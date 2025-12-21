Cómo utilizar las indicaciones de Galaxy IA para la creatividad y la productividad

Galaxy IA no es solo un conjunto de funciones inteligentes, sino un copiloto creativo integrado directamente en tu dispositivo Samsung. Con las indicaciones adecuadas, puedes esbozar ideas, organizar pensamientos y transformar notas preliminares en contenido pulido.

Las indicaciones de Galaxy IA brillan cuando necesitas una chispa de creatividad. ¿Atascado con un titular? Puede generar diez opciones en segundos. ¿Necesitas inspiración para un diseño? Puede esbozar variaciones o proponer nuevos ángulos.

Incluso puede planear horarios o itinerarios de viaje con una sola indicación bien elaborada.

Esta guía le explica paso a paso cómo utilizar las indicaciones de Galaxy AI para hacer todo eso. Aprenderá qué indicaciones funcionan mejor, cómo redactarlas y cómo liberar el potencial creativo y de productividad integrado en su dispositivo Galaxy.

🧠 ¿Sabías que...? El primer programa ampliamente reconocido como «verdadera IA», Logic Theorist, se escribió en 1956 y logró demostrar docenas de teoremas matemáticos que anteriormente solo habían abordado matemáticos humanos.

¿Qué es Galaxy IA?

Galaxy AI es el conjunto de funciones de IA de Samsung integradas en sus teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles, tanto en el dispositivo como en la nube. Ofrece herramientas para escribir, generar imágenes, reproducir vídeos y realizar tareas cotidianas relacionadas con el contenido.

La herramienta de marketing con IA cuenta con una función que permite combinar un conjunto de generadores y asistentes para realizar diversas tareas, entre las que se incluyen:

Traducción en directo: traduce las llamadas en tiempo real para que puedas hablar con naturalidad en diferentes idiomas.

Asistencia por chat: reescribe tus mensajes en diferentes tonos para una comunicación más clara.

Intérprete: Es proveedor de traducción bidireccional en pantalla dividida para conversaciones cara a cara.

Asistencia para notas: resume notas, crea plantillas y aplica formato al texto automáticamente.

Asistencia para transcripciones: convierte las grabaciones de voz en transcripciones y resúmenes claros.

Buscar con un círculo: te permite marcar cualquier elemento de la pantalla con un círculo para buscarlo al instante.

Edición generativa: elimina objetos o amplía fondos mediante la generación de imágenes con IA.

Asistencia fotográfica: mejora las imágenes y sugiere ediciones con un solo toque.

De boceto a imagen: convierte bocetos sencillos en imágenes realistas.

Asistencia del teclado con IA: sugiere textos más claros y pulidos mientras escribes.

Resúmenes de IA: acorta artículos o documentos largos en resúmenes rápidos y fáciles de leer.

IA híbrida: combina un rápido procesamiento en el dispositivo con inteligencia avanzada basada en la nube.

🧠 Dato curioso: Uno de los primeros robots que combinó percepción, razonamiento y acción fue el robot Shakey. Desarrollado a finales de la década de 1960, Shakey podía planificar, moverse y «razonar» sobre las tareas antes de realizarlas, lo que supuso un gran hito en la robótica de IA.

¿Cómo funcionan las indicaciones de Galaxy IA?

Las indicaciones de Galaxy IA actúan como instrucciones que le dicen al sistema lo que quieres que produzca, dé forma o refine.

Cuando escribes una indicación, la plataforma la utiliza para comprender el formato, el tono, la longitud y el propósito del resultado que deseas obtener. Esto se aplica a la redacción, los resúmenes, la planificación y la generación de imágenes.

Una indicación clara ayuda a Galaxy IA a identificar la tarea principal, ya sea que necesites un esquema estructurado, un breve resumen, un borrador pulido o un concepto visual. A continuación, el sistema crea el resultado en función de los detalles que proporcionas, por lo que cuanto más se acerque tu indicación a tu meta, más preciso y útil será el resultado.

Por qué son útiles las indicaciones de Galaxy IA

Las plantillas de indicaciones de Galaxy IA mejoran la calidad y el enfoque de lo que crea la plataforma, lo que las hace muy valiosas para tareas creativas y relacionadas con el trabajo. Ayudan con:

Realizar el ajuste del tono, la estructura y el formato deseados de los resultados escritos.

Convertir información adicional en resúmenes o esquemas claros

Conceptos de campaña orientativos y directrices de contenido

Añadir detalles para generar imágenes más nítidas

Reducir el tiempo dedicado a perfeccionar o reelaborar borradores.

Soporte para un progreso más rápido en diferentes roles y proyectos.

🔍 ¿Sabías que...? Según la encuesta AI Sprawl de ClickUp, los trabajadores que cuentan con IA totalmente integrada son 2,78 veces más propensos a utilizar la IA a lo largo de su jornada laboral. La integración de la IA y su impacto en el uso

Tipos de indicaciones de Galaxy IA

Aquí tienes 25 indicaciones de Galaxy IA organizadas por casos de uso. 📝

Indicaciones para la creación de contenido

Esboza una entrada de blog de 900 palabras sobre el uso ético de la IA en las aulas. Incluye títulos H2 y H3, ejemplos reales de entornos de educación primaria y secundaria, posibles preocupaciones planteadas por los profesores y breves secciones de introducción y conclusión. Reescribe este borrador para mejorar la claridad y el flujo. Mantén el significado original, pero acorta las frases demasiado largas, corrige las transiciones incómodas, mejora la estructura de los párrafos y asegúrate de que el tono sea coherente en todo el texto. Crea cinco introducciones para boletines informativos por correo electrónico (de 70 a 90 palabras cada una) sobre las tendencias emergentes en creatividad digital. Varía el tono: una inspiradora, otra basada en datos, otra de conversación, otra provocativa y otra centrada en la narración. Escribe un guion de YouTube de 5 minutos en el que expliques cómo reutilizar contenido extenso en clips cortos. Incluye indicaciones de marca de tiempo para la edición de fotos, sugerencias atractivas para los primeros 10 segundos y tres conclusiones prácticas. Desarrolle 10 ideas para publicaciones en LinkedIn para un creador que enseña los fundamentos del branding personal. Mezcle formatos: tres hilos educativos, tres consejos rápidos, dos publicaciones que desmontan mitos y dos insights sobre el detrás de cámaras.

Indicaciones de marketing y redes sociales

Crea un calendario de contenido de Instagram de 30 días para una marca de bienestar que lanza una nueva línea de suplementos. Incluye temas semanales, una combinación de Reels/carruseles/Stories, plantillas de pies de foto y horarios óptimos de publicación para un público preocupado por la salud. Redacta cinco variantes de anuncios de Facebook para una aplicación de aprendizaje de idiomas dirigida a profesionales ocupados. Crea un anuncio de concienciación, dos anuncios de consideración que destaquen las funciones y dos anuncios de conversión con ofertas por tiempo limitado. Mantén cada uno por debajo de los 125 caracteres. Genere 12 ganchos llamativos para TikTok con consejos de productividad en vídeo. Limítese a 10 palabras por cada uno, utilice interrupciones de patrón e incluya opciones tanto para superposiciones de texto como para introducciones habladas. Desarrolle una guía de voz de marca para un servicio de suscripción de café premium. Defina entre 4 y 5 rasgos vocales fundamentales, proporcione lo que se debe y no se debe hacer para cada uno, incluya entre 8 y 10 muestras de frases y compárelas con ejemplos de voces de la competencia. Escribe siete pies de foto para Instagram (100-150 caracteres) para el lanzamiento de una colección sostenible de ropa de playa para el verano. Incluye mensajes sobre materiales ecológicos, llamadas a la acción claras, 2-3 hashtags relevantes y varía los niveles de energía.

Indicaciones para la educación y el aprendizaje

Convierte estas notas de clase dispersas en una guía de estudio estructurada. Organízalas con títulos claros, convierte los párrafos en viñetas, resalta los términos clave y añade una lista de control rápida de cinco puntos al final. Explique la fotosíntesis a alumnos de 7.º curso utilizando un lenguaje coloquial. Divídala en 4-5 pasos sencillos, utilice una analogía fácil de entender, evite la jerga científica e incluya un resumen de una sola frase que puedan recordar. Crea un plan de clase de 45 minutos sobre privacidad digital para estudiantes de secundaria. Incluye objetivos de aprendizaje, un tema de debate de 10 minutos, dos actividades prácticas, preguntas de reflexión y una tarea para casa. Resumir este trabajo de investigación de 12 páginas sobre el cambio climático en una explicación de 150 palabras para estudiantes universitarios de primer año. Extraiga tres conclusiones clave, explique brevemente la metodología y añada contexto sobre la importancia de esta investigación. Genere 10 preguntas de opción múltiple sobre la Segunda Guerra Mundial que abarquen fechas, figuras clave y eventos importantes. Incluya tres preguntas fáciles, cuatro medianas y tres difíciles con respuestas correctas y breves explicaciones.

🔍 ¿Sabías que...? Más del 80 % de las personas en todo el mundo quieren garantías legales más estrictas en torno a la IA y la privacidad, lo que indica que la amplia demanda pública de una regulación más estricta se ha convertido en una tendencia generalizada.

Indicaciones de productividad y flujo de trabajo

Convierte estas notas de la reunión en un resumen del proyecto bien elaborado. Estructúralo con secciones claras: metas del proyecto, límites del alcance, cronograma en tres fases, entregables clave con especificaciones, partes interesadas, intervalo presupuestario y cuestiones pendientes. Diseña una plantilla de planificación semanal para un diseñador autónomo que gestiona entre 4 y 6 clientes activos. Incluye secciones para las tareas del proyecto, los plazos de los clientes, el trabajo administrativo, los recordatorios de seguimiento y un sistema de clasificación por prioridades. Redacte un proceso de seis pasos para gestionar las solicitudes de revisión de los clientes a lo largo de varias rondas de comentarios. Hágalo práctico con plantillas para cada paso, incluya consejos para el control de versiones y añada un árbol de decisión para evitar desviaciones del alcance. Resuma la transcripción de esta reunión de 45 minutos en un documento de acciones claro. Extraiga las decisiones tomadas, prepare una lista de los siguientes pasos con los responsables asignados, identifique los obstáculos que requieren la intervención de los directivos y anote cualquier elemento pendiente. Crea tres versiones profesionales de biografías de 50, 100 y 150 palabras para un consultor de marketing. Utiliza un tono seguro pero accesible, destaca las áreas de especialización, incluye resultados notables y mantén un lenguaje conciso.

🧠 Dato curioso: Según la mitología antigua, las personas soñaban con máquinas inteligentes: en leyendas griegas como la forja de Hefesto, los dioses construían sirvientes metálicos «vivos»; básicamente, los primeros robots de ciencia ficción en bronce.

Indicaciones para la generación de imágenes

Genera una ilustración de un paisaje urbano al atardecer con rascacielos en silueta. Utiliza un estilo de pintura digital, cálidos degradados naranjas y morados en el cielo, una suave neblina atmosférica y un ambiente tranquilo pero enérgico. Crea una fotografía de producto de un frasco de perfume de lujo sobre una superficie blanca minimalista. Añade sombras suaves, iluminación direccional desde el lado izquierdo, sutiles reflejos en el cristal, un tapón dorado y una elegante tipografía serif en el rótulo. Diseña la ilustración del carácter de un joven inventor: un niño de 12 años con expresión curiosa, pelo revuelto, gafas protectoras en la frente, chaqueta vaquera con parches, mochila llena de herramientas, tonos tierra cálidos y estilo vectorial limpio adecuado para la animación. Genere un fondo de pantalla de bosque sereno con resolución 4K. Incluya pinos altos, la suave luz del sol matutino filtrándose a través de las ramas, una ligera niebla cerca del suelo, una rica paleta de colores verdes, poca profundidad de campo y enfoque en primer plano. Crea un entorno de trabajo futurista con un profesional trabajando en un escritorio flotante minimalista. Añade pantallas holográficas translúcidas que muestren visualizaciones de datos, iluminación ambiental azul y blanca, tecnología elegante, plantas para dar calidez, sensación de concentración e innovación.

🔍 ¿Sabías que...? El 88 % de las organizaciones afirman utilizar la IA de forma habitual en al menos una función empresarial, pero la mayoría de las corporaciones siguen en fase experimental o piloto, y solo alrededor de un tercio afirma que sus iniciativas de IA han alcanzado una escala real.

Consejos para optimizar las indicaciones de Galaxy IA

Para obtener los mejores resultados de Galaxy IA es necesario diseñar cuidadosamente las indicaciones.

Estas son las estrategias clave para maximizar la calidad del resultado:

Anticipe sus límites: coloque el recuento de palabras, los requisitos de formato y las especificaciones de tono al principio de sus indicaciones. Galaxy IA da prioridad a las instrucciones iniciales y ofrece resultados más precisos cuando los límites se indican al principio.

Utilice la técnica del «mal ejemplo»: muestre a Galaxy IA lo que no desea junto con lo que sí desea. «Evite la jerga corporativa como sinergia» produce mejores resultados que solicitudes vagas como «tono informal».

Añada un punto de control de calidad: Termine las indicaciones complejas con «Antes de responder, identifique los tres elementos más importantes de esta solicitud». Galaxy IA priorizará mejor y detectará malentendidos antes de generar el resultado.

Superponga indicaciones complejas: solicite primero un esquema, revíselo y, a continuación, pida que se amplíe. De este modo, se detectan pronto los problemas estructurales y se obtienen mejores resultados finales.

Prueba primero con casos extremos: ejecuta escenarios complejos (profundidad técnica, formatos inusuales) antes de las tareas rutinarias. Si maneja bien la complejidad, sobresaldrá en las solicitudes más simples.

📮ClickUp Insight: El 31 % cree que reducir la escritura en un 40 % permitiría una comunicación más rápida y una mejor documentación. Imagina lo que podrías hacer con ese tiempo recuperado. La función Talk-to-Text de Brain MAX te permite capturar cada detalle, cada idea y cada elemento pendiente con una velocidad cuatro veces superior a la de escribir. Así nunca tendrás que sacrificar detalles clave ni claridad.

💡 Consejo profesional: Utilice indicaciones negativas de IA. «Escribe esto sin jerga corporativa» o «explica esto, pero no utilices términos técnicos» le ayudará a evitar obtener resultados genéricos de IA.

Errores comunes que debes evitar

Galaxy IA funciona bien con instrucciones claras, pero ciertos hábitos pueden desviar los resultados en la dirección equivocada. Esto es lo que debe evitar.

Error ❌ Qué sale mal 🚩 Haz esto en su lugar ✅ Indicaciones que se leen como pensamientos, no como tareas. La IA recoge fragmentos y produce resultados desordenados y sin enfoque. Redacta la solicitud como una instrucción clara, no como un torrente de ideas. Cambiar de meta en mitad de una indicación El resultado combina intenciones no relacionadas (por ejemplo, resumen + guion + pie de foto). Establece un objetivo por cada indicación para mantener los resultados claros. Pedir tono pero no dar indicaciones La IA utiliza de forma predeterminada una voz neutra y anodina. Haga una mención del estado de ánimo, el ritmo o la personalidad que desea. Proporcionar palabras clave sin jerarquía La IA da demasiada importancia a palabras aleatorias e ignora las prioridades. Aclare lo que es más importante frente a los detalles opcionales. Solicitar formatos que se contradicen entre sí Las instrucciones contradictorias producen una estructura incoherente. Adapta el formato y la meta (por ejemplo, esquema frente a párrafo). Elimine las limitaciones de las tareas creativas. Los resultados de las imágenes y los textos se vuelven vagos o demasiado literales. Añade límites: estilo, ángulo, encuadre, duración o enfoque. Uso de palabras de relleno que confunden la intención /IA malinterpreta las expresiones ambiguas («quizás», «más o menos», «algo así»). Escribe instrucciones claras y concisas. Dar feedback sin una nueva dirección La IA repite el mismo patrón con pequeños ajustes. Indique qué cambiar y qué mantener.

🔍 ¿Sabías que...? El 66 % de las personas afirma utilizar la IA con regularidad y el 83 % cree que la IA aportará grandes beneficios. Sin embargo, solo el 46 % se siente cómodo confiando en los sistemas de IA.

Limitaciones de Galaxy IA

Galaxy IA es fiable para las tareas creativas y de productividad cotidianas, pero sigue teniendo limitaciones que condicionan los resultados que obtendrá. Por ejemplo:

Varias funciones de Galaxy AI consumen créditos, y las herramientas de imagen utilizan muchos créditos a la vez. A menudo no está claro cuánto costará una tarea hasta que se ejecuta.

Algunos generadores (como el asistente de redacción de textos largos) funcionan bien, mientras que otros parecen poco desarrollados o producen resultados superficiales y repetitivos.

Razonamiento complejo débil; las tareas de varios pasos (estrategias, marcos, instrucciones de varias capas) a menudo se simplifican en listas superficiales.

Galaxy AI no se integra profundamente con las herramientas de productividad o publicación, por lo que seguirá necesitando aplicaciones externas para la ejecución real del flujo de trabajo.

Cómo ClickUp Brain resuelve los límites de Galaxy IA

Galaxy IA te ayuda a generar ideas, pero no mantiene la conexión con tu trabajo. Responde a preguntas sin comprender tus tareas, tus proyectos, tus documentos o las decisiones que tu equipo ya ha tomado. Esa brecha te obliga a unir las piezas por ti mismo, lo que te ralentiza.

ClickUp soluciona eso al ser el primer entorno de trabajo de IA contextual del mundo. No tienes que cambiar de herramienta ni reconstruir el fondo cada vez que recibes una indicación.

Usted permanece en un único entorno de trabajo y ClickUp Brain entiende el trabajo en el momento en que lo solicita. Esto también elimina la proliferación de IA, ya que no tiene que trabajar con varios asistentes en aplicaciones separadas. Proporciona un contexto completo y un único lugar para que las personas y los agentes trabajen juntos.

Veamos cómo tiene compatibilidad con tus flujos de trabajo diarios. 🔄

Obtenga respuestas basadas en su trabajo real

Comprueba el estado operativo y define los siguientes pasos dentro de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain.

ClickUp Brain se integra en tus tareas, documentos, listas de control y estructuras de proyectos. Cuando haces una pregunta, extrae información del trabajo real que ha creado tu equipo, como requisitos, notas, actualizaciones y activos enlazados.

Galaxy IA no puede hacer esto porque no tiene acceso a su contexto operativo. Por lo tanto, usted se ve atrapado en un bucle de trabajo desordenado, pasando de su dispositivo Galaxy IA a su ordenador portátil para buscar un archivo.

Con Brain, es diferente.

Supongamos que estás coordinando un proyecto de expansión con varios equipos. Le pides a ClickUp Brain que resuma el estado actual de los departamentos de ingeniería, finanzas y operaciones. Este revisa la actividad en tu entorno de trabajo y te ofrece una instantánea precisa del progreso, los retrasos y los siguientes pasos. Ahora, puedes utilizar esa información para informar a la dirección, ajustar los cronogramas y asignar tareas de seguimiento.

ClickUp Brain también ofrece a sus usuarios acceso a múltiples modelos LLM premium como ChatGPT, Claude y Gemini, directamente desde ClickUp. Así podrás elegir el estilo de pensamiento que necesites sin tener que abrir una herramienta independiente.

Utilice múltiples LLM sin cambiar de herramienta gracias a ClickUp Brain.

📌 Prueba esta indicación: Revisa este proyecto y resume los principales riesgos, los propietarios y las decisiones pendientes. Sugiere pasos de seguimiento para la próxima revisión.

A continuación, le mostramos las diferentes formas en las que puede utilizar ClickUp Brain para conseguir esa productividad que tanto necesita:

Haz preguntas a ClickUp Brain sobre tu entorno de trabajo

Marketing: Convierte un Convierte un documento de ClickUp desordenado para la planificación de campañas en un resumen estructurado que extrae información de tareas enlazadas de investigación y notas de rendimiento anteriores.

Ingeniería: Pide a ClickUp Brain que analice los informes de errores en tu sprint y destaque los patrones en todas las plataformas o dispositivos para que tu equipo solucione las causas raíz más rápidamente.

Recursos humanos y operaciones de personal: Convierta una larga discusión sobre el rendimiento en un plan de crecimiento claro dentro de un documento que refleje las metas almacenadas en sus Convierta una larga discusión sobre el rendimiento en un plan de crecimiento claro dentro de un documento que refleje las metas almacenadas en sus tareas de ClickUp.

Soporte al cliente: resumir los principales problemas recurrentes de varios tickets de asistencia enlazados a una tarea de función para que su equipo de producto vea la tendencia real.

Finanzas: Revise un proyecto de previsión y pida a ClickUp Brain que resuma los riesgos, las acciones pendientes del propietario y los próximos plazos antes del cierre mensual.

💡 Consejo profesional: El truco «opuesto» funciona. Si algo es demasiado formal, pida que lo cambien a «cómo enviaría un texto a un amigo». ¿Demasiado informal? «¿Cómo se lo diría a mi jefe?». Se recalibra rápidamente.

Gestiona tu trabajo con sencillas indicaciones en BrainGPT.

Utilice ClickUp BrainGPT como su superasistente de IA para todas sus herramientas y tareas.

BrainGPT amplía aún más las capacidades de ClickUp Brain al proporcionar a los equipos acceso a los LLM más potentes y al nivel de rendimiento más alto para trabajos complejos.

Mientras que Galaxy AI te ayuda a generar ideas, resúmenes y resultados creativos en tu dispositivo, BrainGPT es una superaplicación de IA para escritorio que interviene cuando necesitas un razonamiento más profundo, un análisis más exhaustivo o la generación de contenido a gran escala dentro de tu entorno de trabajo.

Ofrece respuestas más rápidas, resultados de mayor calidad y un manejo más fiable de documentos largos. Es un compañero de escritorio con IA perfecta para cuando su flujo de trabajo pasa de la creatividad móvil a la ejecución a gran escala. Pronto, BrainGPT se convertirá en su única capa de IA para todo, desde la investigación hasta la acción.

💡 Consejo profesional: Al igual que Brain, BrainGPT también alberga múltiples LLM. De esta manera, puede utilizar cada herramienta de IA por sus superpoderes y adaptarlas en función de su caso de uso, como por ejemplo: El flujo de narrativas estratégicas se produce mejor a través de Claude .

La redacción orientada al cliente se perfecciona gracias a ChatGPT .

Las investigaciones y los análisis técnicos se presentan de forma más clara gracias a Gemini .

La síntesis de alto nivel funciona de forma fiable a través de DeepSeek .

Generación de imágenes y tareas que requieren un contexto de trabajo al 100 % a través de ClickUp Brain. Cambia los LLM dentro de ClickUp Brain para personalizar tu experiencia con la IA.

Realice el trabajo de forma más inteligente con tareas, archivos y fuentes web

Reúna archivos, tareas y documentos de todas las aplicaciones conectadas en una sola vista con ClickUp Enterprise Search.

Puede utilizar ClickUp Enterprise Search en BrainGPT para extraer datos de sus herramientas conectadas, como GitHub, Google Drive y SharePoint, y mostrar los resultados junto a las tareas de su proyecto. Esto le ayuda a tratar su entorno de trabajo digital como una base de conocimientos unificada.

Por ejemplo, planifica una auditoría de cumplimiento. Le pregunta a BrainGPT: «Enumera todos los documentos relacionados con el cumplimiento del RGPD de Google Drive, SharePoint y tareas de auditoría anteriores». BrainGPT devuelve una lista consolidada, por lo que los adjunta directamente a su tarea de cumplimiento.

📖 Lea también: Indicaciones de escritura para transformar su proceso creativo en el trabajo

Convierta sus pensamientos en trabajo concreto

Convierte el habla en texto al instante con Talk to Text en ClickUp BrainGPT

Brain MAX incluye ClickUp Talk to Text: tú hablas y él escribe y aplica formato, lo que te ayuda a realizar el trabajo un 400 % más rápido. Solo tienes que pulsar la tecla de atajo y aparecerá una barra flotante en la parte inferior de la pantalla. Tú hablas y ClickUp Brain MAX convierte tu voz en texto.

Supongamos que estás revisando un proceso y quieres hacer una lluvia de ideas para redactar una nueva sección del POE. Pulsas el atajo, dictas el borrador del párrafo, esperas a que Brain MAX lo transcriba y pegas el texto directamente en un documento. Piensas en voz alta y capturas un texto pulido sin interrumpir el flujo.

Libera tu potencial creativo a través de la automatización de tareas con Agents.

Los agentes de ClickUp AI están diseñados para descargar tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, de modo que puedas mantener tu atención en el trabajo creativo y estratégico.

Utilice agentes de piloto automático de ClickUp AI predefinidos o cree agentes personalizados.

A diferencia de los flujos de trabajo manuales o las herramientas independientes, estos agentes funcionan «siempre en contexto, siempre activos», escuchando preguntas, aportando ideas, generando informes y gestionando flujos de trabajo de forma automática.

Mientras que Galaxy AI le ofrece creatividad en el dispositivo (indicaciones de escritura, imágenes, reescritura de texto e ideación), los agentes de IA de ClickUp AI toman lo que usted genera y lo convierten en trabajo organizado y viable. Le ayudan a crear tareas, gestionar plazos, resumir decisiones y mantener todo sincronizado, salvando la brecha entre la inspiración y la ejecución.

Conoce ClickUp: la galaxia de la productividad

Las ideas nuevas siempre son bienvenidas, especialmente cuando llegan justo cuando tu trabajo necesita un empujón.

Las indicaciones de Galaxy IA te ayudan a dar forma a ese impulso, mantener tus pensamientos en movimiento y facilitar un poco más las tareas cotidianas. Una vez que le cojas el truco a cómo dirigir tus indicaciones, tu creatividad y productividad empezarán a parecer más predecibles y menos caóticas.

ClickUp te ofrece el espacio necesario para llevar esas ideas más allá.

Planifica, escribe, crea y organiza todo en un solo lugar, y ClickUp Brain + Brain MAX mantiene la conexión con tu trabajo real. Leen tus tareas, extraen información de tus documentos, comprenden tus cronogramas y te ayudan a actuar más rápido sin perder el contexto. Ahí es donde todo tu esfuerzo en las indicaciones da sus frutos.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅