Zoom vs. ClickUp SyncUp: ¿cuál se adapta mejor a tu equipo?

Son las 9:55 a. m. Tu equipo se conecta a una llamada de Zoom. Se toman decisiones. Se asignan tareas. Treinta minutos más tarde, estás copiando notas en tableros de tareas y reenviando enlaces para que no se pase nada por alto.

Aquí está la encrucijada. Zoom es una plataforma líder de videoconferencias diseñada para videollamadas y uso compartido de pantalla fiable. ClickUp SyncUp se acerca más al trabajo. Puede programar reuniones, tomar notas de las mismas y desencadenar la creación automatizada de tareas enlazadas a tareas y propietarios.

Hay una razón por la que esta función es importante. El Índice de Tendencias Laborales de Microsoft muestra que el empleado medio dedica el 57 % de su tiempo a reuniones, correos electrónicos y chats. Eso es mucho tiempo dedicado a hablar que debe traducirse rápidamente en acciones.

Esta guía compara Zoom y ClickUp SyncUp para que los equipos remotos puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus actividades diarias, tanto si buscan las mejores llamadas o reuniones que fluyan directamente al trabajo.

Zoom vs. ClickUp SyncUp de un vistazo

Cuando comparas Zoom y ClickUp SyncUp, en realidad estás eligiendo entre una plataforma de videoconferencia independiente y una capa de reuniones que se integra en tu entorno de trabajo de gestión de proyectos.

A continuación, se ofrece una panorámica de sus funciones clave, capacidades de creación de tareas y otras funciones avanzadas:

Función ClickUp SyncUp Zoom Reuniones Enfoque principal Integrado en ClickUp como parte de un entorno de trabajo de IA convergente para la gestión de proyectos y la comunicación en equipo. Plataforma de videoconferencia independiente para organizar y participar en reuniones y seminarios web en línea. Resúmenes diarios y actualizaciones de proyectos Inicie SyncUps desde listas, vistas o tareas para que los equipos revisen tableros, actualicen tareas y hablen en el mismo lugar. Realice videollamadas en alta definición con uso compartido de pantalla y chat, pero los tableros y los rastreadores suelen estar en una herramienta de proyectos independiente. Gestión de tareas y gestión de proyectos Jerarquía completa de tareas y proyectos con propietarios, fechas límite, dependencias, paneles y creación automatizada de tareas a partir de reuniones. Sin gestión de proyectos nativa; los elementos pendientes de las reuniones de Zoom deben crearse en herramientas externas. Notas de reuniones y elementos automatizados ClickUp Brain y AI Notetaker crean resúmenes, transcripciones con función de búsqueda y tareas enlazadas a documentos y vistas. Zoom IA Companion genera resúmenes y sugiere elementos de acción que aún deben incorporarse a las herramientas del proyecto. Uso compartido de pantalla y grabación de pantalla Comparte tu pantalla en SyncUps y guarda SyncUps y Clips en el hub de clips con transcripciones y comentarios vinculados a tareas. Comparte pantallas en reuniones de Zoom y graba sesiones en almacenamiento local o en la nube, y luego comparte enlaces por separado. Programación e integraciones Programa reuniones en las que gestionar el trabajo y utiliza la integración de ClickUp y Zoom para iniciar reuniones de Zoom desde las tareas de ClickUp. Programa reuniones de Zoom desde la aplicación Zoom o las integraciones del Calendario y añade enlaces de Zoom a eventos de Google o Outlook. (Elaboración de) informes y visibilidad después de las reuniones Los paneles muestran cómo los cambios impulsados por las reuniones afectan a las cargas de trabajo, el burndown y la entrega en tiempo real. Los análisis se centran en el uso y la calidad de las reuniones, no en los resultados de los proyectos ni en el estado de los sprints. Lo mejor para Equipos que desean las funciones de SyncUp, notas de reuniones y creación automatizada de tareas vinculadas a la gestión de proyectos en un único entorno de trabajo. Equipos que necesitan una alternativa familiar a Zoom para reuniones presenciales y videollamadas rápidas entre dispositivos.

¿Qué es ClickUp?

Mantén el orden, avanza más rápido y gestiona todas las tareas en un solo lugar con ClickUp.

ClickUp es un entorno de trabajo de IA convergente que reúne tareas, documentos, chat, reuniones e IA en un solo lugar para que los equipos puedan planificar, ejecutar y realizar la elaboración de informes sin tener que cambiar de herramienta.

Imagina a un jefe de departamento dirigiendo una implementación interfuncional.

Las actualizaciones se publican en el chat de Zoom, los seguimientos se acumulan en la bandeja de entrada y los últimos cambios de alcance quedan ocultos en las notas personales de alguien. Cada cambio cuesta concentración y hace más difícil ver qué es lo que realmente ha avanzado.

ClickUp está diseñado para reducir esta dispersión del trabajo manteniendo todo conectado en un único entorno de trabajo.

Con ClickUp SyncUp y ClickUp Meetings, los equipos pueden iniciar videollamadas rápidas desde las mismas listas y tareas que ya utilizan, capturar notas de reuniones en contexto y vincular las decisiones directamente a los propietarios y los plazos.

ClickUp AI Notetaker y ClickUp Brain convierten esas conversaciones en resúmenes y elementos pendientes, de modo que «lo hemos hablado» se convierte automáticamente en «está en el sistema».

Si todavía utilizas Zoom para reuniones informativas más grandes o llamadas externas, la integración de ClickUp y Zoom te permite iniciar o unirte a reuniones de Zoom desde tareas de ClickUp, documentos y Chat, y mantener el enlace de unión y la grabación adjuntos al trabajo.

Un usuario lo expresó de forma sencilla:

La posibilidad de crear vistas, paneles y campos personalizados es increíble. También me encanta la amplia gama de funciones que ofrece, desde la gestión de tareas y el control de tiempo hasta la colaboración en documentos y el establecimiento de metas. Es realmente un entorno de trabajo todo en uno.

Valoraciones y opiniones de los clientes:

G2 : 4,7/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Funciones de ClickUp

Así es como las funciones de ClickUp ayudan a los equipos remotos a sustituir «llamar, copiar notas y actualizar el tablero más tarde» por reuniones que se celebran directamente dentro de sus flujos de trabajo de gestión de proyectos.

Función n.º 1: Chat de ClickUp

Transforma los mensajes en tareas con ClickUp Chat.

ClickUp Chat combina la mensajería en tiempo real y la gestión del trabajo para que las conversaciones nunca se alejen de las tareas a las que afectan.

Los equipos pueden chatear en canales o mensajes directos, compartir archivos y convertir cualquier mensaje en una tarea de ClickUp con un solo clic. Esto garantiza que las decisiones, los archivos y las acciones pendientes permanezcan en el mismo entorno de trabajo, lo que facilita su seguimiento y localización.

La IA de ClickUp también puede resumir hilos largos y sugerir tareas a partir de la conversación, lo que resulta especialmente útil después de un ajetreado día de idas y venidas. En lugar de desplazarte por los registros de chat de Zoom o los mensajes directos dispersos, recibes conclusiones claras y tareas prácticas dentro del propio chat de ClickUp.

📌 Ejemplo: un equipo de producto debate un error en un canal de chat de ClickUp, adjunta capturas de pantalla y acuerda la solución. El gestor de proyectos convierte el mensaje en una tarea en ClickUp, asigna un ingeniero y establece una fecha límite. Cuando se completa la solución, el estado de la tarea, los comentarios y los adjuntos muestran la historia completa. Ya no es necesario depender de antiguos hilos de chat.

Función n.º 2: ClickUp SyncUp (e integración con Zoom)

Vincula tareas y notas durante las llamadas con ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp lleva las videollamadas ligeras directamente a tu entorno de trabajo de ClickUp.

Puedes iniciar una sincronización desde una lista, una tarea o un chat, y seguir trabajando en tu entorno de trabajo de ClickUp mientras la llamada está activa.

El uso compartido de pantalla, los comentarios y los enlaces a tareas se encuentran todos en el mismo lugar, lo que facilita la realización de actualizaciones de estado y puestas al día rápidas, así como su seguimiento. Dado que SyncUps forma parte de ClickUp Chat, no necesitas una aplicación de reuniones independiente para las reuniones internas.

Pero cuando necesites una reunión completa en Zoom (quizás para una demostración externa o un seminario web), puedes iniciar reuniones de Zoom desde ClickUp Tareas, Documentos y Chat utilizando la integración de Zoom.

La integración de Zoom con ClickUp lleva las llamadas de Zoom al Calendario de ClickUp.

El enlace para unirse se añade automáticamente como comentario de la tarea, las personas asignadas y los seguidores reciben una notificación cuando comienza la reunión, y los enlaces de grabación se pueden adjuntar a la misma tarea para facilitar su consulta.

📌 Ejemplo: un equipo de ingeniería remoto organiza una reunión diaria de SyncUp desde su lista de sprints. Abren el tablero, revisan los obstáculos y crean nuevas tareas mientras están en la llamada. Para el seminario web mensual para clientes, el CSM inicia una reunión de Zoom desde una tarea de ClickUp, realiza la presentación desde allí y, más tarde, coloca el enlace de la grabación de Zoom en la misma tarea para que los equipos de ventas y soporte puedan volver a ver la llamada sin tener que volver a pedir el enlace.

💡 Dato curioso: Las investigaciones sugieren que hasta un tercio de las reuniones son innecesarias, y las reuniones ineficaces son uno de los principales obstáculos para la productividad. Las herramientas que vinculan el debate con las tareas ayudan a reducir ese desperdicio.

Función n.º 3: ClickUp Brain y IA Notetaker

Utiliza ClickUp Brain para generar resúmenes instantáneos a partir de las transcripciones de tus reuniones.

ClickUp Brain y ClickUp AI Notetaker cierran el círculo entre «lo hemos hablado» y «está en el sistema».

AI Notetaker puede unirse automáticamente a tus reuniones, tomar notas, resaltar las decisiones clave y convertir las acciones pendientes en tareas de ClickUp tan pronto como finalice la reunión (tanto si has utilizado ClickUp SyncUp como Zoom).

Utiliza ClickUp AI Notetaker para capturar automáticamente las notas de las reuniones y resaltar las decisiones clave.

A partir de ahí, ClickUp Brain puede resumir largas discusiones, sugerir propietarios y fechas límite, y mantener los documentos y las tareas alineados.

Con ClickUp Brain MAX, los equipos utilizan Talk to Text para comunicar las novedades hablando en lugar de escribir.

Utiliza la función Talk to Text de ClickUp Brain MAX para empezar a dictar notas e instrucciones.

De media, los usuarios de ClickUp Brain MAX afirman ahorrar 1,1 días a la semana, trabajar cuatro veces más rápido que escribiendo y reducir los costes de herramientas hasta en un 88 % al combinar varios asistentes de IA en un solo entorno de trabajo.

ClickUp Brain MAX también funciona con modelos de IA premium como Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek y Claude. A medida que hablas, realiza la edición para mejorar la claridad y el tono, y luego ofrece un texto pulido para documentos y actualizaciones de tareas.

📌 Ejemplo: Después de una llamada de planificación interfuncional, AI Notetaker genera un resumen con las decisiones y las medidas a tomar, y luego crea tareas para diseño, ingeniería y análisis en las listas correctas. El gestor de proyectos revisa rápidamente el resumen, ajusta dos fechas límite y está terminado. No hay necesidad de copiar viñetas de un resumen de Zoom a una herramienta de gestión de proyectos separada.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres un formato de resumen coherente en todo momento? Empieza con plantillas para tomar notas, de modo que los traspasos sean claros y fáciles de buscar.

Aquí tienes una guía perfecta sobre cómo ClickUp Brain hace que tomar notas sea un soplo de aire fresco:

Precios de ClickUp

📮 ClickUp Insight: En nuestra encuesta, el 88 % de los equipos ya utilizan la IA para agilizar el trabajo diario. Combina ClickUp Brain con SyncUp para reducir el tiempo de las reuniones, obtener resúmenes instantáneos de las mismas y convertir las decisiones en tareas automatizadas, de modo que los siguientes pasos se reflejen en las tareas de ClickUp sin necesidad de introducir los datos manualmente.

¿Qué es Zoom?

Zoom es una plataforma líder de videoconferencias que ayuda a equipos, clientes y socios a conectarse rápidamente con vídeo, audio y uso compartido de pantalla de forma fiable.

Zoom Meetings es el núcleo de Zoom Workplace y te ofrece vídeo HD, chat durante las reuniones, reacciones y grabación para todo, desde reuniones diarias hasta seminarios web globales.

a través de Zoom

En un día normal, un gestor de proyectos puede crear un enlace a una reunión de Zoom desde Google Calendar y compartir su pantalla para explicar una hoja de ruta. Los usuarios pueden acceder al chat de la reunión para obtener enlaces rápidos y utilizar las grabaciones en la nube para revisar una parte de la reunión más tarde.

Además, Zoom AI Companion puede generar resúmenes de reuniones, acciones pendientes y indicaciones de seguimiento.

Zoom también se integra con herramientas populares como Slack, Microsoft Teams y Google Workspace, por lo que puedes programar reuniones de Zoom, compartir grabaciones y mantener un seguimiento básico a través de las aplicaciones que tu equipo ya utiliza.

Valoraciones y opiniones de los clientes:

G2: 4,5/5 (más de 54 000)

Capterra: 4,6 (más de 14 000)

Funciones de Zoom

Zoom se centra en realizar videollamadas fluidas y ayudar a los equipos a mantenerse alineados después de esas llamadas con resúmenes de IA, grabaciones y chat.

Función n.º 1: asistente de IA para notas y elementos pendientes

A través de Zoom

El asistente de IA de Zoom escucha durante las reuniones de Zoom y, una vez finalizada la llamada, elabora un resumen estructurado de la reunión con capítulos, puntos clave y elementos recomendados.

Los anfitriones pueden ver y editar estos resúmenes desde la página Resúmenes de Zoom, compartirlos con los participantes y utilizar el contenido para redactar correos electrónicos de seguimiento o actualizaciones internas.

📌 Ejemplo: un gestor de éxito de clientes organiza una revisión trimestral del negocio. Después de la llamada, AI Companion genera un resumen con las decisiones y los siguientes pasos. El gestor modifica algunas líneas, lo envía al cliente y luego pasa las acciones clave a su herramienta de gestión de proyectos para realizar el seguimiento de la ejecución.

💡 Consejo profesional: si necesitas una herramienta de captura dedicada, los tomadores de notas con IA para Zoom pueden etiquetar automáticamente a los oradores y los temas para crear resúmenes que se pueden compartir.

Función n.º 2: Calendario y programación

A través de Zoom

Zoom facilita la programación de reuniones desde las herramientas que ya utilizas. Con Zoom Scheduler y los complementos de calendario, puedes publicar tu disponibilidad, compartir enlaces de reserva y añadir enlaces de reuniones de Zoom a Google Calendar o a eventos de Microsoft 365 con solo un par de clics.

Los asistentes eligen una franja horaria, reciben recordatorios automáticos y se unen directamente desde su invitación de Calendario.

📌 Ejemplo: un gestor de socios envía un enlace de Scheduler a clientes de corporaciones. Estos eligen una hora para la reunión, el evento aparece en ambos calendarios con el enlace de Zoom adjunto y se envían recordatorios por correo electrónico automáticamente, sin necesidad de intercambiar mensajes para confirmar la disponibilidad.

💡 Dato curioso: el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft muestra que los empleados reciben notificaciones cada dos minutos, lo que supone aproximadamente 275 interrupciones al día entre reuniones, correos electrónicos y chats.

Función n.º 3: Chat en equipo y colaboración en torno a las llamadas

A través de Zoom

Zoom Team Chat ofrece canales y mensajes directos donde los equipos pueden mantener conversaciones entre reuniones, compartir archivos y fijar hilos importantes.

Durante las reuniones de Zoom, los participantes pueden utilizar el chat durante la llamada, las pizarras y las anotaciones mientras realizan el uso compartido de la pantalla para aclarar las decisiones en tiempo real. Las grabaciones en la nube capturan la sesión para que cualquiera que se la haya perdido pueda revisar lo que ocurrió más tarde.

📌 Ejemplo: un equipo de producto distribuido revisa un prototipo en una llamada de Zoom mientras toma notas rápidas y captura enlaces en el chat de la reunión. Después, fijan el hilo de resumen en el chat del equipo y adjuntan la grabación en la nube para que los nuevos interesados puedan ponerse al día sin tener que programar otra llamada.

💡 Consejo profesional: para facilitar las presentaciones y la resolución de problemas, esta guía sobre software para el uso compartido de pantalla incluye consejos de configuración y buenas prácticas.

Precios de Zoom

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro: 16,99 $ al mes por usuario.

Business : 21,99 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

💡 Consejo profesional: si estás sopesando los límites del plan y el almacenamiento para las grabaciones, este desglose de precios de Zoom te ayudará a ajustar las funciones a tu presupuesto.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: comparación de funciones

Ahora veamos Zoom vs. ClickUp SyncUp función por función para ver qué herramienta de reuniones se adapta mejor a tu trabajo diario.

ClickUp

Con ClickUp SyncUp, puedes iniciar videollamadas directamente desde listas, vistas o tareas. Tu tablero de sprints, backlog o hoja de ruta ya están abiertos cuando comienza la reunión, por lo que puedes actualizar estados, añadir personas asignadas y ajustar fechas límite en tiempo real.

Dado que SyncUps se integra en ClickUp, la comunicación del equipo, la gestión de proyectos y los resúmenes StandUp se llevan a cabo en el mismo entorno de trabajo, en lugar de en pestañas dispersas.

Zoom

Zoom está diseñado principalmente para videollamadas en directo. Los equipos pueden organizar reuniones de Zoom con vídeo HD, uso compartido de pantalla, salas de descanso y chat, lo que funciona bien para reuniones remotas y controles rápidos.

Pero sus tableros y rastreadores suelen estar en otra herramienta, por lo que sigue teniendo que cambiar entre Zoom y su sistema de gestión de proyectos para ver las tareas, los propietarios y los cronogramas.

🏆 Ganador: ClickUp gana en reuniones periódicas y actualizaciones internas en las que se desean videollamadas y actualizaciones de proyectos en un solo lugar.

Función n.º 2: desde notas de reuniones hasta la creación automatizada de tareas

ClickUp

ClickUp Brain y AI Notetaker te ayudan a pasar de las notas de la reunión a la acción sin trabajo administrativo adicional. AI Notetaker puede unirse a reuniones de Zoom o SyncUps, capturar resúmenes inteligentes y producir documentos con notas de la reunión con elementos de acción que se enlazan directamente a las tareas de ClickUp.

A partir de ahí, puede utilizar la creación automatizada de tareas para asignar propietarios, establecer fechas límite y mantener notas de reuniones y seguimientos en el mismo entorno de trabajo.

Zoom

El asistente de IA de Zoom puede generar resúmenes de reuniones, destacar los puntos clave de la conversación y sugerir tareas de seguimiento después de una reunión de Zoom.

Son útiles para recordar lo que se ha dicho, pero aún así hay que trasladarlos a la herramienta de gestión de proyectos, ya sea mediante integraciones o copiando y pegando manualmente. Eso añade un paso adicional entre «lo hemos decidido» y «ahora es una tarea con un propietario».

🏆 Ganador: ClickUp gana por la creación automatizada de tareas y por mantener las notas de las reuniones, los resúmenes y las tareas juntas en lugar de en aplicaciones separadas.

Función n.º 3: comunicación del equipo y colaboración asíncrona

ClickUp

ClickUp combina SyncUps, ClickUp Chat, Docs y Pizarras en un solo entorno de trabajo. Los equipos pueden realizar una rápida sincronización con SyncUp, hacer un seguimiento con hilos en ClickUp Chat y convertir mensajes o comentarios en tareas con un solo clic.

Para la colaboración asíncrona, puedes usar el uso compartido de grabaciones de pantalla con ClickUp Clips y dejar que Brain resuma las actualizaciones largas. Esto puede ayudar a las personas a ponerse al día en su propio tiempo sin depender de otra reunión.

Zoom

Zoom ofrece una sólida colaboración durante las llamadas: el chat durante las reuniones, las reacciones, las encuestas y las pizarras hacen que las sesiones en directo sean más interactivas. Zoom Team Chat mantiene las conversaciones entre llamadas con canales y mensajes directos.

Sin embargo, las decisiones y los enlaces aún deben trasladarse a tus herramientas de gestión de proyectos y documentación, lo que significa que el contexto puede desviarse una vez que finaliza la reunión.

🏆 Ganador: ClickUp gana por mantener la comunicación del equipo, las actualizaciones asíncronas y la gestión de proyectos en un mismo lugar.

Función n.º 4: Uso compartido de la pantalla y uso compartido de grabaciones de pantalla

ClickUp

En SyncUp, puedes usar la pantalla directamente desde ClickUp para revisar tareas, paneles o documentos. Cuando necesites explicaciones asincrónicas, ClickUp Clips te permite grabar vídeos rápidos de pantalla o de voz y compartirlos dentro de tareas, documentos o chats.

Todos los clips y SyncUps se almacenan en el hub de clips con transcripciones y comentarios, por lo que las grabaciones de pantalla permanecen vinculadas al trabajo que explican.

Zoom

Zoom es excelente para el uso compartido de pantallas en directo y la realización de grabaciones de larga duración. Puede grabar reuniones de Zoom en el almacenamiento local o en la nube y enviar el enlace a los asistentes o a las partes interesadas. Esto lo hace ideal para demostraciones, formación y sesiones con clientes.

Pero esos enlaces de grabación suelen estar en el correo electrónico, el chat o las herramientas de almacenamiento, y no en las tareas o los planes de proyecto que los necesitan más adelante.

🏆 Ganador: Empate. Zoom es ideal para sesiones en directo y seminarios web de larga duración, mientras que ClickUp es mejor para el uso compartido de grabaciones de pantalla directamente dentro de tareas y documentos.

Función n.º 5: programación de reuniones y trabajo con calendarios

ClickUp

ClickUp te permite programar reuniones en las que gestionar tu trabajo. Utiliza las vistas del Calendario para ver las tareas y los eventos juntos, y luego usa la integración de ClickUp y Zoom para iniciar reuniones de Zoom desde las tareas o añadir enlaces de Zoom en los comentarios de las tareas cuando comience una llamada.

De esta forma, podrás programar reuniones, adjuntar enlaces de participación y realizar el seguimiento de las tareas pendientes en la misma herramienta de gestión de proyectos, en lugar de tener que hacer malabarismos con varios calendarios.

Zoom

Zoom se integra con Google Calendar, Outlook y otras herramientas de programación para que puedas añadir enlaces de Zoom a eventos con un solo clic.

Zoom Scheduler y los enlaces de reserva facilitan el uso compartido de la disponibilidad con clientes o socios y la incorporación automática de las reuniones al Calendario de todos. Para llamadas externas y sesiones con clientes, este flujo resulta familiar y eficiente.

🏆 Ganador: Empate. Zoom gana en cuanto a flujos de programación y reserva externos, mientras que ClickUp es mejor cuando se desea programar reuniones directamente desde el mismo lugar en el que se gestionan las tareas.

Función n.º 6: Visibilidad del trabajo después de las reuniones

ClickUp

Los paneles de control de ClickUp ofrecen a los líderes visibilidad en tiempo real de lo que ocurre después de las reuniones. Puede realizar un seguimiento de las cargas de trabajo, los gráficos de progreso, la velocidad y los KPI personalizados basados en las tareas creadas o actualizadas en SyncUps y las notas de AI Notetaker.

Dado que la elaboración de informes se basa en tareas de ClickUp en tiempo real, resulta fácil ver si las reuniones realmente hacen avanzar los proyectos o solo llenan el Calendario.

Zoom

Zoom proporciona análisis sobre las reuniones, como el número de participantes, la calidad de las llamadas y el uso de las funciones. Esto lo hace muy útil para los equipos de TI y operaciones.

Pero no establece la conexión entre esos puntos de datos y los resultados del proyecto, el estado del sprint o las fechas de entrega sin una pila de informes independiente. Aún necesitas otra herramienta para comprender el impacto de las reuniones de Zoom en el trabajo real.

🏆 Ganador: ClickUp gana claramente en visibilidad tras las reuniones, vinculando los cambios derivados de las reuniones directamente con el trabajo y la capacidad.

ClickUp vs. Zoom en Reddit

Los usuarios de Reddit dicen que estas herramientas sirven para diferentes tareas. Zoom reúne a las personas rápidamente, mientras que ClickUp convierte las decisiones en trabajo que se puede realizar con seguimiento.

En el caso de ClickUp, muchos usuarios aprecian los flujos de trabajo de reunión a acción:

Creará un documento en ClickUp con una panorámica, conclusiones clave, próximos pasos y temas clave... todo con un formato agradable y fácil de leer.

En el caso de Zoom, los usuarios de Reddit destacan su fiabilidad y familiaridad, especialmente con los externos:

Cuando se trata de externos, Zoom es la opción más segura... casi todo el mundo está familiarizado con Zoom y tiene una interfaz de usuario muy sencilla.

Pero otros señalan que los resúmenes generados por IA pueden omitir detalles y necesitan revisión:

Zoom IA Companion funciona bien... pero las imprecisiones y generalizaciones pueden cambiar el significado de lo que ocurrió.

ClickUp sincroniza tu trabajo a la perfección.

Zoom hace que reunir a las personas resulte fácil y familiar. Para reuniones rápidas, demostraciones a clientes y seminarios web con muchos participantes, ofrece vídeo fiable, conexiones sencillas y un flujo de seguimiento claro.

ClickUp, por su parte, te ayuda a gestionar todas tus comunicaciones y colaboraciones en un único entorno de trabajo impulsado por IA que garantiza que tú y tu equipo estéis siempre en sintonía.

Te ayuda a realizar un seguimiento del progreso del proyecto, permite compartir archivos y automatiza las tareas repetitivas. Puedes empezar con un plan Free y gestionar fácilmente múltiples proyectos utilizando la gestión centralizada de tareas y más de 1000 integraciones de ClickUp. ¿Tienes una lista de tareas pendientes? ClickUp te ayudará a completarlas con su seguimiento de proyectos y sus flujos de trabajo de creación automatizada de tareas.

Ambas herramientas tienen sus puntos fuertes, pero si buscas algo que te ayude a acceder a reuniones, gestionar flujos de trabajo de proyectos y priorizar el seguimiento de tareas, ClickUp es la herramienta ideal para ti.

¡Descubre lo que se siente al tenerlo todo en un solo lugar registrándote gratis en ClickUp! Sin desorden. Sin tener que cambiar de pestaña para gestionar proyectos. Solo una herramienta que trabaja contigo, no contra ti.