Las mejores alternativas a Sage Intacct para equipos financieros modernos

¿Alguna vez ha sentido que su vida está controlada por hojas de cálculo, hilos de correo electrónico y aprobaciones dispersas entre diferentes herramientas? Si Sage Intacct está empezando a verse superado por las necesidades de múltiples entidades, las solicitudes de elaboración de informes avanzados o las nuevas integraciones, es hora de explorar alternativas.

La meta no es eliminar y sustituir el uso de sus herramientas de la noche a la mañana. Se trata de identificar un sistema ERP que se ajuste al rigor de las auditorías, los controles de gestión financiera y la realidad de los equipos que trabajan en múltiples sectores.

Esta guía compara opciones fiables de software de contabilidad para la consolidación, la contabilidad de proyectos y los flujos de trabajo con un alto grado de cumplimiento normativo. Descubrirá sus puntos fuertes, sus ventajas e inconvenientes y qué puede esperar de la migración.

También verá cómo ClickUp puede complementar su libro mayor como una capa de operaciones financieras, centralizando tareas, aprobaciones, listas de control de cierre y paneles.

Acorta tus cierres y haz que las revisiones sean coherentes con la plantilla de lista de control de cierre de fin de mes de ClickUp, una lista de tareas repetibles con propietarios, fechas límite y pasos de revisión.

10 alternativas a Sage Intacct de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de las mejores alternativas a Sage Intacct para ayudarte a elegir la más adecuada en función de las funciones clave, los precios y las valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* Valoraciones ClickUp Equipos de todos los tamaños que gestionan operaciones financieras junto con su ERP. Aprobaciones y automatizaciones, listas de control con tareas y subtareas, Campos personalizados y estados personalizados, documentos y POE con historial de versiones, chat y comentarios asignados, paneles de control para BvA, efectivo y antigüedad de cuentas por cobrar. Plan Free disponible; personalizaciones para empresas. G2: 4,7/5 (más de 10 500) Capterra: 4,6/5 (más de 4500) NetSuite (Oracle NetSuite) Equipos grandes que buscan un ERP global y con profundidad para múltiples entidades. Consolidaciones de múltiples filiales y monedas, reconocimiento de ingresos ASC 606, inventario y cumplimiento, contabilidad de proyectos, paneles de control SuiteAnalytics, integraciones SuiteApps. Precios personalizados G2: 4,1/5 (más de 4300) Capterra: 4,2/5 (más de 1700) Acumatica Equipos medianos y grandes que necesitan un ERP flexible con una sólida contabilidad de proyectos. Contabilidad de proyectos con presupuestos y WIP, ediciones de distribución y construcción, multiempresa y consolidaciones, paneles de control basados en roles y elaboración de informes avanzados, API abierta e integraciones con el mercado. Precios personalizados G2: 4,4/5 (más de 1500) Capterra: 4,5/5 (más de 300) Certinia (FinancialForce) Organizaciones de servicios en Salesforce Contabilidad de proyectos y PSA, facturación por suscripción y por hitos con ASC 606, múltiples entidades y monedas, análisis nativos de Salesforce, integraciones de AppExchange. Precios personalizados G2: 4,1/5 (más de 1100) Capterra: 4,0/5 (más de 50) SAP S/4HANA en nube Corporaciones que se están estandarizando con SAP Contabilidad y cumplimiento normativo globales, análisis en tiempo real integrados, extensiones SAP BTP, contabilidad de activos y cálculo de costes de productos, entornos de trabajo y aprobaciones basados en roles. Precios personalizados G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Equipos centrados en Microsoft en grandes organizaciones GL/AP/AR y proyectos unificados, elaboración de informes de Power BI, aprobaciones de Power Automate y Copilot, integración nativa con Microsoft 365, consolidaciones básicas y de varias empresas. Planes de pago desde 70 $ al mes por usuario. G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Equipos de tamaño mediano que buscan un ERP modular con un sólido control de costes. Contabilidad integrada, inventario y MRP, compras y proyectos, flujos de trabajo personalizables, comercio electrónico y pagos, integraciones de terceros. Planes de pago desde 31,01 $ al mes por usuario. G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1270+) QuickBooks (Online / Enterprise) Equipos pequeños y medianos de tamaño medio que actualizan desde la contabilidad básica. Facturación, cuentas por pagar/cuentas por cobrar, feeds bancarios, control de tiempo y proyectos, gestión básica del inventario, complementos de nóminas y pagos. Planes de pago desde 19 $ al mes por usuario. G2: 4,0/5 (más de 3550) Capterra: 4,3/5 (más de 8170) Gravity Software Corporaciones que buscan una contabilidad multientidad en Microsoft Power Platform. GL centralizado para múltiples entidades con elaboración de informes interempresariales y dimensionales, extensiones del ecosistema de Microsoft, aprobaciones y registros de auditoría. Planes de pago desde 210 $ al mes. G2: 4,2/5 (más de 30) Capterra: No hay suficientes reseñas. Xledger Equipos financieros nativos en la nube con entidades internacionales. Conciliación bancaria y de cuentas por pagar automatizada, consolidaciones multiempresa y multidivisa, paneles de control de presupuestos y previsiones, flujos de trabajo y controles integrados. Precios personalizados G2: 4,3/5 (más de 50) Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Sage Intacct?

Cambiar el núcleo financiero no es solo una cuestión de buscar funciones. Quieres un control en el que puedas confiar hoy, además de margen para escalar a medida que crecen las entidades, las monedas y las solicitudes de elaboración de informes.

Utilice esta lista de control rápida y fácil de usar para directores financieros para elegir la alternativa ideal a Sage Intacct para su organización. Debe cumplir los siguientes requisitos:

Gestión de consolidaciones de múltiples entidades, transacciones entre empresas y entradas multidivisa sin soluciones provisionales.

Aplique aprobaciones listas para auditorías, acceso basado en roles y registros de cambios completos.

Genere informes en tiempo real con paneles flexibles.

Profundiza en la contabilidad de proyectos, los servicios y la fabricación, para no tener que recurrir a herramientas independientes.

Integración perfecta con nóminas/HCM, CRM, feeds bancarios, gastos, impuestos y pagos.

Equilibre el esfuerzo de implementación, el coste total y el soporte a largo plazo del proveedor.

Las mejores alternativas a Sage Intacct para equipos financieros

Sage Intacct funciona bien para muchos equipos, pero no siempre es la opción adecuada, especialmente cuando se acumulan necesidades de múltiples entidades, la elaboración de informes avanzados o nuevas integraciones. Estas son las alternativas más sólidas a tener en cuenta, además de una comparación en cuanto a control, escala y coste total.

1. ClickUp (la mejor opción para gestionar las operaciones financieras junto con su ERP)

Centralice los cierres, las aprobaciones, los presupuestos y la elaboración de informes en un único entorno de trabajo con ClickUp para equipos financieros.

Muchas empresas sienten el lastre de la proliferación del trabajo: tareas, aprobaciones, archivos y pruebas dispersas en correos electrónicos, hojas de cálculo, chats y aplicaciones empresariales puntuales.

Si se suma a ello la proliferación de la IA, los procesos cotidianos se vuelven lentos y costosos.

Los equipos acaban dependiendo de sistemas independientes para la recepción de solicitudes, las aprobaciones, la gestión de la plantilla y la colaboración.

ClickUp para equipos financieros elimina estos problemas al reunir las aprobaciones, las listas de control de cierre, la documentación y los paneles en tiempo real junto a su libro mayor. Esto ayuda a los equipos financieros a estandarizar los procesos, automatizar los traspasos y realizar el seguimiento del progreso sin cambiar de herramienta.

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de cómo puedes utilizar las diferentes funciones de ClickUp:

Aprobaciones flexibles y automatizadas que usted controla con ClickUp Automatizaciones

Ahorra tiempo con flujos de trabajo que se ejecutan automáticamente gracias a ClickUp Automatizaciones.

Evite los retrasos de fin de mes causados por los cuellos de botella del correo electrónico con ClickUp Automatizaciones, donde el trabajo se mueve por sí solo. Configure una vez unos sencillos desencadenantes y acciones, y las tareas seguirán avanzando sin necesidad de estar constantemente insistiendo.

📌Ejemplo. Una factura de más de 10 000 dólares se envía al departamento de FP&A y al controlador. Si se etiqueta como Urgente, la fecha límite pasa a ser hoy y se envía un recordatorio al chat del equipo. Cuando se adjunta la documentación necesaria, el estado cambia a Listo para publicar y se notifica a todos.

Claridad y responsabilidad en las tareas de cierre con tareas de ClickUp

Desglose el cierre de fin de mes, las conciliaciones y las aprobaciones en pasos rastreables utilizando las tareas de ClickUp.

Para mantener la preparación y la revisión visibles, la tarea de ClickUp asigna a cada paso un propietario y una fecha límite, con una interfaz clara que muestra lo que vence hoy y lo que vence mañana.

Desglose tareas grandes, como registros bancarios, devengos y análisis de flujos, utilizando listas de control y subtareas.

Añada contexto al trabajo mediante Campos personalizados y claridad con estados claros.

Gestiona las repeticiones con plantillas y calendarios recurrentes.

Realice un seguimiento del progreso con vistas Lista o Tablero, y filtre por entidad o departamento para mayor visibilidad.

Dado que estas tareas se encuentran junto a su ERP y otras aplicaciones empresariales, parece un único sistema en lugar de otra ronda de hojas de cálculo.

Actualizaciones que no interrumpen el flujo de trabajo con ClickUp Chat y Docs

Mantén las conversaciones y aprobaciones de fin de mes en un hilo compartido con ClickUp Chat.

Mantenga a los equipos en sintonía centralizando la comunicación.

Inicie un hilo en la tarea correspondiente con ClickUp Chat para que todos tengan el contexto. Vincule sus POE en ClickUp Docs con el historial de versiones para que todos trabajen a partir de una única fuente de información veraz.

Incluye adjuntos, asigna comentarios al revisor adecuado, añade observadores para mayor visibilidad e invita a invitados con permisos limitados cuando sea necesario. Los auditores pueden seguir el rastro discretamente y mantenerse informados sin reuniones adicionales.

Esto mantiene a los equipos de múltiples entidades alineados a través de las zonas horarias.

Revisiones e informes que impulsan el cambio con los paneles de ClickUp

Visualiza el progreso del cierre, la posición de efectivo y la antigüedad de las cuentas por cobrar de un vistazo con los paneles de control de ClickUp.

Desde la antigüedad hasta el presupuesto frente a las cifras reales, realice un seguimiento de lo que le importa a las finanzas con los paneles personalizables de ClickUp. Cada widget extrae datos en tiempo real de las tareas y los Campos personalizados, por lo que nunca verá números obsoletos.

Vea el estado de finalización de las tareas, las aprobaciones vencidas y los bloqueos urgentes en una sola pantalla. Cuando algo no está bien, puede hacer clic una vez para ir a la tarea y solucionarlo.

Comparte un enlace en directo con los directivos para que vean la realidad en tiempo real. No es necesario exportar hojas de cálculo ni presentaciones de diapositivas.

💡 Consejo profesional: Acelera tu cierre con ClickUp Brain. Pide a Brain que redacte análisis de flujo, narrativas JE y listas de control de avance a partir del contexto de la tarea, y luego utiliza la función Talk to Text de ClickUp Brain MAX para capturar notas explicativas sobre la marcha. Incorpore agentes de IA para enviar notificaciones a los aprobadores, actualizar los estados cuando se adjunte evidencia y publicar un resumen de cierre claro para la dirección, todo ello sin necesidad de herramientas adicionales. Empieza a ahorrar horas en las revisiones de fin de mes y los análisis de variaciones automatizándolos con ClickUp Brain. Juntos, ClickUp Brain y ClickUp Brain MAX ayudan a los equipos financieros a ahorrar horas cada semana al reducir el trabajo tedioso de redactar y buscar, para que puedas centrarte en el análisis, la previsión de tesorería y el cierre de los libros en lugar de reescribir las actualizaciones.

Las mejores funciones de ClickUp

Dirige las aprobaciones y los traspasos con ClickUp Automatizaciones.

Realice el seguimiento de BvA, efectivo, antigüedad de cuentas por cobrar y progreso de cierre en los paneles de ClickUp.

Estandarice los pasos de cierre y auditoría con tareas, campos personalizados, estados y documentos.

Recopile solicitudes de compra y estandarice la incorporación de proveedores a través de ClickUp Formularios con registros de auditoría.

Mantén la colaboración en un solo lugar con comentarios sobre tareas, chat y documentos versionados.

Organice el trabajo financiero por entidad o departamento y realice la elaboración de informes en tiempo real.

Limitaciones de ClickUp

La amplitud de funciones puede ralentizar la incorporación, aunque los cursos gratis de ClickUp University pueden ayudar.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Un crítico de G2 dijo:

Hemos estandarizado nuestro cierre de fin de mes en ClickUp. Los propietarios y las fechas límite están claros, y los paneles muestran lo que queda sin necesidad de buscar actualizaciones.

Hemos estandarizado nuestro cierre de fin de mes en ClickUp. Los propietarios y las fechas límite están claros, y los paneles muestran lo que queda sin necesidad de buscar actualizaciones.

2. Oracle NetSuite (la mejor opción para ERP globales y multientidad)

a través de NetSuite

Cuando las empresas se expanden a través de entidades, monedas y regímenes fiscales, la configuración del software de contabilidad general comienza a fallar. NetSuite es un sistema ERP en la nube creado para consolidaciones de múltiples filiales, reconocimiento de ingresos y controles granulares en múltiples sectores.

Con este software, los equipos financieros obtienen una única fuente de información veraz para pedidos, facturación, proyectos y gestión financiera, además de SuiteAnalytics para vistas basadas en roles e indicadores clave de rendimiento (KPI).

Donde más ayuda es en la escala. Las eliminaciones de múltiples entidades, las revaluaciones de monedas múltiples y las localizaciones son nativas, por lo que no tienes que unir sistemas separados.

Puede añadir software CRM y PSA (automatización de servicios profesionales) para reducir los gastos generales de integración o conservar sus sistemas actuales y establecer una conexión entre ellos a través de SuiteTalk y SuiteApps.

Las mejores funciones de NetSuite

Consolide múltiples entidades, múltiples filiales y múltiples monedas con eliminaciones automatizadas.

Reconozca los ingresos con el cumplimiento de la norma ASC 606 y los calendarios listos para la auditoría.

Gestiona el inventario y el cumplimiento con la planificación de la demanda y el seguimiento de los costes de importación.

Realice un seguimiento de la contabilidad del proyecto con el tiempo, los gastos, el WIP y la rentabilidad.

Cree vistas ejecutivas y de control con los libros de trabajo y paneles de control de SuiteAnalytics.

Amplíe la plataforma con SuiteApps e integraciones para impuestos, pagos y comercio electrónico.

Limitaciones de NetSuite

Puede introducir complejidad para equipos más pequeños que solo tienen necesidades contables básicas.

Los esfuerzos de implementación y personalización pueden ser significativos sin socios con experiencia.

Los módulos avanzados aumentan el coste total y requieren una propiedad clara para su mantenimiento.

Precios de NetSuite

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NetSuite

G2: 4,1/5 (más de 4300 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1700 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre NetSuite

Un crítico de G2 dijo:

Aprecio mucho cómo NetSuite simplifica el trabajo en múltiples mercados. Sus funciones de localización e integraciones facilitan mucho la coordinación de proyectos globales y reducen el esfuerzo manual. La visibilidad que ofrece tanto de las finanzas como de los flujos de trabajo también es una gran ventaja para mantener los proyectos en marcha.

Aprecio mucho cómo NetSuite simplifica el trabajo en múltiples mercados. Sus funciones de localización e integraciones facilitan mucho la coordinación de proyectos globales y reducen el esfuerzo manual. La visibilidad que ofrece tanto de las finanzas como de los flujos de trabajo también es una gran ventaja para mantener los proyectos en marcha.

3. Acumatica (la mejor opción para un ERP flexible para el mercado medio con una sólida contabilidad de proyectos)

a través de Acumatica

Cuando una empresa en crecimiento necesita capacidades más profundas de contabilidad de proyectos, distribución y construcción, Acumatica destaca. Es un sistema ERP en la nube creado para equipos del mercado medio que desean amplitud sin tener que unir sistemas separados.

Los responsables financieros obtienen control sobre la gestión financiera, los ingresos y los costes, mientras que las operaciones gestionan el inventario, los pedidos y el servicio de campo en un solo lugar.

El atractivo de Acumatica es su flexibilidad. Puede añadir módulos a medida que crece su empresa, correlacionar aprobaciones con sus controles y generar informes por entidad, proyecto o línea de productos. Las API abiertas facilitan la integración con otros sistemas, por lo que su infraestructura tecnológica permanece conectada.

Las mejores funciones de Acumatica

Realice una contabilidad integral de proyectos con presupuestos, WIP, tiempo y gastos, órdenes de cambio y rentabilidad.

Gestiona la distribución con la gestión de pedidos, compras e inventario, además de las ediciones de construcción y fabricación.

Soporte para múltiples empresas, múltiples monedas y consolidaciones con aprobaciones listas para auditorías.

Cree paneles de control y KPI basados en roles para controladores, FP&A y operaciones con la elaboración de informes avanzada.

Conéctese a CRM, comercio electrónico, impuestos y pagos a través de una API abierta e integraciones de terceros del mercado.

Limitaciones de Acumatica

Las amplias capacidades pueden requerir una implementación dirigida por socios para adaptarse adecuadamente.

Es necesario planificar para gestionar los módulos y el uso, de modo que el coste se ajuste al retorno de la inversión.

Los equipos que no están familiarizados con los ERP completos pueden necesitar un tiempo de adaptación para adoptar los flujos de trabajo.

Precios de Acumatica

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Acumatica

G2: 4,4/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Acumatica

Un crítico de G2 dijo:

Lo que más me gusta de Acumatica es lo flexible y fácil de usar que es el sistema. Una vez que te acostumbras a las pantallas, es muy fácil navegar entre los diferentes módulos, como Proyectos, Distribución y Producción.

Lo que más me gusta de Acumatica es lo flexible y fácil de usar que es el sistema. Una vez que te acostumbras a las pantallas, es muy fácil navegar entre los diferentes módulos, como Proyectos, Distribución y Producción.

4. Certinia (antes FinancialForce) (la mejor opción para organizaciones de servicios en Salesforce)

a través de Certinia

Certinia está diseñado para equipos orientados a los servicios que ya utilizan Salesforce. Reúne la gestión financiera, la contabilidad de proyectos y PSA en una sola plataforma, de modo que los departamentos de finanzas, entrega y ventas trabajan con los mismos datos de CRM. La facturación, los ingresos y la utilización se alinean, lo que reduce el trabajo adicional para los controladores y las PMO y ayuda a proteger los márgenes.

Al ser nativo de Salesforce, se adapta a los flujos de trabajo que ya utiliza: aprobaciones, objetos y paneles. Además, obtiene facturación por suscripción, reconocimiento de ingresos ASC 606 y consolidaciones de múltiples entidades.

La gestión de recursos y la previsión ofrecen a los líderes una vista clara de la capacidad y los beneficios por proyecto o práctica.

Las mejores funciones de Certinia

Gestión de la contabilidad de proyectos y PSA con seguimiento del tiempo, los gastos, el WIP y los márgenes.

Automatice la facturación de suscripciones y hitos con el reconocimiento de ingresos ASC 606.

Gestión de consolidaciones de múltiples entidades y monedas con aprobaciones listas para auditorías.

Utilice las funciones de análisis nativas de Salesforce para la elaboración de informes basados en roles en las áreas del equipo de ventas, entregas y finanzas.

Amplíe sus posibilidades mediante AppExchange y la integración con sistemas de pago, impuestos y otros sistemas.

Limitaciones de Certinia

Requiere conocimientos básicos de Salesforce y habilidades de administrador, lo que puede aumentar el esfuerzo de implementación.

La profundidad de fabricación e inventario es menor que la de las suites diseñadas para esos sectores.

Las licencias y los complementos pueden aumentar el coste total para los equipos más pequeños.

Precios de Certinia

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Certinia.

G2: 4,1/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 50 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Certinia

Un crítico de G2 dijo:

Lo que más me gusta de Certinia Financial Management en la nube es su fácil integración con Salesforce y cómo centraliza los datos financieros, lo que simplifica enormemente la elaboración de informes y el seguimiento.

Lo que más me gusta de Certinia Financial Management Cloud es su fácil integración con Salesforce y cómo centraliza los datos financieros, lo que simplifica enormemente la elaboración de informes y el seguimiento.

5. SAP S/4HANA en la nube (la mejor opción para corporaciones que utilizan SAP como estándar)

a través de SAP

Si su equipo financiero opera en varios países, SAP S/4HANA en la nube le ayuda a estandarizar la contabilidad básica. Recibirá un plan de cuentas global con informes fiscales y legales locales, así como funciones multidivisa y de localización, lo que reduce las soluciones provisionales al final del periodo.

Los controles vienen integrados. El acceso basado en roles, las aprobaciones de flujos de trabajo y las comprobaciones de segregación de funciones dejan un registro de auditoría claro, mientras que los procesos de pedido a cobro y de compra a pago siguen pasos definidos para que cada sitio funcione de la misma manera.

Los equipos de fabricación y regulados obtienen el cálculo de costes de los productos, la trazabilidad de los lotes, la gestión de la calidad y la contabilidad de activos en el mismo sistema.

La elaboración de informes está integrada, con paneles que muestran presupuestos, variaciones y antigüedad sin necesidad de exportarlos, y puedes profundizar desde un KPI hasta la transacción de origen. Los líderes ven vistas coherentes por entidad, planta o región.

Las mejores funciones de SAP S/4HANA en la nube

Estandarice la contabilidad multientidad y multidivisa con localizaciones y cumplimiento normativo automatizado.

Utilice análisis integrados para la elaboración de informes en tiempo real y para obtener información sobre el cierre del periodo.

Amplíe los procesos con SAP BTP e integraciones preconfiguradas para nóminas, impuestos y otros sistemas.

Tiene compatibilidad con escenarios avanzados para la contabilidad de activos, el cálculo de costes de productos y la cadena de suministro.

Adáptese a las necesidades de su empresa con entornos de trabajo basados en roles y flujos de trabajo de aprobación para controladores y servicios compartidos.

Limitaciones de SAP S/4HANA en la nube

Su amplio alcance puede suponer una complejidad para los equipos sin experiencia en SAP.

Los programas de implementación requieren un sólido apoyo de los socios y la propiedad interna.

Las personalizaciones y los complementos pueden aumentar el coste total.

Precios de SAP S/4HANA en la nube

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SAP S/4HANA en la nube

G2: 4/5 (más de 830 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 350 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre SAP S/4HANA en la nube

Una reseña de G2 dice:

Me gusta mucho lo rápido que funciona todo: las transacciones y los informes son muy rápidos. Por ejemplo, cuando consulto los datos de inventario, se actualizan en tiempo real, lo que ayuda mucho a la hora de tomar decisiones.

Me gusta mucho lo rápido que funciona todo: las transacciones y la elaboración de informes son muy rápidas. Por ejemplo, cuando consulto los datos de inventario, se actualizan en tiempo real, lo que ayuda mucho a la hora de tomar decisiones.

Para el 34 % de los encuestados, los retrasos en la toma de decisiones se deben a la espera de la aprobación de la dirección, lo que convierte las aprobaciones sencillas en obstáculos. Cuanto más se espera, más tiempo se tarda.

6. Microsoft Dynamics 365 (ideal para equipos centrados en Microsoft)

a través de Microsoft

Dynamics 365 se integra fácilmente si su equipo ya trabaja con Microsoft 365 y Power BI. El inicio de sesión único, la integración con Outlook y Teams, y una interfaz familiar facilitan la puesta en marcha.

Business Central es ideal para empresas medianas con funciones básicas de contabilidad, inventario y fabricación ligera. Incluye proyectos, tiempo y aprobaciones sencillas, y las conexiones bancarias agilizan las conciliaciones. A medida que aumenten las necesidades, añada extensiones de AppSource.

Dynamics 365 Finance está dirigido a organizaciones más grandes. Obtiene controles más sólidos, consolidaciones de varias empresas y planificación presupuestaria, con normas más estrictas en materia de efectivo, crédito e impuestos. La compatibilidad con las localizaciones permite el cumplimiento normativo en todas las regiones.

La automatización lo une todo: Power Automate gestiona las aprobaciones y los traspasos, Power Apps se encarga de las solicitudes de los proveedores o las revisiones de gastos, Power BI crea paneles de control en tiempo real, los complementos de Excel agilizan la elaboración de informes y la seguridad de las funciones, junto con el historial de auditorías, proporcionan al departamento financiero el control que necesita.

Las mejores funciones de Dynamics 365

Alinee GL, AP/AR, proyectos y activos fijos dentro de un único ERP.

Cree la elaboración de informes casi en tiempo real con Excel y Power BI.

Optimice las aprobaciones y los traspasos con Power Automate y Copilot.

Conecta las ventas y el servicio a través de la integración nativa de Microsoft.

Tiene compatibilidad con consolidaciones básicas, multidivisa y de varias empresas.

Limitaciones de Dynamics 365

La elección de módulos y licencias requiere planificación para gestionar los costes.

La fabricación avanzada o las consolidaciones globales pueden necesitar complementos.

La implementación varía según el socio, lo que afecta al cronograma y los resultados.

Precios de Dynamics 365

Business Central: 70 $ al mes por usuario.

Finanzas: 210 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Dynamics 365

G2: 4,0/5 (más de 870 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 190 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Dynamics 365

Una reseña de Capterra dice:

Mi experiencia general con Dynamics 365 ha sido positiva gracias a su sólida integración con las herramientas de Microsoft, su flexibilidad en la personalización y sus potentes capacidades de automatización, aunque a veces se ve obstaculizada por una curva de aprendizaje pronunciada y configuraciones complejas.

Mi experiencia general con Dynamics 365 ha sido positiva gracias a su sólida integración con las herramientas de Microsoft, su flexibilidad en la personalización y sus potentes capacidades de automatización, aunque a veces se ve obstaculizada por una curva de aprendizaje pronunciada y configuraciones complejas.

7. Odoo (la mejor opción para un ERP modular con un sólido control de costes)

a través de Odoo

Odoo facilita el inicio. La mayoría de los equipos comienzan con Contabilidad y luego añaden Ventas, Inventario, Proyectos o CRM según sea necesario. Como todo se encuentra en una sola base de datos, sus números permanecen sincronizados.

El software le ayuda a enviar facturas, conciliar extractos bancarios y realizar el seguimiento de los impuestos. Si vende productos, conecte Ventas e Inventario para que los presupuestos, los pedidos y las existencias estén sincronizados. Si presta servicios, añada Proyectos para realizar el seguimiento del tiempo, los gastos y la entrega.

A medida que creces, Odoo se adapta. Añade aprobaciones, listas de control y campos personalizados para adaptarse a tu forma de trabajar, y modifica las pantallas con Studio. Activa la función multiempresa y multidivisa cuando comience la expansión.

Puede conectar pagos, impuestos o comercio electrónico desde el mercado, activar solo las aplicaciones que necesite y mantener la coherencia en los nombres y las plantillas para que la elaboración de informes sea clara.

Las mejores funciones de Odoo

Utiliza un software de contabilidad integrado con facturación, feeds bancarios e impuestos.

Añada la gestión de inventario, MRP, compras y entrega de proyectos en la misma suite.

Personalice las pantallas y los flujos de trabajo manteniendo la coherencia en la elaboración de informes.

Conéctese al comercio electrónico y a los pagos con integraciones de terceros del mercado.

Controle el coste total habilitando solo las aplicaciones que necesita.

Limitaciones de Odoo

Las consolidaciones avanzadas y la profundidad multientidad pueden requerir personalización personalizada.

Las opciones de aplicaciones y extensiones requieren una gestión adecuada para evitar la fragmentación.

Los equipos más grandes pueden superar ciertas funciones avanzadas.

Precios de Odoo

Gratis (código abierto)

Estándar: 31 $ al mes por usuario.

Personalizado: 47 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Odoo

G2: 4,2/5 (más de 310 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 1270 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Odoo

Una reseña de G2 dice:

La implementación fue muy detallada. Odoo nos proporcionó un equipo de gestión de proyectos adecuado que escuchó atentamente nuestras necesidades y también sugirió formas de mejorar nuestros flujos de trabajo.

La implementación fue muy detallada. Odoo nos proporcionó un equipo de gestión de proyectos adecuado que escuchó atentamente nuestras necesidades y también sugirió formas de mejorar nuestros flujos de trabajo.

8. QuickBooks (ideal para equipos que desean mejorar su contabilidad básica)

a través de QuickBooks

QuickBooks es un software de contabilidad para pequeñas empresas y equipos en crecimiento que quieren que lo básico funcione: facturación, gastos, cuentas por pagar/cuentas por cobrar y elaboración de informes básicos. Las conexiones bancarias agilizan las conciliaciones, y las facturas recurrentes con captura de recibos mantienen las tareas rutinarias en marcha.

A los equipos les gusta la sensación de familiaridad. Puede empezar el mismo día, realizar el seguimiento de proyectos sencillos y el control de tiempo, y dividir los informes por clases o ubicaciones. QuickBooks Online se conecta a las nóminas y los pagos a través de la tienda de aplicaciones, y las rápidas exportaciones a Excel facilitan el uso compartido de números.

Cuando necesite más control, QuickBooks añade una elaboración de informes más detallada, roles y permisos, e inventario básico (elementos, contenedores, puntos de reorden), además de campos personalizados e informes memorizados para revisiones de fin de mes y de efectivo.

QuickBooks Enterprise ofrece más profundidad para los equipos que superan los conceptos básicos. A medida que crece, realice la conexión de herramientas de CRM, pago de facturas y gastos, y mantenga el nombre y el plan de cuentas ordenados para que las actualizaciones sean más fluidas.

Las mejores funciones de QuickBooks

Gestiona fácilmente las cuentas por pagar y por cobrar, las facturas, los extractos bancarios y la elaboración de informes básicos.

Añada control de tiempo, proyectos y gestión básica del inventario.

Conecta aplicaciones para nóminas, pagos y CRM para ampliar tu stack.

Mantenga los costes predecibles para los equipos con necesidades contables básicas.

Limitaciones de QuickBooks

Las consolidaciones de múltiples entidades y los controles avanzados son limitados.

Los módulos industriales son más ligeros que las suites completas de sistemas ERP.

La creciente complejidad puede empujarle hacia alternativas o paquetes más amplios.

Precios de QuickBooks

Inicio sencillo: 19 $ al mes por usuario.

Essentials: 37,50 $ al mes por usuario.

Además: 57,50 $ al mes por usuario.

Avanzado: 137,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de QuickBooks

G2: 4,0/5 (más de 3550 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 8170 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre QuickBooks

Esta reseña de G2 muestra cómo ayuda QuickBooks:

QuickBooks Online hace que la gestión de cuentas sea mucho más fácil y organizada.

QuickBooks Online hace que la gestión de cuentas sea mucho más fácil y organizada.

9. Gravity Software (la mejor opción para la contabilidad de múltiples entidades en Microsoft Power Platform)

a través de Gravity Software

Gravity Software está diseñado para la contabilidad multientidad en la pila de Microsoft, por lo que resulta familiar para los equipos centrados en Microsoft. Los controladores obtienen una base de datos para cada entidad en lugar de tener que manejar archivos separados.

Las operaciones entre empresas son sencillas: las entradas «por pagar» y «por cobrar» se publican con unos pocos clics, las reglas de eliminación mantienen las consolidaciones en movimiento al cierre y un plan de cuentas con dimensiones para entidades, departamentos o proyectos mantiene la estructura compacta.

La elaboración de informes se mantiene clara gracias a las vistas basadas en roles y las vistas detalladas de los números consolidados a las entradas. Excel y Power BI se encargan del desglose sin necesidad de reconstruir los informes, mientras que las aprobaciones y los registros de auditoría se transfieren junto con el registro.

Día a día, los permisos se correlacionan claramente con las responsabilidades y los flujos de trabajo mantienen la coherencia de las revisiones, lo que convierte a Gravity en una alternativa práctica a Sage sin necesidad de pasar a un ERP de corporación completo.

Las mejores funciones de Gravity Software

Centralice el GL multientidad con eliminaciones e interempresas.

Utilice la elaboración de informes dimensionales para analizar por entidad, departamento o proyecto.

Amplíe sus posibilidades gracias a las integraciones con el ecosistema y el mercado de Microsoft.

Automatice las aprobaciones y mantenga un control estricto de los registros de auditoría para garantizar el cumplimiento normativo.

Aumente sus capacidades sin cambiar de sistema.

Limitaciones del software Gravity.

El enfoque especializado puede requerir complementos para la fabricación o las operaciones de campo.

Las consolidaciones globales más grandes pueden necesitar herramientas adicionales.

La calidad de la implementación depende de la experiencia del socio.

Precios de Gravity Software

Starter: 375 $/mes para el primer usuario.

Usuario de Power Apps: 355 $/mes para el primer usuario.

Sin ánimo de lucro: 210 $ al mes para el primer usuario.

Valoraciones y reseñas de Gravity Software.

G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Gravity Software

Un crítico de G2 dijo:

Gravity es perfecto para empresas que tienen múltiples entidades (y manejan múltiples monedas), así como para oficinas familiares o privadas. Me encanta que las transacciones entre empresas no requieran trabajo adicional y que los asientos contables se creen automáticamente en el back-end. ¡Se acabaron las entradas duplicadas!

Gravity es perfecto para empresas que tienen múltiples entidades (y manejan múltiples monedas), así como para oficinas familiares o privadas. Me encanta que las transacciones entre empresas no requieran trabajo adicional y que las entradas contables se creen automáticamente en el back-end. ¡Se acabaron las entradas duplicadas!

10. Xledger (la mejor opción para equipos financieros nativos de la nube con entidades internacionales)

a través de Xledger

Xledger es una plataforma basada en la nube para finanzas multiempresa. Automatiza la captura de facturas, envía aprobaciones y compara líneas bancarias, mientras que la incorporación de proveedores se mantiene limpia con comprobaciones duplicadas.

Las consolidaciones son lo más destacado. Puede agrupar múltiples entidades y monedas según un calendario, establecer reglas de eliminación una vez y reutilizarlas, mantener la revalorización de monedas coherente y profundizar desde los totales del grupo hasta la entrada de origen. Se conecta con CRM, nóminas e impuestos, y la API le permite mover datos dentro y fuera.

Los paneles se actualizan en tiempo real y es fácil realizar la elaboración de informes sobre efectivo, cuentas por cobrar y variaciones. Los roles y los registros de auditoría mantienen un control estricto. Esta herramienta es ideal para equipos distribuidos que desean aprobaciones móviles rápidas y un sistema que se adapte a todas las regiones.

Las mejores funciones de Xledger

Realice la automatización del registro de facturas, las aprobaciones y la conciliación bancaria.

Consolide libros contables de múltiples entidades y monedas con desglose de transacciones.

Cree modelos de presupuesto y previsión con paneles compartibles.

Utilice flujos de trabajo y roles integrados para un control financiero sólido.

Integre herramientas de CRM, nóminas e impuestos a medida que sus procesos se amplían.

Limitaciones de Xledger

Ecosistema de complementos más reducido que otras alternativas a Sage Intacct.

Los flujos industriales avanzados pueden requerir servicios o personalización.

Los precios y los paquetes son menos transparentes que las herramientas para pymes.

Precios de Xledger

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Xledger

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Xledger

Una reseña de G2 dice:

1. Es muy fácil de usar, ya que todas las opciones necesarias son fácilmente accesibles en el panel de control de inicio. 2. Las actualizaciones oportunas se proporcionan e instalan en el backend sin afectar al trabajo. 3. La automatización de ciertas tareas, como la conciliación bancaria, ha ayudado a ahorrar mucho tiempo.

1. Es muy fácil de usar, ya que todas las opciones necesarias son fácilmente accesibles en el panel de control de inicio. 2. Las actualizaciones oportunas se proporcionan e instalan en el backend sin afectar al trabajo. 3. La automatización de ciertas tareas, como la conciliación bancaria, ha ayudado a ahorrar mucho tiempo.

Qué esperar durante y después de la migración desde Sage Intacct

Pasarse de Sage Intacct es como refactorizar la columna vertebral de sus finanzas. Planifique el camino, pruebe los datos y dé tiempo a los equipos para que adopten los nuevos flujos de trabajo.

Resumen del flujo de migración

Paso 1 → Revise y elija su caminoEvalúe el alcance, las entidades y los informes que debe conservar para definir los requisitos y preseleccionar alternativas a Sage Intacct.

Paso 2 → Correlacione datos y controlesAlinee el plan de cuentas, las entidades, las aprobaciones y las estructuras de elaboración de informes con la nueva plataforma.

Paso 3 → Prueba en un entorno de pruebasRealiza una simulación completa de saldos iniciales, balances de comprobación y un cierre de prueba con datos de muestra.

Paso 4→ Realice la transición con confianza: congele las transacciones, realice las comprobaciones finales, migre y, a continuación, abra el nuevo periodo.

Paso 5 → Estabilizar y mejorarRealice un seguimiento de los problemas, forme a los usuarios finales y estandarice los procesos con listas de control y POE.

Si aún estás explorando opciones más allá de las que hemos cubierto, aquí tienes tres herramientas financieras que están ganando terreno para flujos de trabajo especializados:

Si aún estás explorando opciones más allá de las que hemos cubierto, aquí tienes tres herramientas financieras que están ganando terreno para flujos de trabajo especializados:

BlackLine : realiza la automatización de las conciliaciones, la correspondencia de transacciones y la gestión de tareas de cierre para reducir el esfuerzo manual. realiza la automatización de las conciliaciones, la correspondencia de transacciones y la gestión de tareas de cierre para reducir el esfuerzo manual.

Tipalti : agiliza la contabilidad de proveedores, la incorporación de proveedores, el cumplimiento de obligaciones fiscales y los pagos transfronterizos a gran escala. agiliza la contabilidad de proveedores, la incorporación de proveedores, el cumplimiento de obligaciones fiscales y los pagos transfronterizos a gran escala.

FloQast : coordina el cierre financiero con listas de control, certificaciones y documentación lista para la auditoría. coordina el cierre financiero con listas de control, certificaciones y documentación lista para la auditoría.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Cambiar de ERP es una decisión importante, pero también una oportunidad para simplificar el funcionamiento diario de las finanzas. Sea cual sea la herramienta que elijas, la meta es la misma: controles limpios, visibilidad clara y menos tiempo dependiendo del correo electrónico y las hojas de cálculo.

Cuando elijas un software para tu equipo financiero, da prioridad a una interfaz de usuario clara, registros de auditoría fiables, conexiones sólidas con la gestión de la plantilla y la capacidad de integración de la plataforma con tus aplicaciones empresariales y herramientas de IA existentes.

Para las empresas internacionales que se están expandiendo a nivel internacional, compare cómo cada proveedor gestiona las consolidaciones, las localizaciones y los controles. Correlacione las opciones con su plan de crecimiento y con sus necesidades de escalabilidad para evitar tener que volver a trabajar más adelante.

La mejor alternativa es aquella que se adapta a sus procesos actuales y ofrece compatibilidad con el futuro que está construyendo.

Ahí es donde ClickUp complementa su ERP. Centraliza las aprobaciones, la documentación, los paneles y la colaboración, de modo que los cierres mensuales, las auditorías y la planificación se realizan más rápidamente sin necesidad de añadir otro sistema.

Si está listo para optimizar el trabajo financiero junto con cualquier ERP que adopte, pruebe ClickUp hoy mismo y reúna el control, el contexto y el impulso en un solo lugar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

QuickBooks Online y Odoo ofrecen precios de entrada más bajos para equipos con necesidades contables básicas, mientras que Gravity Software proporciona profundidad multientidad a un coste medio. Si no está listo para cambiar de plataforma, combine su libro mayor actual con ClickUp como capa de operaciones financieras para centralizar las aprobaciones, cerrar listas de control y realizar la elaboración de informes (a menudo, el paso más rentable a corto plazo). Tenga siempre en cuenta el coste total más allá de las licencias, incluyendo la implementación, las integraciones y la gestión del cambio.

SAP S/4HANA Cloud y Microsoft Dynamics 365 incluyen potentes motores de flujo de trabajo nativos, y las aplicaciones modulares de Odoo permiten una automatización flexible. Para coordinar el trabajo entre sistemas, utilice ClickUp. Sus automatizaciones y su IA pueden dirigir aprobaciones, asignar tareas, publicar recordatorios y publicar resúmenes de cierre junto con cualquier ERP, de modo que sus procesos se ejecuten de principio a fin sin depender de flujos de trabajo exclusivos de ERP.

Sí, pero planifica la implementación y la gestión del cambio. Los equipos más pequeños suelen empezar con QuickBooks u Odoo, y luego pasan a NetSuite o Acumatica a medida que crecen las empresas y aumenta la complejidad de las múltiples entidades.

ClickUp centraliza las listas de control, las aprobaciones y la documentación, con paneles de control para ver el progreso en tiempo real. Complementa su sistema de contabilidad y ERP al reducir la dispersión del trabajo y estandarizar los flujos de trabajo.

Céntrate en la gestión de nóminas o capital humano, CRM, feeds bancarios, gastos, impuestos y análisis avanzados. Confirma las integraciones de terceros para multidivisas, consolidaciones y sincronización de datos, de modo que los datos financieros u operativos se mantengan coherentes.