ClickUp cambia las reglas del juego para los equipos de desarrollo de software.

ClickUp está cambiando las reglas del juego para los equipos de desarrollo de software con docenas de nuevas funciones y recursos para maximizar la eficiencia, de modo que sus equipos de gestión de productos, ingeniería y diseño puedan lanzar mejores productos más rápidamente.

Desde las metas y la planificación hasta la documentación y el desarrollo, ClickUp ahora ofrece una conexión perfecta a todo su proceso de desarrollo, desde la ideación hasta el lanzamiento. A continuación, le explicaremos exactamente cómo ClickUp ofrece compatibilidad en cada fase.

Estrategia y plan

Tanto si está impulsando la estrategia de producto de toda la empresa como si simplemente está documentando las historias de los usuarios para la próxima versión, ClickUp le ayuda a simplificar, alinear y colaborar en la estrategia y la planificación. Las nuevas funciones, plantillas y herramientas de colaboración facilitan la transformación de su idea en el próximo gran éxito.

ClickUp AI: Empieza más rápido 🧠

Deja de perder tiempo resumiendo la actualización semanal del sprint: deja que ClickUp AI lo haga por ti. Al ser la única plataforma que ofrece indicaciones preestablecidas específicas para cada departamento, tus gestores de producto, desarrolladores y diseñadores pueden aprovechar de forma más eficiente el poder de la IA.

Permítales empezar más rápido y reducir el trabajo rutinario para que puedan centrarse en lo que realmente importa. Para empezar, añada ClickUp AI a su cuenta por un precio especial de 5 $ por usuario (al mes) y utilice el comando de barra inclinada /IA Tools para activar las indicaciones.

Indicaciones específicas para cada departamento de ClickUp AI para gestores de productos

Pizarras: convierte las ideas en acciones💡

Convierta cualquier sesión fuera de la oficina, sesión de planificación o taller de equipo en un lienzo colaborativo con las pizarras renovadas, que le permiten incrustar diseños, documentos y listas en su entorno de trabajo virtual. Eche un vistazo a las nuevas plantillas de pizarra para equipos de producto y empiece hoy mismo.

Incorpore fácilmente documentos, listas, tarjetas y mucho más de ClickUp en las pizarras blancas

Priorización y planificación

Tu kit de herramientas personal para establecer prioridades. Simplifica las comunicaciones con las partes interesadas, toma decisiones informadas basadas en datos e identifica las dependencias antes de que se conviertan en obstáculos.

Priorizar: identificar la próxima gran novedad debería ser sencillo🚦

Agregue y priorice ideas de productos, mejoras de funciones y elementos pendientes con campos totalmente personalizables, fórmulas y mucho más. Cree un repositorio de información sobre los clientes con encuestas impulsadas por ClickUp Forms.

Con la nueva lógica condicional, podrás captar fácilmente la opinión de los clientes para ti y tus usuarios. Además, integra los comentarios de otros sistemas para que convivan con la hoja de ruta del producto gracias a las integraciones de Canny, Zendesk y muchos más.

Utilice ClickUp para crear una vista Lista con funciones de Campos personalizados como prioridad, ARR y más

Cronogramas y (diagrama de) Gantt: visualice fácilmente las hojas de ruta y las dependencias 🛣

Deje atrás las conjeturas a la hora de coordinar lanzamientos multifuncionales complejos. Correlacionar fácilmente dependencias e hitos entre epics con las vistas Gantt y Cronograma.

Obtenga una visión clara de sus tareas y dependencias en la vista Gantt de ClickUp

Investigación y diseño

ClickUp establece a la perfección la conexión entre el diseño, el producto y la ingeniería durante la fase de investigación y diseño del desarrollo de software, lo que permite a los equipos crear documentos atractivos para la investigación y los requisitos del producto, y colaborar utilizando pizarra para el mapeo del recorrido y las historias de los usuarios.

Correlacionar historias y recorridos de usuarios Pizarras 👩‍🏫

Facilite la planificación del recorrido con las nuevas plantillas para pizarras. Utilice nuestras plantillas prediseñadas o cree las suyas propias para obtener diseños coherentes y repetibles.

Utilice las pizarras blancas de ClickUp con objetos, tareas, relaciones y notas adhesivas para colaborar visualmente con su equipo

Investigación de usuarios y requisitos del producto Documentos 📝

Alinee a las partes interesadas con documentos que le permiten correlacionar fácilmente las decisiones, enlazar entrevistas e incluso incorporar planes de proyecto completos, todo en un solo lugar. Añada pizarras, archivos Figma y mucho más directamente en sus épicas y documentación de productos.

¡Empieza hoy mismo con las nuevas plantillas para investigación de usuarios y documentos de requisitos de productos!

Con ClickUp Docs, puede documento los requisitos de su producto e integrar su lista sprint

Integración con Figma para una colaboración cohesionada 🎨

Acelere los envíos y reduzca las idas y venidas haciendo que su equipo de diseño haga trabajo codo con codo con sus desarrolladores y gestores de producto. La integración de ClickUp con Figma pone las maquetas y los esquemas en primer plano al incorporar los diseños en documentos, tareas, pizarra y mucho más

Desarrollo ágil

El desarrollo ágil es la piedra angular del desarrollo de software moderno. Con sprints flexibles y ajustables, la elaboración de informes de sprint mejorada y más opciones personalizadas, hacemos que el desarrollo ágil sea muy sencillo.

Las duraciones personalizadas de los sprints y los ajustes mejorados de la carpeta Sprint permiten a los equipos ágiles realizar un seguimiento preciso de su trabajo, lo que se traduce en informes de gran precisión. Las nuevas tarjetas de elaboración de informes revelan una visión completa del rendimiento general.

Y, a finales de este año, podrás profundizar en los datos subyacentes para realizar análisis más detallados. Utiliza las tarjetas Burndown para ver si tu equipo está en seguimiento con respecto a lo que fue la confirmación.

Las nuevas tarjetas Sprint Burndown pueden ayudarle a profundizar en sus datos para realizar análisis más detallados.

Por otro lado, utilice tarjetas Burnup para visualizar el progreso hacia la finalización.

Vea el progreso hacia completar su sprint con las nuevas tarjetas Burnup.

Y por último, pero no menos importante, puede crear informes de velocidad muy visuales para mejorar la precisión de las estimaciones de sprint futuros.

Mejora las estimaciones futuras de sprint con tarjetas de velocidad precisas y visualmente atractivas en ClickUp.

Carriles para la gestión de reuniones diarias, programas y carteras 🏊‍♂️

Tanto si gestionas un (resumen) StandUp diario como si realizas el seguimiento de tu cartera de productos en todos los departamentos y equipos, la nueva función carriles de la vista Tablero te permite agrupar, ordenar y filtrar por cualquier campo personalizado, lo que facilita la revisión de proyectos o el ajuste de recursos.

Seguimiento de lanzamientos y metas

Todos los equipos de desarrollo de software saben que la planificación y la ejecución son la mitad del trabajo. Por eso hemos aumentado la potencia detrás de la gestión de lanzamientos, la comercialización de nuevos productos y el seguimiento de todo lo relacionado con los objetivos de la empresa.

Integraciones Git: visibilidad sin trabajo innecesario ⚒️

Cree ramas, inicie solicitudes de extracción y realice un seguimiento de las confirmaciones con la perfecta integración de ClickUp con herramientas como GitHub, GitLab y otras, que mantienen contentos a sus desarrolladores para que puedan centrarse en el código en lugar de actualizar manualmente los estados.

Es muy sencillo establecer la conexión (a internet) de ClickUp a través de integraciones Git para tareas como solicitudes de validación.

Lanzamientos de productos: colabora fácilmente entre diferentes funciones 📣

Lleve el lanzamiento de sus productos al siguiente nivel con ClickUp. La revolucionaria función TIML ( Tasks in Multiple Lists, tareas en varias listas) no solo permite una colaboración más estrecha entre su tríada de desarrollo, sino también entre sus equipos no técnicos.

TIML permite a otros equipos, como el de marketing o el de éxito del cliente, incorporar las tareas que les son pertinentes en su espacio dedicado para facilitar la visibilidad, la colaboración y una mayor coordinación.

La función «Tareas en varias listas» (TIML) de ClickUp permite a los desarrolladores conectar tareas con otros equipos de toda la organización.

Automatización del seguimiento de metas y OKR 📈

Realice un seguimiento automático del progreso del desarrollo en relación con los objetivos de la empresa y los OKR, sin necesidad de actualizaciones manuales. Empiece a utilizar nuestra nueva plantilla de OKR aquí.

Bonificación: Plantillas de ingeniería

Introducción

Aumentar la productividad de desarrollo de su equipo nunca ha sido tan fácil.

Nuestro nuevo Hub de desarrollo de software es un recurso dedicado a los gestores de productos, desarrolladores y diseñadores. Acceda a artículos para ampliar su vista sobre el desarrollo ágil, planos para aumentar la colaboración y la productividad del equipo durante los talleres en directo, y nuevas guías de plantillas de expertos del sector que le ayudarán a ponerse en marcha con flujos de trabajo ágiles en cuestión de segundos.

La agilidad consiste en adoptar un enfoque iterativo, y la puesta en marcha de sus procesos no debería ser diferente. Continúe perfeccionando su proceso de gestión de proyectos de desarrollo de software con los cursos de ClickUp University dedicados a los equipos de software. Estos cursos abarcan desde breves resúmenes hasta tutoriales detallados sobre cómo gestionar el ciclo de vida de su producto en ClickUp.

¿Sigues lidiando con los problemas de Jira?

Nuestra herramienta gratuita de migración de Jira facilita la importación de usuarios y proyectos, el correlacionamiento de su jerarquía y la transferencia de flujos de trabajo, campos y estados personalizados directamente a ClickUp. ¿Está pensando en dar el salto? ¡Nunca hay un mejor momento que el presente!