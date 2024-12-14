Las 10 mejores herramientas de IA y programas jurídicos para abogados en 2025

¿Alguna vez ha pasado una noche en vela leyendo un documento legal demasiado largo? En el sector jurídico, probablemente haya tenido muchas noches así.

Afortunadamente, la inteligencia artificial (IA) está aquí para ayudar con eso. 🙌

Aunque algunas de las mejores herramientas de IA para abogados son aplicaciones diseñadas para resumir o redactar documentos legales, ese no es el único uso de la IA en el sector jurídico. Existen herramientas de investigación jurídica, software para ayudar a los bufetes de abogados a gestionar sus casos, aplicaciones diseñadas para redactar contratos y mucho más.

Hagamos más fácil la vida en el mundo jurídico. Explore las 10 mejores herramientas de IA para abogados.

Las herramientas de asistencia jurídica con IA no son chatbots que puedan defender sus casos por usted. Son herramientas útiles que pueden hacer mucho para agilizar sus tareas diarias. Muchas de estas herramientas le ayudarán a redactar documentos y contratos jurídicos complejos, mientras que otras proporcionan resúmenes simplificados para leer versiones abreviadas de documentos jurídicos extensos.

Utilice ClickUp Brain para generar actualizaciones de tareas, resúmenes y mucho más con solo pulsar un botón.

Entre los ejemplos de herramientas de IA para abogados se incluyen aplicaciones de optimización del flujo de trabajo, aplicaciones de Calendario y planificación, y herramientas de investigación. Lo que la mayoría tienen en común es que suelen basarse en un modelo de lenguaje como ChatGPT para ayudarte a terminar tu trabajo más rápidamente.

Los abogados y asistentes jurídicos con poco tiempo pueden obtener múltiples beneficios de las herramientas de IA. Estas son solo algunas de las formas en que estas herramientas pueden ayudarle en su trabajo diario:

Aumenta la productividad: al automatizar tareas repetitivas como la revisión de contratos, el envío y la respuesta de correos electrónicos y la redacción de acuerdos, las herramientas de IA para abogados pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, y mejorar la productividad de un equipo jurídico.

Ahorre tiempo: las herramientas de IA pueden analizar datos, resumir largos documentos legales y ayudar con la investigación, en una fracción del tiempo que le llevaría a un ser humano. Ahorran horas de tiempo que puede dedicar a otras tareas.

Aumenta la precisión: dado que las herramientas de IA para abogados se entrenan con conjuntos de datos jurídicos considerablemente grandes, son capaces de destacar y corregir rápidamente cualquier error factual, procedimental o gramatical en tus documentos. Esto mejora la precisión general de los documentos jurídicos complejos. Además, a diferencia de los seres humanos, la IA no se cansa ni comete errores por descuido.

Mejora la experiencia del cliente: los profesionales del ámbito jurídico que utilizan herramientas de IA pueden dedicar más tiempo a sus clientes y ofrecer un trabajo más preciso. Esto mejora la satisfacción del cliente.

Ahorre costes: con una herramienta de IA jurídica eficaz como asistente, puede ampliar sus operaciones sin necesidad de aumentar considerablemente el personal o los recursos. Esto mantiene sus costes bajos y mejora su rentabilidad.

Mejora la toma de decisiones: al analizar rápidamente documentos extensos y grandes cantidades de datos, las herramientas de IA pueden generar información que te ayude a tomar mejores decisiones. Algunas herramientas incluso tienen la capacidad de realizar una previsión de la probabilidad de ganar un juicio basándose en la información que proporcionas.

Con la rápida popularidad de ChatGPT, los chatbots y la IA en general, hay montones de nuevas herramientas de asistencia jurídica con IA disponibles. Hemos terminado el arduo trabajo de examinar a los proveedores para ofrecerle las mejores opciones tecnológicas nuevas que ayudan a los profesionales del derecho a trabajar de manera más eficiente.

1. ClickUp : la mejor para la gestión de proyectos legales con IA.

Empezar Utilice ClickUp Brain para generar comunicaciones con los clientes, actualizaciones de tareas, resúmenes y mucho más con solo pulsar un botón.

ClickUp tiene mucho que ofrecer en cuanto a soluciones legales. Como plataforma de productividad todo en uno, es el software ideal para ayudar a los profesionales del derecho a centralizar todo su trabajo legal en un entorno de trabajo dinámico.

Con más de 15 vistas personalizables, puede visualizar su carga de trabajo desde todos los ángulos, incluyendo las vistas Lista, Calendario y Tabla. También puede crear paneles de control ClickUp personalizados para obtener análisis e informes en tiempo real, al tiempo que mantiene una vista general de alto nivel de las tareas importantes.

Además, las funciones nativas de control de tiempo, etiquetas y horas facturables de ClickUp son fundamentales para llevar un control del tiempo dedicado a los clientes y crear facturas precisas.

Si bien los comentarios asignados garantizan que no se pase por alto ningún detalle, la posibilidad de añadir archivos PDF, multimedia y otros archivos a cada comentario garantiza que toda la información clave permanezca con su tarea correspondiente a lo largo del caso.

Para empezar a utilizar ClickUp aún más rápido, prueba la plantilla de gestión de clientes legales ya preparada por ClickUp y mantén todo organizado.

Registre el tiempo a medida que avanza o introdúzcalo manualmente con el control de tiempo en ClickUp.

Sin embargo, la función más valiosa de ClickUp para abogados es, sin duda, ClickUp Brain, el revolucionario asistente digital impulsado por IA con funciones contextuales basadas en roles.

ClickUp Brain utiliza el procesamiento del lenguaje natural para generar correos electrónicos, documentos, tareas, resúmenes y actualizaciones. Además, mientras ClickUp Brain se encarga de la parte más pesada de su carga de trabajo, las automatizaciones de ClickUp pueden ocuparse del resto.

Desde resumir investigaciones jurídicas hasta generar automáticamente nuevas tareas a lo largo de todo el proceso, ClickUp tiene todas las funciones que los profesionales del derecho necesitan para estar al tanto de cada caso.

Bonificación: acceda a plantillas de IA prediseñadas con indicaciones de ChatGPT para combinar la potencia de ClickUp Brain con otras herramientas de aprendizaje automático.

Las mejores funciones de ClickUp:

Limitaciones de ClickUp:

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil.

Las numerosas y potentes funciones pueden suponer una pequeña curva de aprendizaje para los usuarios más noveles.

Precios de ClickUp:

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4200 opiniones)

2. Lawgeex: la mejor para la automatización de la revisión de contratos.

vía Lawgeex

Lawgeex es lo que necesita si desea automatizar el proceso de revisión de contratos. Esta herramienta de IA jurídica utiliza herramientas basadas en IA para revisar y marcar contratos de acuerdo con las políticas, directrices y otros conceptos jurídicos de su empresa.

Con esta herramienta, los equipos jurídicos pueden garantizar la coherencia entre los contratos, ahorrar mucho tiempo y dinero en el proceso de revisión de contratos y cerrar acuerdos más rápidamente.

Las mejores funciones de Lawgeex:

Ahorre tiempo en el análisis de grandes volúmenes de contratos de confidencialidad, acuerdos de servicio y mucho más.

Utiliza integraciones con sistemas populares de gestión de relaciones con los clientes y otras aplicaciones.

Utilice integraciones o el correo electrónico para enviar otros documentos legales para su revisión automática.

Cree un manual personalizado con directrices para la revisión de contratos específicas para su bufete de abogados.

Realice un seguimiento de las revisiones, los tipos de problemas jurídicos que se marcan con mayor frecuencia y otros detalles con análisis.

Limitaciones de Lawgeex:

Aún no hay suficientes comentarios de los usuarios para ofrecer información detallada.

Puede que no sea ideal para la gestión de contratos de alto valor.

Precios de Lawgeex:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lawgeex:

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Harvey: la mejor para revisar documentos legales.

vía Harvey

Harvey AI es un asistente legal avanzado de IA respaldado por OpenAI. Está diseñado para ayudar a los profesionales del derecho automatizando tareas rutinarias, agilizando la redacción de documentos y analizando datos legales complejos. Puede perfeccionar sus flujos de trabajo utilizando sus indicaciones predefinidas, creadas por expertos legales.

Al aprovechar la IA generativa de vanguardia, Harvey permite a los abogados mejorar su productividad, centrarse en trabajos de mayor valor y mejorar la precisión y la eficiencia de los procesos legales.

Las mejores funciones de Harvey:

Cree y revise contratos, informes y otros documentos legales con precisión profesional.

Formule preguntas complejas sobre hasta 50 documentos para extraer información útil.

Utilice sus herramientas de refinamiento para la mejora iterativa del contenido creado.

Traduce tu trabajo a 50 idiomas diferentes.

Limitaciones de Harvey:

Puede tener dificultades con interpretaciones jurídicas matizadas o muy especializadas.

Precios de Harvey:

No disponible

Valoraciones y reseñas de Harvey:

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Detangle. IA: la mejor para resumir textos jurídicos.

vía Detangle

Detangle hace un uso innovador de la tecnología de IA para resumir largas investigaciones jurídicas o transformar la jerga compleja en un inglés sencillo. Con esta app, puedes subir audio, vídeo o texto, y la app lo resume automáticamente. ✨

La aplicación ofrece cifrado avanzado para garantizar la seguridad de los documentos que subas.

Detangle. IA: mejores funciones:

Cargue archivos o pegue URLs en una interfaz sencilla.

Obtenga resúmenes generados por IA de documentos extensos, archivos de audio o vídeo.

Simplifique la compleja jerga legal.

Paga por resumen en lugar de una cuota mensual.

Limitaciones de Detangle.ia:

Es posible que tengas que unirte a una lista de espera para nuevos usuarios antes de poder utilizar la app.

Las tarifas por archivo son caras, incluso para documentos más cortos.

Precios de Detangle.ia:

Varía según la longitud del documento, el audio o el vídeo.

Valoraciones y reseñas de Detangle.ai:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Ansarada: la mejor para la gestión de compras

vía Ansarada

Ansarada no es necesariamente una plataforma jurídica, pero es una plataforma en la que confían las corporaciones y sus equipos jurídicos para gestionar los flujos de trabajo y colaborar en tareas críticas como acuerdos, fusiones y adquisiciones, cumplimiento normativo, etc.

Con funciones como el intercambio seguro de archivos, paneles de control, notificaciones y otras características, las corporaciones también utilizan Ansarada para organizar políticas de gobernanza, riesgo y cumplimiento, facilitar la gestión de las compras y unificar los procesos.

Las mejores funciones de Ansarada:

Organice acuerdos con salas de datos virtuales impulsadas por IA.

Cree flujos de trabajo personalizables y diseñados específicamente para acuerdos de alto riesgo.

Obtenga visibilidad de la información sobre las actividades para tomar decisiones informadas durante las negociaciones.

Prediga los resultados de fusiones y licitaciones con una herramienta basada en IA.

Limitaciones de Ansarada:

Al eliminar usuarios o documentos también se eliminan los registros de auditoría asociados.

La carga o el manejo de grandes lotes de archivos puede provocar retrasos.

Navegar por la app puede resultar complicado para los nuevos usuarios.

Precios de Ansarada:

479 $ al mes por un paquete de datos de 250 MB.

1479 $ al mes por un paquete de datos de 1 GB.

2044 $ al mes por un paquete de datos de 2 GB.

2824 $ al mes por un paquete de datos de 4 GB.

Precios personalizados por encima de 4 GB.

Valoraciones y reseñas de Ansarada:

G2: 4,6/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 110 opiniones)

6. Lex Machina: la mejor para encontrar jurisprudencia relevante.

vía Lex Machina

Lex Machina es una herramienta de vanguardia basada en IA que puede encargarse de gran parte de la investigación jurídica por usted. Se trata de una plataforma de análisis jurídico que le permite analizar tribunales, jueces, abogados de la parte contraria, diversas partes e incluso bufetes de abogados.

Dado que esta aplicación ofrece un fácil acceso a los expedientes judiciales, también se puede utilizar para encontrar jurisprudencia relevante. Los bufetes de abogados utilizan esta investigación para cerrar acuerdos, elaborar estrategias exitosas y ganar casos. 👀

Las mejores funciones de Lex Machina:

Genere informes completos que muestren las indemnizaciones concedidas, las estadísticas de los casos y otras métricas fundamentales.

Utilice las herramientas rápidas de Legal Analytics para comparar jueces, bufetes de abogados, partes y mucho más.

Utilice la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Lex Machina para crear sus propias aplicaciones personalizadas.

Acceda a los documentos de los expedientes judiciales directamente desde la app.

Limitaciones de Lex Machina:

Lex Machina no es un servicio autónomo: tendrás que trabajar con su equipo de ventas para registrarte y elegir las herramientas que necesitas.

Existen pocas reseñas que proporcionen información útil para los nuevos usuarios.

Precios de Lex Machina:

Los precios varían en función de la selección de servicios.

Valoraciones y reseñas de Lex Machina:

G2: N/A

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. Ivo (antes Latch): la mejor para usuarios de MS Word.

vía Latch

Usar Ivo es como combinar tus asistentes legales de IA dentro de MS Word. Una vez que lo hayas integrado con Word, puedes utilizarlo para la gestión general de casos o tratarlo como tu herramienta personal de revisión de contratos basada en IA.

Esta herramienta de análisis de documentos genera sugerencias de correcciones, identifica términos definidos que no se utilizan, modifica cláusulas y crea listas de problemas. También le ayudará a resumir acuerdos y a generar un lenguaje simplificado para ayudar a los lectores que no tienen conocimientos jurídicos.

Las mejores funciones de Ivo:

Integre directamente en Microsoft Word en unos sencillos pasos.

Utilice el control de cambios para insertar automáticamente en su documento los cambios generados por la IA.

Cree instrucciones personalizadas para modificar el lenguaje en todo el documento.

Utilice requisitos personalizados para garantizar que los contratos cumplan condiciones específicas.

Integración con los servicios de almacenamiento en la nube más populares para el uso compartido y la colaboración en documentos.

Limitaciones de Ivo:

Ivo no es de autoservicio, primero tendrás que solicitar una demostración.

Precios de Ivo:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ivo:

G2: N/A

Capterra: N/A

8. IA Lawyer: la mejor para estudiantes de Derecho

vía IA Lawyer

AI Lawyer es una innovadora herramienta de IA diseñada para todos los públicos. Para el público en general, puede proporcionar información jurídica y simplificar el lenguaje legal. Los abogados utilizan esta herramienta para la investigación jurídica y para idear estrategias, y los estudiantes de derecho pueden utilizar AI Lawyer para perfeccionar sus habilidades de investigación jurídica y obtener información sobre las tendencias jurídicas modernas.

Las mejores funciones de AI Lawyer:

Obtenga información rápida y fácil de entender sobre problemas jurídicos complejos.

Sube documentos para obtener un resumen simplificado.

Cree acuerdos legales sencillos y cláusulas tipo en solo unos minutos.

Optimiza la investigación jurídica y ofrece sugerencias para estrategias legales.

Limitaciones de IA Lawyer:

Aunque puede crear documentos legales sencillos, puede que no sea adecuado para crear documentos complejos.

Prepárese para una curva de aprendizaje: algunas funciones pueden resultar confusas o difíciles de encontrar.

Precios de IA Lawyer:

Just Ask: 5,99 $/semana

Golden Choice: Pruébalas gratis, gratuitas/os y luego por 11,99 $ al mes.

Big Case: 59,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de AI Lawyer:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. PatentPal: la mejor herramienta de IA para la redacción de documentos legales.

vía PatentPal

PatentPal es una herramienta de automatización de documentos que se basa en el procesamiento del lenguaje natural para generar documentación sobre su propiedad intelectual.

Tanto los bufetes de abogados como los creadores pueden utilizar esta aplicación para solicitudes de patentes, gráficos de flujo, diagramas y todo lo necesario para presentar una solicitud de patente. Aunque es posible que desee que un experto legal revise su solicitud una vez finalizada, esta aplicación elimina gran parte del proceso de redacción de la solicitud, así como el tiempo y el esfuerzo que conlleva.

Las mejores funciones de PatentPal:

Utilice plantillas para crear solicitudes de patentes y otra documentación.

Cree figuras, gráficos y organigramas para respaldar sus reclamaciones.

Sube ilustraciones y personalízalas con rótulos.

Exporte sus borradores a Word, Visio o PowerPoint.

Limitaciones de PatentPal:

La app solo crea contenido basado en lo que proporcionan las reclamaciones, lo que significa que deberá ser preciso y minucioso en sus reclamaciones.

Hay una pequeña curva de aprendizaje cuando se trata de averiguar cuál es la mejor forma de redactar las reclamaciones para obtener los mejores resultados.

Precios de PatentPal:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PatentPal:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Humata IA: la mejor para la investigación jurídica.

Con Humata, puede cargar documentos como artículos técnicos, información jurídica y mucho más, y recibir resúmenes y respuestas a preguntas específicas con citas. Le ofrece opciones para crear resúmenes de diferentes longitudes: simplemente pida a la aplicación que acorte un resumen extenso si es necesario.

Haga clic en una cita dentro de un resumen y la aplicación le mostrará la información relevante del documento cargado.

Las mejores funciones de Humata IA:

Utilice citas de sus resúmenes para rastrear la investigación jurídica a partir de los documentos que ha subido.

Revise y perfeccione los resúmenes con comandos sencillos.

Incorpore Humata a sus páginas web para que los clientes puedan utilizarlo como un motor de búsqueda para encontrar respuestas.

Utilice la nube privada segura de Humata para el uso compartido de archivos y la colaboración.

Controle el acceso a los archivos configurando roles de equipo con privilegios limitados.

Limitaciones de Humata IA:

Hay un coste de 0,01 $ por cada página que supere el límite de tu plan.

Dado que está diseñada específicamente para documentos técnicos y jurídicos, es posible que no resuma tan bien otros tipos de documentos.

Precios de Humata IA:

Gratis: Resumir hasta 60 páginas de forma gratuita.

Estudiantes: 1,99 $ al mes para resumir hasta 200 páginas.

Expert: 9,99 $ al mes para resumir hasta 500 páginas.

Equipo: 99 $ al mes por usuario para resumir hasta 1000 páginas.

Valoraciones y reseñas de Humata IA:

G2: N/A

Capterra: N/A

Ahora que ya conoce algunas de las herramientas de IA disponibles para los profesionales del derecho, aquí tiene un breve resumen de los diferentes usos de la IA para abogados:

Casos de uso de herramientas de IA para profesionales del ámbito jurídico Nuestra opinión Investigación jurídica y revisión de documentos Las herramientas de IA pueden analizar grandes volúmenes de documentos legales, jurisprudencia o estatutos, lo que agiliza y mejora la precisión de la investigación. Redacción y gestión de contratos La IA ayuda a redactar contratos sugiriendo cláusulas, con formato y mediante automatización de contenidos repetitivos. Descubrimiento electrónico Las herramientas de IA procesan grandes conjuntos de datos para identificar documentos relevantes en litigios, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios durante la fase de presentación de pruebas. Automatización del flujo de trabajo La automatización de tareas rutinarias, como la comparación de documentos, la traducción y los resúmenes, libera a los abogados para que puedan centrarse en trabajos de mayor valor. Diligencia debida La IA simplifica el proceso de revisión de fusiones y adquisiciones, destacando los riesgos potenciales en los datos corporativos o financieros. Soporte en litigios La IA ayuda a preparar los juicios analizando las declaraciones de los testigos, prediciendo los resultados de los casos o generando argumentos jurídicos. Supervisión del cumplimiento normativo En sectores altamente regulados, la IA supervisa el cumplimiento normativo cotejando las acciones y la documentación con las leyes y reglamentos. Comunicación con los clientes Los chatbots o asistentes virtuales se encargan de las consultas rutinarias de los clientes o de los procesos de admisión, lo que mejora la accesibilidad y la eficiencia.

Encontrar una buena aplicación o herramienta consiste en descubrir una que tenga todas las funciones que necesitas, y para un bufete de abogados, asistentes jurídicos y otros departamentos jurídicos corporativos, eso no siempre es fácil. Las mejores aplicaciones para tu práctica jurídica deben ofrecer todo lo siguiente:

Precio asequible: OpenAI no cobra mucho por utilizar ChatGPT 4. 0, lo que significa que no debería pagar en exceso por las funciones básicas de IA, aunque algunas herramientas de IA para abogados ofrecen funciones adicionales que merecen la pena.

Gestión de documentos: las aplicaciones deben facilitar la carga, el adjunto y el uso compartido de archivos Word, PDF y otros tipos de archivos 📚.

Funciones de colaboración: mantenga informados a los bufetes de abogados y a los clientes con la posibilidad de mantenga informados a los bufetes de abogados y a los clientes con la posibilidad de colaborar y comentar los archivos.

Permisos de acceso: la mayoría de los documentos legales son confidenciales, lo que significa que debe poder establecer permisos y controlar quién accede a la app y a los documentos que ha subido a ella.

Opciones gratuitas y de prueba: dado que algunas herramientas de IA para abogados pueden ser bastante caras, asegúrate de poder probarlas antes de comprarlas.

La inteligencia artificial está conquistando el mundo, y eso incluye al sector jurídico. Con la herramienta de asistencia jurídica basada en IA adecuada, puede eliminar de su agenda las tareas que le llevan mucho tiempo, obtener ayuda con la revisión de documentos e incluso recibir asistencia avanzada, como la búsqueda de precedentes relevantes u otros servicios jurídicos. 🙌

¿Está listo para dejar que la IA se encargue de algunas de sus tareas legales? Empiece a utilizar ClickUp y descubra cómo puede ayudarle a gestionar su bufete de abogados de forma eficiente.