de un registro de auditoría claro.

6. Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Optimice todas las fases de su rodaje con la plantilla de producción de vídeo de ClickUp.

Un contrato es solo un documento. El trabajo real se lleva a cabo en la producción, pero cuando el acuerdo no está conectado con el plan del proyecto, se pierden detalles importantes. La plantilla de producción de vídeo de ClickUp resuelve este problema al integrar los elementos del contrato directamente en un flujo de trabajo completo de producción de vídeo, eliminando la brecha entre sus promesas y su ejecución.

La plantilla de producción de vídeo de ClickUp incluye fases predefinidas para la preproducción, la producción y la posproducción, listas para que las personalices con tus tareas específicas. Vincula cada entrega mencionada en tu contrato a una tarea específica de ClickUp, vinculando tus obligaciones contractuales a plazos y personas asignadas para que nada se quede en el tintero. Gestiona a todo tu equipo en un único entorno de trabajo mediante una colaboración fluida, asignando tareas a segundos operadores de cámara, editores e ingenieros de sonido, y manteniendo toda la comunicación del proyecto en un solo lugar.

En el momento en que se firma un contrato, puede convertir cada elemento de la lista en una tarea ejecutable. Esto garantiza que lo que prometió en el acuerdo sea exactamente lo que entrega.

7. Anexo de ClickUp a una plantilla de contrato

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp para modificar fácilmente un contrato existente.

El alcance excesivo es la peor pesadilla de un videógrafo. Un cliente solicita una hora adicional de rodaje o un montaje completamente nuevo para redes sociales y, de repente, su proyecto se sale del presupuesto y del calendario. En lugar de redactar un nuevo contrato, utilice la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp para documentar formalmente cualquier cambio.

La plantilla de anexo a un contrato de ClickUp incluye una sección para enlazar con el contrato original, lo que garantiza que el anexo esté vinculado legalmente a él. Proporciona una estructura clara para indicar exactamente qué términos se modifican, por qué y cuáles son las nuevas expectativas. Tanto usted como el cliente firman el anexo, creando un reconocimiento legalmente vinculante de los nuevos términos.

Adjunte el anexo firmado directamente al contrato original en ClickUp Docs. De este modo, se mantiene un registro completo y cronológico de todos los cambios del acuerdo en una ubicación segura.

8. Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp en la que se describen los estándares de calidad, las condiciones de pago y la responsabilidad de los proveedores.

Tu reputación depende de la calidad de toda tu producción, incluido el trabajo de los subcontratistas que contrates. Ya sea que contrates a un segundo camarógrafo, alquiles equipo especializado o subcontrates la edición, un acuerdo verbal no es suficiente. La plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp formaliza tus relaciones con los proveedores y protege tu proyecto.

La plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp le permite definir los estándares de calidad y los requisitos de entrega que espera de sus proveedores para garantizar que su trabajo cumpla con los estándares de su marca. Establezca las condiciones de pago, los procesos de facturación y los plazos para que no haya confusión sobre cuándo y cómo se pagará a sus proveedores. La plantilla incluye secciones para documentar la responsabilidad de su proveedor y garantizar que cuente con la cobertura de seguro necesaria.

Deje de realizar el seguimiento de las comunicaciones con los proveedores en complicados hilos de correo electrónico. Gestione todas sus relaciones con los proveedores en ClickUp junto con los proyectos de sus clientes para realizar un seguimiento del rendimiento, el estado de los pagos y los próximos compromisos.

9. Plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree facturas de producción de vídeo claras y organizadas utilizando la plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp.

Su contrato establece las condiciones de pago, pero es su factura lo que realmente le permite cobrar. Una factura profesional y fácil de entender es fundamental para mantener un flujo de caja saludable. La plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp está diseñada específicamente para servicios de producción de vídeo, lo que garantiza que su facturación sea tan impecable como su montaje final.

La plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp le permite desglosar claramente todos los servicios que ha prestado, desde la filmación y la edición hasta la gradación de color y la mezcla de audio, para que los clientes sepan exactamente lo que están pagando. Las condiciones de la factura se ajustan automáticamente al calendario de pagos que ha definido en su contrato de vídeo, lo que garantiza la coherencia en todas sus comunicaciones con los clientes. Añada fácilmente su logotipo y la marca de su empresa para crear una factura profesional que refuerce su identidad de marca.

Conecte su factura a los datos de su proyecto en ClickUp. Importe automáticamente las horas registradas, los entregables completados y la información del cliente para generar facturas precisas en segundos.

10. Plantilla gratuita de contrato de videografía de Template.net

Descargar esta plantilla Plantilla gratuita de contrato de videografía de Template.net que ofrece un acuerdo rápido y personalizable para videógrafos.

Para los videógrafos que prefieren trabajar con formatos de documentos tradicionales, la plantilla gratuita de contrato de videografía de Template.net ofrece una plantilla de contrato de videografía descargable en Word, PDF y Documentos de Google. Es una opción conveniente si necesita un acuerdo rápido y sin complicaciones.

La plantilla cubre los aspectos básicos con secciones para el alcance del proyecto, las condiciones de pago y los derechos de uso que siguen las prácticas habituales del sector. Incluye campos de formulario que facilitan la personalización del documento con la información de su cliente y los detalles del proyecto. Puede descargar la plantilla en su tipo de archivo preferido, tanto si trabaja con Microsoft Word, Documentos de Google o PDF.

Aunque resulta cómodo, gestionar los contratos en documentos independientes genera una proliferación de trabajo, es decir, la fragmentación de las actividades laborales en múltiples herramientas desconectadas que no se comunican entre sí. Tendrás que realizar un seguimiento manual de las versiones, las firmas y los plazos, y tu acuerdo quedará desconectado del flujo de trabajo real del proyecto.

11. Plantilla de contrato de videografía de Legal Templates

Descargar esta plantilla Plantilla de contrato de videografía de Legal Templates, diseñada con lenguaje jurídico revisado por abogados para proyectos de alto riesgo.

Si su máxima prioridad es la solidez jurídica, la plantilla de contrato de videografía de Legal Templates ofrece una plantilla de contrato de videografía diseñada con la colaboración de abogados. Es una buena opción para los videógrafos que trabajan en proyectos de alto riesgo y desean tener una mayor confianza en su lenguaje jurídico.

La plantilla incluye cláusulas detalladas de indemnización y limitación de responsabilidad que ofrecen una sólida protección legal. Le permite personalizar la legislación aplicable para que se ajuste a su estado o jurisdicción específicos. La plantilla incluye instrucciones para completar cada sección, lo que le ayudará a comprender el propósito de cada cláusula.

Aunque el lenguaje jurídico es contundente, estos documentos existen en el vacío. Integrarlos en su flujo de trabajo diario sigue requiriendo herramientas independientes para la gestión de proyectos, la comunicación con los clientes y la facturación, lo que crea silos e ineficiencias.

Proteja su trabajo con un contrato de videografía

Un contrato de videografía sólido protege tu trabajo creativo, establece expectativas claras y evita las disputas sobre pagos y los cambios en el alcance que afectan a los proyectos desprotegidos. Tanto si grabas bodas, contenido corporativo o vídeos musicales, tener una plantilla preparada te permite dedicar menos tiempo al papeleo y más tiempo detrás de la cámara.

La diferencia entre los videógrafos aficionados y los profesionales que construyen carreras sostenibles a menudo se reduce a los sistemas comerciales. Los contratos que definen claramente los resultados, las condiciones de pago y los derechos de propiedad eliminan los malentendidos que dañan las relaciones con los clientes y sus resultados finales. Comenzar cada proyecto con un acuerdo firmado lo transforma de alguien que espera recibir un pago a un profesional con condiciones exigibles.

A medida que crece su cartera de clientes, los videógrafos que prosperan son aquellos que cuentan con sistemas escalables: contratos que se adaptan a diferentes tipos de proyectos y herramientas que mantienen todo organizado. Cuando esté listo para conectar sus contratos directamente con sus tareas de producción, ClickUp mantiene todo en un solo entorno de trabajo, desde la primera reunión con el cliente hasta la entrega final.

Preguntas frecuentes

Estos términos se utilizan a menudo de forma intercambiable, pero un contrato de videografía suele referirse a acuerdos para videógrafos individuales o equipos pequeños. Un acuerdo de producción de vídeo suele abarcar producciones más grandes con múltiples departamentos, equipos extensos y entregables más complejos.

Sí, los contratos de fotografía comparten muchos elementos con los contratos de videografía, como los entregables y los derechos de uso. Sin embargo, deberá añadir cláusulas específicas para el vídeo en lo que respecta a la propiedad del material sin editar, las licencias de audio y las rondas de revisión del contenido editado.

Los autónomos necesitan imperativamente contratos que establezcan su estado de contratistas independientes y aclaren la propiedad intelectual. Por otro lado, los equipos internos suelen operar bajo contratos de trabajo con diferentes estructuras de propiedad intelectual y responsabilidad definidas por su empleador.

Un sistema de gestión de contratos centraliza todos sus acuerdos en un solo lugar, realiza el seguimiento del estado de las firmas y las fechas de caducidad, y envía recordatorios automáticos para renovaciones o plazos de pago. Esto elimina el caos de las hojas de cálculo y el esfuerzo manual de gestionar contratos en documentos y carpetas dispersos.