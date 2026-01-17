¿Qué es la búsqueda profunda? Guía sobre la búsqueda empresarial basada en IA

Los equipos se ahogan en información. El trabajador del conocimiento medio cambia de aplicación casi 1200 veces al día.

Eso significa dedicar entre 50 minutos y 1,8 horas al día a buscar respuestas en documentos, chats y bases de datos.

¿Ve el problema? El conocimiento crítico está fragmentado en sistemas que no se comunican entre sí. La búsqueda tradicional no puede conectar los puntos. Busca trabajos que coinciden y devuelve una lista de enlaces.

Introducción: búsqueda profunda. Comprende la intención detrás de su pregunta, establece conexiones entre conceptos relacionados en todo su trabajo y ofrece respuestas claras y prácticas.

A continuación, le mostramos qué es la búsqueda profunda, cómo cambia la forma en que los equipos encuentran información y cómo le ayuda a dedicar menos tiempo a buscar y más tiempo a avanzar en el trabajo.

¿Qué es la búsqueda profunda?

La búsqueda profunda es un enfoque de búsqueda de corporación basado en IA que utiliza motores de búsqueda LLM avanzados y grandes modelos de lenguaje para comprender el significado y la intención detrás de una pregunta.

No se limita a buscar coincidencias de palabras clave de forma aislada. Gracias a la inteligencia artificial, comprende el contexto, las relaciones y los conceptos. A continuación, extrae información relevante y conocimientos clave de fuentes de datos conectadas, como grandes colecciones de documentos.

Para comprender por qué esto es importante, resulta útil comparar la búsqueda profunda con la búsqueda tradicional basada en palabras clave. Estas son las diferencias entre ambas:

Función Búsqueda tradicional por palabras clave Búsqueda profunda basada en IA Método de búsqueda Coincide con palabras clave y frases exactas. Comprende la intención, el contexto y la semántica de la búsqueda. Resultados Una lista de enlaces/archivos donde aparecen las palabras clave. Reúne una respuesta con las fuentes citadas. Comprensión del contexto Bajo. Las búsquedas se tratan de forma aislada. Alto. Entiende el proyecto, la persona y el contexto de la conversación. Manejo de la ambigüedad Mal. «Apple» podría ser una fruta o una empresa. Potente. Deduzca el significado a partir del rol del usuario y su actividad reciente. Complejidad de las consultas Ideal para búsquedas sencillas y basadas en datos concretos. Excelente para preguntas complejas y con múltiples partes. Aprendizaje Devuelve los mismos resultados para la misma consulta. Mejora con el uso y los comentarios.

La búsqueda por palabras clave funciona bien si sabe exactamente lo que está buscando, pero la búsqueda profunda funciona cuando no lo sabe. Esta diferencia existe porque la mayoría de las preguntas relacionadas con el trabajo no son claras ni aisladas. Suelen ser del tipo:

«¿Qué se decidió sobre este proyecto?».

«¿Por qué cambiamos el cronograma?»

«¿Qué está bloqueando esta tarea?».

«¿Alguien ha resuelto ya este problema?».

Para responder a esas preguntas se necesita contexto, historial e interpretación, es decir, una búsqueda inteligente. La comprensión semántica permite realizar búsquedas profundas para establecer conexiones entre debates, decisiones y documentos relacionados, incluso cuando no utilizan exactamente las mismas palabras.

Eso es lo que la hace «profunda».

Esta diferencia se hace evidente en el momento en que se formula una pregunta real relacionada con el trabajo. Así, cuando se pregunta «¿Cuál es el estado del lanzamiento de Atlas?», la búsqueda profunda utiliza grandes modelos de lenguaje para comprender que:

«Atlas» es el nombre de un proyecto, no un libro de mapas.

«Estado» probablemente se refiere a la fase actual, los obstáculos y el siguiente hito.

La respuesta se encuentra en tareas, cronogramas, comentarios recientes y documentos de metas.

En lugar de hacerte buscar en un amplio intervalo de herramientas, la búsqueda profunda realiza la conexión de esas señales en una única respuesta útil mediante IA avanzada.

Cómo funciona la búsqueda profunda

La búsqueda profunda comprende cómo se interrelacionan las tareas, los documentos, las conversaciones y las decisiones. En la práctica, esto significa:

Desglose preguntas complejas

La mayoría de las preguntas relacionadas con el trabajo tienen varias capas. Contienen múltiples metas, suposiciones y preguntas ocultas.

Cuando usted pregunta algo como: «Resumir los comentarios de la prueba beta y lo que estamos priorizando para la V2», la búsqueda profunda no lo trata como una sola consulta.

Desglosa la pregunta en sus componentes subyacentes, luego encuentra fuentes relevantes y extrae la información más significativa utilizando IA avanzada:

Encuentre todos los documentos de comentarios relevantes, resultados de encuestas y comentarios etiquetados como «beta».

Identifique temas comunes, opiniones y sugerencias de mejora.

Consulte la hoja de ruta del producto V2 y los planes de sprint.

Combine ambos elementos en un resumen de «lo que hemos escuchado» y «lo que estamos haciendo».

Esto le ahorrará el tiempo que dedicaría a buscar manualmente, incluso si cuenta con un flujo de trabajo de gestión de documentos organizado.

💡 Consejo profesional: Sea específico con sus consultas de búsqueda. En lugar de «actualizaciones del proyecto», pregunte «¿qué obstáculos ha informado el equipo de diseño esta semana?». Cuanto más contexto, mejores resultados.

Reúna respuestas de diferentes fuentes.

El contexto laboral rara vez se encuentra en un solo lugar. Una sola decisión puede estar repartida entre un documento, un comentario de una tarea, un resumen de una reunión y un mensaje de seguimiento en el chat.

La búsqueda tradicional encuentra cada pieza por separado y le deja a usted la tarea de establecer las conexiones.

La búsqueda profunda hace ese trabajo por usted. Recupera información relevante de todas las fuentes conectadas: documentos, tareas, chats, correos electrónicos e incluso archivos enlazados de Google Drive o OneDrive.

Y no solo hace una lista de estas fuentes. Las lee, identifica los puntos más importantes y los entrelaza en una única respuesta coherente redactada en un lenguaje claro, con citas que remiten al contenido original para su verificación. Vea aquí un flujo de trabajo conectado en acción. 👇🏼

🔔 Recordatorio amistoso: la búsqueda profunda solo funciona tan bien como sus datos. Los documentos obsoletos, los duplicados y la organización desordenada producen resultados desordenados. Las auditorías periódicas de contenido y el software de gestión del conocimiento correctamente configurado hacen que la búsqueda sea útil.

Para qué puede utilizar Deep Search

Las herramientas de búsqueda profunda, como Enterprise AI Search, funcionan mejor cuando la respuesta que busca no se encuentra en un solo archivo, sino que está entretejida en el propio tejido del trabajo de su equipo.

Algunos casos de uso de la búsqueda profunda incluyen 👇

1. Incorporación de nuevos empleados

Las primeras semanas en un nuevo rol suelen parecer una avalancha de información. No es necesario dar a los nuevos empleados una larga lista de enlaces y esperar que ellos mismos conecten los puntos.

Pueden formular preguntas de investigación sencillas.

📌 Ejemplo: ¿Cuáles son nuestras mejores prácticas para llevar a cabo una reunión inicial con un cliente?

La búsqueda profunda consolida la plantilla de reunión aprobada, destaca ejemplos recientes de lanzamientos exitosos y pone de relieve consejos de debates anteriores sobre lo que ha funcionado bien.

🏅 ¿El resultado? Los nuevos miembros del equipo se incorporan más rápidamente porque aprenden a partir de resultados reales, en lugar de carpetas obsoletas o explicaciones de segunda mano.

👀 ¿Sabías que...? Cuando el conocimiento reside principalmente en conversaciones en lugar de en documentación, las organizaciones tienden a repetir las mismas decisiones cada 12 a 18 meses a medida que cambian los equipos.

2. Preparación para las revisiones

Las evaluaciones de rendimiento pueden convertirse a veces en pruebas de memoria. Los gerentes intentan reconstruir meses de trabajo a partir de notas dispersas, logros que recuerdan a medias y cualquier documentación que tengan a mano.

La búsqueda profunda cambia eso. Un gerente puede hacer preguntas como:

¿Cuáles fueron las contribuciones clave de esta persona durante el último trimestre?

¿Qué proyectos lideraron o desbloquearon?

¿Qué comentarios recibieron en las tareas y debates?

El sistema sintetiza señales de tareas, comentarios, actualizaciones de proyectos y documentación para presentar un resumen fundamentado del impacto.

Evalúe el rendimiento con la búsqueda profunda basada en IA a través de ClickUp Brain.

🏅 Resultado: las reseñas se vuelven más justas, se basan más en pruebas y tienen una dependencia mucho menor del sesgo de actualidad.

👀 ¿Sabías que...? Las investigaciones científicas sobre la recuperación de información demuestran que las personas reformulan la misma consulta de búsqueda varias veces porque no saben cómo formularla «correctamente». Los sistemas que interpretan la intención reducen este ir y venir.

3. Auditorías de proyectos

Imaginemos que está elaborando un informe exhaustivo seis meses después del lanzamiento de un producto. El problema es que nadie recuerda por qué se tomaron determinadas decisiones clave.

Es probable que aparezcan lagunas cuando las auditorías se basan en la memoria. La búsqueda profunda llena esas lagunas reconstruyendo el rastro de decisiones del proyecto a lo largo de cronogramas, dependencias y conversaciones.

Los auditores y los jefes de proyecto pueden plantear preguntas como:

¿Dónde cambió el alcance y quién lo aprobó?

¿Qué dependencias causaron retrasos o repeticiones del trabajo?

¿Qué riesgos se identificaron pero nunca se mitigaron?

La búsqueda profunda extrae pruebas de los historiales de tareas, los cambios de estado, los comentarios y los documentos de apoyo para mostrar cómo se desarrolló realmente el proyecto, y no solo cómo se resumió.

🏅 Resultado: Las auditorías de proyectos pasan de ser explicaciones a posteriori a información respaldada por pruebas que los equipos pueden utilizar para mejorar los resultados futuros.

4. Búsqueda de decisiones y contextos anteriores

Los equipos suelen recordar qué se decidió, pero olvidan por qué. Cuando las preguntas resurgen meses después, el contexto queda sepultado entre notas de reuniones, comentarios y conversaciones paralelas.

Con la búsqueda profunda, puede preguntar:

¿Por qué elegimos este enfoque?

¿Qué alternativas se debatieron?

¿Quién aprobó la decisión final?

De esta forma, obtendrá una vista consolidada del proceso de toma de decisiones.

Haga que todas las transcripciones de reuniones, decisiones y debates sean fáciles de buscar con ClickUp Brain.

🏅 Resultado: los equipos y los analistas de investigación avanzan con confianza gracias a la información actualizada.

👀 ¿Sabías que...? Un estudio de Forrester reveló que los empleados dedican hasta un 30 % de su semana laboral a buscar información. La búsqueda profunda aborda directamente este lastre para la productividad.

Búsqueda profunda frente a investigación profunda

La búsqueda profunda se confunde a menudo con la investigación profunda.

Es cierto que ambos se basan en la IA, pero resuelven problemas muy diferentes. Las diferencias clave son las siguientes: 👇

Aspect Búsqueda profunda Investigación profunda Meta Extraiga información de sus aplicaciones y documentos conectados, y obtenga una imagen clara de lo que ya se sabe. Explore un tema en profundidad y genere nuevas ideas, estrategias o planes basados tanto en sus datos como en el contexto externo. Pregunta principal «¿Qué información tenemos ya sobre X?». «¿Qué debemos hacer con respecto a X?» o «¿Cuáles son las implicaciones de X?». Mentalidad del usuario ¿Desea una respuesta específica o un resumen de los datos que conoce? Desea formular una opinión, planificar los siguientes pasos o idear nuevos enfoques. Ejemplo «¿Cuáles fueron las tres razones principales de la pérdida de clientes durante el último trimestre, según nuestros informes?». «Basándonos en las tendencias del mercado y en nuestros datos de rotación, ¿qué nuevas estrategias de retención deberíamos probar el próximo trimestre?». Resultado Una respuesta directa que apunta a documentos, notas o informes reales, mostrando exactamente de dónde proviene la información. Un resumen escrito, una lista de ideas o un plan que combine datos internos con contexto externo y sugiera las próximas acciones a realizar. Ámbito de la información Limitado a su entorno de trabajo y aplicaciones enlazadas como Salesforce. Utiliza sus datos internos, además de conocimientos más amplios de IA e información pública, para sugerir nuevas posibilidades. Se utiliza para Ponerme al día con un proyecto. Encontrar procesos documentados. Recopilar pruebas para informes. Responder a una pregunta factual sobre trabajos anteriores. Lluvia de ideas para campañas. Redacción de secciones de un plan estratégico. Generación de hipótesis para pruebas. Búsqueda de nuevas oportunidades de mercado.

En resumen, una búsqueda profunda le proporciona lo que ya sabe, para que no pierda tiempo buscando datos. La investigación profunda le ayuda a averiguar qué hacer a continuación utilizando tanto sus datos como fuentes en línea.

Cómo utilizar la búsqueda profunda en ClickUp

Ahora que ya conoce las posibilidades de la búsqueda profunda, la siguiente pregunta es: ¿cómo puede utilizarla en su flujo de trabajo?

No basta con activarla y desactivarla. Funciona mejor cuando forma parte de las herramientas que su equipo ya utiliza. Donde se unen proyectos, documentos, conversaciones y metas.

Entra en ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo.

Integra la búsqueda con IA en todos los aspectos del trabajo, lo que le ayuda a encontrar respuestas y actuar en consecuencia sin salir del entorno de trabajo. Elimina el trabajo innecesario al reunir todas sus tareas en una única plataforma.

A continuación, le mostramos cómo hacerlo 👀.

Busque en todos los rincones del trabajo.

La búsqueda empresarial de ClickUp está diseñada para encontrar respuestas en todo el trabajo de su equipo.

Busca en:

Activos y objetos de ClickUp , incluyendo tareas, documentos, pizarras, paneles, chat, espacios, carpetas, listas y adjuntos.

Objetos de integración de terceros, como documentos, fuentes web, hojas de cálculo, diapositivas, archivos PDF y carpetas de herramientas conectadas que utiliza en su día a día.

Lo que se indexa depende del acceso. Si el usuario que configura una conexión puede ver los datos en una herramienta conectada y se trata de un tipo de objeto con compatibilidad, se puede buscar. Esto garantiza que los resultados sean precisos, respeten los permisos y sean relevantes.

Así es como le facilita la vida. 😎

Dado que todo su trabajo ya se encuentra en ClickUp, Enterprise Search le ofrece una búsqueda profunda y visibilidad en tiempo real en todo su entorno de trabajo.

Resuelva la carga de tiempo oculta que supone la proliferación del trabajo con la búsqueda empresarial con IA de ClickUp.

A continuación le mostramos cómo utilizarla 👇

En la barra de herramientas de ClickUp, abra ClickUp AI.

En la sección Búsqueda del modelo, realice la selección de Búsqueda profunda.

Escriba su pregunta compleja en lenguaje natural y pulse Intro.

Encuentre información difícil de localizar en todo su entorno de trabajo con ClickUp Enterprise AI Search.

A continuación, también puede realizar las siguientes acciones 👇

Copiar: Copie el texto para pegarlo manualmente en otra ubicación. También puede copiar manualmente cualquier parte del texto generado.

Crear una tarea: Cree una tarea a partir de la respuesta.

Crear un documento: Cree un documento Doc o PDF a partir de la respuesta.

Inténtelo de nuevo: esta selección genera una respuesta ligeramente diferente.

Me gusta o no me gusta: Vota a favor o en contra de la respuesta para ayudarnos a mejorar ClickUp AI.

Obtenga respuestas a sus preguntas con abundante contexto.

ClickUp Brain se ha diseñado para eliminar la proliferación de la IA mediante la integración de la inteligencia directamente en sus flujos de trabajo.

Esta IA contextual comprende su trabajo, sus herramientas, los datos de su corporación y su contexto.

Así, cuando le pregunta a BrainGPT «¿Qué está frenando este proyecto?», obtiene los obstáculos relacionados con tareas reales, datos relevantes, dependencias y propietarios.

Analice datos complejos procedentes de múltiples fuentes de datos.

Brain unifica múltiples modelos de IA externos y fuentes de datos, actuando como una capa de coordinación.

No es necesario saltar entre ChatGPT, Claude, Gemini y diferentes unidades para acceder a diferentes capacidades. Selecciona el modelo adecuado para la tarea y basa cada respuesta en los datos de su entorno de trabajo.

Acceda a múltiples modelos de IA en su entorno de trabajo.

Realice búsquedas mediante la voz.

Escribir no siempre es la forma más rápida de buscar, especialmente cuando las ideas surgen en medio de una reunión o mientras se revisa el trabajo.

La función Talk to Text de ClickUp te permite realizar búsquedas y formular preguntas con la voz, sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Capture ideas, comparta instrucciones y termine las tareas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp BrainGPT.

Puede hablar con naturalidad y BrainGPT convertirá su entrada en una consulta contextual que buscará en tareas, documentos, conversaciones y datos conectados.

💡 Consejo profesional: Anime a los equipos a tratar la búsqueda como una memoria compartida. Enséñeles a añadir etiquetas, actualizar títulos y aportar preguntas frecuentes para que el sistema siga mejorando. La búsqueda es tan inteligente como las personas que la alimentan.

🚀 Ventaja de ClickUp: los superagentes de ClickUp llevan la búsqueda profunda un paso más allá, desde encontrar respuestas hasta pasar a la acción. Los superagentes pueden: Supervise su entorno de trabajo de forma continua.

Detecte patrones, riesgos o información que falta.

Desencadenantes de acciones de varios pasos basadas en lo que encuentren. Ejemplo: un superagente puede supervisar proyectos estancados, aprobaciones pendientes o obstáculos sin resolver, y luego mostrarlos automáticamente o tomar medidas predefinidas. Vea este vídeo para obtener más información sobre Super Agents 👇

Buenas prácticas de búsqueda profunda para equipos

Para sacar el máximo valor de la búsqueda empresarial con IA, siga estas buenas prácticas ⭐

1. Céntrese en las preguntas adecuadas

La búsqueda profunda es más eficaz en entornos de trabajo grandes con gran cantidad de datos y para búsquedas complejas de varios pasos. Si necesita un solo archivo o tiene una pregunta sencilla y específica sobre una ubicación, será más rápido utilizar la indicación estándar de IA o un filtro de ubicación.

Recuerde que la búsqueda profunda funciona mejor cuando las decisiones, las actualizaciones y los resultados se documentan allí donde realmente se lleva a cabo el trabajo. Cuanto más claro sea su sistema de registro, más precisas serán sus respuestas.

2. Haga preguntas naturales

Formule su búsqueda como si se la planteara a un compañero de equipo que conoce el trabajo.

❌ Escribir «presupuesto del tercer trimestre»

✅ Pruebe «¿Cuáles fueron las tres razones que motivaron la reasignación del presupuesto del tercer trimestre para el equipo de marketing?».

Cuanto más contexto proporcione, mejor será la respuesta.

3. Realice un seguimiento

Cuando la búsqueda profunda sugiera preguntas de seguimiento, utilícelas. Le ayudarán a refinar su búsqueda sin tener que empezar de nuevo, para que pueda profundizar más y obtener una visión completa.

4. Verifique y actúe

Compruebe las fuentes que muestra la búsqueda profunda para asegurarse de que son relevantes y precisas. A continuación, actúe en función de la información obtenida creando una tarea, iniciando un documento o tomando una nota.

5. Especifique las exclusiones

Si hay información que no necesita, indique a Deep Search que la ignore.

📌 Ejemplo: «Excluir tareas de marketing» o «Datos de origen de 2023 a 2025» mantiene la relevancia de los resultados de búsqueda.

6. Haga mención del formato de salida.

Si necesita una lista, un resumen o un orden prioritario, solicítelo. Podría ser algo como: «Enumere los cinco riesgos más importantes del proyecto, clasificados por gravedad». Esto ahorra tiempo y facilita la actuación en función de los resultados de la búsqueda.

7. Resuma contenidos largos

Si los resultados incluyen documentos o hilos largos, pídale a ClickUp BrainGPT que los resuma. Esto le ahorrará tiempo, le garantizará que no se pierda ningún detalle importante y le ayudará a centrarse en su trabajo en lugar de tener que leerlo todo usted mismo.

🔔 Recordatorio amistoso: No siempre es necesario realizar una búsqueda completa y exhaustiva en todo su entorno de trabajo. ClickUp te permite utilizar la IA desde cualquier lugar (directamente dentro de una tarea, documento, comentario o espacio) cuando tu pregunta está relacionada con un trabajo específico. Esta IA basada en la ubicación aplica automáticamente la pregunta al elemento que estás viendo, por lo que las respuestas son más precisas y rápidas. Haga una pregunta a la IA desde cualquier lugar de su entorno de trabajo. Úselo cuando: Está revisando una tarea y desea conocer el contexto de su historial o los obstáculos que la impiden.

Está dentro de un documento y necesita una aclaración o un resumen.

Usted quiere información relacionada con un proyecto, no con todo el entorno de trabajo. La búsqueda profunda ayuda a encontrar información en distintos entornos de trabajo. La IA basada en la ubicación es más eficaz cuando el contexto ya está claro y solo se necesitan respuestas.

Limitaciones de la búsqueda profunda que hay que tener en cuenta

A continuación, se indican algunos límites de la búsqueda profunda que debe tener en cuenta:

1. Permisos de acceso adecuados

La búsqueda empresarial con IA de ClickUp solo ve lo que tiene permiso para ver. Las carpetas privadas, los espacios o las aplicaciones conectadas no aparecerán a menos que usted conceda acceso. Esto mantiene sus datos seguros, pero significa que algunas respuestas podrían no aparecer si se encuentran en áreas restringidas.

2. Calidad de los datos

La búsqueda profunda solo funciona con archivos y carpetas organizados. Esto significa que no puede leer datos silenciosos, es decir, información que se encuentra en herramientas no conectadas, archivos locales o conversaciones. Las tareas sin título, los documentos vagos o las decisiones ocultas en el chat también dificultan que la búsqueda profunda pueda conectar los puntos.

3. Se requiere el criterio humano

La búsqueda profunda realiza una búsqueda en la base de conocimientos, muestra las fuentes y sugiere conexiones, pero no toma decisiones. Usted y su equipo siguen siendo responsables de interpretar los resultados y actuar en consecuencia.

4. Alcance y rendimiento de las consultas

Las consultas complejas pueden tardar más tiempo, ya que la búsqueda profunda realiza un análisis exhaustivo. Resumir todo lo relacionado con la identidad de su marca llevará más tiempo que revisar las prioridades de esta semana para un equipo. Para búsquedas rápidas, la búsqueda estándar o el chat con IA pueden ser la opción más rápida.

5. Verificación de fuentes

En ocasiones, la IA puede generar información plausible pero incorrecta. ClickUp Deep Search reduce este riesgo al basar las respuestas en su entorno de trabajo de ClickUp y mostrar los enlaces de las fuentes. No obstante, compruebe siempre estas fuentes para asegurarse de que la información es precisa.

📚 Lea también: Los mejores motores de búsqueda con IA que necesita en su conjunto de tecnologías.

El futuro de la búsqueda profunda

La búsqueda profunda ya está cambiando la forma en que los equipos recuperan la información, pero esto es solo el principio. Esto es hacia donde se dirige:

1. Sea más previsor y consciente del contexto.

La búsqueda profunda comprenderá su rol, sus tareas, su calendario y la fase del proyecto en la que se encuentra. Encontrará documentos relevantes, le enviará recordatorios sobre decisiones pasadas y señalará posibles conflictos antes de que se conviertan en problemas.

2. Realiza la automatización de la búsqueda de respuestas y la elaboración de informes

Podría generar automáticamente un resumen del proyecto basado en trabajos similares anteriores u obtener un informe de estado semanal elaborado a partir de las actualizaciones de las tareas, el sentimiento de los chats y los cambios en los documentos, todo ello con una sola indicación.

3. Desencadenantes de acciones, no solo respuestas

La búsqueda profunda podría empezar a sugerir acciones, en lugar de limitarse a mostrar los resultados más relevantes. Por ejemplo, podría señalar una aprobación de cliente estancada, ofrecer enviar un recordatorio, ajustar el cronograma y notificarlo al equipo con un solo clic.

4. Personalice el conocimiento para cada rol

En lugar de una barra de búsqueda genérica, la búsqueda profunda aprenderá tus patrones y los de tu equipo para proporcionarte conocimientos que solo tú considerarías importantes. Por ejemplo, si eres un profesional del marketing, podría llamarte la atención sobre los nuevos datos de rendimiento de las campañas.

5. Conecte el trabajo entre plataformas y equipos

La búsqueda profunda funcionará en múltiples plataformas y entornos de trabajo autorizados, lo que facilitará la búsqueda de la información adecuada, independientemente de dónde se encuentre.

Encuentre las respuestas ocultas en su trabajo con la búsqueda profunda de ClickUp.

Encontrar información en el trabajo no tiene por qué ralentizarle.

La pérdida de productividad y los retrasos en la toma de decisiones son consecuencia de la información atrapada en silos y el contexto disperso.

La búsqueda empresarial de ClickUp comprende el contexto, las tareas complejas y cómo fluye el conocimiento a través del trabajo real. En lugar de obligar a los equipos a buscar en carpetas, chats y paneles de control, muestra respuestas basadas en tareas, documentos, conversaciones y herramientas conectadas.

Si desea dejar de buscar en su trabajo y empezar a preguntarle lo que necesita saber, regístrese en ClickUp de forma gratuita. Encuentre las respuestas que ya están ocultas en su trabajo.