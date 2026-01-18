Cómo sustituir las reuniones diarias en Zoom por ClickUp SyncUp

A las 10 en punto de la mañana, todos los miembros de tu equipo hacen una pausa para unirse a una llamada de Zoom. Se toman decisiones y se hace una lista de los elementos a realizar. Veinte minutos más tarde, estás copiando manualmente las notas en tableros de tareas y en una herramienta de gestión de proyectos para que no se te escape nada.

Esa es la reunión diaria de Zoom para ti.

Aunque Zoom funciona bien para debates en directo, en las reuniones diarias hay una diferencia entre hablar del trabajo y realizar el seguimiento del mismo allí donde se lleva a cabo.

ClickUp SyncUps, por otro lado, se adapta mejor al trabajo.

Inicia una reunión SyncUp desde ClickUp Chat, captura la discusión y mantén el seguimiento vinculado a los propietarios, los plazos y las tareas, sin tener que reconstruir el contexto en otra herramienta.

Este cambio es ahora más importante que nunca, ya que los equipos modernos operan en diferentes zonas horarias, protegen las horas de trabajo intensivo y necesitan responsabilidad para vivir dentro de su sistema de ejecución.

Y no, no necesitas otra reunión diaria recurrente para ello.

A continuación, te mostramos cómo sustituir los resumenes diarios en Zoom por ClickUp SyncUp.

Por qué las reuniones diarias en Zoom están perdiendo su ventaja

He aquí por qué esas reuniones de 15 minutos en Zoom están perdiendo su eficacia:

Desconexión del trabajo real

Las reuniones te alejan del trabajo para hablar sobre el trabajo. Tu equipo pasa el día en herramientas de gestión de proyectos y tableros de tareas, donde realmente se produce el progreso. Luego hacen una pausa para describir verbalmente lo que ya tiene visibilidad en esos sistemas.

Las actualizaciones compartidas en las reuniones de Zoom no se sincronizan con el estado de tus tareas. Los obstáculos mencionados no están enlazados con las dependencias y los plazos reales de las tareas. En esencia, estás obteniendo un sistema de actualización paralelo que requiere trabajo manual para su mantenimiento.

📮ClickUp Insight: El 27 % de los encuestados cree que las actualizaciones semanales podrían sustituirse por alternativas asincrónicas, mientras que el 25 % opina lo mismo del resumen diario. Si ese cambio obliga a los equipos a utilizar más herramientas, puede generar información dispersa y gastos generales adicionales. ClickUp revoluciona el trabajo en equipo al centralizar las discusiones a través de hilos de comentarios, permitir actualizaciones rápidas grabadas a través de ClickUp Clips y mucho más, todo ello en una sola plataforma. 💫 Resultados reales: equipos como Trinetrix han reducido las reuniones innecesarias en un 50 % con ClickUp.

Falta de responsabilidad

Los compromisos verbales adquiridos durante una reunión diaria no son la forma más eficaz de documentar información crítica y decisiones clave, ni de hacer que las personas los cumplan. Las preguntas y los elementos a tomar en las reuniones son difíciles de recordar de forma sistemática.

👀 ¿Sabías que... Según el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft, las reuniones ineficaces son el principal obstáculo para la productividad. También se ha descubierto que el 57 % de las personas tienen dificultades para ponerse al día si llegan tarde, el 55 % afirma que los siguientes pasos no están claros y el 56 % dice que es difícil resumir lo que ocurre. ClickUp SyncUps reducen esa brecha al grabar la llamada y generar una transcripción y un resumen desde el hub de clips.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para reuniones y asistentes de reuniones

Si estás evaluando agentes de IA para reuniones, mira este vídeo para tomar una decisión informada:

Sobrecarga por cambio de contexto

Tu cerebro trabaja más cuando estás frente al vídeo. Lo que para ti puede parecer una reunión informal y agradable, para algunos miembros del equipo puede suponer un esfuerzo mental considerable. Para ellos, las reuniones diarias se convierten en un obstáculo en sí mismas.

Además, las reuniones crean una carga cognitiva que dificulta retomar el trabajo en profundidad. Puede llevar entre 45 minutos y un par de horas canalizar tu energía productiva después de una llamada.

👀 ¿Sabías que...? El síndrome de recuperación de reuniones es el tiempo y la energía mental que necesita tu cerebro para recuperarse después de las reuniones antes de poder volver al trabajo productivo. Los estudios sobre reuniones citan que, en algunos casos, volver a las tareas puede llevar hasta 45 minutos.

Sigue un horario rígido

Si tienes un equipo distribuido geográficamente, la llamada de inicio de jornada para algunos miembros del equipo es la hora de resumen para otros.

¿Tiene sentido responder a la pregunta «¿Qué voy a hacer hoy?» cuando estás a punto de terminar el trabajo?

Si tu equipo trabaja en diferentes zonas horarias o con horarios escalonados, un patrón de actualización asíncrono suele ser más realista que una llamada en directo fija.

Obligar a todo el mundo a participar en una llamada ignorando su ritmo natural de productividad crea una falsa sensación de alineación, por no hablar del cansancio que provoca Zoom.

👀 ¿Sabías que...? Una reunión de Zoom aparentemente inofensiva está causando cinco tipos distintos de fatiga por reuniones: general, visual, social, motivacional y emocional. La Escala de Agotamiento y Fatiga por Zoom (Escala ZEF), desarrollada por investigadores de Stanford, mide científicamente este fenómeno.

Reuniones largas e ineficaces

Las reuniones diarias están diseñadas para durar 15 minutos. Sin embargo, cuando un miembro del equipo plantea un obstáculo o un problema (lo que ocurre casi todos los días), una reunión rápida puede convertirse en una sesión de resolución de problemas de 45 minutos.

Todo tu equipo tiene que asistir a conversaciones en las que solo participan 2 o 3 personas. Estos minutos añadidos a las reuniones diarias se acumulan y se convierten en horas de tiempo perdido a lo largo de las semanas.

📮 Información de ClickUp: ClickUp descubrió que el 47 % de las reuniones duran una hora o más. Pero, ¿es realmente necesario todo ese tiempo? ¿Por qué somos tan escépticos? Solo el 12 % de los encuestados realizan una valoración positiva de sus reuniones, considerándolas muy eficaces. El seguimiento de métricas como las acciones generadas, las tasas de seguimiento y los resultados puede revelar si las reuniones más largas realmente aportan valor. ¡Las herramientas de gestión de reuniones de ClickUp pueden ayudarte! Utiliza ClickUp AI para resumir las reuniones grabadas y convertir estas notas en documentos. Comparte el documento con otros o relaciona con tareas rastreables, todo en un espacio de trabajo unificado. ¡Descubre qué reuniones realmente generan resultados y cuáles solo le roban tiempo a tu equipo!

Disminución del compromiso

Las reuniones diarias se diseñaron para coordinar el trabajo y mejorar la colaboración. Sin embargo, el 55 % de los trabajadores admite que revisa el correo electrónico durante estas reuniones. Tampoco se les puede culpar por ello.

Las reuniones diarias pierden su eficacia cuando los mismos obstáculos y problemas empiezan a surgir cada día sin una solución aparente. Esta infografía de Zippia muestra que las reuniones rara vez son 100 % productivas (ni siquiera lo son en un 50 %).

¿Significa esto que debes dejar de hacer reuniones completamente? En realidad, no. Pero hay formas de hacerlas más productivas.

¿Cómo? Te lo mostramos a continuación.

¿Qué es ClickUp SyncUp y cómo funciona para los equipos?

Colabora con tu equipo al instante utilizando ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp es una herramienta de colaboración y reuniones basada en IA que te permite iniciar videollamadas instantáneas desde tu entorno de trabajo de ClickUp.

Puedes iniciar una SyncUp desde un canal de chat de ClickUp o un mensaje directo, incluso mediante el comando /SyncUp.

🚀 Ventaja de ClickUp: con Talk-to-Text, los miembros del equipo pueden hablar sobre el progreso, los obstáculos o los siguientes pasos. ClickUp BrainGPT convierte el habla en texto utilizable en todo tu flujo de trabajo, lo que reduce la fricción de escribir actualizaciones. ClickUp BrainGPT afirma que funciona más rápido que escribir y ahorra tiempo cada semana. Si utilizas estos números, mantén la formulación «de media» y enlaza a la página del producto de ClickUp. Dicta los resúmenes de las reuniones utilizando Talk to Text ClickUp BrainGPT afirma que funciona más rápido que escribir y ahorra tiempo cada semana. Si utilizas estos números, mantén la formulación «de media» y enlaza a la página del producto de ClickUp.

Cómo ClickUp SyncUp sustituye las reuniones diarias de resumen

Para los equipos que buscan escapar de las reuniones diarias en Zoom y las reuniones diarias, SyncUp ofrece una solución intermedia perfecta.

He aquí por qué es la mejor alternativa a Zoom para reuniones y videoconferencias 👇

1. Transcripciones y resúmenes con IA que ofrecen un resumen de la reunión.

A diferencia de las reuniones diarias en Zoom, las SyncUps grabadas conservan cada nota, vídeo y decisión clave accesibles mucho después de que la llamada haya terminado. Todo permanece en el mismo entorno de trabajo donde se encuentran tus proyectos.

Puedes acceder a las transcripciones y resúmenes de tus SyncUps grabados desde el hub de clips.

Además, tienes ClickUp Brain, que también puede actuar como un resumidor de transcripciones con IA y darte respuestas con contexto del entorno de trabajo.

Utiliza ClickUp Brain para obtener resúmenes instantáneos de las transcripciones de las reuniones.

Los miembros del equipo que no hayan podido asistir a la reunión podrán obtener un resumen rápido sin tener que ver la grabación completa.

⭐ Bonus: Con ClickUp Enterprise Search, puedes recuperar información en cuestión de segundos utilizando indicaciones en lenguaje natural. Por ejemplo, si has estado fuera de la oficina durante una semana, solo tienes que pedirle al asistente de IA que te facilite los detalles de las reuniones y los elementos pendientes de la SyncUp de la semana pasada. Obtén resúmenes de reuniones contextuales a partir de tus tareas, documentos, chats y aplicaciones conectadas.

📚 Más información: Cómo utilizar la IA para las videollamadas

2. Responsabilidad y transparencia integradas

Puedes iniciar una reunión de SyncUp desde cualquier mensaje directo o canal en ClickUp Chat, manteniendo las reuniones, los debates, los proyectos y las tareas en un solo lugar.

Comparte las novedades de todo el equipo publicándolas en los mensajes de chat de Anuncios, Discusiones o Ideas dentro de ClickUp Chat.

Todos los seguidores de ese canal tienen el contexto completo. No se pierde tiempo buscando información en diferentes herramientas.

Dentro del chat, puedes:

Organiza los debates por tema o proyecto con conversaciones encadenadas y facilita el seguimiento de los comentarios y las tareas de seguimiento.

Etiqueta a los miembros del equipo con mención en cada nueva tarea para notificarles.

Chatea de forma privada utilizando mensajes directos (para sincronizaciones individuales) o crea canales específicos para debates sobre proyectos.

Cuando se trata de actualizaciones asincrónicas, puedes grabar un Clip de ClickUp. Esto funciona bien para presentar ideas, compartir comentarios y realizar comprobaciones asincrónicas.

Graba tu pantalla o realiza el uso compartido de clips de voz al instante con ClickUp Clips

Cualquiera puede comentar el vídeo, añadir notas con marca de tiempo y mantener la conversación de forma asíncrona. Incluso puedes compartir el Clip en Docs, Chat o Comentarios.

Tus compañeros de trabajo pueden ver los comentarios cuando les venga bien.

Echa un vistazo a este vídeo para saber cómo puedes añadir comentarios con marca de tiempo a las grabaciones de SyncUp:

Verás, SyncUps resuelve un problema fundamental de las reuniones diarias en Zoom: las actualizaciones verbales son fáciles de olvidar y difíciles de vincular con el trabajo que se puede rastrear. SyncUps mantiene la conversación centrada en las tareas y el seguimiento.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para tomar notas y organizar mejor tu trabajo.

3. Flexible para equipos híbridos y globales

Las reuniones diarias presuponen que todo el mundo puede asistir a la misma hora. Sin embargo, esto no funciona para equipos híbridos y globales repartidos por diferentes zonas horarias y horarios de trabajo.

ClickUp SyncUp elimina esa limitación. Algunos miembros del equipo pueden unirse en directo cuando sea conveniente. Otros pueden contribuir de forma asíncrona a través de actualizaciones grabadas, notas de voz o Clips.

Todos seguirán participando sin necesidad de estar conectados a la vez.

Además, los miembros del equipo pueden revisar la grabación, las transcripciones o el resumen para obtener contexto.

Echa un vistazo al resumen generado por IA de la reunión diaria para conocer los elementos clave que hay que llevar a cabo.

Las actualizaciones, decisiones y obstáculos permanecen accesibles dentro de las tareas, los documentos y el chat, listos para cuando cada miembro del equipo comience su jornada.

Pasos para pasar de las reuniones diarias en Zoom a ClickUp SyncUp

Para empezar, debes utilizar ClickUp para aprovechar las ventajas de ClickUp SyncUp.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, reúne todo tu trabajo, aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

A continuación te explicamos cómo pasar de las reuniones diarias en Zoom a ClickUp SyncUp.

1. Audita las prácticas actuales de reuniones diarias y los puntos débiles.

Realiza una encuesta a tu equipo y evalúa tus reuniones diarias según los siguientes parámetros:

Aspecto de auditoría Qué hay que examinar Tiempo Duración media de las reuniones, tiempo de preparación para recopilar novedades y si el horario funciona en todas las zonas horarias. Compromiso Tendencias de asistencia, quién participa y quién se mantiene pasivo, y si la multitarea es habitual. Resultados prácticos Obstáculos recurrentes, tasa de seguimiento de los elementos pendientes y si los compromisos se convierten en tareas Calidad del debate Tanto si el formato se mantiene en «estado» como si deriva hacia la resolución de problemas que solo requieren la participación de un subconjunto de personas. Cambio de contexto Tanto si el formato se mantiene en «estado» como si deriva hacia la resolución de problemas que solo requieren la participación de un subconjunto de personas.

Al final de esta auditoría, deberías tener respuestas concretas a estos cuatro parámetros:

¿Son necesarias las reuniones diarias, o tu equipo se beneficiaría más de reuniones temáticas un par de veces a la semana?

¿Una reunión sincrónica ofrece un valor que una reunión asincrónica no puede ofrecer?

¿Qué aspectos concretos (resolución de problemas, resolución de obstáculos, alineación del progreso, toma de decisiones) requieren realmente una conversación en tiempo real?

¿Las reuniones ayudan a la coordinación o se han convertido en un ritual que tu equipo sigue sin cuestionar?

📚 Más información: Las mejores aplicaciones de mensajería todo en uno para la comunicación empresarial

2. Define el nuevo protocolo de reuniones diarias.

Una vez que comprendas lo que debe suceder en una reunión, define un protocolo que lo respalde.

Algunos equipos mantienen la estructura tradicional de las reuniones, pero las trasladan a un formato asíncrono.

Otros adoptan una comunicación híbrida en el lugar de trabajo: actualizaciones asíncronas de forma predeterminada y SyncUps en directo solo cuando es necesario debatir o tomar decisiones.

Aquí es donde ClickUp Chat y SyncUp se unen. El chat se convierte en el espacio para la colaboración continua y el seguimiento, mientras que SyncUps se encarga de los registros estructurados, las grabaciones, los resúmenes y las acciones pendientes, sin obligar a todos a asistir a una reunión diaria en Zoom.

⭐ Bonus: Establece reglas de comunicación para las reuniones diarias del equipo. Podría ser tan sencillo como 👇 Utiliza las actualizaciones asíncronas cuando: Compartir el progreso o el estado

Señalar los obstáculos no urgentes

Proporcionar actualizaciones rutinarias Utiliza SyncUps cuando: Un obstáculo requiere una solución inmediata.

Una decisión requiere un debate en tiempo real.

Es necesario que las distintas partes interesadas estén coordinadas. Utiliza Clips cuando: El contexto importa, pero el momento no

Necesitas explicar algo de forma visual o verbal.

No es posible asistir en directo. Utiliza SyncUps temáticos para: Sesiones centradas en la resolución de problemas

Planificación semanal

Retrospectivas

📚 Más información: Las mejores plataformas para chatear de forma asíncrona

3. Configura tu primer SyncUp

Puedes iniciar una reunión de SyncUp directamente desde:

Un canal

Un mensaje directo

Cualquier ubicación con ClickUp Chat habilitado.

Haz clic en el icono de SyncUp (símbolo de cámara o vídeo) en la barra de herramientas o en el encabezado para iniciar la llamada.

Para grabar tu sesión, pulsa el icono de grabación.

Graba tu SyncUp

Puedes añadir participantes mediante el uso compartido del enlace de SyncUp o invitándolos.

4. Forma a los miembros del equipo en el uso de ClickUp SyncUp.

Asegúrate de que tu equipo sabe cómo utilizar SyncUps:

Asegúrate de que tu equipo tiene las notificaciones configuradas correctamente para que no pierdan llamadas cuando sea necesario coordinarse.

📚 Más información: El mejor software para el uso compartido de la pantalla en reuniones remotas

💡 Consejo profesional: utiliza Super Agents, los compañeros de equipo de ClickUp basados en IA. Están diseñados para ahorrar tiempo, aumentar la productividad y adaptarse al entorno de trabajo de ClickUp con inteligencia e interacciones similares a las humanas. Los superagentes destacan en flujos de trabajo como estos: Resúmenes creativos: Redacta resúmenes creativos utilizando el contexto de una tarea o al chatear, incluyendo mejoras prácticas para estandarizar la recepción y acelerar las aprobaciones.

Resumen de funciones: Convierte las solicitudes de funciones en resúmenes estructurados, lo que permite a los equipos ágiles alinear el alcance, estimar la duración de manera eficiente y reducir el trabajo repetido.

Correos electrónicos de seguimiento: convierte las notas de las reuniones de AI Notetaker en correos electrónicos de seguimiento concisos y listos para enviar a los clientes, en los que se recogen las decisiones, los propietarios y las fechas límite para tener claros los siguientes pasos a seguir.

Cambiar entre llamadas de Zoom y ClickUp SyncUps

Quizás no estés listo para dejar Zoom por completo. Si tu equipo sigue dependiendo de Zoom para llamadas externas o seminarios web grandes, la integración de ClickUp con Zoom puede ayudar a reducir los cambios de contexto.

Inicia llamadas de Zoom desde tu entorno de trabajo de ClickUp con la integración de ClickUp Zoom.

También puedes grabar las llamadas de audio y videollamadas de Zoom. Sin embargo, necesitas una cuenta Zoom Professional de pago para que las transcripciones se publiquen en ClickUp después de cada llamada.

Para las reuniones internas, SyncUps suele ser más práctico. Graba tu SyncUp, accede a la transcripción en el hub de clips y utiliza ClickUp AI para resumir la reunión.

Transfiere el resumen a un documento con un solo clic y, a continuación, convierte el texto del documento en tareas para que nunca se pierda ninguna acción.

🧠 Dato curioso: el récord mundial Guinness de la reunión de Zoom más grande de la historia se estableció en julio de 2024, con más de 20 000 participantes que se unieron a una sola llamada para un evento en línea.

Ventajas de utilizar ClickUp SyncUp en lugar de Zoom

¿Necesitas un resumen rápido de por qué SyncUps es mejor que las reuniones de Zoom para las reuniones diarias? 👇

Responsabilidad integrada con la creación de tareas: utiliza ClickUp Brain o la aplicación BrainGPT para convertir los puntos de debate en tareas asignadas con plazos, convirtiendo cada compromiso en un elemento de trabajo rastreable.

Reduce los costes de cambio de contexto: inicia las llamadas directamente desde el entorno de trabajo donde se encuentran tus tareas y proyectos, eliminando la pérdida de productividad que supone saltar entre Zoom y tu herramienta de gestión de proyectos.

Historial de reuniones con función de búsqueda vinculado al trabajo: las grabaciones se almacenan en el hub de clips para un acceso rápido, con transcripciones y resúmenes para una consulta rápida.

Sin sobrecarga de programación : SyncUps te permite coordinar al instante los problemas que requieren una solución rápida sin tener que cambiar de herramienta ni programar una reunión

Seguimiento del rendimiento: el seguimiento de tareas de ClickUp te ofrece información directa sobre el progreso del equipo en sus compromisos.

📚 Más información: Cómo mejorar la colaboración en el lugar de trabajo

Ejemplo: equipo de marketing que utiliza ClickUp SyncUp en lugar de Zoom.

Para ver cómo funciona en la práctica, veamos un ejemplo real.

Un equipo de marketing lleva a cabo una campaña navideña de rápido movimiento y sustituye las reuniones diarias en Zoom por ClickUp SyncUp.

Durante una campaña navideña, el trabajo avanza rápidamente. Los calendarios de contenido, las creatividades publicitarias, las páginas de destino y los flujos de correo electrónico se ponen en marcha al mismo tiempo.

En lugar de reunir a todo el mundo en un resumen diario en Zoom, cada miembro del equipo comparte las novedades en un documento o tarea específicos. Cuando es necesario sincronizar, el equipo puede acceder a SyncUp sin salir de ClickUp y revisar las novedades en tiempo real.

Las revisiones de diseño y las aprobaciones de copias se publican directamente en las tareas pertinentes.

Vea el progreso de la campaña y los obstáculos resumidos automáticamente.

A medida que llegan las actualizaciones, el equipo utiliza ClickUp Brain para recopilarlas y convertirlas en información clara a nivel de campaña.

El director de marketing no tiene que desplazarse por los mensajes ni asistir a llamadas para saber qué está pasando. Puede ver resúmenes como «Calendario de contenido SEO completado», «Creatividades publicitarias de Navidad en revisión» o «Texto del correo electrónico pendiente de aprobación final».

Pide a ClickUp Brain que genere actualizaciones

Revisa toda la campaña en un solo lugar.

El director de marketing revisa el progreso de la campaña en un solo lugar: ClickUp.

Todas las actualizaciones, decisiones y obstáculos se encuentran en ClickUp. Si algo requiere atención, el gerente puede pasar directamente a la tarea o iniciar una reunión de SyncUp solo con las partes interesadas relevantes.

El resto del equipo sigue avanzando sin reuniones innecesarias.

Ponte al día al instante si te pierdes un día durante una semana de lanzamiento ajetreada.

Si tu director de marketing está fuera un día o tiene reuniones consecutivas, no se quedará atrás.

Da una indicación a ClickUp Brain para que muestre cualquier actualización que se hayan perdido. En cuestión de segundos, obtendrán un resumen conciso de lo que se ha enviado, lo que está bloqueado y lo que requiere una decisión. Todo ello sin tener que ver grabaciones ni perseguir a la gente para obtener actualizaciones.

Indica a ClickUp Brain que te proporcione las actualizaciones que te has perdido

Replantéate los resumenes diarios con ClickUp SyncUp.

La comunicación debe facilitar la coordinación en lugar de provocar interrupciones.

Si tu equipo sigue discutiendo cada día los mismos obstáculos o recitando las novedades como si fuera una tarea rutinaria, es señal de que tus reuniones diarias necesitan un cambio.

Con ClickUp SyncUp, obtienes una herramienta de comunicación que funciona directamente en tu entorno de trabajo. No necesitas cambiar de herramienta, crear contexto ni preocuparte por convertir las confirmaciones verbales en tareas rastreables. El entorno de trabajo totalmente conectado de ClickUp hace que la coordinación y la ejecución sean un flujo continuo.

¿Quieres sustituir las reuniones diarias de Zoom por SyncUps? Prueba ClickUp SyncUps ahora mismo.

Preguntas frecuentes

SyncUp se integra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, donde ya se encuentran tus tareas, documentos y proyectos. Aquí puedes iniciar llamadas sin cambiar de herramienta ni reconstruir el contexto. Loom, por otro lado, ofrece grabación de vídeo unidireccional separada de tu trabajo real. Los hilos de Slack forman parte de la oferta de comunicación más amplia de Slack.

SyncUps está disponible en todos los planes una vez que se habilita ClickUp Chat. La disponibilidad y los límites pueden variar según el plan con el tiempo.

Las reuniones asíncronas permiten a los miembros del equipo de diferentes zonas horarias contribuir sin obligar a todos a seguir el mismo horario. Las personas pueden compartir novedades durante sus horas de productividad sin interrumpir su trabajo, y queda un registro escrito de todo lo que se discute en la llamada.

ClickUp AI puede generar transcripciones y resúmenes de las reuniones SyncUp grabadas desde el hub de clips, y luego ayudarte a extraer las decisiones clave y los elementos a tomar sin necesidad de ver la grabación completa.

SyncUp se integra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp. Puedes iniciar llamadas desde cualquier canal o mensaje directo y enlazar tareas y documentos relevantes para que las discusiones se desarrollen en paralelo al trabajo real. Cada SyncUp se conecta automáticamente a tareas procesables, convirtiendo las confirmaciones verbales en tareas rastreables.

En muchos equipos, sí. Las reuniones sincrónicas y las actualizaciones asincrónicas pueden reducir la necesidad de reuniones recurrentes, especialmente cuando las actualizaciones y las decisiones están vinculadas a tareas y tienen visibilidad en un solo lugar. Utiliza las reuniones sincrónicas en directo cuando sea necesario debatir en tiempo real.