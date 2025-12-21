Plantillas gratuitas para registrar el estado de ánimo y mejorar la conciencia de uno mismo.

Si tus días oscilan entre «soleados con un toque de espresso» y «parcialmente nublados con reuniones inesperadas», eres una persona normal. Esta montaña rusa emocional diaria es precisamente la razón por la que es importante tener una forma de realizar el seguimiento de tus emociones.

Una plantilla para registrar el estado de ánimo te permite llevar un seguimiento visual de tus estados de ánimo, añadir notas sobre los desencadenantes y codificar con colores los patrones que a menudo se pierden en la confusión de la vida cotidiana.

Son perfectas para personas que desean desarrollar la conciencia de sí mismas, terapeutas que supervisan el progreso y entrenadores de bienestar que fomentan hábitos emocionales más saludables.

En esta guía, descubrirás plantillas gratuitas para registrar tu estado de ánimo que te ayudarán a mejorar tu atención plena y a mantener tu bienestar mental a largo plazo.

🧠 ¿Sabías que... Las investigaciones demuestran que las personas que escriben regularmente sobre sus sentimientos, de forma similar a llevar un diario del estado de ánimo, suelen experimentar una mejora notable en su salud mental.

Descargo de responsabilidad: Este artículo ofrece información general sobre el seguimiento del estado de ánimo, la redacción de un diario y el bienestar emocional. No pretende sustituir el asesoramiento médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento de la depresión, la ansiedad, el TDAH o cualquier otra condición de salud mental. Si te preocupa tu estado de ánimo o tu salud mental, consulta a un terapeuta, consejero o profesional de la salud autorizado.

Las 12 mejores plantillas de seguimiento del estado de ánimo de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen de todas las plantillas de seguimiento del estado de ánimo de ClickUp y otras:

¿Qué son las plantillas de seguimiento del estado de ánimo?

Una plantilla para registrar el estado de ánimo es un gráfico o página de diario ya preparado que te ayuda a registrar tu estado de ánimo diario de forma coherente. Estandariza lo que registras, como la fecha, la hora del día, la valoración del estado de ánimo, la intensidad y una breve nota, de modo que cada entrada sea comparable con la anterior.

Estas plantillas pueden adoptar la forma de páginas imprimibles, hojas de cálculo, vistas de aplicaciones o un registro del estado de ánimo en forma de diario de notas que utiliza emojis o códigos de colores.

El uso de una plantilla de registro del estado de ánimo elimina el trabajo de configuración: puedes elegir directamente una escala (por ejemplo, del 1 al 5 o varias etiquetas de estado de ánimo diferentes), definir tus colores y simplemente rellenar las casillas cada mañana o cada noche.

Con el tiempo, este proceso diario crea un diario del estado de ánimo único en el que puedes realizar un seguimiento de tus estados de ánimo, revisar patrones en el sueño, rutinas o eventos, y llevar un registro claro a un terapeuta o médico cuando sea necesario.

👀 Dato curioso: se ha demostrado que expresar los sentimientos con palabras («Me siento ansioso y confundido») reduce la actividad de la amígdala y aumenta la actividad prefrontal relacionada con el control. Esta es una de las razones por las que los rótulos sencillos de un registro del estado de ánimo pueden ayudar a sentirse más centrado en el momento.

¿Qué hace que una plantilla de registro del estado de ánimo sea buena?

Una buena plantilla para registrar el estado de ánimo permite hacerlo de forma rápida y fácil, y comparar los distintos días. Te ofrece una estructura clara y muestra las tendencias sin necesidad de realizar análisis adicionales.

Aspectos clave que debe buscar en una plantilla de registro del estado de ánimo:

Escala de estado de ánimo sencilla (números, emojis o palabras) con la opción de registrar varios estados de ánimo si es necesario.

Espacio fijo para la fecha y la hora, de modo que tus entradas diarias sobre tu estado de ánimo se alineen a lo largo de las semanas.

Espacio para registrar la intensidad y una breve nota sobre el sueño, los eventos o los desencadenantes.

Una leyenda con códigos de colores claros que puedes ajustar una vez y reutilizar, para que las entradas sean coherentes.

Calendario, gráfico o tabla de un vistazo que te ayuda a reconocer patrones rápidamente.

Un formato que se adapta a tu rutina: diario de notas, PDF imprimible, hoja de cálculo o registro diario del estado de ánimo basado en una aplicación.

Espacio suficiente para añadir notas, pero no tanto como para que el registro diario se convierta en una tarea pesada.

👀 Dato curioso: Tu estado de ánimo es más predecible de lo que crees. La mayoría de las personas pasan por ciclos emocionales repetitivos cada 7-10 días, y los registros de estado de ánimo simplemente hacen que estos patrones sean más evidentes.

Las 12 mejores plantillas gratuitas para registrar el estado de ánimo

Cuando el seguimiento del estado de ánimo se realiza en aplicaciones de notas aleatorias, entradas de diario dispersas o post-its, es difícil mantener el hábito o extraer información significativa sobre lo que afecta a tu bienestar mental.

Como primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, ClickUp reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. Aunque se utiliza normalmente para la gestión de proyectos, la flexibilidad de ClickUp también lo convierte en una herramienta muy útil para realizar el seguimiento del bienestar personal.

Sus registros de estado de ánimo, diario de gratitud, registros de hábitos y metas de bienestar se pueden almacenar en un entorno de trabajo personalizable. Además, la IA de ClickUp le ayuda a identificar patrones y establecer recordatorios para mantener la constancia.

Exploremos juntos algunas plantillas para registrar el estado de ánimo:

1. Plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realiza un seguimiento y organiza tus rutinas mentales, físicas y espirituales de un vistazo con la plantilla de plan de autocuidado de ClickUp.

Cuando el autocuidado se lleva a cabo mediante notas adhesivas y un diario del estado de ánimo separado, es difícil saber qué es lo que realmente ayuda. La plantilla del plan de autocuidado de ClickUp ayuda a reunir las metas de autocuidado y las tareas relacionadas con el estado de ánimo en una sola lista y calendario, para que puedas ver con qué frecuencia las cumples y cómo te sientes después.

Esta plantilla de lista utiliza estados personalizados como «Logrado», «Aplastante», «Fuera de camino», «En espera» y «No iniciado», junto con Campos personalizados para el tipo de autocuidado, el tipo de bienestar, los objetivos y las notas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Organiza rutinas, reflexiones y registros de estado de ánimo en un único entorno de trabajo que realmente puedas mantener.

Realiza un seguimiento de tus hábitos en relación con tu estado de ánimo diario, tu sueño y tu energía para detectar patrones tempranos y ajustarlos.

Cambia de vista para planificar la semana, revisar el progreso y mantener el contexto vinculado al trabajo.

Utiliza estados claros y Campos personalizados para que las revisiones sean rápidas y sinceras.

Colabora con un entrenador o terapeuta y guarda los comentarios donde se realiza el trabajo.

✨ Ideal para: Personas, terapeutas y entrenadores de bienestar que desean un registro diario estructurado del estado de ánimo que combine el registro del estado de ánimo con la creación de hábitos y revisiones claras.

💡 Consejo profesional: La práctica del estado de ánimo se mantiene cuando la reflexión es rápida y repetible. Utiliza ClickUp Brain para resumir las notas de cada día en una breve instantánea del estado de ánimo, resaltar los desencadenantes recurrentes mencionados en las entradas (sueño, cafeína, tiempo social) y sugerir un pequeño hábito para probar mañana. Como ClickUp Brain aprende del contexto de tu entorno de trabajo, cada revisión semanal es más precisa, por lo que puedes dedicar más tiempo a mejorar tus rutinas. Convierte tus notas dispersas en tendencias, próximos pasos y recordatorios amables con ClickUp Brain.

2. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realiza un seguimiento y gestiona tus hábitos con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

Si tus hábitos se encuentran en aplicaciones separadas de tu registro diario de estado de ánimo, es difícil ver qué rutinas te animan y cuáles te agotan. La plantilla de registro de hábitos personales de ClickUp te ofrece vistas Tabla y Lista en las que cada hábito es una tarea con un estado simple de «Abierto» o «Completado».

Puedes agrupar hábitos por tema, añadir Campos personalizados para la frecuencia o los objetivos, y utilizar prioridades, etiquetas y subtareas para dividir las grandes metas en pequeños pasos.

ClickUp Automations se encarga de las tareas periódicas y los recordatorios, mientras que ClickUp Brain puede resumir la frecuencia con la que cumples tus hábitos diarios.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Registra todos tus hábitos en un solo lugar y actualízalos en cuestión de segundos.

Convierte tus metas vagas en objetivos diarios que puedas medir realmente.

Cambia de vista para planear, ejecutar y revisar sin perder el impulso.

Utiliza prioridades y subtareas para pasar de pequeños logros a rutinas más importantes.

Toma notas breves sobre lo que te ha ayudado o lo que te ha bloqueado para poder mejorar la semana que viene.

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee un registro de hábitos sencillo y honesto que convierta las metas en acciones diarias y facilite las revisiones semanales.

📖 Lea también: Las mejores aplicaciones para registrar hábitos

📮 ClickUp Insight: La salud y el estado físico son las principales metas personales de los participantes en nuestra encuesta, pero el 38 % admite que no realiza un seguimiento constante del progreso. 🤦¡Es una gran diferencia entre la intención y la acción! ClickUp puede ayudarte a mejorar tu forma física con sus plantillas específicas para el seguimiento de hábitos y tareas periódicas. Imagina crear esas rutinas sin esfuerzo, registrar cada entrenamiento y mantener una racha de meditación sólida. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad, porque mantenerse en el camino comienza por ver realmente el camino.

3. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Alcanza tus metas y crece en la vida con la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp.

Las grandes metas pueden parecer desconectadas de tu estado de ánimo y motivación diarios si se encuentran en documentos separados. La plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp reúne las metas y reflexiones trimestrales en una sola lista, para que puedas ver cómo el progreso de tu plan de crecimiento se alinea con cómo te sientes a lo largo de la semana.

Esta plantilla basada en listas incluye estados personalizados, como «Meta alcanzada», «En camino», «Fuera de camino», «En espera» y «Sin empezar», así como 11 campos personalizados. Además, puedes confiar en las vistas de ClickUp, como las funciones de control de tiempo y las etiquetas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Convierte tus grandes ambiciones en hitos trimestrales y tareas semanales que puedas completar.

Vea las tendencias de progreso de un vistazo y detecte dónde su esfuerzo no está dando resultado.

Guarda recursos, notas y cronogramas en un solo espacio para facilitar las revisiones.

Bloquea tiempo directamente desde las tareas para que las intenciones se conviertan en compromisos del Calendario.

Reflexiona sobre los logros y las lecciones aprendidas para perfeccionar tu plan en cada ciclo.

✨ Ideal para: Profesionales y estudiantes que desean un plan estructurado para mejorar sus habilidades, realizar el seguimiento de los resultados y llevar a cabo revisiones semanales sencillas.

💡 Consejo útil: Crea una carpeta específica llamada «Diario» en ClickUp Docs para mantener todas tus entradas, indicaciones y reflexiones organizadas en un solo lugar. Esto te permitirá buscar, consultar y revisar fácilmente entradas anteriores siempre que lo necesites. Centraliza tus pensamientos y realiza el seguimiento de tu crecimiento con un documento dedicado de ClickUp Docs.

📖 Lea también: Cómo establecer metas de desarrollo personal para la vida y el trabajo

4. Plantilla de planificador diario de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Planifica todo tu día con la plantilla de planificador diario de ClickUp.

Los días ajetreados se vuelven más llevaderos cuando tus tareas y prioridades se organizan en un plan sencillo que realmente puedes seguir. La plantilla de planificador diario de ClickUp te ofrece vistas de tareas y Calendario, donde puedes convertir una simple lista de tareas en un horario realista que se adapte a cómo te sientes.

Puedes organizar las tareas en categorías como «Personal», «Trabajo» u «Metas» y aplicar campos personalizados para la duración estimada o los bloques de concentración. A continuación, puedes utilizar los estados de tarea personalizados (Abierto, Completada) para realizar el seguimiento de lo que ha cambiado.

¿Quieres comparar tu plan con tu estado emocional? Añade un sencillo campo de estado de ánimo diario o realiza una conexión con una lista de seguimiento del estado de ánimo para realizar un seguimiento fácil de tus estados de ánimo en relación con tu agenda diaria.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Organiza las tareas por categoría y urgencia para que la siguiente acción correcta sea obvia.

Arrastra las tareas a tu Calendario para proteger tu tiempo de concentración y reducir la sobrecarga de trabajo.

Cambia de vista para planear la mañana, realizar un seguimiento durante el día y revisar por la noche.

Añade notas rápidas y subtareas para mantener el contexto con el trabajo en lugar de en tu cabeza.

Utiliza imágenes ligeras para ver lo que ya has terminado y lo que aún requiere tu atención.

✨ Ideal para: Personas y profesionales que desean una agenda diaria práctica que convierta las prioridades en un calendario y mantenga la visibilidad del progreso.

💡 Truco rápido: ¿Quieres automatizar el seguimiento de tu estado de ánimo? Configura tareas periódicas o notificaciones en ClickUp Reminders para que te indiquen llevar un diario o semanal. Los recordatorios constantes te ayudan a crear un hábito de escritura sostenible y te aseguran que nunca te pierdas una sesión. Con el tiempo, esta rutina hará que la reflexión se convierta en una parte natural de tu día. Crea un hábito de escritura diario con los recordatorios automáticos de ClickUp.

📖 Lea también: Hábitos diarios sencillos para maximizar la productividad

5. Plantilla de notas diarias de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Captura tus mejores ideas con la plantilla de notas diarias de ClickUp.

Si anotas tus pensamientos en documentos aleatorios y diarios a medio llenar, es casi imposible revisar tu estado de ánimo diario y tus logros. La plantilla de notas diarias de ClickUp funciona como una página única para ideas, tareas pendientes y reflexiones rápidas.

Así, todo, desde «lo que se ha hecho» hasta «cómo te has sentido hoy», queda registrado en un único espacio ordenado. Esta plantilla de lista, fácil de usar para principiantes, incluye una vista de notas diarias para entradas rápidas y una vista Lista de notas para hilos más largos, con los estados «Pendiente», «Revisado» y «Completado» para poner las notas en práctica.

También puedes etiquetar las entradas por tipo (por ejemplo, reunión, control personal) y añadir breves comentarios para realizar el seguimiento de los hitos diarios.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Guarda todas tus notas diarias, ideas y tareas pendientes en un único espacio estructurado en lugar de en múltiples aplicaciones.

Utiliza las vistas Notas diarias y Lista de notas para separar las entradas rápidas de los hilos más largos.

Organiza tus notas con los estados «Pendiente», «Revisado» y «Completada» para garantizar el seguimiento.

Añade comentarios breves o etiquetas para realizar el seguimiento de los hitos o reflexiones personales en su contexto.

Acompaña cada entrada con una sencilla línea de estado de ánimo para que más tarde puedas establecer una conexión entre tus sentimientos y lo que realmente sucedió.

✨ Ideal para: Profesionales ocupados que desean tomar notas rápidas diarias con un seguimiento integrado y una revisión suave de cómo se sintió el día.

📖 Lea también: Cómo aumentar la productividad con el bullet journaling

💡 Consejo profesional: ClickUp BrainGPT es un compañero de escritorio con IA que facilita mantener hábitos de seguimiento constantes y comprender qué influye en tu estado emocional basándose en todos los datos registrados. Obtenga transcripciones rápidas y precisas de voz a texto con Talk to Text de ClickUp Brain GPT. A continuación te explicamos cómo hacerlo: Registra tu estado de ánimo al instante con tu voz : utiliza : utiliza la función «Hablar para escribir» para capturar cómo te sientes sin necesidad de escribir. Simplemente di en voz alta tu estado de ánimo, tu nivel de energía o lo que te está afectando emocionalmente, y se convertirá en una entrada registrada.

Haz consultas sobre tus patrones emocionales : pregúntate cosas como «¿Qué días de la semana me siento más ansioso?» o «¿Cómo ha cambiado mi estado de ánimo desde que empecé a hacer ejercicio?». Analiza los datos registrados para descubrir tendencias que podrías pasar por alto al revisar manualmente las entradas.

Busca entradas anteriores por sentimiento o evento : encuentra registros de estado de ánimo específicos buscando emociones, desencadenantes o eventos de la vida en todas tus entradas.

Elige la IA adecuada para tus necesidades: accede a múltiples LLM, incluidos Claude, GPT y Gemini. Utiliza diferentes modelos para diferentes necesidades de indicaciones, ya sea que desees respuestas empáticas para procesar emociones, información analítica sobre patrones de estado de ánimo o indicaciones creativas para escribir un diario.

6. Plantilla para registrar sentimientos de Freepik

Vía Freepik

Para los usuarios más jóvenes o cualquiera que prefiera contar historias en lugar de gráficos estrictos, un diseño de guion gráfico puede hacer que el seguimiento del estado de ánimo resulte menos intimidante. La plantilla vectorial «Mi guion gráfico de sentimientos» de Freepik te ofrece una página de estilo cómic que puedes imprimir o editar y luego rellenar con dibujos o notas sobre lo que sentiste y lo que sucedió ese día.

Puedes personalizar las ilustraciones en el editor de Wepik o Freepik, exportarlas como imágenes imprimibles e incluirlas en una carpeta o un diario de notas. Cada marco se convierte en una miniescena de tu diario de estado de ánimo, lo que resulta especialmente útil para los niños, a quienes les resulta más fácil expresar sus emociones a través de dibujos que mediante escalas o números.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Explora múltiples estilos de seguimiento del estado de ánimo para encontrar el que mejor se adapte a tu estética y capacidad de atención.

Imprime páginas en blanco para un diario de notas o utiliza versiones digitales si eso te ayuda a ser constante.

Utiliza leyendas sencillas para realizar un seguimiento rápido de tu estado de ánimo y reconocer patrones de un vistazo.

Empieza con un calendario, cambia a una rueda de sentimientos y repite hasta que te resulte cómodo.

Guarda todas tus entradas en un solo lugar para que tu historial diario de estados de ánimo sea coherente.

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee un registro de sentimientos flexible e imprimible, personalizado con rapidez y con muchas opciones de estilo.

👀 Dato curioso: los anillos del humor que se hicieron populares en la década de 1970 cambian de color con la temperatura en lugar de con las emociones, pero ayudaron a popularizar la idea de que el estado de ánimo se podía «ver» a través del color, lo que ahora es una idea central detrás de muchos registros del estado de ánimo codificados por colores.

📖 Lee también: Cosas productivas que hacer en tu tiempo libre

7. Plantilla para registrar el estado de ánimo de Template. Net

Si quieres una plantilla para el seguimiento de tu estado de ánimo en un diario sin tener que diseñarla desde cero, la plantilla gratuita para el seguimiento del estado de ánimo en un diario de Template.net es un buen punto de partida. Puedes aplicar tu propio código de colores en su editor y empezar a realizar el seguimiento de tu bienestar emocional con una cuadrícula mensual que se adapta perfectamente a tu agenda.

La plantilla es editable y se puede descargar en varios formatos (incluidos Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, PDF y archivos de diseño), por lo que puedes utilizarla como página imprimible o mantenerla en formato digital.

Puedes utilizar el espacio de cada día para registrar rápidamente tu estado de ánimo y escribir una breve nota, y luego revisar el mes para reconocer patrones en el sueño, las rutinas o el tiempo social.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Explora varios estilos de seguimiento del estado de ánimo y elige el que realmente vas a rellenar.

Imprime las páginas para tu diario o guárdalas en formato digital para poder actualizarlas fácilmente.

Utiliza una leyenda sencilla para realizar un seguimiento rápido de tu estado de ánimo y reconocer patrones de un solo vistazo.

Cambia los diseños a medida que descubras qué te ayuda a obtener información y mantener la constancia.

Guarda todo en un solo lugar, para que tu historial emocional sea comparable a lo largo del tiempo.

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee una plantilla de registro del estado de ánimo para bullet journal imprimible o editable que funcione de inmediato con muy poca configuración.

¿Quieres una orientación, claridad y un propósito reales en tu vida, sin caer en las trampas habituales que hacen fracasar la mayoría de los planes vitales? En este vídeo, te guiamos a través de la creación de un plan vital en cinco pasos sencillos y prácticos.

8. Plantilla de seguimiento del estado de ánimo en PDF de Craft

Vía Craft

Si te gusta realizar comprobaciones estructuradas a lo largo del día, la plantilla de seguimiento del estado de ánimo de Craft te ofrece una tabla sencilla dentro de una aplicación de estilo documental. Divide cada día en segmentos de mañana, tarde y noche, con espacio para anotar tu estado de ánimo y un breve comentario en cada franja horaria.

La panorámica mensual te permite desplazarte o imprimir una sola página para ver cómo ha cambiado tu estado emocional a lo largo del tiempo. Como el diseño es una cuadrícula sencilla, funciona tanto como documento digital como registro de estado de ánimo imprimible en el que puedes resaltar o anotar a mano.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Utiliza los espacios de la mañana, la tarde y la noche para registrar los diferentes estados de ánimo a lo largo del día.

Lleve un seguimiento completo de su estado de ánimo durante un mes en una sola página para detectar fácilmente los patrones.

Personaliza los rótulos y las palabras que describen tu estado de ánimo para que el registro se adapte a tu lenguaje.

Imprime la página o guárdala en Craft, según tu rutina.

Combina códigos de colores con notas breves para establecer una conexión entre los sentimientos y los eventos.

✨ Ideal para: Cualquier persona que prefiera un registro de estado de ánimo imprimible con un diseño mensual limpio y notas rápidas.

🛠️ También puedes probar: ¿Te apetece añadir el seguimiento del estado de ánimo a tu lista? Utiliza este cronómetro Pomodoro gratuito online y establece bloques de concentración de 5 minutos, pulsa «Start», realiza una valoración rápida de tu estado de ánimo, añade una nota de una línea y guarda. La suave melodía te ayuda a mantener la constancia sin pensar demasiado, y la mayoría de los cronómetros realizan ciclos automáticos, por lo que el hábito se mantiene.

9. Plantilla colorida para registrar el estado de ánimo de InkPx

Vía InkPx

La plantilla Colorful Mood Tracker de InkPx ofrece paletas de colores vivos y cuadrículas limpias que hacen que registrar el estado de ánimo resulte atractivo. Puedes ajustar las fuentes y los colores, añadir o eliminar texto y elegir entre los tamaños A4 y carta estadounidense antes de imprimir.

Algunos diseños utilizan cuadrículas tipo calendario, otros utilizan gráficos tipo tabla y varios te permiten marcar varios estados de ánimo por día con códigos de colores y notas breves. El resultado es una página de diario de estado de ánimo colorida que puedes insertar en una carpeta o agenda personal.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Elige entre paletas de colores del arcoíris que hacen que las actualizaciones sean rápidas y satisfactorias.

Utiliza una leyenda sencilla para mantener las entradas coherentes y comparables a lo largo del tiempo.

Realiza un seguimiento de un estado de ánimo o combina sentimientos para reflejar los matices de tu estado emocional.

Combina puntos de colores con notas rápidas para establecer conexiones con desencadenantes como el sueño, las rutinas o los eventos.

Observa cómo se forman las líneas de tendencia a lo largo de las semanas y obtén información útil para actuar.

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee una plantilla imprimible y alegre para registrar su estado de ánimo que le anime a realizar entradas constantes y reflexiones claras.

10. Plantilla para registrar el estado de ánimo de La La Land

Vía La La Land

Si quieres que tu diario de estado de ánimo sea agradable y alentador en lugar de clínico, la plantilla gratuita para registrar el estado de ánimo de La La Land es un lugar colorido por donde empezar. Puedes imprimir la página e introducirla en tu diario o cuaderno, y luego utilizarla como un sencillo registro diario de tu estado de ánimo para mantenerte al tanto de cómo te sientes realmente a lo largo del mes.

El diseño está inspirado en uno de los diarios ilustrados de La La Land, por lo que ofrece un diseño visualmente relajante que combina espacios para anotar el estado de ánimo diario con espacio para pequeñas reflexiones. También puedes descargar la plantilla en formato JPG desde su blog, guardarla, imprimirla y añadir tu propio código de colores o símbolos para describir tus estados de ánimo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Elige diseños relajantes y artísticos que hagan que las actualizaciones rápidas resulten satisfactorias.

Mantén una leyenda sencilla para que las entradas sean coherentes y fáciles de leer.

Realiza un seguimiento de un estado de ánimo o combina sentimientos para reflejar diferentes estados de ánimo a lo largo del día.

Añade breves líneas de contexto para obtener información sobre los desencadenantes y los soportes.

Mantén las páginas juntas para que tu historial sea comparable y útil.

✨ Ideal para: Cualquier persona que desee un diseño relajante e imprimible para registrar su estado de ánimo, que le anime a realizar comprobaciones constantes y a reflexionar con tranquilidad.

💡 Consejo útil: configura los paneles de ClickUp para visualizar los patrones de estado de ánimo, la frecuencia con la que escribes en tu diario y tu crecimiento personal a lo largo del tiempo. Los gráficos y widgets dinámicos te ayudan a realizar el seguimiento de tu trayectoria e identificar tendencias o áreas de mejora. Ver tu progreso de forma visual puede ser motivador y proporcionarte información valiosa sobre tu desarrollo. Realiza un seguimiento visual de tu estado de ánimo y el progreso de tu diario con los paneles personalizables de ClickUp.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para planes de autocuidado

11. Hoja de cálculo «Gráfico diario sencillo del estado de ánimo» de Therapist Aid

A través de TherapistAid

Si prefieres una estructura clara y números, la hoja de cálculo «Daily Mood Chart» (Gráfico diario del estado de ánimo) de Therapist Aid te ofrece una forma similar a una hoja de cálculo para realizar el seguimiento de tus sentimientos a lo largo del día.

Puedes utilizarla junto con la terapia cognitivo-conductual (TCC) u otros trabajos terapéuticos para ver cómo se relacionan tu entorno y tus emociones, en lugar de intentar recordar todo en tu cabeza. Con esta plantilla, puedes registrar tus emociones cada dos horas en una cuadrícula que abarca todo el día.

A continuación, puedes elegir rótulos como feliz, triste, enfadado, cansado, emocionado, ansioso u otros, y realizar una valoración de la intensidad en una escala del 1 al 10. También hay una columna de notas donde puedes describir brevemente lo que estaba sucediendo en ese momento para mayor claridad.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Anota una puntuación por cada registro y añade notas breves sin saturar el espacio.

Compara semanas de un vistazo para reconocer patrones en tus emociones y sentimientos.

Utiliza una leyenda sencilla para los códigos de colores o indicadores, de modo que los días difíciles sean fáciles de identificar.

Realiza un seguimiento de la intensidad junto con los eventos para obtener información sobre la causa y el efecto.

Exporta o imprime tu registro de estado de ánimo cuando quieras obtener una instantánea para revisarlo.

✨ Ideal para: Personas y terapeutas que prefieren una hoja de cálculo sencilla para realizar el seguimiento diario de su estado de ánimo de forma constante y revisar el progreso en las sesiones.

12. Plantilla de hoja de seguimiento del estado de ánimo en PDF de la Universidad McGill

Vía Universidad McGill

La hoja de seguimiento del estado de ánimo de la Universidad McGill es una hoja de trabajo de estilo clínico que se utiliza en programas cognitivo-conductuales y de trastornos del estado de ánimo. Proporciona una tabla en la que puedes realizar valoraciones de tu estado de ánimo diario (enfadado, completamente tranquilo o cansado) y añadir notas sobre el sueño o los eventos que puedan haber influido en tu estado emocional.

Dado que la hoja está diseñada para entornos terapéuticos, mantiene la coherencia en las columnas y la redacción, de modo que las puntuaciones son fáciles de comparar entre semanas o de compartir con un terapeuta o médico. Puede imprimir copias para una carpeta o pegarlas en un diario y llevar un registro mensual completo de su estado de ánimo para revisarlo en las citas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Lleva un registro imprimible y sencillo que te permita actualizarlo rápidamente cada día.

Acompaña las valoraciones del estado de ánimo con notas breves para no perder el contexto.

Analiza las filas para ver los cambios de tendencia sin necesidad de crear un gráfico aparte.

Utiliza los campos de mañana y noche para registrar los diferentes estados de ánimo a lo largo del día.

Lleve un registro conciso a las sesiones y obtenga información más rápidamente.

✨ Ideal para: Personas y terapeutas que desean una plantilla estructurada de seguimiento del estado de ánimo, similar a las que utilizan los médicos, para realizar un seguimiento diario constante y breves revisiones de las sesiones.

El seguimiento del estado de ánimo es más fácil con ClickUp.

Los días buenos rara vez llegan por casualidad; suelen ser el resultado de pequeñas decisiones que repites y notas. Tanto si registras un solo estado de ánimo diario como tus preferencias personales, la plantilla adecuada para el registro del estado de ánimo te ayuda a mantener un flujo constante de reflexiones al identificar patrones.

Si quieres un espacio donde tu registro diario de estado de ánimo, tus notas y tus revisiones de hábitos estén conectados, ClickUp funciona como el cuaderno perfecto que lleva un registro de toda tu información. 📕

En ClickUp, puedes mantener una lista de seguimiento del estado de ánimo junto a las tareas, programar recordatorios suaves en tu Calendario y pedir a ClickUp Brain que resuma las tendencias y sugiera los siguientes pasos.

Realiza todas estas funciones sin necesidad de gestionar herramientas independientes para el seguimiento de hábitos y estados de ánimo. Esto te ayuda a mantenerte organizado y te ayuda al progreso en el autodescubrimiento y la autorreflexión.

¿Listo para inspirarte? Regístrate en ClickUp y descubre la forma perfecta de documentar tu viaje hacia el bienestar.