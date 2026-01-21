Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, el 12 % de los encuestados considera que las reuniones están masificadas, el 17 % afirma que duran demasiado y el 10 % cree que, en su mayoría, son innecesarias.

¿Y se les puede culpar cuando casi el 50 % de las reuniones duran una hora o más?

Pero, ¿tienen que ser tan largas? ¿No podemos sustituir estas reuniones largas y a menudo improductivas por «reuniones» rápidas y centradas, llamadas «SyncUps»?

La respuesta corta: sí, podemos.

¿La respuesta larga o las instrucciones? ¡De eso trata esta entrada del blog!

A continuación, le mostramos cómo sustituir las reuniones generales en Zoom por ClickUp SyncUp.

El problema de las reuniones tradicionales con todo el personal

Antes de hablar sobre la sustitución de las reuniones generales, veamos por qué las reuniones de Zoom ya no garantizan una coordinación constante del equipo.

Problemas de programación y conflictos de zonas horarias

Según una encuesta de Microsoft Work Trend, las reuniones programadas después de las 8 de la tarde han aumentado un 16 % entre los empleados que trabajan en diferentes zonas horarias de todo el mundo.

Aunque la colaboración en el lugar de trabajo se ha vuelto más fácil que nunca, gestionar reuniones de Zoom en diferentes zonas horarias se ha vuelto exponencialmente más difícil. Siempre hay alguien en su equipo que sacrifica sus horas de trabajo para asistir a las reuniones generales.

Participación pasiva

Casi el 67 % de los empleados se distraen durante las reuniones virtuales. Están revisando los correos electrónicos de sus teléfonos, enviando textos, soñando despiertos, navegando por Internet o realizando tareas domésticas.

Lejos de ser interactivas, la mayoría de las reuniones generales acaban dominadas por las voces más fuertes. Un pequeño grupo habla, unos pocos reaccionan y el resto permanece en silencio.

Visibilidad limitada después de la reunión.

¿Cuáles son las similitudes entre las reuniones menos productivas?

Sin notas de seguimiento, resúmenes ni acciones pendientes compartidas después de la reunión.

Las reuniones pierden asistentes importantes y, como resultado, las decisiones se estancan.

No se proporciona ninguna Agenda ni material de lectura previa con antelación.

Según Calendly, son coherentes tanto en las reuniones internas como en las externas.

En otras palabras, después de una reunión de Zoom, alguien tiene que introducir manualmente los elementos pendientes, asignar responsabilidades, establecer plazos y añadir contexto a la herramienta de gestión de proyectos.

Este copiado y pegado y cambio de contexto da lugar a lo que nos gusta llamar «desorden laboral», donde las ideas, las tareas pendientes y los seguimientos se dispersan en una maraña de herramientas, ¡lo que acaba costando a los equipos más de cuatro horas por empleado a la semana!

📮 Información de ClickUp: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que el 42 % de los equipos utilizan clips grabados (21 %) o herramientas de gestión de proyectos (21 %) para el trabajo asincrónico. Sin embargo, estas herramientas suelen requerir herramientas adicionales, suscripciones independientes, inicios de sesión y curvas de aprendizaje. Como la aplicación para todo el trabajo, ClickUp facilita la comunicación asincrónica. Acceda a videoclips, mensajes de voz, flujos de trabajo de proyectos, documentos colaborativos y un tomador de notas con IA integrado, todo ello en un único entorno de trabajo. ¿Por qué gestionar múltiples suscripciones e información dispersa cuando una única solución puede optimizar todo su flujo de trabajo? 💫 Resultados reales: Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en las conversaciones y reuniones innecesarias.

Oportunidades de alineación perdidas

No todo el mundo puede asistir en directo. E incluso cuando lo hacen, no todos se sienten cómodos hablando.

Las actualizaciones clave se comparten una sola vez, en un momento concreto. Quienes se pierden la reunión dependen de resúmenes de segunda mano o grabaciones incompletas. Las preguntas surgen más tarde en chats privados, hilos secundarios o llamadas de seguimiento.

La mayoría de las reuniones remotas con todo el personal funcionan como transmisiones. Los directivos comparten los resultados trimestrales, los anuncios de productos o los cambios en las políticas, mientras que todos los demás escuchan.

Este formato obliga a las personas a salir de su trabajo profundo para consumir información que podría haberse revisado de forma asíncrona. Una presentación de diapositivas, una actualización grabada o un breve informe escrito transmitirían el mismo mensaje, sin interrumpir la jornada.

Este tiempo perdido no incluye el coste del cambio de contexto. Las investigaciones demuestran que puede llevar hasta 23 minutos volver a concentrarse en una tarea una vez que se ha salido de un trabajo profundo.

👀 ¿Sabías que...? Una reunión de Zoom aparentemente inofensiva está causando cinco tipos distintos de fatiga por reuniones: general, visual, social, motivacional y emocional. La Escala de Agotamiento y Fatiga por Zoom (Escala ZEF), desarrollada por investigadores de Stanford, mide científicamente este fenómeno.

Entonces, ¿cuál es la solución a la fatiga de Zoom?

A continuación, le mostramos cómo organizar una reunión con todo el personal de forma asíncrona.

¿Qué es ClickUp SyncUp y por qué funciona para todos los empleados?

Colabora con tu equipo al instante con ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp es una herramienta de colaboración y reuniones basada en IA que le permite iniciar videollamadas instantáneas con su equipo dentro de su entorno de trabajo de ClickUp.

Inicie llamadas individuales y grupales con su equipo para resolver rápidamente consultas y obstáculos.

SyncUps forma parte de ClickUp Chat y está disponible en todos los planes, incluido el plan Free. Puede iniciar un SyncUp desde cualquier mensaje directo o canal de ClickUp Chat. Además, puede grabar la conversación y transcribirla con ClickUp AI Notetaker.

Todas las grabaciones permanecen vinculadas al chat, la tarea de ClickUp o el proyecto correspondiente. Convierte las discusiones en resultados rastreables para que no se pierdan ni se olviden.

Así es como esto ayuda a una comunicación más clara en sus reuniones generales:

Contexto integrado

Lo mejor de SyncUps es su integración con tu trabajo real. Puedes iniciar un SyncUp dentro de un canal de chat específico o un mensaje directo y mantener tus conversaciones ancladas.

También puede realizar el uso compartido de archivos y documentos de referencia en una llamada de SyncUp y adjuntar tareas específicas relevantes para la discusión.

📌 Ejemplo: El equipo de TI está implementando nuevos requisitos de autenticación de dos factores. Durante una llamada de SyncUp con todo el personal, muestran el proceso de configuración mediante el uso compartido de la pantalla y explicando los problemas comunes a los que se pueden enfrentar los empleados.

Después de la llamada, el enlace de la grabación de SyncUp se añade a la tarea de seguridad informática y se incrusta directamente en un documento de ClickUp que sirve como guía oficial de implementación. El documento incluye instrucciones paso a paso, capturas de pantalla y preguntas frecuentes, todo ello en un solo lugar.

A medida que llegan las actualizaciones, se revisa el documento en lugar de iniciar nuevas conversaciones. Los empleados saben exactamente dónde acudir para obtener las últimas instrucciones. El equipo de TI evita preguntas repetidas o reuniones de seguimiento. El resultado es una única fuente de información veraz y de libre acceso que permanece conectada al trabajo que hay detrás de la implementación.

Incluso los miembros del equipo que no participaron en la llamada pueden ver la grabación y consultar el documento exacto al que se refirió el equipo directivo.

📮 Información de ClickUp: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día, buscando información y contexto. Esto indica que se pierde una cantidad considerable de tiempo desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas en correos electrónicos y chats. 😱 Ojalá tuvieras una plataforma inteligente que conectara la gestión de tareas, los proyectos, el chat y los correos electrónicos (¡además de la IA!) en un solo lugar. Pero lo tienes: ¡prueba ClickUp!

Resúmenes y transcripciones generados por IA.

Lo mejor de SyncUps es que todos pueden ver el mismo SyncUp sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo.

Pueden revisar la grabación, la transcripción o el resumen para conocer el contexto.

Explora los resúmenes generados por IA de la reunión de Zoom con todo el personal dentro de ClickUp para conocer los elementos que se deben tomar.

Todo, incluidas las actualizaciones, el progreso y los obstáculos, es accesible desde sus tareas de ClickUp, documentos y chat de ClickUp.

⭐ Bonificación: Con ClickUp Enterprise AI Search, puede recuperar información de sus notas dentro de su entorno de trabajo de ClickUp en segundos, y además, utilizando indicaciones de lenguaje natural. Por ejemplo, si ha estado fuera de la oficina durante una semana, solo tiene que pedirle al asistente de IA que le facilite los detalles de las reuniones y los elementos pendientes de la SyncUp de la semana pasada. Obtenga resúmenes de reuniones con contexto dentro de ClickUp con la búsqueda empresarial basada en IA.

Elementos nativos enlazados con tareas.

La responsabilidad desaparece una vez que finaliza la llamada en la aplicación Zoom. Pero con ClickUp SyncUps, las discusiones se pueden enlazar rápidamente a tareas rastreables, ya que todo se encuentra dentro del mismo entorno de trabajo.

Por ejemplo, si el resumen de una reunión incluye una acción pendiente, puede pedirle a ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, que cree la tarea correspondiente utilizando el contexto del entorno de trabajo de ClickUp.

👀 ¿Sabías que... Las videoconferencias consecutivas pueden causar estrés acumulativo en tu cerebro? Según el laboratorio de neurociencia de Microsoft, que utiliza tecnología EEG, solo 10 minutos de descanso entre reuniones devuelven los niveles de estrés a su punto de partida. Las reuniones tradicionales con todo el personal privan a tu equipo de estos períodos cruciales de recuperación mental.

No todas las actualizaciones requieren que todos los miembros de la empresa asistan a la reunión.

📌 Ejemplo: en lugar de programar una reunión periódica para revisar los diseños, el jefe de diseño graba un breve vídeo de SyncUp directamente en el canal de chat del equipo de diseño.

Qué sucede:

El diseñador graba un SyncUp de 4 minutos en el que repasa las pantallas actualizadas de Figma.

Explican qué ha cambiado, por qué ha cambiado y dónde se necesitan comentarios.

SyncUp se publica en el canal de chat de todos los empleados enlazado con la tarea de diseño correspondiente.

Cómo responde el equipo:

Los gestores de proyectos y los ingenieros ven el vídeo de forma asíncrona.

Los comentarios se reciben como hilos vinculados al vídeo.

Los comentarios específicos se convierten en tareas de seguimiento como «Actualizar estado vacío» o «Explorar color alternativo para $$$cta».

No se pierde ningún contexto, ya que el vídeo, los comentarios y las tareas se encuentran en un mismo lugar.

Por qué funciona para los equipos de diseño:

Los diseñadores no tienen que repetir el mismo proceso varias veces.

Las zonas horarias dejan de ser un obstáculo para la colaboración.

Las decisiones y los fundamentos del diseño se documentan automáticamente.

Comparte actualizaciones de productos o cambios en las políticas publicando mensajes en los chats de Anuncios, Discusiones o Ideas dentro de ClickUp Chat.

Cualquier miembro de la organización puede abrir la grabación para ver la transcripción o generar un resumen. Incluso pueden dejar preguntas directamente en el hilo del chat.

Compromiso constante

¿Qué es lo que hacen los empleados cuando tienen dudas mientras ven las grabaciones de SyncUp?

Pueden dejar un comentario con marca de tiempo en el vídeo y asignarlo a la persona que pueda resolver específicamente esa consulta. Estos comentarios permanecen visibles en Clips Activity para que todos puedan consultarlos.

Dicho esto, todas las grabaciones de SyncUp permanecen en el hub de clips como ClickUp Clips.

Así es como Clips ayuda a mejorar la comunicación asíncrona:

👀 ¿Sabías que...? El 66 % de las reuniones dejan de ser productivas en el momento en que los empleados dejan de compartir ideas. Y no hace falta mucho: basta con rechazar la sugerencia de alguien una vez durante una reunión general para que se quede callado en las cinco siguientes. Ese único desánimo crea un efecto dominó que hace que todas tus reuniones dejen de ser productivas.

Cómo organizar reuniones asincrónicas con todo el personal utilizando ClickUp SyncUp

A continuación, le mostramos cómo puede utilizar ClickUp SyncUp para el uso compartido de actualizaciones de toda la empresa, sin necesidad de que todos los empleados estén presentes en una reunión general.

Paso 1: Establece directrices claras para la comunicación con todo el personal.

Para que la comunicación asíncrona sea eficaz, establezca unas pautas de comunicación claras.

Crea un documento ClickUp estructurado con ajustes de comunicación claros. Aclara:

¿Qué tipo de reuniones son obligatorias y requieren asistencia en directo, y cuáles son opcionales (se puede ver la grabación más tarde)?

¿Con cuánta antelación deben programarse las reuniones generales de SyncUp para los equipos globales?

¿Deben los empleados unirse a las llamadas en directo fuera de su horario de trabajo, o es aceptable ver la grabación?

Cómo deben confirmar los miembros del equipo que han visto el mensaje o la actualización

¿Con qué rapidez deben abordarse los comentarios sobre las grabaciones de SyncUp para todos los empleados?

Dónde se almacena todo el contenido archivado de todas las reuniones y cómo buscar actualizaciones anteriores.

Plazos de respuesta a los mensajes (alta prioridad en un plazo de 4 horas, actualizaciones estándar en un plazo de 24 horas).

Una vez documentado, correlaciona qué estrategias de comunicación (Clips, SyncUp, mensajes de chat) se adaptan a los diferentes escenarios. Aquí tienes un esquema:

Tipo de actualización Formato ¿Por qué es eficaz? Resultados trimestrales, cambios estratégicos Clips y documentos Da tiempo a las personas para analizar los números y reflexionar sobre las implicaciones antes de hacer preguntas. Demostraciones de productos, tutoriales de funciones Clips con uso compartido de pantalla Los equipos pueden pausar, reproducir pasos complejos y consultar el flujo de trabajo exacto al implementar. Reestructuración organizativa, cambios en el liderazgo Live SyncUp (breve) + Clip di seguito Las preguntas y respuestas en tiempo real abordan las inquietudes de inmediato, y Clip proporciona una referencia permanente para aquellos que se lo perdieron. Logros y hitos semanales Mensaje de chat o SyncUp en directo Dependiendo de cómo esté estructurado tu equipo y de sus preferencias, las actualizaciones asíncronas rápidas funcionan para equipos distribuidos, mientras que las celebraciones en directo son más adecuadas para grupos muy unidos. Cambios urgentes en la política Sincronización opcional con grabaciones. Las decisiones urgentes requieren una aclaración inmediata y una coordinación entre toda la organización.

Paso 2: Comparte la agenda antes de la reunión.

Comparte una agenda clara de la reunión con los miembros de tu equipo al menos 48-72 horas antes por correo electrónico y canales de chat.

Tu agenda debe incluir:

¿Qué se discutirá en la reunión con todo el personal y por qué se celebra ahora?

Adjunta documentos o informes de ClickUp que los miembros del equipo deben revisar antes de la reunión.

Desglose del tiempo para cada segmento, para que las personas sepan cuándo se necesita su aportación.

Preguntas enviadas previamente que los empleados quieren que se respondan, especialmente útiles para las personas que no pueden asistir en tiempo real pero quieren que se aborden sus inquietudes en la grabación.

Decisiones clave que deben tomarse y quién es responsable de tomarlas.

Resultados esperados de la reunión

⭐ Bonificación: No pierda sus ideas brillantes en notas adhesivas y grabaciones de voz. Dicte la agenda de su reunión con ClickUp Talk to Text y transcríbala y aplique el formato al instante en un documento de ClickUp. Trabaje cuatro veces más rápido con Talk to Text en la aplicación de escritorio BrainGPT de ClickUp.

Paso 3: Inicie y grabe su SyncUp

Inicie una sincronización directamente desde:

Un canal

Un mensaje directo

Vistas en una ubicación que tiene un canal de chat asociado.

Haz clic en el icono de SyncUp (símbolo de cámara o vídeo) en la barra de herramientas o en el encabezado para iniciar tu llamada.

Para grabar tu sesión, pulsa el icono de grabación.

Graba tu SyncUp.

Puedes añadir participantes mediante el uso compartido del enlace de SyncUp o invitándolos.

✏️ Nota: Si vas a organizar una reunión con más de 200 personas, es posible que te interese utilizar la integración de ClickUp Zoom para programar una reunión de Zoom. Solo tienes que escribir /Zoom en el canal de chat de ClickUp y se generará un enlace de reunión que se integrará con tu entorno de trabajo.

Paso 4: Resumir los resultados con ClickUp Brain.

Una vez grabado tu SyncUp, ábrelo en el hub de clips y haz clic en Resumir para que ClickUp Brain o BrainGPT generen un resumen conciso de la discusión.

Obtenga una lista de elementos pendientes a partir del documento de notas de la reunión en cuestión de segundos con ClickUp Brain y BrainGPT.

Utiliza ClickUp Brain para:

Resuma los anuncios, decisiones y actualizaciones clave de SyncUp.

Extraiga los elementos pendientes y conviértalos en tareas con propietarios y fechas límite.

Destaca los riesgos, las dependencias o los seguimientos mencionados durante la llamada.

Crea un breve resumen de «lo que necesitas saber» para las personas que no pudieron asistir.

💡 Consejo profesional: utilice Super Agents, los compañeros de equipo impulsados por IA de ClickUp, para ahorrar tiempo, aumentar la productividad y adaptarse a su entorno de trabajo con inteligencia e interacciones similares a las humanas. Los superagentes destacan en flujos de trabajo de gestión de reuniones como estos: Resúmenes creativos: Redacta resúmenes creativos utilizando el contexto de una tarea o al chatear, incluyendo mejoras prácticas para estandarizar la recepción y acelerar las aprobaciones.

Resúmenes de funciones: Convierte las solicitudes de funciones en resúmenes estructurados, lo que permite a los equipos ágiles alinear el alcance, estimar la duración de manera eficiente y reducir el trabajo adicional.

Correos electrónicos de seguimiento: convierte las notas de las reuniones de AI Notetaker en correos electrónicos de seguimiento concisos y listos para enviar a los clientes, en los que se recogen las decisiones, los propietarios y las fechas límite para tener claros los siguientes pasos a seguir.

Echa un vistazo a más agentes de reuniones similares para tu equipo:

Ventajas de pasar todas las reuniones generales a ClickUp SyncUp

He aquí por qué ClickUp SyncUps es la mejor alternativa a Zoom:

Sin cambios de aplicación : integra el trabajo y la comunicación en una sola herramienta, lo que te permite iniciar reuniones totalmente contextuales sin cambiar de aplicación. En momentos en los que los equipos se ven desbordados por : integra el trabajo y la comunicación en una sola herramienta, lo que te permite iniciar reuniones totalmente contextuales sin cambiar de aplicación. En momentos en los que los equipos se ven desbordados por la proliferación de la IA , esto supone un gran ahorro de tiempo.

Responsabilidad integrada : pida a Brain que cree y asigne tareas basadas en las discusiones de SyncUp, para que cada conversación tenga un resultado práctico. Convierta sus reuniones generales en discusiones de productividad y no repetitivas.

Entorno de trabajo con IA convergente : conecta herramientas, archivos y flujos de trabajo en una plataforma unificada con ClickUp. Todo el conocimiento de tu empresa se encuentra en un solo lugar, indexado y fácil de buscar.

Rentabilidad : se puede acceder a SyncUps desde dispositivos móviles y está disponible incluso en planes Free, lo que permite a los equipos más pequeños celebrar reuniones virtuales sin coste adicional.

Automatización del flujo de trabajo : ahorra tiempo en tareas manuales y evita notas de reunión inconsistentes.

Enfoque asíncrono primero: acelere la comunicación asíncrona con Clips de audio/vídeo, transcripciones automáticas, resúmenes generados por IA y comentarios con marca de tiempo para preguntas o comentarios.

👀 ¿Sabías que...? Cuando las personas asienten con la cabeza ante la cámara, no es una señal de acuerdo, sino de conformidad. Las investigaciones demuestran que las personas se ajustan a las opiniones mayoritarias durante las reuniones profesionales en línea cuando tienen la cámara encendida. Al parecer, la fatiga de Zoom se amplifica significativamente cuando los empleados se ven obligados a mantener sus cámaras encendidas.

Casos de uso reales para reuniones asíncronas con todo el personal

La comunicación asíncrona es práctica, y las empresas líderes de todo el mundo han implementado enfoques asíncronos para ofrecer actualizaciones a toda la empresa:

GitLab

GitLab es conocido por su modelo de comunicación basado en manuales y asíncrono de forma predeterminada , con directrices claras sobre cómo se debe utilizar y consumir la información en toda la empresa. Los principios clave incluyen:

Documentación antes de la discusión Las actualizaciones, decisiones y procesos de la empresa se anotan en el Manual de GitLab para que todos puedan acceder a la misma fuente de información de forma asíncrona.

Comunicación asíncrona en reuniones en directo Las actualizaciones están diseñadas para ser consumidas en diferentes zonas horarias, lo que reduce la dependencia de las reuniones en tiempo real siempre que sea posible.

Actualizaciones grabadas y escritas para una mayor visibilidad Las reuniones o anuncios importantes suelen grabarse y/o resumirse por escrito para que los miembros del equipo puedan ponerse al día según su propio horario.

Expectativas claras para las reuniones : todas las reuniones requieren una agenda utilizada de forma compartida previamente («sin agenda, no hay asistencia»), a menudo utilizando un documento en tiempo real para que las personas puedan contribuir de forma asincrónica o saltarse la reunión por completo si no es necesaria.

Las herramientas favorecen la transparencia, no los silosLas actualizaciones del trabajo, la planificación y los debates sobre la capacidad suelen registrarse en problemas, páginas o proyectos documentados, en lugar de en conversaciones privadas u hojas de cálculo sin documentar.

Zapier

Zapier es una empresa totalmente remota y con distribución, con una cultura arraigada de comunicación asincrónica diseñada para apoyar a equipos en diferentes zonas horarias. Sus prácticas de comunicación incluyen:

Haga hincapié en la colaboración asíncrona antes de programar reuniones en directo , de modo que los debates y el trabajo de preparación estén completados con antelación.

Utiliza herramientas como Async (su plataforma interna estilo blog) y Slack para el uso compartido de actualizaciones, contexto e información de la empresa que los equipos pueden leer y responder en su propio tiempo.

Fomenta la preparación asincrónica (incluidas grabaciones de pantalla o tutoriales grabados) para ayudar a reducir las reuniones en directo innecesarias; las sesiones en directo se utilizan cuando la interacción en tiempo real aporta un valor añadido que va más allá de lo que ofrece la comunicación asincrónica.

Operar como una plantilla 100 % distribuida y remota, lo que condiciona de forma inherente la forma en que se comunican y se transmiten las actualizaciones a toda la empresa.

Buenas prácticas para las reuniones asíncronas de toda la empresa

La comunicación asíncrona libera a su equipo de la necesidad de estar conectado todo el tiempo.

Dicho esto, hemos convertido las buenas prácticas en una lista de control; consúltela cuando realice el uso compartido de actualizaciones de toda la empresa de forma asincrónica:

🤝 Establece expectativas claras Defina qué reuniones generales requieren asistencia en directo y cuáles se pueden ver más tarde.

Establece plazos de respuesta (por ejemplo, actualizaciones urgentes en un plazo de 4 horas, actualizaciones estándar en un plazo de 24 horas).

Aclare cómo deben los empleados reconocer las actualizaciones (comentario, reacción, finalización de tareas). 🧠 Centralice las actualizaciones de toda la empresa Utiliza un canal de chat de ClickUp dedicado para toda la empresa.

Almacene agendas, grabaciones, Clips, resúmenes y seguimientos en un solo lugar.

Evita dispersar las actualizaciones entre correos electrónicos, Slack y mensajes directos. 📆 Estandariza las actualizaciones periódicas Crea plantillas de ClickUp documento para reuniones trimestrales y mensuales con todo el personal.

Utilice secciones fijas para métricas, prioridades, riesgos y preguntas y respuestas.

Reduzca el tiempo de preparación y ayude a los empleados a saber qué esperar en cada ocasión. 💬 Adapta el formato al mensaje Clips para demostraciones de productos y tutoriales

Hilos de chat para anuncios y logros rápidos.

SyncUps para actualizaciones estratégicas o debates delicados. ✅ Automatiza los seguimientos Crea recordatorios para ver grabaciones o responder a hilos.

Archiva automáticamente las tareas resueltas.

Haz que las reuniones con todo el personal sean verdaderamente inclusivas con ClickUp SyncUps.

Las reuniones tradicionales con todos los empleados excluyen a algunas personas por diseño. Quien no pueda asistir a la franja horaria se lo pierde.

Con el teletrabajo y los equipos distribuidos geográficamente, la comunicación asincrónica se ha vuelto igualmente importante.

Las empresas prosperan cuando equilibran las conversaciones sincrónicas con los flujos de trabajo asincrónicos, adaptados a cada situación.

ClickUp SyncUps le permite obtener lo mejor de ambos mundos. ¿Está listo para sustituir las reuniones generales de Zoom por SyncUps? Regístrese en ClickUp gratis para empezar.