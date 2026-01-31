Amazon Q frente a Claude: ¿qué IA de corporación es mejor en 2026?

Cuando se adoptan herramientas de codificación con IA, la verdadera pregunta no es «¿Puede esto generar código?». Es necesario saber si la herramienta ayuda a los equipos de desarrollo a enviar código de producción dentro de la arquitectura de su proyecto. Esto es importante porque incluso los equipos más sólidos pierden tiempo en reelaboraciones.

En la investigación de DORA, los empleados con alto rendimiento seguían declarando que dedicaban el 21 % de su tiempo a trabajos no planificados o a rehacer trabajos. Las herramientas de IA pueden reducir las tareas rutinarias, pero también pueden generar más solicitudes de validación en múltiples repositorios, más revisiones de código y más casos extremos cuando el modelo pierde contexto.

En este blog, encontrará una comparación entre Amazon Q y Claude en cuanto a seguridad, compatibilidad con el ecosistema de AWS, IDE compatibles y flujos de trabajo CLI para desarrolladores, junto con sus precios.

También descubrirás cómo y dónde encaja ClickUp si quieres un único lugar para realizar el seguimiento de las decisiones, los documentos y las entregas.

Amazon Q frente a Claude de un vistazo

Si quieres una visión rápida de Amazon Q frente a Claude antes de entrar en los detalles de las funciones, empieza aquí. Esta instantánea muestra dónde encaja mejor cada herramienta, qué problemas complejos resuelve y cómo funciona con nuevos repositorios y flujos de trabajo agenticos.

Categoría Amazon Q Claude Ideal para Teams inmersos en el ecosistema de AWS que desean ayuda de IA para crear y operar software en AWS. Equipos que desean un asistente basado en chat, además de Claude Code para la codificación práctica en bases de código. Ayuda para la codificación del código dentro de tu IDE Amazon Q Developer admite chat y sugerencias en línea en los IDE compatibles. Claude Code también puede funcionar con flujos de trabajo IDE, pero está diseñado en torno a un estilo agencial que da prioridad al terminal. Encontrar respuestas dentro del conocimiento de la corporación Amazon Q Business está diseñado para ofrecer respuestas que tienen en cuenta los permisos en todo el contenido empresarial conectado, a menudo con citas. Claude es compatible con el trabajo de conocimiento empresarial a través de controles de equipo/empresa y una experiencia centrada en el chat. Dónde utilizar el asistente más allá del código Aparece dentro de los servicios de AWS (por ejemplo, QuickSight) para que los equipos puedan crear análisis, cálculos y paneles utilizando un lenguaje natural cercano a los datos y herramientas de AWS. Se extiende a las herramientas de trabajo cotidianas a través de integraciones como Chrome, Slack y Excel, lo que resulta útil cuando el asistente necesita aparecer donde ya se produce la colaboración y el análisis. Modernización y transformaciones de código Amazon Q Developer Transform se centra en los flujos de trabajo de modernización (como actualizaciones y conversiones), con pasos de revisión y aplicación. Claude Code sigue teniendo compatibilidad con la modernización, pero tiene un propósito más general: tú defines el enfoque y Claude te ayuda a ejecutarlo a través de flujos de trabajo basados en terminales.

¿Qué es Amazon Q?

A través de Amazon Q

Amazon Q es un asistente de IA generativa de AWS que le ayuda a avanzar más rápido tanto en el trabajo de software como en el trabajo empresarial. En la práctica, se utiliza para formular preguntas en lenguaje natural, obtener respuestas basadas en el conocimiento de AWS y acelerar tareas que a menudo requieren muchos cambios de contexto.

Amazon Q suele presentarse en dos versiones, y esa división es importante a la hora de evaluar su idoneidad para las corporaciones:

Amazon Q Business para el conocimiento y los flujos de trabajo de la empresa que se centran en responder preguntas y completar tareas . para el conocimiento y los flujos de trabajo de la empresa que

se centra en ayudarte a comprender, crear, ampliar y operar aplicaciones en AWS. Amazon Q Developer (también llamado Q Developer) para la codificación y el trabajo diario con AWS, que

Si ya ejecuta muchos sistemas en AWS, la ventaja es sencilla: puede mantener las decisiones de ingeniería más cerca del entorno en el que se envían, en lugar de trasladar el contexto confidencial a otra herramienta más.

Funciones de Amazon Q

La mayoría de los equipos ven Amazon Q de dos maneras: Amazon Q Developer para el trabajo de codificación diario y Amazon Q Business para encontrar respuestas en el contenido empresarial sin infringir los permisos.

Las siguientes funciones se centran en lo que le ayuda a avanzar más rápido en el ecosistema de AWS, especialmente cuando mantiene sistemas heredados y optimiza los flujos de trabajo de desarrollo.

Función n.º 1: Amazon Q Developer para codificación en IDE

A través de Amazon Q

Amazon Q Developer es la parte de Amazon Q que más se utiliza cuando se necesita ayuda dentro del editor, en lugar de en una ventana de chat independiente. Puede formular preguntas en lenguaje natural, solicitar cambios y obtener ayuda contextual mientras trabaja con el código existente.

Cuando utilizas el chat en línea, Amazon Q muestra la actualización sugerida como una diferencia en el archivo. Puedes aceptar o rechazar el cambio, manteniendo intacta la supervisión del desarrollador y haciendo que la herramienta sea más fácil de confiar durante las revisiones de código.

Esta configuración te ayuda a avanzar más rápido en las solicitudes de validación, ya que reduce el tiempo dedicado a copiar fragmentos entre herramientas y aumenta el tiempo dedicado a validar la calidad del código donde realmente importa.

🤔 ¿Sabías que... Amazon CodeWhisperer pasó a formar parte oficialmente de Amazon Q Developer el 30 de abril de 2024, por lo que muchos documentos y flujos de trabajo de «CodeWhisperer» ahora se correlacionan con Amazon Q Developer en los lanzamientos de AWS?

Función n.º 2: Amazon Q Business para respuestas seguras y con control de acceso.

A través de Amazon Q

Cuando tus desarrolladores pierden tiempo buscando el último libro de instrucciones, las notas de arquitectura o la versión «correcta» de un documento de decisiones, Amazon Q Business está diseñado para reducir ese retraso.

Conéctelo a las herramientas que ya utilizan sus equipos y los usuarios podrán hacer preguntas y obtener respuestas extraídas de fuentes aprobadas, lo que reducirá el número de hilos que se convierten en largas conversaciones.

La parte más adecuada para las corporaciones es el control de acceso. Amazon Q Business está diseñado para respetar los permisos, de modo que los usuarios solo ven lo que su identidad les permite ver.

Esto facilita la adopción por parte de las corporaciones, ya que no se obliga a los equipos a duplicar el contenido en un nuevo sistema solo para que el asistente sea utilizable.

Las preocupaciones laborales no desaparecen al terminar la jornada laboral. El 28 % de los empleados afirma que el trabajo les persigue constantemente, mientras que otro 8 % tiene dificultades para desconectar. Eso supone que más de un tercio de los trabajadores se lleva el estrés a casa.

Función n.º 3: Amazon Q dentro de los servicios de AWS para obtener información empresarial más rápidamente.

A través de Amazon Q

Amazon Q también aparece dentro de los servicios de AWS, lo que resulta útil cuando se desea obtener información sin tener que trasladar los datos a otra herramienta. Por ejemplo, Amazon Q en Amazon QuickSight permite a los usuarios crear paneles, visualizaciones y cálculos complejos utilizando lenguaje natural.

Si admite la elaboración de informes de productos o métricas de estado de la plataforma, esta funcionalidad es muy práctica. Sus equipos pueden explorar los factores impulsores y las tendencias más rápidamente, y luego convertir los resultados en algo sobre lo que las partes interesadas puedan actuar. Dedica menos tiempo a traducir preguntas en consultas y más tiempo a validar resultados.

Esto resulta útil cuando los equipos de la corporación desean que los flujos de trabajo de inteligencia empresarial se mantengan cerca del ecosistema de AWS, especialmente cuando son importantes los controles de acceso y las fuentes de datos aprobadas.

Función n.º 4: Amazon Q Developer Transform para la modernización y las actualizaciones de código a gran escala.

a través de AWS

Si su equipo trabaja con AWS, pero dedica una parte importante de cada trimestre a pagar la deuda tecnológica, el trabajo más difícil suele ser la ingeniería «intermedia»: actualizar los tiempos de ejecución, sustituir las API obsoletas y refactorizar los sistemas heredados sin romper el código de producción.

Amazon Q Developer Transform está diseñado para ese tipo de cambio estructurado. En los IDE compatibles, puede realizar actualizaciones y conversiones automatizadas a nivel de lenguaje y sistema operativo, generar cambios en todos los archivos y, a continuación, permitirle revisar y aplicar esos cambios como cualquier otra diferencia.

Un ejemplo práctico es la modernización de Java. Amazon Q Developer puede actualizar las aplicaciones Java a versiones más recientes (incluida la actualización de componentes/API obsoletos y la actualización de dependencias), y el flujo de trabajo está diseñado en torno a la verificación en su IDE antes de aceptar los cambios.

Precios de Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 $ al mes por usuario.

Amazon Q Business Pro: 20 $ al mes por usuario.

Precio de consumo de Amazon Q Business: 200 $ por 30 000 unidades al mes.

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $ al mes por usuario.

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $ al mes por usuario.

¿Qué es Claude?

A través de Claude

Claude es un asistente de IA creado por Anthropic para ayudarte a realizar tareas técnicas y de conocimiento, como redacción, análisis y codificación, a través de una experiencia de chat y una API.

Para los equipos de software, Claude Code es la versión diseñada para el trabajo de ingeniería práctico. Puede utilizarlo para trabajar directamente en su código base, incluyendo la edición de archivos y la ejecución de comandos, de modo que pueda pasar de una solicitud a cambios funcionales sin tener que copiar y pegar constantemente el contexto entre herramientas.

Dedique menos tiempo a volver a explicar el contexto y más tiempo a validar el resultado final antes de enviarlo.

Funciones de Claude

Claude ofrece una combinación de capacidades de codificación y productividad diaria que le ayudan a avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni el acceso.

Las funciones que se indican a continuación abarcan lo más importante para los responsables de producto, los desarrolladores y los equipos empresariales que evalúan Claude para una adopción segura y flujos de trabajo prácticos.

Función n.º 1: Claude en Chrome para flujos de trabajo más rápidos en el navegador.

A través de Claude

Claude en Chrome lleva Claude a tu navegador para que puedas hacer preguntas sobre la página que estás viendo y realizar acciones sin cambiar de herramienta. Claude puede navegar por las páginas, hacer clic en botones y rellenar formularios, lo que resulta útil cuando se trata de realizar rápidamente tareas basadas en la web.

Claude también puede ayudarte con tareas repetitivas basadas en el navegador, para que no tengas que repetir las mismas comprobaciones todos los días.

Esto resulta útil cuando su equipo necesita resultados consistentes de flujos de trabajo basados en navegador sin añadir pasos manuales adicionales.

Función n.º 2: Claude en Slack para ayuda dentro del canal

A través de Claude

Claude en Slack lleva a Claude al lugar donde tus equipos de desarrollo ya colaboran, para que puedas hacer preguntas en un hilo y obtener ayuda sin tener que cambiar de contexto a otra herramienta. Claude respeta los permisos de Slack que ya tienes configurados, y los administradores de Slack aprueban la aplicación.

Cuando Claude detecta una solicitud de codificación, Claude en Slack puede transferir las solicitudes de codificación al flujo de trabajo de Claude Code e iniciar una sesión remota que puedes revisar, incluyendo enlaces para abrir una solicitud de validación.

Esto resulta útil cuando se desea una coordinación más rápida en Slack sin perder la supervisión de los desarrolladores sobre los cambios.

🤔 ¿Sabías que... Anthropic fija los precios de algunos modelos de Claude en «millones de tokens de entrada» y «millones de tokens de salida»? Por ejemplo, Claude Sonnet 4.5 muestra una lista de precios por millón de tokens en la página del modelo de Anthropic, lo que resulta útil a la hora de comparar los precios basados en el uso entre diferentes herramientas.

Función n.º 3: Claude en Excel para un análisis más rápido de los libros de trabajo.

A través de Claude

Claude en Excel te ayuda a comprender todo un libro de trabajo, incluidas las fórmulas anidadas y las dependencias entre pestañas. Puedes hacer preguntas en lenguaje natural y obtener explicaciones con citas a nivel de celda para que puedas verificar la lógica en lugar de adivinarla.

También puede probar escenarios sin romper fórmulas y depurar errores como #REF!, #VALUE! o referencias circulares rastreando qué los ha causado.

Esto resulta útil cuando los equipos de la corporación necesitan respuestas que sean transparentes, especialmente cuando la hoja de cálculo forma parte de un sistema o una decisión más amplia.

Función n.º 4: Claude Skills para flujos de trabajo repetibles y estandarizados

A través de Claude

Las habilidades de Claude te permiten convertir tus procedimientos y buenas prácticas en instrucciones reutilizables o flujos de trabajo estandarizados, de modo que Claude pueda aplicarlos siempre de la misma manera. Eso se traduce en resultados más coherentes en tareas especializadas y menos «discusiones sobre indicaciones» cuando diferentes equipos necesitan el mismo formato o flujo de trabajo.

Las habilidades también funcionan en Claude. ai, Claude Code y la API, por lo que puede crearlas una vez y utilizar el mismo enfoque en diferentes lugares.

Esta técnica es útil cuando se desea que los equipos que trabajan con diferentes herramientas sigan un enfoque sistemático para la documentación y el flujo de trabajo.

Precios de Claude

Free

Ventaja: 20 $ al mes por usuario.

Máximo: desde 100 $ al mes por usuario.

Equipo (licencia estándar): 30 $ al mes por usuario (mínimo 5 miembros)

Equipo (licencia Premium): 150 $ al mes por usuario (mínimo 5 miembros)

Enterprise: Precios personalizados

Amazon Q frente a Claude: comparación de funciones

Tanto Amazon Q como Claude pueden admitir el trabajo asistido por IA, pero se adaptan a los sistemas de corporación de diferentes maneras. Amazon Q se basa en el ecosistema de AWS, con Amazon Q Developer para la codificación y Amazon Q Business para respuestas con reconocimiento de permisos. Claude se centra en una experiencia centrada en el chat, con Claude Code y integraciones como Chrome, Slack, Excel y Skills.

A continuación, las compararemos en función de las funciones más importantes para los flujos de trabajo de desarrollo y los resultados diarios de ingeniería.

📖 Lea también: Aprovechar todo el potencial de ClickUp AI para equipos de software

Función n.º 1: Ayuda para la codificación dentro de tu IDE

Desarrollador de Amazon Q

Si sus equipos desarrollan dentro del ecosistema de AWS, Amazon Q Developer está diseñado para mantenerse cerca del trabajo de desarrollo relacionado con AWS. Se ejecuta en IDE compatibles y le ofrece chat de ayuda y ayuda en línea, para que pueda generar código, realizar ediciones y revisar los cambios sin salir de su editor. Las experiencias en línea son útiles para realizar actualizaciones más seguras, ya que puede revisar los cambios sugeridos antes de aplicarlos.

Claude Código

Claude Code también tiene compatibilidad con los flujos de trabajo IDE, pero está diseñado en torno a un flujo agencial que da prioridad al terminal. Funciona bien cuando se desea que un asistente opere en toda la base de código, realice cambios en varios archivos y ayude a pasar de la solicitud a la implementación sin tener que copiar constantemente el contexto entre herramientas.

🏆 Ganador: Empate. Elige Amazon Q Developer si tus flujos de trabajo de desarrollo diarios se basan principalmente en AWS y deseas compatibilidad nativa con IDE. Elige Claude Code si prefieres los flujos de trabajo basados en terminales y quieres un asistente ágil que pueda trabajar en toda tu base de código.

Función n.º 2: Encontrar respuestas dentro del conocimiento de la corporación

Amazon Q Empresa

Amazon Q Business está diseñado para ofrecer respuestas que respetan los permisos en todo el contenido empresarial. Usted conecta las fuentes de datos, mantiene los controles de identidad y acceso, y proporciona respuestas con citas para que su equipo pueda verificar la fuente antes de actuar sobre una solución.

Claude

Claude también puede dar soporte al trabajo de conocimiento empresarial, especialmente en los planes Team y Enterprise, donde se obtienen controles de administración como SSO y permisos basados en roles. La fortaleza de Claude es una experiencia de asistente más fluida en todas las aplicaciones, pero el patrón «conectores más citas» es más explícito en el lado de Amazon Q Business.

🏆 Ganador: Amazon Q Business, si desea respuestas que tengan en cuenta los permisos con citas en todos los sistemas conectados de forma predeterminada, por defecto.

Función n.º 3: dónde utilizar el asistente más allá del código

Amazon Q

Amazon Q aparece dentro de los servicios de AWS, lo que resulta útil cuando se desean respuestas e información sin tener que trasladar los datos a otras herramientas. Un claro ejemplo es Amazon Q en Amazon QuickSight, donde se pueden crear paneles, visualizaciones y cálculos complejos utilizando lenguaje natural.

Claude

Claude se centra en incorporar el asistente a las herramientas cotidianas que tus equipos ya utilizan. Puedes utilizar Claude en Chrome para navegar por sitios web y completar tareas del navegador, Claude en Slack para colaborar en canales y Claude en Excel para comprender libros de trabajo con citas a nivel de celda que puedes verificar.

🏆 Ganador: Empate. Elige Amazon Q si tus flujos de trabajo se encuentran dentro de los servicios de AWS. Elige Claude si tu equipo necesita un asistente para navegadores, chats y hojas de cálculo todos los días.

Función n.º 4: dónde utilizar el asistente más allá del código

Desarrollador de Amazon Q

Amazon Q Developer cuenta con una función dedicada de «transformación» destinada a tareas de modernización, que incluye actualizaciones y conversiones automatizadas en flujos de trabajo IDE, con un paso explícito de revisión y aplicación para que los equipos puedan mantener intacta la supervisión de los desarrolladores.

Claude Código

Claude Code sigue siendo compatible con el trabajo de modernización, pero se trata de un enfoque más general. Funciona principalmente como una herramienta basada en terminal que puede editar archivos, ejecutar comandos y crear confirmaciones, lo que puede ayudarte a ejecutar un plan de actualización en un repositorio complejo, siempre y cuando tu equipo defina los pasos y valide los resultados.

🏆 Ganador: Empate. Amazon Q Developer, si la modernización es un requisito fundamental (actualizaciones de Java, conversiones, flujos de transformación repetibles). Elige Claude Code si deseas un agente de terminal flexible que te ayude a ejecutar las migraciones que estás diseñando tú mismo en diferentes pilas y flujos de trabajo.

Amazon Q frente a Claude en Reddit

Antes de dar por buena cualquier página de precios o lista de funciones, vale la pena ver cómo hablan los desarrolladores sobre estas herramientas cuando las utilizan realmente. Los comentarios que aparecen a continuación le permiten comprobar rápidamente en qué aspectos Amazon Q y Claude resultan realmente útiles y en cuáles los equipos encuentran dificultades.

Algunos usuarios de Reddit afirman lo útil que es Amazon Q:

✅ «¡Amazon Q es enormemente útil! El RAG es genial... Pero, en serio, gran trabajo al proporcionar información precisa...»

Mientras que otros usuarios afirmaron:

🚩 «Al principio fue muy útil... Incluía funciones que no existen».

Sobre Claude, los usuarios de Reddit dicen:

✅ «Claude Código es diferente... Claude Código con Opus 4. 5 es la mejor experiencia para desarrolladores en este momento».

Mientras que algunos dijeron:

🚩 «No puedo terminar nada si me están controlando constantemente... No lee los archivos, no intenta entender nada».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Amazon Q y Claude.

Rara vez se interrumpe un sprint porque su equipo no pueda escribir código.

Un sprint se interrumpe porque la decisión «final» se encuentra en el chat, los requisitos están en un documento y la tarea tiene enlaces a tres lugares diferentes. Entonces, alguien introduce una respuesta de IA en el flujo de trabajo, pero nadie sabe qué contexto ha dado lugar a ese resultado.

Eso es la proliferación del trabajo. Sigues entregando, pero pierdes tiempo buscando la fuente de la verdad porque las tareas, los documentos y las conversaciones no permanecen conectados.

Ahora añada la proliferación de IA. Un equipo se apoya en Amazon Q en AWS. Otro equipo se apoya en Claude Code en un flujo separado. Las indicaciones se reescriben, los resultados se copian entre herramientas y resulta más difícil explicar por qué se ha realizado un cambio.

Ahí es donde ClickUp, al ser un entorno de trabajo de IA convergente , encaja a la perfección. ✨️

ClickUp reúne tu trabajo y la IA en un único sistema conectado, de modo que las tareas, los documentos y los flujos de trabajo permanecen vinculados al mismo contexto. ClickUp Brain puede extraer elementos de acción de documentos y chats y convertirlos en tareas estructuradas, lo que te ayuda a pasar de los resultados de la IA a la ejecución real sin perder la trazabilidad.

A continuación, verás cómo se aplica esto a los equipos de software, incluyendo cómo ClickUp puede mantener el ritmo de entrega con agentes y automatizaciones.

ClickUp's One Up n.º 1: ClickUp Brain

Centraliza las respuestas de IA en un solo lugar, para que tus decisiones de codificación sigan vinculadas a la entrega con ClickUp Brain.

Cuando comparas Amazon Q y Claude Code, te das cuenta rápidamente de que lo difícil no es elegir el «mejor» modelo. Necesitas un lugar donde los resultados de la IA permanezcan vinculados al trabajo que realiza tu equipo. De lo contrario, las respuestas flotan en el chat y nadie puede rastrear las decisiones hasta las tareas y documentos reales.

ClickUp Brain resuelve eso al integrar la IA directamente en tu entorno de trabajo, para que puedas convertir notas, documentos y conversaciones en una ejecución estructurada. Puedes crear tareas a partir de chats y documentos, generar resúmenes y obtener respuestas con contexto desde tu entorno de trabajo, en lugar de empezar desde cero cada vez.

Cuando tus decisiones de arquitectura, especificaciones y elementos pendientes se encuentran en el mismo sistema, dedicas menos tiempo a volver a explicar el contexto y más tiempo a trabajar con confianza.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain MAX te ayuda a mantener el trabajo de codificación en el mismo lugar donde tu equipo planifica, revisa y envía. Estandariza los resúmenes de relaciones públicas y las notas de decisión en los flujos de trabajo de Amazon Q y Claude Code con ClickUp Brain MAX Aquí tienes un flujo de trabajo sencillo que puedes reutilizar: Captura decisiones rápidamente con Talk to Text : dicta notas rápidas como «por qué cambiamos el flujo de autenticación» o «qué probar a continuación» y, a continuación, insértalas directamente en la tarea o el documento para que la justificación permanezca vinculada al trabajo.

Pide a ClickUp Brain MAX que resuma el contexto de las relaciones públicas para su revisión: da una indicación a la herramienta «Resume los cambios, los riesgos y el plan de pruebas de esta tarea» y, a continuación, pega el resultado en la descripción de las relaciones públicas o en el comentario de la tarea para que las revisiones del código sean coherentes.

Localiza la fuente de la verdad con ClickUp Enterprise Search : busca entre tareas, documentos y herramientas conectadas para responder a preguntas como «¿Dónde están las últimas especificaciones de la API?» o «¿Qué decidimos sobre el almacenamiento en caché?» sin tener que rebuscar en hilos.

Elige el modelo adecuado para el trabajo: utiliza el selector de modelos de ClickUp cuando desees un estilo de ayuda diferente, pero mantén las preguntas confidenciales y relacionadas con el entorno de trabajo en ClickUp Brain MAX para que las respuestas sigan vinculadas a tu contexto real.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: ClickUp Brain Super Agents y ClickUp Codegen

Automatiza el traspaso de las sugerencias de IA a solicitudes de validación reales en todo el flujo de trabajo de tu equipo con ClickUp Codegen.

Al comparar Amazon Q y Claude Code, notarás un patrón. El asistente puede sugerir soluciones, pero tu equipo aún necesita una forma confiable de convertir esas sugerencias en ejecuciones reales en archivos, revisiones y traspasos.

Ahí es donde encajan los superagentes de ClickUp Brain. Puedes crear y personalizar agentes que actúen dentro de tu entorno de trabajo. Esta función permite realizar tareas rutinarias, como resumir el contexto, redactar actualizaciones y mantener la continuidad del flujo de trabajo, mediante el mismo proceso que ya utiliza tu equipo.

A continuación, conéctalo a ClickUp Codegen. ClickUp Codegen es un compañero de equipo desarrollador de IA al que puedes mencionar en una tarea para responder preguntas sobre código en lenguaje natural y ayudar a producir solicitudes de validación listas para la producción. Esto ayuda a que tu trabajo pase de la solicitud a la solicitud de validación sin tener que recurrir a chats dispersos y otras herramientas.

Juntos, los agentes se encargan de la coordinación y ClickUp Codegen se encarga del paso de construcción, por lo que tu equipo dedica menos tiempo a unir el contexto entre herramientas y más tiempo a la entrega con la supervisión de los desarrolladores.

💡 Consejo profesional: Después de que ClickUp Codegen envíe una solicitud de validación, pídele a ClickUp Brain que resuma qué ha cambiado, por qué se ha realizado el cambio y qué hay que probar a continuación, y luego guarda ese resumen en la tarea. Más tarde, puedes utilizar ClickUp Enterprise Search y Ask para responder rápidamente a la pregunta «¿Por qué hemos cambiado este módulo?» y obtener una respuesta respaldada por citas de la tarea, el documento o el comentario exactos en los que se tomó la decisión. También puedes pedirle a ClickUp Brain que cree ClickUp Brain Super Agents para resumir todos los detalles de tu trabajo y obtener resultados mejores y más rápidos. Crea un superagente para resumir las revisiones de código y las decisiones de implementación con ClickUp Brain.

ClickUp One Up n.º 3: Automatizaciones de ClickUp

Avanza en tu trabajo en el momento en que la salida de la IA se convierte en una tarea con ClickUp Automatizaciones.

La IA puede ayudarte a generar código y perfeccionar soluciones, pero sigues perdiendo tiempo cuando el trabajo se estanca en los traspasos. Se abre una solicitud de incorporación de cambios y nadie recibe una notificación. Se produce un cambio de estado, pero el siguiente paso se queda estancado. Ahí es donde ClickUp Automations marca la diferencia.

Las automatizaciones de ClickUp te permiten establecer desencadenantes y acciones, con condiciones opcionales, para que las tareas rutinarias avancen sin necesidad de realizar seguimientos manuales. Puedes empezar con automatizaciones predefinidas o crear las tuyas propias para asignar trabajo automáticamente, aplicar plantillas o enviar actualizaciones cuando cambie un estado.

Esto le ayudará a convertir los resultados de la IA en una ejecución coherente, manteniendo la previsibilidad de sus flujos de trabajo de desarrollo incluso cuando se utilizan varias herramientas.

💡 Consejo profesional: Una vez que las automatizaciones de ClickUp comienzan a asignar revisores y a avisar al siguiente propietario, el siguiente obstáculo es la visibilidad. Los líderes siguen preguntando «¿Qué es lo que se ha atascado?» y los desarrolladores sénior siguen viéndose envueltos en hilos de estado. Puede acceder a resúmenes específicos de todo su trabajo con las tarjetas de IA de ClickUp. Añade las tarjetas de IA de ClickUp a un panel de ClickUp para que las respuestas provengan del trabajo en sí, y no de los registros: Utilice IA Executive Summary para generar una vista actualizada del estado de su espacio de ingeniería (qué va por buen camino, qué se está descuidando, qué requiere atención).

Utilice AI Project Update para obtener una lista de lanzamientos que resuma el progreso y los riesgos evidentes en un solo desplazamiento.

Utilice AI Brain para ejecutar una indicación personalizada como: «Enumera las tareas bloqueadas por la revisión del código, llama a los propietarios y sugiere los siguientes pasos basándote en los últimos comentarios» (también puede hacer una mención a listas o tareas específicas para mantener el alcance de la salida).

Cuando las automatizaciones hagan avanzar el trabajo, pulsa Rerun IA en la tarjeta para actualizar la narrativa sin tener que volver a crear el informe.

ClickUp te ayuda a optimizar tu flujo de trabajo de IA.

Amazon Q puede parecer la opción adecuada cuando sus flujos de trabajo de desarrollo están profundamente integrados en el ecosistema de AWS y trabajan con grandes bases de código. Claude Code puede parecer la opción más adecuada cuando se desea un asistente basado en el chat que tenga compatibilidad con herramientas cotidianas y tenga una curva de aprendizaje sencilla.

En cualquier caso, el riesgo real es el mismo. Los resultados de la IA se copian en el chat, las decisiones se pierden y nadie puede rastrear por qué se realizó un cambio en el nuevo código o en la infraestructura de AWS.

ClickUp te ayuda a evitar eso y mucho más con un enfoque diferente. Mantienes las respuestas de IA vinculadas al trabajo que tu equipo realmente realiza, de modo que la ejecución permanece conectada al contexto. Esto ayuda a mantener el control de las versiones de tu información y a gestionar los costes predecibles y las bases de código complejas.

Utilice ClickUp Brain para mantener los resultados de la IA buscables en todas las tareas y documentos.

Utilice ClickUp Brain Agents y ClickUp Codegen para convertir las solicitudes en ejecuciones estructuradas y trabajos listos para relaciones públicas.

Utilice ClickUp Automatizaciones para eliminar los traspasos manuales y mantener el flujo de trabajo en movimiento.

Regístrese en ClickUp para gestionar su planificación, flujos de trabajo de codificación y seguimiento de IA desde un único entorno de trabajo.