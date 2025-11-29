Plantillas legales gratuitas y personalizables para el trabajo y el cumplimiento normativo.

Todas las empresas dependen de su equipo jurídico, ya sea interno o externo, para que todo funcione correctamente. Sin embargo, contar con asistencia jurídica a tiempo completo no es realista para muchas pequeñas empresas, startups o profesionales independientes.

Los autónomos y consultores pueden intervenir, pero las tareas cotidianas, como redactar contratos o políticas, a menudo requieren una solución más rápida y sencilla. Ahí es donde entran en juego las plantillas legales. Permiten a cualquiera crear documentos legales fiables sin largas demoras ni altos costes.

Y se están convirtiendo en algo habitual: PwC informa de que el 49 % de las empresas utilizan ahora la tecnología para al menos 11 actividades de cumplimiento normativo.

En este artículo, destacaremos algunas de las mejores plantillas legales para el trabajo y el cumplimiento normativo. Entremos en materia.

Descargo de responsabilidad: este artículo proporciona información general sobre plantillas legales y herramientas de productividad. No sustituye el asesoramiento legal profesional ni crea una relación abogado-cliente. Para obtener orientación específica para su situación, consulte a un profesional legal cualificado.

Plantillas legales personalizables de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas legales gratuitas de ClickUp que se mencionan en este blog:

¿Qué son las plantillas legales?

Las plantillas legales son documentos legales predefinidos y personalizables que ayudan a particulares y empresas a gestionar tareas legales rutinarias sin necesidad de empezar desde cero.

Abarcan todo, desde contratos de trabajo y contratos de servicios hasta arrendamientos inmobiliarios y formularios de confidencialidad. Cada plantilla proporciona una estructura legal básica con secciones y términos claramente definidos que se pueden editar para adaptarse a sus necesidades.

Puede rellenar sus datos, ajustar las cláusulas y firmarlo, todo en cuestión de minutos, a menudo a través de plataformas legales en línea.

¿Qué hace que una plantilla legal sea buena?

¿Sabías que muchas empresas de la lista Fortune 500 cuentan con equipos jurídicos dedicados exclusivamente al mantenimiento y la actualización de sus documentos legales internos? Estos equipos se aseguran de que todos los acuerdos, contratos y formularios reflejen la normativa más reciente.

Para las pequeñas empresas y las startups, ese tipo de supervisión legal constante no siempre es posible. Ahí es donde entran en juego las plantillas legales bien elaboradas.

¿Qué es lo que hace que una plantilla sea buena?

✅ Incluya un lenguaje claro y jurídicamente sólido que evite ambigüedades.

✅ Incluya cláusulas esenciales como las partes, el alcance del trabajo , la duración y la rescisión.

✅ Permite una personalización fácil sin alterar la estructura del documento.

✅ Refleje las últimas normas legales y requisitos de cumplimiento.

✅ Proporcione espacio para firmas, fechas y otra información clave para que estén listos para su uso.

Las 16 mejores plantillas legales

¿Alguna vez ha deseado que sus documentos legales, notas y contratos estuvieran en el mismo lugar que el resto de su trabajo?

ClickUp para equipos jurídicos es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo, incluidos documentos, plantillas legales y aprobaciones.

Los documentos legales permanecen vinculados a tareas, comentarios, versiones y cronogramas de proyectos, lo que facilita la revisión, actualización y alineación de cada acuerdo con el trabajo al que da soporte.

De este modo, ClickUp elimina todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto completo y un único lugar en el que personas y agentes puedan trabajar juntos.

Con la biblioteca de plantillas legales de ClickUp y la potente herramienta ClickUp Docs, los equipos pueden redactar, realizar la edición y gestionar acuerdos en cuestión de minutos. Todo permanece organizado, se puede buscar y está vinculado a la ejecución, lo que proporciona una forma más rápida y fiable de gestionar el trabajo legal.

Aquí tienes 16 plantillas legales esenciales que puedes personalizar:

1. Plantilla de contrato de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estandarice los compromisos con los proveedores en todos los equipos para que todos los contratos sigan la misma estructura mediante la plantilla de acuerdo contractual de ClickUp.

Las empresas pierden cerca del 9 % de su valor cada año debido a una mala gestión de los contratos. La plantilla de acuerdo contractual de ClickUp le ayuda a crear un acuerdo claro y personalizable en un solo lugar, para que ambas partes comprendan el alcance del trabajo.

Puede describir roles, definir hitos, añadir cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual, y realizar el seguimiento de todos los cambios dentro del mismo entorno de trabajo.

Más allá de la redacción, esta plantilla de contrato se adapta a la forma en que los equipos gestionan realmente el trabajo. Convierte secciones en tareas, asigna propietarios y visualiza las dependencias en un diagrama de Gantt para garantizar que las condiciones comerciales coincidan con el plan. También puedes añadir puntos de control de cumplimiento y utilizar comentarios para las negociaciones, de modo que el acuerdo final refleje lo que se ha discutido.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Contrata a autónomos o agencias con una descripción clara del trabajo, pagos por hitos y fechas de entrega.

Formalice los servicios de consultoría con cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual y responsabilidad civil que protegen su empresa.

Establezca las expectativas para los contratistas remotos, incluyendo la cadencia de comunicación, el proceso de aprobación y las normas de facturación.

✨ Ideal para: empresas que contratan a contratistas o autónomos y necesitan acuerdos legales claros.

2. Plantilla de gestión de clientes legales de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Gestione la admisión de clientes y los detalles de los casos en un entorno de trabajo centralizado utilizando la plantilla de gestión de clientes legales de ClickUp.

¿Recuerdas a Harvey Specter, de la serie Suits? Gana los casos no porque trabaje más duro, sino porque siempre va diez pasos por delante. Los equipos jurídicos del mundo real no pueden confiar en la magia de la televisión, pero sí pueden confiar en sistemas que agilizan sus flujos de trabajo.

La plantilla de gestión de clientes legales de ClickUp aporta precisión a las operaciones diarias. Le ayuda a gestionar todos los clientes, casos y documentos en un solo lugar. Proporciona a los profesionales del ámbito legal la estructura necesaria para realizar el seguimiento de los plazos, los pagos y las comunicaciones, al tiempo que mantiene todos los formularios y notas legales relacionados claramente organizados.

Además, los estados personalizados le permiten seguir cada caso desde el borrador hasta su cierre, mientras que los paneles y los diagramas de Gantt proporcionan una vista clara y fácil de seguir de su carga de trabajo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las fechas de los juicios, los ciclos de facturación y el envío de documentos con recordatorios automáticos.

Genere informes de rendimiento y progreso de casos con paneles visuales.

Mejora la comunicación con los clientes mediante el uso compartido de actualizaciones y documentos firmados en línea.

✨ Ideal para: bufetes de abogados y equipos jurídicos que gestionan múltiples clientes, casos y plazos de manera eficiente.

📮 ClickUp Insight: Nuestra reciente encuesta sobre la eficacia de las reuniones reveló algo sorprendente: en un equipo de 100 personas, los empleados pueden pasar casi 308 horas a la semana en reuniones. Eso supone casi dos semanas completas perdidas en hablar en lugar de trabajar. Ahora imagina reducir ese número sin perder contexto. El entorno de trabajo unificado de ClickUp te ayuda a sustituir las sincronizaciones redundantes por una visibilidad clara, documentos compartidos y flujos de trabajo automatizados. 💫 Resultados reales: empresas como Trinetix ya han visto una reducción de hasta el 50 % en las reuniones tras centralizar la comunicación y el seguimiento de proyectos en ClickUp, lo que les ha permitido liberar cientos de horas de productividad cada semana.

3. Plantilla de seguimiento de casos legales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Coordine las investigaciones de cumplimiento normativo con tareas y aprobaciones utilizando la plantilla de seguimiento de casos legales de ClickUp.

La tasa media de utilización de los bufetes de abogados es del 37 %, lo que equivale a solo 2,9 horas facturables en una jornada de ocho horas. Un mejor seguimiento es una de las formas más fáciles de recuperar tiempo.

La plantilla de seguimiento de casos legales de ClickUp mantiene todos los asuntos en un solo lugar, para que su equipo pueda ver la historia completa de un vistazo. Nos referimos a documentos legales, notas y comunicaciones, junto con tareas, cronogramas y fechas de audiencias.

Utilice los campos personalizados para recopilar información clave, como las partes, los datos del tribunal y el estado de los pagos, y así poder clasificar, filtrar y encontrar lo que necesita en cuestión de minutos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los litigios desde su admisión hasta el veredicto con presentaciones, pruebas documentales y fechas de los juicios.

Gestión de asuntos inmobiliarios con detalles de la propiedad, hitos del arrendamiento y listas de control de cierre.

Gestione los casos laborales organizando las pruebas, las notas de las entrevistas y los documentos de conciliación.

✨ Ideal para: equipos que gestionan múltiples casos y necesitan un seguimiento claro y fiable.

👀 Dato curioso: los jueces ahora tratan los emojis como parte del mensaje, no como decoración. En 2023, los casos en EE. UU. que hacían referencia a emojis superaron la marca de los 1000. Por lo tanto, si un chat sobre un contrato incluye un 👍, es de esperar que un tribunal evalúe su significado.

4. Plantilla de seguimiento de casos legales y facturación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estandarice las revisiones de contratos con tarjetas de tarifas y facturas guardadas en la plantilla de seguimiento de casos legales y facturación de ClickUp.

La tasa media de realización de los bufetes de abogados es del 88 %, y la tasa media de cobro es del 91 %. Esto significa que pequeñas deficiencias en el seguimiento y la facturación pueden traducirse en pérdidas económicas reales.

La plantilla de seguimiento de casos legales y facturación de ClickUp reúne sus asuntos, documentos legales y entradas de tiempo en un solo lugar. Capture los detalles de las partes y los acuerdos, adjunte formularios legales y registre el tiempo mientras trabaja para que las actividades facturables se conviertan en facturas claras.

La plantilla convierte las entradas de tiempo aprobadas en borradores de facturas. Puede realizar el seguimiento de la realización y el cobro a nivel de asunto, y mantener los documentos en línea para que el cliente los revise rápidamente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento del trabajo relacionado con litigios con presentaciones, comparecencias y entradas de tiempo contemporáneas listas para facturar.

Gestión de asuntos inmobiliarios con detalles de la propiedad, tareas de cierre y facturas basadas en hitos.

Gestione los casos laborales organizando las pruebas, las notas y la facturación por fases para cada fase.

✨ Ideal para: Empresas que necesitan visibilidad y facturación fiable en un solo lugar.

Vea: La IA puede facilitar la redacción de documentos, desde guías de usuario y POE hasta contratos legales y descripciones de productos. En este vídeo, le mostraremos exactamente cómo utilizar la IA para redactar documentación con ejemplos reales y indicaciones probadas.

5. Plantilla de asignación legal de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Cumpla con los plazos, mantenga a los clientes satisfechos y proteja los resultados con la plantilla de asignación legal de ClickUp.

Casi ocho de cada diez departamentos jurídicos corporativos están gestionando más asuntos que nunca, pero la mayoría no ha contratado nuevos abogados ni personal para hacer frente a ese crecimiento.

La plantilla de asignación legal de ClickUp convierte ese caos en un plan. Cada tarea está vinculada a un asunto, con el propietario, la fecha límite y los documentos originales fácilmente disponibles. Puede etiquetar problemas privilegiados, vincular el acuerdo de control y adjuntar los formularios legales necesarios.

Además, las asignaciones de roles y los diagramas de Gantt muestran quién redacta, quién revisa y quién firma. Los estados permiten ver el progreso. Los comentarios mantienen el contexto donde se desarrolla el trabajo. Es una forma sencilla de gestionar los traspasos, evitar repeticiones y salvaguardar los cronogramas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Asigna memorandos de investigación, borradores de mociones, comprobaciones de citas y revisiones de socios con propietarios y plazos claros.

Planifique cierres inmobiliarios asignando curativas de títulos, resúmenes de arrendamientos, estoppels y registros de propiedades.

Coordine los asuntos laborales dividiendo las entrevistas de admisión, los memorandos de hechos y los términos del acuerdo en tareas que se pueden rastrear.

✨ Ideal para: equipos muy ocupados que necesitan una clara propiedad y traspasos más rápidos y limpios.

💡 Consejo profesional: cuando esté abrumado por contratos y documentos de cumplimiento normativo, deje que ClickUp Brain se encargue del trabajo pesado. Pídale que «resuma las cláusulas de indemnización» o «制订更新日期列表」, y obtendrá al instante información contextualizada sin salir de su entorno de trabajo. ClickUp Brain entiende el contexto, no solo las palabras clave. También puede pedirle que «busque todas las tareas etiquetadas con SOC2 y muestre los documentos de políticas relacionados», y conectará los puntos entre archivos, comentarios y adjuntos, lo que reducirá el ruido durante las auditorías o revisiones. Incluso puede redactar memorandos legales o actualizaciones de políticas con una sola indicación. Comience con «redactar una nota para el cliente sobre las nuevas regulaciones de privacidad» y luego refine el resultado para que se adapte al tono de su empresa. Redacte contratos, resumir obligaciones legales y convertir términos complejos en lenguaje sencillo con ClickUp Brain.

6. Plantilla de gestión de proyectos legales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice el seguimiento de los asuntos mediante la verificación, la diligencia debida y el cierre de los entregables con la plantilla de gestión de proyectos legales de ClickUp.

«La justicia retrasada es justicia denegada». Esa frase se refiere a cómo se gestiona el trabajo legal entre bastidores. Si se olvida un trámite, se pierde el rastro de una aprobación, un caso sólido puede desmoronarse rápidamente.

La plantilla de gestión de proyectos legales de ClickUp ayuda a los bufetes de abogados y a los equipos internos a convertir ese reto en una estructura. Todos los asuntos, ya se trate de un litigio entre varias partes, una transacción transfronteriza o una auditoría de cumplimiento, permanecen en un único panel.

Puede asignar roles, añadir documentos legales y revisar contratos en curso sin perder el contexto. Esta plantilla aporta disciplina a las partes variables del trabajo legal. Utilice paneles para revisar el rendimiento del presupuesto, diagramas de Gantt para realizar el seguimiento de los trámites y automatizaciones para activar recordatorios antes de fechas clave.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Gestión de proyectos de litigios o transacciones con hitos específicos para cada fase, dependencias y presupuestos.

Supervise proyectos laborales como la implementación de políticas o investigaciones internas con cronogramas y responsables asignados.

Coordine grandes proyectos de revisión de contratos con control de versiones, comentarios de las partes interesadas en el proyecto y rutas de aprobación.

✨ Ideal para: equipos jurídicos que gestionan proyectos multifásicos que exigen estructura, responsabilidad y visibilidad.

👀 Dato curioso: No necesitas tinta para la mayoría de los acuerdos. La ley ESIGN establece que las firmas electrónicas son legalmente vinculantes si el firmante tenía la intención de firmar y dio su consentimiento para los registros electrónicos. Por eso tantas plantillas legales se dirigen a la firma electrónica.

7. Plantilla de memorándum legal de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Redacte memorandos legales internos o dirigidos a clientes con una estructura completa con la plantilla de memorandos legales de ClickUp.

Últimamente, los tribunales de todo Estados Unidos han dado una advertencia a los abogados sobre correos electrónicos fraudulentos que pretenden ser «notificaciones de presentaciones electrónicas ante los tribunales», con enlaces maliciosos disfrazados de notificaciones de casos. Se aconseja a los abogados que validen los documentos a través del sistema oficial de presentación, en lugar de confiar en los adjuntos.

Si un enlace erróneo puede comprometer la seguridad, los borradores descuidados o las pruebas mal ubicadas pueden comprometer su argumento. La plantilla de memorándum legal de ClickUp le ofrece una forma clara y viable de redactar documentos. Incluye secciones para el problema, una respuesta breve, hechos, análisis y conclusión. Puede adjuntar estatutos, decisiones anteriores, contratos o índices de pruebas junto a cada sección.

Utilice campos personalizados para etiquetar la jurisdicción, las autoridades clave y los plazos, de modo que los revisores siempre sepan qué versión están viendo. Esta plantilla también se ajusta a la forma de trabajar de un abogado. Convierta las preguntas abiertas en tareas, incluya a los revisores mediante comentarios en línea, realice un seguimiento de los cambios entre versiones y exporte los memorandos finales como documentos legales profesionales. Todo está cerca de donde importa.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Asigna revisiones por pares o ediciones de socios con tareas y fechas límite claras.

Úselas en todas las áreas de práctica: litigios, cumplimiento normativo, contratos, análisis normativo.

Incluya en línea las leyes, jurisprudencia, acuerdos o pruebas documentales pertinentes para poder consultarlos rápidamente.

✨ Ideal para: Abogados que desean memorandos eficientes y de alta calidad sin sacrificar la organización ni la autoridad.

8. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Actualice las cláusulas restrictivas y las cláusulas específicas de cada jurisdicción utilizando la plantilla de revisión de contratos de ClickUp.

La decisión de la FTC de abandonar su propuesta de prohibición de las cláusulas de no competencia ha vuelto a poner a los abogados y equipos jurídicos en la conocida posición de tener que revisar las cláusulas. Ahora es necesario revisar todos los antiguos contratos de trabajo o acuerdos con proveedores para asegurarse de que siguen siendo válidos.

Ahí es donde la plantilla de revisión de contratos de ClickUp marcaría una verdadera diferencia. En lugar de hojear largos archivos PDF o carpetas codificadas por colores, puede reunir todas las versiones, cláusulas y notas en una sola vista. Le ayuda a detectar patrones, marcar líneas rojas y comparar secciones clave en varios contratos.

Y lo que es más importante, le ayuda a gestionar las revisiones como si se tratara de casos: de forma sistemática y transparente. Puede crear listas de control para puntos de riesgo, como indemnizaciones, privacidad de datos o condiciones de pago. Utilice los Campos personalizados para registrar la legislación aplicable o los límites de responsabilidad, y realice el seguimiento de los comentarios internos frente a los del cliente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice revisiones de alerta en acuerdos de confidencialidad, acuerdos de servicio maestro, acuerdos de procesamiento de datos, declaraciones de trabajo y contratos de trabajo.

Estandarice el lenguaje relativo a indemnizaciones, responsabilidades y rescisiones en todos los contratos con proveedores y servicios.

Gestión de contratos de alquiler inmobiliario y anexos con un seguimiento claro de renovaciones, cesiones y rescisiones.

✨ Ideal para: equipos jurídicos que gestionan un gran volumen de contratos y necesitan procesos de revisión fiables y transparentes.

🧠 ¿Sabías que... Colorado permite a las parejas casarse sin oficiante ni testigos, un proceso denominado «auto-solemnización». Es legal si se siguen los pasos establecidos por el estado. Inusual, pero muy real.

9. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga un registro claro de las aprobaciones, firmas y modificaciones mediante la plantilla de gestión de contratos de ClickUp.

¿Recuerdas esa escena de La red social en la que Eduardo descubre que sus acciones en Facebook se han diluido hasta quedar prácticamente en nada? La traición es cinematográfica y contractual. Cada cláusula de seguimiento que no realizó y cada firma que no verificó le hicieron perder la propiedad. Ese es el ejemplo perfecto de por qué la gestión de contratos tiene que ver realmente con el control y la protección.

La plantilla de gestión de contratos de ClickUp le devuelve ese control. Le ayuda a crear un lugar estructurado para cada acuerdo, desde acuerdos de confidencialidad y acuerdos de servicio hasta contratos con proveedores y arrendamientos inmobiliarios.

Cada registro incluye documentos legales enlazados, fechas de renovación, partes involucradas y términos aplicables, para que siempre sepa quién es responsable de qué. Con los paneles y los recordatorios, puede adelantarse a las renovaciones, las revisiones de cumplimiento y los periodos de notificación sin depender de alertas dispersas en su bandeja de entrada.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Almacene acuerdos de confidencialidad, acuerdos de servicio maestro, acuerdos de procesamiento de datos, contratos de trabajo y contratos con proveedores con un historial completo de versiones y cláusulas que se pueden buscar.

Realice un seguimiento de las renovaciones, las fechas de caducidad y las fechas de cumplimiento para evitar renovaciones automáticas silenciosas u obligaciones incumplidas.

Asigne propietarios internos para supervisar los entregables, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y las confirmaciones posteriores a la firma.

✨ Ideal para: equipos jurídicos que necesitan una visibilidad y una responsabilidad totales en todas las fases del ciclo de vida de los contratos.

💡 Consejo profesional: Olvídese de tomar notas frenéticamente durante las llamadas con los clientes o las reuniones informativas sobre los casos. Con Talk to Text de ClickUp, puede capturar cada palabra en tiempo real y ver cómo se organiza en notas o tareas que se pueden buscar. Una vez finalizada la conversación, pídale que «cree seguimientos a partir de esta transcripción» y convertirá los puntos clave en acciones con propietarios y fechas. Añada menciones, enlaze tareas o documentos y deje que recuerde su vocabulario jurídico. Se trata de documentación manos libres que permite a su equipo jurídico centrarse en la estrategia en lugar de en tomar notas. Introduzca la documentación manos libres para revisiones, reuniones y llamadas con clientes con ClickUp Talk to Text.

10. Plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Actualice los contratos de trabajo para reflejar los cambios en la remuneración o los cambios en los roles con la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp.

En la práctica jurídica, las enmiendas y los anexos son habituales. La plantilla de anexo a un contrato de ClickUp le ofrece una forma fiable de documentar los cambios sin romper el acuerdo original.

Puede empezar con esta plantilla legal estructurada que recoge el nombre del acuerdo, las partes, la cláusula que se modifica, los términos exactos que se sustituyen o añaden y la fecha de entrada en vigor. Adjunte el contrato marco, los documentos legales relacionados y cualquier autorización necesaria para garantizar que su registro de auditoría esté completo.

Por otra parte, los Campos personalizados le permiten señalar la legislación aplicable, los requisitos de notificación, la contraprestación y las firmas necesarias. Todo queda en un solo lugar, lo que significa menos confusiones entre versiones y documentos más claros en línea para su revisión interna y por parte de la contraparte.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Amplíe la duración de un contrato de alquiler o de servicios y actualice los periodos de preaviso, las tarifas o los periodos de renovación.

Añada trabajo a un SOW existente con nuevos entregables, cronogramas y criterios de aceptación.

Modifique los formularios de procesamiento de datos con obligaciones de seguridad revisadas, listas de subprocesadores o lenguaje jurisdiccional.

✨ Ideal para: Teams que formalizan cambios rápidamente y mantienen un registro de contratos claro y defendible.

👀 ¿Sabías que , según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizan ClickUp lograron un retorno de la inversión (ROI) estimado del 384 %? Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

11. Plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Defina roles, responsabilidades y umbrales de decisión para las operaciones diarias con la plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp.

Imagina un momento clásico de Shark Tank. El fundador cierra un acuerdo por acciones más una pequeña regalía. Todos sonríen. Luego comienza la diligencia debida y los números cambian. Lo único que protege a ambas partes en ese momento es un acuerdo de asociación claro que especifique la propiedad, los derechos de voto, las reglas de decisión y lo que sucede si alguien quiere salir.

La plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp cubre las contribuciones, el reparto de beneficios, los derechos de gestión, la resolución de disputas y los mecanismos de salida en un solo lugar.

Adjunte el contrato principal, los documentos legales relacionados y cualquier detalle de la tabla de capitalización para que toda la información esté junta. Los Campos personalizados le permiten registrar la legislación aplicable, la consolidación de derechos, las fórmulas de compra y los términos clave, lo que garantiza que las partes sepan exactamente lo que están firmando.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establezca la propiedad, las aportaciones de capital y las normas de votación con definiciones claras.

Añada mecanismos de adquisición de derechos, compra y disolución, para que las salidas sean predecibles.

Guarde los acuerdos de confidencialidad, las cesiones de propiedad intelectual y las modificaciones de los acuerdos de colaboración como documentos en línea en un solo lugar.

✨ Ideal para: Fundadores que formalizan roles, propiedad y toma de decisiones con claridad.

12. Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Incluya las disposiciones sobre propiedad intelectual, confidencialidad y rescisión en un único contrato utilizando la plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp le ofrece una plantilla legal estructurada para definir el alcance, los hitos, los entregables, el control de cambios y las condiciones de pago en un solo lugar.

Adjunte SOW, tarjetas de tarifas y documentos legales de apoyo, utilice campos personalizados para registrar cronogramas, cadencia de facturación y derechos de rescisión. De esta manera, ambas partes conocen el plan de antemano. Esta plantilla también mantiene el proyecto en vivo alineado con el documento.

Convierta secciones del contrato en tareas, asigne propietarios, correlacione dependencias en una vista Gantt o calendario y establezca recordatorios para revisiones y firmas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Capture el alcance, los entregables, las hipótesis y las solicitudes de cambio en un único documento fácil de gestionar.

Vincula los pagos a hitos o formularios de aceptación y realiza el seguimiento del estado sin tener que buscar en el correo electrónico.

Úselas en implementaciones de TI, campañas de marketing y acondicionamientos inmobiliarios, donde los cronogramas y las aprobaciones son importantes.

✨ Ideal para: equipos que realizan proyectos y desean garantizar la entrega con un acuerdo claro y ejecutable.

13. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina el alcance del proyecto, las tarifas y los cronogramas en un documento estructurado con la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp.

Incluso los empresarios más importantes del mundo necesitan contratos herméticos que definan el valor, la responsabilidad y el alcance. Eso es precisamente lo que le ayuda a conseguir la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp.

Ofrece a consultores independientes, agencias y corporaciones un documento legal personalizable para describir los servicios, los resultados, las tarifas y los términos. Puede especificar los detalles del pago, las cláusulas de confidencialidad y los límites de responsabilidad para que ambas partes sepan exactamente qué se espera y qué está protegido.

Dentro de ClickUp, puede vincular este acuerdo directamente a los proyectos en curso de los clientes. Convierta las cláusulas en tareas ejecutables, establezca recordatorios para las revisiones de los entregables y adjunte formularios legales como acuerdos de confidencialidad o enmiendas para una visibilidad total.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Añada cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual y no competencia para proteger los datos de los clientes y los intereses de la empresa.

Gestiona las revisiones y renovaciones mediante tareas, fechas límite y seguimiento del estado.

Almacene todos los documentos legales en línea para facilitar la colaboración y estar preparado para las auditorías.

✨ Ideal para: Consultores, asesores y empresas que desean formalizar sus servicios y garantizar el cumplimiento normativo, al tiempo que mantienen la confianza de los clientes.

14. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Guarde todas las revisiones, formularios y firmas en un solo lugar con la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp.

Un buen contrato de servicios describe claramente el dinero, el alcance, los criterios de aceptación y los cronogramas, para que ambas partes sepan exactamente cómo se desarrollará el trabajo. La plantilla de contrato de servicios de ClickUp convierte esa claridad en un documento listo para usar que puedes personalizar.

Defina el alcance, los entregables y las condiciones de pago en un solo lugar, y luego adjunte el SOW y cualquier documento legal necesario. Los campos personalizados facilitan aún más la gestión del acuerdo. Puede realizar el seguimiento de las tarifas, la cadencia de facturación, las solicitudes de cambio, las condiciones de rescisión y la propiedad intelectual para que ambas partes estén protegidas.

La plantilla también ayuda a los equipos a cumplir sus promesas. Puede convertir cláusulas en tareas, asignar propietarios y realizar el seguimiento de las aprobaciones en un calendario o un diagrama de Gantt. Esto reduce las disputas, agiliza la firma y crea un registro profesional en el que puede confiar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Ofrece servicios profesionales con un alcance claro, criterios de aceptación y SOW enlazados.

Vincule los pagos a hitos o entregables y realice el seguimiento del estado sin tener que estar pendiente del correo electrónico.

Gestión del acondicionamiento de inmuebles, la implementación de TI o los servicios de marketing con dependencias y aprobaciones correlacionadas.

Incluya la confidencialidad, la protección de datos y la rescisión por conveniencia en un único contrato con función de búsqueda.

✨ Ideal para: Proveedores de servicios y equipos internos que desean un alcance hermético, traspasos limpios y entregas puntuales basadas en términos legales claros.

15. Plantilla de política de la empresa de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Convierta las políticas en una parte viva de su ecosistema de trabajo con la plantilla de políticas de empresa de ClickUp.

Los primeros manuales modernos para empleados surgieron de los manuales corporativos de la posguerra, como «Basic Beliefs» (Creencias básicas) de IBM. Pero hoy en día hay mucho más en juego que la cultura. Por ejemplo, no cumplir con un paso del proceso de cumplimiento normativo puede acarrear sanciones reales o litigios.

La plantilla de políticas de la empresa ClickUp le ofrece un lugar único para redactar, actualizar y publicar políticas claras como documentos legales vivos. Cree secciones para el código de conducta, las políticas de permisos, el teletrabajo, la seguridad de los datos y la prevención del acoso. A continuación, adjunte los formularios legales y los acuses de recibo correspondientes para que el registro esté listo para su auditoría.

También le ayuda a poner en práctica las políticas. Asigne responsables a cada política, programe revisiones anuales y establezca recordatorios automáticos para formaciones o certificaciones.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Centralice los capítulos del manual, los avisos obligatorios y los anexos específicos de cada jurisdicción con control de versiones.

Realice un seguimiento de los ciclos de formación sobre acoso y almacene los registros de finalización para cumplir con los requisitos estatales.

Correlacione las políticas de seguridad relacionadas con la OSHA con tareas y plazos para evitar que se pierdan actualizaciones.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. y jurídicos que estandarizan políticas en todas las ubicaciones con un cumplimiento normativo fiable.

16. Plantilla de políticas y procedimientos para empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Garantiza la claridad y la coherencia entre los equipos globales con la plantilla de políticas y procedimientos para empleados de ClickUp.

La cultura se come la estrategia para desayunar

La cultura se come la estrategia para desayunar

La visión atemporal de Peter Drucker capta a la perfección por qué las políticas de empleados bien documentadas son más importantes de lo que la mayoría de los líderes creen.

La plantilla de políticas y procedimientos para empleados de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a convertir esos valores culturales en políticas viables y transparentes. Desde la incorporación hasta la nómina, le ofrece un entorno de trabajo centralizado para redactar, revisar y perfeccionar los manuales de los empleados.

Puede asignar ciclos de revisión, etiquetar a los propietarios de las políticas y añadir notas de cumplimiento, lo que garantiza que su documentación siga siendo relevante a medida que su equipo o las normativas evolucionan.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantenga una biblioteca centralizada y con función de búsqueda de políticas para empleados.

Asigne la propiedad y realice la automatización de los ciclos de revisión de políticas.

Mantenga todas las versiones listas para auditorías y en cumplimiento con las leyes cambiantes.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. y cumplimiento normativo que desean crear culturas laborales sólidas y transparentes.

Cumpla con la normativa y esté preparado legalmente con ClickUp.

Ya se trate de un acuerdo con un cliente, una actualización de una política o un acuerdo de colaboración, la claridad es lo que mantiene sólidas las relaciones. Y eso es precisamente lo que ofrecen estas plantillas legales. 💯

Lo que distingue a ClickUp no es solo que ofrezca estas plantillas, sino que te proporciona un espacio donde conviven documentos, plazos y decisiones. Puedes revisar un contrato, asignar una tarea para obtener comentarios, realizar el seguimiento de las revisiones e incluso automatizar recordatorios para renovaciones.

Es como tener a sus equipos jurídicos, de operaciones y de gestión de proyectos en la misma página, literalmente. 🎉

Utilice las plantillas legales en línea de ClickUp para crear rápidamente lo que necesite: acuerdos personales, formularios de propiedad y contratos con clientes. Elija una plantilla completa, rellene los campos, seleccione las cláusulas adecuadas y, a continuación, imprima o descargue y comparta el acceso fácilmente.

Si surge alguna duda, utilice el icono de comentarios para obtener una respuesta, cree copias sobre la marcha para conservar versiones ilimitadas de cambios populares y potenciales, y manténgase preparado para vender o incorporar a familiares y clientes.

Explore plantillas legales gratuitas registrándose en ClickUp !